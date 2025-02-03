10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุดในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะเป็น B2B, B2C, SaaS หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น วัสดุและบริการต่าง ๆ คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้ผู้ที่ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเช่นคุณคือผู้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าเหล่านี้ ด้วยการสรรหาผู้ขาย จัดการใบสั่งซื้อ ขอข้อเสนอผ่านRFP และบริหารสัญญาต่าง ๆ
มันเยอะมากที่ต้องรับมือใช่ไหม?
โชคดีที่โซลูชันการจัดซื้อจัดจ้างช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นเรื่องง่าย หากถึงเวลาที่คุณต้องทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณเป็นระบบอัตโนมัติแล้ว เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
ดูคู่มือนี้สำหรับเคล็ดลับในการค้นหาโซลูชันการจัดซื้อที่ดีที่สุด พร้อมตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดซื้อที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ของเรา
ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การค้นหาผู้ขายไปจนถึงการจัดการสัญญา ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยอัตโนมัติงานต่างๆ และให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ทำให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างสามารถทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความจำเป็นในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อ?
คุณกำลังมองหาเครื่องมือบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอยู่หรือไม่? มองหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:
- เทมเพลต: ใครมีเวลาสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์? เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อที่มีเทมเพลตสำหรับ RFQs,รายการตรวจสอบสินค้าคงคลัง และอื่นๆ
- การจัดการงบประมาณ: คุณต้องบริหารเงินของคุณอยู่ดี มองหาคุณสมบัติเช่นการวิเคราะห์การใช้จ่ายและการมองเห็นการใช้จ่ายเพื่อช่วยในกระบวนการจัดซื้อของคุณ เครื่องมือจัดซื้อที่ดีควรมีการประมวลผลใบแจ้งหนี้และสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเจ้าหนี้ได้
- ใช้คุณสมบัติเฉพาะตามกรณีการใช้งาน: แน่นอน เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทประเภทต่างๆ ได้ แต่การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือต้องการจัดการแผนกไอที ก็มีโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณอยู่แน่นอน
- การผสานรวม:คุณกำลังใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และซอฟต์แวร์อื่น ๆ อยู่แล้ว เลือกใช้เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น
- การจัดการรายชื่อผู้ขาย: เครื่องมือจัดซื้อที่ดีจะจัดการทุกส่วนของวงจรชีวิตสัญญาอย่างครบถ้วน มองหาคุณสมบัติการจัดการสัญญาและผู้ขายที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถติดตามประสิทธิภาพของผู้ขายได้ตลอดเวลา
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือจัดการการจัดซื้อจัดจ้างบนระบบคลาวด์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่คุณต้องการในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น
10 เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อที่ดีที่สุด
คุณสามารถเลือกกระบวนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของคุณเองได้อย่างอิสระ แต่ทำไมต้องยุ่งยากเมื่อเราทำงานทั้งหมดให้คุณแล้ว? นี่คือเครื่องมือบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ที่เราคัดสรรมาให้คุณ
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งรวมการจัดซื้อ, เอกสาร, งาน, กระดานไวท์บอร์ด, การวิเคราะห์, เป้าหมาย, แชท และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณเบื่อกับการสลับแพลตฟอร์มนับไม่ถ้วนเพื่อทำงานเพียงเล็กน้อย ClickUp คือคำตอบ
มุมมองรายการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการงบประมาณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและความสามารถในการจัดเรียงข้อมูล ด้วยมุมมองนี้ คุณจะมีภาพรวมในระดับสูงของงานทั้งหมด และสามารถจัดเรียง กรอง กลุ่ม และค้นหางานเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่คุณต้องการคือเทมเพลตที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยน ClickUp ให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ ใช้เทมเพลตพื้นที่การจัดซื้อจัดจ้างของ ClickUpเพื่อติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของคุณในที่เดียว—พร้อมด้วยฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการแสดงผลที่สวยงาม
ใช้เทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้างของ ClickUp เพื่อวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของคุณก่อนที่จะเริ่มกำหนดเวลาทำสิ่งใดเลย แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มและเครื่องมือมากมาย คุณจะได้เพลิดเพลินกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นอย่างมหาศาล
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- สร้างแบบแผนสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วยเทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้างจาก ClickUp
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมอง
- ใช้ClickUp AIเพื่อกรอกเอกสารและเทมเพลตการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของคุณโดยอัตโนมัติ
- แปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริงเพียงคลิกเดียว
- จัดเก็บแชททั้งภายในและภายนอกทั้งหมดไว้ใน ClickUp พร้อมกับเอกสารการจัดซื้อของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- คุณสมบัติเช่น ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบนบัญชีแบบชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ทำให้ผู้เริ่มต้นบางครั้งรู้สึกกลัว
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Coupa – ซอฟต์แวร์จัดซื้อที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
Coupa เป็นซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นเรื่องเงินเป็นหลัก มีฟีเจอร์มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการจัดการการใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Coupa รวมกระบวนการตั้งแต่การค้นหาแหล่งที่มาจนถึงการชำระเงินเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานของคุณ ซึ่งอาจฟังดูเหมือนเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ใช้ Coupa เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนและคาดการณ์งบประมาณของคุณ เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างนี้ยังมีระบบอัตโนมัติบางส่วนเพื่อช่วยให้กระบวนการทำสัญญา การจัดซื้อ การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Coupa:
- มองเห็นภาพการจัดการซัพพลายเออร์ภายนอกของคุณด้วยฟีเจอร์โซ่อุปทาน
- ชุมชน Coupa.ai มอบข้อมูลเปรียบเทียบทางการเงินที่เป็นประโยชน์
- ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขาย
ข้อจำกัดของ Coupa:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องสร้างบัญชี Coupa หลายบัญชีเพื่อดำเนินการชำระเงิน
- ในบรรดาเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง Coupa ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรีหรือสมาชิกแบบฟรีเมียม
- Coupa ให้บริการลูกค้าเฉพาะทางแชทเท่านั้น
การกำหนดราคา Coupa:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Coupa:
- G2: 4. 2/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
3. Kissflow เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติใบสั่งซื้อ
Kissflow ภูมิใจที่เป็นทั้งง่ายต่อการใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อติดตามคำขอซื้อ สร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และอนุมัติใบแจ้งหนี้ได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือ
เราชอบที่ Kissflow สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มากมาย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกส่งไปยังที่เดียวกัน ซอฟต์แวร์การจัดซื้อจัดจ้างนี้มาพร้อมกับปลั๊กอินสำหรับ Xero, DocuSign และอื่น ๆ อีกมากมาย
Kissflow ยังมาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ทำให้คุณมีอำนาจควบคุมสูงสุดในการกำหนดว่าสมาชิกทีมจัดซื้อของคุณสามารถทำอะไรได้บ้างบนแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow:
- ทำให้การลงทะเบียนและการจัดการผู้จัดจำหน่ายง่ายขึ้นใน Kissflow
- ผสาน Kissflow กับซอฟต์แวร์การเงินอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วผ่าน API
- คุณสามารถปรับแต่งได้เกือบทุกอย่าง รวมถึงกระบวนการอนุมัติ, ฟิลด์ข้อมูล, และรูปแบบรายงาน
ข้อจำกัดของ Kissflow:
- Kissflow ไม่มีตัวเลือกฟรีหรือแบบพรีเมียมเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ในรายการนี้
- ผู้ใช้บางคนบอกว่ายากที่จะนำไปใช้ Kissflow
ราคาของ Kissflow:
- เริ่มต้นที่ $1,990/เดือน
คะแนนและรีวิว Kissflow:
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Kissflow เหล่านี้!
4. Vendr เหมาะที่สุดสำหรับค่าใช้จ่าย SaaS
บริษัทของคุณพึ่งพาซอฟต์แวร์จำนวนมากหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น Vendr คือซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสำหรับคุณ พวกเขาเชี่ยวชาญในการลดค่าใช้จ่าย SaaS พร้อมเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น มีอะไรให้ไม่ชอบบ้าง? ?
สมชื่อจริงๆ Vendr ช่วยจัดการกับผู้ขายซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดการเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ซับซ้อน
คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมดเช่นกัน คุณสามารถสร้างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามข้อกำหนดภายใน Vendr และแพลตฟอร์มจะทำงานโดยอัตโนมัติจากจุดนั้น แต่ไม่ต้องกังวล: คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณได้ตามต้องการหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
คุณสมบัติเด่นของ Vendr:
- ขจัดความไม่คาดคิดด้วยคู่มือผู้ซื้อที่โปร่งใสจาก Vendr
- รับคำแนะนำการเจรจาต่อรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อของ Vendr
- รวมศูนย์การซื้อ การต่ออายุ และข้อมูลการใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- แต่ละการสมัครสมาชิกมาพร้อมกับการรับประกันการประหยัด
ข้อจำกัดของ Vendr:
- Vendr เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย $400,000
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์อย่างการตั้งค่าความชอบของสัญญาเป็นขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการมองข้ามได้
การกำหนดราคาของ Vendr:
- เริ่มต้น: 36,000 ดอลลาร์ต่อปี
- การเติบโต: 78,000 ดอลลาร์/ปี
- องค์กร: 120,000 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิวจาก Vendr:
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. GEP SMART เหมาะที่สุดสำหรับการจัดซื้อโดยตรง
GEP SMART เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดซื้อโดยตรง การจัดการรายการวัสดุ การจัดหาแหล่งที่มาจนถึงการทำสัญญา และอื่นๆ อีกมากมาย บอกลาโมดูลการจัดซื้อแบบแยกส่วนเพราะ ทุกอย่างรวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้ว
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของมันทรงพลังเป็นพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA), และบิ๊กดาต้า หากคุณต้องการโซลูชันที่ล้ำสมัยที่สุด GEP นำเสนอการจัดซื้อจัดจ้างครบวงจรที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ GEP:
- บริหารจัดการการใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดในซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- แจ้งความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณให้ GEP ทราบ แล้วเราจะออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับคุณ
- AI ช่วยเร่งกระบวนการตั้งแต่การจัดหาจนถึงการชำระเงิน เช่น การวิเคราะห์การใช้จ่าย การจัดหาเชิงกลยุทธ์ การประมวลผลใบสั่งซื้อ และการจัดการใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของ GEP:
- ผู้ใช้บางรายพบว่า GEP ยากต่อการใช้งาน
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่า GEP ช้ากว่าเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
การกำหนดราคา GEP:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ GEP:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (7 รีวิว)
6. Jaggaer เหมาะที่สุดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
Jaggaer เป็นเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อที่เชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อโดยตรงและการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์. เป้าหมายของพวกเขาคือช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นและค้นหาประสิทธิภาพเพิ่มเติม.
หากคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณปฏิบัติตามสัญญาและนโยบายของคุณ (ในที่สุด) Jaggaer เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ไม่เพียงแต่ซอฟต์แวร์การจัดซื้อจัดจ้างนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับเครื่องมือการช้อปปิ้งอัจฉริยะสำหรับการจัดซื้อที่ไร้ปัญหาอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Jaggaer:
- ใช้คุณสมบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของ Jaggaer เพื่อจัดการทุกแง่มุมของการจัดซื้อจัดจ้าง
- การช้อปปิ้งแบบครบวงจรช่วยให้ทีมจัดซื้อสามารถดูและเปรียบเทียบสินค้าจากแคตตาล็อกต่างๆ ได้ในที่เดียว
- ความสามารถในการรายงานของ Jaggaer ทำให้การดูข้อมูลการจัดซื้อทั้งหมดและกระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Jaggaer:
- คุณต้องติดต่อ Jaggaer เพื่อสอบถามราคา
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Jaggaer มีเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างระดับโลก
การกำหนดราคาของ Jaggaer:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Jaggaer:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 27+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 2+ รายการ)
7. Procurify ดีที่สุดสำหรับการจัดการซัพพลายเออร์
Procurify เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุดและดีที่สุดสำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย Procurify คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด การใช้จ่าย และโซลูชันการจัดการซัพพลายเออร์ ทั้งหมดในที่เดียว
ไม่เพียงแต่จัดการกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงินได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น แต่ Procurify ยังควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดอีกด้วย ระบบนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับงบประมาณที่จำกัดและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้คุณดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ?️
คุณสมบัติเด่นของ Procurify:
- Procurify มาพร้อมกับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
- ผสานรวม Procurify กับระบบบัญชีหรือ ERP ของคุณ
- สร้างกระบวนการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่กำหนดเองซึ่งทำงานได้ดีแม้เมื่อทีมของคุณกำลังเดินทาง
ข้อจำกัดของ Procurify:
- Procurify ไม่มีตัวเลือกฟรีหรือแบบทดลองใช้ฟรีเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างบางราย
- Procurify ไม่มีคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลัง
ราคาของ Procurify:
- เริ่มต้นที่ $2,000/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Procurify:
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
8. ทีมจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเอง
ทีมจัดซื้อจัดจ้างดูแลกระบวนการอนุมัติทั้งหมด ใบสั่งซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังในที่เดียว เราชอบที่เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างนี้เสนอการปรับแต่งกระบวนการอนุมัติตามความต้องการของคุณ ดังนั้นคุณจึงมีอิสระในการปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการ
อีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญคือฟีเจอร์ RFQ & E-Auctions เชิญซัพพลายเออร์หลายรายเข้าร่วมประมูลโครงการใน Team Procure และเปรียบเทียบผลลัพธ์โดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์ม เพราะใครจะมีเวลามาอ่าน RFQ ยาว 20 หน้าถึงห้าฉบับกันล่ะ?
คุณสมบัติเด่นของทีมจัดซื้อ:
- ดำเนินการประมูลอิเล็กทรอนิกส์และรวบรวมคำขอเสนอราคา (RFQ) จากซัพพลายเออร์หลายรายเพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านคุณภาพ
- ผสานระบบจัดซื้อของทีมเข้ากับระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของคุณ
- ให้ผู้จัดหาทุกคนเข้าร่วมและติดตาม KPI การจัดซื้อของพวกเขาใน Team Procure
ข้อจำกัดของทีมจัดซื้อ:
- ความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดซื้ออื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตารางกระแสเงินสดยากต่อการติดตามสำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ราคาสำหรับทีมจัดซื้อ:
- ชุดจัดซื้อจัดจ้างบนคลาวด์: 250 ดอลลาร์/เดือน (รวมผู้ใช้ 3 คน)
- ชุดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของทีมจัดซื้อ:
- G2: 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)
9. Corcentric เหมาะที่สุดสำหรับทีม B2B
Corcentric คือซอฟต์แวร์จัดซื้ออัจฉริยะที่จัดการกระบวนการตั้งแต่การจัดหาจนถึงการชำระเงิน ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการรับชำระเงิน การประมวลผลการชำระเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการค้า B2B ดังนั้นหากคุณขายสินค้าให้กับธุรกิจอื่นๆ Corcentric อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
เราชอบที่ Corcentric นำกระบวนการจัดซื้อทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว คุณสมบัติ Intelligent Applications ของมันน่าสนใจเป็นพิเศษ: มันใช้ระบบอัตโนมัติและ AI เพื่อเร่งการจัดการการจัดซื้อและค้นหาแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ด้วยความเร็วแสง
คุณสมบัติเด่นของ Corcentric:
- ติดต่อที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ของคุณเพื่อรับคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผสานรวมและทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะของ Corcentric
- จ้าง Corcentric เพื่อจัดการการจัดซื้อจัดจ้างแทนคุณด้วยบริการที่มีการจัดการ
ข้อจำกัดของ Corcentric:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสบการณ์การใช้งานช้าและมีข้อผิดพลาดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ
- คุณต้องติดต่อ Corcentric เพื่อสอบถามราคา
การกำหนดราคาของ Corcentric:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Corcentric:
- G2: 3. 2/5 (7+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิว 3+ รายการ)
10. Precoro เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสัญญา
Precoro มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายสำหรับการขอ, การอนุมัติ, การสั่งซื้อ, การจัดการสัญญา, และการควบคุมการจัดซื้อ. Precoro สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ และคุณมีอิสระในการทำให้เกือบทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ.
Precoro สร้างเอกสารให้คุณโดยอัตโนมัติและทำการจับคู่สามทางโดยอัตโนมัติ สร้างใบสั่งซื้อ (PO) โดยอัตโนมัติ ติดตามคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ และจัดการทุกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยโซลูชันการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่แข็งแกร่งนี้
คุณสมบัติเด่นของ Precoro:
- ซิงค์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบเรียลไทม์
- Precoro มีระบบ RFP และ RFQ แบบอัตโนมัติและไร้กระดาษ
- ติดตามประวัติการแก้ไขเวิร์กโฟลว์เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ Precoro:
- ผู้ใช้บางรายไม่ชอบกฎการแจ้งเตือนของ Precoro
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าโมดูลสินค้าคงคลังไม่มีฟังก์ชันการทำงานที่พวกเขาต้องการ
การกำหนดราคาของ Precoro:
- สำหรับทีมขนาดเล็ก: $35/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับน้อยกว่า 20 ผู้ใช้
- สำหรับทีมขนาดใหญ่: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Precoro:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ความท้าทายทั่วไปในการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย
องค์กรต่างๆมักเผชิญกับความท้าทายในการจัดซื้อจัดจ้างมากมาย เช่น การรักษาความสอดคล้องกับกฎระเบียบ การหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ และการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงเวลา อีกอุปสรรคสำคัญหนึ่งคือความเสี่ยงจากกิจกรรมฉ้อโกง ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมแต่ละรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
โชคดีที่ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องผ่านการควบคุมอย่างเป็นระบบ, ให้การตรวจสอบงบประมาณแบบเรียลไทม์, และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผู้จัดหา. นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้, ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างโดยรวม.
เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างไร?
เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณสมบัติและประโยชน์มากมายที่สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมาก ซึ่งรวมถึง:
- คำขอซื้อที่เรียบง่าย: ซอฟต์แวร์การจัดซื้อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งคำขอซื้อได้อย่างง่ายดาย ลดเวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
- กระบวนการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น: ด้วยกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อสามารถเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับคำขอซื้อ ลดความล่าช้า และทำให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างทันเวลา
- ข้อมูลรวมศูนย์: ด้วยการรวมข้อมูลการจัดซื้อทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถมองเห็นการใช้จ่าย สัญญา และการจัดการซัพพลายเออร์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างมักมาพร้อมกับฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งรวมถึงการออกใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และการจัดการสัญญาโดยอัตโนมัติ
- การประหยัดค่าใช้จ่าย: ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายและโอกาสในการประหยัดต้นทุน เครื่องมือบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างสามารถช่วยให้บริษัทประหยัดเงินในการจัดซื้อได้
- การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการซื้อทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดทางกฎหมาย
จัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหว และเรารู้ว่าคุณมีความสามารถในการจัดการทุกอย่างอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างยากกว่าที่ควรจะเป็น?
นำทุกงาน การสนทนา และกลยุทธ์การจัดซื้อของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันด้วย ClickUp. เทมเพลตของเราช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมง และทำให้กระบวนการจัดซื้อ—กล้าพูดไหม?—สนุก! ✨
แต่อย่าเชื่อเราเพียงคำพูดลองใช้ ClickUp ตอนนี้: ฟรีตลอดไป