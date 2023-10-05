อะไรคือการดำเนินการโครงการ? 10 กลยุทธ์ในระยะการดำเนินการโครงการ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือการดำเนินโครงการ?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "การดำเนินโครงการเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ผ่านขั้นตอนการคิดค้นผ่านแผนที่โครงการของคุณแล้ว นี่คือส่วนที่ดี—เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการจริงและนำโครงการไปสู่ความสำเร็จ นี่อาจเป็นระยะที่น่ากลัวที่สุดเช่นกัน เพราะเป็นระยะที่ยาวนานที่สุด ต้องการความพยายามมากที่สุด และซับซ้อนที่สุด" } } ] }
มาสร้างบรรยากาศกันเถอะ 🎭
คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ทีมของคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าในกระบวนการวางแผนโครงการ. คุณได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างกลยุทธ์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้ความคิดของคุณเป็นจริง.
ตอนนี้ถึงเวลาลงมือทำแล้ว 🥳
เมื่อทุกขั้นตอนของแผนโครงการของคุณถูกวางแผนไว้แล้วและอยู่ตรงหน้าคุณ แผนนี้พร้อมที่จะเข้าสู่ระยะการดำเนินการโครงการแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะเก็บเงิน 200 ดอลลาร์และผ่าน "Go" ไปได้ คุณต้องตระหนักถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้โครงการล่าช้าหรือหยุดชะงักไปอย่างไม่มีกำหนด
ให้คู่มือนี้ช่วยกระตุ้นความคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถพิชิตการดำเนินโครงการได้อย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง ติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ จุดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า และ 10 กลยุทธ์การบริหารโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินโครงการคืออะไร?
การดำเนินโครงการเกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ผ่านขั้นตอนการคิดค้นผ่านแผนที่โครงการของคุณแล้ว นี่คือส่วนที่ดี—เมื่อคุณพร้อมที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นจริง ๆ และนำโครงการไปสู่ความสำเร็จ นี่อาจเป็นระยะที่น่ากลัวที่สุดเช่นกัน เพราะมันคือระยะที่ยาวนานที่สุด ต้องการความพยายามมากที่สุด และซับซ้อนที่สุด
ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องมีสมาธิ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน และรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอเมื่อพูดถึงความคืบหน้าและอุปสรรคของโครงการ ในขณะที่ทีมกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่คุณและทีมได้สร้างขึ้น คุณในฐานะผู้จัดการโครงการต้องดูแลและสนับสนุนความก้าวหน้าของทีมโดย:
- กำกับดูแล ส่งเสริม และร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมงานในการดำเนินงานตามขอบเขตของโครงการ
- การจัดการความก้าวหน้าในขณะที่เกิดขึ้น
- การเสนอแนะการปรับทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
- การบริหารความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- บันทึกและบันทึกปัญหาทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง และการอัปเดตที่สำคัญ
พูดง่ายกว่าทำ จริงไหม? 😅
แต่โดยทั่วไปแล้ว หากคุณยึดหลักการให้ความสำคัญกับ บุคลากร กระบวนการ และ การสื่อสาร คุณก็จะอยู่ในเส้นทางที่ดี! ไม่ว่าโครงการจะเป็นประเภทใด การบริหารจัดการทั้งสามด้านอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน อยู่ในงบประมาณ และบรรลุเป้าหมายสำคัญได้
นี่คือสิ่งสำคัญเพราะมันยังเป็นหน้าที่ของผู้จัดการโครงการที่จะช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถชดเชยเวลาที่สูญเสียไป, เปลี่ยนเส้นทาง, หรือปรับเปลี่ยนแผนหากส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนเกิดปัญหา—หรือที่เรียกว่าช่องว่างในการดำเนินโครงการ
ช่องว่างในการดำเนินโครงการคืออะไร
ที่รู้จักกันในนามช่องว่างทางกลยุทธ์ ช่องว่างในการดำเนินโครงการเกิดขึ้นเมื่อแผนโครงการที่คุณสร้างขึ้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ไม่ว่าโครงการของคุณจะหยุดชะงักเนื่องจากความไม่ชัดเจน ระยะเวลาที่ลดลง ทรัพยากรที่ลดลง หรือเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง—ทั้งหมดนี้ถือเป็นช่องว่างในการดำเนินโครงการ
ในขณะที่การขาดแคลนทรัพยากรเป็นสาเหตุหลักของช่องว่างส่วนใหญ่—ทั้งงบประมาณ วัสดุ และขีดความสามารถ—ยังมีอุปสรรคสำคัญอื่น ๆ ที่ควรตระหนักล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ระยะดำเนินการโครงการ ได้แก่
- การขาดการสนับสนุนหรือการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรอบเวลาที่สูงเกินไปหรือไม่สมจริง
- วิสัยทัศน์โครงการที่ไม่ชัดเจน
- การขาดการจัดลำดับความสำคัญซึ่งนำไปสู่การติดขัด
และอื่นๆ อีกมากมาย 🫣
ในฐานะผู้จัดการโครงการ การรักษาสมดุลระหว่างการดูแลการดำเนินโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างโดยไม่เข้าไปควบคุมงานของทีมมากเกินไปหรือคอยจ้องดูการทำงานของพวกเขาอาจเป็นเรื่องยาก สิ่งนี้ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในท้ายที่สุดเพราะมันส่งข้อความว่าสมาชิกไม่ได้รับความไว้วางใจในการจัดการงานของตนเอง และพูดง่ายๆ คือมันไม่ดีต่อขวัญกำลังใจ
เราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วย 10 กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถหลีกเลี่ยงช่องว่างในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น และส่งมอบโครงการได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
โบนัส:การวางแผนสำรอง
อะไรเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่ประสบความสำเร็จ?
- การมอบหมายงาน: ผู้จัดการโครงการมอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมตามทักษะและความเชี่ยวชาญของพวกเขา
- การดำเนินงาน: สมาชิกในทีมดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติตามแผนโครงการและกรอบเวลาที่กำหนด
- การติดตามความคืบหน้า: ผู้จัดการโครงการตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานกำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: สมาชิกในทีมสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดต แก้ไขปัญหา และประสานงานร่วมกัน
- การควบคุมคุณภาพ: มีการดำเนินกระบวนการประกันคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ
- การจัดการความเสี่ยง: ทีมโครงการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
- การจัดการทรัพยากร: ผู้จัดการโครงการต้องมั่นใจว่าทรัพยากรที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ วัสดุ และบุคลากร มีพร้อมและถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ทีมโครงการรักษาการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขข้อกังวลต่างๆ
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง: หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือข้อกำหนดของโครงการเกิดขึ้น จะมีการบันทึกไว้ ประเมินผล และจัดการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- เอกสารและการรายงาน: ความคืบหน้า, จุดสำคัญ, และปัญหาที่พบจะถูกบันทึกและรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
- การแก้ไขปัญหา: ทีมโครงการระบุและแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับปรุงตามความจำเป็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
10 กลยุทธ์การดำเนินโครงการ
มีขั้นตอนเชิงรุกมากมายที่สามารถดำเนินการได้ก่อนเข้าสู่ระยะการดำเนินโครงการ เพื่อลดช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือภารกิจที่อาจไม่สอดคล้องกัน เคล็ดลับสำคัญคือการนำขั้นตอนเหล่านี้ไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารโครงการของคุณให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะต้องลงมือปฏิบัติจริง! ต่อไปนี้คือ 10 กลยุทธ์การดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราคัดสรรมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจ ทำงานตรงเป้าหมาย และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเสมอ
1. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
หากคุณกำลังลังเลว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการจำเป็นหรือไม่สำหรับการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ—มันจำเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เวลาอย่างมากในการเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน หรือจัดการโครงการหลายโครงการในเวลาเดียวกัน เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นความโปร่งใสของโครงการได้อย่างครบถ้วนโดยไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลแม้แต่ฉบับเดียว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ในการดูแลเวลา, ปริมาณงาน, โครงการ, และ TBH, ความมีสติของพวกเขาในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดงานที่ไม่จำเป็นและทำให้กระบวนการวางแผนโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน,การพึ่งพาของงาน, อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง, และอื่น ๆ อีกมากมาย 😍
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่สามารถปรับขนาดได้, ยืดหยุ่น, และใช้งานง่าย—ไม่ว่าขนาดของทีมคุณหรือความซับซ้อนของโครงการของคุณจะเป็นอย่างไร, ซอฟต์แวร์ก็จะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้เสมอ คุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคุณภาพสูง ได้แก่:
- มุมมองหลากหลายเพื่อสนับสนุนกระดานคัมบัง,แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม, ปฏิทินของคุณ,แผนภาพ, รายการงาน, และอื่น ๆ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันในแอป เช่น ความคิดเห็น, การกล่าวถึง @, แชท, งานที่ได้รับมอบหมาย, และผู้ติดตาม
- แดชบอร์ดและการรายงานแบบทันทีเพื่อให้ผู้จัดการโครงการมีความเข้าใจในระดับสูงเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของโครงการ
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อสื่อสารความคืบหน้าของรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างชัดเจนและมองเห็นภาพได้
- การผสานรวมหลายระบบเพื่อให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน และนำข้อมูลที่มีคุณค่ามากขึ้นเข้าสู่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณ
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เราชื่นชอบบางส่วนเท่านั้น แต่ยังมีอีกมากมายที่ควรพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ความง่ายในการใช้งาน งบประมาณของทีม และเครื่องมือที่คุณได้ลงทุนไปแล้ว ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลือกโซลูชันที่เหมาะสม แต่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ สิ่งสำคัญคือคุณควรรู้ว่ามีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือก!
2. ใช้แบบแผนการวางแผนโครงการและแบบแผนการดำเนินการโครงการ
คุณสามารถหาแม่แบบสำหรับอะไรก็ได้ในทุกวันนี้
จริงๆ นะ! ไม่ใช่ความลับเลยว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังทุกตัวมาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งให้ใช้ประโยชน์ ท้ายที่สุดแล้ว คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ แต่ในขณะนั้น? การเรียนรู้เครื่องมือใหม่อาจเป็นกระบวนการในตัวของมันเอง แม่แบบช่วยลดปัญหานี้ด้วยกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้เพื่อเริ่มต้นกระบวนการดำเนินโครงการของคุณในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นอกจากนี้ เทมเพลตยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้คุณเห็นว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร สถานะที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ตารางที่เกือบสมบูรณ์ รายการงานวางแผนโครงการ และเอกสารช่วยเหลือ เป็นเพียงบางส่วนของวิธีมากมายที่เทมเพลตสามารถช่วยนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ
เคล็ดลับการใช้เทมเพลตที่ดีที่สุดที่เราสามารถแนะนำให้คุณได้คือเริ่มต้นที่นี่ด้วยเทมเพลตแผนการดำเนินงานโครงการโดย ClickUp
เอกสาร ClickUp Doc ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เต็มไปด้วยหน้าเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้ถึงเจ็ดหน้าช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของโครงการ, วัตถุประสงค์, ข้อกำหนด, กำหนดการ, แผนการสื่อสาร, และอื่น ๆ ได้อย่างมีกลยุทธ์และครอบคลุมอย่างละเอียด นี่คือแหล่งข้อมูลที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการดำเนินโครงการโดยใช้เครื่องมือแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือและไดนามิกของ ClickUp—และเราไม่ได้ลืมบอกไปว่ามันฟรี! 💸
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่เราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับClickUp Docs:
- ข้อความจากเอกสาร ClickUp ของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที
- ความคิดเห็นสามารถมอบหมายให้สมาชิกคนอื่นได้ด้วยการกล่าวถึงหรือแท็กอย่างง่าย
- ทีมสามารถดูและแก้ไขไปพร้อมกันโดยไม่ทับซ้อนกันผ่านการตรวจจับแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
และเนื่องจาก ClickUp Docs จะอัปเดตโดยอัตโนมัติและบันทึกประวัติเวอร์ชันของคุณไว้อยู่เสมอ แม่แบบการดำเนินงานโครงการของคุณจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับทีมโครงการในการอ้างอิงย้อนกลับได้ตลอดเวลา 😍
3. ปรับแนวทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินโครงการ
นี่ไม่ใช่แค่การตกลงเกี่ยวกับผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจว่าโครงการนี้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กรของคุณอย่างไร
การเข้าใจ "เหตุผล" เบื้องหลังโครงการของคุณจะช่วยให้ทีมโครงการมีความสอดคล้องกันในกลยุทธ์โดยรวม และทำให้มั่นใจว่างานที่ถูกต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญ การสื่อสารที่ชัดเจนเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
การประชุมเริ่มต้นโครงการ การตั้งเป้าหมายแบบ SMART และการอัปเดตความคืบหน้า เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมความโปร่งใสและความมั่นใจในทีมเมื่อพูดถึงการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในทุกขั้นตอนของโครงการโดยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนไม่ได้ติดอยู่ในงานของตัวเองทุกวัน
4. สร้างสรรค์นวัตกรรม
เมื่อพูดถึงความคิดใหม่ ๆ ไม่มีใครมากเกินไปที่จะมีส่วนร่วม—ในฐานะผู้จัดการโครงการ สิ่งสำคัญคือการให้อำนาจสมาชิกในการแบ่งปันความคิดของพวกเขา
สมาชิกในทีมของคุณคือผู้ที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์—นำทางตามแผนงาน ปฏิบัติตามกำหนดเวลา และส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้ พวกเขารู้ดีว่ากำลังพูดถึงอะไร!
เมื่อเข้าสู่ระยะการดำเนินการ คุณอาจรู้สึกลังเลที่จะต้อนรับความคิดใหม่ ๆ เนื่องจากกลัวว่าจะทำให้กลยุทธ์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นเสียหาย แต่การปรับเปลี่ยนทิศทางเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในกระบวนการของโครงการ คุณและทีมของคุณมีเป้าหมายเดียวกัน และมันจะไปได้ไกลหากพวกเขารู้ว่าพวกเขามีอำนาจที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ยังมีเวลาที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมัน
การเกิดความคิด,การประชุมระดมสมอง, และช่องทางการสื่อสารที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยส่งเสริมการหารืออย่างเปิดเผยในทีม และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขาโดยการเป็นผู้เริ่มต้นก่อน แทนที่จะบอกพวกเขาเพียงว่าคุณพร้อมรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา ให้โอกาสพวกเขาได้ยกประเด็นหรือปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานขึ้นมาได้ตลอดเวลา – โครงการของคุณจะดีขึ้นในระยะยาวอย่างแน่นอน
5. ส่งเสริมการแบ่งปันความคิด
มันเป็นเรื่องสองด้าน! การส่งเสริมให้ทีมแบ่งปันความคิดของพวกเขานั้นสำคัญไม่แพ้กับการทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการฟัง. ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณมีอำนาจที่จะช่วยให้ทีมของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านความคิดของพวกเขา. ให้คุณเปิดใจและยืดหยุ่นกับความคิดของพวกเขา แม้ว่ามันจะแตกต่างจากกลยุทธ์เดิมก็ตาม.
นอกจากนี้ จะทำให้ทีมรู้สึกมีความรับผิดชอบต่องานของพวกเขามากขึ้น หากพวกเขารู้ว่าความคิดของพวกเขาได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตลอดกระบวนการ
6. มอบหมายงานสำหรับการดำเนินโครงการ
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย ผู้จัดการโครงการไม่ควรแบกรับภาระทั้งหมดไว้เพียงลำพัง พวกเขามีเรื่องให้กังวลมากพออยู่แล้ว และในฐานะผู้นำของโครงการ การมอบหมายงานให้สมาชิกคนอื่นจะช่วยส่งเสริมการเติบโตและความมั่นใจโดยการแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันในทีม
โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแม้เพียงเล็กน้อย ผู้จัดการโครงการจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการเข้าใจภาพรวมของสิ่งต่าง ๆ รวมถึงความคืบหน้าของโครงการ,ปริมาณงานของทีม, และสถานะ
7. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการที่จะต้องทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยตั้งแต่สมาชิกทีมคนอื่น ๆ ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การสนทนาที่สร้างสรรค์และเปิดกว้างเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยผู้จัดการประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่จำเป็นต้องสงวนไว้สำหรับการประชุมและอีเมลเท่านั้น ทำให้สถานะของโครงการของคุณโปร่งใสอย่างเต็มที่โดยให้สิทธิ์ผู้เล่นหลักในการดู แสดงความคิดเห็น หรือแม้แต่แก้ไขรายงานระดับสูงหรือเอกสารความคืบหน้าตามที่คุณเห็นสมควร
8. ระบุการพึ่งพาของงาน
การรู้ว่างานใดต้องทำตามลำดับเฉพาะจะช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม เมื่อพิจารณาว่าช่องว่างด้านกลยุทธ์ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการจัดการทรัพยากรในระดับใดระดับหนึ่ง การติดตามการพึ่งพาของงานกำหนดการสำคัญ และเส้นทางวิกฤตอย่างใกล้ชิดจึงอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้โครงการผ่านพ้นขั้นตอนการดำเนินงานไปได้หรือไม่
9. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
เมื่อพูดถึงแดชบอร์ด, รายงาน, และข้อมูลเชิงลึก ควรเลือกโซลูชันการจัดการโครงการที่มีภาพประกอบมากกว่าไว้ก่อน. มีวิธีมากมายในการตรวจสอบสถานะโดยรวมของโครงการของคุณได้ แม้กระทั่งในระดับที่ละเอียดมาก ๆ ก็ตาม เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม.
คุณสมบัติเช่นสถานะงานที่ปรับแต่งได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับการอัปเดตงานแต่ละงานได้อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับความคืบหน้าในระดับสูง แดชบอร์ด แผนภาพ และกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลคือสิ่งที่ผู้จัดการโครงการทุกคนเลือกใช้ ข้อดีอีกประการของการใช้รูปแบบการรายงานที่มีความเป็นภาพสูงคืออ่านง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าแผนกอื่นๆ ในการทำความเข้าใจในสถานการณ์เร่งด่วน
10. ทบทวนผลงานที่ส่งมอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ใด ๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การจัดการเวลาที่ดีขึ้นและเพิ่มผลผลิตในขณะที่หลีกเลี่ยงช่องว่างในการดำเนินการในด้านการจัดการโครงการ ดังนั้น คุณควรทำอะไรกับเวลาใหม่ที่คุณได้ประหยัดไว้? ใช้เวลาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีความสุขในทุกขั้นตอน!
แม้ว่าจะไม่จำเป็นหรือเป็นไปไม่ได้เสมอไป การทบทวนผลลัพธ์ของโครงการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดระยะการดำเนินงานจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะพึงพอใจเมื่อโครงการเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังทำให้คุณดูดีอีกด้วย!
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับลูกค้าใหม่ การแสดงท่าทางนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างความมั่นใจให้กับทีมของคุณว่าพวกเขากำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยในการดำเนินโครงการอย่างไร
หากคุณจะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคู่มือนี้ไป ให้เป็นความสำคัญของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบไดนามิกเพื่อทำให้กระบวนการดำเนินโครงการของคุณราบรื่นและอัตโนมัติ
การลงทุนเวลาและทรัพยากรของคุณในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณดำเนินกลยุทธ์การดำเนินการทั้ง 10 ข้อนี้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเภทใดหรือมีความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
ด้วยคลังแม่แบบที่หลากหลายเพื่อเสริมคุณสมบัติอันครบครัน ClickUpคือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้จัดการและทีมงานในการดำเนินโครงการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความสอดคล้องในเป้าหมายสำคัญ เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอจะรวมงานจากทุกแอปไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเดียว
ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นClickUp Docs,ClickUp Whiteboards, มุมมองหลากหลายรูปแบบ และสถานะที่กำหนดเองได้ ซึ่งมีให้ในทุกแผนราคา ClickUp จึงสร้างโซลูชันสำหรับทีมทุกขนาดและทุกงบประมาณสมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มใช้งานร่วมกับทีมของคุณได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย