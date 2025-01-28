10 เครื่องมือซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าในปี 2025

ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในวงการ CRM โดยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มความภักดี และกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในปี 2024 คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด?
เก็บความคิดนั้นไว้ก่อน
แม้ว่าซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าทุกรายจะมีจุดแข็งเฉพาะตัว แต่ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์ที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ บางซอฟต์แวร์อาจโดดเด่นด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่กลับล้มเหลวในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ บางซอฟต์แวร์อาจสร้างความประทับใจด้วยฟีเจอร์การปรับแต่งส่วนบุคคล แต่ขาดความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่น
มันคือการบาลานซ์ และหาจุดที่ลงตัวนั้นสำคัญมาก แต่ไม่ต้องกังวล—เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ในบทความนี้ เราจะพิจารณา 10 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าในปี 2024 เราจะแยกแยะคุณสมบัติที่โดดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อน และราคาของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงรีวิวจากลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
พร้อมที่จะสำรวจหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!
ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าเป็นเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้โดยการปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การแบ่งกลุ่มลูกค้า การติดตามพฤติกรรม การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้า
การใช้ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าสามารถให้ประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจทุกขนาด. นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการ:
การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
โดยการเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า คุณสามารถปรับแต่งบริการของคุณให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ การปรับแต่งนี้ช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำ
เพิ่มการรักษาลูกค้า
เมื่อคุณสามารถแก้ไขปัญหาและข้อกังวลได้อย่างเชิงรุก คุณจะมีโอกาสน้อยลงที่จะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการป้องกันได้ทันท่วงที
การสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้น
ด้วยคุณสมบัติเช่นอีเมล์อัตโนมัติและข้อความที่ปรับแต่งตามบุคคล คุณสามารถรักษาการติดต่อเป็นประจำกับลูกค้าของคุณได้ การสื่อสารที่มีความหมายและสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาลูกค้า
รวบรวมข้อมูลลูกค้า
ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การตลาด, และอื่น ๆ ได้
รายได้เพิ่มขึ้น
การรักษาลูกค้าเดิมมักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่. ด้วยการมุ่งเน้นการรักษาลูกค้า คุณสามารถเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า และตามมาด้วยรายได้.
ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า คุณสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าต่อธุรกิจของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้อมูลนี้สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้า?
ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่เหมาะสมควรมีข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์ ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณเอง และสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
เมื่อทีม CRM ต้องการค้นหาซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าไว้ พวกเขาควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง:ซอฟต์แวร์ CRMของคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่มีค่าและข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจตามกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สำหรับการรักษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะทำงานอัตโนมัติและทำให้การจัดการทรัพยากรทางการตลาดง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิม
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง: ซอฟต์แวร์ต้องสามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่และแพลตฟอร์มการรักษาลูกค้าได้อย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่ไม่ต่อเนื่อง
- ความยืดหยุ่น: คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้หรือกระบวนการทำงานที่ออกแบบเฉพาะ สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และประสิทธิภาพได้อย่างมากสำหรับทีมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การรวบรวมข้อมูล: ซอฟต์แวร์การเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพควรมีเครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า และติดตามข้อมูลลูกค้าตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีการติดต่อสื่อสาร. ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า, ความต้องการ, ปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ, และความต้องการของลูกค้า.
- การสื่อสารกับลูกค้า: สุดท้ายนี้ ให้มองหาฟีเจอร์ที่สนับสนุนการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงและการส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ รักษาฐานลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าประจำของคุณ
10 ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือเครื่องมือรักษาลูกค้าที่เราชื่นชอบสำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในองค์กรของคุณ:
1.คลิกอัพ
ClickUp เปลี่ยนแปลงการหาลูกค้าและการรักษาลูกค้าอย่างสิ้นเชิงด้วยการรวมคุณสมบัติ CRM ขั้นสูงเข้ากับการจัดการโครงการที่ราบรื่น แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน การสื่อสาร การร่วมมือ และการวิเคราะห์ของคุณให้ราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการขยายตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างมหาศาล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามตัวชี้วัดการรักษาลูกค้าที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เช่น มูลค่าตลอดอายุลูกค้า มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย และอัตราการสูญเสียลูกค้า
- ตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณเพื่อแสดงคำสั่งซื้อของลูกค้า, ท่อการขาย, และข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ในรูปแบบของรายการ, กระดานคัมบัง, แผนภูมิ, ตาราง, และอื่น ๆ
- รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มของลูกค้าและเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- ให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของลีดโดยใช้สูตรอัตโนมัติและเทมเพลตการขายที่หลากหลาย
- ใช้เทมเพลต CRMที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นกลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือ ClickUp ยังไม่มีมุมมองทั้งหมด...ยังไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้
- เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติลึกและหลากหลาย การเรียนรู้อาจมีความชันเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,660 รายการ)
คุณกำลังมองหาวิธีในการดึงดูดลูกค้าของคุณอยู่หรือไม่?เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการรักษาลูกค้าของ ClickUpสามารถช่วยคุณรักษาลูกค้าและสร้างความภักดีด้วยเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ลองดูเทมเพลตคำสั่ง AI เหล่านี้!
2. KissMetrics
KissMetrics มอบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ทรงพลังเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจและการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณจะค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าและการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณและสื่อสารด้วยข้อความทางการตลาดที่ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้า
- ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายพฤติกรรมของลูกค้า
- แผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อดูว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
- ทดสอบเวอร์ชันทดลองของเว็บไซต์หรือแอปของคุณและวัดประสิทธิภาพ
ข้อจำกัด
- ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานง่าย
- การสรุปข้อมูลเป็นความท้าทาย
- การผสานรวมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นบางตัวขาดหายไป
- รายงานแบบกรวยจำกัดเฉพาะห้าขั้นตอนของกระบวนการซื้อ
- คุณสามารถส่งออกข้อมูลทางอีเมลได้เพียงหนึ่งคนต่อครั้ง
การกำหนดราคา
- เงิน: $299/เดือน
- ทองคำ: $499/เดือน
- แพลทินัม: ติดต่อ Kissmetrics เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
3. Qualaroo
Qualaroo เป็นโซลูชันการรักษาลูกค้าที่ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าและการรวบรวมความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือสำรวจอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีม CRM ของคุณด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ เพื่อให้คุณเข้าใจปัญหาของลูกค้าและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ภักดีเพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้สูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- ดูว่าผู้ใช้คลิกที่ไหนบนเว็บไซต์หรือแอปของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- ดูการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและรักษาลูกค้า
ข้อจำกัด
- ไม่มีเทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมและไม่ได้จัดหมวดหมู่ ทำให้ยากต่อการค้นหาเทมเพลตที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดขาดตัวเลือกการกรองและการจัดเรียง
- วิธีการส่งออกข้อมูลที่จำกัด
- ไม่มีทางที่จะสร้างแบรนด์แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
การกำหนดราคา
- สิ่งจำเป็น: $69/เดือน
- พรีเมียม: 149 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $299+/เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. ProfitWell
ProfitWell ซอฟต์แวร์สำหรับประสบการณ์ลูกค้าและการรักษาลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิก รักษาลูกค้า และลดการสูญเสียลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังของมันสามารถเปิดเผยแนวโน้ม วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และให้คำแนะนำที่อิงจากข้อมูลเพื่อช่วยในการเติบโตของธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำนายลูกค้าที่มีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้บริการมากที่สุดด้วยแมชชีนเลิร์นนิง
- คาดการณ์รายได้ของคุณเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น
- แบ่งกลุ่มและกำหนดเป้าหมายลูกค้าของคุณด้วยข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- ส่งข้อความในแอปถึงลูกค้าเพื่อโปรโมตสินค้าและบริการของคุณ เพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัด
- ประสบการณ์ของผู้ใช้สับสน
- การขาดการปรับแต่งและการกำหนดค่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการรักษาลูกค้าอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์มีปัญหาในการปรับยอดสถานการณ์การเรียกเก็บเงินที่มีความซับซ้อน
- ไม่สามารถติดตามรายได้ที่ไม่ใช่การสมัครสมาชิกได้
- ไม่รองรับการเรียกเก็บเงินผ่าน PayPal
การกำหนดราคา
- เมตริก: ฟรี
- รักษาไว้: จ่ายตามผลงาน
- ได้รับการยอมรับ: ติดต่อ ProfitWell เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. ความภักดีแบบเปิด
Open Loyalty ยกระดับการรักษาลูกค้าของคุณด้วยโปรแกรมสะสมคะแนนที่ปรับแต่งได้ โปรแกรมสะสมคะแนนของทำให้การให้รางวัลแก่ลูกค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยข้อเสนอที่ปรับแต่งได้ รางวัลที่ปรับแต่งได้ และสิ่งจูงใจ สร้างความภักดีต่อแบรนด์และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างและจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าทำธุรกิจกับคุณอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ส่วนลด, มอบสินค้าฟรี, และแจกบัตรของขวัญเพื่อทำให้โปรแกรมความภักดีของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า
- ติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรมสะสมคะแนนของคุณด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีลูกค้าที่พึงพอใจ
ข้อจำกัด
- ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM ที่สำคัญอื่น ๆ เช่น SalesForce และ Power BI
- คุณค่าที่จำกัดจากเครื่องมือรายงานเมื่อเทียบกับโซลูชันการรักษาลูกค้าอื่น ๆ
การกำหนดราคา
ติดต่อ Open Loyalty เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
6. โซโฮ CRM
Zoho CRM เป็นโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ช่วยให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมด้านการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตและการรักษาลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คะแนนนำเพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการขาย ปิดการขายได้มากขึ้น และเพิ่มรายได้
- ให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยเครื่องมือระบบช่วยเหลือของ Zoho
ข้อจำกัด
- ประสบปัญหาจากส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ล้าสมัย
- ต้องใช้กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อน
- ข้อเสนอการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: 23 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- องค์กร: $40/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,370+)
- Capterra: 4. 3/5 (6,250 รีวิว)
7. Hotjar
Hotjar เปิดเผยพฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านแผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์เว็บไซต์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ในบรรดาเครื่องมือรักษาลูกค้าในรายการนี้ Hotjar ช่วยแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเผชิญเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้าและทำให้อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ส่งแบบสำรวจคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ไปยังลูกค้าเพื่อรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของ Hotjar เพื่อค้นหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
- เข้าถึงพฤติกรรมผู้ใช้ในระดับละเอียดด้วยการติดตามการเคลื่อนไหวของเมาส์และการติดตามการคลิก
ข้อจำกัด
- Hotjar เป็นเครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก และประสิทธิภาพของเว็บไซต์อาจลดลง
- แดชบอร์ดใช้งานยาก
- ขาดการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หลายรายการเมื่อเทียบกับเครื่องมือรักษาลูกค้าบางประเภท
การกำหนดราคา
- สังเกตเบื้องต้น: ฟรี
- สังเกตเพิ่มเติม: $32
- สังเกตการณ์ธุรกิจ: 80 ดอลลาร์
- สังเกตขนาด: $171
- ถามพื้นฐาน: ฟรี
- ถามเพิ่มเติม: $48
- ถามธุรกิจ: 64 ดอลลาร์
- ถามเกี่ยวกับ Scale: ติดต่อ Hotjar เพื่อสอบถามราคา
- Engage Basic: ฟรี
- Engage Plus: 280 ดอลลาร์
- มีส่วนร่วมทางธุรกิจ: 440 ดอลลาร์
- ระดับการมีส่วนร่วม: ติดต่อ Hotjar เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)
8. มิกซ์เพนเนล
Mixpanel มอบพลังให้คุณด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าขั้นสูง เจาะลึกถึงปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้ใช้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ สร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และยกระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้การทดสอบ A/B, แผนที่ความร้อน และเครื่องมือวิเคราะห์ช่องทางการขายเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- วัดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และการมีส่วนร่วม จากนั้นนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานที่สวยงาม
- ติดตามการกระทำของผู้ใช้และปรับปรุงการรักษาลูกค้า
- รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ระบุแนวโน้มด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์
- แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามการกระทำ อุปกรณ์ เวลา และอื่นๆ
- จับคู่ข้อมูลผู้ใช้ข้ามอุปกรณ์
ข้อจำกัด
- มันไม่ติดตามข้อมูลที่ไม่ใช่เหตุการณ์ เช่น เวลาในการโหลด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับเครื่องมือรักษาลูกค้าบางรายการในรายการนี้
- ขาดการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
การกำหนดราคา
- ฟรี
- การเติบโต: 25 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อ Mixpanel เพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 960+)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
9. Optimove
Optimove ติดอันดับเครื่องมือการรักษาลูกค้าของเราเพราะมีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าและลูกค้าที่ซับซ้อนซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด ทำนายพฤติกรรม และดำเนินการทางการตลาดโดยอัตโนมัติ
นี่คืออาวุธลับของคุณสำหรับกลยุทธ์การรักษาลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า เครื่องมือนี้มุ่งเน้นการรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านข้อเสนอแนะจากลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แนะนำสินค้าให้ลูกค้าตามพฤติกรรมที่ผ่านมา
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว จากนั้นคัดกรอง จัดเรียง และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเปิดเผยแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
- ทำให้การเดินทางของลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยชุดกฎที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ไม่จำกัด
- รับคำแนะนำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดจากบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Optimove
- ปรับแต่งการตลาดของคุณให้ตรงเป้าหมายด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดและการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง
ข้อจำกัด
- ต้องใช้เวลาอย่างมากในการเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การตั้งค่าการเข้าถึงและการอนุญาตไม่ละเอียดพอสำหรับบางทีม
การกำหนดราคา
ติดต่อ Optimove เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
10. Zendesk
Zendesk เป็นซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่รวมการโต้ตอบกับลูกค้าจากหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทีม CRM และทีมบริการลูกค้าของคุณ ด้วยคุณสมบัติการสนับสนุนที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ตอบสนอง Zendesk ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาความภักดีของลูกค้า
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของลูกค้าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าในที่สุดด้วยความรู้ที่ได้รับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จัดเก็บกระบวนการภายในและแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้าผ่านฐานความรู้
- ฐานความรู้ช่วยให้ลูกค้าค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของตนได้อย่างรวดเร็ว และลดจำนวนคำขอการสนับสนุนที่ได้รับ
- สร้างแชทบอทเพื่อตอบคำถามลูกค้าและให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า ซึ่งช่วยลดจำนวนปัญหาที่ต้องส่งต่อไปยังตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของคุณ
- ให้การสนับสนุนลูกค้าบนโซเชียลมีเดียด้วยการผสานรวมกับ Zendesk
ข้อจำกัด
- โปรแกรมแก้ไขฐานความรู้ต้องปรับปรุง – ไม่มีระบบบันทึกอัตโนมัติ, ไม่สามารถขยายภาพในเอกสารได้, และขาดเครื่องมือการจัดรูปแบบพื้นฐานบางประการ
- ไม่สามารถปรับแต่งได้เพียงพอ
- ไม่มีวิธีในการเก็บรักษาฟิลด์ที่เลิกใช้แล้วโดยไม่ทำให้ข้อมูลในอดีตเสียหาย
- ยากที่จะค้นหาและอัปเดตข้อมูลจำนวนมาก เช่น หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของลูกค้า
การกำหนดราคา
- สนับสนุนเท่านั้น (ทีม): $19/ผู้ใช้
- สนับสนุนเท่านั้น (Pro): $49/ผู้ใช้
- สนับสนุนเท่านั้น (องค์กร): $99/ผู้ใช้
- ทีมสูท: $49/ผู้ใช้
- การเติบโตของห้องสวีท: 79 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- Suite Pro: $99/ผู้ใช้
- ชุด Suite Enterprise: 150 ดอลลาร์/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)
ประเภทของซอฟต์แวร์รักษาลูกค้า
ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เครื่องมือรักษาลูกค้าแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ? เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าแต่ละประเภทและประโยชน์ที่ทีมต่างๆ จะได้รับ:
ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้ทีมสามารถติดตามข้อมูลลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และการสื่อสารได้ สามารถนำไปใช้ได้สำหรับการขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการสนับสนุนลูกค้า นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อช่วยให้ทีมสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด
เครื่องมือการตรวจสอบและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
เครื่องมือติดตามและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ถูกนำมาใช้เพื่อติดตามการสนทนาของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้เพื่อวัดความรู้สึกของลูกค้า ค้นหาแนวโน้มในความคิดเห็นของลูกค้า และระบุผู้มีอิทธิพลต่อแบรนด์
ซอฟต์แวร์กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม
ซอฟต์แวร์การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำความเข้าใจความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้า สามารถใช้เพื่อปรับแต่งข้อความและข้อเสนอสำหรับลูกค้าตามความสนใจและพฤติกรรมในอดีตของพวกเขา
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความภักดีและรางวัล
ซอฟต์แวร์การจัดการความภักดีและรางวัลช่วยให้ทีมสร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้าและจัดการรางวัลลูกค้าตามคะแนนสะสมได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า ประเมินความสำเร็จของโปรแกรมความภักดี และระบุโอกาสในการปรับปรุงโปรแกรมได้อีกด้วย
เลือกซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ
ด้วยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการรักษาลูกค้าที่ดีที่สุดในมือของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลนี้ไปปฏิบัติ ประเมินความต้องการเฉพาะของทีม ความท้าทายที่มีอยู่ และเป้าหมาย กำหนดรายชื่อซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่สอดคล้องกับเกณฑ์เหล่านี้ จากนั้นทดสอบด้วยการใช้ทดลองฟรีหรือการสาธิต
ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ โดยรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานและความต้องการด้านฟังก์ชันจากพวกเขา อย่าเร่งรีบในการตัดสินใจ ใช้เวลาที่จำเป็นในการค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับการรักษาลูกค้าที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการรักษาลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง
โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่เหมาะสมควรตอบสนองความต้องการปัจจุบันของคุณในการปรับปรุงการรักษาลูกค้า และควรสามารถขยายได้สำหรับการเติบโตในอนาคต การเดินทางสู่ประสบการณ์ลูกค้าและการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นเริ่มต้นขึ้นแล้ว—ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่