10 เครื่องมือ CRO ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในปี 2025

การดึงดูดผู้ใช้ให้มาที่เว็บไซต์ก็เหมือนกับการมีถังน้ำรั่ว จินตนาการว่าเว็บไซต์คือถังน้ำ และผู้ใช้คือน้ำ เนื่องจากน้ำไหลออกตลอดเวลา คุณจึงต้องเติมน้ำเข้าไปเรื่อย ๆ เพื่อรักษาความจุ หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถซ่อมแซมรูรั่วบางจุดเพื่อลดการรั่วไหลให้น้อยลง
การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO) คือการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำในถัง
การปฏิบัตินี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการออกแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จจะไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล CRO ช่วยให้คุณรักษาส่วนแบ่งการตลาดในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 เครื่องมือ CRO ที่เราชื่นชอบในปี 2024 เราจะนำเสนอความสามารถและรูปแบบการกำหนดราคาของแต่ละเครื่องมือ พร้อมข้อดีและข้อเสีย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ CRO?
พิจารณาคุณลักษณะและลักษณะเฉพาะต่อไปนี้เมื่อใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการสนทนา:
- เครื่องมือวิเคราะห์เว็บ: เครื่องมือต้องให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ครอบคลุมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการแปลงและอัตราการคลิกผ่าน
- การทดสอบ: ไม่มีเครื่องมือ CRO ใดจะสมบูรณ์ได้หากขาดการทดสอบ มองหาโซลูชันที่มีตัวเลือกการทดสอบหลากหลาย รวมถึงการทดสอบแบบ A/B และการทดสอบแบบหลายตัวแปร
- การมองเห็น: พฤติกรรมของผู้ใช้สามารถนำทางได้ง่ายขึ้นมากด้วยฟีเจอร์สำหรับการแสดงผลแบบภาพ เช่น แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน
- การจัดการข้อมูล: CRO เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องมือของคุณควรนำเสนอและจัดระเบียบข้อมูลอย่างชัดเจน
- ความสะดวกในการใช้งาน: ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ CRO รวมถึงนักการตลาด, นักออกแบบ UI และ UX, และนักพัฒนา สามารถเข้าใจเครื่องมือได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
- การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และขยายขนาดได้เมื่อมีผู้ใช้และพนักงานเพิ่มขึ้น
- การผสานรวม: ในอุดมคติ โซลูชัน CRO ควรผสานรวมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ ระบบการจัดการเนื้อหา และโปรแกรมแก้ไขโค้ด
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มอัตราการแปลงที่ควรใช้
การนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้สามารถเปลี่ยนโฉมการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณได้อย่างสิ้นเชิง พวกมันมอบพลังให้คุณเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วม เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง และผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโต! ⭐
ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูล CRO
1.คลิกอัพ
แม้ว่า ClickUp จะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรเป็นหลัก แต่ก็อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ CRO ได้ทุกขนาด
ด้วยClickUp GoalsและDashboards คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ระยะเวลา และเป้าหมายของคุณได้ จากนั้นติดตามความคืบหน้าได้โดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้มอบ 15+ มุมมอง เพื่อดูแลช่องทางการตลาด ตารางเวลาของทีม และการจัดการปริมาณงานของคุณ ทำให้คุณสามารถบริหารปฏิทินการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย
หากคุณต้องการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้ใช้มุมมองClickUp WhiteboardหรือMind Mapเพื่อ ระดมสมองกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ กับทีมของคุณ สำหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างของการทดสอบ ให้บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ก่อนและหลัง จากนั้นรวบรวมทั้งหมดในมุมมอง List หรือ Board เพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจน ⚖️
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนคลังเทมเพลตของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว สำรวจตัวเลือกต่างๆ เช่นเทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp และเทมเพลตการจัดการและทดสอบเนื้อหาของ ClickUpเพื่อติดตามกระบวนการทำงานการทดสอบและอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ
หากคุณต้องการ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเว็บไซต์ของคุณใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp ChatGPT Prompts สำหรับการเพิ่มอัตราการแปลงเพื่อกระตุ้นไอเดียในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เพิ่มอัตราการคลิกผ่าน ฯลฯ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เป้าหมาย ClickUp พร้อมรายงานความคืบหน้าอัตโนมัติเพื่อวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมของประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
- เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและการสื่อสารในทีม
- ผสานการทำงานกับแอปงานมากกว่า 1,000 แอปเพื่อดูข้อมูลเชิงปริมาณ
- กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดสำหรับการระดมสมอง
- แม่แบบฟรีหลายพันแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
- พร้อมใช้งานบนแอปมือถือและเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้และใช้งานให้เชี่ยวชาญเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
- แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการการปรับปรุง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบ A/B
2. วีโว
เมื่อพูดถึงการทดสอบ A/B ไม่มีซอฟต์แวร์เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงใดที่สามารถเทียบได้กับ VWO.เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ฟรีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ผ่านการทดสอบการออกแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย. ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเหล่านี้ คุณสามารถ ปรับปรุงอย่างชาญฉลาดและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางต่าง ๆ.
แม้ว่าจุดมุ่งหมายหลักของ VWO คือการทดสอบ A/B แต่ VWO ก็สามารถช่วยเหลือคุณได้ตลอดโปรแกรม CRO แพลตฟอร์มนี้มีผลิตภัณฑ์หลักสี่อย่าง:
- การทดสอบ: ช่วยในการทดสอบแบบเฉพาะเจาะจงบนฝั่งไคลเอนต์, ฝั่งเซิร์ฟเวอร์, และแอปพลิเคชันมือถือ
- ข้อมูลเชิงลึก: สนับสนุนการใช้การบันทึกเซสชัน, แผนที่ความร้อน, และการสำรวจเพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้
- ปรับให้เป็นส่วนตัว: สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแปลง
- ปรับใช้: ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายไอที
VWO มาพร้อมกับทั้งตัวแก้ไขโค้ดและตัวแก้ไขแบบภาพ เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VWO
- การทดสอบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหลากหลายรูปแบบ
- การปรับแต่งตามข้อมูลส่วนบุคคล
- ตัวแก้ไขภาพและโค้ด
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 40 รายการ
ข้อจำกัดของ VWO
- การดำเนินการทดสอบที่ซับซ้อนหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ราคาอาจค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมือทดสอบ CRO อื่น ๆ
ราคาของ VWO (การทดสอบ VWO)
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: $308/เดือน*
- ข้อดี: $710/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1,243/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บรายปี
VWO Testing คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เว็บและพฤติกรรมผู้ใช้
3. Google Analytics
Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูง แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงนี้ช่วยให้คุณสามารถ เข้าใจเส้นทางการเดินทางของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตบนเว็บหรือมือถือ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการรายงานแบบเรียลไทม์ Google Analytics มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรม CRO ของคุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือการใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการทำงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลของคุณแล้ว เครื่องมือจะทำการคาดการณ์และเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของคุณ
หากคุณย้ายไปใช้ Google Analytics 4 คุณสามารถได้รับประโยชน์จาก การสำรวจ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ CRO เช่น การสำรวจเส้นทางการแปลงและการสำรวจช่องทาง สร้างการสำรวจแบบอิสระโดยลากและวางเมตริกและเซกเมนต์ลงบนผืนผ้าใบที่กำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- การวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ
- การเรียนรู้ของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- รายงานแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับแต่งได้
- การมองเห็นแบบลากและวาง
- การผสานรวมกับโซลูชันอื่น ๆ ของ Google และ Salesforce Marketing Cloud
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- อินเตอร์เฟซอาจใช้งานง่ายขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้าโดยตรงมีจำกัด
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
- 360: เริ่มต้นที่ $12,500/เดือน
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
4. มิกซ์เพนเนล
Mixpanel เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยอิงจากข้อมูลและมั่นใจได้ ด้วย การออกแบบที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การรายงาน ทำให้การทดสอบและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน สามารถปรับขนาดได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ?
ด้วย Mixpanel คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ วิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ตามเส้นทางสำคัญต่างๆ ได้ ขยายมุมมองไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่และจุดที่เกิดปัญหา
ลองใช้การทดสอบรูปแบบอัตโนมัติเพื่อประเมินศักยภาพของฟีเจอร์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อื่นๆ คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวิดีโอเพื่ออธิบายบริบท และปรับแต่งรายงานสถานะโดยใช้เครื่องมือออกแบบที่คุณชื่นชอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- อินเตอร์เฟซที่น่าดึงดูดและข้อมูลวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย
- การสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การปรับแต่งรายงานโดยใช้เครื่องมือออกแบบ
- การเชื่อมต่อระบบไม่จำกัดฟรี
- แม่แบบพื้นฐานสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- อาจไม่รองรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความแม่นยำ
- ขาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: จาก $20/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $833/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ดีที่สุดสำหรับความคิดเห็นของผู้ใช้และการแชทสด
5. LiveChat
วิธีหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณคือการแสดงตัวด้วยการสนับสนุนลูกค้าที่พร้อมใช้งานและเชื่อถือได้
นั่นคือสิ่งที่ LiveChat พร้อมให้บริการคุณอย่างแท้จริง. มันมอบเครื่องมือแชทหลากหลายให้คุณเพื่อฝังไว้ในหลายช่องทาง. การติดตั้งทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาให้คุณและลูกค้าของคุณ.
ด้วย LiveChat คุณสามารถช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่มีปัญหา และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการเพื่อนำไปสู่การซื้อขายได้ จัดการทุกการติดต่อสื่อสารจากแดชบอร์ดเดียว และติดตามผลกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน
แพลตฟอร์มที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ปรับโทนเสียง และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปบทสนทนาและแบ่งกลุ่มผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติตามความสนใจ
LiveChat ให้บริการรายงานอย่างละเอียดตามพฤติกรรมของผู้ใช้และคะแนนการให้คะแนนการแชท ช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveChat
- แชทบอทหลายช่องทางที่ปรับแต่งได้
- เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ และอื่น ๆ
- การเขียนคำตอบโดยใช้ AI และสรุปบทสนทนา
- การแบ่งกลุ่มผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
- การติดตามผลการปฏิบัติงานของตัวแทนและการติดตามเป้าหมาย
- การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
ข้อจำกัดของ LiveChat
- อาจไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือเชิงเทคนิค
- LiveChat สำหรับมือถือสามารถใช้ความเสถียรที่ดีขึ้นและการปรับปรุงคุณสมบัติ
ราคาของ LiveChat
- เริ่มต้น: $20/เดือน*
- ทีม: $41/เดือน
- ธุรกิจ: $59/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveChat
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
6. ฮอตจา
Hotjar เปิดประตูสู่การเข้าใจทุกการเคลื่อนไหวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มความคิดเห็นของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ และการสำรวจเพื่อเปิดเผยสิ่งที่ผู้ซื้อเป้าหมายของคุณต้องการอย่างแท้จริง ?
Hotjar เป็นโซลูชัน CRO ที่มีความหลากหลาย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการวิเคราะห์ผู้ใช้ในประเภทที่แตกต่างกัน:
- สังเกต: สำหรับการแสดงพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยแผนที่ความร้อนและการบันทึก
- ถาม: สำหรับการรวบรวมคำตอบจากแบบสำรวจและแบบสอบถาม พร้อมการสร้างคำถามและการวิเคราะห์คำตอบโดยใช้ AI
- มีส่วนร่วม: สำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงผ่านการสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบตัวต่อตัว (คุณเลือกผู้ใช้เอง และค่าตอบแทนเป็นทางเลือก)
ใช้แดชบอร์ดของ Hotjar เพื่อดูภาพรวมข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในที่เดียว สังเกตแนวโน้มเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเปรียบเทียบเมตริกก่อนและหลังการเปิดตัว ฟีเจอร์ Funnels ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาการแปลงเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์และการสำรวจโดยใช้ AI
- การสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบตัวต่อตัว
- แดชบอร์ดรายงานแบบครอบคลุม
- กรวยสำหรับการวิเคราะห์การหลุดออก
- การผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Hotjar
- เวลาในการโหลดอาจช้าเป็นครั้งคราว
- แผนฟรีแบบจำกัดที่อาจไม่รองรับการเข้าชมจำนวนมาก
ราคาของ Hotjar
สังเกต:
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $32/เดือน*
- ธุรกิจ: $80/เดือน
- ขนาด: $171/เดือน
ถาม:
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $48/เดือน
- ธุรกิจ: $64/เดือน
- ขนาด: $128/เดือน
มีส่วนร่วม:
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $280/เดือน
- ธุรกิจ: 440 ดอลลาร์/เดือน
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้และการติดตามพฤติกรรม
7. Crazy Egg
Crazy Egg เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ Neil Patel ผู้ประกอบการและกูรูด้านการตลาดที่มีชื่อเสียง เป็นเครื่องมือ CRO ที่ครอบคลุมซึ่งให้ ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของคุณและ แผนการตลาด ของคุณ ?
ด้วย Crazy Egg คุณสามารถเข้าถึงรายงานภาพต่าง ๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่แผนที่ความร้อนแบบดั้งเดิม แผนที่การเลื่อนหน้าเว็บ และการบันทึกหน้าจอ ไปจนถึงรายการตัวเลข Crazy Egg ยังมีการทดสอบ A/B ที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
ด้วยการวิเคราะห์การจราจรที่สามารถปรับแต่งได้, การเล่นซ้ำของผู้เยี่ยมชม, และการติดตามข้อผิดพลาดของ Javascript,คุณสามารถระบุจุดคอขวดบนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย.คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ แบบสำรวจผู้ใช้, การติดตามเป้าหมายและความคืบหน้า, และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมสถิติ.
คุณสมบัติเด่นของ Crazy Egg
- การทดสอบ A/B ที่รวดเร็วและราบรื่นพร้อมผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
- การวิเคราะห์การจราจร
- การติดตามข้อผิดพลาดของ Javascript
- แบบสำรวจที่เข้าถึงได้
- ปุ่มเรียกร้องการกระทำที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลเชิงลึก
- การผสานการทำงานที่พร้อมใช้งานกับเครื่องมือการตลาดมากกว่า 20 รายการ
ข้อจำกัดของ Crazy Egg
- แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าในบางครั้ง
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
ราคาของ Crazy Egg
- พื้นฐาน: $29/เดือน*
- มาตรฐาน: $49/เดือน
- บวก: $99/เดือน
- ข้อดี: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Crazy Egg
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
8. ฟูลสตอรี
FullStory คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านประสบการณ์ดิจิทัล (DXI) ที่สามารถ เปลี่ยนเว็บไซต์ของคุณให้กลายเป็นเหมืองทองคำแห่งข้อมูลเชิงลึกและโอกาสจากผู้ใช้! ?
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับแต่งและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีการจับภาพอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถบันทึกเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดย้อนหลังได้ เพื่อ ตรวจจับจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหา และระบุปัญหาประสิทธิภาพของหน้าเว็บที่สำคัญ
ไม่แน่ใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรของคุณอย่างไร? วัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่สามารถขับเคลื่อนรายได้ของคุณได้มากที่สุด
FullStory ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ แนวทาง ความเป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น ระดับสูงสุดของแพลตฟอร์มนี้รับประกันว่าเครื่องมือจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ FullStory
- การจับข้อมูลอัตโนมัติและการวิเคราะห์
- แดชบอร์ดส่วนตัว
- การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
- พร้อมใช้งานบนมือถือ
- การผสานการทำงานสำเร็จรูปกว่า 50 รายการและ API แบบเปิด
ข้อจำกัดของ FullStory
- ขาดแบบฟอร์มความคิดเห็นและคุณสมบัติการสำรวจ
- การย้อนดูช่วงเวลาเฉพาะในเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้เป็นเรื่องที่ยาก
ราคาของ FullStory
- องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการตามคำขอ
- ขั้นสูง: ราคาให้บริการตามคำขอ
- ธุรกิจ: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ FullStory
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์และข้อมูล
9. กอง
Heap ขจัดความไม่แน่นอนในการปรับแต่งเว็บไซต์ เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกดิจิทัลแบบครบวงจรที่ไม่เพียงแต่ชี้จุดเสียดทานและสาเหตุของปัญหาเท่านั้น แต่ยังแนะนำวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้อีกด้วย ?️
ด้วยฟีเจอร์สแนปช็อต Heap สามารถจับประสบการณ์ดิจิทัลทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน จัดระเบียบข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างบริบทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง ระบุเส้นทางทางเลือกของผู้ใช้ และเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์สูงกับตัวชี้วัดด้านการแปลงหรือการรักษาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Heapได้เพิ่มฟีเจอร์การเล่นซ้ำเซสชันลงในชุดเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลของพวกเขา ฟีเจอร์นี้จะเล่นซ้ำเหตุการณ์สำคัญโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณ และสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมเพื่อตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย
- ชุดข้อมูลที่บันทึกประสบการณ์ผู้ใช้อย่างครบถ้วน
- จุดที่เกิดการเสียดสี
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการปรับปรุง
- การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
- การสนับสนุนเว็บและมือถือ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ
ข้อจำกัดของฮีป
- ติดตามเฉพาะการโต้ตอบของส่วนหน้าเท่านั้น
- เครื่องมือรายงานภาพที่มีจำกัด
การกำหนดราคาแบบกอง
- ฟรี
- การเติบโต: ราคาไม่สามารถใช้ได้
- ข้อดี: ราคาไม่พร้อมให้บริการ
- พรีเมียม: ราคาไม่พร้อมให้บริการ
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคลและเนื้อหาแบบไดนามิก
10. กบฏ
Mutiny เป็นเครื่องมือ CRO ที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถ สร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดรายได้ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักพัฒนา!
ด้วยการผสานข้อมูลในตัว Mutiny สามารถจัดการกับข้อมูลได้ทุกขนาด เครื่องมือ AI ของมันช่วยลดงานของคุณโดยให้ทั้ง คำแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา และแนะนำ หัวข้อที่น่าสนใจ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เลือก นอกจากนี้ยังแนะนำแนวทางในการปรับแต่งที่มาจากเรื่องราวความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของบริษัทอีกด้วย ?
ตัวแก้ไขแบบภาพช่วยให้คุณทดสอบรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดหรือแหล่งที่มาของเว็บไซต์ของคุณก็ตาม ติดตามสรุปโปรแกรมการแปลงของคุณด้วยเมตริกที่น่าสนใจ เช่น จำนวนผู้ติดต่อเพิ่มเติมทั้งหมดและการเพิ่มขึ้นของการแปลง
คุณสมบัติเด่นของ Mutiny
- คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ชมและเนื้อหาสำหรับ AI
- การทดสอบ A/B ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ
- คำแนะนำจากคู่มือกลยุทธ์
- สรุปโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง
- การเชื่อมต่อแบบฝังตัวแปดรายการ
ข้อจำกัดของการกบฏ
- การทดสอบ A/B อาจทำได้ดีกว่า
- ข้อบกพร่องทางภาพเป็นครั้งคราว
การตั้งราคาแบบกบฏ
- ไม่มีข้อมูลราคาให้
คะแนนและรีวิวการก่อกบฏ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการแปลงของคุณด้วยเครื่องมือ CRO
เครื่องมือ CRO แต่ละตัวมีวิธีการจัดการข้อมูลและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวจากความสงสัยไปสู่ความน่าเชื่อถือด้วยการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น
คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าชมได้โดยการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า, การมองเห็นพฤติกรรมของผู้ใช้, และการทดสอบสมมติฐาน. ผลที่ได้คือพวกเขาจะกลายเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วม, ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณให้สูงสุด.
ดังนั้น อย่าปล่อยให้น้ำทั้งหมดนั้นรั่วไหลออกไป—หันมาใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้และรักษาถังผู้ใช้ของคุณให้เต็มและไหลเวียนอยู่เสมอ!