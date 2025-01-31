8 ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

ทุกสิ่งที่ดีต้องมาถึงจุดสิ้นสุดในที่สุด และเช่นเดียวกับที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนทราบดี สิ่งที่ดีที่สุดถัดไปมักจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการผลิต คุณก็มักจะต้องจัดการกับผลิตภัณฑ์หลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งแต่ละอย่างก็อยู่ในช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของมัน
มันเริ่มสับสนเล็กน้อยหลังจากสักพัก จริงไหม?
ท้ายที่สุดแล้ว ผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมที่เงางามและส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดย่อมมีความต้องการที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าที่ไม่น่าตื่นเต้นนัก ซึ่งคุณวางแผนจะยกเลิกในปีหน้า
ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) ช่วยคุณจัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดและการออกแบบไปจนถึงการเปิดตัวและการยกเลิกการใช้งานนักออกแบบและวิศวกรใช้โซลูชัน PLMมากที่สุด แต่ยังเป็นเครื่องมือทั่วไปในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้วย
ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทุกคน—รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค—มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ โดยไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิค เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ PLM อย่างชาญฉลาด จะช่วยเร่งเวลาในการออกสู่ตลาด เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ (ที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษ) เพิ่มผลกำไรอย่างมหาศาล ?
ในคู่มือนี้ เราจะให้คุณคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีค้นหาเครื่องมือการจัดการวงจรชีวิตที่มีคุณภาพ และแบ่งปันตัวเลือกโปรดของเรา 8อันดับแรกสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ยุ่ง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์?
เครื่องมือการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งแปดในคู่มือนี้จะช่วยให้คุณไปได้ไกล เราได้เน้นที่ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสำคัญ เช่น:
- การจัดการงานค้าง: ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของคุณคือการคัดกรองคำขอฟีเจอร์และบั๊กที่ค้างอยู่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า แต่หากคุณมีผลิตภัณฑ์หลายสิบ (หรือแม้กระทั่งหลายร้อย) รายการ งานค้างก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เลือกใช้ระบบ PLMที่ช่วยจัดการงานค้างของคุณให้มีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้วิธีเขียนโค้ด บางแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนอาจจำเป็นต้องใช้การเขียนโค้ด แต่ควรมองหาตัวเลือกที่มีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมาให้ด้วย สิ่งนี้จะทำให้แพลตฟอร์มเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค และช่วยให้ชีวิตของพนักงานด้านเทคนิคง่ายขึ้น
- การนำเสนอภาพ: ภาพช่วยให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าใจง่ายขึ้น—โดยเฉพาะหากคุณกำลังจัดการผลิตภัณฑ์จำนวนมากพร้อมกัน เลือกใช้โซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงภาพกระบวนการทำงาน เครื่องมือ สปรินต์ ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ ทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- เครื่องมือและการผสานรวมที่มีประโยชน์: ใครว่าต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากเพื่อจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด? เลือกแพลตฟอร์มที่ทำได้ทุกอย่างในตัวเดียวบางทีอาจมีฟีเจอร์เขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ด้วย AIหรือซอฟต์แวร์การตลาดที่ผสานรวมเพื่อผสานการสร้างผลิตภัณฑ์กับการโปรโมทผลิตภัณฑ์ อย่าพอใจกับสิ่งที่มี เลือกจากตัวเลือกที่มีประโยชน์มากมาย
ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 8 อันดับที่ควรใช้
ต้องการหาเครื่องมือ PLM ที่ดีที่สุดหรือไม่? ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อหาผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ; เราทำการค้นคว้าให้คุณแล้ว, เพื่อน.
ดูรายการนี้เพื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ?
1.คลิกอัพ
ไม่ได้จะอวดนะ แต่ClickUp สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์คือมีดพับสวิสของ PLM ถ้าคุณคิดได้ เราคงมีเครื่องมือ แม่แบบ หรือฟีเจอร์สำหรับมันแล้ว
ในฐานะโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ClickUp จัดการการจับคู่ผลิตภัณฑ์ การทำงานร่วมกัน และการแสดงภาพสปรินต์ที่เป็นมิตรกับวิธีการทำงานแบบอไจล์ เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง
ClickUp แตกต่างจาก PLM อื่นๆ ในตลาดเพราะมันรวม Docs, Roadmaps, Goals, Tasks, Whiteboards และอื่นๆ เข้าไว้ในกระบวนการทำงานของ DevOps แทนที่จะบอกให้ทีมของคุณสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายสิบตัวเพื่อทำงานเพียงงานเดียว คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ใน ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและลดการแยกส่วน
ด้วย Roadmapping คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นและการทำงานแบบสปรินต์ พร้อมแสดงผลทั้งหมดไว้ในแผนงานผลิตภัณฑ์เดียว—แถมยังดูสวยงามด้วยสีสันสดใสอีกด้วย เนื่องจากเอกสารและไวท์บอร์ดทั้งหมดของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณจึงสามารถจัดเก็บแผนงาน เซสชันระดมความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ที่เดียว เพื่อการทำงานร่วมกันที่ง่ายยิ่งขึ้น ?
แดชบอร์ดและรายงานทั้งหมดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณสามารถปรับให้อยู่ในระดับสูงหรือละเอียดตามที่คุณต้องการ เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมและแผนกอื่นๆ ด้วยเป้าหมาย เอกสาร และไวท์บอร์ด ผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง
- ย้ายงานระหว่างสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ: ไม่ต้องส่งต่องานด้วยตนเองอีกต่อไปในกระบวนการพัฒนา
- เทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างแผนผลิตภัณฑ์และเอกสารที่มั่นคงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- แสดงสถานะของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพของทีมได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือทีมจัดการการทดสอบ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- คุณสมบัติบางอย่างของ ClickUp มีให้เฉพาะผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนอาจทำให้รู้สึกน่ากลัวเมื่อใช้งานครั้งแรก
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี; $19/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Jira
Jira เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบ Agile แต่ก็สามารถใช้กับวิธีการแบบ Waterfall ได้เช่นกัน
หากคุณเป็นนักพัฒนา นี่คือโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ Jira เลียนแบบรูปลักษณ์และความรู้สึกของทีมและสกรัมแบบอไจล์ที่ทำงานร่วมกันในสถานที่จริง จึงเป็นประโยชน์สำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ทำงานระยะไกลด้วย
ใน Jira คุณสามารถสร้างบุคลิกผู้ใช้และเรื่องราว ติดตามปัญหา และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณและวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะของคุณ
นอกจากนี้ Jira ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้มากมายผ่าน Atlassian Marketplace ทำให้การเชื่อมต่อกับระบบอื่นเป็นเรื่องง่ายเพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira:
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น ไตรเกอร์ ช่วยประหยัดเวลา
- ดึงข้อมูลภาพแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
- จัดการงานแบบคล่องตัวในกระดานคัมบังดิจิทัล
ข้อจำกัดของ Jira:
- Jira ถูกออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นหากคุณไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะสม
- Jira มีความซับซ้อนในการใช้งานและมีอุปสรรคสูงในการเริ่มต้นสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
การกำหนดราคาของ Jira:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 75/ผู้ใช้, สูงสุด 35,000 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวใน Jira:
- G2: 4. 3/5 (5,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,200+ รีวิว)
3. Oracle Agile PLM
คุณเป็นบริษัทที่ใช้ Oracle หรือไม่? หากใช่ ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Agile ของ Oracle ดูสิ
นี่คือระบบ PLM บนคลาวด์ ซึ่งทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้จากเกือบทุกที่. ระบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เช่น ข้อมูลแบบเรียลไทม์ หรือรายงานข้อบกพร่อง เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานและมีโครงสร้าง.
Oracle ได้รับความนิยมมากกว่าในหมู่บริษัทองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนในปริมาณมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อรวมศูนย์การจัดการเอกสารผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Oracle Agile PLM:
- Oracle PLM สามารถผสานการทำงานกับโซลูชันอื่น ๆ ของ Oracle ได้อย่างราบรื่น ดังนั้นหากคุณกำลังใช้ Oracle อยู่แล้ว นี่ถือเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องลังเล
- ลดความเสี่ยงในการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับทุกสายผลิตภัณฑ์
- บังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการเพิ่มมาตรฐานของคุณลงใน Oracle
ข้อจำกัดของ Oracle Agile PLM:
- Oracle มีฟีเจอร์มากมายจนทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้ยาก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันพรีเมียมสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ Oracle Agile PLM:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Oracle Agile PLM:
- G2: 4. 0/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. นิว รีลิก
New Relic เป็นโซลูชันการจัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน (ALM) ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการผลิต เครื่องมือ ALM นี้เชี่ยวชาญในการทำให้ข้อมูลเทเลเมทริกซ์ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)
New Relic เหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานหรือยานยนต์มากกว่า แต่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างยกย่องคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมัน สามารถจัดการการพัฒนาแอปพลิเคชัน หยุดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้
เรายังชอบคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในการจัดการวงจรชีวิตแอปพลิเคชันแบบบูรณาการ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีความสำคัญต่อภารกิจซึ่ง ไม่สามารถ ปล่อยให้เกิดการละเมิดทางไซเบอร์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ New Relic:
- New Relic มีบริการฟรีพร้อมคุณสมบัติมากมายให้คุณทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
- การจัดการการปล่อยและการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณมีบริบทมากขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์
- New Relic มีการผสานรวมมากกว่า 600 รายการ
- New Relic Grok เป็นผู้ช่วยด้านการสังเกตการณ์ด้วย AI ที่ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลเทเลเมทริกส์ง่ายขึ้นด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คล้ายกับ ChatGPT
ข้อจำกัดของ New Relic:
- New Relic เหมาะสำหรับทีมที่มีทักษะทางเทคนิคสูงและสาขาที่มีกระบวนการพัฒนาที่เข้มงวดเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มมีการกระตุกและมีปัญหาในการเข้าถึง
- บางคนกล่าวว่าค่าธรรมเนียมการขออนุญาตสูงเกินไป
ราคาของ New Relic:
- มาตรฐาน: ฟรีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนบนแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ; $99/เดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม สูงสุดห้าผู้ใช้
- ข้อดี: $349/เดือนต่อผู้ใช้เต็มแพลตฟอร์มหนึ่งราย, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $549/เดือน ต่อผู้ใช้เต็มแพลตฟอร์มหนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
New Relic รีวิวและคะแนน:
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
5. Productboard
Productboard เป็นซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มแยกต่างหากสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อทำสิ่งนี้ แต่ Productboard ผสานความคิดเห็นเข้ากับงานและลำดับความสำคัญ
Productboard ช่วยปรับทีมให้สอดคล้องกัน—แม้จะอยู่ในแผนกที่แตกต่างกัน—ด้วยแผนงานเดียวและแนวปฏิบัติการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
ด้วย Productboard คุณสามารถร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับลูกค้าของคุณได้ หากลูกค้าขอคุณสมบัติบางอย่าง ซอฟต์แวร์จะประเมินความสำคัญของคำขอคุณสมบัติควบคู่ไปกับระดับความสำคัญของลูกค้าร่วมด้วย (เช่น รายได้ประจำปีของลูกค้า ขนาดของธุรกิจ ฯลฯ) เพื่อช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติใหม่และการแก้ไขปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard:
- Productboard มีให้ทดลองใช้ฟรี
- Productboard ใช้การจัดอันดับที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการสำคัญโดยอัตโนมัติ: ไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป
- Productboard AI วิเคราะห์ความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงกระบวนการรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยให้การจัดการการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Productboard:
- Productboard ไม่รวมการจัดการงาน การผสานรวมกับบุคคลที่สามสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชันก็ยังมีไม่เพียงพอ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดการปรับแต่งและความยืดหยุ่น
ราคาของ Productboard:
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Productboard:
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 220+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
6. พีทีซี วินด์ชิลล์
Windchill PLM ของ PTC มีประโยชน์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย แต่จะโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับทีมข้ามสายงานที่ทำงานจากระยะไกลหรือในศูนย์การผลิตที่แตกต่างกันทั่วโลก
Windchill สามารถมีความซับซ้อนทางเทคนิคหรือเรียบง่ายได้ตามที่คุณต้องการ แพ็กเกจสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปของมันช่วยให้เนื้อหา PLM ง่ายขึ้น ทำให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกทีมในกระบวนการพัฒนา
Windchill สามารถติดตั้งภายในองค์กรหรือใช้งานบนคลาวด์ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP)เพื่อดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณมาไว้ที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ PTC Windchill:
- Windchill มีส่วนเสริมเพื่อทำให้แพลตฟอร์มมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นกับบทบาทของคุณ อุตสาหกรรม หรือภารกิจของคุณ
- ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 2D, 3D และแม้กระทั่งความเป็นจริงเสริม
- ดำเนินการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์และการแสดงผลแบบไดนามิกในเวลาจริง
ข้อจำกัดของ PTC Windchill:
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับบางโครงการซอฟต์แวร์
- Windchill อาจมีราคาแพงเกินไปสำหรับทีมพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก
ราคา PTC Windchill:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว PTC Windchill:
- G2: 4. 0/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
7. อัพเชน
Upchain เป็นผลิตภัณฑ์ของ Autodesk ที่เชื่อมต่อผู้คน ข้อมูล และกระบวนการทางธุรกิจไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยนำเสนอตัวเองเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา
เราชอบกระบวนการแบบโมดูลาร์ที่สามารถลากและวางได้ของ Upchain และตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดอะไรเลย: เพียงแค่จินตนาการถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว
Upchain ยังมาพร้อมกับเวอร์ชันที่หลากหลายและนำเสนอโซลูชันสำหรับทีมองค์กร วิศวกรออกแบบ และแม้แต่ทีมที่ไม่ใช่สายวิศวกรรมที่ต้องการสิ่งที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนทางเทคนิค
คุณสมบัติเด่นของ Upchain:
- Upchain รองรับการผสานรวมการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) การเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน และการผสานรวมกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- Upchain มาพร้อมกับเวอร์ชันมือถือสำหรับการเข้าถึงขณะเดินทาง
- ให้ทุกคนในองค์กรของคุณเข้าถึงไฟล์ CAD ได้ แม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาต CAD ก็ตาม
ข้อจำกัดของอัพเชน:
- มันให้บริการเพียงแอปออนไลน์
- Upchain มีข้อจำกัดบางประการในการประมวลผลเอกสารผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค
การกำหนดราคาอัพเชน:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Upchain:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
8. ซิเมนส์ ทีมเซ็นเตอร์
Siemens Teamcenter ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดการวงจรชีวิต ตั้งแต่ข้อกำหนดไปจนถึงการออกแบบและการแสดงภาพ ไปจนถึงการเชื่อมต่อ
นี่คือระบบ PLM ที่ทรงพลังที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ เช่น ดิจิทัลทวิน (Digital Twins) ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะต้องการสิ่งนี้ แต่หากคุณต้องการจำลองต้นแบบทางกายภาพในสภาพแวดล้อมดิจิทัลในราคาประหยัด ระบบดิจิทัลทวินจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากใช้อย่างชาญฉลาด ระบบดิจิทัลทวินจะช่วยเร่งกระบวนการออกแบบได้อย่างมีนัยสำคัญ
Teamcenter มีให้บริการทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กร บนคลาวด์ หรือแม้แต่ในรูปแบบซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) โดยนำเสนอตัวเองเป็นโซลูชันสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ แม้ว่าจะเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ของ Siemens ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเด่นของ Siemens Teamcenter:
- Siemens นำเสนอส่วนประกอบเสริมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3D, CAD และซอฟต์แวร์ทำนายประสิทธิภาพ
- จัดการต้นทุนสินค้าจากภายในระบบ PLM
- ดึงข้อมูลวิเคราะห์ PLM แบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Siemens Teamcenter:
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการปรับใช้และการใช้งาน
- Teamcenter ไม่มีตัวเลือกฟรีหรือแบบพรีเมียม
ราคาของ Siemens Teamcenter:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Siemens Teamcenter:
- G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
เลิกใช้สเปรดชีต: ใช้ ClickUp สำหรับ PLM
ลูกค้าของคุณต้องการผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและนวัตกรรมมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน ถึงเวลาแล้วที่จะมอบของขวัญให้กับทีมของคุณด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง
ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาที่สุดบนรายการนี้คือ ClickUp. หลายพันธุรกิจไว้วางใจ ClickUp ในการเขียนคำอธิบายสินค้าด้วย AI, แชร์เอกสารสินค้า, และมองเห็นภาพกระบวนการทำงานแบบ Agile ในแดชบอร์ดเดียวกัน.
แต่เราเชื่อว่าการเห็นคือความเชื่อ.สมัครบัญชี ClickUp ตอนนี้เพื่อขับเคลื่อนทีมของคุณ—ฟรีตลอดไป ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต. ✨