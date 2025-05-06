10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Dynamics 365 ปี 2025

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ นั่นคือเหตุผลที่องค์กรจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีดึงดูด ดูแล และรักษาลูกค้าไว้อย่างดีที่สุด ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณย่อมทราบดีถึงคุณค่าของการสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
น่าเสียดายที่บางครั้งการมีความริเริ่มในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในขณะที่ดำเนินธุรกิจอาจเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRMเช่น Microsoft Dynamics 365 จึงมีประโยชน์
ซอฟต์แวร์ CRMมอบประโยชน์หลายประการให้กับทีมขายและความพยายามทางการตลาดของคุณการศึกษาของ Capterraพบว่า 45% ของธุรกิจเปลี่ยนจากเครื่องมือทั่วไปมาใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อเห็นการเติบโตของรายได้และการรักษาลูกค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การวิจัยแยกต่างหากของ Salesforceยังพบว่า 68% ของผู้นำด้านการตลาดวัดประสบการณ์ของลูกค้าเป็นKPI ด้านการตลาดที่สำคัญ
แต่ถ้าจะพูดกันตามจริง—ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะมองว่า Microsoft Dynamics 365 เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกอย่างได้ทั้งหมด นั่นจึงเป็นเหตุผลที่องค์กรจำนวนมากต่างมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Dynamics ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนเอง
และนั่นคือเหตุผลที่เรามาที่นี่!
เราขอแนะนำทางเลือก 10 รายการสำหรับ Microsoft Dynamic ที่อาจเหมาะกับคุณมากขึ้น เราจะรวมรายละเอียดเกี่ยวกับราคา กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP) และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่มีให้บริการไว้ด้วย
ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันว่า Microsoft Dynamics คืออะไร ทำงานอย่างไร และใครคือกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด (ซึ่งอาจไม่ใช่คุณ!)
Microsoft Dynamics คืออะไร?
Microsoft Dynamics เป็นแพลตฟอร์ม CRM และ ERP ที่นำเสนอชุดเครื่องมือที่ผสานรวมกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินการหลายงานและดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมนี้มีความสามารถที่แข็งแกร่ง รวมถึงตารางที่สามารถแก้ไขได้,ผู้ออกแบบแผนผังเว็บไซต์, และระบบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (BI) ที่ทรงพลัง มอบให้บริษัทสามารถมองเห็นและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของระบบ Microsoft Dynamics CRM คือมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อแสดงลำดับความสำคัญและข้อมูลการขายในหน้าเดียว
ระบบ Microsoft Dynamics CRM ยังมีแอปพลิเคชันธุรกิจบนคลาวด์หลากหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายรวมถึงบุคลากรอื่น ๆ สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมของ Microsoft Dynamics CRM
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: ใช้ AI ได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นพบข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกทางการขาย
- แดชบอร์ดบริการลูกค้า: ช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบประสบการณ์ของลูกค้าและค้นหาวิธีในการปรับปรุง
- การแจ้งเตือนการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์: รับการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับการโต้ตอบที่สำคัญกับลูกค้าของธุรกิจคุณ
- การรวมข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว: รวบรวมกระบวนการขายและข้อมูลทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกัน
- Versium Predict: ช่วยให้ทีมขายหรือการตลาดของคุณคาดการณ์การซื้อของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ Microsoft Dynamics
การกำหนดราคาสำหรับแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบหน้าการกำหนดราคาเพื่อดูข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด
- แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (Customer Insights): $1,500 ต่อผู้เช่าต่อเดือน สำหรับแอปพลิเคชัน Dynamics 365 แรก
- มืออาชีพ (ฝ่ายขาย): $65 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร (ฝ่ายขาย): $95 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม (ฝ่ายขาย): $135 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Microsoft Dynamics ที่ควรพิจารณา
หากคุณพร้อมที่จะค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจใหม่หรือโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากขึ้น ลองดูตัวเลือก 10 รายการนี้:
1.คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอโซลูชันสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการ ช่วยให้ทีมขายและการตลาดทำงานสอดคล้องกันและเพิ่มการสื่อสาร พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของงานและข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ระบบ CRM นี้มีความยืดหยุ่นสูงและมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบ โดยเวอร์ชันฟรีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัดที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน
แพลตฟอร์มนี้ทำให้การสร้างมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ขนาดธุรกรรมเฉลี่ย และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายเป็นเรื่องง่าย เพื่อติดตามข้อมูลทั้งหมดในที่เดียวคุณสมบัติการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของ ClickUpช่วยทำลายกำแพงระหว่างแผนกด้วยการเร่งการสื่อสาร ทำให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในธุรกรรมต่างๆ และนำลูกค้าเข้าสู่ระบบได้ในศูนย์กลางเดียว
ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอยู่หรือไม่? ClickUp มีการเชื่อมต่อมากมาย รวมถึง Google Drive, Evernote, Slack และ Dropbox เพื่อช่วยให้ทีมรวมศูนย์ Workspace ได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- 10+ มุมมองการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพกระบวนการขายและคำสั่งซื้อของคุณ
- แพลตฟอร์มการผสานรวมอีเมลผสานรวมอย่างราบรื่นกับธุรกิจ
- ทำให้การตลาด, ท่อการขาย, และอื่น ๆ เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
- การลงทะเบียนลูกค้าอย่างง่ายเพื่อเพิ่มความภักดีและการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์เพื่อติดตามและวัดผล KPI ของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำสั่งซื้อ, ความพึงพอใจของลูกค้า, หรือเพิ่มข้อมูลลูกค้าเพื่อการจัดการเส้นทางการขายที่ดีขึ้น
ข้อดีของ ClickUp
- แผนฟรีที่ครอบคลุมซึ่งมีคุณสมบัติหลายประการ
- ซอฟต์แวร์ธุรกิจสำหรับทุกขนาด
- ความสามารถในการบริหารจัดการรายได้
- นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมืออื่นได้อย่างง่ายดาย
- หลากหลายรูปแบบของเทมเพลต CRM(ดาวน์โหลดเทมเพลต ClickUp CRM นี้!)
- บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ข้อเสียของ ClickUp
- คุณสมบัติที่แข็งแกร่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
- การขาดซอฟต์แวร์การคาดการณ์ด้วย AI
ราคาของ ClickUp
คะแนน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,511+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,986+ รีวิว)
2.ฮับสปอต CRM
HubSpot CRM เป็นแพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยม พร้อมซอฟต์แวร์บัญชีที่ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การสื่อสาร ข้อมูลการขาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟรีและใช้งานง่าย พร้อมคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากมายที่ผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ SaaS ที่มีประสบการณ์สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บโปรไฟล์ลูกค้าและบริษัทที่มีรายละเอียดพร้อมตัวบ่งชี้ทางภาพได้อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถทำให้กระบวนการ CRM ที่สำคัญเป็นอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนภายในทีมและอีเมลการตลาด ซึ่งช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้สำหรับลูกค้าของคุณที่ประกอบด้วยเอกสารและบทความช่วยเหลือ
HubSpot CRM เป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก Google และนำเสนอโซลูชันที่เหมาะกับทุกกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับ Cortana, GoChime,Pipedrive CRM, Gravity Forms และระบบธุรกิจอื่นๆ
คุณสมบัติหลักของ HubSpot
- เครื่องมือสื่อสารแบบลากและวางเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่รวดเร็วขึ้น
- แพลตฟอร์มออกตั๋วสำหรับบริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของคุณ
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ภาพรวมของ KPI และกิจกรรมล่าสุดของคุณ
ผู้เชี่ยวชาญ HubSpot
- ติดตั้งง่าย
- สัญชาตญาณ
- ราคาไม่แพง
ข้อเสียของ HubSpot
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้
- ไม่ใช่เครื่องมือแบบครบวงจร
- แม่แบบแก้ไขได้ยาก
ราคาของ HubSpot
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $45 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: $3200 ต่อเดือน
คะแนนของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (9,206+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 3,363+ รายการ)
3.Starter Suite โดย Salesforce
Starter Suite โดย Salesforce เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Starter Suite เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าเพื่อมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
Starter Suite ผสานรวมเครื่องมือด้านการตลาด การขาย การบริการ และการพาณิชย์ของคุณเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่เรียบง่าย Starter Suite มอบฟีเจอร์ CRM พื้นฐานสำหรับการจัดการแคมเปญอีเมล การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของห้องสวีทเริ่มต้น
- การจัดการการติดต่อ
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- การจัดการโอกาส
- ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อความสะดวกในการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ CRM
- ส่งข้อความส่วนตัวถึงลูกค้าเป้าหมาย
- โมดูลสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, บริการลูกค้า, และการค้า
ข้อดีของห้องสวีทเริ่มต้น
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ใช้งานง่ายและสามารถทำให้กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมเป็นระบบอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันของสื่อสังคมออนไลน์ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้หลายคน
ข้อเสียของห้องสวีทเริ่มต้น
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีตลอดชีพ
- ซับซ้อน
- การรายงานที่ซับซ้อน
- การสนับสนุนทางเทคนิคที่ยากลำบาก
ราคาห้องสวีทเริ่มต้น
- ทดลองใช้ฟรี
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนห้องสวีทเริ่มต้น
- G2: 4. 2/5 (15,218+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,156+ รีวิว)
เรียนรู้วิธีที่Salesforce ผสานการทำงานกับ ClickUp!
4.Oracle NetSuite CRM
Oracle NetSuite CRM มีความคล้ายคลึงและเป็นทางเลือกที่พบได้บ่อยสำหรับ Microsoft Dynamics ในฐานะ CRM สำหรับการขายบนระบบคลาวด์ คุณจะได้รับข้อมูลที่ไหลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนตามวงจรชีวิตของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยความสามารถทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการเติบโตและขับเคลื่อนรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งมอบมุมมองแบบ 360 องศาแบบเรียลไทม์ของกิจกรรมลูกค้าให้แก่คุณ แพลตฟอร์ม CRM ที่ผสานรวมกันนี้ช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกได้ตลอดกระบวนการขาย
คุณสมบัติหลักของ NetSuite CRM
- การจัดการข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขาย
- ระบบอัตโนมัติในการขาย
- การจัดการบริการลูกค้า
- การตลาดอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติ
- การบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตร
- การติดตามเวลา
- การพยากรณ์ยอดขาย
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
ข้อดีของ NetSuite CRM
- แอปพลิเคชันมือถือที่ปรับแต่งได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- กระบวนการอัปเดตอัตโนมัติ
- การจัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงได้
ข้อเสียของ NetSuite CRM
- อาจช้า
- การสร้างการค้นหาขั้นสูงหรือรายงานเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ NetSuite CRM
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้แสดงแผนราคาให้สาธารณชนทราบ ผู้ที่สนใจในบริการของพวกเขาจะต้องติดต่อผู้ขายและนัดหมายการปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการสมัครสมาชิกที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของพวกเขา
คะแนน NetSuite CRM
- G2: 3. 9/5 (1,902+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (843+ รีวิว)
5.พายป์ดรายฟ์
หากทีมขายของบริษัทคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังสำหรับแคมเปญการขายและการตลาดรวมถึงการจัดระเบียบงานประจำวัน Pipedrive คือตัวเลือกที่ดีที่สุด แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย ทันทีที่คุณเข้าสู่ระบบ Pipedrive คุณจะได้รับภาพรวมของกระบวนการขายของคุณและสามารถมุ่งเน้นไปที่ดีลที่คุณต้องการดำเนินการต่อได้ทันที
แพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเป้าหมายและกิจกรรมที่ให้คุณเห็นกิจกรรมที่ต้องการความสนใจทันที และให้สถานะเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ของคุณ นอกจากนี้ Pipedrive ยังเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับผู้ให้บริการอีเมลหลักเช่น Outlook, Gmail, และ Yahoo! ทำให้คุณสามารถส่งและรับข้อความได้โดยไม่ต้องออกจาก CRM อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Zapier, Trello, Mailchimp, และ Google Maps
คุณสมบัติหลักของ Pipedrive
- การติดตามอีเมล
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- API ที่ทรงพลัง
- รายงานการขายและการวิเคราะห์
ข้อดีของ Pipedrive
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ใช้งานง่าย
- บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อเสียของ Pipedrive
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90
- ขั้นสูง: $19.90
- มืออาชีพ: 39.90 บาท
- องค์กร: $59. 90
คะแนน Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,537+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,429+ รีวิว)
6.ทองแดง
สำหรับรายชื่อทางเลือกของ Microsoft Dynamics, Copper ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากคุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์ที่ครอบคลุม ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการโต้ตอบที่ดีขึ้นจากกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ
สำหรับระบบ CRM เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความยืดหยุ่นเป็นฟังก์ชันหลัก โดยรวมโซลูชันการทำงานร่วมกัน เครื่องมือวิเคราะห์ และฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่สะดวกสบาย คุณสามารถทำงานหลักและฟังก์ชันทางธุรกิจให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น พร้อมมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติหลักของ Copper CRM
- การติดตามการเปิดอีเมล
- เทมเพลตอีเมล
- รายงานกิจกรรม CRM
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การติดตามเป้าหมาย
- การคาดการณ์การดำเนินงานทางธุรกิจ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
ข้อดีของระบบ CRM แบบทองแดง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- การตอบสนองบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งได้สูง
- API ที่แข็งแกร่ง
ข้อเสียของ Copper CRM
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการยกเลิก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีเมียม
ราคาของระบบ CRM คอปเปอร์
- พื้นฐาน: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $129 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ CRM ของ Copper
- G2: 4. 5/5 (985+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (554+ รีวิว)
7.โซโฮ CRM
Zoho CRM เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ธุรกิจต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มักใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพเนื่องจากมีแพ็คเกจฟรีและอัปเกรดที่คุ้มค่า
Zoho เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากกว่าสำหรับ Microsoft Dynamics ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับแต่งผลิตภัณฑ์ หน้าแลนดิ้ง และเส้นทางการให้บริการลูกค้าได้ตามต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย และปรับแต่งเมนูต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบ CRM ในองค์กรของคุณได้อย่างสะดวก
โซลูชัน CRM นี้โดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการขายและมอบแพลตฟอร์มแบบ Omni-channel ที่แท้จริงให้กับธุรกิจ Zoho ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ Zoho CRM คือการผสานรวมกับโซลูชันของบุคคลที่สามทำได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติหลักของ Zoho CRM
- รองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 400 รายการ รวมถึง Zoho CRM, HubSpot, PayPal และ Mailchimp
- การจัดการปฏิทิน
- การติดตามปฏิสัมพันธ์
- การติดตามอีเมล
- แชทอัจฉริยะ
- การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางสังคม
- การพยากรณ์
ข้อดีของ Zoho CRM
- ใช้งานง่าย
- คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมได้
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติมากมาย
ข้อเสียของ Zoho CRM
- การออกแบบที่ดูเทอะทะซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่ดึงดูดใจ
- มีรายงานปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าสำหรับประเด็นที่ซับซ้อน
- ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดอาจทำให้เป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $35 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho CRM ratings
- G2: 4. 4/5 (15,433+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (5,719+ รีวิว)
8.Freshsales
เดิมชื่อ Freshworks CRM, ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ Freshsales ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่มีความเร็วสูงซึ่งต้องการจุดติดต่อเดียวกับลูกค้าเป้าหมาย แพลตฟอร์ม CRM สำหรับการขายนี้ช่วยให้ทีมสามารถดึงดูด จัดการ และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายด้วย UI ที่ใช้งานง่าย
ซอฟต์แวร์ CRM ของมันมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ AI, ฟังก์ชันโทรศัพท์และอีเมล, แดชบอร์ดและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
คุณสามารถผสานระบบ Freshsales CRM กับโซลูชันอื่น ๆ จาก Freshdesk ได้อย่างง่ายดาย เช่น Freshcaller. Freshsales CRM ยังใช้ระบบ API แบบเปิด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถผสานระบบกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ในบริษัทของคุณได้ เช่น Mailchimp, Google Calendar, และ QuickBooks.
คุณสมบัติหลักของ Freshsales
- การปรับแต่งขั้นสูง
- การจัดการท่อหลายเส้น
- รายงานขั้นสูง
- ระบบการทำงานอัจฉริยะ
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
- การติดตามเหตุการณ์
ผู้เชี่ยวชาญ Freshsales
- สะอาดและใช้งานง่าย
- มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง
- กระบวนการขายที่ยืดหยุ่น
- ทีมพัฒนาที่ตอบสนอง
ข้อเสียของ Freshsales
- การขาดตัวเลือกเมื่อส่งออกข้อมูล
- ตัวเลือกการเข้าถึงน้อย
ราคาของ Freshsales
- ฟรี
- การเติบโต: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนน Freshsales
- G2: 4. 6/5 (983+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (496+ รีวิว)
9. ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Pipeline CRM)
Pipeline CRM เป็นที่นิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กเพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และติดตามโอกาสทางธุรกิจทั้งหมดได้ภายในโปรแกรมเดียวบนระบบคลาวด์ เดิมชื่อ PipelineDeals เครื่องมือนี้มอบการจัดการงานขายและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ประจำวันและแผนภูมิ 3 มิติ
คุณสมบัติหลักของ Pipeline CRM
- การผสานรวมอีเมลและแอป
- เครื่องมือเร่งการขายช่วยลดระยะเวลาของวงจรการขายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย
- ท่อส่งร่วม
- ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ
- การติดตามอีเมล
- นำเข้าข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก
ผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM สำหรับธุรกิจท่อส่ง
- ระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใช้งานง่าย
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน เพื่อประเมินแผนราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- แดชบอร์ดที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายสำหรับทีมขาย
- การเข้าถึงที่ง่าย
- ติดตั้งง่ายสำหรับระบบ CRM
ข้อเสียของระบบ CRM แบบท่อ
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีตลอดชีพ
- การผสานรวมกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- คุณสมบัติ CRM การขายที่แข็งแกร่งอาจทำให้บางคนรู้สึกท่วมท้น
ราคา Pipeline CRM
- เริ่มต้น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พัฒนา: $33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับ CRM ของท่อส่ง
- G2: 4. 4/5 (902+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (611+ รีวิว)
10.นิมเบิล CRM
ในรายการทางเลือกของ Microsoft Dynamics ซอฟต์แวร์ CRM ชั้นนำนี้เป็นเครื่องมือที่เน้นการสื่อสารซึ่งช่วยให้กระบวนการรักษาการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณง่ายขึ้น Nimble CRM มีคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับเวิร์กโฟลว์การจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ช่วยทั้งธุรกิจขนาดเล็กและทีมองค์กร
นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่ใช้งานง่ายในการจัดการข้อความและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การใช้เครื่องมือค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าช่วยให้คุณได้รับข้อมูลติดต่อที่มีคุณค่าจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
เมื่อข้อมูลติดต่ออยู่ในฐานข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถจัดหมวดหมู่ได้ตามต้องการ และใช้ตัวเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างแท็กและสร้างรายการที่ยืดหยุ่นได้
คุณสมบัติเด่นที่คล่องตัว
- แดชบอร์ดให้ภาพรวมของวันข้างหน้า
- การติดตามข้อความ
- การติดตามอีเมล
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- ฟีเจอร์สัญญาณช่วยให้คุณเห็นว่าใครกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับคุณ
- เรียกดูโซเชียลมีเดียโดยไม่ต้องออกจากซอฟต์แวร์
มืออาชีพที่คล่องแคล่ว
- ปรับแต่งได้
- ใช้งานง่าย
- การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
- อำนวยความสะดวกในการจัดการลูกค้าเป้าหมายให้รวดเร็วขึ้น
นักต้มตุ๋นเจ้าเล่ห์
- คุณมีข้อจำกัดในการติดต่อได้เพียง 10 รายต่อผู้ใช้ต่อเดือนด้วยเครื่องมือ Prospector
- มีเส้นทางการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ทำงานได้ดี
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
ซอฟต์แวร์นี้มีวิธีการที่ไม่เหมือนใครพร้อมตัวเลือกการกำหนดราคาเพียงหนึ่งเดียว
- ธุรกิจคล่องตัว: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับความคล่องตัว
- G2: 4. 5/5 (984+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 1,774+ รายการ)
ค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
ในขณะที่ Dynamics 365 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลายทีมในองค์กรขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่—โดยเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ไม่มีโซลูชันเครื่องมือ CRM แบบเดียวที่เหมาะกับทุกความต้องการ แต่คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและงบประมาณของคุณได้
การเข้าใจการดำเนินงานของคุณอย่างละเอียดทุกขั้นตอนสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าแพลตฟอร์มใดจะช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
ClickUp มอบคุณสมบัติมากมายให้คุณ เช่น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การสื่อสารที่ดีขึ้น การจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย และฟังก์ชันการทำงานร่วมกันของทีมที่ง่ายขึ้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อดูว่าทำไมธุรกิจมากมายถึงเลือกใช้!