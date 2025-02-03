บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุดในปี 2025

3 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็น B2B, B2C, SaaS หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น วัสดุและบริการต่าง ๆ คือสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้ผู้ที่ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเช่นคุณคือผู้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าเหล่านี้ ด้วยการสรรหาผู้ขาย จัดการใบสั่งซื้อ ขอข้อเสนอผ่านRFP และบริหารสัญญาต่าง ๆ

มันเยอะมากที่ต้องรับมือใช่ไหม?

โชคดีที่โซลูชันการจัดซื้อจัดจ้างช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นเรื่องง่าย หากถึงเวลาที่คุณต้องทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณเป็นระบบอัตโนมัติแล้ว เราพร้อมช่วยเหลือคุณ

ดูคู่มือนี้สำหรับเคล็ดลับในการค้นหาโซลูชันการจัดซื้อที่ดีที่สุด พร้อมตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดซื้อที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ของเรา

ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การค้นหาผู้ขายไปจนถึงการจัดการสัญญา ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยอัตโนมัติงานต่างๆ และให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ทำให้ทีมจัดซื้อจัดจ้างสามารถทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานและความจำเป็นในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างจึงกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจทุกขนาด

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อ?

คุณกำลังมองหาเครื่องมือบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอยู่หรือไม่? มองหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:

  • เทมเพลต: ใครมีเวลาสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์? เลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อที่มีเทมเพลตสำหรับ RFQs,รายการตรวจสอบสินค้าคงคลัง และอื่นๆ
  • การจัดการงบประมาณ: คุณต้องบริหารเงินของคุณอยู่ดี มองหาคุณสมบัติเช่นการวิเคราะห์การใช้จ่ายและการมองเห็นการใช้จ่ายเพื่อช่วยในกระบวนการจัดซื้อของคุณ เครื่องมือจัดซื้อที่ดีควรมีการประมวลผลใบแจ้งหนี้และสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเจ้าหนี้ได้
  • ใช้คุณสมบัติเฉพาะตามกรณีการใช้งาน: แน่นอน เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างส่วนใหญ่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทประเภทต่างๆ ได้ แต่การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือต้องการจัดการแผนกไอที ก็มีโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณอยู่แน่นอน
  • การผสานรวม:คุณกำลังใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และซอฟต์แวร์อื่น ๆ อยู่แล้ว เลือกใช้เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น
  • การจัดการรายชื่อผู้ขาย: เครื่องมือจัดซื้อที่ดีจะจัดการทุกส่วนของวงจรชีวิตสัญญาอย่างครบถ้วน มองหาคุณสมบัติการจัดการสัญญาและผู้ขายที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถติดตามประสิทธิภาพของผู้ขายได้ตลอดเวลา
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือจัดการการจัดซื้อจัดจ้างบนระบบคลาวด์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่คุณต้องการในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น

10 เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อที่ดีที่สุด

คุณสามารถเลือกกระบวนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของคุณเองได้อย่างอิสระ แต่ทำไมต้องยุ่งยากเมื่อเราทำงานทั้งหมดให้คุณแล้ว? นี่คือเครื่องมือบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุดประจำปี 2024 ที่เราคัดสรรมาให้คุณ

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง

มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งรวมการจัดซื้อ, เอกสาร, งาน, กระดานไวท์บอร์ด, การวิเคราะห์, เป้าหมาย, แชท และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณเบื่อกับการสลับแพลตฟอร์มนับไม่ถ้วนเพื่อทำงานเพียงเล็กน้อย ClickUp คือคำตอบ

มุมมองรายการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการงบประมาณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและความสามารถในการจัดเรียงข้อมูล ด้วยมุมมองนี้ คุณจะมีภาพรวมในระดับสูงของงานทั้งหมด และสามารถจัดเรียง กรอง กลุ่ม และค้นหางานเฉพาะได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
รับภาพรวมระดับสูงของงบประมาณโครงการของคุณ พร้อมจัดการงานและสถานะต่าง ๆ ภายในมุมมองรายการของ ClickUp

สิ่งที่คุณต้องการคือเทมเพลตที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยน ClickUp ให้เป็นแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ ใช้เทมเพลตพื้นที่การจัดซื้อจัดจ้างของ ClickUpเพื่อติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของคุณในที่เดียว—พร้อมด้วยฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการแสดงผลที่สวยงาม

ใช้เทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้างของ ClickUp เพื่อวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของคุณก่อนที่จะเริ่มกำหนดเวลาทำสิ่งใดเลย แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มและเครื่องมือมากมาย คุณจะได้เพลิดเพลินกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะทำให้งานของคุณง่ายขึ้นอย่างมหาศาล

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • สร้างแบบแผนสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณด้วยเทมเพลตการจัดซื้อจัดจ้างจาก ClickUp
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมอง
  • ใช้ClickUp AIเพื่อกรอกเอกสารและเทมเพลตการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของคุณโดยอัตโนมัติ
  • แปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริงเพียงคลิกเดียว
  • จัดเก็บแชททั้งภายในและภายนอกทั้งหมดไว้ใน ClickUp พร้อมกับเอกสารการจัดซื้อของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • คุณสมบัติเช่น ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบนบัญชีแบบชำระเงินเท่านั้น
  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ทำให้ผู้เริ่มต้นบางครั้งรู้สึกกลัว

ราคาของ ClickUp:

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Coupa – ซอฟต์แวร์จัดซื้อที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

คูปา
ผ่านทางCoupa

Coupa เป็นซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นเรื่องเงินเป็นหลัก มีฟีเจอร์มากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการจัดการการใช้จ่ายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Coupa รวมกระบวนการตั้งแต่การค้นหาแหล่งที่มาจนถึงการชำระเงินเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานของคุณ ซึ่งอาจฟังดูเหมือนเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ใช้ Coupa เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนและคาดการณ์งบประมาณของคุณ เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างนี้ยังมีระบบอัตโนมัติบางส่วนเพื่อช่วยให้กระบวนการทำสัญญา การจัดซื้อ การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Coupa:

  • มองเห็นภาพการจัดการซัพพลายเออร์ภายนอกของคุณด้วยฟีเจอร์โซ่อุปทาน
  • ชุมชน Coupa.ai มอบข้อมูลเปรียบเทียบทางการเงินที่เป็นประโยชน์
  • ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขาย

ข้อจำกัดของ Coupa:

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องสร้างบัญชี Coupa หลายบัญชีเพื่อดำเนินการชำระเงิน
  • ในบรรดาเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง Coupa ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรีหรือสมาชิกแบบฟรีเมียม
  • Coupa ให้บริการลูกค้าเฉพาะทางแชทเท่านั้น

การกำหนดราคา Coupa:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Coupa:

  • G2: 4. 2/5 (260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

3. Kissflow เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติใบสั่งซื้อ

ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อ: Kissflow
ผ่านทางKissflow

Kissflow ภูมิใจที่เป็นทั้งง่ายต่อการใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อติดตามคำขอซื้อ สร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และอนุมัติใบแจ้งหนี้ได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือ

เราชอบที่ Kissflow สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มากมาย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกส่งไปยังที่เดียวกัน ซอฟต์แวร์การจัดซื้อจัดจ้างนี้มาพร้อมกับปลั๊กอินสำหรับ Xero, DocuSign และอื่น ๆ อีกมากมาย

Kissflow ยังมาพร้อมกับสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ทำให้คุณมีอำนาจควบคุมสูงสุดในการกำหนดว่าสมาชิกทีมจัดซื้อของคุณสามารถทำอะไรได้บ้างบนแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow:

  • ทำให้การลงทะเบียนและการจัดการผู้จัดจำหน่ายง่ายขึ้นใน Kissflow
  • ผสาน Kissflow กับซอฟต์แวร์การเงินอื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วผ่าน API
  • คุณสามารถปรับแต่งได้เกือบทุกอย่าง รวมถึงกระบวนการอนุมัติ, ฟิลด์ข้อมูล, และรูปแบบรายงาน

ข้อจำกัดของ Kissflow:

  • Kissflow ไม่มีตัวเลือกฟรีหรือแบบพรีเมียมเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ผู้ใช้บางคนบอกว่ายากที่จะนำไปใช้ Kissflow

ราคาของ Kissflow:

  • เริ่มต้นที่ $1,990/เดือน

คะแนนและรีวิว Kissflow:

  • G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

4. Vendr เหมาะที่สุดสำหรับค่าใช้จ่าย SaaS

Vendr
ผ่านทางVendr

บริษัทของคุณพึ่งพาซอฟต์แวร์จำนวนมากหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น Vendr คือซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสำหรับคุณ พวกเขาเชี่ยวชาญในการลดค่าใช้จ่าย SaaS พร้อมเร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น มีอะไรให้ไม่ชอบบ้าง? ?

สมชื่อจริงๆ Vendr ช่วยจัดการกับผู้ขายซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดการเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ซับซ้อน

คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมดเช่นกัน คุณสามารถสร้างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามข้อกำหนดภายใน Vendr และแพลตฟอร์มจะทำงานโดยอัตโนมัติจากจุดนั้น แต่ไม่ต้องกังวล: คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณได้ตามต้องการหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

คุณสมบัติเด่นของ Vendr:

  • ขจัดความไม่คาดคิดด้วยคู่มือผู้ซื้อที่โปร่งใสจาก Vendr
  • รับคำแนะนำการเจรจาต่อรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อของ Vendr
  • รวมศูนย์การซื้อ การต่ออายุ และข้อมูลการใช้จ่ายทั้งหมดไว้ในแดชบอร์ดเดียว
  • แต่ละการสมัครสมาชิกมาพร้อมกับการรับประกันการประหยัด

ข้อจำกัดของ Vendr:

  • Vendr เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย $400,000
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าฟีเจอร์อย่างการตั้งค่าความชอบของสัญญาเป็นขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการมองข้ามได้

การกำหนดราคาของ Vendr:

  • เริ่มต้น: 36,000 ดอลลาร์ต่อปี
  • การเติบโต: 78,000 ดอลลาร์/ปี
  • องค์กร: 120,000 ดอลลาร์/ปี

คะแนนและรีวิวจาก Vendr:

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. GEP SMART เหมาะที่สุดสำหรับการจัดซื้อโดยตรง

ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง: GEP SMART
ผ่านทางGEP

GEP SMART เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดซื้อโดยตรง การจัดการรายการวัสดุ การจัดหาแหล่งที่มาจนถึงการทำสัญญา และอื่นๆ อีกมากมาย บอกลาโมดูลการจัดซื้อแบบแยกส่วนเพราะ ทุกอย่างรวมอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้ว

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของมันทรงพลังเป็นพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA), และบิ๊กดาต้า หากคุณต้องการโซลูชันที่ล้ำสมัยที่สุด GEP นำเสนอการจัดซื้อจัดจ้างครบวงจรที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติเด่นของ GEP:

  • บริหารจัดการการใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดในซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แจ้งความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณให้ GEP ทราบ แล้วเราจะออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับคุณ
  • AI ช่วยเร่งกระบวนการตั้งแต่การจัดหาจนถึงการชำระเงิน เช่น การวิเคราะห์การใช้จ่าย การจัดหาเชิงกลยุทธ์ การประมวลผลใบสั่งซื้อ และการจัดการใบแจ้งหนี้

ข้อจำกัดของ GEP:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่า GEP ยากต่อการใช้งาน
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่า GEP ช้ากว่าเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

การกำหนดราคา GEP:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ GEP:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (7 รีวิว)

6. Jaggaer เหมาะที่สุดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

จากเกอร์
ผ่านทางJaggaer

Jaggaer เป็นเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อที่เชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อโดยตรงและการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์. เป้าหมายของพวกเขาคือช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นและค้นหาประสิทธิภาพเพิ่มเติม.

หากคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณปฏิบัติตามสัญญาและนโยบายของคุณ (ในที่สุด) Jaggaer เป็นตัวเลือกที่มั่นคง ไม่เพียงแต่ซอฟต์แวร์การจัดซื้อจัดจ้างนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับเครื่องมือการช้อปปิ้งอัจฉริยะสำหรับการจัดซื้อที่ไร้ปัญหาอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Jaggaer:

  • ใช้คุณสมบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของ Jaggaer เพื่อจัดการทุกแง่มุมของการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การช้อปปิ้งแบบครบวงจรช่วยให้ทีมจัดซื้อสามารถดูและเปรียบเทียบสินค้าจากแคตตาล็อกต่างๆ ได้ในที่เดียว
  • ความสามารถในการรายงานของ Jaggaer ทำให้การดูข้อมูลการจัดซื้อทั้งหมดและกระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายในที่เดียว

ข้อจำกัดของ Jaggaer:

  • คุณต้องติดต่อ Jaggaer เพื่อสอบถามราคา
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Jaggaer มีเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างระดับโลก

การกำหนดราคาของ Jaggaer:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ Jaggaer:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 27+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 2+ รายการ)

7. Procurify ดีที่สุดสำหรับการจัดการซัพพลายเออร์

ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง: Procurify
ผ่านทางProcurify

Procurify เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุดและดีที่สุดสำหรับทีมจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย Procurify คุณจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด การใช้จ่าย และโซลูชันการจัดการซัพพลายเออร์ ทั้งหมดในที่เดียว

ไม่เพียงแต่จัดการกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงินได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น แต่ Procurify ยังควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดอีกด้วย ระบบนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับงบประมาณที่จำกัดและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้คุณดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ?️

คุณสมบัติเด่นของ Procurify:

  • Procurify มาพร้อมกับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
  • ผสานรวม Procurify กับระบบบัญชีหรือ ERP ของคุณ
  • สร้างกระบวนการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่กำหนดเองซึ่งทำงานได้ดีแม้เมื่อทีมของคุณกำลังเดินทาง

ข้อจำกัดของ Procurify:

  • Procurify ไม่มีตัวเลือกฟรีหรือแบบทดลองใช้ฟรีเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างบางราย
  • Procurify ไม่มีคุณสมบัติการจัดการสินค้าคงคลัง

ราคาของ Procurify:

  • เริ่มต้นที่ $2,000/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Procurify:

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

8. ทีมจัดซื้อจัดจ้างที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดเอง

ทีมจัดซื้อ
ผ่านทางทีมจัดซื้อ

ทีมจัดซื้อจัดจ้างดูแลกระบวนการอนุมัติทั้งหมด ใบสั่งซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังในที่เดียว เราชอบที่เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างนี้เสนอการปรับแต่งกระบวนการอนุมัติตามความต้องการของคุณ ดังนั้นคุณจึงมีอิสระในการปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการ

อีกหนึ่งข้อดีที่สำคัญคือฟีเจอร์ RFQ & E-Auctions เชิญซัพพลายเออร์หลายรายเข้าร่วมประมูลโครงการใน Team Procure และเปรียบเทียบผลลัพธ์โดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์ม เพราะใครจะมีเวลามาอ่าน RFQ ยาว 20 หน้าถึงห้าฉบับกันล่ะ?

คุณสมบัติเด่นของทีมจัดซื้อ:

  • ดำเนินการประมูลอิเล็กทรอนิกส์และรวบรวมคำขอเสนอราคา (RFQ) จากซัพพลายเออร์หลายรายเพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านคุณภาพ
  • ผสานระบบจัดซื้อของทีมเข้ากับระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของคุณ
  • ให้ผู้จัดหาทุกคนเข้าร่วมและติดตาม KPI การจัดซื้อของพวกเขาใน Team Procure

ข้อจำกัดของทีมจัดซื้อ:

  • ความสามารถในการจัดการสินค้าคงคลังมีจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดซื้ออื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าตารางกระแสเงินสดยากต่อการติดตามสำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

ราคาสำหรับทีมจัดซื้อ:

  • ชุดจัดซื้อจัดจ้างบนคลาวด์: 250 ดอลลาร์/เดือน (รวมผู้ใช้ 3 คน)
  • ชุดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของทีมจัดซื้อ:

  • G2: 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)

9. Corcentric เหมาะที่สุดสำหรับทีม B2B

ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง: Corcentric
ผ่านทางCorcentric

Corcentric คือซอฟต์แวร์จัดซื้ออัจฉริยะที่จัดการกระบวนการตั้งแต่การจัดหาจนถึงการชำระเงิน ตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการรับชำระเงิน การประมวลผลการชำระเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการค้า B2B ดังนั้นหากคุณขายสินค้าให้กับธุรกิจอื่นๆ Corcentric อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เราชอบที่ Corcentric นำกระบวนการจัดซื้อทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว คุณสมบัติ Intelligent Applications ของมันน่าสนใจเป็นพิเศษ: มันใช้ระบบอัตโนมัติและ AI เพื่อเร่งการจัดการการจัดซื้อและค้นหาแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ด้วยความเร็วแสง

คุณสมบัติเด่นของ Corcentric:

  • ติดต่อที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ของคุณเพื่อรับคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ผสานรวมและทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอัตโนมัติด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะของ Corcentric
  • จ้าง Corcentric เพื่อจัดการการจัดซื้อจัดจ้างแทนคุณด้วยบริการที่มีการจัดการ

ข้อจำกัดของ Corcentric:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสบการณ์การใช้งานช้าและมีข้อผิดพลาดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ
  • คุณต้องติดต่อ Corcentric เพื่อสอบถามราคา

การกำหนดราคาของ Corcentric:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Corcentric:

  • G2: 3. 2/5 (7+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 3+ รายการ)

10. Precoro เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสัญญา

เพรโคร
ผ่านทางPrecoro

Precoro มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายสำหรับการขอ, การอนุมัติ, การสั่งซื้อ, การจัดการสัญญา, และการควบคุมการจัดซื้อ. Precoro สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ และคุณมีอิสระในการทำให้เกือบทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ.

Precoro สร้างเอกสารให้คุณโดยอัตโนมัติและทำการจับคู่สามทางโดยอัตโนมัติ สร้างใบสั่งซื้อ (PO) โดยอัตโนมัติ ติดตามคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ และจัดการทุกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยโซลูชันการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างที่แข็งแกร่งนี้

คุณสมบัติเด่นของ Precoro:

  • ซิงค์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแบบเรียลไทม์
  • Precoro มีระบบ RFP และ RFQ แบบอัตโนมัติและไร้กระดาษ
  • ติดตามประวัติการแก้ไขเวิร์กโฟลว์เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ Precoro:

  • ผู้ใช้บางรายไม่ชอบกฎการแจ้งเตือนของ Precoro
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าโมดูลสินค้าคงคลังไม่มีฟังก์ชันการทำงานที่พวกเขาต้องการ

การกำหนดราคาของ Precoro:

  • สำหรับทีมขนาดเล็ก: $35/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับน้อยกว่า 20 ผู้ใช้
  • สำหรับทีมขนาดใหญ่: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Precoro:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

ความท้าทายทั่วไปในการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย

องค์กรต่างๆมักเผชิญกับความท้าทายในการจัดซื้อจัดจ้างมากมาย เช่น การรักษาความสอดคล้องกับกฎระเบียบ การหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ และการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงเวลา อีกอุปสรรคสำคัญหนึ่งคือความเสี่ยงจากกิจกรรมฉ้อโกง ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมแต่ละรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วน

โชคดีที่ซอฟต์แวร์การจัดการการจัดซื้อจัดจ้างสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องผ่านการควบคุมอย่างเป็นระบบ, ให้การตรวจสอบงบประมาณแบบเรียลไทม์, และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบผู้จัดหา. นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้, ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างโดยรวม.

เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างไร?

เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณสมบัติและประโยชน์มากมายที่สามารถปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมาก ซึ่งรวมถึง:

  • คำขอซื้อที่เรียบง่าย: ซอฟต์แวร์การจัดซื้อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งคำขอซื้อได้อย่างง่ายดาย ลดเวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
  • กระบวนการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น: ด้วยกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อสามารถเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับคำขอซื้อ ลดความล่าช้า และทำให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างทันเวลา
  • ข้อมูลรวมศูนย์: ด้วยการรวมข้อมูลการจัดซื้อทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้สามารถมองเห็นการใช้จ่าย สัญญา และการจัดการซัพพลายเออร์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์จัดซื้อจัดจ้างมักมาพร้อมกับฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งรวมถึงการออกใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และการจัดการสัญญาโดยอัตโนมัติ
  • การประหยัดค่าใช้จ่าย: ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายและโอกาสในการประหยัดต้นทุน เครื่องมือบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างสามารถช่วยให้บริษัทประหยัดเงินในการจัดซื้อได้
  • การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการซื้อทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดทางกฎหมาย

จัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเครื่องมือการจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวข้องกับหลายส่วนที่เคลื่อนไหว และเรารู้ว่าคุณมีความสามารถในการจัดการทุกอย่างอยู่แล้ว แต่ทำไมต้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างยากกว่าที่ควรจะเป็น?

นำทุกงาน การสนทนา และกลยุทธ์การจัดซื้อของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันด้วย ClickUp. เทมเพลตของเราช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมง และทำให้กระบวนการจัดซื้อ—กล้าพูดไหม?—สนุก! ✨

แต่อย่าเชื่อเราเพียงคำพูดลองใช้ ClickUp ตอนนี้: ฟรีตลอดไป