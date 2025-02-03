10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Productboard ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ชีวิตของคุณหมุนรอบการสร้างข้อมูลเชิงลึก การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของคุณเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อคุณต้องจัดการกับงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
เครื่องมือหนึ่งคือ Productboard ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์รวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าและสร้างแผนงานสำหรับผลิตภัณฑ์หลายรายการในพื้นที่เดียว
ผู้ใช้ชื่นชอบคุณสมบัติการติดตามความคืบหน้าของ Productboard, ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก, และมุมมองแผนที่ทาง. อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจต้องการการผสานรวมเพิ่มเติมในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของตน. ในความเป็นจริง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่มอบความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น, ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น, และการสนับสนุนการจัดการที่ครอบคลุมมากขึ้น.
นั่นคือที่มาของรายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับProductboard
ที่นี่ เราขอแบ่งปันทางเลือกที่เราชื่นชอบสำหรับ Productboard ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรี พร้อมรายการคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย ราคา และการให้คะแนน
ถึงเวลาที่จะยกระดับเกมการบริหารโครงการของคุณแล้ว ?
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Productboard?
เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณอาจชอบคุณสมบัติบางอย่างมากกว่าคุณสมบัติอื่นๆ
นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Productboard:
- การติดตามและวิเคราะห์ผู้ใช้: เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไร
- การทำแผนที่เส้นทาง: สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการเปิดตัวด้วยเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์แบบภาพและโต้ตอบได้
- แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า: สนับสนุนการจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วยเครื่องมือที่มีแบบฟอร์มปรับแต่งได้ เพื่อช่วยปิดวงจรการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม: ตั้งแต่การส่งข้อความในแอปสำหรับทีมไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มองหาเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้
- การสนับสนุนการนำเสนอ: แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ของคุณด้วยเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการนำเสนอ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ให้คุณควบคุมโครงการได้ในที่เดียว
- แผนที่ความร้อนและแผนผังการไหล: วิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของคุณคือการดูว่าพวกเขาโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรจริงๆ โดยใช้ฟีเจอร์สำคัญอย่างแผนที่ความร้อนและการบันทึก
- การผสานรวม: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องจัดการกับเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Productboard ที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของคุณได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Productboard ที่คุณควรใช้
การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต้องใช้เวลาและพลังงาน และเราทราบดีว่าคุณอาจกำลังขาดแคลนทั้งสองอย่าง
นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Productboard (ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย!) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณในขณะที่ประหยัดเวลา พลังงาน และแม้กระทั่งเงิน ?
1.คลิกอัพ
ใช่, เราจัดให้ ClickUp อยู่ในอันดับแรก แต่มีเหตุผลที่ดี (หรือจะพูดให้ถูกต้องคือ หลายเหตุผล) ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีฟีเจอร์ การผสานรวม และการปรับแต่งเกือบไม่จำกัด เพื่อให้ทีมสามารถติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
จริง ๆ แล้วคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนวิสัยทัศน์ของคุณ ติดตามปัญหา และจัดการการบริหารสปรินต์ได้ทั้งหมดในที่เดียว
เริ่มต้นด้วยการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยใช้เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ของ ClickUp เอกสาร ClickUp Doc ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณเชื่อมโยงไปยังการออกแบบ รายการข้อกำหนดการทำงาน และอธิบายข้อพิจารณาในการออกแบบ ใช้เพื่อร่างแผนการเปิดตัวสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และสร้างกรอบการทำงานสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ✨
สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ร่วมกันใน ClickUp เพื่อให้ทุกคนในทีมเห็นบทบาทที่ตนมีและวิสัยทัศน์โดยรวม แสดงภาพกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุมมองบอร์ดหลายแบบรวมถึงบอร์ด Kanban ของ ClickUp เพิ่มการทำงานอัตโนมัติให้กับงานได้ทันทีเพื่อแบ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกในทีมและแผนกต่างๆ
คุณยังสามารถทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นได้ด้วยClickUp AI ใช้เพื่อเขียนเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) ออกแบบการทดสอบผู้ใช้ หรือสร้างแผนการทดสอบโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- 35+ แอป ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการจัดการงานได้ รวมถึงการกำหนดคะแนนสปรินต์และการติดตามฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเอง
- มากกว่า 1,000+แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์ รวมถึงแม่แบบแผนโครงการ ช่วยให้การสร้างเรื่องราวแบบ Agile ติดตามคำขอฟีเจอร์ และสร้างบอร์ดการออกแบบเป็นเรื่องง่าย
- 50+ การกระทำ, ตัวกระตุ้น, และการอัตโนมัติทำให้การปรับแต่งง่ายกว่าที่เคย
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง HubSpot, Slack และ Salesforce
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- อาจมีการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเพียงเพราะมีการปรับแต่งให้เลือกมากมาย
- ผู้ใช้บางรายพบว่าจำนวนการแจ้งเตือนอาจมากเกินไป แต่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการในตั้งค่าบัญชี
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ เมื่อชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ เมื่อชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. โปรดแพด
Prodpad ช่วยลดความไม่แน่นอนในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และช่วยคุณวางแผนกลยุทธ์ ใช้เพื่อจับแนวคิดสำคัญจากลูกค้าในชีวิตจริงและสร้างตารางโครงการพร้อมแผนที่เส้นทางในตัว
เครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้านั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนว่าคุณต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดก่อนเป็นอันดับแรก Prodpad มีเครื่องมือ AIที่ช่วยวิเคราะห์ความคิดเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกทั่วไป คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
คุณสมบัติเด่นของ Prodpad:
- คุณสมบัติการค้นหาไอเดียช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าผู้ใช้ต้องการคุณสมบัติใด และช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีความสำคัญมากที่สุด
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Jira, Microsoft, และ Github ช่วยให้คุณสามารถนำ Prodpad ไปใช้ในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ทำให้กระบวนการของทีมหยุดชะงัก
- คุณสมบัติของ Product Backlog Workflow ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะความคิดและระบุคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดเพื่อเคลียร์Product Backlog
ข้อจำกัดของ Prodpad:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแผนที่เส้นทางอาจสร้างความสับสนสำหรับเส้นทางผลิตภัณฑ์ที่ยาวหรือซับซ้อนมากขึ้น
- แนวคิดที่ถูกเก็บถาวรไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณจะต้องติดตามเหตุผลแยกต่างหาก
ราคา Prodpad:
- แผนที่เส้นทาง: ทดลองใช้ฟรี
- แผนที่ทางสิ่งจำเป็น: $30/บรรณาธิการ/เดือน
- แผนที่ทางขั้นสูง: $55/บรรณาธิการ/เดือน
คะแนนและรีวิว Prodpad:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
3. แอร์โฟกัส
Airfocus ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของผู้ใช้วางแผนการดำเนินโครงการ และประสานงานทีมต่างๆ แพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การค้นพบและการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงกลยุทธ์ สร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับงานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ ?
รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมกับผู้ใช้จริงโดยสร้างพอร์ทัลที่มีแบรนด์ซึ่งคุณสามารถแบ่งปันแนวคิดกับลูกค้าของคุณได้
ใช้เครื่องมือแผนที่เส้นทางเพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและให้ทีมทราบอย่างชัดเจนว่าจะต้องคาดหวังอะไรในทุกขั้นตอน ระดมความคิดประกาศการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และเฉลิมฉลองความสำเร็จในพื้นที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Airfocus:
- แอปเนทีฟของ Airfocus ช่วยให้คุณสร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้
- มุมมองที่กำหนดเองช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผนภูมิแกนต์,กระดานคัมบัง, และตาราง
- ซอฟต์แวร์แผนที่ถนนสร้างความชัดเจนให้กับแผนของทีมและสามารถปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Airfocus:
- ผู้ใช้พบว่าการผสานรวมกับ Jira ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเสมอไป
- แผนการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ดังนั้นหากทำงานกับสมาชิกในทีมจำนวนมากจะมีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ Airfocus:
- ขั้นสูง: $69/บรรณาธิการ/เดือน
- ข้อดี: ราคาประจำปีแบบกำหนดเอง
- องค์กร: ราคาประจำปีแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Airfocus:
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
4. UserVoice
UserVoice เป็นระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระดานแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าลูกค้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร และคุณลักษณะใดที่พวกเขาต้องการมากที่สุด
เครื่องมือนี้ใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ไปจนถึงการดูว่าพวกเขาใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserVoice:
- แบบฟอร์มและเครื่องมือสำหรับข้อเสนอแนะถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการรับฟัง และสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- การผสานรวมรวมถึง Jira, Slack, Azure DevOps และ Zendesk
ข้อจำกัดของ UserVoice:
- ผู้ใช้ชอบการผสานการทำงานที่มีอยู่ แต่ต้องการให้มีแพลตฟอร์มที่รองรับเพิ่มเติม
- ไม่มีอีเมลหรือการสนับสนุนลูกค้าออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อบกพร่องอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ UserVoice:
- สิ่งจำเป็น: $699/เดือน
- ข้อดี: $899/เดือน
- พรีเมียม: $1,349/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก UserVoice:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (60+ รีวิว)
5. คอนวาส
Convas เป็นเครื่องมือรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าที่ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง ใช้หน้าแสดงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมของคุณเองและลูกค้าจริง เพิ่มระบบโหวตฟีเจอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฟังก์ชันต่าง ๆ ได้
ใช้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อสร้างแผนที่นำทางสำหรับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่ อะไรที่ทำเสร็จแล้ว และอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อคุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พวกเขาอาจสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ Convas:
- หน้าความคิดเห็นสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ใช้การแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้โดยตรง สร้างบอร์ดหลายบอร์ดสำหรับความคิดเห็นประเภทต่างๆ และเพิ่มแท็กเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบ
- เพิ่มวิดเจ็ตความคิดเห็นของลูกค้าในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์
- ประกาศการอัปเดตผลิตภัณฑ์ทำให้การประกาศคุณสมบัติใหม่และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ง่ายกว่าที่เคย
ข้อจำกัดของ Convas:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปมีข้อบกพร่อง ทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้าลง
- หากคุณมีผู้ใช้มากกว่า 100 คนที่คุณต้องการติดตาม คุณต้องชำระเงินสำหรับแผนระดับธุรกิจ
ราคาของ Convas:
- ฟรี: $0/เดือน พร้อมติดตามผู้ใช้ได้สูงสุด 25 คน
- การเติบโต: $15/เดือน พร้อมติดตามผู้ใช้ได้สูงสุด 100 คน
- ธุรกิจ: $150/เดือน พร้อมผู้ใช้ที่ติดตามได้ไม่จำกัด
- ส่วนตัว: $99/เดือน สำหรับคุณสมบัติการให้คำแนะนำส่วนตัว
คะแนนและรีวิวของ Convas:
- G2: 4. 0/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. เพนโด
Pendo ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือครบวงจรนี้ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด, ไอที, ผลิตภัณฑ์, และความสำเร็จของลูกค้า
โซลูชันแบบ Low-code ช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถใช้ Pendo ได้อย่างง่ายดายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลย้อนหลังที่จับคู่กับข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพจะช่วยให้คุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าใช้งานและรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pendo:
- ป้อนแนวคิดผลิตภัณฑ์และแบ่งปันกับลูกค้าโดยตรงเพื่อรับข้อเสนอแนะก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาฟีเจอร์และแอปพลิเคชันใหม่
- ข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอ SaaS ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คุณสมบัติของ AI มอบข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ละเอียดซึ่งสมาชิกในทีมของคุณอาจพลาดไปเอง
ข้อจำกัดของ Pendo:
- การกำหนดราคาอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด
- รายงานที่กำหนดเองบางรายการไม่สามารถใช้ได้ในแอป ซึ่งหมายความว่าคุณต้องไปที่เดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ราคาของ Pendo:
- ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 500 คนต่อเดือน
- ผู้เริ่มต้น: $7,000 ต่อปี พร้อมผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนสูงสุด 10,000 คน
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
- พอร์ตโฟลิโอ: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Pendo:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
7. ProductPlan
ProductPlan เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และวางแผนไทม์ไลน์โครงการในที่เดียว
ใช้มุมมองและตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ สร้างเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้สมาชิกทีมเข้าใจกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป้าหมายสุดท้าย ?
แผนที่นำทางพอร์ตโฟลิโอช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่กว้างขวางของโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่นในผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการระดมความคิด การทดสอบกับผู้ใช้ หรือการส่งมอบขั้นสุดท้าย
คุณสมบัติเด่นของ ProductPlan:
- การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ประเภท II หมายความว่าเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภท รวมถึงองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยเพิ่มเติม
- นำเข้า, ซิงค์, และเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายสิบตัว รวมถึงโปรดักต์ที่คุณชื่นชอบอย่าง Jira, GitHub, และ Zapier
- แม่แบบแผนที่ถนนหลายสิบแบบช่วยให้การสร้างเค้าโครงภาพของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ProductPlan:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมอาจสร้างความสับสนได้
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ คุณต้องเชื่อมต่อเพื่อทำสิ่งใด ๆ ได้
ราคาของ ProductPlan:
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- มืออาชีพ: $79/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ProductPlan:
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. โรดมันค์
Roadmunk คือแพลตฟอร์มสำหรับการวางแผนเส้นทางสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ถัดไปของคุณ รับความคิดเห็นจากลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่คุณต้องการสร้างต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ Roadmunk:
- เทมเพลตแผนงานกว่า 35 แบบช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรงงานในการวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณ
- Roadmunk API ช่วยให้คุณสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อใช้งานเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่น
- กล่องข้อความตอบกลับสร้างพื้นที่ที่มีประโยชน์เพื่อติดตามสิ่งที่ลูกค้าพูด
ข้อจำกัดของ Roadmunk:
- ผู้ใช้บางรายต้องการปรับแต่งฟิลด์คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใส่ข้อมูลได้มากขึ้น
- คุณต้องเพิ่มวันที่ให้กับแต่ละขั้นตอนของแผนงาน ซึ่งอาจละเอียดเกินไปสำหรับองค์กรที่มีกรอบเวลาไม่เข้มงวดมากนัก
ราคาของ Roadmunk:
- เริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับผู้ทำแผนที่ถนน 1 คน
- ธุรกิจ: $49/บรรณาธิการ/เดือน
- มืออาชีพ: $99/บรรณาธิการ/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Roadmunk:
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. Rapidr
Rapidr ช่วยให้คุณจับความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า, และมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์. ใช้กระดานความคิดเห็นสาธารณะและส่วนตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการ. ระบุผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาและสร้างแผนที่เส้นทางเพื่อติดตามกระบวนการ.
คุณสมบัติเด่นของ Rapidr:
- 7 การเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว และอีก 5 การเชื่อมต่อที่กำลังจะมาถึง ทำให้คุณสามารถใช้เครื่องมือพัฒนาที่ได้รับความนิยมได้อย่างง่ายดายกับ Rapidr
- การติดตามคำขอฟีเจอร์ช่วยให้คุณติดตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ของคุณต้องการ
- ระบบติดตามข้อบกพร่องในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการแก้ไข
ข้อจำกัดของ Rapidr:
- การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเป็นพื้นฐานและไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือเครื่องมือวางแผนเส้นทางขั้นสูงอื่น ๆ
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้บางคนต้องการให้มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
ราคาของ Rapidr:
- เริ่มต้นธุรกิจ: $49/เดือน
- ธุรกิจ: $199/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Rapidr:
- G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Craft. io
ใช้ Craft. io เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้และตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซที่สวยงามและน่าดึงดูด คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางและไทม์ไลน์กลยุทธ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ปรับตามขีดความสามารถ และปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่น ทั้งหมดในที่เดียว
Craft. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้ทันทีและผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ เช่น Jira
- จัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยฟิลด์สำหรับงานค้าง, วัตถุประสงค์, ความพึ่งพา, และโครงการ
ข้อจำกัดของ Craft. io:
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาบั๊กที่มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมผิดคน
- การทำแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่ากับเครื่องมือของคู่แข่งบางราย
Craft. io ราคา:
- เริ่มต้น: $19/บรรณาธิการ/เดือน
- ข้อดี: $79/บรรณาธิการ/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Craft. io คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารธุรกิจสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดใหญ่ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิก ด้วยทางเลือกแทน Productboard เหล่านี้ คุณจะค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้การจัดการทุกอย่างในพื้นที่เดียวเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานหลายร้อยรายการที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะรักไปอีกหลายปี ที่ดีที่สุดคือ ด้วย ClickUp ใช้ได้ฟรีตลอดไป!