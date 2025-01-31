บล็อก ClickUp
8 ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

8 ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
31 มกราคม 2568

ทุกสิ่งที่ดีต้องมาถึงจุดสิ้นสุดในที่สุด และเช่นเดียวกับที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนทราบดี สิ่งที่ดีที่สุดถัดไปมักจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการผลิต คุณก็มักจะต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์หลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งแต่ละอย่างก็อยู่ในช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของมัน

มันเริ่มสับสนเล็กน้อยหลังจากสักพัก จริงไหม?

ท้ายที่สุดแล้ว ผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมที่เงางามและส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดย่อมมีความต้องการที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าที่ไม่น่าตื่นเต้นนัก ซึ่งคุณวางแผนจะยกเลิกในปีหน้า

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) ช่วยคุณจัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดและการออกแบบไปจนถึงการเปิดตัวและการยกเลิกการใช้งานนักออกแบบและวิศวกรใช้โซลูชัน PLMมากที่สุด แต่ยังเป็นเครื่องมือทั่วไปในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้วย

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทุกคน—รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค—มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ โดยไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิค เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PLM อย่างชาญฉลาด จะช่วยเร่งเวลาในการออกสู่ตลาด เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ (ที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษ) เพิ่มผลกำไรอย่างมหาศาล ?

ในคู่มือนี้ เราจะให้คุณคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีค้นหาเครื่องมือการจัดการวงจรชีวิตที่มีคุณภาพ และแบ่งปันตัวเลือกโปรดของเรา 8อันดับแรกสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ยุ่ง

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์?

เครื่องมือการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งแปดในคู่มือนี้จะช่วยให้คุณไปได้ไกล เราได้เน้นที่ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสำคัญ เช่น:

  • การจัดการงานค้าง: ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของคุณคือการคัดกรองคำขอฟีเจอร์และบั๊กที่ค้างอยู่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า แต่หากคุณมีผลิตภัณฑ์หลายสิบ (หรือแม้กระทั่งหลายร้อย) รายการ งานค้างก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เลือกใช้ระบบ PLMที่ช่วยจัดการงานค้างของคุณให้มีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้วิธีเขียนโค้ด บางแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนอาจจำเป็นต้องใช้การเขียนโค้ด แต่ควรมองหาตัวเลือกที่มีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมาให้ด้วย สิ่งนี้จะทำให้แพลตฟอร์มเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค และช่วยให้ชีวิตของพนักงานด้านเทคนิคง่ายขึ้น
  • การนำเสนอภาพ: ภาพช่วยให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าใจง่ายขึ้น—โดยเฉพาะหากคุณกำลังจัดการผลิตภัณฑ์จำนวนมากพร้อมกัน เลือกใช้โซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงภาพกระบวนการทำงาน เครื่องมือ สปรินต์ ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
มองเห็นงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp
มองเห็นงานของคุณและดูงานที่เชื่อมโยงกันด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 8 อันดับที่ควรใช้

ต้องการหาเครื่องมือ PLM ที่ดีที่สุดหรือไม่? ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อหาผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ; เราทำการค้นคว้าให้คุณแล้ว, เพื่อน.

ดูรายการนี้เพื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ?

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิต: คลิกอัพ รายการ
รายการ ClickUp ช่วยจัดระเบียบการเผยแพร่การจัดการผลิตภัณฑ์

ไม่ได้จะอวดนะ แต่ClickUp สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์คือมีดพับสวิสของ PLM ถ้าคุณคิดได้ เราคงมีเครื่องมือ แม่แบบ หรือฟีเจอร์สำหรับมันแล้ว

ในฐานะโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ClickUp จัดการการจับคู่ผลิตภัณฑ์ การทำงานร่วมกัน และการแสดงภาพสปรินต์ที่เป็นมิตรกับวิธีการทำงานแบบอไจล์ เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง

ClickUp แตกต่างจาก PLM อื่นๆ ในตลาดเพราะมันรวม Docs, Roadmaps, Goals, Tasks, Whiteboards และอื่นๆ เข้าไว้ในกระบวนการทำงานของ DevOps แทนที่จะบอกให้ทีมของคุณสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายสิบตัวเพื่อทำงานเพียงงานเดียว คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ใน ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและลดการแยกส่วน

ด้วย Roadmapping คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นและการทำงานแบบสปรินต์ พร้อมแสดงผลทั้งหมดไว้ในแผนงานผลิตภัณฑ์เดียว—แถมยังดูสวยงามด้วยสีสันสดใสอีกด้วย เนื่องจากเอกสารและไวท์บอร์ดทั้งหมดของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณจึงสามารถจัดเก็บแผนงาน เซสชันระดมความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ที่เดียว เพื่อการทำงานร่วมกันที่ง่ายยิ่งขึ้น ?

แดชบอร์ดและรายงานทั้งหมดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณสามารถปรับให้อยู่ในระดับสูงหรือละเอียดตามที่คุณต้องการ เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกต่อไป

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • คุณสมบัติบางอย่างของ ClickUp มีให้เฉพาะผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนอาจทำให้รู้สึกน่ากลัวเมื่อใช้งานครั้งแรก

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี; $19/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Jira

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิต: Jira
ผ่านทางAtlassian

Jira เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Agile แต่ก็สามารถใช้กับวิธีการแบบ Waterfall ได้เช่นกัน

หากคุณเป็นนักพัฒนา นี่คือโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ Jira เลียนแบบรูปลักษณ์และความรู้สึกของทีมและสกรัมแบบอไจล์ที่ทำงานร่วมกันในสถานที่จริง จึงเป็นประโยชน์สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ทำงานระยะไกลด้วย

ใน Jira คุณสามารถสร้างบุคลิกผู้ใช้และเรื่องราว ติดตามปัญหา และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณและวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะของคุณ

นอกจากนี้ Jira ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้มากมายผ่าน Atlassian Marketplace ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นเป็นเรื่องง่ายเพียงคลิกเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira:

  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น ไตรเกอร์ ช่วยประหยัดเวลา
  • ดึงข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • จัดการงานแบบคล่องตัวในกระดานคัมบังดิจิทัล

ข้อจำกัดของ Jira:

  • Jira ถูกออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นหากคุณไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะสม
  • Jira มีความซับซ้อนในการใช้งานและมีอุปสรรคสูงในการเริ่มต้นสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

การกำหนดราคาของ Jira:

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 75/ผู้ใช้, สูงสุด 35,000 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15. 25/ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวใน Jira:

  • G2: 4. 3/5 (5,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (13,200+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Jira เหล่านี้!

3. Oracle Agile PLM

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิต: Oracle Agile PLM
ผ่านทางOracle

คุณเป็นบริษัทที่ใช้ Oracle หรือไม่? หากใช่ ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Agile ของ Oracle ดูสิ

นี่คือระบบ PLM บนคลาวด์ ซึ่งทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้จากเกือบทุกที่. ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เช่น ข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือรายงานข้อบกพร่อง เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานและมีโครงสร้าง.

Oracle ได้รับความนิยมมากกว่าในหมู่บริษัทองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนในปริมาณมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อรวมศูนย์การจัดการเอกสารผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Oracle Agile PLM:

  • Oracle PLM สามารถผสานการทำงานกับโซลูชันอื่น ๆ ของ Oracle ได้อย่างราบรื่น ดังนั้นหากคุณกำลังใช้ Oracle อยู่แล้ว นี่ถือเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องลังเล
  • ลดความเสี่ยงในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับทุกสายผลิตภัณฑ์
  • บังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการเพิ่มมาตรฐานของคุณลงใน Oracle

ข้อจำกัดของ Oracle Agile PLM:

  • Oracle มีฟีเจอร์มากมายจนทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้ยาก
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันพรีเมียมสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ

ราคาของ Oracle Agile PLM:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Oracle Agile PLM:

  • G2: 4. 0/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

4. นิว รีลิก

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิต: New Relic
ผ่านทางNew Relic

New Relic เป็นโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน (ALM) ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการผลิต เครื่องมือ ALM นี้เชี่ยวชาญในการทำให้ข้อมูลเทเลเมทริกซ์ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

New Relic เหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานหรือยานยนต์มากกว่า แต่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างยกย่องคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมัน สามารถจัดการการพัฒนาแอปพลิเคชัน หยุดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้

เรายังชอบคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในการจัดการวงจรชีวิตแอปพลิเคชันแบบบูรณาการ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีความสำคัญต่อภารกิจซึ่ง ไม่สามารถ ปล่อยให้เกิดการละเมิดทางไซเบอร์ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ New Relic:

  • New Relic มีบริการฟรีพร้อมคุณสมบัติมากมายให้คุณทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
  • การจัดการการปล่อยและการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณมีบริบทมากขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์
  • New Relic มีการผสานรวมมากกว่า 600 รายการ
  • New Relic Grok เป็นผู้ช่วยด้านการสังเกตการณ์ด้วย AI ที่ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลเทเลเมทริกส์ง่ายขึ้นด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คล้ายกับ ChatGPT

ข้อจำกัดของ New Relic:

  • New Relic เหมาะสำหรับทีมที่มีทักษะทางเทคนิคสูงและสาขาที่มีกระบวนการพัฒนาที่เข้มงวดเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มมีการกระตุกและมีปัญหาในการเข้าถึง
  • บางคนกล่าวว่าค่าธรรมเนียมการขออนุญาตสูงเกินไป

ราคาของ New Relic:

  • มาตรฐาน: ฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนบนแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ; $99/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม สูงสุดห้าผู้ใช้
  • ข้อดี: $349/เดือนต่อผู้ใช้เต็มแพลตฟอร์มหนึ่งราย, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $549/เดือน ต่อผู้ใช้เต็มแพลตฟอร์มหนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี

New Relic รีวิวและคะแนน:

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)

5. Productboard

ผลิตภัณฑ์บอร์ด
ผ่านทางProductboard

Productboard เป็นซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มแยกต่างหากสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อทำสิ่งนี้ แต่ Productboard ผสานความคิดเห็นเข้ากับงานและลำดับความสำคัญ

Productboard ช่วยปรับทีมให้สอดคล้องกัน—แม้จะอยู่ในแผนกที่แตกต่างกัน—ด้วยแผนงานเดียวและแนวปฏิบัติการทำงานที่เป็นมาตรฐาน

ด้วย Productboard คุณสามารถร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับลูกค้าของคุณได้ หากลูกค้าขอคุณสมบัติบางอย่าง ซอฟต์แวร์จะประเมินความสำคัญของคำขอคุณสมบัติควบคู่ไปกับระดับความสำคัญของลูกค้าร่วมด้วย (เช่น รายได้ประจำปีของลูกค้า ขนาดของธุรกิจ ฯลฯ) เพื่อช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติใหม่และการแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard:

  • Productboard มีให้ทดลองใช้ฟรี
  • Productboard ใช้การจัดอันดับที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการสำคัญโดยอัตโนมัติ: ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป
  • Productboard AI วิเคราะห์ความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงกระบวนการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้การจัดการการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Productboard:

  • Productboard ไม่รวมการจัดการงาน การผสานรวมกับบุคคลที่สามสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชันก็ยังมีไม่เพียงพอ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดการปรับแต่งและความยืดหยุ่น

ราคาของ Productboard:

  • สิ่งจำเป็น: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Productboard:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 220+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Productboard เหล่านี้!

6. พีทีซี วินด์ชิลล์

พีทีซี วินด์ชิลล์
ผ่านทางPTC

Windchill PLM ของ PTC มีประโยชน์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย แต่จะโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับทีมข้ามสายงานที่ทำงานจากระยะไกลหรือในศูนย์การผลิตที่แตกต่างกันทั่วโลก

Windchill สามารถมีความซับซ้อนทางเทคนิคหรือเรียบง่ายได้ตามที่คุณต้องการ แพ็กเกจสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปของมันช่วยให้เนื้อหา PLM ง่ายขึ้น ทำให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกทีมในกระบวนการพัฒนา

Windchill สามารถติดตั้งภายในองค์กรหรือใช้งานบนคลาวด์ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP)เพื่อดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณมาไว้ที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ PTC Windchill:

  • Windchill มีส่วนเสริมเพื่อทำให้แพลตฟอร์มมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับบทบาทของคุณ อุตสาหกรรม หรือภารกิจของคุณ
  • ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 2D, 3D และแม้กระทั่งความเป็นจริงเสริม
  • ดำเนินการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์และการแสดงผลแบบไดนามิกในเวลาจริง

ข้อจำกัดของ PTC Windchill:

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับบางโครงการซอฟต์แวร์
  • Windchill อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับทีมพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก

ราคา PTC Windchill:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว PTC Windchill:

  • G2: 4. 0/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)

7. อัพเชน

อัพเชน
ผ่านทางAutodesk

Upchain เป็นผลิตภัณฑ์ของ Autodesk ที่เชื่อมต่อผู้คน ข้อมูล และกระบวนการทางธุรกิจไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยนำเสนอตัวเองเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา

เราชอบกระบวนการแบบโมดูลาร์ที่สามารถลากและวางได้ของ Upchain และตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดอะไรเลย: เพียงแค่จินตนาการถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว

Upchain ยังมาพร้อมกับเวอร์ชันที่หลากหลายและนำเสนอโซลูชันสำหรับทีมองค์กร วิศวกรออกแบบ และแม้แต่ทีมที่ไม่ใช่สายวิศวกรรมที่ต้องการสิ่งที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนทางเทคนิค

คุณสมบัติเด่นของ Upchain:

  • Upchain รองรับการผสานรวมการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) การเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน และการผสานรวมกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • Upchain มาพร้อมกับเวอร์ชันมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง
  • ให้ทุกคนในองค์กรของคุณเข้าถึงไฟล์ CAD ได้ แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาต CAD ก็ตาม

ข้อจำกัดของอัพเชน:

การกำหนดราคาอัพเชน:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Upchain:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)

8. ซิเมนส์ ทีมเซ็นเตอร์

ซีเมนส์ ทีมเซ็นเตอร์
ผ่านทางซีเมนส์

Siemens Teamcenter ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดการวงจรชีวิต ตั้งแต่ข้อกำหนดไปจนถึงการออกแบบและการแสดงภาพ ไปจนถึงการเชื่อมต่อ

นี่คือระบบ PLM ที่ทรงพลังที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ดิจิทัลทวิน (Digital Twins) ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะต้องการสิ่งนี้ แต่หากคุณต้องการจำลองต้นแบบทางกายภาพในสภาพแวดล้อมดิจิทัลในราคาประหยัด ระบบดิจิทัลทวินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากใช้อย่างชาญฉลาด ระบบดิจิทัลทวินจะช่วยเร่งกระบวนการออกแบบได้อย่างมีนัยสำคัญ

Teamcenter มีให้บริการทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กร บนคลาวด์ หรือแม้แต่ในรูปแบบซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) โดยนำเสนอตัวเองเป็นโซลูชันสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ แม้ว่าจะเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ของ Siemens ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่นของ Siemens Teamcenter:

  • Siemens นำเสนอส่วนประกอบเสริมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3D, CAD และซอฟต์แวร์ทำนายประสิทธิภาพ
  • จัดการต้นทุนสินค้าจากภายในระบบ PLM
  • ดึงข้อมูลวิเคราะห์ PLM แบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Siemens Teamcenter:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้และการใช้งาน
  • Teamcenter ไม่มีตัวเลือกฟรีหรือแบบพรีเมียม

ราคาของ Siemens Teamcenter:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Siemens Teamcenter:

  • G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)

เลิกใช้สเปรดชีต: ใช้ ClickUp สำหรับ PLM

ลูกค้าของคุณต้องการผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและนวัตกรรมมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน ถึงเวลาแล้วที่จะมอบของขวัญให้กับทีมของคุณด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง

ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาที่สุดบนรายการนี้คือ ClickUp. หลายพันธุรกิจไว้วางใจ ClickUp ในการเขียนคำอธิบายสินค้าด้วย AI, แชร์เอกสารสินค้า, และมองเห็นภาพกระบวนการทำงานแบบ Agile ในแดชบอร์ดเดียวกัน.

แต่เราเชื่อว่าการเห็นคือความเชื่อ.สมัครบัญชี ClickUp ตอนนี้เพื่อขับเคลื่อนทีมของคุณ—ฟรีตลอดไป ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต. ✨