10 ระบบซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
4 กุมภาพันธ์ 2568

การนำหน้าคู่แข่งต้องการการประสานงานที่ราบรื่นกับผู้ขายและผู้จัดหาต่าง ๆ อย่างไม่มีสะดุด แต่เราต้องยอมรับว่า การจัดการผู้ขายอาจกลายเป็นภารกิจที่น่ากลัว! ตั้งแต่การติดตามคำสั่งซื้อ การตรวจสอบประสิทธิภาพ ไปจนถึงการรับประกันการจัดส่งที่ทันเวลา และการต่อรองสัญญา อาจทำให้เจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์มากที่สุดรู้สึกถูกกดดันได้

โชคดีที่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โซลูชันที่ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นก็พัฒนาตามไปด้วย ในปี 2024 ตลาดเต็มไปด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผู้จำหน่าย ซึ่งแต่ละตัวต่างสัญญาว่าจะปฏิวัติวิธีการที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของพวกเขา แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์การจัดการผู้จำหน่ายตัวใดเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ?

ในบทความนี้ เราจะสำรวจระบบบริหารจัดการผู้จัดหาที่ดีที่สุด 10 ระบบในปี 2024 ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทิศทางของการบริหารสัญญาและช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมความสัมพันธ์กับผู้จัดหาได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจัดการและประสานงานความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นส่วนสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและมีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเลือกระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุด

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ และให้สอดคล้องกับความต้องการและความเป้าหมายของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายของคุณ

  • ฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายแบบรวมศูนย์:ฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง อัปเดต และติดตามรายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย
  • การลงทะเบียนผู้ขายที่ราบรื่น: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณง่ายขึ้น ลดภาระงานด้านการบริหาร และเร่งเวลาในการเริ่มต้นใช้งานกับซัพพลายเออร์ใหม่
  • การจัดการสัญญา: คุณสมบัติการจัดการสัญญาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น ระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายของคุณควรมีความสามารถในการสร้าง, จัดเก็บ, และจัดการสัญญาของผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งแจ้งเตือนการต่ออายุและยกเลิกสัญญาอย่างทันเวลา
  • การติดตามประสิทธิภาพ: ความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่ายผ่านตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของพวกเขา และเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีมาตรฐานตามที่คุณต้องการ
  • เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: มองหาคุณสมบัติการจัดการสัญญาที่มีการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้ขายได้อย่างราบรื่น รวมถึงการส่งข้อความ การแชร์เอกสาร และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายของคุณควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ระบบบัญชีและระบบสินค้าคงคลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลซ้ำซ้อนและช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นความสามารถในการปรับแต่งระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ดีที่สุดที่ควรใช้

โดยการประเมินระบบบริหารจัดการผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ 10 อันดับนี้อย่างรอบคอบ คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายที่ราบรื่นขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และท้ายที่สุดนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจหลายอย่าง

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

อันดับแรกในรายการของเราคือ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติหลายกระบวนการ รวมถึงการจัดการผู้ขาย มันมีแม่แบบและรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการผู้รับเหมา ซึ่งรวมถึงรายการหลักของผู้ขาย แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล สัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ และอื่นๆ แม่แบบที่พร้อมใช้งานเหล่านี้ทำให้ผู้จัดการบัญชีที่ทุ่มเททุกคนสามารถตั้งค่าและจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างระบบการจัดการผู้ขายด้วยเทมเพลต Vendor Retro ซึ่งช่วยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีศึกษาความร่วมมือ นอกเหนือจากการนำเสนอความสามารถในการจัดการผู้ขายที่สำคัญแล้วClickUp ยังทำหน้าที่เป็น CRM ช่วยให้การจัดการลูกค้าและโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUpเพื่อเร่งกระบวนการทำงานการจัดการผู้ขาย การสื่อสารกับผู้ขาย และอื่น ๆ
  • แบบฟอร์มรายการผู้จัดจำหน่ายหลักติดตามผู้จัดจำหน่ายที่มีอยู่และผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพทั้งหมดของธุรกิจคุณ ข้อมูลติดต่อของพวกเขา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยรายการหลักนี้ คุณสามารถลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายในงานการจัดการผู้จัดจำหน่าย
  • เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน ประสานงาน และดำเนินการจัดหาวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง และกิจกรรมการจัดส่งกับผู้ขายหลายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลต ClickUp นี้ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อและข้อมูลผู้ขายที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย โดยจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย
  • เครื่องมือการจัดการทรัพยากรของ ClickUpประกอบด้วยแบบฟอร์มดิจิทัลที่ปรับแต่งได้และฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ขาย จัดเก็บรายละเอียด คำนวณค่าใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์นี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือทรัพยากรชั้นนำ เช่น Jira, Calendly, Hubspot และ Evernote เป็นต้น
  • คุณสามารถใช้เทมเพลตข้อตกลงผู้ขายของ ClickUpเป็นร่างสัญญาที่ระบุเงื่อนไขสำคัญของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับผู้ขายของคุณ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาเสนอ
  • แม้ว่าแม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpจะไม่ช่วยให้คุณจัดการผู้ขายโดยตรง แต่ช่วยให้คุณติดตามระดับสินค้าคงคลัง ความพร้อมใช้งาน การเคลื่อนไหว และการอัปเดตต้นทุนได้ เพื่อให้คุณสามารถซื้อสินค้าคงคลังที่คุณต้องการจากผู้ขายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
  • เครื่องมือการจัดการแรงงานชั่วคราวเพื่อจัดระเบียบและรับพนักงานชั่วคราวเข้าทำงาน
  • ใช้แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpเพื่อประเมินผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงของผู้ขาย
ประเมินผู้ขายและติดตามตัวชี้วัดโดยใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUp
ประเมินผู้ขายและติดตามตัวชี้วัดโดยใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ทุกคุณสมบัติที่สำคัญมีให้บริการบนเวอร์ชันมือถือ
  • มีแนวโน้มที่จะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. Connecteam – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน

แดชบอร์ด Connecteam
ผ่านทางConnecteam

Connecteam คือระบบการจัดการผู้ขายที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับแรงงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน—พนักงานที่ไม่ทำงานหลังโต๊ะทำงาน—รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์, คนงานก่อสร้าง, พนักงานเสิร์ฟ, และอื่น ๆ

แม้ว่า Connecteam จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการผู้ขายโดยเฉพาะ แต่ก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถใช้สำหรับงานนี้ได้ ตั้งแต่การจัดการเอกสาร การปฐมนิเทศ การจัดทำสารบบบริษัท ไปจนถึงการจัดการงาน

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • การสื่อสารภายในผ่านแชทในแอป
  • รายงานผ่านรายการตรวจสอบและแบบฟอร์ม
  • หลักสูตรการอบรมออนไลน์สำหรับผู้ขายเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของบริษัท
  • สมุดโทรศัพท์ดิจิทัลสำหรับจัดระเบียบ ค้นหา และติดต่อซัพพลายเออร์ที่สำคัญ

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • ต้องอัปเกรดมากเกินไปเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญ—และบางคุณสมบัติพื้นฐาน
  • อาจเกิดการล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่ออัปโหลดไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบบริหารจัดการผู้ขาย
  • ฟังก์ชันการบริหารไม่ใช่แบบมือถือเป็นอันดับแรก

ราคาของ Connecteam

  • ธุรกิจขนาดเล็ก: $0 ตลอดไป (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน)
  • พื้นฐาน: $29/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก + $0.5/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
  • ขั้นสูง: $49/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก + $1.5/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก + $3/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Connecteam

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

3. Beeline – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพันธมิตรภายนอกและที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด Beeline
ผ่านทางBeeline

Beeline เป็นโซลูชันการจัดการผู้ขายที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการพันธมิตรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานชั่วคราว, ที่ปรึกษา, พนักงานชั่วคราว และผู้ขาย ด้วยระบบการจัดการผู้ขายเช่น Beeline คุณสามารถทำให้กระบวนการประเมินและคัดเลือกผู้ขายของคุณเป็นอัตโนมัติในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ

คุณสมบัติเด่นของ Beeline

  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงงานทั่วโลก
  • การจัดซื้อจัดจ้างบริการ
  • การจัดหาโดยตรงและแหล่งรวมบุคลากร
  • การติดตามทรัพยากร
  • ความปลอดภัยของข้อมูล
  • การเชื่อมต่อแรงงานขยาย

ข้อจำกัดของ Beeline

  • ผู้ใช้บางรายพบว่ารายงานไม่ยืดหยุ่น
  • การวิเคราะห์มีข้อจำกัดมากเกินไป ตามความเห็นของผู้รีวิวบางท่าน

การกำหนดราคาของ Beeline

  • ติดต่อ Beeline เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Beeline

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)

4. SAP Fieldglass – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผู้ขายที่ให้บริการเฉพาะทาง

แดชบอร์ด SAP Fieldglass
ผ่านทางSAP Fieldglass

SAP Fieldglass เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ช่วยให้องค์กรสามารถค้นหา ตรวจสอบ และทำสัญญากับผู้ขายที่ให้บริการเฉพาะทางได้อย่างง่ายดาย ด้วย SAP Fieldglass บริษัทสามารถขยายหรือลดรายชื่อผู้จัดหาได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

SAP Fieldglass เป็นโซลูชันการจัดการผู้ขายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ธนาคาร ค้าปลีก และอื่นๆ

คุณสมบัติเด่นของ SAP Fieldglass

  • การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
  • เครื่องมือจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเงิน และการใช้จ่าย
  • ฟังก์ชันการจัดการทุนมนุษย์
  • ซอฟต์แวร์ CRMและโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าสำหรับการให้ข้อมูลเชิงลึกของห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร
  • การวางแผนและการวิเคราะห์ที่ขยายออกไป

ข้อจำกัดของ SAP Fieldglass

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง
  • ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันการจัดการผู้จำหน่ายรายอื่น
  • บางครั้งอาจช้าหรือใช้งานยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องอัปเดตข้อมูลของพนักงาน
  • การตรวจสอบด้วยมือที่ซับซ้อนสำหรับหลายฟีเจอร์

ราคาของ SAP Fieldglass

  • ติดต่อ SAP เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า SAP Fieldglass

  • G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

5. Genuity – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์เทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับผู้ขาย

แดชบอร์ด Genuity
ผ่านทางGenuity

Genuity เป็นเครื่องมือการจัดการผู้ขายแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผู้ขาย จัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์ที่สำคัญและผู้ขายของ Genuity คุณสามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตทางเทคโนโลยีของบริษัทคุณ และตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

คุณสมบัติเด่นของ Genuity

  • การจัดการ SaaS/ผู้ขาย
  • การจัดการสัญญาและสินทรัพย์
  • การจัดการโทรคมนาคม
  • แผนกช่วยเหลือด้านไอที
  • การตรวจสอบเครือข่าย

ข้อจำกัดของ Genuity

  • ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่บนตั๋วได้
  • การเชื่อมต่อโมดูลที่จำกัด
  • ไม่สามารถติดโลโก้บริษัทบนแบบฟอร์มได้
  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับเพิ่มตัวกรองตั๋วเริ่มต้น
  • การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบการจัดการผู้ขายอื่น ๆ

การกำหนดราคาของ Genuity

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ชำระเงินแล้ว: $29.99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Genuity

  • G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (3 รีวิว)

6. Onspring – เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการจัดการผู้ขายที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ

แดชบอร์ดออนสปริง
ผ่านทางOnspring

Onspring นำเสนอโซลูชันธุรกิจอัตโนมัติสำหรับการจัดการผู้ขาย ลดความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์ จัดการเหตุการณ์ และทำให้องค์กรพร้อมสำหรับการตรวจสอบ แพลตฟอร์มการจัดการผู้ขายนี้ช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทำให้กระบวนการจัดการธุรกิจที่ซ้ำซ้อนง่ายขึ้น และนำระบบอัตโนมัติที่ประหยัดทรัพยากรมาใช้

นอกจากนี้ การนำแพลตฟอร์มการจัดการผู้ขาย Onspring ไปใช้ก็ง่าย เพราะใช้การพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถลากและวางองค์ประกอบเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ แอป แดชบอร์ด และอื่นๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ Onspring

  • รายงานแบบเรียลไทม์ในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนที่
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมล, SMS และ Slack
  • รายการที่แชร์และเอกสารแบบไดนามิก
  • คุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงที่ควบคุมผู้ใช้ที่สามารถสร้าง อ่าน แก้ไข หรือ ลบ รายการ
  • นโยบาย, ความเสี่ยง, และการจัดการผู้จัดหา

ข้อจำกัดของออนสปริง

  • การเข้าถึงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มได้ยาก
  • ฟังก์ชันหมดเวลาที่ใช้งานยาก
  • ขนาดฟิลด์ที่ไม่ยืดหยุ่นสำหรับรายงานแดชบอร์ด
  • การเข้าถึงที่จำกัดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Onspring

  • ติดต่อ Onspring เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Onspring

  • G2: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

7. Precoro – เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารการใช้จ่ายและการจัดการผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด Precoro
ผ่านทางPrecoro

Precoro เป็นระบบการจัดการการใช้จ่ายที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถขอ อนุมัติ และควบคุมใบสั่งซื้อได้อย่างราบรื่น ด้วยระดับราคาที่หลากหลาย จึงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้ขายและการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย Precoro องค์กรยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องคำนวณ ROI ของบัญชีเจ้าหนี้, แม่แบบเมทริกซ์การอนุมัติ, แม่แบบกลยุทธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Precoro

  • การสร้าง การรวบรวม และการจัดการคำขอซื้อ
  • การผสานการทำงานกับ QuickBooks, Slack, NetSuite และอื่นๆ
  • การวางแผน การควบคุม และการอัตโนมัติสำหรับผู้จัดหาและสินค้าคงคลัง
  • โซลูชันการจัดการการใช้จ่ายขององค์กร
  • รายงานที่กำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อ
  • เครื่องมือสำหรับการอัปโหลดและบำรุงรักษาสินค้าคงคลัง
  • ความสามารถในการเพิ่มหรือเชิญซัพพลายเออร์
  • ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สำหรับการเพิ่มบทบาทใหม่ เงื่อนไขการอนุมัติ และฟิลด์เอกสาร

ข้อจำกัดของ Precoro

  • ใบเสร็จและกระบวนการสั่งซื้อที่ยุ่งยาก
  • ผู้ดูแลระบบไม่สามารถแก้ไขร่างใบแจ้งหนี้ได้
  • การปรับแต่งฐานผู้จัดหาไม่ดี
  • ฟิลด์ตัวกรองไม่มีหัวข้อย่อย
  • ไม่สามารถมองเห็นใบสั่งซื้อเป็นรูปภาพได้

การกำหนดราคาของ Precoro

  • สำหรับทีมขนาดเล็ก: เริ่มต้นที่ $35/เดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • สำหรับทีมขนาดใหญ่: ติดต่อ Precoro สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Precoro

  • G2: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

8. ผู้ควบคุมประตู – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตผู้ขายและสัญญาที่เรียบง่าย

แดชบอร์ดผู้ควบคุมประตู
ผ่านทางGatekeeper

Gatekeeperเป็นซอฟต์แวร์จัดการวงจรชีวิตของสัญญาและผู้ให้บริการที่เหมาะสำหรับทุกประเภทของทีม ตั้งแต่ทีมกฎหมาย การจัดซื้อ การเงิน การปฏิบัติการ การจัดการผู้ให้บริการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติที่สำคัญเช่น การสกัดข้อมูลด้วย AI ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของสัญญา ทำให้การเข้าสู่ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการ ผู้จัดหา และคู่ค้าภายนอกอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย

แพลตฟอร์มนี้ยังให้การมองเห็นสัญญาและผู้ให้บริการ ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและควบคุมทุกความร่วมมือทางธุรกิจของตนได้ ตลอดจนทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสาขาของตน

คุณสมบัติเด่นของ Gatekeeper

  • การจัดการวงจรชีวิตของผู้ขายและสัญญา
  • พอร์ทัลผู้ขายที่มีแบรนด์
  • สมุดบันทึกคะแนนสมดุล
  • เครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนด
  • การผสานการทำงานที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา
  • การสร้างและดำเนินการสัญญาแบบไร้สัมผัส

ข้อจำกัดของผู้ควบคุมประตู

  • การแก้ไขเล็กน้อยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการ
  • ไม่สามารถเก็บถาวรหรือลบสัญญาผู้ขายได้
  • ซอฟต์แวร์ไม่ปรับปรุงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของนาฬิกา
  • กระบวนการทำงานที่ยุ่งยาก
  • การนำไปใช้ไม่สามารถแปลงจากเวอร์ชัน Word เป็น PDF ได้อย่างเรียบร้อย

การกำหนดราคาแบบผู้ควบคุมตลาด

  • สิ่งจำเป็น: $1,125/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (ชำระรายปี)
  • ข้อดี: $2,715/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (ชำระรายปี)
  • องค์กร: $4,815/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (ชำระรายปี)
  • การปรับแต่งสำหรับองค์กร: ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Gatekeeper

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

9. Procurify – เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้น

แดชบอร์ด Procurify
ผ่านทางProcurify

Procurify เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องง่าย มอบเครื่องมือให้กับทุกคนในแผนกธุรกิจต่างๆ เพื่อจัดการกับการตัดสินใจใช้จ่ายและมองเห็นการชำระเงินแบบเรียลไทม์

แพลตฟอร์ม Procurify ช่วยให้เกิดการรับผิดชอบทางการเงินและความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายที่ถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของ Procurify

  • คำขอซื้อและกระบวนการอนุมัติ
  • การจัดการค่าใช้จ่าย
  • แบบฟอร์มการขอคืนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  • การแจ้งเตือนในแอปและแชท
  • บัตรใช้จ่ายทั้งแบบกายภาพและแบบเสมือน

ข้อจำกัดของ Procurify

  • มีความยากลำบากในการแก้ไขข้อผิดพลาดในใบสั่งซื้อ เว้นแต่คุณจะระบุข้อผิดพลาดใหม่
  • ไม่สามารถดูประวัติการสั่งซื้อในแคตตาล็อกได้โดยไม่สร้างรายงาน
  • การกรอกส่วนภาษีในรายงานค่าใช้จ่ายในแอปอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้ง

ราคาของ Procurify

  • ติดต่อ Procurify เพื่อขอราคา

การจัดอันดับลูกค้าของ Procurify

  • G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

10. Tipalti – เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

แดชบอร์ด Tipalti
ผ่านทางTipalti

Tipalti เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการจ่ายเงินของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและนวัตกรรม. เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อและผู้จัดจำหน่ายนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานหรือติดตั้งระบบเพิ่มเติม. ด้วยคุณสมบัติทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สร้างขึ้นตามความต้องการของ Tipalti บริษัทสามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายได้.

คุณสมบัติเด่นของ Tipalti

  • การจัดการซัพพลายเออร์และใบแจ้งหนี้
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการบัญชีเจ้าหนี้
  • การชำระเงินแก่พันธมิตรทั่วโลก
  • เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างและโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ Tipalti

  • แบบฟอร์มภาษีของมันมักจะยากต่อการกรอก
  • ตัวแทนบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
  • บันทึกซ้ำเป็นครั้งคราว
  • การเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ของคุณต้องมีการตั้งค่าระบบหลังบ้านจำนวนมาก

ราคา Tipalti

  • ติดต่อ Tipalti เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Tipalti

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายมีราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะ จำนวนผู้ใช้ และผู้ให้บริการ ช่วงราคาสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีไปจนถึงหลายพันดอลลาร์ต่อเดือน โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บางรายอาจให้บริการเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันทดลองใช้ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในแง่ของฟังก์ชันการทำงานและการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการเริ่มต้นใช้งานและประเมินคุณสมบัติพื้นฐานก่อนตัดสินใจอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แผนการชำระเงินพื้นฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือผู้ประกอบการเดี่ยว มักเริ่มต้นที่ $20 ถึง $40 ต่อเดือน โปรแกรมเหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น ฐานข้อมูลผู้จัดหาที่รวมศูนย์, รายงานพื้นฐาน, และมักให้การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้จำนวนน้อย

แผนระดับกลาง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง มีค่าใช้จ่ายระหว่าง $100 ถึง $500 ต่อเดือน แผนเหล่านี้มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามประสิทธิภาพ การสนับสนุนผู้ใช้ที่ดีขึ้น ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมากขึ้น

แผนระดับองค์กร ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัท มีราคาสูงกว่าตามธรรมชาติ โดยอาจมีราคาตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงหลายพันดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แผนเหล่านี้มอบฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม รวมถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถในการผสานระบบ ผู้ใช้ไม่จำกัด และมักมาพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล

การซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้ขาย: ข้อพิจารณาสำคัญ

เมื่อมองหาซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการอย่างรอบคอบ การเลือกระบบที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดการผู้ขายของคุณได้อย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ระบุความต้องการและวัตถุประสงค์เฉพาะในการบริหารจัดการผู้ขายของคุณ
  • ประเมินว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่นหรือไม่ เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และเครื่องมือบริหารจัดการโครงการ
  • ตรวจสอบการรองรับการผสานรวมมาตรฐานกับเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
  • มองหาซอฟต์แวร์ที่มีการเข้าถึง API สำหรับการผสานรวมที่ปรับแต่งได้
  • พิจารณาผลกระทบของการผสานรวมเหล่านี้ต่อประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของคุณ
  • ประเมินว่าความสามารถในการผสานรวมเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและผลกำไรของคุณหรือไม่

ค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการผู้จำหน่ายแบบครบวงจร ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์นี้ครอบคลุมกระบวนการจัดการผู้จำหน่ายทั้งหมด เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมเลือกซัพพลายเออร์ ทำการซื้อวางแผนกิจกรรมหรือกิจกรรม จัดสรรทรัพยากร และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังผสานรวมการจัดการลูกค้า การวางแผนโครงการ การติดตามงานการประสานงานกิจกรรม และการแชร์เอกสารได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการผู้ขายของคุณและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของธุรกิจหรือไม่? เลือกใช้ ClickUp เป็นระบบจัดการผู้ขายของคุณวันนี้!