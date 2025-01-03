10 ซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

การจัดการเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลายอย่างเพื่อบริหารงานและกระบวนการทำงานได้กลายเป็นเรื่องปกติในสถานที่ทำงานยุคใหม่ ซึ่งทำให้การรักษาความก้าวหน้าและการมีสมาธิเป็นเรื่องที่ท้าทาย
พนักงานสลับระหว่างแอปพลิเคชัน 1,200 ครั้งต่อวัน—เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปรับความสนใจใหม่
โดยการรวมศูนย์เครื่องมือ โครงการ และการสื่อสาร ทีมสามารถกำจัดความซ้ำซ้อน ลดการสลับบริบท และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบ
ชัดเจนว่าการค้นหาซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ตอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่
ด้วยเครื่องมือเช่นนี้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและชนะในตลาดได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
เราได้คัดสรรรายการซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลผลิต โดยไม่จำเป็นต้องสลับบริบทระหว่างแอปและระบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการสื่อสารในทีม โซลูชันเหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
มาสำรวจโซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่เปลี่ยนแปลงเกมเหล่านี้ซึ่งสามารถปฏิวัติการทำงานของคุณและทีมของคุณได้!
คุณควรค้นหาอะไรในโซลูชันแบบครบวงจร?
ด้วยเครื่องมือมากมายนับไม่ถ้วน การเลือกแพลตฟอร์มธุรกิจแบบครบวงจรที่เหมาะสมสำหรับคุณและทีมของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อช่วยให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายการคุณสมบัติที่จำเป็นในซอฟต์แวร์แบบครบวงจรไว้ดังนี้:
- ชุดคุณสมบัติ: ประเมินคุณสมบัติที่ซอฟต์แวร์นำเสนอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็นของงานของคุณ เช่น การจัดการโครงการ การติดตามงานการทำงานร่วมกันในทีม การสื่อสาร และการรายงาน/การวิเคราะห์
- ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมาก เพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องมือนี้อาจมาแทนที่แอปพลิเคชันหลายตัวของคุณ ประสบการณ์การใช้งานที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเข้าถึงจากระยะไกลเป็นฟีเจอร์เสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานที่ทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกล
- การปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ, ขั้นตอนการทำงาน, และข้อกำหนดทางการตลาด
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้งานอยู่แล้วได้หรือไม่ เช่น ระบบ CRM, ซอฟต์แวร์บัญชี, โปรแกรมอีเมล และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- ความสามารถในการปรับขนาด: พิจารณาความสามารถในการปรับขนาดของซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มปริมาณงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงาน
- ความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- การสนับสนุนลูกค้า: ประเมินระดับการสนับสนุนลูกค้าที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์มอบให้—ความพร้อมให้บริการ, ความรวดเร็วในการตอบสนอง, และคุณภาพของการช่วยเหลือ
- ราคาและคุณค่า: เปรียบเทียบแผนราคา, รูปแบบการให้สิทธิ์ใช้งาน, และคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะกับงบประมาณของคุณและคุณค่าที่โซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจรมอบให้กับองค์กรของคุณ
10 ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เราได้คัดสรรรายการซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณในที่ทำงานได้
มาดูแต่ละข้อกัน 🙌
1. ClickUp (แอปที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งในการทำงาน)
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป—แต่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบ ประสิทธิภาพ และความสำเร็จในทุกด้าน ClickUp คือแอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน ที่รวมการจัดการโครงการ เอกสารและการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องมือค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
ไม่เพียงแต่ ClickUp จะรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเท่านั้น แต่ยังมอบสถาปัตยกรรมที่ปรับขนาดได้และแข็งแกร่ง, หน้าจอผู้ใช้ที่สวยงาม, และคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่มากมาย ซึ่งทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือธุรกิจแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้เพื่อให้งานของคุณเสร็จเร็วขึ้น!
ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ทุกคนทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
เริ่มต้นด้วยการตั้งและติดตามเป้าหมายในClickUp Goals และแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงาน ClickUp Tasksและงานย่อย Subtasks ที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถมอบหมาย อัปเดต และติดตามร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp(สำหรับภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ)และกระดานคัมบัง(สำหรับการตรวจสอบสถานะงานได้อย่างรวดเร็ว) คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานและโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
ต้องการแจ้งเตือนหรือให้บริบทรายละเอียดแก่สมาชิกในทีมของคุณอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้เครื่องมือบันทึกหน้าจอในตัวClickUp Clipsหรือส่งข้อความสั้น ๆ ผ่านClickUp Chat ได้เลย
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้—ClickUp ยังก้าวไปไกลกว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานด้วยผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUp Brain ซึ่งช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แนะนำการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามบริบทการทำงานของคุณ และแม้แต่ทำนายระยะเวลาของโครงการได้อีกด้วย
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสรุปการอัปเดตโครงการ ดึงคำตอบจากฐานความรู้ของบริษัท ระดมความคิด เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ เรียกใช้ขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ หรือสร้างงานย่อย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถสร้างไวท์บอร์ดใน Clickupได้เมื่อคุณต้องการระดมความคิดกับทีมของคุณมากกว่าการใช้ AI และสำหรับการจัดระเบียบความคิดที่สับสน ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ต่างๆ ในหัวของคุณ? ไม่มีเครื่องมือใดที่ดีไปกว่าแผนผังความคิดของ ClickUp
เมื่อคุณจัดระเบียบความคิดของคุณเสร็จแล้ว ให้บันทึกไว้อย่างปลอดภัยโดยใช้ClickUp Docs คุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกับทีมของคุณได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง
เมื่อคุณต้องการค้นหาแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณฟีเจอร์ค้นหาที่เชื่อมต่อของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้อย่างมาก
ความหลากหลายของ ClickUp รองรับผู้ใช้และโครงการได้หลากหลายประเภท ทีมการตลาดสามารถวางแผนแคมเปญ ทีมสร้างสรรค์สามารถปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้ราบรื่น และทีมพัฒนาสามารถจัดการสปรินต์—ทั้งหมดนี้ทำได้ใน ClickUp เพียงเครื่องมือเดียวที่สามารถแทนที่เครื่องมืออื่น ๆ ได้ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำทุกอย่างในที่เดียวด้วยความสามารถในการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการสื่อสารทีมของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันข้ามทีม ข้ามภูมิภาค และข้ามเขตเวลาด้วย ClickUp Docs
- ใช้ประโยชน์จากคลังแม่แบบ ClickUp ที่ครอบคลุมเพื่อเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- กำหนดและติดตามเป้าหมายโครงการได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Goals
- ระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบภาพด้วย ClickUp Whiteboards
- เชื่อมต่อและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสานการทำงานกว่า 1000 รายการใน ClickUp
- บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน CRM ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมดที่ ClickUp มีให้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจขนาดเล็ก)
วันจันทร์คือซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
อินเทอร์เฟซที่ดึงดูดสายตาและปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ และแผนภูมิแกนต์ที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Monday คือ แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ผู้ใช้และบางบริษัทอาจพบว่าฟังก์ชันขั้นสูงหรือการผสานรวมบางอย่างถูกจำกัด
ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องประเมินว่าความสามารถของ Monday นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบครบวงจรของคุณอย่างสมบูรณ์หรือไม่
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- จัดการโครงการด้วยกระดานคัมบังที่มองเห็นได้และใช้งานง่าย
- อัตโนมัติการทำงานด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- ร่วมมือกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแชร์ไฟล์
- ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม เช่น Slack, Zoom และ Google Workspace
- สร้างภาพข้อมูลด้วยแดชบอร์ดและรายงานเพื่อข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- การจัดวางอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกสับสนได้
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปมีให้
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,800+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)
3. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปต่างๆ)
Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณและเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยแอปมากกว่า 6,000 แอปในคลัง Zapier ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติได้เกือบทุกอย่างที่จินตนาการได้
ด้วยการทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและเชื่อมต่อแอปที่คุณชื่นชอบ Zapier ช่วยทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและเพิ่มเวลาให้กับทีมของคุณในการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการเติบโต
ไม่ว่าจะเป็นการรวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การจัดการตารางข้อมูล หรือการประยุกต์ใช้ตรรกะ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ Zapier ทำให้การอัตโนมัติสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
ความท้าทายเพียงอย่างเดียวคือมันพึ่งพาการผสานรวมกับแอปอื่น ๆ อย่างมากและขาดความสามารถในตัวหลายอย่าง หากแอปไม่มีการผสานรวมกับ Zapier หรือหากการผสานรวมมีข้อจำกัด อาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการทำงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (Zaps) ด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย
- สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยการดำเนินการและเงื่อนไขหลายอย่างภายใน Zap เดียว
- ปรับแต่งทริกเกอร์และการดำเนินการตามเกณฑ์เฉพาะ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและควบคุมการทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้เทมเพลต Zap ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไป ช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติได้ง่ายและประหยัดเวลาในการตั้งค่า
ข้อจำกัดของ Zapier
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด และผู้ใช้พบว่าแผนชำระเงินมีราคาแพง
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $103 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ส่วนเสริม: ตาราง, อินเทอร์เฟซ, และแชทบอท เริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแต่ละส่วนเสริม
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
4. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบฐานข้อมูล)
Airtable เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแอปพลิเคชันสมัยใหม่ จุดเด่นของ Airtable คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบที่ยืดหยุ่น และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะได้อย่างอิสระ
Airtable ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้: ตั้งแต่การออกแบบเอกสารข้อความแบบสมบูรณ์ วิกิ และฐานความรู้ที่มีเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียและองค์ประกอบแบบโต้ตอบ ไปจนถึงการจัดการโครงการด้วยฟีเจอร์สำหรับติดตามงานและกำหนดตารางเวลา
Airtable ยังช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงโดยใช้ทริกเกอร์ การดำเนินการ และเงื่อนไขที่กำหนดเอง
อย่างไรก็ตาม ทีมที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจพบว่าราคาไม่คุ้มค่าและต้องการทางเลือกอื่นของ Airtable ที่มีราคาถูกกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ปรับแต่งฐานข้อมูลและตารางด้วยประเภทฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น ไฟล์แนบ, กล่องกาเครื่องหมาย, และบันทึกที่เชื่อมโยง
- ใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และการกล่าวถึง เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ตัวเลือกการกรอง การจัดกลุ่ม และการเรียงลำดับเพื่อจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือหลากหลายประเภทด้วยการผสานที่ติดตั้งไว้แล้วและจากบุคคลที่สาม
- เพลิดเพลินกับการใช้งานแบบออฟไลน์และแอปมือถือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานในโครงการต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Airtable
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความช้าเป็นครั้งคราวหากฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น
- แม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์แบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่สำหรับทีมขนาดใหญ่แล้วอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
5. โคด้า (ซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นที่สุดสำหรับธุรกิจ)
Coda นำเสนอการผสมผสานระหว่างการสร้างเอกสาร, ฟังก์ชันสเปรดชีต, และการผสานรวมแอปพลิเคชัน. สิ่งนี้ทำให้ Coda เป็นซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่นอย่างแท้จริงสำหรับทีมในการจัดการโครงการ, กระบวนการทำงาน, และข้อมูลในที่เดียว.
ด้วย Coda ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารแบบโต้ตอบที่เรียกว่า 'docs' ซึ่งรวมข้อความ ตาราง รูปภาพ และองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น ปุ่ม สูตร และการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Coda คือแนวทาง 'Building Block' ที่สามารถปรับขนาดและยืดหยุ่นได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลต, เวิร์กโฟลว์, และแอปพลิเคชันตามความต้องการของคุณได้ คุณสามารถใช้บล็อกที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือออกแบบของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมบนเอกสารและโครงการ
- ทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยสูตรและรูปแบบตามเงื่อนไข
- จัดระเบียบและติดตามงาน โครงการ และกำหนดเวลาด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้
- ออกแบบแอปพลิเคชันและโซลูชันที่กำหนดเองให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของโคดา
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการโหลดเป็นครั้งคราว
- อาจมีข้อจำกัดในความสามารถเมื่อต้องใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและความคล่องตัวของเอกสาร
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $36/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Coda
- G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
6. Notion (โซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งปันความรู้)
ธุรกิจต่าง ๆ พึ่งพา Notion ในการรวมศูนย์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ และการจัดระเบียบงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Notion คือพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถสร้างฐานข้อมูล วิกิ รายการงาน และบอร์ดโครงการที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการของแต่ละทีมได้อย่างอิสระ
ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดโครงสร้างข้อมูล, ร่วมมือกันในโครงการ, ติดตามความคืบหน้า, และขับเคลื่อนความโปร่งใสและความสอดคล้องกันระหว่างแผนกต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ประโยชน์จากระบบการแก้ไขแบบบล็อกที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสมผสานและจับคู่เนื้อหาประเภทต่างๆ (ข้อความ, รูปภาพ, ไฟล์, ฯลฯ) ภายในหน้าเดียวกันได้
- สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จัดระเบียบข้อมูล และสร้างมุมมองและตัวกรองแบบไดนามิกสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
- ใช้ Notion เป็นศูนย์กลางกลางสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ เอกสาร และทรัพยากร เพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างทีมและแผนกต่างๆ
- ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นด้วยคีย์ลัดที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Notion
- อาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถือมีความไม่สะดวกในการใช้งานและมีความซับซ้อนเล็กน้อย
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI $10 ต่อสมาชิก/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ)
Wrike นำเสนอชุดคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
ตั้งแต่การวางแผนและจัดระเบียบงานไปจนถึงการดำเนินโครงการและรายงานผลลัพธ์ Wrike ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณอาจมองหาในโซลูชันซอฟต์แวร์ นี่ทำให้ Wrike เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ความสามารถของ Wrike ในการรวมเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้โดดเด่น Wrike ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นในการส่งมอบผลลัพธ์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, แผนภูมิแกนต์, และฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยกับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่นอกทีมภายในของคุณ ด้วยการแบ่งปันงานและโครงการภายนอก
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองด้วยสถานะงานอัตโนมัติ การอนุมัติ และการแจ้งเตือน
- จัดสรรทรัพยากร, ติดตามปริมาณงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในโครงการต่าง ๆ
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยความสามารถในการรายงานขั้นสูง เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์เชิงภาพ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้อาจมีการเข้าถึงแบบออฟไลน์ที่จำกัดต่อภารกิจและโครงการของตน
- ค่อนข้างแพง ทีมขนาดเล็กอาจชอบทางเลือกของ Wrike ที่มีราคาย่อมเยากว่า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)
8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบ Kanban)
ด้วย Trello ผู้ใช้สามารถสร้างบอร์ด รายการ และบัตรเพื่อแสดงภาพโครงการของตนกำหนดลำดับความสำคัญ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม การแสดงภาพนี้ช่วยให้เข้าใจสถานะของโครงการและกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในทีม
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญการตลาด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือประสานงานในทีม ฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ของ Trello เช่น ป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด และรายการตรวจสอบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับบอร์ดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ปลดล็อก 'พาวเวอร์อัพ' เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและการผสานรวมเพิ่มเติม
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย 'คำสั่งบัตเลอร์'
- จัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Trello
- ร่วมมือกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง [@]
- จัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือ
- ใช้ระบบติดตามกิจกรรมและการแจ้งเตือนเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Trello
- ผู้ใช้รายงานว่ามีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่จำกัดซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการโครงการ
- การปิดงานที่ทำซ้ำเมื่อไม่จำเป็นต้องทำอีกต่อไปอาจเป็นความท้าทาย
- คุณไม่สามารถทำงานบน Trello ได้เมื่อออฟไลน์
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
9. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนธุรกิจและโครงการ)
อีกหนึ่งซอฟต์แวร์แบบครบวงจร Asana นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนงานโครงการอย่างละเอียดและติดตามความคืบหน้าได้บนแดชบอร์ดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana ได้แก่ มุมมองไทม์ไลน์ของโครงการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นตารางเวลาของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆได้อย่างชัดเจน ส่งเสริมการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดลำดับความสำคัญของงาน, งานย่อย, และการมอบหมายงาน, Asana ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างราบรื่น.
แม้ว่า Asana จะมีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุม แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเรียนรู้ใช้งานค่อนข้างยากในช่วงแรก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับโครงสร้างโครงการที่ซับซ้อนและการปรับแต่งต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญ เช่น Slack, Google Workspace และ Microsoft Teams เพื่อส่งงานและอัปเดตไปมา
- ซิงค์การ์ด Asana ที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน; ทำเครื่องหมายและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับอุปสรรค
- กำหนดสมาชิกทีมแท็กเพื่อแจ้งเตือนพวกเขาแบบเรียลไทม์ในส่วนความคิดเห็น
- จัดลำดับความสำคัญของงาน งานย่อย และการมอบหมายงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งแผนงานและกระบวนการทำงานให้เหมาะกับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณสมบัติบางอย่างอาจใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
10. Todoist (เครื่องมือที่ดีที่สุดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการสิ่งที่ต้องทำ)
Todoist มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น กระดานโครงการ, ป้ายกำกับงาน, การแจ้งเตือน, รายการตรวจสอบ, และงานที่เกิดซ้ำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของตนเองและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผสานรวมของ Todoist กับแอปและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทำให้มันโดดเด่น กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการงานผ่านเครื่องมือต่าง ๆ
จากการผสานการทำงานกับแอปปฏิทินเพื่อจัดตารางงาน ไปจนถึงการซิงค์กับเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับงานร่วมกัน Todoist ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ร่วมมือในโครงการโดยการแบ่งปันงาน, มอบหมายความรับผิดชอบ, และเพิ่มความคิดเห็น
- ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลาและปราศจากความเครียด
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงงานและการอัปเดตได้จากทุกที่ ทุกเวลา
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือหลากหลายประเภท เช่น ปฏิทิน โปรแกรมอีเมล และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
- ติดตามตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานเช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานและสถิติการทำงานต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Todoist
- อาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยในการทำความเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมด
- อินเทอร์เฟซที่ท้าทายอาจกระตุ้นให้ผู้ใช้ค้นหาทางเลือกอื่นแทน Todoist
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2500+ รีวิว)
ลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีของคุณด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจร
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบครบวงจรเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขจัดความยุ่งยากจากการสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังช่วยลดสิ่งรบกวน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานสำคัญได้อย่างเต็มที่
ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ เคล็ดลับคือการเลือกเครื่องมือที่มอบคุณค่ามากที่สุดสำหรับเงินที่คุณจ่าย ดังนั้นเลือกอย่างรอบคอบ
