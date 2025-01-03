บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

3 มกราคม 2568

การจัดการเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลายอย่างเพื่อบริหารงานและกระบวนการทำงานได้กลายเป็นเรื่องปกติในสถานที่ทำงานยุคใหม่ ซึ่งทำให้การรักษาความก้าวหน้าและการมีสมาธิเป็นเรื่องที่ท้าทาย

พนักงานสลับระหว่างแอปพลิเคชัน 1,200 ครั้งต่อวัน—เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปรับความสนใจใหม่

โดยการรวมศูนย์เครื่องมือ โครงการ และการสื่อสาร ทีมสามารถกำจัดความซ้ำซ้อน ลดการสลับบริบท และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบ

ชัดเจนว่าการค้นหาซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ตอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่

ด้วยเครื่องมือเช่นนี้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและชนะในตลาดได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

เราได้คัดสรรรายการซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลผลิต โดยไม่จำเป็นต้องสลับบริบทระหว่างแอปและระบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการสื่อสารในทีม โซลูชันเหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ

มาสำรวจโซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่เปลี่ยนแปลงเกมเหล่านี้ซึ่งสามารถปฏิวัติการทำงานของคุณและทีมของคุณได้!

คุณควรค้นหาอะไรในโซลูชันแบบครบวงจร?

ด้วยเครื่องมือมากมายนับไม่ถ้วน การเลือกแพลตฟอร์มธุรกิจแบบครบวงจรที่เหมาะสมสำหรับคุณและทีมของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อช่วยให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายการคุณสมบัติที่จำเป็นในซอฟต์แวร์แบบครบวงจรไว้ดังนี้:

  • ชุดคุณสมบัติ: ประเมินคุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์นำเสนอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็นของงานของคุณ เช่น การจัดการโครงการ การติดตามงานการทำงานร่วมกันในทีม การสื่อสาร และการรายงาน/การวิเคราะห์
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมาก เพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องมือนี้อาจมาแทนที่แอปพลิเคชันหลายตัวของคุณ ประสบการณ์การใช้งานที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเข้าถึงจากระยะไกลเป็นฟีเจอร์เสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานที่ทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกล
  • การปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ, ขั้นตอนการทำงาน, และข้อกำหนดทางการตลาด
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้งานอยู่แล้วได้หรือไม่ เช่น ระบบ CRM, ซอฟต์แวร์บัญชี, โปรแกรมอีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
  • ความสามารถในการปรับขนาด: พิจารณาความสามารถในการปรับขนาดของซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มปริมาณงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงาน
  • ความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • การสนับสนุนลูกค้า: ประเมินระดับการสนับสนุนลูกค้าที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์มอบให้—ความพร้อมให้บริการ, ความรวดเร็วในการตอบสนอง, และคุณภาพของการช่วยเหลือ
  • ราคาและคุณค่า: เปรียบเทียบแผนราคา, รูปแบบการให้สิทธิ์ใช้งาน, และคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะกับงบประมาณของคุณและคุณค่าที่โซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจรมอบให้กับองค์กรของคุณ

10 ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เราได้คัดสรรรายการซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณในที่ทำงานได้

มาดูแต่ละข้อกัน 🙌

1. ClickUp (แอปที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งในการทำงาน)

หน้าหลัก ClickUp 3.0 ที่เรียบง่าย
จัดการงานใน ClickUp
รับมุมมองแบบครบวงจรเพื่อก้าวล้ำหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยจัดระเบียบงานประจำวัน การแจ้งเตือน และกิจกรรมในปฏิทินทั้งหมดไว้ในมุมมองเดียวด้วย ClickUp Home

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป—แต่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบ ประสิทธิภาพ และความสำเร็จในทุกด้าน ClickUp คือแอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสารและการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องมือค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

ไม่เพียงแต่ ClickUp จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเท่านั้น แต่ยังมอบสถาปัตยกรรมที่ปรับขนาดได้และแข็งแกร่ง, หน้าจอผู้ใช้ที่สวยงาม, และคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่มากมาย ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือธุรกิจแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้เพื่อให้งานของคุณเสร็จเร็วขึ้น!

ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ทุกคนทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นด้วยการตั้งและติดตามเป้าหมายในClickUp Goals และแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงาน ClickUp Tasksและงานย่อย Subtasks ที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถมอบหมาย อัปเดต และติดตามร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp คือซอฟต์แวร์โซลูชันครบวงจร
ClickUp Views มีวิธีมากกว่า 15 วิธีที่คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการของคุณได้

ด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp(สำหรับภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ)และกระดานคัมบัง(สำหรับการตรวจสอบสถานะงานได้อย่างรวดเร็ว) คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานและโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

ต้องการแจ้งเตือนหรือให้บริบทรายละเอียดแก่สมาชิกในทีมของคุณอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้เครื่องมือบันทึกหน้าจอในตัวClickUp Clipsหรือส่งข้อความสั้น ๆ ผ่านClickUp Chat ได้เลย

ClickUp Clips คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการบันทึกหน้าจอของคุณ
ใช้ ClickUp Clips เพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและแชร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายกับทีมของคุณ

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้—ClickUp ยังก้าวไปไกลกว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานด้วยผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUp Brain ซึ่งช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามบริบทการทำงานของคุณ และแม้แต่ทำนายระยะเวลาของโครงการได้อีกด้วย

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสรุปการอัปเดตโครงการ ดึงคำตอบจากฐานความรู้ของบริษัท ระดมความคิด เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ เรียกใช้ขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ หรือสร้างงานย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณยังสามารถสร้างไวท์บอร์ดใน Clickupได้เมื่อคุณต้องการระดมความคิดกับทีมของคุณมากกว่าการใช้ AI และสำหรับการจัดระเบียบความคิดที่สับสน ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ต่างๆ ในหัวของคุณ? ไม่มีเครื่องมือใดที่ดีไปกว่าแผนผังความคิดของ ClickUp

ClickUp-Docs คือโซลูชันพื้นที่ทำงานครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อดำเนินการตามแนวคิดร่วมกับทีมของคุณ

เมื่อคุณจัดระเบียบความคิดของคุณเสร็จแล้ว ให้บันทึกไว้อย่างปลอดภัยโดยใช้ClickUp Docs คุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกับทีมของคุณได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง

เมื่อคุณต้องการค้นหาแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณฟีเจอร์ค้นหาที่เชื่อมต่อของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้อย่างมาก

ClickUp's Connected Search คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการฐานความรู้
เข้าถึงข้อมูลและไฟล์ทั้งหมดของคุณได้ทันทีด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp

ความหลากหลายของ ClickUp รองรับผู้ใช้และโครงการได้หลากหลายประเภท ทีมการตลาดสามารถวางแผนแคมเปญ ทีมสร้างสรรค์สามารถปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้ราบรื่น และทีมพัฒนาสามารถจัดการสปรินต์—ทั้งหมดนี้ทำได้ใน ClickUp เพียงเครื่องมือเดียวที่สามารถแทนที่เครื่องมืออื่น ๆ ได้ทั้งหมด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำทุกอย่างในที่เดียวด้วยความสามารถในการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการสื่อสารทีมของ ClickUp
  • ทำงานร่วมกันข้ามทีม ข้ามภูมิภาค และข้ามเขตเวลาด้วย ClickUp Docs
  • ใช้ประโยชน์จากคลังแม่แบบ ClickUp ที่ครอบคลุมเพื่อเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
  • กำหนดและติดตามเป้าหมายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Goals
  • ระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบภาพด้วย ClickUp Whiteboards
  • เชื่อมต่อและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสานการทำงานกว่า 1000 รายการใน ClickUp
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน CRM ของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดที่ ClickUp มีให้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจขนาดเล็ก)

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางmonday.com

วันจันทร์คือซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

อินเทอร์เฟซที่ดึงดูดสายตาและปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ และแผนภูมิแกนต์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Monday คือ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ผู้ใช้และบางบริษัทอาจพบว่าฟังก์ชันขั้นสูงหรือการผสานรวมบางอย่างถูกจำกัด

ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องประเมินว่าความสามารถของ Monday นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบครบวงจรของคุณอย่างสมบูรณ์หรือไม่

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • จัดการโครงการด้วยกระดานคัมบังที่มองเห็นได้และใช้งานง่าย
  • อัตโนมัติการทำงานด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
  • ร่วมมือกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแชร์ไฟล์
  • ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Slack, Zoom และ Google Workspace
  • สร้างภาพข้อมูลด้วยแดชบอร์ดและรายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึก

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • การจัดวางอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกสับสนได้
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปมีให้

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)

3. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปต่างๆ)

Zapier คือซอฟต์แวร์โซลูชันครบวงจรสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณและเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยแอปมากกว่า 6,000 แอปในคลัง Zapier ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติได้เกือบทุกอย่างที่จินตนาการได้

ด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและเชื่อมต่อแอปที่คุณชื่นชอบ Zapier ช่วยทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มเวลาให้กับทีมของคุณในการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการเติบโต

ไม่ว่าจะเป็นการรวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การจัดการตารางข้อมูล หรือการประยุกต์ใช้ตรรกะ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ Zapier ทำให้การอัตโนมัติสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ความท้าทายเพียงอย่างเดียวคือมันพึ่งพาการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ อย่างมากและขาดความสามารถในตัวหลายอย่าง หากแอปไม่มีการผสานรวมกับ Zapier หรือหากการผสานรวมมีข้อจำกัด อาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทำงานได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (Zaps) ด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย
  • สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยการดำเนินการและเงื่อนไขหลายอย่างภายใน Zap เดียว
  • ปรับแต่งทริกเกอร์และการดำเนินการตามเกณฑ์เฉพาะ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและควบคุมการทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้เทมเพลต Zap ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไป ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติได้ง่ายและประหยัดเวลาในการตั้งค่า

ข้อจำกัดของ Zapier

  • แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด และผู้ใช้พบว่าแผนชำระเงินมีราคาแพง
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

ราคาของ Zapier

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $103 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ส่วนเสริม: ตาราง, อินเทอร์เฟซ, และแชทบอท เริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแต่ละส่วนเสริม

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)

4. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบฐานข้อมูล)

Airtable ซอฟต์แวร์ธุรกิจครบวงจรสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันสมัยใหม่ จุดเด่นของ Airtable คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบที่ยืดหยุ่น และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะได้อย่างอิสระ

Airtable ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้: ตั้งแต่การออกแบบเอกสารข้อความแบบสมบูรณ์ วิกิ และฐานความรู้ที่มีเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียและองค์ประกอบแบบโต้ตอบ ไปจนถึงการจัดการโครงการด้วยฟีเจอร์สำหรับติดตามงานและกำหนดตารางเวลา

Airtable ยังช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงโดยใช้ทริกเกอร์ การดำเนินการ และเงื่อนไขที่กำหนดเอง

อย่างไรก็ตาม ทีมที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจพบว่าราคาไม่คุ้มค่าและต้องการทางเลือกอื่นของ Airtable ที่มีราคาถูกกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ปรับแต่งฐานข้อมูลและตารางด้วยประเภทฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น ไฟล์แนบ, กล่องกาเครื่องหมาย, และบันทึกที่เชื่อมโยง
  • ใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และการกล่าวถึง เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ตัวเลือกการกรอง การจัดกลุ่ม และการเรียงลำดับเพื่อจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือหลากหลายประเภทด้วยการผสานที่ติดตั้งไว้แล้วและจากบุคคลที่สาม
  • เพลิดเพลินกับการใช้งานแบบออฟไลน์และแอปมือถือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานในโครงการต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความช้าเป็นครั้งคราวหากฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น
  • แม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่สำหรับทีมขนาดใหญ่แล้วอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)

5. โคด้า (ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นที่สุดสำหรับธุรกิจ)

Coda เป็นแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานครบวงจรที่มีเอกสารและสเปรดชีต
ผ่านทางโคด้า

Coda นำเสนอการผสมผสานระหว่างการสร้างเอกสาร, ฟังก์ชันสเปรดชีต, และการผสานรวมแอปพลิเคชัน. สิ่งนี้ทำให้ Coda เป็นซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่นอย่างแท้จริงสำหรับทีมในการจัดการโครงการ, กระบวนการทำงาน, และข้อมูลในที่เดียว.

ด้วย Coda ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารแบบโต้ตอบที่เรียกว่า 'docs' ซึ่งรวมข้อความ ตาราง รูปภาพ และองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น ปุ่ม สูตร และการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการเฉพาะของพวกเขา

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Coda คือแนวทาง 'Building Block' ที่สามารถปรับขนาดและยืดหยุ่นได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลต, เวิร์กโฟลว์, และแอปพลิเคชันตามความต้องการของคุณได้ คุณสามารถใช้บล็อกที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือออกแบบของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมบนเอกสารและโครงการ
  • ทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยสูตรและรูปแบบตามเงื่อนไข
  • จัดระเบียบและติดตามงาน โครงการ และกำหนดเวลาด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้
  • ออกแบบแอปพลิเคชันและโซลูชันที่กำหนดเองให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

ข้อจำกัดของโคดา

  • ผู้ใช้รายงานปัญหาการโหลดเป็นครั้งคราว
  • อาจมีข้อจำกัดในความสามารถเมื่อต้องใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและความคล่องตัวของเอกสาร

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีม: $36/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Coda

  • G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

6. Notion (โซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งปันความรู้)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

ธุรกิจต่าง ๆ พึ่งพา Notion ในการรวมศูนย์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ และการจัดระเบียบงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Notion คือพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้างฐานข้อมูล วิกิ รายการงาน และบอร์ดโครงการที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของแต่ละทีมได้อย่างอิสระ

ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดโครงสร้างข้อมูล, ร่วมมือกันในโครงการ, ติดตามความคืบหน้า, และขับเคลื่อนความโปร่งใสและความสอดคล้องกันระหว่างแผนกต่าง ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • ใช้ประโยชน์จากระบบการแก้ไขแบบบล็อกที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสมผสานและจับคู่เนื้อหาประเภทต่างๆ (ข้อความ, รูปภาพ, ไฟล์, ฯลฯ) ภายในหน้าเดียวกันได้
  • สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จัดระเบียบข้อมูล และสร้างมุมมองและตัวกรองแบบไดนามิกสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ใช้ Notion เป็นศูนย์กลางกลางสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ เอกสาร และทรัพยากร เพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างทีมและแผนกต่างๆ
  • ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นด้วยคีย์ลัดที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Notion

  • อาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้
  • แอปพลิเคชันมือถือมีความไม่สะดวกในการใช้งานและมีความซับซ้อนเล็กน้อย

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Notion AI $10 ต่อสมาชิก/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ)

Wrike ซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับธุรกิจ
ผ่านทางWrike

Wrike นำเสนอชุดคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

ตั้งแต่การวางแผนและจัดระเบียบงานไปจนถึงการดำเนินโครงการและรายงานผลลัพธ์ Wrike ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณอาจมองหาในโซลูชันซอฟต์แวร์ นี่ทำให้ Wrike เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ความสามารถของ Wrike ในการรวมเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้โดดเด่น Wrike ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นในการส่งมอบผลลัพธ์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, แผนภูมิแกนต์, และฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยกับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่นอกทีมภายในของคุณ ด้วยการแบ่งปันงานและโครงการภายนอก
  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองด้วยสถานะงานอัตโนมัติ การอนุมัติ และการแจ้งเตือน
  • จัดสรรทรัพยากร, ติดตามปริมาณงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโครงการต่าง ๆ
  • ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยความสามารถในการรายงานขั้นสูง เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์เชิงภาพ

ข้อจำกัดของ Wrike

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)

8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบ Kanban)

Trello เป็นโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบ Kanban
ผ่านทางTrello

ด้วย Trello ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ด รายการ และบัตรเพื่อแสดงภาพโครงการของตนกำหนดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม การแสดงภาพนี้ช่วยให้เข้าใจสถานะของโครงการและกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในทีม

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญการตลาด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือประสานงานในทีม ฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ของ Trello เช่น ป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด และรายการตรวจสอบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับบอร์ดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ปลดล็อก 'พาวเวอร์อัพ' เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและการผสานรวมเพิ่มเติม
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย 'คำสั่งบัตเลอร์'
  • จัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Trello
  • ร่วมมือกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง [@]
  • จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือ
  • ใช้ระบบติดตามกิจกรรมและการแจ้งเตือนเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Trello

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่จำกัดซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการโครงการ
  • การปิดงานที่ทำซ้ำเมื่อไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไปอาจเป็นความท้าทาย
  • คุณไม่สามารถทำงานบน Trello ได้เมื่อออฟไลน์

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)

9. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนธุรกิจและโครงการ)

อาสนะเป็นอีกหนึ่งโซลูชันธุรกิจครบวงจร
ผ่านทางAsana

อีกหนึ่งซอฟต์แวร์แบบครบวงจร Asana นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนงานโครงการอย่างละเอียดและติดตามความคืบหน้าได้บนแดชบอร์ดเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana ได้แก่ มุมมองไทม์ไลน์ของโครงการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นตารางเวลาของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงาน, งานย่อย, และการมอบหมายงาน, Asana ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างราบรื่น.

แม้ว่า Asana จะมีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ใช้งานค่อนข้างยากในช่วงแรก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับโครงสร้างโครงการที่ซับซ้อนและการปรับแต่งต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญ เช่น Slack, Google Workspace และ Microsoft Teams เพื่อส่งงานและอัปเดตไปมา
  • ซิงค์การ์ด Asana ที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน; ทำเครื่องหมายและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอุปสรรค
  • กำหนดสมาชิกทีมแท็กเพื่อแจ้งเตือนพวกเขาแบบเรียลไทม์ในส่วนความคิดเห็น
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน งานย่อย และการมอบหมายงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งแผนงานและกระบวนการทำงานให้เหมาะกับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

10. Todoist (เครื่องมือที่ดีที่สุดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการสิ่งที่ต้องทำ)

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น กระดานโครงการ, ป้ายกำกับงาน, การแจ้งเตือน, รายการตรวจสอบ, และงานที่เกิดซ้ำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของตนเองและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานรวมของ Todoist กับแอปและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทำให้มันโดดเด่น กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการงานผ่านเครื่องมือต่าง ๆ

จากการผสานการทำงานกับแอปปฏิทินเพื่อจัดตารางงาน ไปจนถึงการซิงค์กับเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับงานร่วมกัน Todoist ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • ร่วมมือในโครงการโดยการแบ่งปันงาน, มอบหมายความรับผิดชอบ, และเพิ่มความคิดเห็น
  • ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลาและปราศจากความเครียด
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงงานและการอัปเดตได้จากทุกที่ ทุกเวลา
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือหลากหลายประเภท เช่น ปฏิทิน โปรแกรมอีเมล และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
  • ติดตามตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานเช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานและสถิติการทำงานต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Todoist

  • อาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยในการทำความเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมด
  • อินเทอร์เฟซที่ท้าทายอาจกระตุ้นให้ผู้ใช้ค้นหาทางเลือกอื่นแทน Todoist

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2500+ รีวิว)

ลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีของคุณด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจร

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบครบวงจรเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขจัดความยุ่งยากจากการสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังช่วยลดสิ่งรบกวน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานสำคัญได้อย่างเต็มที่

ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ เคล็ดลับคือการเลือกเครื่องมือที่มอบคุณค่ามากที่สุดสำหรับเงินที่คุณจ่าย ดังนั้นเลือกอย่างรอบคอบ

และหากคุณกำลังมีปัญหาในการตัดสินใจ เราขอแนะนำ ClickUp!

ClickUp คือซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นความรู้ที่รวมศูนย์ และการแชทที่เน้นการทำงานซึ่งช่วยขจัดสิ่งรบกวนและปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เองเป็นข้อดีเพิ่มเติม ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานที่สำคัญและเชิงกลยุทธ์ที่สุดเท่านั้น

แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!