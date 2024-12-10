Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมใดดีกว่าในปี 2025?

เมื่อพูดถึงการเติบโตของธุรกิจของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีบทบาทสำคัญมาก มันเหมือนกับการหาชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ที่หายไปซึ่งทำให้ทุกอย่างเข้ากันได้อย่างลงตัว 🧩
แต่เราต้องยอมรับว่า การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมและธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย มีปัจจัยมากมายที่ต้องพิจารณาและมีตัวเลือกมากมายให้เลือก คุณอาจมีรายการข้อกำหนดและคุณสมบัติที่ต้องการจากทีมและผู้นำต่างๆ มากมาย
ตอนนี้ คุณจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไร ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับธุรกิจของคุณทั้งหมดด้วย? นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย!
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจสองระบบบริหารโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา: ClickUp และ Asana
เราจะเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่สำคัญของพวกเขาและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ด้วยการเข้าใจความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ คุณจะมีความมั่นใจในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของทีมและธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ
มาเริ่มกันเลยดีไหม? 🤿
ClickUp คืออะไร?
มาเริ่มต้นกันด้วย ClickUp—ระบบจัดการโครงการแบบครบวงจร และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์และธุรกิจทุกขนาดในการจัดการงานได้ไม่จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี 2017, ClickUp ได้ช่วยเหลือทีมหลายพันทีม (และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ) ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการร่วมมือของพวกเขา.
ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังที่สุด ClickUp ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นโดยให้เครื่องมือการจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถแทนที่แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไม่ดีทั้งหมด และสร้างการมองเห็นโครงการเพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับความคืบหน้าและเป้าหมายตลอดเวลา
เมื่อมาถึงปี 2023 ClickUp ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด โดยใช้โดยผู้ประกอบการรายบุคคล ธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก มันได้รับรางวัลที่น่าจดจำมากมาย รวมถึงการได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในปี 2023ในหมวดหมู่สถานที่ทำงานโดย Fast Company
ในปีเดียวกันนั้น ClickUp ได้รับตำแหน่งสูงสุดสำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การร่วมมือและการเพิ่มผลผลิตที่ดีที่สุดโดย G2 รวมถึงรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นผลิตภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจสูงสุดปี 2023
น่าประทับใจใช่ไหม?
อะไรทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน?
โดยสรุป ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นพื้นฐานเท่านั้น—แต่เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งการจัดการโครงการ การติดตามเวลา การทำงานร่วมกันในทีม การติดตามเป้าหมายและความคืบหน้า และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย บรรจุไว้ในแพ็กเกจเดียวที่ทรงพลัง 🎁
ClickUp มอบฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ การจัดการสปรินต์ การติดตามความคืบหน้าและเป้าหมาย รวมถึงทุกขั้นตอนระหว่างนั้นและมากกว่านั้น ClickUp สามารถรองรับโครงการทุกประเภทและทุกแง่มุมของงานของคุณได้
ยิ่งไปกว่านั้น แพลตฟอร์มของมันสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีม, กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, และความชอบที่แตกต่างกัน—ความยืดหยุ่นในระดับนี้เพียงอย่างเดียวทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกทีมและธุรกิจที่กำลังเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม
มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ ClickUp ยังคงครองใจทีมและธุรกิจทั่วโลก เราจะเจาะลึกถึงเหตุผลเหล่านั้นในอีกสักครู่ แต่ก่อนอื่น ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ Asana ก่อน
อะไรคืออาสนะ?
คล้ายกับ ClickUp, Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 Asana ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดการงานและการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ยังให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการวางแผนโครงการ, การมอบหมายงาน, การกำหนดเส้นตาย, และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Asana ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ มอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในทีม
สำหรับคุณสมบัติ Asana มีเครื่องมือสำหรับงานและการทำงานร่วมกัน การวางแผนโครงการ การแสดงภาพไทม์ไลน์ การแชร์ไฟล์ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยรวมแล้ว Asana มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงาน การมอบหมายงาน การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรทำให้ Asana เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน?
การเข้าสู่ตลาดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในช่วงแรกและความคุ้นเคยของ Asana มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความนิยมที่ยาวนานของมัน
การออกแบบที่ใช้งานง่าย ความสามารถในการทำงานร่วมกัน ตัวเลือกการปรับแต่ง การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการผสานรวม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการวิธีการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม ปัจจัยความคุ้นเคยนี้มีส่วนช่วยอย่างแน่นอนในการสร้างฐานผู้ใช้ที่กว้างขวาง เนื่องจากมันมอบแพลตฟอร์มที่รู้สึกสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานให้กับทีมและองค์กรต่างๆ
โอเค ดังนั้นทั้ง ClickUp และ Asana ต่างก็ให้บริการโซลูชันการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม—ตอนนี้คำถามล้านดอลลาร์คือ: ใครทำได้ดีกว่ากัน? 👀
เปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่าง ClickUp กับ Asana
ก่อนที่จะลงลึก นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของClickUp กับ Asanaเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว! 👀
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้าน:
- การปรับแต่ง: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจและทีม
- การจัดการงานและโครงการ: คุณสมบัติขั้นสูงแต่ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนวิธีการดำเนินโครงการใด ๆ ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เพื่อเร่งกระบวนการทำงาน และมุมมองการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับทีมและธุรกิจที่กำลังเติบโต
- การมองเห็นและการติดตามโครงการ: มุมมองที่กำหนดเองและลำดับชั้นเพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการติดตามโครงการทั่วทั้งบริษัท
- การจัดการทีมและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานระยะไกลและการทำงานแบบไม่พร้อมกัน สามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนในแต่ละงาน และมุมมองภาระงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเพิ่มผู้เยี่ยมชมและกำหนดหรือจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง
- การรายงานและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, การแจ้งเตือน, และอื่น ๆ เพื่อการติดตามความคืบหน้าที่ง่ายขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ยังช่วยให้สามารถผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามได้
- การรวมเทคโนโลยี: เข้าถึงฟีเจอร์นับร้อยเพื่อลดความจำเป็นในการใช้หลายแอปและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ราคาประหยัด: มีแผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและแผนชำระเงินที่เหมาะกับงบประมาณ
- แอปพลิเคชันมือถือ: พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์ ให้คุณเข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า:
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 8,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
อาสนะเป็นที่รู้จักดีที่สุดในเรื่อง:
- การจัดการงานและภารกิจ: ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งาน กำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ
- การสื่อสาร: ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
- มุมมอง: เลือกจากรายการมุมมองการทำงาน รวมถึง รายการ ปฏิทิน ปริมาณงาน และอื่นๆ
- การติดตามโครงการ: ดูกำหนดเวลาของโครงการและงานต่างๆ ด้วยมุมมองแบบแกนต์, รายการ หรือกระดานคัมบัง
- การรายงาน: ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยแดชบอร์ดที่มีการแชทแบบเรียลไทม์ การอัปเดตสถานะ เป้าหมาย และพอร์ตโฟลิโอ
- การจัดการทีม: สร้างทีม, เพิ่มผู้ร่วมงานในภารกิจ, ร่วมงานกับทีมภายนอก, ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง, และอื่น ๆ
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้ทุกวัน
- แอปพลิเคชันมือถือ: มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android. คุณสมบัติส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้บนมือถือ แต่อาจแตกต่างกันระหว่างประเภทของอุปกรณ์ และอาจแตกต่างจากแอปพลิเคชันเว็บเต็มรูปแบบ
- ราคา: Asana มีเวอร์ชันฟรีของเครื่องมือที่สามารถจัดการงานได้ไม่จำกัด รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด แต่มีข้อจำกัดที่ไฟล์ละไม่เกิน 100MB
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
เมื่อมองแวบแรก จะเห็นได้อย่างชัดเจนในการแข่งขันระหว่าง ClickUp กับ Asana ว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม—ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เครื่องมือสมัยใหม่ ควร นำเสนอโซลูชันที่ทันสมัย และรายการคุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเครื่องมือทั้งสอง
แต่ตอนนี้ มาลงลึกในรายละเอียดและเจาะลึกถึงสิ่งที่แต่ละเครื่องมือเสนอ รวมถึงสิ่งที่ทำให้แต่ละเครื่องมือแตกต่างจากกันอย่างแท้จริง
1. การบริหารโครงการและงาน
Asana vs ClickUp รอบแรก: มาดูคุณสมบัติหลักในการจัดการโครงการและงานภายใน ClickUp และ Asana (เสียงระฆังเริ่มการต่อสู้) 🥊🔔
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงาน
- มุมมองโครงการที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงฟังก์ชันสเปรดชีตที่ครอบคลุม
- ปริมาณงานและมุมมองกล่องสำหรับการจัดการทรัพยากร
- มุมมองแบบรวมแสดงภาพรวมของทุกโครงการ
- คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง ตอบสนองความต้องการของคุณ
- โครงสร้างโครงการที่แข็งแกร่งเพื่อการมองเห็นและการจัดการ
- การติดตามเวลาโครงการ, การติดตามความคืบหน้า, ความสัมพันธ์ของงาน, และความสัมพันธ์
- ระบบอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไขและเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม
การมองเห็นโครงการใน ClickUp
ClickUp มอบพลังให้คุณสามารถดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
ด้วยมุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15แบบใน ClickUp รวมถึงมุมมองรายการ (List), กระดาน (Board), ไทม์ไลน์ (Timeline), ปฏิทิน (Calendar), ปริมาณงาน (Workload) และแบบฟอร์ม (Form) คุณและทีมของคุณสามารถจัดระเบียบการทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงาน ความชอบส่วนบุคคล และความต้องการของโครงการ
และด้วยมุมมอง Everything ใน ClickUp คุณจะได้รับภาพรวมของงานสำคัญทั้งหมดจากทุก Space และทุก List ของคุณในมุมมองเดียว—ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้าทีมและผู้จัดการ
สำหรับการจัดการทรัพยากรระหว่างทีม, มุมมองของปริมาณงานและกล่องให้การมองเห็นภาพรวมทันทีของลำดับความสำคัญของทีม, ความสามารถในการทำงาน, และอื่น ๆ
ระดับการมองเห็นโครงการเพียงอย่างเดียวทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกของ Asanaในปัจจุบัน
จุดเด่นที่แตกต่าง ClickUp เหนือกว่า Asana ในแง่ของตัวเลือกการดูโปรเจกต์ ClickUp มีมุมมองโปรเจกต์ให้เลือกมากกว่า 15 แบบ ซึ่งมากกว่ามุมมองที่จำกัดเพียง 6 แบบของ Asana นอกจากนี้ Asana ยังขาดมุมมองการจัดการโปรเจกต์ที่สำคัญ เช่น มุมมอง Everything, Box, Mind Maps และมุมมองตาราง ซึ่งทั้งหมดนี้มีให้ใช้งานใน ClickUp อย่างครบถ้วน
การจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและโครงการใน ClickUp
สำหรับการจัดระเบียบโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยโครงสร้างลำดับชั้นที่แข็งแกร่ง
จากระดับ Workspace ที่แทนบริษัทของคุณทั้งหมด ไปจนถึงระดับ Space สำหรับจัดระเบียบหลายแผนกและทีม ไปจนถึงโฟลเดอร์สำหรับแยกโครงการ แคมเปญ และอื่นๆ ClickUp สามารถทำให้มั่นใจว่าหลายทีม โครงการ และงานของคุณมีที่อยู่เฉพาะเจาะจง
ไม่เพียงแต่โครงสร้างลำดับชั้นของโครงการในClickUp จะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มการมองเห็นของโครงการและป้องกันไม่ให้ทีมเสียเวลาในการค้นหาภารกิจเฉพาะอีกด้วย
นอกจากนี้ หากคุณทำงานร่วมกับทีมภายนอกและลูกค้า ClickUpช่วยให้คุณเชิญแขกเข้าร่วม Workspace ของคุณพร้อมการควบคุมอย่างเต็มที่ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึง ดูเฉพาะ แก้ไข แสดงความคิดเห็น และแชร์อะไรได้บ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย
การจัดการงานใน ClickUp
ในระดับงานในลำดับชั้นของ ClickUp, ClickUp อนุญาตให้ทีมสามารถแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยเพื่อให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทำได้จริง และมีการจัดระเบียบอย่างดี—เพียงสร้างงานและเพิ่มงานย่อยภายในงานหลัก
งานและงานย่อยใน ClickUp ช่วยให้คุณทำได้มากกว่าการมีเพียงที่วางสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการเท่านั้น งานเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ป้องกันไม่ให้สิ่งใดตกหล่นหรือหลุดรอดไป
เพื่อช่วยในการจัดการงานและงานย่อย ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายที่สามารถใช้งานและนำไปใช้ภายในงานได้ ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงคำอธิบายงานผู้รับผิดชอบหลายคน ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง ความคิดเห็นที่มอบหมายและการกล่าวถึง @ วันที่ครบกำหนด ธงความสำคัญป้ายกำกับงานที่กำหนดเอง ไฟล์ที่ฝังไว้ รายการตรวจสอบงาน และผู้ติดตาม นอกจากนี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์การติดตามเวลาของโครงการในตัวเพื่อติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณจากทุกที่ พร้อมทั้งฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลที่ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการในกองข้อมูล (เทคโนโลยี) ของคุณได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้การค้นหาแบบสากลเพื่อค้นหาไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณ ทั้งหมดจากที่เดียว
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดระเบียบที่ดีขึ้น, การสื่อสารที่ดีขึ้น, และการติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างราบรื่น
จุดเด่นที่แตกต่าง ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มผู้รับผิดชอบงานได้ทั้งแบบรายบุคคลและหลายคนในครั้งเดียว ในขณะที่ Asana มีเพียงตัวเลือกในการเพิ่มผู้รับผิดชอบงานได้เพียงคนเดียวต่อหนึ่งงานเท่านั้น Asana ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวเพื่อช่วยทีมในการจัดการเวลาของโครงการ ในขณะที่ ClickUp มีตัวติดตามเวลาทั่วโลกในตัวที่ให้คุณบันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ และแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย ClickUp Chrome
การติดตามโครงการและความคืบหน้าใน ClickUp
ClickUp ช่วยให้งานทั้งหมดของคุณมองเห็นได้และจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ติดตามโครงการและความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายช่วยให้ติดตามทุกแง่มุมของกระบวนการทำงาน โครงการ เป้าหมาย ทีมงาน และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติเช่นผู้ติดตามและการแจ้งเตือนให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าใด ๆ สถานะที่กำหนดเองจะแสดงอย่างชัดเจนว่าแต่ละงานหรือโครงการอยู่ในขั้นตอนใด และแดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมการรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ให้ภาพรวมระดับสูงของโครงการและงานทั้งหมดของคุณในภาพรวมที่ง่ายต่อการติดตาม
อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการติดตามโครงการคือClickUp Gantt View. ไม่เพียงแต่ให้มุมมองที่ชัดเจนและมีพลวัตของไทม์ไลน์แก่คุณ, ทีมโครงการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถจัดตารางงานได้อย่างง่ายดาย, ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, จัดการกำหนดเวลา, แก้ไขปัญหาคอขวด, และอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก.
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดใน ClickUp
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการแบบดั้งเดิมอย่าง Asana คือแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโครงการ ทุกทีม และทุกธุรกิจ
ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้มากกว่าหนึ่งร้อยรายการและClickApps, ClickUp สามารถปรับแต่งได้หลากหลายวิธีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ง่ายไปจนถึงซับซ้อน, ปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการใด ๆ, และรองรับการใช้งาน, ทีม, และธุรกิจเกือบทุกประเภท
ระดับความยืดหยุ่นนี้ใน ClickUp ยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานและนำวิธีการบริหารโครงการประเภทใดก็ได้มาใช้ เช่น อไจล์ สครัม วอเตอร์ฟอลล์ และอื่นๆ
จุดเด่นที่แตกต่างของ ClickUp นอกเหนือจากความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดแล้ว ClickApps และการตั้งค่าที่ละเอียดใน ClickUpยังช่วยให้ผู้นำและทีมจัดซื้อสามารถควบคุมสิทธิ์และการใช้งานใบอนุญาตของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจาก Asana ที่มีความครอบคลุมจำกัดในด้านนี้
คุณสมบัติสำคัญของ Asana สำหรับการจัดการงานและโครงการ
- มุมมองโครงการ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และไทม์ไลน์)
- พื้นที่ทำงานสำหรับการทำงานร่วมกัน (งานและงานย่อย)
- เพิ่มผู้รับมอบหมายได้สูงสุดหนึ่งคนต่อหนึ่งงาน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับติดตามสถานะและกรองข้อมูล
- การพึ่งพาอาศัยกันภายในงาน
การมองเห็นโครงการใน Asana
จัดระเบียบงานของคุณเป็นโครงการที่แชร์ได้ในรูปแบบรายการหรือกระดานคัมบังสำหรับโครงการริเริ่ม การประชุม และโปรแกรมต่างๆ มุมมองรายการเป็นมุมมองที่เรียบง่ายและมีโครงสร้างซึ่งแสดงงานและรายการที่ต้องทำในรูปแบบรายการแนวตั้ง ในขณะที่มุมมองกระดานมีโครงสร้างคล้ายกับกระดานคัมบัง สำหรับมุมมองไทม์ไลน์ จะแสดงงานในรูปแบบคล้ายแผนภูมิแกนต์
การจัดระเบียบพื้นที่ทำงานและโครงการใน Asana
พื้นที่ทำงานของ Asanaช่วยให้กลุ่มสามารถทำงานร่วมกันในโครงการและงานต่างๆ ได้ โดยไม่คำนึงถึงโดเมนอีเมลของพวกเขา ด้วยพื้นที่ทำงาน คุณสามารถสร้างหรือเข้าร่วมพื้นที่ทำงานและองค์กรหลายแห่งได้ ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้ Asana กลุ่มต่างๆ ได้
พื้นที่ทำงานมีบุคคล โครงการ และงานของตนเอง ซึ่งหมายความว่าเพื่อนร่วมงานของคุณจะไม่สามารถเห็นพื้นที่ทำงานหรือองค์กรอื่นที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ได้ และในทางกลับกัน ความเป็นส่วนตัวและความลับของงานของคุณจะได้รับการปกป้องภายในแต่ละพื้นที่ทำงานหรือองค์กร
ในพื้นที่ทำงาน มีคนอยู่สองประเภท: สมาชิกพื้นที่ทำงาน และสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าถึงจำกัด สมาชิกพื้นที่ทำงานมีสิทธิ์เข้าถึงทุกอย่างในพื้นที่ทำงานได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกัน สมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าถึงจำกัดจะมีข้อจำกัดเฉพาะในการเข้าถึงของพวกเขา สมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าถึงจำกัดจะสามารถเข้าถึงเฉพาะโครงการ งาน และข้อความที่มีการแชร์กับพวกเขาอย่างชัดเจนเท่านั้น
การจัดการงานใน Asana
Asana นำเสนอฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงงานและงานย่อยเพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วนที่จัดการได้ และมุมมองโครงการ เช่น รายการหรือกระดานคัมบังเพื่อจัดระเบียบงานเหล่านั้น
อีกหนึ่งคุณสมบัติการจัดการงานที่น่าสนใจใน Asana คือ "งานของฉัน" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ มันจะแสดงงานทั้งหมดที่มอบหมายให้คุณและกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและดูว่าอะไรที่ต้องทำต่อไป นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและมุ่งเน้นกับงานประจำวันของคุณ สำหรับการเพิ่มระดับการจัดระเบียบ คุณสามารถจัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ในโครงการใด ๆ ได้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน แบ่งประเภทของงาน และเพียงแค่รักษาการจัดระเบียบของงานให้เรียบร้อย
สำหรับการมอบหมายงาน Asana อนุญาตให้คุณมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มผู้ร่วมงานหลายคนในหนึ่งงานได้
การติดตามโครงการและความคืบหน้าใน Asana
เพื่อช่วยคุณติดตามงานและโครงการต่าง ๆ Asanaมีส่วนสรุปภาพรวมที่ให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการและสถานะความคืบหน้าปัจจุบันของแต่ละโครงการ ส่วนนี้ยังช่วยให้คุณดูประวัติการอัปเดตสถานะ จุดสำคัญ อุปสรรค และข้อมูลอื่น ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานภายในงานใน Asana จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตงาน ซึ่งช่วยให้พวกเขาอยู่ในความรับรู้และเห็นความคืบหน้าของงาน
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดใน Asana
ฟิลด์ที่กำหนดเองในโครงการ Asanaช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับงานได้ ฟิลด์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อระบุขั้นตอน ความสำคัญ ค่าใช้จ่าย หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ทีม และบริษัทของคุณได้ ด้วยการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง บุคคลสามารถเข้าใจความคืบหน้าของงานทั่วทั้งองค์กรได้อย่างง่ายดาย
ClickUp หรือ Asana มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีกว่าสำหรับการจัดการโครงการหรือไม่?
คำตอบสั้น ๆ คือ ใช่—ClickUp มีความยืดหยุ่นมากกว่า Asana
ความยืดหยุ่น: แม้ว่า Asana จะมีเครื่องมือจัดการโครงการและงานที่เพียงพอ แต่ฟีเจอร์ต่าง ๆ ก็มีความเรียบง่ายและใช้งานได้ตรงจุด อย่างไรก็ตาม ยังขาดความยืดหยุ่น ซึ่งทีมและธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการขยายตัว จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดใน ClickUp ได้ด้วย ClickApps, มุมมองการทำงานแบบกำหนดเอง, และอื่น ๆ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมัน
การมองเห็นและการติดตามโครงการ: นอกจากนี้ ClickUp ยังชนะเมื่อพูดถึงการมองเห็นและการติดตามโครงการ—มันมอบระดับการมองเห็นโครงการที่สูงขึ้นซึ่งช่วยปรับปรุงการติดตามโครงการและความโปร่งใสระหว่างทีม 👀
นี่คือเหตุผล:
เมื่อมีการสร้างโครงการหลายโครงการใน Asana แล้ว การดูและสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ระบบถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าการสร้างโครงการมากขึ้นจะนำไปสู่การแยกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยมากขึ้นตามธรรมชาติ นี่เป็นข้อบกพร่องสำคัญสำหรับผู้นำที่ต้องการมุมมองภาพรวมของความคืบหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายใหญ่ของบริษัท
ด้วย ClickUp สรุปข้อมูลที่ผู้นำต้องการจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงในระบบลำดับชั้นของแพลตฟอร์ม—ไม่ต้องใช้แดชบอร์ดขั้นสูงหรือการปรับแต่งใด ๆ ClickUp ยังมีมุมมอง Everything ที่สร้างการมองเห็นโครงการทั่วทั้งบริษัท
2. ระบบการทำงานอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
Asana vs ClickUp รอบสอง ✌🏻
ตอนนี้ มาเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และ AI ของ ClickUp และ Asana กัน 🥊
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์และ AI
- ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งตามความต้องการ
- ความสามารถในการผสานรวมกับแอปอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน
- แบบฟอร์มมุมมองเพื่อปรับปรุงคำขอให้มีประสิทธิภาพ
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกทีมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (ClickUp AI)
การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการใน ClickUp
การปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นหนึ่งในภารกิจของ ClickUp และการอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างสถานะงานแบบกำหนดเองทำให้สามารถสร้างลำดับความก้าวหน้าอย่างชัดเจน ขับเคลื่อนโครงการไปตามวงจรชีวิตของโครงการ และปรับปรุงการติดตามความคืบหน้า—ลดความจำเป็นในการส่งหรือขอการอัปเดตสถานะโครงการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละสถานะเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนด้วยสี (และดูน่าสนุกยิ่งขึ้น หากเราขอเสริม) 😉
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นอัตโนมัติได้—ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าทริกเกอร์และเงื่อนไขเพื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนจาก "กำลังดำเนินการ" เป็น "ตรวจสอบ" ไม่จำเป็นต้องพูดเลยว่าสถานะที่กำหนดเองเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมและสามารถช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าได้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติในClickUp—ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งใน ClickUp นี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติหรือกระบวนการทำงานทั้งหมดได้เพียงไม่กี่คลิกและขั้นตอน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมใดหรือกำลังบริหารธุรกิจประเภทใด ClickUp automation สามารถเปลี่ยนแปลงและเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานของคุณ รวมถึงรักษาความสม่ำเสมอของขั้นตอนต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
เพื่อเร่งความเร็วของกระบวนการทำงานของคุณให้มากยิ่งขึ้น ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกทีมและทุกกรณีการใช้งาน รวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบ ให้คุณเข้าถึงเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ที่พร้อมใช้งาน เอกสารส่งมอบโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการเอกสารสรุปโครงการ และอีกมากมาย เพื่อเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสอดคล้องของกระบวนการในทุกทีม
คุณสมบัติของ AI ใน ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นด้วยClickUp AI และเร่งความเร็วโครงการของคุณด้วยผู้ช่วยเขียนส่วนตัวของคุณเอง ⚡️🤖
ClickUp AI คือโซลูชัน AI เพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทุกบทบาทและทุกกรณีการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการตัดสินใจ โดยใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อ:
- สร้างข้อความที่น่าสนใจ ชัดเจน และกระชับได้ทันทีตามคำแนะนำของคุณ
- เข้าถึงคำแนะนำที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับทุกกรณีการใช้งานได้ภายใน ClickUp
- แก้ไขเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
- สรุปข้อความยาว ๆ อย่างรวดเร็ว เช่น บันทึกการประชุม, การรายงานความคืบหน้าของโครงการ, และอื่น ๆ
- สร้างรายการดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารและงาน
- แปลข้อความใน 12 ภาษา
- และอื่นๆ
ฟีเจอร์ขั้นสูงนี้สามารถเร่งแผนงานและการดำเนินงานของโครงการของคุณให้รวดเร็วขึ้น และเสริมศักยภาพให้กับผู้จัดการ ทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรทั้งหมดในการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม 📈
จุดเด่นที่แตกต่าง Asana มีฟีเจอร์ AI อยู่บ้าง แต่ฟีเจอร์เหล่านี้ค่อนข้างเบาและจำกัดเมื่อเทียบกับสิ่งที่ ClickUp มีให้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับโทนการเขียนของคุณได้ด้วย AI ของ Asana เท่านั้น ในขณะที่ AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูลนำเข้าต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นเหมาะสมกับบทบาท โทน ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมายของคุณ
คุณสมบัติสำคัญของอาสนะสำหรับการทำงานอัตโนมัติและ AI
- ระบบอัตโนมัติและกฎที่กำหนดเอง
- แม่แบบที่กำหนดเอง
- แบบฟอร์มคำขอทำงาน
- อาสนะ อินเทลลิเจนซ์ (AI)
การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการใน Asana
เช่นเดียวกับ ClickUp, Asana สามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในแต่ละวันโดยลดงานยุ่งๆ ที่ขัดขวางการทำงานของคุณ ปรับแต่งตรรกะการทำงานอัตโนมัติของคุณด้วยกฎมากกว่า 70 ข้อในตัวสร้างกฎที่กำหนดเองของ Asana เพื่อลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการของคุณและทำให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ไม่ชอบเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ไหม? คุณยังสามารถเลือกดูแกลเลอรีกฎที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของ Asana หรือเลือกจากเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับโครงการยอดนิยมหรือกรณีการใช้งานต่างๆ ได้อีกด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เวลาไปกับการวางกลยุทธ์และมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญจริงๆ ได้มากขึ้น
คุณสมบัติของ AI ใน Asana
ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า ผู้ใช้ Asana สามารถนำฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาในกระบวนการของตนได้โดยใช้ Asana Intelligence เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดคอขวดในกระบวนการใดๆ และทำให้การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- สรุปงาน, หัวข้อ, และเนื้อหา
- ประเมินงานเขียนของคุณเพื่อสร้างคำแนะนำที่หลากหลาย
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง กฎ และคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติ
- ปรับโทนของเนื้อหาของคุณ
และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp หรือ Asana มีตัวเลือกการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ดีกว่าหรือไม่?
แม้ว่า Asana Intelligence จะมีฟังก์ชันในการสร้างสรุปโครงการและการประชุมสแตนด์อัพ แต่ขาดโซลูชัน AI ที่อิงตามบทบาทเฉพาะของ ClickUp ซึ่งสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ClickUp AI ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง! ด้วยฟีเจอร์ในการเข้าถึง AI ได้ทุกที่ สร้างงานและงานย่อย และประเมินโครงการที่กำลังจะมาถึง นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับ ClickUp AI เท่านั้น
3. การร่วมมือและการสื่อสาร
Asana vs ClickUp รอบที่สาม: ClickUp และ Asana แตกต่างกันอย่างไรเมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร? ไปกันเลย 🥊
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม
- กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์จนถึงการดำเนินโครงการ
- ClickUp Docs สำหรับการจัดการเอกสาร
- การตรวจจับและการแก้ไขการทำงานร่วมกันเพื่อการร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ
- มุมมองแชทสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีภายใน ClickUp
- คลิปหน้าจอสำหรับบันทึกและแชร์คำแนะนำวิดีโอ, การอัปเดต, และอื่น ๆ
- มอบหมายความคิดเห็นในภารกิจและเอกสารเพื่อแก้ไขคำถามได้รวดเร็วขึ้น
- การตรวจทานเพื่อใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF, รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อรับข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้น
- อีเมลใน ClickUp เพื่อเก็บการสนทนาไว้ในที่เดียวและอยู่เคียงข้างงานของคุณ
การทำงานร่วมกันเป็นทีมใน ClickUp
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือในทีม. มันมอบคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย, มีประโยชน์, และเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าพวกเขาจะทำงานเมื่อไหร่หรือที่ไหน.
คุณสมบัติเช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอลและเอกสาร ClickUpสามารถปรับให้สอดคล้องกับงานและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและเสร็จสิ้นงานได้เร็วขึ้น
แล้วอะไรที่ทำให้ ClickUp Whiteboards และ Docs มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการและทีม?
ClickUp's Whiteboards คือไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนไอเดียของทีมคุณให้กลายเป็นปฏิบัติการที่ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว ไวท์บอร์ดมอบผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมในการระดมความคิดและมองเห็นภาพกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน
ทั้ง ClickUp Whiteboards และ Docs มีฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันและการแก้ไข ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังดูหรือทำงานกับงานเดียวกัน เอกสารเดียวกัน และโครงการเดียวกัน สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ย้ายจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงไปยังงาน ไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ ได้
สิ่งนี้สร้างความโปร่งใสและความชัดเจนของโครงการ รวมถึงการประชุมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ—สมาชิกในทีมสามารถสร้างและแก้ไขไปพร้อมกับเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่มีความขัดแย้งหรือการทำงานซ้ำซ้อนภายในเครื่องมือจัดการโครงการ
นอกจากนี้ ทีมสามารถแสดงความคิดเห็นภายในเอกสารและงานต่างๆ รวมถึงใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF, รูปภาพและวิดีโอด้วยฟีเจอร์ Proofing ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่มีคุณค่านี้ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับทุกคนใน ClickUp Workspace ของคุณภายในส่วนความคิดเห็น และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการหรือข้อความไปยังบุคคลหรือทีมเฉพาะ—สร้างเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนและเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะให้รวดเร็วขึ้น
การสื่อสารใน ClickUp
การทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีมเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน 🤝
ในขณะที่ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณได้จากทุกที่ในแพลตฟอร์ม แต่ยังมีฟีเจอร์การสื่อสารที่สำคัญบางประการใน ClickUp ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมได้ดียิ่งขึ้น
มาเริ่มกันที่มุมมองแชท ซึ่งเป็นฟีเจอร์การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ ClickUp มีมาให้ในตัว
มุมมองแชทมอบวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพให้กับทุกคนในพื้นที่ทำงานของคุณในการสื่อสารกับหนึ่งคนหรือหลายคน และส่งและรับข้อความได้ทันทีภายใน ClickUp และควบคู่ไปกับงานของพวกเขา—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างและการสนทนาที่กระจัดกระจายอีกต่อไป
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับการสื่อสารกับทีมคือ Clip,เครื่องบันทึกหน้าจอในตัวของ ClickUp
คลิปสามารถเข้าถึงได้ในส่วนของความคิดเห็นของงาน และมันทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ทีมสามารถใช้เพื่อช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพ และส่งข้อความที่กระชับได้
บันทึกหน้าจอของคุณเพื่อถ่ายทำวิดีโอสอน, อธิบายแนวคิดหรือกระบวนการที่ซับซ้อนผ่านวิดีโอ, สร้างการนำเสนอ, แก้ไขปัญหา, และอื่น ๆ, จากนั้นแชร์ได้อย่างง่ายดายกับใครก็ตามใน Workspace ของคุณ. คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านภาพหรือเมื่อการอธิบายผ่านวิดีโอสะดวกกว่า (และมีประสิทธิภาพมากกว่า) การพิมพ์บันทึกยาว ๆ.
หากคุณกำลังสงสัยว่าอะไรที่ทำให้คุณสมบัติการสื่อสารของ ClickUp ดีกว่าของ Asana จริงๆ ก็คือสิ่งนี้ ต่างจาก Asana, ClickUp มีคุณสมบัติEmail in ClickUpที่ช่วยให้ทีม, ผู้จัดการโครงการ, และใครก็ตามใน Workspace ของคุณสามารถส่งและรับอีเมลได้ภายใน ClickUp
ฟีเจอร์ขั้นสูงนี้ช่วยให้การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการสนทนาทางอีเมลภายในงานได้ ซึ่งช่วยให้การสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการอยู่ภายใต้ที่เดียว และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปยังแอปพลิเคชันอื่น
จุดเด่นของ ClickUp Asana ไม่มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดในตัวและไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้ อีกทั้งยังไม่สามารถส่งและรับอีเมลได้เหมือน ClickUp ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การระดมความคิด การวางแผนโครงการ และการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นการปฏิบัติเป็นไปได้จริง ในขณะที่ฟีเจอร์การสื่อสาร เช่น Clip สำหรับบันทึกหน้าจอ, มุมมองแชท, ความคิดเห็นที่มอบหมาย และฟีเจอร์ Proofing ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการตรวจสอบที่ราบรื่น
คุณสมบัติสำคัญของ Asana สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
- ผู้ร่วมงาน
- ผู้ติดตาม
- การกล่าวถึง
- การส่งข้อความ
การทำงานร่วมกันของทีมใน Asana
Asana มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็นของงาน ผู้ติดตาม และสถานะ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีม
ความคิดเห็นในภารกิจช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนภารกิจเพื่อชี้แจงอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร และยังสามารถ @-mention ทีมเมทหรือภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ได้เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ฟีเจอร์สถานะช่วยสรุปข้อมูลจาก Asana เป็นแผนภูมิและไฮไลท์อื่น ๆ — ทำให้สามารถเล่าเรื่องราวความคืบหน้าเป็นภาพได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คล้ายกับฟีเจอร์การติดตามงานของ ClickUp, Asana มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าผู้ติดตาม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเพื่อนร่วมทีมเป็นผู้ติดตามเพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและรับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตงานได้
การสื่อสารใน Asana
สำหรับการปรับปรุงการสื่อสารในทีม Asana มีฟีเจอร์การส่งข้อความที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารภายใน Asana กับเพื่อนร่วมงานของคุณและเชื่อมโยงไปยังงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถส่งข้อความได้กับบุคคล ทีม หรือโครงการใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
ClickUp หรือ Asana มีฟีเจอร์การร่วมมือและการสื่อสารที่ดีกว่าสำหรับทีมหรือไม่?
ทั้ง ClickUp และ Asana มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารในทีมให้ดีขึ้น แต่หากไม่มีซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดในตัว, ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอ หรือฟังก์ชันอีเมล Asana ก็ไม่สามารถแข่งขันกับระดับของการทำงานร่วมกันที่ ClickUp มอบให้ได้
4. การรายงานและการติดตามเป้าหมาย
Asana ปะทะ ClickUp รอบที่สี่ 🥊
มาเปรียบเทียบความสามารถในการรายงานและการติดตามเป้าหมายของแต่ละเครื่องมือกัน
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการรายงานและการติดตามเป้าหมาย
- แดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์
- บัตรพอร์ตโฟลิโอสำหรับติดตามความก้าวหน้า
- มุมมองปริมาณงานสำหรับการจัดการทรัพยากร
- เป้าหมายที่สามารถติดตามได้พร้อมการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
- กล่องข้อความสำหรับแจ้งเตือน (สำคัญ อื่นๆ และที่ลบแล้ว)
การรายงานใน ClickUp
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมฟีเจอร์การรายงานคือแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมการรายงานและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ซึ่งมอบความโปร่งใสให้กับทีม ผู้จัดการโครงการ และผู้บริหารในการมองเห็นสถานะสำคัญของโครงการและข้อมูลอื่น ๆ
ด้วยรูปแบบการ์ดมากกว่า 50 แบบ คุณสามารถปรับแต่งและสร้างแดชบอร์ดใน ClickUpที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างอิสระ ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมระดับสูงของงานและทีมทั้งหมดภายใน Workspace ของคุณ พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
การติดตามเป้าหมายใน ClickUp
การติดตามความก้าวหน้าและเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน และ ClickUp ทำให้การสร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้และเชื่อมโยงกับงานของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์ClickUp Goals
ClickUp Goals เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามKPI การจัดการโครงการ, วงจรสปรินต์, OKRs และอื่นๆ อีกมากมาย—ช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน, เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
การใช้ฟีเจอร์ติดตามเป้าหมายนี้สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณมีความรับผิดชอบ, มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย, และรักษาทัศนคติที่มุ่งเน้นเป้าหมายอยู่เสมอ
จุดเด่นที่แตกต่าง: ClickUp ช่วยให้คุณเลือกการ์ดแดชบอร์ดได้มากกว่า 50 แบบ ซึ่งแสดงข้อมูลสำหรับกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้ทันที ในขณะที่ Asana มีแผนภูมิให้เลือกจำนวนจำกัด สำหรับการติดตามเป้าหมาย ClickUp Goals มีให้ใช้ในแผน Free Forever ได้สูงสุด 100 รายการ และไม่จำกัดในแผน Unlimited—ฟีเจอร์ Goals ของ Asana มีให้เฉพาะในแผน Business ขึ้นไปเท่านั้น
คุณสมบัติสำคัญของอาสนะสำหรับการรายงานและการติดตามเป้าหมาย
- แดชบอร์ดพร้อมแผนภูมิที่ปรับแต่งได้
- มุมมองปฏิทินพร้อมรายการงาน
- พอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามสถานะโครงการ
- การติดตามเป้าหมาย
- กล่องข้อความสำหรับแจ้งเตือน
การรายงานใน Asana
การอัปเดตสถานะโครงการและการรายงานใน Asanaสามารถทำได้ผ่านมุมมองโครงการ เช่น มุมมองภาพรวมและแดชบอร์ดด้วยUniversal Reporting คุณสามารถใช้ภาพรวมเพื่อดูการอัปเดตสถานะและกิจกรรมในโครงการเพื่อให้คุณเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมข้อมูลโครงการของคุณในรูปแบบภาพ พร้อมความคืบหน้าของงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ อีกมากมาย—แม้ในเวอร์ชันฟรี
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามงานตามสถานะการเสร็จสิ้น งานที่ยังไม่เสร็จตามผู้รับผิดชอบ ติดตามการประมาณการเทียบกับของจริง และอื่น ๆ
การติดตามเป้าหมายใน Asana
เช่นเดียวกับ ClickUp, Asana มีฟีเจอร์ติดตามเป้าหมายAsana Goalsช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทและงานต่าง ๆ เช่น หลักไมล์สำคัญ โครงการ และพอร์ตโฟลิโอไว้ในที่เดียวกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งมุมมองของคุณด้วยตัวกรองเพื่อช่วยในการนำทางเป้าหมายใน Asana ได้อีกด้วย
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Asana Goals มีให้บริการเฉพาะในแผนธุรกิจและแผนองค์กรเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางทีมและธุรกิจที่ใช้แผนระดับต่ำกว่า
ClickUp หรือ Asana ให้ความสามารถในการรายงานและติดตามเป้าหมายที่ดีกว่าหรือไม่?
แล้วใครทำได้ดีกว่าในรอบนี้? 👀
การรายงาน: ทั้ง ClickUp และ Asana มีฟีเจอร์การรายงานที่หลากหลายในเครื่องมือการจัดการโครงการของพวกเขา—เช่น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ผู้จัดการโครงการ ทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูสถานะความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายในพริบตา
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของแดชบอร์ดทั้งสอง ClickUp's Dashboard view ให้ตัวเลือกการปรับแต่งได้มากกว่า Asana's Universal Reporting
การติดตามเป้าหมาย: สำหรับการติดตามเป้าหมาย ทั้งสองมีคุณสมบัติเป้าหมายที่สามารถแสดงความคืบหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ClickUp ไปไกลกว่าการแสดงผลรวมความคืบหน้า สิ่งที่อยู่ในเส้นทาง สิ่งที่เสี่ยง หรือสิ่งที่ออกนอกเส้นทาง ClickUp ช่วยให้คุณเลือกประเภทของเป้าหมายได้ เช่น จำนวน จริง/เท็จ เปอร์เซ็นต์ สกุลเงิน และอัตโนมัติที่ติดตามการเสร็จสิ้นของงาน เพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกกับเป้าหมายของคุณและติดตามได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย
นอกจากนี้ ควรทราบว่าเป้าหมายของ Asana มีให้ใช้เฉพาะในแผนชำระเงิน (แผนธุรกิจขึ้นไป) ในขณะที่เป้าหมายของ ClickUp มีให้ใช้ในแผนฟรีตลอดไป
5. การสลับบริบทและการบูรณาการ
Asana vs ClickUp รอบที่ห้า:
คุณสมบัติสำคัญของ ClickUp สำหรับการสลับบริบทและการผสานรวม
- ชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, การร่วมมือของทีม, และคุณสมบัติเพิ่มผลผลิตในที่เดียว
- ถาดงานสำหรับบันทึกงานที่ค้างไว้
- แถบด้านข้างรายการโปรดเพื่อสลับไปยังงาน มุมมอง และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานของ ClickUp เข้ากับเครื่องมือการทำงานกว่า 1,000 รายการ
- สร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองของคุณเองและ ClickUp ด้วยClickUp API
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณสมบัติหลักและความสามารถของมัน เช่นTask Tray และแถบด้านข้าง Favoritesนั้นไม่มีใครเทียบได้ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนระหว่างงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่เสียสมาธิ—ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการลดการสลับบริบทและรักษาสมาธิที่แน่วแน่กับงานของคุณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub และอื่น ๆ อีกมากมาย การผสานการทำงานที่ราบรื่นนี้ช่วยให้คุณนำงานทั้งหมดจากหลายแอปมาไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
และหากคุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อและแอป ClickUp ของคุณเอง—คุณสามารถทำได้ด้วย Application Programming Interface (API) สาธารณะของมัน
ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีของคุณได้อย่างเต็มที่และทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนจากขั้นตอนการทำงานที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้คุณอยู่ในสภาวะที่ลื่นไหลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย
เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีของคุณด้วยการผสานการทำงานที่ดีที่สุดกับ ClickUp
คุณสมบัติสำคัญของอาสนะสำหรับการสลับบริบทและการผสานรวม
- เชื่อมต่อ Asana กับแอปมากกว่า 200 แอป
- Asana APIs สำหรับสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
Asana ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 200 รายการ ให้คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาที่มักสูญเสียไปกับการสลับบริบท การทำงานซ้ำซ้อน หรือการค้นหาข้อมูลในที่ต่าง ๆ
เชื่อมต่อ GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier และอื่นๆอีกมากมาย—การผสานรวมกับ Asanaส่วนใหญ่เหล่านี้เน้นที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตเป็นหลัก
นอกเหนือจากการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว Asana ยังมีการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองผ่าน API และแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ หรือเชื่อมต่อ Asana กับระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเฉพาะอุตสาหกรรมได้
ClickUp หรือ Asana ให้การรวมเทคโนโลยีที่ดีกว่าหรือไม่?
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้เพื่อลดการสลับบริบท เชื่อมต่อเครื่องมือการทำงานทั้งหมดของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบและของขวัญที่มอบคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
6. การสนับสนุนลูกค้า
Asana vs ClickUp: รอบที่หก! เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว—ใครจะคว้าตำแหน่งทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดระหว่างสองเครื่องมือทรงพลังนี้?
ทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้า ClickUp
ClickUp ให้บริการสนับสนุนสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย! ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งค้นพบแพลตฟอร์มอันทรงพลังนี้ ClickUp พร้อมให้บริการตอบทุกคำถามของคุณศูนย์ช่วยเหลือ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่ครบวงจรสำหรับการสนับสนุนในทุกหมวดหมู่
ClickUp มุ่งเน้นการตอบสนองผู้ใช้ในทุกจุดที่พวกเขาต้องการ และสร้างหลายช่องทางในการเข้าถึงการสนับสนุนที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะใช้งานแอปผ่านช่องทางใดหรือที่ใดก็ตาม! คุณสามารถไปที่ศูนย์ช่วยเหลือได้จากภายใน Workspace ของคุณ หน้าเว็บใด ๆ ของ ClickUp หรือโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นคุณจะมีตัวเลือกในการกรองการค้นหาการสนับสนุนเพื่อค้นหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
พิมพ์คำถามของคุณลงในช่องค้นหา, ติดต่อทีมสนับสนุนผ่านแชท, หรือเลือกประเภทของทรัพยากรที่คุณต้องการจากตัวเลือกสี่ตัวของ ClickUp:
- ClickUp API: เข้าถึงเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ได้ทันทีเพื่อสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองและการผสานรวมกับ ClickUp ของคุณเอง เพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วย Application Programming Interface (API) สาธารณะ
- ClickUp University: ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ กรณีการใช้งาน หรือหมวดหมู่ใดก็ตาม—ClickUp ได้สร้างแหล่งความรู้เพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทุกสิ่งได้จาก Workspace ของคุณ ClickUp University คือศูนย์กลางดิจิทัลสำหรับคอร์สเรียนที่คัดสรรมาอย่างดี ออกแบบมาเพื่อยกระดับทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- เว็บบินาร์: เหมาะสำหรับทีมที่เริ่มต้นใช้งาน ClickUp เป็นครั้งแรก เว็บบินาร์มอบโซลูชันแบบออนดีมานด์เพื่อช่วยให้คุณค้นพบศักยภาพของ Workspace ของคุณ ทรัพยากรเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถรับชมและรับชมซ้ำได้ พร้อมการสาธิตแบบภาพเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- แม่แบบ ClickUp: เริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ใน ClickUp ได้อย่างรวดเร็วด้วยแม่แบบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน
ทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าของ Asana
แพลตฟอร์มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายของ Asana สะท้อนให้เห็นในทรัพยากรการสนับสนุนเช่นกัน หน้า Asana Support จะต้อนรับคุณด้วยคำถามที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามประเภทของคำถามหรือปัญหาที่คุณพบ จากนั้นคุณจะพบรายการคำถามเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการค้นหาวิธีแก้ปัญหาของคุณต่อไป โชคดีที่ยังมีวิธีอื่นในการค้นหาการสนับสนุนลูกค้าใน Asana เพียงต้องค้นหาเพิ่มเติมเล็กน้อยและสมัครสมาชิกแผนชำระเงินเพื่อเข้าถึง 🤓
Asana ยังมีบริการแชทสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจากศูนย์ช่วยเหลือ และคู่มือผู้ใช้โดยละเอียดที่สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน นอกเหนือจากโซลูชันที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถใช้:
- Asana Academy: การฝึกอบรม, การสัมมนาออนไลน์, และหลักสูตรเชิงโต้ตอบเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ Asana ได้ดียิ่งขึ้น
- ฟอรั่ม Asana: ค้นหาคำถาม คำตอบ และผู้เชี่ยวชาญในฟอรั่มการสนทนาชุมชนที่แอคทีฟของ Asana ข้อจำกัดคือ? คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลักบางหมวดได้ เว้นแต่คุณจะมีบัญชี Asana อยู่แล้ว
- การฝึกอบรมโดยผู้สอน: การฝึกอบรมสดทุกสัปดาห์ที่จัดโดยตัวแทนฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าหลากหลายท่าน
เครื่องมือใดที่นำเสนอโซลูชันการสนับสนุนลูกค้าที่ครอบคลุมมากกว่า?
แม้ว่าทั้ง Asana และ ClickUp จะมีศูนย์ช่วยเหลือที่ละเอียดและอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแชทกับทีมสนับสนุนของตนได้ แต่ การสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp นั้นเหนือกว่าอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ประเภทของคำถาม หรือปัญหาเฉพาะที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ClickUp ก็ช่วยให้คุณค้นหาคำตอบได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะต้องเสียเวลาคลิกและเลื่อนดูเอกสารมากมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ClickUp จะนำทางโซลูชันมาให้คุณถึงที่ นอกจากนี้ ClickUp ยังทำให้โซลูชันการสนับสนุนของเราเข้าถึงได้สำหรับทุกคน—แม้แต่ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ที่กำลังพิจารณาใช้งาน—โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. การกำหนดราคา
มาถึงรอบสุดท้ายแล้ว—Asana หรือ ClickUp จะส่งผลต่อผลกำไรของคุณมากแค่ไหน?
แผนราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิก/เดือน (พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด)
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
แผนราคาของ Asana
- พื้นฐาน: แผนฟรีของ Asana
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คุณเป็นผู้ใช้ Asana อยู่แล้วใช่ไหม? เรียนรู้วิธีเปลี่ยนจาก ClickUp ไปยัง Asana:
ใครทำได้ดีกว่า: ClickUp หรือ Asana?
คะแนนโหวตได้รวบรวมแล้ว และผู้ชนะของเราคือ! 🏆
ในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่าง Asana และ ClickUp—ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า
แม้ว่า Asana จะสามารถยืนหยัดเป็นหนึ่งในโซลูชันแรก ๆ ในหมวดหมู่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้ แต่กลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการของแรงงานยุคใหม่ได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายของมันอาจเพียงพอสำหรับบางสิ่งบางอย่าง แต่เมื่อมีเครื่องมือใหม่ ๆ ที่เสนอความยืดหยุ่น ฟังก์ชันการทำงาน และคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งกว่ามากมาย มันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป
เมื่อพูดถึงการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การรายงานและข้อมูลเชิงลึก คุณสมบัติการร่วมมือ และความสามารถในการผสานรวม Asana ยังไม่เพียงพอ
แต่ ClickUp ล่ะ? 💜
มันโดดเด่นในทุกด้านที่ Asana ขาด—และยังมีมากกว่านั้น
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ความสามารถของ ClickUp ในการขยายตัวไปพร้อมกับธุรกิจของคุณเมื่อธุรกิจเติบโต ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม การผสานการทำงานต่าง ๆ แม่แบบ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมและธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
พร้อมที่จะเห็นด้วยตาของคุณเองหรือยัง? ทดลองใช้คุณสมบัติทรงพลังที่พบในบทความนี้เมื่อคุณลองใช้ ClickUp วันนี้!