10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะสมต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และทดลองสิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง นอกจากนี้ คุณยังต้องเตรียมพร้อมเมื่อเครื่องมือค้นหาปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมของพวกเขา
การมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเข้าใจได้มากขึ้น มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ รวมถึงเครื่องมือเฉพาะทางและซอฟต์แวร์แบบครบวงจร
ที่นี่ เราจะแบ่งปัน 10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดและผู้ประกอบการเดี่ยว ตั้งแต่เครื่องมือที่ช่วยระบุคีย์เวิร์ดไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่เจาะลึกประสบการณ์ของผู้ใช้ มีให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ กระตุ้นการแปลง และเพิ่มการมีส่วนร่วม ?
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์?
จำนวนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก บางเครื่องมือเหมาะสำหรับแคมเปญการตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่บางเครื่องมือก็ใช้งานง่ายเพียงพอสำหรับผู้ใช้รายบุคคล
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์:
- ความร่วมมือ: ทีมการตลาดมักทำงานในหลายโครงการพร้อมกันอยู่เสมอ มองหาเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนทราบถึงงานของตนเองและสิ่งที่ต้องทำต่อไปในขั้นตอนถัดไป
- การวิเคราะห์: ข้อมูลคือรากฐานของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ เลือกเครื่องมือที่ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ อัตราการเปลี่ยนแปลง และตัวชี้วัดอื่น ๆ
- ข้อมูลเชิงลึก: การสร้างแผนการตลาดเนื้อหาที่ดีขึ้นหมายถึงการเข้าใจว่าผู้อ่านและผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างไร เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และวิธีที่เบราว์เซอร์ต่าง ๆ ค้นหาเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงระบุอุปสรรคหรือความไม่พอใจ
- การผสานรวม: แม้ว่าเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์บางตัวจะสามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันสองสามตัวสำหรับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะทาง เลือกเครื่องมือที่มีการผสานรวมเพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ควรใช้
จากเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ไปจนถึงฐานข้อมูลการวิเคราะห์และซอฟต์แวร์วางแผนการตลาด มีตัวเลือกมากมายไม่รู้จบเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่นี่เราได้เน้น 10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดีที่สุดทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้คุณตัดผ่านความวุ่นวายได้ ?
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์
ClickUp เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการการตลาดสำหรับงานปรับปรุงเว็บไซต์ต่างๆ แอปนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางครบวงจรสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามปฏิทินเนื้อหาและการโปรโมตบทความในบล็อก หรือเจาะลึกในโครงการ CSS และ HTML เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ ?
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเว็บไซต์ ใช้ ClickUp เพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับงานเนื้อหาของคุณ สร้างกระบวนการทำงานเพื่อประสานงานกับสมาชิกในทีมข้ามแผนก และแสดงความคิดเห็นในภารกิจเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในทีม
แบ่งโครงการเว็บไซต์ออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่ายด้วยการทำงานอัตโนมัติ ตั้งค่าวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด และใช้ธงจัดลำดับความสำคัญสี่แบบเพื่อแจ้งให้ทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องทำก่อน
นอกจากนี้ ใช้เทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีความรวดเร็วมากกว่าที่เคย ด้วยเทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUp คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการ และวางแผนกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพได้ทันที มอบหมายงานได้ทันที ตรวจสอบความคืบหน้าผ่านแผนภูมิแกนต์ และสร้างการทดสอบเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดหลายสิบตัว รวมถึง HubSpot, Grammarly และ Jira มอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ราบรื่นให้กับคุณ
- ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบ—รวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการ SEO—คุณสามารถปรับแต่งหน้าแลนดิ้ง, ปลั๊กอิน, ป๊อปอัพ และอื่นๆ ได้ในเวลาที่น้อยลง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หมายความว่าคุณสามารถแก้ไขเนื้อหาได้ทันทีภายในแอป
- ClickUp AIทำให้การเขียนคำอธิบายสินค้า, เนื้อหาเว็บไซต์, และบทความบล็อกง่ายกว่าที่เคย
- คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาด้วยมุมมองตารางและฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น URL ของบทความ, กลุ่มหัวข้อ, CTA, ผู้เขียน, และคะแนนเนื้อหา
- การกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของงาน เช่น การติดแท็กผู้จัดการเมื่อมีงานล่าช้า ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- การแชร์สำหรับผู้เข้าชมช่วยให้คุณจำกัดการเข้าถึงงานบางอย่างเมื่อทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์ ในขณะที่มุมมองสาธารณะช่วยให้คุณให้ภาพรวมในระดับสูงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายหมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการสำรวจและเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
- คุณสมบัติ AI ใหม่มีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Screaming Frog
ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบเว็บไซต์
Screaming Frog ได้รับการจัดอันดับในบทความของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ที่ดีที่สุด เป็นเครื่องมือชั้นนำสำหรับการทำ SEO บนหน้าเว็บไซต์ (On-page SEO) และ SEO ทางเทคนิค (Technical SEO) ใช้สำหรับการตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อค้นหาลิงก์ที่เสีย ประเมินแผนผังเว็บไซต์ XML และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ใช้เครื่องมือฟรีนี้เพื่อเน้นเนื้อหาที่ซ้ำกันและสร้างการเปลี่ยนเส้นทางทันทีเพื่อส่งผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่ถูกต้อง แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการโครงการเว็บไซต์ของคุณ
การทดสอบความเร็วจะแสดงให้คุณเห็นถึงจุดบกพร่องใน CSS และการออกแบบเว็บไซต์ของคุณที่อาจเพิ่มอัตราการตีกลับและลดประสบการณ์ของผู้ใช้ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทดสอบเพื่อวัดความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ของคุณ และแบ่งปันข้อเสนอแนะกับทีมนักพัฒนาของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Screaming Frog
- เครื่องมือ Spider SEO ตรวจสอบด้านเทคนิคของเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เบราว์เซอร์สามารถรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้มีบริการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) รวมถึงแคมเปญสร้างลิงก์และการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO)
- เวอร์ชันฟรีรวม URL ได้สูงสุด 500 รายการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพ อินฟลูเอนเซอร์ และบล็อกเกอร์เดี่ยว
ข้อจำกัดของ Screaming Frog
- การรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ขนาดใหญ่สามารถใช้เวลาได้มาก ดังนั้นคุณจะต้องวางแผนเวลาเพิ่มเติมในตารางงานของคุณสำหรับงานเหล่านี้
- ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องมือนี้ทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ Screaming Frog
- ฟรี: $0 พร้อมข้อจำกัด
- ชำระเงินแล้ว: $259/ปี
คะแนนและรีวิวของ Screaming Frog:
- G2: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
3. นักโต้คลื่น
ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบเว็บไซต์
Surfer เป็นหนึ่งในเครื่องมือ SEO ชั้นนำที่ช่วยนักการตลาดในการระบุคีย์เวิร์ดและปรับปรุงการปรับแต่งหน้าเว็บให้เหมาะสม ใช้ Surfer เพื่อวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงบนหน้าเว็บของคุณ ?️
ตัวแก้ไขเนื้อหาแบบบูรณาการช่วยให้การทำความสะอาดเนื้อหาเก่าหรือปรับปรุงเนื้อหาใหม่เป็นเรื่องง่าย เพื่อให้มีโอกาสที่ดีที่สุดในการจัดอันดับที่ดี สร้างโครงร่างอย่างรวดเร็วเพื่อแบ่งปันกับพนักงานหรือนักเขียนอิสระของคุณเพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อสร้างเนื้อหาใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ส่วนเสริม Surfer AI เพื่อสร้างบทความทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้อง ระบุหัวข้อใหม่ และสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือค้นหาคำถามที่กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มอาจสนใจ
คุณสมบัติเด่นของเซิร์ฟเฟอร์
- Surfer Academyนำเสนอสัมมนาออนไลน์ การฝึกอบรม และฐานความรู้เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหาและฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
- งานที่สร้างโดย Grow Flow AIช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ไปกับงานยุ่งและแจ้งให้คุณทราบถึงงานที่กำลังจะมาถึง
- การผสานรวมกับ WordPress, Jasper และ SEMRush ทำให้การสร้างเนื้อหามีความราบรื่น
ข้อจำกัดของนักโต้คลื่น
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่โอกาสด้านเนื้อหาเป็นหลักและให้ความสำคัญกับด้านเทคนิคน้อยกว่า ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือวิจัยคำหลักไม่แข็งแกร่งเท่าตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาสำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $69/เดือน
- ขั้นสูง: $149/เดือน
- สูงสุด: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. SE Ranking
ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าคำหลัก
รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับเนื้อหาและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณด้วย SE Ranking ใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามอันดับหน้าเว็บของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเห็นการลดลงของปริมาณการเข้าชม เครื่องมือตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับและเครื่องมือตรวจสอบ SEO บนเว็บไซต์จะช่วยให้คุณมองเห็นแง่มุมทางเทคนิคของประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณได้
ใช้เครื่องมือวิจัย SEO ที่มีอยู่ในตัวเพื่อค้นหาโอกาสคีย์เวิร์ดใหม่และประเมินการแข่งขัน. คุณยังสามารถวิเคราะห์คะแนนความยากของคีย์เวิร์ด, ปริมาณการค้นหา, และราคาเฉลี่ยต่อการคลิกได้.
หากคุณดำเนินธุรกิจเอเจนซี่ คุณสามารถสร้างรายงานการเพิ่มประสิทธิภาพ SEOที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าของคุณได้ทันทีโดยใช้เครื่องมือสร้างที่มีข้อมูลครบถ้วน รายงานเหล่านี้ยังสามารถส่งไปยังกล่องจดหมายของลูกค้าโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ SE Ranking
- เครื่องมือติดตามอันดับคีย์เวิร์ดช่วยให้เห็นได้ว่าโพสต์ใดมีประสิทธิภาพดีและโพสต์ใดที่ต้องการปรับปรุง
- เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งระบุสิ่งที่คู่แข่งทำได้ดีเพื่อให้คุณสามารถปรับใช้ตามความจำเป็น
- SE Ranking API มอบความสามารถที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเอเจนซี่
ข้อจำกัดของ SE Ranking
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าข้อมูลเชิงลึกมีความละเอียดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ahrefs และ Moz
- ไม่มีฟีเจอร์มากมายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ PPC
การจัดอันดับ SE ราคา
- จำเป็น: $44/เดือน
- ข้อดี: $87. 20/เดือน
- ธุรกิจ: $191. 20/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ SE Ranking
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
5. Ahrefs
ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าคำหลัก
Ahrefs เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ด้วย Ahrefs Keyword Explorer คุณสามารถเติมปฏิทินเนื้อหาของคุณด้วยหัวข้อที่คุณอาจพลาดไปก่อนหน้านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถวิเคราะห์คะแนนความยากของคำหลัก ปริมาณการค้นหา และจำนวนคลิกโดยประมาณได้อีกด้วย
สำหรับเนื้อหาที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว ให้ติดตามอันดับของคุณในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs) เพื่อติดตามโพสต์ที่ขึ้นหรือลง
ด้วยเครื่องมือ Site Explorer เพียงป้อน URL ของคู่แข่ง คุณก็สามารถดูได้ว่าพวกเขาจัดอันดับสำหรับคำหลักใดและโพสต์ใดที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับพวกเขา ฟีเจอร์นี้ยังช่วยให้คุณเห็นคุณภาพของลิงก์ย้อนกลับของพวกเขาและว่าพวกเขากำลังใช้การค้นหาแบบชำระเงินหรือไม่
คุณยังสามารถทำการตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย หลังจากการสแกน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเนื้อหาของคุณสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และการรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหา ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs
- แดชบอร์ดแบบครบวงจรให้ภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพของเนื้อหา
- ใช้เครื่องมือสำรวจคำค้นหาเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อหาใหม่และปรับปรุงบทความเก่า
- เครื่องมือติดตามอันดับช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพได้อย่างราบรื่น
- เครื่องมือวิจัยคำหลักที่ช่วยด้วย AIซึ่งรวมอยู่ใน Keyword Explorer
ข้อจำกัดของ Ahrefs
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี ดังนั้นคุณจะต้องชำระเงินแม้ว่าคุณต้องการทดลองใช้เพียงอย่างเดียว
- เครื่องมือนี้ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจตนาการค้นหา ซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลจากรายงานและทำการประเมินด้วยตัวเอง
ราคาของ Ahrefs
- ไลท์: ฿99/เดือน
- มาตรฐาน: $199/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน องค์กร: $999/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Ahrefs
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
6. เซมรัช
ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าคำหลัก
Semrush เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบเว็บไซต์และการวิจัยคำหลัก ใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบมากกว่า 130 รายการเพื่อค้นหาปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา ประเมินตัวชี้วัดเว็บ และปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว
เครื่องมือวิจัยคำหลักช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าชมแบบออร์แกนิกเพื่อดูว่าคู่แข่งของคุณกำลังจัดอันดับสำหรับคำใดบ้างและค้นหาแนวคิดเนื้อหาใหม่ ๆ ด้วยเครื่องมือ Keyword Magic รับแนวคิดใหม่จากคำหลักเดียว และด้วยเครื่องมือ Keyword Gap ดูพื้นที่ที่คุณอาจขาดเนื้อหาในการค้นหาแบบออร์แกนิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณด้วยเครื่องมือตรวจสอบ SEO บนหน้าเว็บไซต์และเครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งของ Semrush
- สร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาด้วยการวิจัยหัวข้อและจัดการความคืบหน้าโดยใช้ปฏิทินเนื้อหาที่มีอยู่ในตัว
- ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ลิงก์ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสร้างลิงก์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Semrush
- ข้อมูลการจราจรเป็นการประมาณการ ดังนั้นจึงไม่แม่นยำเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ
- ข้อมูลของ SemRush จำกัดเฉพาะ Google เท่านั้น ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ เช่น Bing
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $129.95/เดือน
- กูรู: $249. 95/เดือน
- ธุรกิจ: $499.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
7. PageSpeed Insights
ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์
Google PageSpeed Insights เป็นเครื่องมือวัดความเร็วของหน้าเว็บที่ช่วยแจ้งกลยุทธ์การพัฒนาโครงการโดยเน้นจุดที่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ยังไม่ดี เพียงป้อน URL ลงในเครื่องมือฟรีนี้ คุณจะได้รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับความเร็วในการโหลด ความเร็วของหน้าเว็บ และข้อมูลเชิงเทคนิค
เครื่องมือนี้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงเวลาโหลดและเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์โดยรวม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค เช่น การลด Javascript ที่ไม่ได้ใช้ การใช้ภาพที่มีขนาดเหมาะสม และการใช้การบีบอัดข้อความ ???
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PageSpeed
- อินเทอร์เฟซเรียบง่ายและใช้งานง่ายโดยไม่มีฟีเจอร์ที่รบกวนสมาธิมากนัก
- มันสามารถปรับใช้ได้ ดังนั้นคุณสามารถใช้มันได้บนหน้า landing page, เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, และหน้าบล็อก
- ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลจากห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ทำให้มีประโยชน์ทั้งในการแก้ไขข้อบกพร่องและการประเมินประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ PageSpeed:
- ไม่มีการรายงานรายเดือน ดังนั้นคุณต้องทำการทดสอบใหม่หากคุณต้องการติดตามข้อมูลเว็บไซต์ตลอดเวลา
- เครื่องมือนี้ออกแบบมาสำหรับพนักงานด้านเทคนิค ดังนั้นอาจทำให้ผู้ใช้เริ่มต้นสับสนได้
ราคาของ PageSpeed
- ฟรี
คะแนนและรีวิว PageSpeed
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. GTmetrix
ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์
กำลังมองหาวิธีในการสร้างกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณอยู่หรือไม่? ลองใช้ GTmetrix เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ. เพื่อเริ่มต้น ให้ป้อน URL และกด 'ทดสอบเว็บไซต์ของคุณ'.
ภายในไม่กี่วินาที คุณจะได้รับข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับความเร็วของเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ และเวลาในการโหลด ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาและการจัดทำดัชนีบนเครื่องมือค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GTmetrix
- ผลลัพธ์ที่แสดงด้วยรหัสสีช่วยให้ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
- ขณะที่คุณสร้างการทดสอบ คุณสามารถคลิกที่แท็บประวัติเพื่อดูว่าประสิทธิภาพดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
- อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อนหรือลูกเล่นมากเกินไป
ข้อจำกัดของ GTmetrix
- ผลลัพธ์ค่อนข้างเป็นเชิงเทคนิค ดังนั้นอาจไม่ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการพัฒนา
- ไม่มีการจัดอันดับว่าตัวชี้วัดใดมีผลกระทบต่อ SERPs มากที่สุด ซึ่งอาจทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องยากขึ้น
ราคา GTmetrix
- พื้นฐาน: ฟรี
- เดี่ยว: $13/เดือน
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- การเติบโต: $50/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก GTmetrix
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. ฮอตจา
ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์
Hotjar เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ ออกแบบมาสำหรับการทดสอบ A/B และการทดสอบหลายตัวแปร เครื่องมือนี้จะสร้างการบันทึกเพื่อดูว่าผู้ใช้จริงนำทางเว็บไซต์ของคุณอย่างไร
ใช้แผนที่ความร้อนเพื่อการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้คลิกและจุดที่พวกเขาประสบปัญหา. ทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณหลังจากทำการทดสอบหรือเปิดตัวโครงการใหม่ตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ. ?
รับข้อเสนอแนะและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณผ่านแบบฟอร์มและแบบสำรวจจากผู้ใช้ของคุณเอง พวกเขาสามารถบันทึกประสบการณ์ของลูกค้า ขอผลิตภัณฑ์ใหม่ และแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณสำหรับผู้อ่าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- ใช้ฮีทแมปเพื่อแสดงภาพช่องทางทางการตลาดของคุณและดูว่าผู้ใช้หลุดออกที่จุดใด เพื่อให้คุณทราบว่าทีมนักพัฒนาของคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงตรงไหน
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยการระบุและแก้ไขปัญหาที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่พอใจในการแสดงผลของเว็บไซต์คุณ
- ทดสอบเพื่อดูว่าช่องทางและกิจกรรมการตลาดใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพและติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือ
ข้อจำกัดของ Hotjar
- คุณต้องตั้งค่าฮีตแมปบนแต่ละเว็บไซต์แยกกัน
- เครื่องมือ Hotjar—Observe สำหรับแผนที่ความร้อนและการบันทึก, Ask สำหรับแบบสำรวจและความคิดเห็น, และ Engage สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ใช้—ต้องมีการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
ราคาของ Hotjar
- สังเกตขั้นพื้นฐาน: $0 ตลอดไป
- Observe Plus: $32/เดือน
- สังเกตการณ์ธุรกิจ: $80/เดือน
- สังเกตขนาด: $171/เดือน
- ถามพื้นฐาน: $0 ตลอดไป
- ถามเพิ่มเติม: $48/เดือน
- ถามธุรกิจ: $64/เดือน
- ระดับการถาม: $128/เดือน
- Engage Basic: $0 ตลอดไป
- Engage Plus: $280/เดือน
- มีส่วนร่วมทางธุรกิจ: $440/เดือน
- ระดับการมีส่วนร่วม: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- แพ็กเกจแบบกำหนดเอง: รวมแผนแบบชำระเงิน Observe และ Ask เพื่อรับส่วนลด
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
10. NitroPack
ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์
NitroPack เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์แบบครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์โฮสติ้ง ปลั๊กอิน และตัวจัดการเว็บไซต์ เช่น WordPress และ WooCommerce ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับแต่งและบีบอัดรูปภาพ และอัปเดตแคชของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลล่าสุดและดีที่สุดเสมอ เครื่องมือปรับแต่ง CSS และ HTML ช่วยให้โค้ดของคุณสะอาดและเว็บไซต์โหลดได้อย่างรวดเร็ว ✅
คุณสมบัติเด่นของ NitroPack
- เครื่องมือ CDN ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยปรับปรุงเวลาโหลดโดยอัตโนมัติในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
- การปรับแต่ง JavaScript ช่วยทำความสะอาดโค้ดของคุณและทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์
- NitroPack แก้ไขทุกปัจจัยสำคัญด้านประสิทธิภาพเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา
ข้อจำกัดของ NitroPack
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับระบบจัดการเนื้อหาทั้งหมดได้
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโค้ด JavaScript แต่สามารถปรับแก้ไขได้ในตั้งค่าของคุณ
ราคาของ NitroPack
- ธุรกิจ: $17. 50/เดือน
- การเติบโต: $42.50/เดือน
- ขนาด: $146. 67/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว NitroPack
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณด้วย ClickUp
ด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่หลากหลายเหล่านี้ คุณจะพบวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ และพัฒนาการโต้ตอบของผู้ใช้กับเว็บไซต์ของคุณ ตั้งแต่เครื่องมือแบบครบวงจรไปจนถึงตัวเลือกแบบแยกเดี่ยวที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เป็นประจำ มีตัวเลือกที่เหมาะกับทุกคน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ ใช้ศูนย์กลางการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อกำหนดตารางการสร้างเนื้อหา มอบหมายงานปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับทีมพัฒนา และติดตามอันดับการค้นหาตลอดเวลา ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมและเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ✨