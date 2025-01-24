30 ตัวอย่างแผนภาพสำหรับทุกประเภทของโครงการ

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการประเภทใด สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคุณจะต้องทำงานกับข้อมูลและสารสนเทศจำนวนมากหลากหลายรูปแบบ
บางครั้ง ข้อมูลนี้อาจยากที่จะเข้าใจหรืออธิบายให้ผู้อื่นฟังโดยใช้เพียงข้อความ. นั่นคือเหตุผลที่กราฟและแผนภาพมีประโยชน์.
ทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจที่มีสุขภาพดี แต่บางครั้ง การคิดค้นแผนภาพที่เหมาะสมเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเชิงคุณภาพได้อย่างดีที่สุดนั้น ยากมาก นั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องชอบบล็อกนี้
บทความนี้ถือเป็นคู่มือใหม่ที่คุณควรใช้สำหรับแผนภาพสำคัญที่คุณต้องรู้สำหรับทุกประเภทของกระบวนการทำงาน รวมถึงเมื่อใดที่ควรใช้ ตัวอย่างแผนภาพ คำรับรองจากผู้ใช้จริง และเคล็ดลับที่จำเป็นสำหรับการสร้างแผนภาพอย่างรวดเร็ว
⏰ สรุป 60 วินาที
แผนภาพช่วยให้แนวคิด กระบวนการ และการทำงานเป็นทีมง่ายขึ้น ClickUp มีเทมเพลตสำหรับสร้างภาพที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกโครงการ
- แผนผังความคิด: จัดระเบียบความคิดและแนวคิดอย่างเป็นลำดับชั้น ช่วยให้การระดมความคิดและการจัดโครงสร้างข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ้น
- แผนภาพลำดับชั้น: แสดงโครงสร้างขององค์กรหรือระบบ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหรือองค์ประกอบต่างๆ
- แผนภาพเมทริกซ์: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดขององค์ประกอบสองชุดขึ้นไป มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจและการจัดลำดับความสำคัญ
- แผนภาพวงกลม: แสดงกระบวนการที่เป็นวงจรหรือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ
- แผนภูมิการวิเคราะห์ SWOT: ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนผังโครงสร้างองค์กร: แสดงโครงสร้างขององค์กร พร้อมรายละเอียดบทบาทหน้าที่และสายการรายงาน
- แผนภูมิแกนต์: วางแผนและกำหนดตารางเวลาโครงการ ติดตามความคืบหน้าของงานและเป้าหมายสำคัญ
- แผนผังกระบวนการทำงาน: แสดงภาพขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการเพื่อระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ClickUp
- แผนผังกระบวนการ: แสดงจุดตัดสินใจและลำดับขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อช่วยให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาในระบบได้ดียิ่งขึ้น
- แผนภูมิ PERT: วิเคราะห์และแสดงงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเน้นที่ระยะเวลาที่ต้องใช้
- กราฟเส้น: แสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา มีประโยชน์สำหรับการติดตามประสิทธิภาพและการคาดการณ์
- แผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบปริมาณระหว่างหมวดหมู่ต่างๆ ทำให้การตีความข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
- แผนภาพเวนน์: แสดงให้เห็นถึงการทับซ้อนและความแตกต่างระหว่างชุดข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
- แผนภาพต้นไม้: แยกหมวดหมู่กว้างๆ ออกเป็นรายละเอียดที่ละเอียดขึ้น เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบ
- แผนภาพ UML: จำลองสถาปัตยกรรมและออกแบบซอฟต์แวร์, ให้แบบแปลนที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนา.
- แผนภาพก้างปลา: ระบุสาเหตุรากเหง้าของปัญหา เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนภาพ SIPOC: ระบุผู้จัดหา, ข้อมูลนำเข้า, กระบวนการ, ผลลัพธ์, และลูกค้า เพื่อเข้าใจองค์ประกอบของกระบวนการ.
- แผนผังเส้นทางความรับผิดชอบ: ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบภายในกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ
- แผนภาพกระจาย: สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
- แผนภาพเครือข่าย: แผนผังที่แสดงการเชื่อมต่อภายในระบบ เช่น เครือข่ายไอทีหรือโครงสร้างทางสังคม
ClickUp ไม่ใช่แค่แผนผัง—แต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการครบวงจรของคุณ วางแผน ทำงานร่วมกัน และรักษาความเป็นระเบียบด้วยเทมเพลต การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ
20 ประเภทของแผนภาพ ตัวอย่างสำหรับทีมของคุณ
ก่อนที่เราจะไปต่อ เราควรทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อน แผนภาพคืออะไร?
แผนภาพ, อย่างง่าย, คือวิธีการทางสายตาในการแบ่งปันข้อมูล. เราสามารถใช้แผนภาพเพื่ออธิบายทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ.
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงด้วยค่าตัวเลขหรือนับได้ ซึ่งอาจรวมถึงขั้นตอนในกระบวนการทำงาน สมาชิกขององค์กร ภาพถ่าย แนวคิด ช่วงเวลา และอื่นๆ อีกมากมายแผนภาพเช่นแผนผัง ความคิดหรือแผนภูมิแกนต์สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้ดี
ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ถูกนำเสนอโดยสิ่งต่างๆ เช่น คอลัมน์ กราฟเส้น กราฟแท่ง หรือ—ที่ฉันชอบเป็นพิเศษ—กราฟวงกลม
การกำหนดวัตถุประสงค์ของข้อมูลของคุณก่อนตัดสินใจเลือกประเภทของแผนภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นเมื่อคุณเห็นตัวอย่างในชีวิตจริง—ซึ่งเรามีให้คุณดู!
ดังนั้นโดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป นี่คือแผนภาพที่เราชื่นชอบพร้อมตัวอย่าง
ป.ล. มีเทมเพลตที่เป็นประโยชน์มากๆ รออยู่ข้างหน้า
1. แผนผังความคิด
หากคุณเคยใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีอย่าง ClickUp คุณอาจเคยได้ยินตัวอย่างแผนผังการทำงานยอดนิยมนี้มาแล้ว แผนผังความคิด (Mind Maps) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนผัง การวางแผนกระบวนการทำงาน การแสดงข้อมูลการระดมความคิดสำหรับกระบวนการใหม่ๆ— และยังช่วยให้คุณรู้สึกสร้างสรรค์ในขณะที่ทำงานอีกด้วย!
แผนภาพเหล่านี้มักเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักหรือเป้าหมายปลายทางในใจเพื่อขยายออกไป และแผนภาพของคุณจะค่อยๆ มีรูปร่างอย่างเป็นธรรมชาติจากจุดนั้น แผนภาพเหล่านี้เน้นการมองเห็นอย่างมาก และแผนภาพที่ดีที่สุดยังมีความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ และทำงานร่วมกันได้
เหมือนกับใยแมงมุมหรือแม้แต่กระแสความคิด แผนผังความคิดเชื่อมโยงความคิด (โหนด) เข้าด้วยกันเพื่อถ่ายทอดให้เห็นภาพว่าแต่ละขั้นตอนของโครงการนำไปสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างไร
และนั่นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุด! แผนผังความคิดสามารถมีโครงสร้างหรือเป็นแบบอิสระได้ตามที่คุณต้องการ ด้วยทรัพยากรอย่างกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดของคุณได้เหมือนกับการวาดเล่นในเวลากลางวัน—เพิ่มรูปทรง เส้นเชื่อมโยง สื่อต่างๆ และแม้กระทั่งนำทีมทั้งหมดเข้ามาร่วมด้วย
เมื่อใดควรใช้แผนภาพความคิด?
แม้ว่าแผนภาพนี้จะเป็นที่นิยมในการวางแผนฟังก์ชันธุรกิจใหม่ กระบวนการ หรือโครงการ แต่แผนผังความคิดยังถูกใช้สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น แผนผังเครือข่ายที่อธิบายบทบาทต่างๆ ในบริษัท การระดมความคิดเพื่อหาคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับคำถามหลัก หรือการสำรวจหัวข้อย่อยของหัวข้อใหญ่
อย่ารู้สึกหนักใจกับกฎเกณฑ์ที่นี่มากเกินไป; แผนผังความคิดถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากแม่แบบและทรัพยากรแผนผังความคิดฟรีมากมายที่มีให้คุณใช้งาน คุณจะไม่มีวันรู้สึกโดดเดี่ยวในกระบวนการสร้างแผนผังความคิดครั้งแรกของคุณอย่างแน่นอน
ใช้แผนผังความคิดเพื่อขยายรายละเอียดแผนงานหรือกลยุทธ์สำหรับงานทั้งในชีวิตส่วนตัว และ ชีวิตการทำงานของคุณ รวมถึง:
- การเติบโตทางธุรกิจ
- OKRs
- การระดมความคิด
- การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก
- การเริ่มต้นใช้งาน
- แผนที่ทาง
- การจัดการเวลา
และอีกมากมาย!
พร้อมที่จะสร้างแผนผังความคิดของคุณเองหรือยัง? เริ่มต้นที่นี่ด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายจาก ClickUpและดูการทำงานของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา 💜
2. แผนผังลำดับชั้น
หากคุณฟังอย่างใกล้ชิด คุณแทบจะได้ยินเสียง "อ๊าาาา" พร้อมกับการพยักหน้าเห็นด้วยจากผู้ใช้ ClickUp ทุกคนทั่วโลก เราชื่นชอบแผนผังลำดับชั้น—นี่คือรากฐานของแพลตฟอร์มของเรา!
เหมือนตุ๊กตาหมีรัสเซียที่ซ้อนกันอยู่ แผนภาพลำดับชั้นเริ่มต้นด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมทั้งหมด (เช่น องค์กรทั้งหมดของคุณหรือแผนกขนาดใหญ่) และจัดหมวดหมู่ทุกสิ่งภายใต้ร่มนั้นโดยการแบ่งย่อยออกเป็นชิ้นส่วนที่คล้ายกันและจัดการได้ง่ายขึ้น
เราสามารถคุยเกี่ยวกับระบบลำดับชั้นของเราได้เป็นวัน! อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบลำดับชั้นที่ไม่เหมือนใครของ ClickUpที่ช่วยคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบเพื่อขยายธุรกิจของคุณ.
เมื่อใดควรใช้แผนผังลำดับชั้น?
แผนภาพลำดับชั้นเป็นวิธีการจัดระเบียบทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน—ตั้งแต่การจัดองค์กร แผนก โครงการที่ซับซ้อน ไปจนถึงงานประจำวัน
ขณะที่แผนผังโครงสร้างองค์กรแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแต่ละบทบาท แผนผังลำดับชั้นจะแสดงให้เห็นว่างานประจำวันหรือโครงการแต่ละอย่างมีความเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร
3. แผนภาพเมทริกซ์
คุณเคยเห็นตัวอย่างแผนภาพประเภทนี้มาก่อนอย่างแน่นอน—อาจเคยใช้เพื่อช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือการตัดสินใจครั้งใหญ่มาแล้วก็ได้!
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหมวดหมู่รายการหลายรายการ แผนภาพเมทริกซ์ประกอบด้วยสี่ส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แบ่งออกเป็นสองแกน แต่ละส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ทั้งสองแกนบางครั้งแทนสองธีมที่ตรงข้ามกัน—หรือที่เรียกว่า ความดีหรือความแย่ของบางสิ่ง ความมากหรือน้อยของบางสิ่งเกิดขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แกนไม่จำเป็นต้องแทนสิ่งใดก็ได้ ในบางกรณี แกนเพียงแค่ทำหน้าที่เป็นขอบเขตเพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่พื้นที่เท่านั้น
เช่นเดียวกับแผนผังความคิดแม่แบบเมทริกซ์สามารถปรับแต่งได้ข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นสี่ส่วนในรูปแบบรายการหรือวางตำแหน่งที่จุดเฉพาะสัมพันธ์กับสิ่งที่แกนแสดง
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิเมทริกซ์?
แผนภาพเมทริกซ์สามารถใช้ได้ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ ผู้จัดการโครงการอาจใช้แผนภาพประเภทนี้เพื่อ:
- ประเมินศักยภาพความสำเร็จของโครงการใหม่
- ระบุพื้นที่ที่ต้องการในกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา
- ให้ความสำคัญกับแนวคิดใหม่
- เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของโครงการของพวกเขาเองกับโครงการที่มีอยู่คล้ายกัน
ใช้แม่แบบเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของ ClickUpเพื่อติดตามรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดของธุรกิจของคุณ
และเราได้กล่าวถึงหรือยังว่าตัวอย่างแผนผังเมทริกซ์สามารถพบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม?
หนึ่งในแผนภาพหลักที่ฉันใช้และสนับสนุนอยู่เสมอคือ แผนภาพการมอบหมายความรับผิดชอบ หรือที่รู้จักในชื่อ RACI (ซึ่งหมายถึง ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบหลัก, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้รับทราบ)
เมทริกซ์ RACI เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตที่กว้างขึ้นของการจัดการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งช่วยให้ทีมและผู้จัดการโครงการสามารถรักษาความเป็นระเบียบได้ วัตถุประสงค์ของเมทริกซ์ RACI คือการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบันทึกบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในโครงการเฉพาะ
เมทริกซ์ RACI ต้องเรียบง่ายและเข้าใจง่าย สมาชิกในทีมทุกคน ควรสามารถดูและเข้าใจเมทริกซ์ได้โดยไม่มีปัญหา ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำเมทริกซ์ RACI คือผู้จัดการโครงการและทีมโครงการ เนื่องจากการใช้แผนผังนี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือให้แต่ละคนรับผิดชอบงานของตนเองและตรวจสอบกันและกัน ในขณะที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้จัดการโครงการในการมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม *
4. แผนภาพวงกลม
เกือบจะเหมือนกับคู่คุณภาพของแผนภูมิวงกลมแบบคลาสสิก แผนภาพวงกลมแสดงถึงวิธีที่องค์ประกอบต่าง ๆ มารวมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดหนึ่งเดียว แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ แทนที่จะแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบมีสัดส่วนเท่าไรในวงกลม (หรือพาย) ส่วนต่าง ๆ ของแผนภาพวงกลมจะถูกแบ่งเท่า ๆ กัน
แผนภาพวงกลมสามารถสร้างได้โดยใช้หนึ่งวงกลมที่แบ่งด้วยจำนวนหมวดหมู่ที่กำหนด หรือเป็นจำนวนวงกลมที่จัดเรียงเป็นวงกลม 🤯
คุณสามารถปรับแต่งตัวอย่างแผนภูมิวงกลมของคุณด้วยสีหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดอันดับแต่ละส่วนของแผนภูมิวงกลมโดยใช้วงกลมซ้อนกันเพื่อสื่อถึงลำดับชั้นหรือความสำคัญของชั้นแต่ละชั้นได้อีกด้วย
เมื่อใดควรใช้แผนภาพวงกลม?
แผนภาพประเภทนี้มีความหลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะต้องการแสดงเมืองต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นรัฐ หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ แผนภาพวงกลมก็เป็นเครื่องมือช่วยการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ การนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ หรือการแยกแยะกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!
5. แผนภูมิการวิเคราะห์ SWOT
แผนภาพการวิเคราะห์ SWOT มีลักษณะคล้ายกับแผนภาพเมทริกซ์มาก และบางทีมอาจใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม แผนภาพการวิเคราะห์ SWOT มีวัตถุประสงค์ที่จำกัดอย่างชัดเจน
ตัวอย่างแผนภาพหลายตัวอย่างในรายการนี้มีขอบเขตที่เบลออย่างสวยงามซึ่งคุณสามารถปรับและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้แต่แผนภาพ SWOTไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันเสมอไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งแผนภาพเมทริกซ์ของคุณให้กลายเป็นแผนภาพ SWOT ได้ แต่ไม่สามารถทำในทางกลับกันได้ และนั่นเป็นเพราะขอบเขตของแผนภาพนี้ถูกระบุไว้ในชื่อของมัน!
S: จุดแข็งW: จุดอ่อนO: โอกาสT: อุปสรรค
เหมือนกับแผนภาพเมทริกซ์ คุณจะใช้อักเซสสองแกนเพื่อสร้างสี่ส่วนสี่มุม จากนั้นให้ติดป้ายกำกับแต่ละส่วนสี่มุมเพื่อแทนสี่ด้านของ SWOT
แผนภูมิการวิเคราะห์ SWOT ใช้เพื่อกำหนดว่าธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเปรียบเทียบกับปัจจัยภายในและภายนอกอย่างไร
- จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
- มีจุดอ่อนภายในหรือเหตุผลใดที่อาจทำให้ลูกค้าไม่เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่?
- คุณสามารถใช้โอกาสภายนอกเพื่อเติบโตได้อย่างไร? มีพื้นที่ที่ชัดเจนในสิ่งที่คุณควบคุมได้หรือไม่ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การฝึกอบรม, บุคลากร, หรือทรัพยากรที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงได้?
- ปัจจัยภายนอกใดที่กำลังคุกคามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ? หรือที่เรียกว่า ทางเลือกที่ถูกกว่า อุปสรรค คู่แข่งที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
ความคิดสร้างสรรค์ในตัวอย่างแผน SWOT ของคุณมาจากวิธีที่คุณสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสของคุณ สี สื่อ รูปภาพ และรายละเอียดที่คุณเพิ่มเข้าไปในทรัพยากรของคุณ นั่นคือความงดงามของแผนผังนี้!
สามารถตั้งค่าได้ง่ายบนกระดาษหรือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ทำให้คุณมีเวลาเหลือเฟือในการเติมแผนภาพตามต้องการ 🎨
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิ SWOT?
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือมีสินค้าอะไรก็ตาม แผนภูมิการวิเคราะห์ SWOT เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดสิ่งต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมของตลาดสำหรับสินค้าของคุณ หรือพิสูจน์ความสำเร็จในอนาคตของคุณ
แผนภูมิการวิเคราะห์ SWOT สามารถใช้เพื่อระบุและประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของธุรกิจได้
คุณไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์ SWOT คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของคุณเองในฐานะผู้นำ ฟรีแลนซ์ หรือผู้ประกอบการได้เช่นกัน
6. แผนผังโครงสร้างองค์กร
คล้ายกับแผนผังลำดับชั้น แผนผังองค์กรจะแสดงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างทุกตำแหน่งในองค์กร แผนผังองค์กรสามารถแสดงจากบนลงล่าง แนวนอนเป็นเมทริกซ์องค์กร หรือแบบ TBH หรือวิธีอื่นใดที่เข้าใจได้
คิดถึงแผนผังองค์กรของคุณเหมือนกับต้นไม้ครอบครัวของบริษัทคุณ—แสดงถึงลำดับการบังคับบัญชาที่ไหลผ่านทั้งองค์กร และใครที่รายงานตรงต่อใคร
เรียนรู้วิธีสร้างแผนผังองค์กรใน Google Sheets!
เมื่อใดควรใช้แผนผังโครงสร้างองค์กร?
คุณอาจรู้สึกว่าคุณมีความเข้าใจในโครงสร้างองค์กรของคุณเป็นอย่างดีแล้ว แต่การมีแผนผังโครงสร้างองค์กรไว้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับเพื่อนร่วมงาน พนักงานใหม่ นักลงทุนที่มีศักยภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็เป็นความคิดที่ดีเสมอ
นอกจากนี้ สิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง การมีแผนผังองค์กรอยู่ในมือมักเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสื่อสารข้อมูลอัปเดตให้กับสายการบังคับบัญชา การตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อทั้งกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงภายใน
ยิ่งไปกว่านั้น แผนผังองค์กรที่อัปเดตและเข้าถึงได้ง่ายยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในองค์กร
เสริมพลังให้พนักงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันข้ามแผนกหรือเข้าถึงที่ปรึกษาที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน!
ลองดูเครื่องมือแผนภาพ UML เหล่านี้!
ในฐานะสตาร์ทอัพ การทำให้ทุกคนในองค์กรมีความสอดคล้องกันและมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เรามีโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นเพื่อแสดงโครงสร้างการรายงานที่ชัดเจนสำหรับพนักงานทุกคนในบริษัท เมื่อทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และโครงสร้างการรายงานของตนเอง เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจความคาดหวังของกันและกัน และบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ด้วยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย
7. แผนภูมิแกนต์
อีกหนึ่งรายการโปรดใน ClickUp 💖
แผนภูมิแกนต์แสดงไทม์ไลน์ของโครงการ โดยจัดเรียงในแนวนอนบนแผนภูมิแท่ง
เช่นเดียวกับแผนภาพเมทริกซ์ แผนภูมิแกนต์จะอยู่บนแกนสองแกน แกน X เกี่ยวข้องโดยตรงกับไทม์ไลน์—วัน สัปดาห์ หรือเดือนที่จำเป็นในการครอบคลุมโครงการทั้งหมดของคุณ แกน Y ประกอบด้วยงานแต่ละงานที่จำเป็นในการทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ โดยแต่ละงานจะแสดงเป็นแท่งบนไทม์ไลน์ของคุณ
โดยการยืดแต่ละแท่ง (งาน) ออกไปตามวันหรือสัปดาห์ที่จำเป็นในการทำให้เสร็จ แผนภูมิแกนต์ของคุณจะเริ่มมีรูปแบบขึ้น จุดเริ่มต้นของแต่ละแท่งแสดงถึงวันที่เริ่มต้นของแต่ละงาน และปลายแท่งแสดงถึงกำหนดส่งงาน
ส่วนหนึ่งของความสวยงามของแผนภูมิแกนต์คือความสามารถในการสื่อสารข้อมูลจำนวนมากบนหน้าจอเดียว ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณใช้หรือเทมเพลตที่คุณเลือก แผนภูมิแกนต์สามารถสื่อสารข้อมูลเชิงภาพได้ดังนี้:
- ความสัมพันธ์และข้อพึ่งพาของงาน
- เป้าหมายงาน
- หลายโครงการพร้อมกัน
- วันที่กำหนดไว้กับวันที่จริง
- และอีกมากมาย 🤯
ฟังดูเจ๋งใช่ไหมล่ะ? แผนภูมิแกนต์คือความฝันของผู้จัดการโครงการทุกคน และเรามีคู่มือแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพื่อเรียนรู้ว่าทำไมคุณถึงต้องการมันในชีวิตของคุณ
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิแกนต์?
แผนภูมิแกนต์อ่านง่ายและตั้งค่าได้ง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ในกรณีเกือบทุกประเภท รวมถึงโครงการก่อสร้าง แคมเปญการตลาด การศึกษา งานประจำวัน การวางแผนกิจกรรม และอื่น ๆ
ด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตที่ยืดหยุ่น การเริ่มต้นสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณเองไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่เรียบง่ายนี้จาก ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการลองใช้แผนภูมิแกนต์เป็นครั้งแรก
8. แผนผังกระบวนการทำงาน
ความงดงามของข้อมูลเชิงคุณภาพคือสามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบ! คุณอาจสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างตัวอย่างแผนภาพต่าง ๆ ในรายการนี้ หรือเห็นวิธีที่คุณสามารถใช้แผนภาพสองประเภทเพื่อแสดงชุดข้อมูลเดียวกันได้
ตัวอย่างแผนภาพเหล่านี้หลายแบบมีประโยชน์สำหรับการวางแผนขั้นตอนการทำงานในระดับหนึ่ง แต่แผนภาพเวิร์กโฟลว์มีเป้าหมายปลายทางที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าและต้องการข้อมูลที่จำเป็นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แผนผังกระบวนการทำงานช่วยให้คุณจัดการเวลาและงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายโดยการแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็น:
- สิ่งที่ต้องทำ
- อะไรที่กำลังดำเนินการอยู่
- สิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว
แผนภาพประเภทนี้สามารถมีรูปร่างและรูปแบบได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการที่มีอยู่ของคุณ แต่ทั้งหมดจะปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนที่เป็นตรรกะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโดยกำหนดไว้บนไทม์ไลน์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ลักษณะทั่วไปของแผนภาพกระบวนการทำงาน ได้แก่ เลนว่ายน้ำเพื่อกำหนดว่าใครรับผิดชอบงานใด และลูกศรหรือตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน
โบนัส:ตัวอย่างแผนภูมิ RACI &แม่แบบแผนภูมิ RACI!
เมื่อใดควรใช้แผนผังกระบวนการทำงาน?
แผนผังกระบวนการทำงานเป็นที่นิยมในด้านการจัดการโครงการ แต่ก็สามารถสื่อถึงกระบวนการส่วนตัวเกือบทุกประเภท เช่น วันทำงานของคุณ เป้าหมายรายไตรมาส การวางแผนการศึกษา หรือแม้แต่การฝึกสุนัขตัวใหม่ของคุณ
โดยการวางแผนแต่ละขั้นตอนในโครงการหรือเป้าหมายอย่างชัดเจน คุณสามารถช่วยป้องกันปัญหาคอขวดก่อนที่มันจะเกิดขึ้น ปรับปรุงการสื่อสารภายในทีม เพิ่มประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำสำเร็จมากขึ้น เราชอบสิ่งนี้มาก
โบนัส:แม่แบบแผนผังความสัมพันธ์ &เครื่องมือแผนผังความสัมพันธ์!
เมื่อจัดการโปรแกรมการสอนแบบกลุ่มหรือกลุ่มผู้เรียน อาจรู้สึกเหมือนทุกส่วนของการบริหาร, การพัฒนาหลักสูตร, การสอน, และการสนับสนุนนักเรียนไม่มีความเป็นระเบียบ. ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ก่อตั้งโปรแกรมการศึกษาออนไลน์และโปรแกรมการรับรอง, ฉันพบว่าการสร้างการจัดการโปรแกรมที่มีความสอดคล้องกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความมีประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาออนไลน์.
9.แผนผังการไหล
คล้ายกับแผนภาพการทำงานแผนผังการไหลจะแสดงเส้นทางที่คุณจะดำเนินการในกระบวนการเฉพาะ
ก่อนอื่น ให้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนให้กับแผนภาพของคุณ จากนั้นใช้รูปทรงต่าง ๆ เพื่อแทนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของคุณ เชื่อมโยงรูปทรงเหล่านี้ด้วยเส้นและลูกศรเพื่อแสดงลำดับของการดำเนินการ
เมื่อใดควรใช้แผนผังการไหล?
แม้ว่าแผนผังงานมักถูกใช้เพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่คุณยังสามารถเพิ่มตัวเลือกใช่หรือไม่ใช่ลงในรูปทรงของคุณเพื่อเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมลงในแผนผังในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
ในตำแหน่งงานด้านการดูแลสุขภาพที่คุณต้องพบปะกับผู้ป่วย ในงานบริการลูกค้า หรือในการแก้ไขปัญหา สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก!
สำหรับผู้จัดการโครงการ แผนผังงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการประเมินเวลา ทรัพยากร และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการใหม่ให้สำเร็จ
10. แผนภูมิ PERT
แผนภูมิ PERT คล้ายกับแผนผังความคิดที่เน้นไปที่เหตุการณ์สำคัญในโครงการซึ่งประกอบเป็นเส้นทางวิกฤตของคุณเป็นหลัก
เช่นเดียวกับแผนผังงานPERT แผนภูมิจะเชื่อมต่อรูปร่าง (งาน) ด้วยลูกศรเพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์ในโครงการ แต่จะใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานมากกว่าการให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ
แต่ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม คุณสามารถนำตัวอย่างแผนภาพเหล่านี้ไปได้ไกลมาก! PERT ย่อมาจาก Program Evaluation Review Technique แผนภูมิ PERT สามารถช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางหลายทางสู่ความสำเร็จและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดของคุณได้
ข้อเสียอย่างหนึ่งของแผนภูมิ PERT คืออาจใช้เวลานานในการตั้งค่า แก้ไข และอัปเดต โชคดีที่มีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นอย่างเทมเพลตแผนภูมิ PERT โดย ClickUpนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิ PERT?
แผนภูมิ PERT เป็นภาพรวมในระดับสูงของโครงการ แผนภูมิเหล่านี้เป็นแผนภาพที่มีประโยชน์ในการใช้เมื่อวางแผนเหตุการณ์สำคัญหลักของโครงการหรือวางเส้นทางวิกฤต นอกจากนี้ แผนภูมิ PERT ยังช่วยให้คุณเห็นภาพว่าแต่ละงานอาจใช้เวลานานเท่าใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้เริ่มโครงการโดยมีการประมาณเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้ว
โบนัส:ทางเลือกของ Draw.io
เราใช้แผนภูมิ PERT ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจของเรา ฉันไม่ใช่วิศวกร แต่ผู้ร่วมก่อตั้งของฉันเป็น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาที่จะสร้างแผนภูมิที่แสดงการไหลของระบบของเราและวิธีที่พวกมันพึ่งพา/ไม่พึ่งพาซึ่งกันและกัน
11. กราฟเส้น
กราฟเส้นเป็นประเภทของแผนภูมิที่แสดงข้อมูลเป็นชุดของจุดที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น การติดตามยอดขายในแต่ละเดือนหรือการเติบโตของประชากรในแต่ละปี
แกน x ของกราฟเส้นหรือแผนภูมิเส้นมักแสดงเวลา ในขณะที่แกน y แสดงค่าที่วัดได้ อ่านง่ายและเหมาะสำหรับการสังเกตแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อใดควรใช้กราฟเส้น?
- เมื่อคุณต้องการแสดงแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเวลา
- เพื่อเปรียบเทียบชุดข้อมูลหลายชุดในช่วงเวลาเดียวกัน
- เมื่อจำเป็นต้องเห็นว่าการเชื่อมโยงของข้อมูลเป็นอย่างไร
12. แผนภูมิแท่ง
แผนภูมิแท่งใช้แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อแสดงข้อมูล ความสูงหรือความยาวของแต่ละแท่งจะสอดคล้องกับค่าที่แสดง เป็นวิธีที่ชัดเจนและเรียบง่ายในการเปรียบเทียบหมวดหมู่หรือกลุ่ม เช่น รสชาติไอศกรีมที่ชื่นชอบหรือยอดขายตามภูมิภาค
แผนภูมิแท่งสามารถเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลของคุณ
เข้าใจข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเทมเพลตกราฟแท่งซ้อนของ ClickUp
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิแท่ง?
- เมื่อเปรียบเทียบหมวดหมู่หรือกลุ่มที่แตกต่างกัน
- เพื่อแสดงผลการสำรวจหรือการจัดอันดับ
- เมื่อแสดงข้อมูลจุดที่เป็นเอกเทศและแต่ละจุด
อ่านเพิ่มเติม: ฮิสโตแกรม vs. กราฟแท่ง: ควรใช้เมื่อใดและอย่างไร
13. แผนภาพเวนน์
แผนภาพเวนน์ประกอบด้วยวงกลมที่ซ้อนทับกัน โดยแต่ละวงกลมแทนกลุ่มหรือหมวดหมู่หนึ่ง ส่วนที่ซ้อนทับกันแสดงถึงสิ่งที่กลุ่มเหล่านั้นมีร่วมกัน
เครื่องมือเช่นแผนภาพเวนน์เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมองเห็นความสัมพันธ์และการตัดกันระหว่างชุดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความเหมือนและความต่างระหว่างหนังสือสองเล่ม
เมื่อใดควรใช้แผนภาพเวนน์?
- เมื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง
- เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหรือแนวคิด
- เพื่อแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนผังเวนน์ฟรี
14. แผนภาพต้นไม้
แผนภาพต้นไม้เป็นวิธีในการจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างที่แตกแขนงเพื่อสร้างแผนภาพต้นไม้ ให้เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักหรือรากฐาน แล้วแตกแขนงออกไปเป็นหมวดหมู่ย่อยหรือตัวเลือกต่างๆ
มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจ การจัดหมวดหมู่ หรือการวางแผนความคิด เช่นแผนผังครอบครัวหรือโครงสร้างองค์กรของบริษัท
เมื่อใดควรใช้แผนภาพต้นไม้?
- เมื่อจัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อย
- เพื่อแยกแยะความคิดที่ซับซ้อนเป็นขั้นตอน
- เมื่อต้องการอธิบายกระบวนการหรือลำดับชั้น
15. แผนภาพ UML
แผนภาพ UML (Unified Modeling Language) แสดงระบบ กระบวนการ หรือการออกแบบซอฟต์แวร์ในรูปแบบภาพ มันประกอบด้วยประเภทต่างๆ เช่น แผนภาพคลาสสำหรับโครงสร้างหรือแผนภาพลำดับสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
แผนภาพ UMLใช้ส่วนใหญ่ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อวางแผน, สร้างภาพ, และสื่อสารระบบที่ซับซ้อน.
เมื่อใดควรใช้แผนภาพ UML?
- เมื่อออกแบบหรือจัดทำเอกสารระบบซอฟต์แวร์
- เพื่อวางแผนกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน
- เมื่อสื่อสารรายละเอียดทางเทคนิคให้ชัดเจนกับทีม
16. แผนภาพก้างปลา
แผนภาพก้างปลา หรือที่เรียกว่าแผนภาพสาเหตุและผลกระทบ ช่วยระบุและจัดระเบียบสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา
แต่ละ "กระดูก" แทนหมวดหมู่ของสาเหตุที่อาจเกิดขึ้น และกระดูกที่เล็กกว่าจะแตกแขนงออกไปเป็นรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เหมาะสำหรับการระดมความคิดและการแก้ไขปัญหา
เทมเพลตไวท์บอร์ดเหตุและผลของ ClickUpช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ โดยแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และจัดลำดับความสำคัญ
เมื่อใดควรใช้แผนภาพก้างปลา?
- เมื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- ระหว่างการประชุมระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
- เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
17. แผนผัง SIPOC
แผนภาพ SIPOC (ซัพพลายเออร์, วัตถุดิบ, กระบวนการ, ผลลัพธ์, และลูกค้า) เป็นเครื่องมือระดับสูงที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อวางแผนและเข้าใจกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
มันช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลเข้าและข้อมูลออก และใครเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เมื่อใดควรใช้ แผนภาพ SIPOC?
- เมื่อเริ่มต้นโครงการปรับปรุงกระบวนการ
- เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการสำหรับการปรับทีมให้สอดคล้องกัน
- เมื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
18. แผนผังการแบ่งหน้าที่
แผนภาพเลนว่ายน้ำคือแผนผังการไหลที่จัดระเบียบขั้นตอนต่างๆ เป็น "เลน" ตามผู้ที่รับผิดชอบหรือสิ่งที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน แต่ละเลนแทนบุคคล ทีมงาน หรือแผนก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงขั้นตอนการทำงาน ความรับผิดชอบ และวิธีที่งานเคลื่อนย้ายระหว่างทีม
เทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างและแชร์แผนภาพกระบวนการและขั้นตอนการทำงานกับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อใดควรใช้แผนผังเลนการว่ายน้ำ?
- เมื่อทำการวางแผนกระบวนการทำงานที่มีผู้เข้าร่วมหลายคน
- เพื่อชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบในกระบวนการ
- เพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพหรือการทับซ้อนในกระบวนการทำงาน
19. แผนภาพกระจาย
แผนภาพกระจายเป็นแผนภูมิที่มีจุดกระจายอยู่บนตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว แต่ละจุดแทนคู่ข้อมูล
มันยอดเยี่ยมสำหรับการสังเกตแนวโน้ม รูปแบบ หรือความสัมพันธ์ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงที่เรียนกับคะแนนสอบ
เมื่อใดควรใช้แผนภาพกระจาย?
- เมื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว
- เพื่อระบุรูปแบบ แนวโน้ม หรือค่าที่ผิดปกติ
- เมื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยภาพ
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ
20. แผนผังเครือข่าย
แผนภาพเครือข่ายคือการแสดงภาพของโหนด (จุด) และการเชื่อมต่อ (เส้น) ระหว่างโหนดเหล่านั้น ใช้เพื่อวางแผนระบบ กระบวนการ หรือความสัมพันธ์ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อทางสังคม
แผนภาพประเภทนี้มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจว่าองค์ประกอบต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร
เมื่อใดควรใช้แผนภาพเครือข่าย?
- เมื่อทำการมองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบหลายอย่าง
- เพื่อวางแผนระบบ เช่น เครือข่ายไอทีหรือกระบวนการทำงาน
- เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือการพึ่งพาในโครงการ
10 ตัวอย่างแผนภาพโครงการสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ
นอกเหนือจากตัวอย่างแผนภาพประเภทต่างๆ ที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีแผนภาพเฉพาะที่ใช้บ่อยมากสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การจัดการผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ นี่คือตัวอย่างของแผนภาพดังกล่าว
ตัวอย่างแผนภาพผลิตภัณฑ์
- แผนภาพโครงสร้างผลิตภัณฑ์: แผนภาพเหล่านี้แสดงลำดับชั้นและการจัดเรียงของส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ในรถยนต์ แผนภาพจะแสดงรถยนต์เป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีส่วนประกอบย่อยเช่น เครื่องยนต์และล้ออยู่ใต้รายละเอียด ซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใจว่าส่วนต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร
- แผนภาพการไหลของผู้ใช้:แผนภาพการไหลของผู้ใช้จะแสดงเส้นทางที่ผู้ใช้เดินทางภายในผลิตภัณฑ์ โดยระบุรายละเอียดการโต้ตอบและจุดตัดสินใจต่างๆ แผนภาพเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยนำทางสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยการมองเห็นภาพว่าผู้ใช้จะเดินทางผ่านผลิตภัณฑ์อย่างไร
- แผนผังเว็บไซต์: แผนผังเว็บไซต์ให้ภาพรวมเชิงโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยแสดงว่าหน้าต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทางได้อย่างมีเหตุผล
- แผนผังกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์: แผนผังเหล่านี้แสดงภาพรวมของวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การคิดค้นแนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพของแต่ละขั้นตอนในการพัฒนา และมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนได้รับการพิจารณาครบถ้วน
ตัวอย่างแผนผังการจัดการธุรกิจ
- แผนภาพการตรวจสอบ: แผนภาพการตรวจสอบใช้เพื่อแสดงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบ ช่วยในการวางแผน การดำเนินการ และการบันทึกการตรวจสอบโดยการวางแผนภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ การใช้แผนภาพการตรวจสอบช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการให้ภาพที่ชัดเจนของกระบวนการ นอกจากนี้ยังช่วยระบุปัญหาหรือความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นภายในกระบวนการ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลา
- แผนภูมิการตัดสินใจ: แผนภูมิการตัดสินใจคือการนำเสนอในรูปแบบกราฟิกของทางออกที่เป็นไปได้สำหรับการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ แผนภูมิการตัดสินใจมีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของต้นไม้ โดยมีกิ่งก้านสาขาแทนทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นตามมาแผนภูมิการตัดสินใจช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การตัดสินใจสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
- แผนภาพการวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาด: แผนภาพ FTA ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวของระบบหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แนวทางจากบนลงล่างในการระบุความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบแม่แบบการวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาดช่วยให้องค์กรจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและดำเนินมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างแผนผังการตลาด
- แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ:แผนที่ความเห็นอกเห็นใจเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจลูกค้าของตนได้ดีขึ้นโดยการมองเห็นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของพวกเขาอย่างชัดเจน ผ่านการใช้แผนที่ความเห็นอกเห็นใจ ทีมการตลาดสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางได้มากขึ้น ทำให้แคมเปญสามารถสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แผนภาพกรวย:แผนภาพกรวยแสดงวิธีการที่ข้อมูลหรือกระบวนการแคบลงเมื่อมันดำเนินไป มันเริ่มต้นกว้างที่ด้านบน แสดงถึงจำนวนที่ใหญ่ และค่อยๆ แคบลงที่ด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าจำนวนลดลงผ่านขั้นตอนต่างๆ มันเป็นที่นิยมในด้านการขายและการตลาดเพื่อแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลง
- แผนผังการตลาด: แผนผังการตลาดคือแผนภาพลำดับชั้นที่แสดงองค์ประกอบต่าง ๆ ของกลยุทธ์หรือแคมเปญการตลาด แผนผังการตลาดช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการตลาดได้ชัดเจนขึ้น แผนผังเริ่มต้นด้วยแนวคิดกลาง (เช่น แคมเปญการตลาด) และแตกแขนงออกไปเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ช่องทาง กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
สร้างแผนภาพโดยใช้ ClickUp
โอเค นั่นเป็นแผนภาพเยอะมาก—และในบางจุด คุณอาจจำเป็นต้องใช้ทั้งหมด! แต่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยงานนี้ เพราะคุณมีClickUp 😊
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการ สร้างแผนภาพหลากหลายรูปแบบ และทำงานร่วมกับทีมโดยไม่ต้องเปิดแท็บอื่นอีกเลย ในบรรดาฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ ClickUp นั้น มีเครื่องมือแผนผังความคิด แผนงานแบบแกนต์ และกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลในตัว—คุณต้องการอะไรอีก?!
เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าพวกมันทำงานอย่างไร 🤓
มุมมอง Gantt ใน ClickUp
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณและประหยัดเวลา ไม่ว่าคุณจะมีทีมขนาดเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยปกติแล้ว การสร้างแผนงานแบบแกนต์และการอัปเดตด้วยตนเองเพื่อให้แผนงานยังคงมีประโยชน์สำหรับคุณนั้นต้องใช้เวลามาก! แต่ใน ClickUp ไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไป 👏
มุมมอง Gantt ใน ClickUpเชื่อมต่อโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณและจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงความคืบหน้าทั้งหมดที่คุณทำ
ไทม์ไลน์ของคุณจะค่อย ๆ กลายเป็นรูปเป็นร่างเมื่อคุณเพิ่มงาน กำหนดส่ง และวันที่เริ่มต้นให้กับโครงการของคุณ
แผนผังความคิด ClickUp
แผนผังความคิด ClickUp Mind Mapsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนผังเครือข่ายที่แสดงลำดับความก้าวหน้าของโครงการของคุณ แผนผังความคิดยังเป็นเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังองค์กร แผนผังการไหล แผนผัง PERT แผนผังการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—มันมีความหลากหลายขนาดนั้นเลย!
วางแผนและจัดระเบียบแนวคิด งาน กระบวนการทำงาน และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายของ ClickUp จากนั้นลากสาขาเพื่อแสดงความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญของงาน หรือปรับตำแหน่งของโหนดเพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงพื้นที่ทำงานของคุณใหม่
และถ้าคุณไม่ต้องการให้แผนผังความคิดของคุณเป็น ทั้งหมด เกี่ยวกับงาน ลองใช้โหมดว่างดูสิ! โหนดจะไม่ถูกผูกกับโครงสร้างงานใดๆ คุณจึงสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ตามใจต้องการ ❤️🔥
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ClickUp เป็นหนึ่งในไม่กี่แพลตฟอร์มที่สร้างฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดของเราเองภายในบริษัท ตั้งแต่เริ่มต้น? 🍪
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณวาดแผนภูมิและแผนผังทุกประเภท—แม้กระทั่งแผนผังความคิด, เมทริกซ์, SWOT, แผนภูมิวงกลม และแทบทุกอย่างอื่น ๆ ได้ตามต้องการ อินเทอร์เฟซสัมผัสที่ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตทำให้ทุกการเคลื่อนไหวรู้สึกเป็นธรรมชาติ
ยังไม่ต้องพูดถึงว่า ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนผังมากมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Whiteboards แบบร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
เพิ่มรูปร่างที่สามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรงและเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ จากนั้นวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างรูปร่างเพื่อแสดงลำดับของงานได้อย่างง่ายดาย ใช้ AI ในตัวเพื่อแปลงข้อความให้เป็นภาพที่น่าทึ่งได้ในไม่กี่วินาที
ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด มีรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจแบบใด มีกระบวนการที่มีอยู่แล้ว หรือต้องการแผนผังประเภทใด ClickUp Whiteboards จะเป็นของเล่นชิ้นโปรดใหม่ของคุณ
และเราได้กล่าวถึงหรือยังว่าทุกคุณสมบัติเหล่านี้เป็น ฟรีทั้งหมด?
เริ่มต้นทำให้กระบวนการสร้างแผนผังของคุณง่ายขึ้น มีภาพที่ชัดเจนขึ้น และเข้าใจง่ายขึ้นด้วย Mind Maps, มุมมอง Gantt และกระดานไวท์บอร์ดใน ClickUp! 📈
ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้