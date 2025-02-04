10 ระบบซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ดีที่สุดในปี 2025

การนำหน้าคู่แข่งต้องการการประสานงานที่ราบรื่นกับผู้ขายและผู้จัดหาต่าง ๆ อย่างไม่มีสะดุด แต่เราต้องยอมรับว่า การจัดการผู้ขายอาจกลายเป็นภารกิจที่น่ากลัว! ตั้งแต่การติดตามคำสั่งซื้อ การตรวจสอบประสิทธิภาพ ไปจนถึงการรับประกันการจัดส่งที่ทันเวลา และการต่อรองสัญญา อาจทำให้เจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์มากที่สุดรู้สึกถูกกดดันได้
โชคดีที่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โซลูชันที่ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นก็พัฒนาตามไปด้วย ในปี 2024 ตลาดเต็มไปด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผู้จำหน่าย ซึ่งแต่ละตัวต่างสัญญาว่าจะปฏิวัติวิธีการที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของพวกเขา แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์การจัดการผู้จำหน่ายตัวใดเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ?
ในบทความนี้ เราจะสำรวจระบบบริหารจัดการผู้จัดหาที่ดีที่สุด 10 ระบบในปี 2024 ที่กำลังเปลี่ยนแปลงทิศทางของการบริหารสัญญาและช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมความสัมพันธ์กับผู้จัดหาได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการจัดการและประสานงานความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นส่วนสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและมีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีเลือกระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุด
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ และให้สอดคล้องกับความต้องการและความเป้าหมายของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายของคุณ
- ฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายแบบรวมศูนย์:ฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายที่ครอบคลุมซึ่งรวบรวมความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง อัปเดต และติดตามรายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย
- การลงทะเบียนผู้ขายที่ราบรื่น: มองหาซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อของคุณง่ายขึ้น ลดภาระงานด้านการบริหาร และเร่งเวลาในการเริ่มต้นใช้งานกับซัพพลายเออร์ใหม่
- การจัดการสัญญา: คุณสมบัติการจัดการสัญญาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น ระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายของคุณควรมีความสามารถในการสร้าง, จัดเก็บ, และจัดการสัญญาของผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งแจ้งเตือนการต่ออายุและยกเลิกสัญญาอย่างทันเวลา
- การติดตามประสิทธิภาพ: ความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่ายผ่านตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของพวกเขา และเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีมาตรฐานตามที่คุณต้องการ
- เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: มองหาคุณสมบัติการจัดการสัญญาที่มีการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้ขายได้อย่างราบรื่น รวมถึงการส่งข้อความ การแชร์เอกสาร และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการผสานรวม: ระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายของคุณควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ระบบบัญชีและระบบสินค้าคงคลัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อมูลซ้ำซ้อนและช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นความสามารถในการปรับแต่งระบบการจัดการผู้จัดจำหน่ายให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ดีที่สุดที่ควรใช้
โดยการประเมินระบบบริหารจัดการผู้จัดจำหน่ายชั้นนำ 10 อันดับนี้อย่างรอบคอบ คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายที่ราบรื่นขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และท้ายที่สุดนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจหลายอย่าง
อันดับแรกในรายการของเราคือ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติหลายกระบวนการ รวมถึงการจัดการผู้ขาย มันมีแม่แบบและรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการผู้รับเหมา ซึ่งรวมถึงรายการหลักของผู้ขาย แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล สัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ และอื่นๆ แม่แบบที่พร้อมใช้งานเหล่านี้ทำให้ผู้จัดการบัญชีที่ทุ่มเททุกคนสามารถตั้งค่าและจัดการภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างระบบการจัดการผู้ขายด้วยเทมเพลต Vendor Retro ซึ่งช่วยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกรณีศึกษาความร่วมมือ นอกเหนือจากการนำเสนอความสามารถในการจัดการผู้ขายที่สำคัญแล้วClickUp ยังทำหน้าที่เป็น CRM ช่วยให้การจัดการลูกค้าและโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUpเพื่อเร่งกระบวนการทำงานการจัดการผู้ขาย การสื่อสารกับผู้ขาย และอื่น ๆ
- แบบฟอร์มรายการผู้จัดจำหน่ายหลักติดตามผู้จัดจำหน่ายที่มีอยู่และผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพทั้งหมดของธุรกิจคุณ ข้อมูลติดต่อของพวกเขา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยรายการหลักนี้ คุณสามารถลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายเฉพาะราย และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายในงานการจัดการผู้จัดจำหน่าย
- เทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน ประสานงาน และดำเนินการจัดหาวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง และกิจกรรมการจัดส่งกับผู้ขายหลายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลต ClickUp นี้ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อและข้อมูลผู้ขายที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย โดยจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย
- เครื่องมือการจัดการทรัพยากรของ ClickUpประกอบด้วยแบบฟอร์มดิจิทัลที่ปรับแต่งได้และฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ขาย จัดเก็บรายละเอียด คำนวณค่าใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์นี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือทรัพยากรชั้นนำ เช่น Jira, Calendly, Hubspot และ Evernote เป็นต้น
- คุณสามารถใช้เทมเพลตข้อตกลงผู้ขายของ ClickUpเป็นร่างสัญญาที่ระบุเงื่อนไขสำคัญของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับผู้ขายของคุณ เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาเสนอ
- แม้ว่าแม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpจะไม่ช่วยให้คุณจัดการผู้ขายโดยตรง แต่ช่วยให้คุณติดตามระดับสินค้าคงคลัง ความพร้อมใช้งาน การเคลื่อนไหว และการอัปเดตต้นทุนได้ เพื่อให้คุณสามารถซื้อสินค้าคงคลังที่คุณต้องการจากผู้ขายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
- เครื่องมือการจัดการแรงงานชั่วคราวเพื่อจัดระเบียบและรับพนักงานชั่วคราวเข้าทำงาน
- ใช้แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpเพื่อประเมินผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงของผู้ขาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกคุณสมบัติที่สำคัญมีให้บริการบนเวอร์ชันมือถือ
- มีแนวโน้มที่จะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. Connecteam – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน
Connecteam คือระบบการจัดการผู้ขายที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับแรงงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน—พนักงานที่ไม่ทำงานหลังโต๊ะทำงาน—รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์, คนงานก่อสร้าง, พนักงานเสิร์ฟ, และอื่น ๆ
แม้ว่า Connecteam จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการผู้ขายโดยเฉพาะ แต่ก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่สามารถใช้สำหรับงานนี้ได้ ตั้งแต่การจัดการเอกสาร การปฐมนิเทศ การจัดทำสารบบบริษัท ไปจนถึงการจัดการงาน
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- การสื่อสารภายในผ่านแชทในแอป
- รายงานผ่านรายการตรวจสอบและแบบฟอร์ม
- หลักสูตรการอบรมออนไลน์สำหรับผู้ขายเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของบริษัท
- สมุดโทรศัพท์ดิจิทัลสำหรับจัดระเบียบ ค้นหา และติดต่อซัพพลายเออร์ที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ต้องอัปเกรดมากเกินไปเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญ—และบางคุณสมบัติพื้นฐาน
- อาจเกิดการล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่ออัปโหลดไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบบริหารจัดการผู้ขาย
- ฟังก์ชันการบริหารไม่ใช่แบบมือถือเป็นอันดับแรก
ราคาของ Connecteam
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $0 ตลอดไป (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน)
- พื้นฐาน: $29/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก + $0.5/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
- ขั้นสูง: $49/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก + $1.5/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน (สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก + $3/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Connecteam
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. Beeline – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพันธมิตรภายนอกและที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
Beeline เป็นโซลูชันการจัดการผู้ขายที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการพันธมิตรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานชั่วคราว, ที่ปรึกษา, พนักงานชั่วคราว และผู้ขาย ด้วยระบบการจัดการผู้ขายเช่น Beeline คุณสามารถทำให้กระบวนการประเมินและคัดเลือกผู้ขายของคุณเป็นอัตโนมัติในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Beeline
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงงานทั่วโลก
- การจัดซื้อจัดจ้างบริการ
- การจัดหาโดยตรงและแหล่งรวมบุคลากร
- การติดตามทรัพยากร
- ความปลอดภัยของข้อมูล
- การเชื่อมต่อแรงงานขยาย
ข้อจำกัดของ Beeline
- ผู้ใช้บางรายพบว่ารายงานไม่ยืดหยุ่น
- การวิเคราะห์มีข้อจำกัดมากเกินไป ตามความเห็นของผู้รีวิวบางท่าน
การกำหนดราคาของ Beeline
- ติดต่อ Beeline เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Beeline
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)
4. SAP Fieldglass – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผู้ขายที่ให้บริการเฉพาะทาง
SAP Fieldglass เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ช่วยให้องค์กรสามารถค้นหา ตรวจสอบ และทำสัญญากับผู้ขายที่ให้บริการเฉพาะทางได้อย่างง่ายดาย ด้วย SAP Fieldglass บริษัทสามารถขยายหรือลดรายชื่อผู้จัดหาได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
SAP Fieldglass เป็นโซลูชันการจัดการผู้ขายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ธนาคาร ค้าปลีก และอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ SAP Fieldglass
- การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
- เครื่องมือจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเงิน และการใช้จ่าย
- ฟังก์ชันการจัดการทุนมนุษย์
- ซอฟต์แวร์ CRMและโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าสำหรับการให้ข้อมูลเชิงลึกของห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร
- การวางแผนและการวิเคราะห์ที่ขยายออกไป
ข้อจำกัดของ SAP Fieldglass
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง
- ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันการจัดการผู้จำหน่ายรายอื่น
- บางครั้งอาจช้าหรือใช้งานยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องอัปเดตข้อมูลของพนักงาน
- การตรวจสอบด้วยมือที่ซับซ้อนสำหรับหลายฟีเจอร์
ราคาของ SAP Fieldglass
- ติดต่อ SAP เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า SAP Fieldglass
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. Genuity – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินทรัพย์เทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับผู้ขาย
Genuity เป็นเครื่องมือการจัดการผู้ขายแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผู้ขาย จัดซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์ที่สำคัญและผู้ขายของ Genuity คุณสามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตทางเทคโนโลยีของบริษัทคุณ และตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
คุณสมบัติเด่นของ Genuity
- การจัดการ SaaS/ผู้ขาย
- การจัดการสัญญาและสินทรัพย์
- การจัดการโทรคมนาคม
- แผนกช่วยเหลือด้านไอที
- การตรวจสอบเครือข่าย
ข้อจำกัดของ Genuity
- ไม่สามารถเปลี่ยนวันที่บนตั๋วได้
- การเชื่อมต่อโมดูลที่จำกัด
- ไม่สามารถติดโลโก้บริษัทบนแบบฟอร์มได้
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับเพิ่มตัวกรองตั๋วเริ่มต้น
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบการจัดการผู้ขายอื่น ๆ
การกำหนดราคาของ Genuity
- ทดลองใช้ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $29.99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Genuity
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (3 รีวิว)
6. Onspring – เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการจัดการผู้ขายที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ
Onspring นำเสนอโซลูชันธุรกิจอัตโนมัติสำหรับการจัดการผู้ขาย ลดความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์ จัดการเหตุการณ์ และทำให้องค์กรพร้อมสำหรับการตรวจสอบ แพลตฟอร์มการจัดการผู้ขายนี้ช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทำให้กระบวนการจัดการธุรกิจที่ซ้ำซ้อนง่ายขึ้น และนำระบบอัตโนมัติที่ประหยัดทรัพยากรมาใช้
นอกจากนี้ การนำแพลตฟอร์มการจัดการผู้ขาย Onspring ไปใช้ก็ง่าย เพราะใช้การพัฒนาแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถลากและวางองค์ประกอบเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ แอป แดชบอร์ด และอื่นๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Onspring
- รายงานแบบเรียลไทม์ในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนที่
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมล, SMS และ Slack
- รายการที่แชร์และเอกสารแบบไดนามิก
- คุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงที่ควบคุมผู้ใช้ที่สามารถสร้าง อ่าน แก้ไข หรือ ลบ รายการ
- นโยบาย, ความเสี่ยง, และการจัดการผู้จัดหา
ข้อจำกัดของออนสปริง
- การเข้าถึงข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มได้ยาก
- ฟังก์ชันหมดเวลาที่ใช้งานยาก
- ขนาดฟิลด์ที่ไม่ยืดหยุ่นสำหรับรายงานแดชบอร์ด
- การเข้าถึงที่จำกัดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Onspring
- ติดต่อ Onspring เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Onspring
- G2: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
7. Precoro – เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารการใช้จ่ายและการจัดการผู้ขายอย่างมีประสิทธิภาพ
Precoro เป็นระบบการจัดการการใช้จ่ายที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถขอ อนุมัติ และควบคุมใบสั่งซื้อได้อย่างราบรื่น ด้วยระดับราคาที่หลากหลาย จึงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้ขายและการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย Precoro องค์กรยังได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องคำนวณ ROI ของบัญชีเจ้าหนี้, แม่แบบเมทริกซ์การอนุมัติ, แม่แบบกลยุทธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Precoro
- การสร้าง การรวบรวม และการจัดการคำขอซื้อ
- การผสานการทำงานกับ QuickBooks, Slack, NetSuite และอื่นๆ
- การวางแผน การควบคุม และการอัตโนมัติสำหรับผู้จัดหาและสินค้าคงคลัง
- โซลูชันการจัดการการใช้จ่ายขององค์กร
- รายงานที่กำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อ
- เครื่องมือสำหรับการอัปโหลดและบำรุงรักษาสินค้าคงคลัง
- ความสามารถในการเพิ่มหรือเชิญซัพพลายเออร์
- ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สำหรับการเพิ่มบทบาทใหม่ เงื่อนไขการอนุมัติ และฟิลด์เอกสาร
ข้อจำกัดของ Precoro
- ใบเสร็จและกระบวนการสั่งซื้อที่ยุ่งยาก
- ผู้ดูแลระบบไม่สามารถแก้ไขร่างใบแจ้งหนี้ได้
- การปรับแต่งฐานผู้จัดหาไม่ดี
- ฟิลด์ตัวกรองไม่มีหัวข้อย่อย
- ไม่สามารถมองเห็นใบสั่งซื้อเป็นรูปภาพได้
การกำหนดราคาของ Precoro
- สำหรับทีมขนาดเล็ก: เริ่มต้นที่ $35/เดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- สำหรับทีมขนาดใหญ่: ติดต่อ Precoro สำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Precoro
- G2: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
8. ผู้ควบคุมประตู – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตผู้ขายและสัญญาที่เรียบง่าย
Gatekeeperเป็นซอฟต์แวร์จัดการวงจรชีวิตของสัญญาและผู้ให้บริการที่เหมาะสำหรับทุกประเภทของทีม ตั้งแต่ทีมกฎหมาย การจัดซื้อ การเงิน การปฏิบัติการ การจัดการผู้ให้บริการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติที่สำคัญเช่น การสกัดข้อมูลด้วย AI ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของสัญญา ทำให้การเข้าสู่ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการ ผู้จัดหา และคู่ค้าภายนอกอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย
แพลตฟอร์มนี้ยังให้การมองเห็นสัญญาและผู้ให้บริการ ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและควบคุมทุกความร่วมมือทางธุรกิจของตนได้ ตลอดจนทำให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสาขาของตน
คุณสมบัติเด่นของ Gatekeeper
- การจัดการวงจรชีวิตของผู้ขายและสัญญา
- พอร์ทัลผู้ขายที่มีแบรนด์
- สมุดบันทึกคะแนนสมดุล
- เครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนด
- การผสานการทำงานที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา
- การสร้างและดำเนินการสัญญาแบบไร้สัมผัส
ข้อจำกัดของผู้ควบคุมประตู
- การแก้ไขเล็กน้อยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เวลานานเกินไปในการดำเนินการ
- ไม่สามารถเก็บถาวรหรือลบสัญญาผู้ขายได้
- ซอฟต์แวร์ไม่ปรับปรุงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของนาฬิกา
- กระบวนการทำงานที่ยุ่งยาก
- การนำไปใช้ไม่สามารถแปลงจากเวอร์ชัน Word เป็น PDF ได้อย่างเรียบร้อย
การกำหนดราคาแบบผู้ควบคุมตลาด
- สิ่งจำเป็น: $1,125/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (ชำระรายปี)
- ข้อดี: $2,715/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (ชำระรายปี)
- องค์กร: $4,815/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด (ชำระรายปี)
- การปรับแต่งสำหรับองค์กร: ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Gatekeeper
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
9. Procurify – เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างง่ายขึ้น
Procurify เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องง่าย มอบเครื่องมือให้กับทุกคนในแผนกธุรกิจต่างๆ เพื่อจัดการกับการตัดสินใจใช้จ่ายและมองเห็นการชำระเงินแบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์ม Procurify ช่วยให้เกิดการรับผิดชอบทางการเงินและความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กรสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายที่ถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการขยายธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Procurify
- คำขอซื้อและกระบวนการอนุมัติ
- การจัดการค่าใช้จ่าย
- แบบฟอร์มการขอคืนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- การแจ้งเตือนในแอปและแชท
- บัตรใช้จ่ายทั้งแบบกายภาพและแบบเสมือน
ข้อจำกัดของ Procurify
- มีความยากลำบากในการแก้ไขข้อผิดพลาดในใบสั่งซื้อ เว้นแต่คุณจะระบุข้อผิดพลาดใหม่
- ไม่สามารถดูประวัติการสั่งซื้อในแคตตาล็อกได้โดยไม่สร้างรายงาน
- การกรอกส่วนภาษีในรายงานค่าใช้จ่ายในแอปอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้ง
ราคาของ Procurify
- ติดต่อ Procurify เพื่อขอราคา
การจัดอันดับลูกค้าของ Procurify
- G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
10. Tipalti – เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
Tipalti เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการจ่ายเงินของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วและนวัตกรรม. เครื่องมือการจัดการการจัดซื้อและผู้จัดจำหน่ายนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานหรือติดตั้งระบบเพิ่มเติม. ด้วยคุณสมบัติทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สร้างขึ้นตามความต้องการของ Tipalti บริษัทสามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายได้.
คุณสมบัติเด่นของ Tipalti
- การจัดการซัพพลายเออร์และใบแจ้งหนี้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการบัญชีเจ้าหนี้
- การชำระเงินแก่พันธมิตรทั่วโลก
- เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้างและโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Tipalti
- แบบฟอร์มภาษีของมันมักจะยากต่อการกรอก
- ตัวแทนบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
- บันทึกซ้ำเป็นครั้งคราว
- การเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ของคุณต้องมีการตั้งค่าระบบหลังบ้านจำนวนมาก
ราคา Tipalti
- ติดต่อ Tipalti เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Tipalti
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายมีราคาเท่าไหร่?
ค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะ จำนวนผู้ใช้ และผู้ให้บริการ ช่วงราคาสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีไปจนถึงหลายพันดอลลาร์ต่อเดือน โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บางรายอาจให้บริการเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันทดลองใช้ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในแง่ของฟังก์ชันการทำงานและการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการเริ่มต้นใช้งานและประเมินคุณสมบัติพื้นฐานก่อนตัดสินใจอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แผนการชำระเงินพื้นฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือผู้ประกอบการเดี่ยว มักเริ่มต้นที่ $20 ถึง $40 ต่อเดือน โปรแกรมเหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น ฐานข้อมูลผู้จัดหาที่รวมศูนย์, รายงานพื้นฐาน, และมักให้การสนับสนุนสำหรับผู้ใช้จำนวนน้อย
แผนระดับกลาง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง มีค่าใช้จ่ายระหว่าง $100 ถึง $500 ต่อเดือน แผนเหล่านี้มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามประสิทธิภาพ การสนับสนุนผู้ใช้ที่ดีขึ้น ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมากขึ้น
แผนระดับองค์กร ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัท มีราคาสูงกว่าตามธรรมชาติ โดยอาจมีราคาตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงหลายพันดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แผนเหล่านี้มอบฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม รวมถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถในการผสานระบบ ผู้ใช้ไม่จำกัด และมักมาพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
การซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้ขาย: ข้อพิจารณาสำคัญ
เมื่อมองหาซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการอย่างรอบคอบ การเลือกระบบที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดการผู้ขายของคุณได้อย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ระบุความต้องการและวัตถุประสงค์เฉพาะในการบริหารจัดการผู้ขายของคุณ
- ประเมินว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่นหรือไม่ เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และเครื่องมือบริหารจัดการโครงการ
- ตรวจสอบการรองรับการผสานรวมมาตรฐานกับเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- มองหาซอฟต์แวร์ที่มีการเข้าถึง API สำหรับการผสานรวมที่ปรับแต่งได้
- พิจารณาผลกระทบของการผสานรวมเหล่านี้ต่อประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของคุณ
- ประเมินว่าความสามารถในการผสานรวมเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและผลกำไรของคุณหรือไม่
ค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการผู้จำหน่ายแบบครบวงจร ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์นี้ครอบคลุมกระบวนการจัดการผู้จำหน่ายทั้งหมด เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมเลือกซัพพลายเออร์ ทำการซื้อวางแผนกิจกรรมหรือกิจกรรม จัดสรรทรัพยากร และอื่นๆ
นอกจากนี้ยังผสานรวมการจัดการลูกค้า การวางแผนโครงการ การติดตามงานการประสานงานกิจกรรม และการแชร์เอกสารได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการผู้ขายของคุณและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของธุรกิจหรือไม่? เลือกใช้ ClickUp เป็นระบบจัดการผู้ขายของคุณวันนี้!