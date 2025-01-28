บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าในปี 2025
Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
28 มกราคม 2568

ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในวงการ CRM โดยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มความภักดี และกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในปี 2024 คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด?

เก็บความคิดนั้นไว้ก่อน

แม้ว่าซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าทุกรายจะมีจุดแข็งเฉพาะตัว แต่ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์ที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ บางซอฟต์แวร์อาจโดดเด่นด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่กลับล้มเหลวในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ บางซอฟต์แวร์อาจสร้างความประทับใจด้วยฟีเจอร์การปรับแต่งส่วนบุคคล แต่ขาดความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่น

มันคือการบาลานซ์ และหาจุดที่ลงตัวนั้นสำคัญมาก แต่ไม่ต้องกังวล—เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

ในบทความนี้ เราจะพิจารณา 10 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าในปี 2024 เราจะแยกแยะคุณสมบัติที่โดดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อน และราคาของแต่ละเครื่องมือ รวมถึงรีวิวจากลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

พร้อมที่จะสำรวจหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าเป็นเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้โดยการปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การแบ่งกลุ่มลูกค้า การติดตามพฤติกรรม การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้า

การใช้ซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าสามารถให้ประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจทุกขนาด. นี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญบางประการ:

การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

โดยการเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า คุณสามารถปรับแต่งบริการของคุณให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ การปรับแต่งนี้ช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำ

เพิ่มการรักษาลูกค้า

เมื่อคุณสามารถแก้ไขปัญหาและข้อกังวลได้อย่างเชิงรุก คุณจะมีโอกาสน้อยลงที่จะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการป้องกันได้ทันท่วงที

การสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้น

ด้วยคุณสมบัติเช่นอีเมล์อัตโนมัติและข้อความที่ปรับแต่งตามบุคคล คุณสามารถรักษาการติดต่อเป็นประจำกับลูกค้าของคุณได้ การสื่อสารที่มีความหมายและสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาลูกค้า

รวบรวมข้อมูลลูกค้า

ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์การตลาด, และอื่น ๆ ได้

รายได้เพิ่มขึ้น

การรักษาลูกค้าเดิมมักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่. ด้วยการมุ่งเน้นการรักษาลูกค้า คุณสามารถเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า และตามมาด้วยรายได้.

ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า

โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า คุณสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าต่อธุรกิจของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้อมูลนี้สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้า?

ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่เหมาะสมควรมีข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์ ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณเอง และสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

เมื่อทีม CRM ต้องการค้นหาซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าไว้ พวกเขาควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

  • การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง:ซอฟต์แวร์ CRMของคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลลูกค้าที่มีค่าและข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจตามกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สำหรับการรักษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพจะทำงานอัตโนมัติและทำให้การจัดการทรัพยากรทางการตลาดง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์สำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิม
  • การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง: ซอฟต์แวร์ต้องสามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่และแพลตฟอร์มการรักษาลูกค้าได้อย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่ไม่ต่อเนื่อง
  • ความยืดหยุ่น: คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้หรือกระบวนการทำงานที่ออกแบบเฉพาะ สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และประสิทธิภาพได้อย่างมากสำหรับทีมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • การรวบรวมข้อมูล: ซอฟต์แวร์การเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพควรมีเครื่องมือสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า และติดตามข้อมูลลูกค้าตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีการติดต่อสื่อสาร. ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า, ความต้องการ, ปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ, และความต้องการของลูกค้า.
  • การสื่อสารกับลูกค้า: สุดท้ายนี้ ให้มองหาฟีเจอร์ที่สนับสนุนการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงและการส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ รักษาฐานลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าประจำของคุณ

10 ซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือเครื่องมือรักษาลูกค้าที่เราชื่นชอบสำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในองค์กรของคุณ:

1.คลิกอัพ

กิฟงานความสัมพันธ์ CRM
สร้างระบบในอุดมคติของคุณเพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ลูกค้า และดีลต่าง ๆ พร้อมเพิ่มลิงก์ระหว่างงานและเอกสารได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp เปลี่ยนแปลงการหาลูกค้าและการรักษาลูกค้าอย่างสิ้นเชิงด้วยการรวมคุณสมบัติ CRM ขั้นสูงเข้ากับการจัดการโครงการที่ราบรื่น แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน การสื่อสาร การร่วมมือ และการวิเคราะห์ของคุณให้ราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการขยายตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณอย่างมหาศาล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามตัวชี้วัดการรักษาลูกค้าที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เช่น มูลค่าตลอดอายุลูกค้า มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย และอัตราการสูญเสียลูกค้า
  • ตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณเพื่อแสดงคำสั่งซื้อของลูกค้า, ท่อการขาย, และข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ในรูปแบบของรายการ, กระดานคัมบัง, แผนภูมิ, ตาราง, และอื่น ๆ
  • รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มของลูกค้าและเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • ให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของลีดโดยใช้สูตรอัตโนมัติและเทมเพลตการขายที่หลากหลาย
  • ใช้เทมเพลต CRMที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นกลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปมือถือ ClickUp ยังไม่มีมุมมองทั้งหมด...ยังไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้
  • เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติลึกและหลากหลาย การเรียนรู้อาจมีความชันเล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,780+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,660 รายการ)

คุณกำลังมองหาวิธีในการดึงดูดลูกค้าของคุณอยู่หรือไม่?เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการรักษาลูกค้าของ ClickUpสามารถช่วยคุณรักษาลูกค้าและสร้างความภักดีด้วยเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คำแนะนำ ChatGPT ของ ClickUp สำหรับการรักษาลูกค้า
คำแนะนำ ChatGPT ของ ClickUp สำหรับการรักษาลูกค้า

ลองดูเทมเพลตคำสั่ง AI เหล่านี้!

2. KissMetrics

รูปภาพผลิตภัณฑ์ของ Kissmetrics
ผ่านทางKissmetrics

KissMetrics มอบการวิเคราะห์ลูกค้าที่ทรงพลังเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจและการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณจะค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าและการมีส่วนร่วม

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณและสื่อสารด้วยข้อความทางการตลาดที่ตรงเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้า
  • ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายพฤติกรรมของลูกค้า
  • แผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อดูว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
  • ทดสอบเวอร์ชันทดลองของเว็บไซต์หรือแอปของคุณและวัดประสิทธิภาพ

ข้อจำกัด

  • ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานง่าย
  • การสรุปข้อมูลเป็นความท้าทาย
  • การผสานรวมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นบางตัวขาดหายไป
  • รายงานแบบกรวยจำกัดเฉพาะห้าขั้นตอนของกระบวนการซื้อ
  • คุณสามารถส่งออกข้อมูลทางอีเมลได้เพียงหนึ่งคนต่อครั้ง

การกำหนดราคา

  • เงิน: $299/เดือน
  • ทองคำ: $499/เดือน
  • แพลทินัม: ติดต่อ Kissmetrics เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

3. Qualaroo

ภาพผลิตภัณฑ์ Qualaroo
ผ่านทางQualaroo

Qualaroo เป็นโซลูชันการรักษาลูกค้าที่ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าและการรวบรวมความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือสำรวจอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีม CRM ของคุณด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ เพื่อให้คุณเข้าใจปัญหาของลูกค้าและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่ภักดีเพื่อรักษาลูกค้าไว้ได้สูงสุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
  • ดูว่าผู้ใช้คลิกที่ไหนบนเว็บไซต์หรือแอปของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
  • ดูการบันทึกการใช้งานของผู้ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและรักษาลูกค้า

ข้อจำกัด

  • ไม่มีเทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมและไม่ได้จัดหมวดหมู่ ทำให้ยากต่อการค้นหาเทมเพลตที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว
  • แดชบอร์ดขาดตัวเลือกการกรองและการจัดเรียง
  • วิธีการส่งออกข้อมูลที่จำกัด
  • ไม่มีทางที่จะสร้างแบรนด์แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

การกำหนดราคา

  • สิ่งจำเป็น: $69/เดือน
  • พรีเมียม: 149 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจ: $299+/เดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

4. ProfitWell

ภาพผลิตภัณฑ์ ProfitWell
ผ่านทางProfitWell

ProfitWell ซอฟต์แวร์สำหรับประสบการณ์ลูกค้าและการรักษาลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิก รักษาลูกค้า และลดการสูญเสียลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังของมันสามารถเปิดเผยแนวโน้ม วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และให้คำแนะนำที่อิงจากข้อมูลเพื่อช่วยในการเติบโตของธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ทำนายลูกค้าที่มีแนวโน้มจะยกเลิกการใช้บริการมากที่สุดด้วยแมชชีนเลิร์นนิง
  • คาดการณ์รายได้ของคุณเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น
  • แบ่งกลุ่มและกำหนดเป้าหมายลูกค้าของคุณด้วยข้อความทางการตลาดที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  • ส่งข้อความในแอปถึงลูกค้าเพื่อโปรโมตสินค้าและบริการของคุณ เพิ่มการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัด

  • ประสบการณ์ของผู้ใช้สับสน
  • การขาดการปรับแต่งและการกำหนดค่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการรักษาลูกค้าอื่น ๆ
  • ซอฟต์แวร์มีปัญหาในการปรับยอดสถานการณ์การเรียกเก็บเงินที่มีความซับซ้อน
  • ไม่สามารถติดตามรายได้ที่ไม่ใช่การสมัครสมาชิกได้
  • ไม่รองรับการเรียกเก็บเงินผ่าน PayPal

การกำหนดราคา

  • เมตริก: ฟรี
  • รักษาไว้: จ่ายตามผลงาน
  • ได้รับการยอมรับ: ติดต่อ ProfitWell เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

5. ความภักดีแบบเปิด

ภาพผลิตภัณฑ์ OpenLoyalty
ผ่านทางOpenLoyalty

Open Loyalty ยกระดับการรักษาลูกค้าของคุณด้วยโปรแกรมสะสมคะแนนที่ปรับแต่งได้ โปรแกรมสะสมคะแนนของทำให้การให้รางวัลแก่ลูกค้าของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยข้อเสนอที่ปรับแต่งได้ รางวัลที่ปรับแต่งได้ และสิ่งจูงใจ สร้างความภักดีต่อแบรนด์และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างและจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าทำธุรกิจกับคุณอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้ส่วนลด, มอบสินค้าฟรี, และแจกบัตรของขวัญเพื่อทำให้โปรแกรมความภักดีของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า
  • ติดตามประสิทธิภาพของโปรแกรมสะสมคะแนนของคุณด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีลูกค้าที่พึงพอใจ

ข้อจำกัด

  • ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM ที่สำคัญอื่น ๆ เช่น SalesForce และ Power BI
  • คุณค่าที่จำกัดจากเครื่องมือรายงานเมื่อเทียบกับโซลูชันการรักษาลูกค้าอื่น ๆ

การกำหนดราคา

ติดต่อ Open Loyalty เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (4+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

6. โซโฮ CRM

Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

Zoho CRM เป็นโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ช่วยให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมด้านการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตและการรักษาลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • คะแนนนำเพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการขาย ปิดการขายได้มากขึ้น และเพิ่มรายได้
  • ให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยเครื่องมือระบบช่วยเหลือของ Zoho

ข้อจำกัด

  • ประสบปัญหาจากส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ล้าสมัย
  • ต้องใช้กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • ข้อเสนอการปรับแต่งที่จำกัด

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 23 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • องค์กร: $40/ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,370+)
  • Capterra: 4. 3/5 (6,250 รีวิว)

7. Hotjar

ตัวอย่างเครื่องมือคิดเชิงออกแบบของ Hotjar
ผ่านทางHotjar

Hotjar เปิดเผยพฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านแผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน มอบข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์เว็บไซต์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ในบรรดาเครื่องมือรักษาลูกค้าในรายการนี้ Hotjar ช่วยแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเผชิญเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้าและทำให้อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ส่งแบบสำรวจคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ไปยังลูกค้าเพื่อรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของ Hotjar เพื่อค้นหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
  • เข้าถึงพฤติกรรมผู้ใช้ในระดับละเอียดด้วยการติดตามการเคลื่อนไหวของเมาส์และการติดตามการคลิก

ข้อจำกัด

  • Hotjar เป็นเครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก และประสิทธิภาพของเว็บไซต์อาจลดลง
  • แดชบอร์ดใช้งานยาก
  • ขาดการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หลายรายการเมื่อเทียบกับเครื่องมือรักษาลูกค้าบางประเภท

การกำหนดราคา

  • สังเกตเบื้องต้น: ฟรี
  • สังเกตเพิ่มเติม: $32
  • สังเกตการณ์ธุรกิจ: 80 ดอลลาร์
  • สังเกตขนาด: $171
  • ถามพื้นฐาน: ฟรี
  • ถามเพิ่มเติม: $48
  • ถามธุรกิจ: 64 ดอลลาร์
  • ถามเกี่ยวกับ Scale: ติดต่อ Hotjar เพื่อสอบถามราคา
  • Engage Basic: ฟรี
  • Engage Plus: 280 ดอลลาร์
  • มีส่วนร่วมทางธุรกิจ: 440 ดอลลาร์
  • ระดับการมีส่วนร่วม: ติดต่อ Hotjar เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (490+ รีวิว)

8. มิกซ์เพนเนล

ดูเมตริกที่สำคัญที่สุดทั้งหมดของคุณได้ในพริบตาด้วย Mixpanel
ดูเมตริกที่สำคัญที่สุดทั้งหมดของคุณได้ในพริบตาด้วยMixpanel

Mixpanel มอบพลังให้คุณด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าขั้นสูง เจาะลึกถึงปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมของผู้ใช้ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ สร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และยกระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้การทดสอบ A/B, แผนที่ความร้อน และเครื่องมือวิเคราะห์ช่องทางการขายเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
  • วัดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์และการมีส่วนร่วม จากนั้นนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานที่สวยงาม
  • ติดตามการกระทำของผู้ใช้และปรับปรุงการรักษาลูกค้า
  • รวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • ระบุแนวโน้มด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์
  • แบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามการกระทำ อุปกรณ์ เวลา และอื่นๆ
  • จับคู่ข้อมูลผู้ใช้ข้ามอุปกรณ์

ข้อจำกัด

  • มันไม่ติดตามข้อมูลที่ไม่ใช่เหตุการณ์ เช่น เวลาในการโหลด
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเมื่อเทียบกับเครื่องมือรักษาลูกค้าบางรายการในรายการนี้
  • ขาดการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน

การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • การเติบโต: 25 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Mixpanel เพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 960+)
  • Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)

9. Optimove

ภาพผลิตภัณฑ์ Optimove
ผ่านทางOptimove

Optimove ติดอันดับเครื่องมือการรักษาลูกค้าของเราเพราะมีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าและลูกค้าที่ซับซ้อนซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด ทำนายพฤติกรรม และดำเนินการทางการตลาดโดยอัตโนมัติ

นี่คืออาวุธลับของคุณสำหรับกลยุทธ์การรักษาลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า เครื่องมือนี้มุ่งเน้นการรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านข้อเสนอแนะจากลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แนะนำสินค้าให้ลูกค้าตามพฤติกรรมที่ผ่านมา
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว จากนั้นคัดกรอง จัดเรียง และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเปิดเผยแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
  • ทำให้การเดินทางของลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยชุดกฎที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ไม่จำกัด
  • รับคำแนะนำสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดจากบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Optimove
  • ปรับแต่งการตลาดของคุณให้ตรงเป้าหมายด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดและการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง

ข้อจำกัด

  • ต้องใช้เวลาอย่างมากในการเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์
  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การตั้งค่าการเข้าถึงและการอนุญาตไม่ละเอียดพอสำหรับบางทีม

การกำหนดราคา

ติดต่อ Optimove เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)

10. Zendesk

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม zendesk
ผ่านทางZendesk

Zendesk เป็นซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่รวมการโต้ตอบกับลูกค้าจากหลายช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทีม CRM และทีมบริการลูกค้าของคุณ ด้วยคุณสมบัติการสนับสนุนที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ตอบสนอง Zendesk ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและรักษาความภักดีของลูกค้า

เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของลูกค้าและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าในที่สุดด้วยความรู้ที่ได้รับ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • จัดเก็บกระบวนการภายในและแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้าผ่านฐานความรู้
  • ฐานความรู้ช่วยให้ลูกค้าค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของตนได้อย่างรวดเร็ว และลดจำนวนคำขอการสนับสนุนที่ได้รับ
  • สร้างแชทบอทเพื่อตอบคำถามลูกค้าและให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า ซึ่งช่วยลดจำนวนปัญหาที่ต้องส่งต่อไปยังตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของคุณ
  • ให้การสนับสนุนลูกค้าบนโซเชียลมีเดียด้วยการผสานรวมกับ Zendesk

ข้อจำกัด

  • โปรแกรมแก้ไขฐานความรู้ต้องปรับปรุง – ไม่มีระบบบันทึกอัตโนมัติ, ไม่สามารถขยายภาพในเอกสารได้, และขาดเครื่องมือการจัดรูปแบบพื้นฐานบางประการ
  • ไม่สามารถปรับแต่งได้เพียงพอ
  • ไม่มีวิธีในการเก็บรักษาฟิลด์ที่เลิกใช้แล้วโดยไม่ทำให้ข้อมูลในอดีตเสียหาย
  • ยากที่จะค้นหาและอัปเดตข้อมูลจำนวนมาก เช่น หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของลูกค้า

การกำหนดราคา

  • สนับสนุนเท่านั้น (ทีม): $19/ผู้ใช้
  • สนับสนุนเท่านั้น (Pro): $49/ผู้ใช้
  • สนับสนุนเท่านั้น (องค์กร): $99/ผู้ใช้
  • ทีมสูท: $49/ผู้ใช้
  • การเติบโตของห้องสวีท: 79 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • Suite Pro: $99/ผู้ใช้
  • ชุด Suite Enterprise: 150 ดอลลาร์/ผู้ใช้

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,640 รายการ)

ประเภทของซอฟต์แวร์รักษาลูกค้า

ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เครื่องมือรักษาลูกค้าแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ? เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าแต่ละประเภทและประโยชน์ที่ทีมต่างๆ จะได้รับ:

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้ทีมสามารถติดตามข้อมูลลูกค้า การติดต่อสื่อสาร และการสื่อสารได้ สามารถนำไปใช้ได้สำหรับการขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการสนับสนุนลูกค้า นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อช่วยให้ทีมสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น และเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด

เครื่องมือการตรวจสอบและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์

เครื่องมือติดตามและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ถูกนำมาใช้เพื่อติดตามการสนทนาของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้เพื่อวัดความรู้สึกของลูกค้า ค้นหาแนวโน้มในความคิดเห็นของลูกค้า และระบุผู้มีอิทธิพลต่อแบรนด์

ซอฟต์แวร์กำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรม

ซอฟต์แวร์การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำความเข้าใจความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้า สามารถใช้เพื่อปรับแต่งข้อความและข้อเสนอสำหรับลูกค้าตามความสนใจและพฤติกรรมในอดีตของพวกเขา

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความภักดีและรางวัล

ซอฟต์แวร์การจัดการความภักดีและรางวัลช่วยให้ทีมสร้างโปรแกรมความภักดีของลูกค้าและจัดการรางวัลลูกค้าตามคะแนนสะสมได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า ประเมินความสำเร็จของโปรแกรมความภักดี และระบุโอกาสในการปรับปรุงโปรแกรมได้อีกด้วย

เลือกซอฟต์แวร์รักษาลูกค้าที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ

ด้วยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการรักษาลูกค้าที่ดีที่สุดในมือของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลนี้ไปปฏิบัติ ประเมินความต้องการเฉพาะของทีม ความท้าทายที่มีอยู่ และเป้าหมาย กำหนดรายชื่อซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าที่สอดคล้องกับเกณฑ์เหล่านี้ จากนั้นทดสอบด้วยการใช้ทดลองฟรีหรือการสาธิต

ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ โดยรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานและความต้องการด้านฟังก์ชันจากพวกเขา อย่าเร่งรีบในการตัดสินใจ ใช้เวลาที่จำเป็นในการค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับการรักษาลูกค้าที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการรักษาลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง

โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่เหมาะสมควรตอบสนองความต้องการปัจจุบันของคุณในการปรับปรุงการรักษาลูกค้า และควรสามารถขยายได้สำหรับการเติบโตในอนาคต การเดินทางสู่ประสบการณ์ลูกค้าและการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นเริ่มต้นขึ้นแล้ว—ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่