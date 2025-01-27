บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือ CRO ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในปี 2025

10 เครื่องมือ CRO ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในปี 2025

27 มกราคม 2568

การดึงดูดผู้ใช้ให้มาที่เว็บไซต์ก็เหมือนกับการมีถังน้ำรั่ว จินตนาการว่าเว็บไซต์คือถังน้ำ และผู้ใช้คือน้ำ เนื่องจากน้ำไหลออกตลอดเวลา คุณจึงต้องเติมน้ำเข้าไปเรื่อย ๆ เพื่อรักษาความจุ หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถซ่อมแซมรูรั่วบางจุดเพื่อลดการรั่วไหลให้น้อยลง

การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO) คือการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำในถัง

การปฏิบัตินี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการออกแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จจะไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล CRO ช่วยให้คุณรักษาส่วนแบ่งการตลาดในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในบทความนี้ เราจะสำรวจ 10 เครื่องมือ CRO ที่เราชื่นชอบในปี 2024 เราจะนำเสนอความสามารถและรูปแบบการกำหนดราคาของแต่ละเครื่องมือ พร้อมข้อดีและข้อเสีย

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ CRO?

พิจารณาคุณลักษณะและลักษณะเฉพาะต่อไปนี้เมื่อใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการสนทนา:

  • เครื่องมือวิเคราะห์เว็บ: เครื่องมือต้องให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ครอบคลุมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการแปลงและอัตราการคลิกผ่าน
  • การทดสอบ: ไม่มีเครื่องมือ CRO ใดจะสมบูรณ์ได้หากขาดการทดสอบ มองหาโซลูชันที่มีตัวเลือกการทดสอบหลากหลาย รวมถึงการทดสอบแบบ A/B และการทดสอบแบบหลายตัวแปร
  • การมองเห็น: พฤติกรรมของผู้ใช้สามารถนำทางได้ง่ายขึ้นมากด้วยฟีเจอร์สำหรับการแสดงผลแบบภาพ เช่น แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน
  • การจัดการข้อมูล: CRO เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องมือของคุณควรนำเสนอและจัดระเบียบข้อมูลอย่างชัดเจน
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ CRO รวมถึงนักการตลาด, นักออกแบบ UI และ UX, และนักพัฒนา สามารถเข้าใจเครื่องมือได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
  • การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และขยายขนาดได้เมื่อมีผู้ใช้และพนักงานเพิ่มขึ้น
  • การผสานรวม: ในอุดมคติ โซลูชัน CRO ควรผสานรวมกับเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่นซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ ระบบการจัดการเนื้อหา และโปรแกรมแก้ไขโค้ด

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มอัตราการแปลงที่ควรใช้

การนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้สามารถเปลี่ยนโฉมการปรากฏตัวออนไลน์ของคุณได้อย่างสิ้นเชิง พวกมันมอบพลังให้คุณเปลี่ยนผู้เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วม เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง และผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโต! ⭐

ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูล CRO

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
จัดระเบียบกลยุทธ์ CRO ของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน

แม้ว่า ClickUp จะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรเป็นหลัก แต่ก็อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ CRO ได้ทุกขนาด

ด้วยClickUp GoalsและDashboards คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ระยะเวลา และเป้าหมายของคุณได้ จากนั้นติดตามความคืบหน้าได้โดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้มอบ 15+ มุมมอง เพื่อดูแลช่องทางการตลาด ตารางเวลาของทีม และการจัดการปริมาณงานของคุณ ทำให้คุณสามารถบริหารปฏิทินการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย

หากคุณต้องการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้ใช้มุมมองClickUp WhiteboardหรือMind Mapเพื่อ ระดมสมองกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ กับทีมของคุณ สำหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างของการทดสอบ ให้บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ก่อนและหลัง จากนั้นรวบรวมทั้งหมดในมุมมอง List หรือ Board เพื่อการเปรียบเทียบที่ชัดเจน ⚖️

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนคลังเทมเพลตของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว สำรวจตัวเลือกต่างๆ เช่นเทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp และเทมเพลตการจัดการและทดสอบเนื้อหาของ ClickUpเพื่อติดตามกระบวนการทำงานการทดสอบและอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หากคุณต้องการ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเว็บไซต์ของคุณใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp ChatGPT Prompts สำหรับการเพิ่มอัตราการแปลงเพื่อกระตุ้นไอเดียในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ เพิ่มอัตราการคลิกผ่าน ฯลฯ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เป้าหมาย ClickUp พร้อมรายงานความคืบหน้าอัตโนมัติเพื่อวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
  • เครื่องมือแผนที่การเดินทางของลูกค้าเพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมของประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
  • เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและการสื่อสารในทีม
  • ผสานการทำงานกับแอปงานมากกว่า 1,000 แอปเพื่อดูข้อมูลเชิงปริมาณ
  • กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดสำหรับการระดมสมอง
  • แม่แบบฟรีหลายพันแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
  • พร้อมใช้งานบนแอปมือถือและเดสก์ท็อป

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มนี้ใช้เวลาในการเรียนรู้และใช้งานให้เชี่ยวชาญเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการการปรับปรุง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5/สมาชิกต่อพื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบ A/B

2. วีโว

วีโอ
ผ่านทาง:VWO

เมื่อพูดถึงการทดสอบ A/B ไม่มีซอฟต์แวร์เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงใดที่สามารถเทียบได้กับ VWO.เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ฟรีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ผ่านการทดสอบการออกแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย. ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเหล่านี้ คุณสามารถ ปรับปรุงอย่างชาญฉลาดและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางต่าง ๆ.

แม้ว่าจุดมุ่งหมายหลักของ VWO คือการทดสอบ A/B แต่ VWO ก็สามารถช่วยเหลือคุณได้ตลอดโปรแกรม CRO แพลตฟอร์มนี้มีผลิตภัณฑ์หลักสี่อย่าง:

  1. การทดสอบ: ช่วยในการทดสอบแบบเฉพาะเจาะจงบนฝั่งไคลเอนต์, ฝั่งเซิร์ฟเวอร์, และแอปพลิเคชันมือถือ
  2. ข้อมูลเชิงลึก: สนับสนุนการใช้การบันทึกเซสชัน, แผนที่ความร้อน, และการสำรวจเพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้
  3. ปรับให้เป็นส่วนตัว: สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแปลง
  4. ปรับใช้: ปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายไอที

VWO มาพร้อมกับทั้งตัวแก้ไขโค้ดและตัวแก้ไขแบบภาพ เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VWO

  • การทดสอบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหลากหลายรูปแบบ
  • การปรับแต่งตามข้อมูลส่วนบุคคล
  • ตัวแก้ไขภาพและโค้ด
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 40 รายการ

ข้อจำกัดของ VWO

  • การดำเนินการทดสอบที่ซับซ้อนหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ราคาอาจค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมือทดสอบ CRO อื่น ๆ

ราคาของ VWO (การทดสอบ VWO)

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: $308/เดือน*
  • ข้อดี: $710/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $1,243/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บรายปี

VWO Testing คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เว็บและพฤติกรรมผู้ใช้

3. Google Analytics

กูเกิล อนาไลติกส์
ผ่าน:Google Analytics

Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูง แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงนี้ช่วยให้คุณสามารถ เข้าใจเส้นทางการเดินทางของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตบนเว็บหรือมือถือ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการรายงานแบบเรียลไทม์ Google Analytics มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรม CRO ของคุณ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือการใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการทำงานอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลของคุณแล้ว เครื่องมือจะทำการคาดการณ์และเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของคุณ

หากคุณย้ายไปใช้ Google Analytics 4 คุณสามารถได้รับประโยชน์จาก การสำรวจ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ CRO เช่น การสำรวจเส้นทางการแปลงและการสำรวจช่องทาง สร้างการสำรวจแบบอิสระโดยลากและวางเมตริกและเซกเมนต์ลงบนผืนผ้าใบที่กำหนด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics

  • การวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ
  • การเรียนรู้ของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • รายงานแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับแต่งได้
  • การมองเห็นแบบลากและวาง
  • การผสานรวมกับโซลูชันอื่น ๆ ของ Google และ Salesforce Marketing Cloud

ข้อจำกัดของ Google Analytics

  • อินเตอร์เฟซอาจใช้งานง่ายขึ้น
  • การสนับสนุนลูกค้าโดยตรงมีจำกัด

ราคาของ Google Analytics

  • ฟรี
  • 360: เริ่มต้นที่ $12,500/เดือน

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics

  • G2: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

4. มิกซ์เพนเนล

มิกซ์เพนเนล
ผ่าน:Mixpanel

Mixpanel เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยอิงจากข้อมูลและมั่นใจได้ ด้วย การออกแบบที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การรายงาน ทำให้การทดสอบและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน สามารถปรับขนาดได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ?

ด้วย Mixpanel คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ วิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ตามเส้นทางสำคัญต่างๆ ได้ ขยายมุมมองไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหาแบบแผนที่ซ่อนอยู่และจุดที่เกิดปัญหา

ลองใช้การทดสอบรูปแบบอัตโนมัติเพื่อประเมินศักยภาพของฟีเจอร์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์อื่นๆ คุณสามารถเพิ่มข้อความ รูปภาพ และวิดีโอเพื่ออธิบายบริบท และปรับแต่งรายงานสถานะโดยใช้เครื่องมือออกแบบที่คุณชื่นชอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel

  • อินเตอร์เฟซที่น่าดึงดูดและข้อมูลวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย
  • การสำรวจข้อมูลอย่างละเอียดและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • การปรับแต่งรายงานโดยใช้เครื่องมือออกแบบ
  • การเชื่อมต่อระบบไม่จำกัดฟรี
  • แม่แบบพื้นฐานสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Mixpanel

  • อาจไม่รองรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความแม่นยำ
  • ขาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

ราคาของ Mixpanel

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • การเติบโต: จาก $20/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $833/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Mixpanel

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ดีที่สุดสำหรับความคิดเห็นของผู้ใช้และการแชทสด

5. LiveChat

ไลฟ์แชท
ผ่านทาง:LiveChat

วิธีหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณคือการแสดงตัวด้วยการสนับสนุนลูกค้าที่พร้อมใช้งานและเชื่อถือได้

นั่นคือสิ่งที่ LiveChat พร้อมให้บริการคุณอย่างแท้จริง. มันมอบเครื่องมือแชทหลากหลายให้คุณเพื่อฝังไว้ในหลายช่องทาง. การติดตั้งทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาให้คุณและลูกค้าของคุณ.

ด้วย LiveChat คุณสามารถช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่มีปัญหา และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการเพื่อนำไปสู่การซื้อขายได้ จัดการทุกการติดต่อสื่อสารจากแดชบอร์ดเดียว และติดตามผลกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน

แพลตฟอร์มที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณสามารถสร้างคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ปรับโทนเสียง และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปบทสนทนาและแบ่งกลุ่มผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติตามความสนใจ

LiveChat ให้บริการรายงานอย่างละเอียดตามพฤติกรรมของผู้ใช้และคะแนนการให้คะแนนการแชท ช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของตัวแทนและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveChat

  • แชทบอทหลายช่องทางที่ปรับแต่งได้
  • เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ และอื่น ๆ
  • การเขียนคำตอบโดยใช้ AI และสรุปบทสนทนา
  • การแบ่งกลุ่มผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
  • การติดตามผลการปฏิบัติงานของตัวแทนและการติดตามเป้าหมาย
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ

ข้อจำกัดของ LiveChat

  • อาจไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือเชิงเทคนิค
  • LiveChat สำหรับมือถือสามารถใช้ความเสถียรที่ดีขึ้นและการปรับปรุงคุณสมบัติ

ราคาของ LiveChat

  • เริ่มต้น: $20/เดือน*
  • ทีม: $41/เดือน
  • ธุรกิจ: $59/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveChat

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

6. ฮอตจา

ฮอตจา
ผ่าน:Hotjar

Hotjar เปิดประตูสู่การเข้าใจทุกการเคลื่อนไหวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มความคิดเห็นของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ และการสำรวจเพื่อเปิดเผยสิ่งที่ผู้ซื้อเป้าหมายของคุณต้องการอย่างแท้จริง ?

Hotjar เป็นโซลูชัน CRO ที่มีความหลากหลาย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการวิเคราะห์ผู้ใช้ในประเภทที่แตกต่างกัน:

  1. สังเกต: สำหรับการแสดงพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยแผนที่ความร้อนและการบันทึก
  2. ถาม: สำหรับการรวบรวมคำตอบจากแบบสำรวจและแบบสอบถาม พร้อมการสร้างคำถามและการวิเคราะห์คำตอบโดยใช้ AI
  3. มีส่วนร่วม: สำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงผ่านการสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบตัวต่อตัว (คุณเลือกผู้ใช้เอง และค่าตอบแทนเป็นทางเลือก)

ใช้แดชบอร์ดของ Hotjar เพื่อดูภาพรวมข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในที่เดียว สังเกตแนวโน้มเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเปรียบเทียบเมตริกก่อนและหลังการเปิดตัว ฟีเจอร์ Funnels ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาการแปลงเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar

  • แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน
  • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์และการสำรวจโดยใช้ AI
  • การสัมภาษณ์ผู้ใช้แบบตัวต่อตัว
  • แดชบอร์ดรายงานแบบครอบคลุม
  • กรวยสำหรับการวิเคราะห์การหลุดออก
  • การผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของ Hotjar

  • เวลาในการโหลดอาจช้าเป็นครั้งคราว
  • แผนฟรีแบบจำกัดที่อาจไม่รองรับการเข้าชมจำนวนมาก

ราคาของ Hotjar

สังเกต:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $32/เดือน*
  • ธุรกิจ: $80/เดือน
  • ขนาด: $171/เดือน

ถาม:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $48/เดือน
  • ธุรกิจ: $64/เดือน
  • ขนาด: $128/เดือน

มีส่วนร่วม:

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $280/เดือน
  • ธุรกิจ: 440 ดอลลาร์/เดือน
  • ขนาด: ราคาตามความต้องการ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Hotjar

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้และการติดตามพฤติกรรม

7. Crazy Egg

Crazy Egg
ผ่านทาง:Crazy Egg

Crazy Egg เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ Neil Patel ผู้ประกอบการและกูรูด้านการตลาดที่มีชื่อเสียง เป็นเครื่องมือ CRO ที่ครอบคลุมซึ่งให้ ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของคุณและ แผนการตลาด ของคุณ ?

ด้วย Crazy Egg คุณสามารถเข้าถึงรายงานภาพต่าง ๆ ได้หลากหลาย ตั้งแต่แผนที่ความร้อนแบบดั้งเดิม แผนที่การเลื่อนหน้าเว็บ และการบันทึกหน้าจอ ไปจนถึงรายการตัวเลข Crazy Egg ยังมีการทดสอบ A/B ที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด

ด้วยการวิเคราะห์การจราจรที่สามารถปรับแต่งได้, การเล่นซ้ำของผู้เยี่ยมชม, และการติดตามข้อผิดพลาดของ Javascript,คุณสามารถระบุจุดคอขวดบนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย.คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ แบบสำรวจผู้ใช้, การติดตามเป้าหมายและความคืบหน้า, และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมสถิติ.

คุณสมบัติเด่นของ Crazy Egg

  • การทดสอบ A/B ที่รวดเร็วและราบรื่นพร้อมผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
  • การวิเคราะห์การจราจร
  • การติดตามข้อผิดพลาดของ Javascript
  • แบบสำรวจที่เข้าถึงได้
  • ปุ่มเรียกร้องการกระทำที่ปรับแต่งได้พร้อมข้อมูลเชิงลึก
  • การผสานการทำงานที่พร้อมใช้งานกับเครื่องมือการตลาดมากกว่า 20 รายการ

ข้อจำกัดของ Crazy Egg

  • แพลตฟอร์มอาจมีการล่าช้าในบางครั้ง
  • ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด

ราคาของ Crazy Egg

  • พื้นฐาน: $29/เดือน*
  • มาตรฐาน: $49/เดือน
  • บวก: $99/เดือน
  • ข้อดี: $249/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Crazy Egg

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

8. ฟูลสตอรี

ฟูลสตอรี่
ผ่าน:ฟูลสตอรี

FullStory คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านประสบการณ์ดิจิทัล (DXI) ที่สามารถ เปลี่ยนเว็บไซต์ของคุณให้กลายเป็นเหมืองทองคำแห่งข้อมูลเชิงลึกและโอกาสจากผู้ใช้! ?

ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อปรับแต่งและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เทคโนโลยีการจับภาพอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถบันทึกเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดย้อนหลังได้ เพื่อ ตรวจจับจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหา และระบุปัญหาประสิทธิภาพของหน้าเว็บที่สำคัญ

ไม่แน่ใจว่าจะจัดสรรทรัพยากรของคุณอย่างไร? วัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานที่สามารถขับเคลื่อนรายได้ของคุณได้มากที่สุด

FullStory ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ แนวทาง ความเป็นส่วนตัวโดยค่าเริ่มต้น ระดับสูงสุดของแพลตฟอร์มนี้รับประกันว่าเครื่องมือจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ FullStory

  • การจับข้อมูลอัตโนมัติและการวิเคราะห์
  • แดชบอร์ดส่วนตัว
  • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
  • พร้อมใช้งานบนมือถือ
  • การผสานการทำงานสำเร็จรูปกว่า 50 รายการและ API แบบเปิด

ข้อจำกัดของ FullStory

  • ขาดแบบฟอร์มความคิดเห็นและคุณสมบัติการสำรวจ
  • การย้อนดูช่วงเวลาเฉพาะในเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้เป็นเรื่องที่ยาก

ราคาของ FullStory

  • องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการตามคำขอ
  • ขั้นสูง: ราคาให้บริการตามคำขอ
  • ธุรกิจ: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ FullStory

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์และข้อมูล

9. กอง

กอง
ผ่านทาง:Heap

Heap ขจัดความไม่แน่นอนในการปรับแต่งเว็บไซต์ เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกดิจิทัลแบบครบวงจรที่ไม่เพียงแต่ชี้จุดเสียดทานและสาเหตุของปัญหาเท่านั้น แต่ยังแนะนำวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้อีกด้วย ?️

ด้วยฟีเจอร์สแนปช็อต Heap สามารถจับประสบการณ์ดิจิทัลทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน จัดระเบียบข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างบริบทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง ระบุเส้นทางทางเลือกของผู้ใช้ และเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์สูงกับตัวชี้วัดด้านการแปลงหรือการรักษาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Heapได้เพิ่มฟีเจอร์การเล่นซ้ำเซสชันลงในชุดเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลของพวกเขา ฟีเจอร์นี้จะเล่นซ้ำเหตุการณ์สำคัญโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณ และสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมเพื่อตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่เชื่อถือได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย

  • ชุดข้อมูลที่บันทึกประสบการณ์ผู้ใช้อย่างครบถ้วน
  • จุดที่เกิดการเสียดสี
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการปรับปรุง
  • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
  • การสนับสนุนเว็บและมือถือ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการ

ข้อจำกัดของฮีป

  • ติดตามเฉพาะการโต้ตอบของส่วนหน้าเท่านั้น
  • เครื่องมือรายงานภาพที่มีจำกัด

การกำหนดราคาแบบกอง

  • ฟรี
  • การเติบโต: ราคาไม่สามารถใช้ได้
  • ข้อดี: ราคาไม่พร้อมให้บริการ
  • พรีเมียม: ราคาไม่พร้อมให้บริการ

การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคลและเนื้อหาแบบไดนามิก

10. กบฏ

การกบฏ
ผ่านทาง:การกบฏ

Mutiny เป็นเครื่องมือ CRO ที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถ สร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดรายได้ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักพัฒนา!

ด้วยการผสานข้อมูลในตัว Mutiny สามารถจัดการกับข้อมูลได้ทุกขนาด เครื่องมือ AI ของมันช่วยลดงานของคุณโดยให้ทั้ง คำแนะนำเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหา และแนะนำ หัวข้อที่น่าสนใจ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เลือก นอกจากนี้ยังแนะนำแนวทางในการปรับแต่งที่มาจากเรื่องราวความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของบริษัทอีกด้วย ?

ตัวแก้ไขแบบภาพช่วยให้คุณทดสอบรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดหรือแหล่งที่มาของเว็บไซต์ของคุณก็ตาม ติดตามสรุปโปรแกรมการแปลงของคุณด้วยเมตริกที่น่าสนใจ เช่น จำนวนผู้ติดต่อเพิ่มเติมทั้งหมดและการเพิ่มขึ้นของการแปลง

คุณสมบัติเด่นของ Mutiny

  • คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ชมและเนื้อหาสำหรับ AI
  • การทดสอบ A/B ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ
  • คำแนะนำจากคู่มือกลยุทธ์
  • สรุปโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง
  • การเชื่อมต่อแบบฝังตัวแปดรายการ

ข้อจำกัดของการกบฏ

  • การทดสอบ A/B อาจทำได้ดีกว่า
  • ข้อบกพร่องทางภาพเป็นครั้งคราว

การตั้งราคาแบบกบฏ

  • ไม่มีข้อมูลราคาให้

คะแนนและรีวิวการก่อกบฏ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการแปลงของคุณด้วยเครื่องมือ CRO

เครื่องมือ CRO แต่ละตัวมีวิธีการจัดการข้อมูลและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวจากความสงสัยไปสู่ความน่าเชื่อถือด้วยการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าชมได้โดยการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า, การมองเห็นพฤติกรรมของผู้ใช้, และการทดสอบสมมติฐาน. ผลที่ได้คือพวกเขาจะกลายเป็นลูกค้าที่มีส่วนร่วม, ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณให้สูงสุด.

ดังนั้น อย่าปล่อยให้น้ำทั้งหมดนั้นรั่วไหลออกไป—หันมาใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้และรักษาถังผู้ใช้ของคุณให้เต็มและไหลเวียนอยู่เสมอ!