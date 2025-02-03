บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Productboard ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

3 กุมภาพันธ์ 2568

ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ชีวิตของคุณหมุนรอบการสร้างข้อมูลเชิงลึก การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของคุณเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อคุณต้องจัดการกับงานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

เครื่องมือหนึ่งคือ Productboard ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์รวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าและสร้างแผนงานสำหรับผลิตภัณฑ์หลายรายการในพื้นที่เดียว

ผู้ใช้ชื่นชอบคุณสมบัติการติดตามความคืบหน้าของ Productboard, ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก, และมุมมองแผนที่ทาง. อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจต้องการการผสานรวมเพิ่มเติมในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของตน. ในความเป็นจริง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่มอบความยืดหยุ่นที่ดีขึ้น, ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น, และการสนับสนุนการจัดการที่ครอบคลุมมากขึ้น.

นั่นคือที่มาของรายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับProductboard

ที่นี่ เราขอแบ่งปันทางเลือกที่เราชื่นชอบสำหรับ Productboard ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรี พร้อมรายการคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย ราคา และการให้คะแนน

ถึงเวลาที่จะยกระดับเกมการบริหารโครงการของคุณแล้ว ?

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Productboard?

เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณอาจชอบคุณสมบัติบางอย่างมากกว่าคุณสมบัติอื่นๆ

นี่คือบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Productboard:

  • การติดตามและวิเคราะห์ผู้ใช้: เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไร
  • การทำแผนที่เส้นทาง: สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการเปิดตัวด้วยเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์แบบภาพและโต้ตอบได้
  • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า: สนับสนุนการจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วยเครื่องมือที่มีแบบฟอร์มปรับแต่งได้ เพื่อช่วยปิดวงจรการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีม: ตั้งแต่การส่งข้อความในแอปสำหรับทีมไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มองหาเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้
  • การสนับสนุนการนำเสนอ: แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ของคุณด้วยเครื่องมือที่มีฟังก์ชันการนำเสนอ
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ให้คุณควบคุมโครงการได้ในที่เดียว
  • แผนที่ความร้อนและแผนผังการไหล: วิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของคุณคือการดูว่าพวกเขาโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรจริงๆ โดยใช้ฟีเจอร์สำคัญอย่างแผนที่ความร้อนและการบันทึก
  • การผสานรวม: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องจัดการกับเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Productboard ที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของคุณได้

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Productboard ที่คุณควรใช้

การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต้องใช้เวลาและพลังงาน และเราทราบดีว่าคุณอาจกำลังขาดแคลนทั้งสองอย่าง

นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Productboard (ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย!) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณในขณะที่ประหยัดเวลา พลังงาน และแม้กระทั่งเงิน ?

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ Productboard: มุมมองของ ClickUp
มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ใช่, เราจัดให้ ClickUp อยู่ในอันดับแรก แต่มีเหตุผลที่ดี (หรือจะพูดให้ถูกต้องคือ หลายเหตุผล) ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีฟีเจอร์ การผสานรวม และการปรับแต่งเกือบไม่จำกัด เพื่อให้ทีมสามารถติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

จริง ๆ แล้วคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนวิสัยทัศน์ของคุณ ติดตามปัญหา และจัดการการบริหารสปรินต์ได้ทั้งหมดในที่เดียว

เริ่มต้นด้วยการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยใช้เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ของ ClickUp เอกสาร ClickUp Doc ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณเชื่อมโยงไปยังการออกแบบ รายการข้อกำหนดการทำงาน และอธิบายข้อพิจารณาในการออกแบบ ใช้เพื่อร่างแผนการเปิดตัวสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และสร้างกรอบการทำงานสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ✨

ทางเลือกของ Productboard: เอกสารสรุปผลิตภัณฑ์
ด้วยเทมเพลตเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์จาก ClickUp ทีมของคุณจะมีโครงร่างแบบกรอกข้อมูลสำเร็จรูปที่ครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างประสบความสำเร็จ—โดยทุกคนจะเข้าใจตรงกันในเนื้อหาเดียวกันอย่างแท้จริง

สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์ร่วมกันใน ClickUp เพื่อให้ทุกคนในทีมเห็นบทบาทที่ตนมีและวิสัยทัศน์โดยรวม แสดงภาพกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุมมองบอร์ดหลายแบบรวมถึงบอร์ด Kanban ของ ClickUp เพิ่มการทำงานอัตโนมัติให้กับงานได้ทันทีเพื่อแบ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกในทีมและแผนกต่างๆ

ทางเลือกของ Productboard: สปรินต์ปัจจุบัน
สร้างกระบวนการทำงานแบบ Agileที่สมบูรณ์แบบและสร้างระบบ Kanban ที่ยืดหยุ่นเพื่อแสดงภาพงานของคุณและปรับปรุงการจัดการโครงการด้วยมุมมองบอร์ดใน ClickUp

คุณยังสามารถทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นได้ด้วยClickUp AI ใช้เพื่อเขียนเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) ออกแบบการทดสอบผู้ใช้ หรือสร้างแผนการทดสอบโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • 35+ แอป ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการจัดการงานได้ รวมถึงการกำหนดคะแนนสปรินต์และการติดตามฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเอง
  • มากกว่า 1,000+แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์ รวมถึงแม่แบบแผนโครงการ ช่วยให้การสร้างเรื่องราวแบบ Agile ติดตามคำขอฟีเจอร์ และสร้างบอร์ดการออกแบบเป็นเรื่องง่าย
  • 50+ การกระทำ, ตัวกระตุ้น, และการอัตโนมัติทำให้การปรับแต่งง่ายกว่าที่เคย
  • การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง HubSpot, Slack และ Salesforce

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • อาจมีการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเพียงเพราะมีการปรับแต่งให้เลือกมากมาย
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าจำนวนการแจ้งเตือนอาจมากเกินไป แต่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการในตั้งค่าบัญชี

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ เมื่อชำระรายปี; $10/เดือนต่อผู้ใช้ เมื่อชำระรายเดือน
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. โปรดแพด

ทางเลือกของ Productboard: Prodpad
ผ่านทางProdpad

Prodpad ช่วยลดความไม่แน่นอนในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และช่วยคุณวางแผนกลยุทธ์ ใช้เพื่อจับแนวคิดสำคัญจากลูกค้าในชีวิตจริงและสร้างตารางโครงการพร้อมแผนที่เส้นทางในตัว

เครื่องมือสำหรับรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้านั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนว่าคุณต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดก่อนเป็นอันดับแรก Prodpad มีเครื่องมือ AIที่ช่วยวิเคราะห์ความคิดเห็นและให้ข้อมูลเชิงลึกทั่วไป คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าและมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม

คุณสมบัติเด่นของ Prodpad:

  • คุณสมบัติการค้นหาไอเดียช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าผู้ใช้ต้องการคุณสมบัติใด และช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีความสำคัญมากที่สุด
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Jira, Microsoft, และ Github ช่วยให้คุณสามารถนำ Prodpad ไปใช้ในกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วได้โดยไม่ทำให้กระบวนการของทีมหยุดชะงัก
  • คุณสมบัติของ Product Backlog Workflow ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะความคิดและระบุคุณสมบัติที่ต้องการมากที่สุดเพื่อเคลียร์Product Backlog

ข้อจำกัดของ Prodpad:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแผนที่เส้นทางอาจสร้างความสับสนสำหรับเส้นทางผลิตภัณฑ์ที่ยาวหรือซับซ้อนมากขึ้น
  • แนวคิดที่ถูกเก็บถาวรไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณจะต้องติดตามเหตุผลแยกต่างหาก

ราคา Prodpad:

  • แผนที่เส้นทาง: ทดลองใช้ฟรี
  • แผนที่ทางสิ่งจำเป็น: $30/บรรณาธิการ/เดือน
  • แผนที่ทางขั้นสูง: $55/บรรณาธิการ/เดือน

คะแนนและรีวิว Prodpad:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

3. แอร์โฟกัส

ทางเลือกของ Productboard: Airfocus
ผ่านทางAirfocus

Airfocus ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของผู้ใช้วางแผนการดำเนินโครงการ และประสานงานทีมต่างๆ แพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การค้นพบและการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงกลยุทธ์ สร้างขึ้นเป็นแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับงานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ ?

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมกับผู้ใช้จริงโดยสร้างพอร์ทัลที่มีแบรนด์ซึ่งคุณสามารถแบ่งปันแนวคิดกับลูกค้าของคุณได้

ใช้เครื่องมือแผนที่เส้นทางเพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและให้ทีมทราบอย่างชัดเจนว่าจะต้องคาดหวังอะไรในทุกขั้นตอน ระดมความคิดประกาศการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และเฉลิมฉลองความสำเร็จในพื้นที่เดียว

คุณสมบัติเด่นของ Airfocus:

  • แอปเนทีฟของ Airfocus ช่วยให้คุณสร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้
  • มุมมองที่กำหนดเองช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผนภูมิแกนต์,กระดานคัมบัง, และตาราง
  • ซอฟต์แวร์แผนที่ถนนสร้างความชัดเจนให้กับแผนของทีมและสามารถปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Airfocus:

  • ผู้ใช้พบว่าการผสานรวมกับ Jira ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเสมอไป
  • แผนการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ดังนั้นหากทำงานกับสมาชิกในทีมจำนวนมากจะมีค่าใช้จ่ายสูง

ราคาของ Airfocus:

  • ขั้นสูง: $69/บรรณาธิการ/เดือน
  • ข้อดี: ราคาประจำปีแบบกำหนดเอง
  • องค์กร: ราคาประจำปีแบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Airfocus:

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

4. UserVoice

ทางเลือกของ Productboard: UserVoice
ผ่านทางUserVoice

UserVoice เป็นระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระดานแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าลูกค้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร และคุณลักษณะใดที่พวกเขาต้องการมากที่สุด

เครื่องมือนี้ใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การสร้างเรื่องราวของผู้ใช้ไปจนถึงการดูว่าพวกเขาใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserVoice:

  • แบบฟอร์มและเครื่องมือสำหรับข้อเสนอแนะถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการรับฟัง และสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
  • การผสานรวมรวมถึง Jira, Slack, Azure DevOps และ Zendesk

ข้อจำกัดของ UserVoice:

  • ผู้ใช้ชอบการผสานการทำงานที่มีอยู่ แต่ต้องการให้มีแพลตฟอร์มที่รองรับเพิ่มเติม
  • ไม่มีอีเมลหรือการสนับสนุนลูกค้าออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อบกพร่องอาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของ UserVoice:

  • สิ่งจำเป็น: $699/เดือน
  • ข้อดี: $899/เดือน
  • พรีเมียม: $1,349/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก UserVoice:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (60+ รีวิว)

5. คอนวาส

คอนวาส
ผ่านทางConvas

Convas เป็นเครื่องมือรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าที่ช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง ใช้หน้าแสดงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมของคุณเองและลูกค้าจริง เพิ่มระบบโหวตฟีเจอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฟังก์ชันต่าง ๆ ได้

ใช้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อสร้างแผนที่นำทางสำหรับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังดำเนินการอยู่ อะไรที่ทำเสร็จแล้ว และอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อคุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พวกเขาอาจสนใจ

คุณสมบัติเด่นของ Convas:

  • หน้าความคิดเห็นสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ใช้การแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้โดยตรง สร้างบอร์ดหลายบอร์ดสำหรับความคิดเห็นประเภทต่างๆ และเพิ่มแท็กเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบ
  • เพิ่มวิดเจ็ตความคิดเห็นของลูกค้าในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์
  • ประกาศการอัปเดตผลิตภัณฑ์ทำให้การประกาศคุณสมบัติใหม่และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ง่ายกว่าที่เคย

ข้อจำกัดของ Convas:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปมีข้อบกพร่อง ทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้าลง
  • หากคุณมีผู้ใช้มากกว่า 100 คนที่คุณต้องการติดตาม คุณต้องชำระเงินสำหรับแผนระดับธุรกิจ

ราคาของ Convas:

  • ฟรี: $0/เดือน พร้อมติดตามผู้ใช้ได้สูงสุด 25 คน
  • การเติบโต: $15/เดือน พร้อมติดตามผู้ใช้ได้สูงสุด 100 คน
  • ธุรกิจ: $150/เดือน พร้อมผู้ใช้ที่ติดตามได้ไม่จำกัด
  • ส่วนตัว: $99/เดือน สำหรับคุณสมบัติการให้คำแนะนำส่วนตัว

คะแนนและรีวิวของ Convas:

  • G2: 4. 0/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. เพนโด

เพนโด
ผ่านทางPendo

Pendo ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือครบวงจรนี้ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด, ไอที, ผลิตภัณฑ์, และความสำเร็จของลูกค้า

โซลูชันแบบ Low-code ช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถใช้ Pendo ได้อย่างง่ายดายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลย้อนหลังที่จับคู่กับข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพจะช่วยให้คุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าใช้งานและรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pendo:

  • ป้อนแนวคิดผลิตภัณฑ์และแบ่งปันกับลูกค้าโดยตรงเพื่อรับข้อเสนอแนะก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาฟีเจอร์และแอปพลิเคชันใหม่
  • ข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอ SaaS ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • คุณสมบัติของ AI มอบข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ละเอียดซึ่งสมาชิกในทีมของคุณอาจพลาดไปเอง

ข้อจำกัดของ Pendo:

  • การกำหนดราคาอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด
  • รายงานที่กำหนดเองบางรายการไม่สามารถใช้ได้ในแอป ซึ่งหมายความว่าคุณต้องไปที่เดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ราคาของ Pendo:

  • ฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 500 คนต่อเดือน
  • ผู้เริ่มต้น: $7,000 ต่อปี พร้อมผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนสูงสุด 10,000 คน
  • การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
  • พอร์ตโฟลิโอ: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Pendo:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. ProductPlan

ProductPlan
ผ่านทางProductPlan

ProductPlan เป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ สร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และวางแผนไทม์ไลน์โครงการในที่เดียว

ใช้มุมมองและตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ สร้างเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้สมาชิกทีมเข้าใจกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป้าหมายสุดท้าย ?

แผนที่นำทางพอร์ตโฟลิโอช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่กว้างขวางของโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่นในผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการระดมความคิด การทดสอบกับผู้ใช้ หรือการส่งมอบขั้นสุดท้าย

คุณสมบัติเด่นของ ProductPlan:

  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 ประเภท II หมายความว่าเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภท รวมถึงองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • นำเข้า, ซิงค์, และเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายสิบตัว รวมถึงโปรดักต์ที่คุณชื่นชอบอย่าง Jira, GitHub, และ Zapier
  • แม่แบบแผนที่ถนนหลายสิบแบบช่วยให้การสร้างเค้าโครงภาพของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ ProductPlan:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมอาจสร้างความสับสนได้
  • ไม่มีโหมดออฟไลน์ คุณต้องเชื่อมต่อเพื่อทำสิ่งใด ๆ ได้

ราคาของ ProductPlan:

  • พื้นฐาน: $39/เดือน
  • มืออาชีพ: $79/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ProductPlan:

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. โรดมันค์

โรดมันค์
ผ่านทางRoadmunk

Roadmunk คือแพลตฟอร์มสำหรับการวางแผนเส้นทางสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างแผนที่เส้นทางแบบภาพเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ถัดไปของคุณ รับความคิดเห็นจากลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่คุณต้องการสร้างต่อไป

คุณสมบัติเด่นของ Roadmunk:

  • เทมเพลตแผนงานกว่า 35 แบบช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรงงานในการวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • Roadmunk API ช่วยให้คุณสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อใช้งานเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่น
  • กล่องข้อความตอบกลับสร้างพื้นที่ที่มีประโยชน์เพื่อติดตามสิ่งที่ลูกค้าพูด

ข้อจำกัดของ Roadmunk:

  • ผู้ใช้บางรายต้องการปรับแต่งฟิลด์คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใส่ข้อมูลได้มากขึ้น
  • คุณต้องเพิ่มวันที่ให้กับแต่ละขั้นตอนของแผนงาน ซึ่งอาจละเอียดเกินไปสำหรับองค์กรที่มีกรอบเวลาไม่เข้มงวดมากนัก

ราคาของ Roadmunk:

  • เริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับผู้ทำแผนที่ถนน 1 คน
  • ธุรกิจ: $49/บรรณาธิการ/เดือน
  • มืออาชีพ: $99/บรรณาธิการ/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Roadmunk:

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

9. Rapidr

Rapidr
ผ่านทางRapidr

Rapidr ช่วยให้คุณจับความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า, และมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์. ใช้กระดานความคิดเห็นสาธารณะและส่วนตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการ. ระบุผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาและสร้างแผนที่เส้นทางเพื่อติดตามกระบวนการ.

คุณสมบัติเด่นของ Rapidr:

  • 7 การเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว และอีก 5 การเชื่อมต่อที่กำลังจะมาถึง ทำให้คุณสามารถใช้เครื่องมือพัฒนาที่ได้รับความนิยมได้อย่างง่ายดายกับ Rapidr
  • การติดตามคำขอฟีเจอร์ช่วยให้คุณติดตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ของคุณต้องการ
  • ระบบติดตามข้อบกพร่องในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทีมของคุณดำเนินการแก้ไข

ข้อจำกัดของ Rapidr:

  • การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเป็นพื้นฐานและไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือเครื่องมือวางแผนเส้นทางขั้นสูงอื่น ๆ
  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้บางคนต้องการให้มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม

ราคาของ Rapidr:

  • เริ่มต้นธุรกิจ: $49/เดือน
  • ธุรกิจ: $199/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Rapidr:

  • G2: 4. 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. Craft. io

Craft.io
ผ่านทางCraft.io

ใช้ Craft. io เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้และตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ด้วยอินเทอร์เฟซที่สวยงามและน่าดึงดูด คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางและไทม์ไลน์กลยุทธ์ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ปรับตามขีดความสามารถ และปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่น ทั้งหมดในที่เดียว

Craft. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้ทันทีและผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ เช่น Jira
  • จัดการพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยฟิลด์สำหรับงานค้าง, วัตถุประสงค์, ความพึ่งพา, และโครงการ

ข้อจำกัดของ Craft. io:

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาบั๊กที่มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมผิดคน
  • การทำแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่ากับเครื่องมือของคู่แข่งบางราย

Craft. io ราคา:

  • เริ่มต้น: $19/บรรณาธิการ/เดือน
  • ข้อดี: $79/บรรณาธิการ/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Craft. io คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารธุรกิจสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดใหญ่ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นอยู่ห่างเพียงไม่กี่คลิก ด้วยทางเลือกแทน Productboard เหล่านี้ คุณจะค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้การจัดการทุกอย่างในพื้นที่เดียวเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานหลายร้อยรายการที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะรักไปอีกหลายปี ที่ดีที่สุดคือ ด้วย ClickUp ใช้ได้ฟรีตลอดไป!