10 ซอฟต์แวร์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีที่สุดในปี 2025

ความสำเร็จของโครงการธุรกิจได้รับอิทธิพลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน หรือผู้ที่มีบทบาทอื่น ๆ การติดตามการสื่อสารและการปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำในธุรกิจของคุณ การทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นอยู่ที่การเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดการการโต้ตอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและสถานะของการติดต่อกับพวกเขา พร้อมทั้งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดยังมีเครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือและต่อเนื่องได้
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย?
การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมความสัมพันธ์ของคุณกับทุกคนที่คุณทำธุรกิจด้วย ดังนั้น การค้นหาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดจึงคุ้มค่า นอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะที่คุณต้องการแล้ว ยังมีแนวคิดทั่วไปบางประการที่ควรคำนึงถึงในขณะที่เลือกโซลูชันการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ:
- ความสะดวกในการใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้: ซอฟต์แวร์ควรมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก หรือมีการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: มองหาเครื่องมือที่ผสานรวมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพาเครื่องมือภายนอก
- การรวมศูนย์และการจัดการข้อมูล: ซอฟต์แวร์ควรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การโต้ตอบ และประวัติการสื่อสาร
- การวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือควรมีเครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของความพยายามของคุณได้ง่ายขึ้น
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: เนื่องจากคุณจะใช้แพลตฟอร์มการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว แพลตฟอร์มนี้จึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และต้องมีคุณสมบัติในการปกป้องข้อมูล
- ความสามารถในการผสานรวม: หากซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้ดี จะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น
- ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้ มองหาแอปพลิเคชันการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าองค์กร
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีที่สุดในปี 2024
การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและปลดล็อกตัวขับเคลื่อนการเติบโต เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีที่สุด 10 รายการในตลาดปี 2024
1.คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ของClickUp ที่ให้บริการฟรีมีความหลากหลายเพียงพอที่จะเป็นสินทรัพย์สำหรับการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่จำกัดเพียงแค่ลูกค้าเท่านั้นClickUp CRMยังช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย จัดเก็บความชอบ การโต้ตอบ และประวัติการมีส่วนร่วมของทุกคนที่คุณทำธุรกิจด้วยได้อย่างสะดวก
เทมเพลตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpช่วยให้การสร้างและจัดการรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถจัดหมวดหมู่และแบ่งกลุ่มตามบทบาทและความสนใจของพวกเขาเพื่อปรับปรุงการปรับแต่งและการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น หากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Clickup
การแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทำงานด้านการสื่อสารและความร่วมมืออื่นๆ เป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Dashboards ซึ่งมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ต้องการเสมอเมื่อต้องการ
ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่โซลูชันการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยังมีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งทำให้สามารถกลายเป็นโซลูชันธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับความต้องการด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างสรุปของความคิดเห็นในหัวข้อ, ร่างเอกสาร, สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ, และอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการติดตามงานและผู้รับผิดชอบหลายคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เครื่องมือการจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการของผู้ให้บริการภายนอก
- การติดตามเป้าหมายและการตรวจสอบความก้าวหน้าเพื่อการจัดการข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลาย
- แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้
- ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือนต่อสมาชิก Workspace
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Totango
Totango เป็นแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าที่เน้นการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มนี้สามารถทำแผนที่บุคคลทุกคนที่สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังทำแผนที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้คุณเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมได้
การออกแบบแบบโมดูลาร์ของซอฟต์แวร์ทำให้คุณสามารถเลือกและใช้ส่วนประกอบที่คุณต้องการได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คุณสามารถสร้างโปรไฟล์โดยใช้เทมเพลตการแมปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวมข้อมูลมาตรฐานจากการโต้ตอบ เช่น การสนับสนุน การขาย และการประชุม ซึ่งจะให้มุมมองแบบ 360 องศาของโปรไฟล์หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีโซลูชันการจัดการความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับและรายละเอียดอื่นๆ
แดชบอร์ดรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมความสำเร็จ ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึงความเสี่ยงในการต่ออายุ คะแนนสุขภาพของลูกค้า ระดับการมีส่วนร่วม และผลตอบแทนจากการลงทุน ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Totango
- การติดตามสุขภาพและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสนับสนุน
ข้อจำกัดของ Totango
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อน
- ราคาแพงกว่าคู่แข่งหลายราย
ราคาของ Totango
- เริ่มต้น: $2,988/ปี
- องค์กร: 18,000 ดอลลาร์/ปี
- พรีเมียร์: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Totango
- G2: 4. 4/5 (780 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (24 รีวิว)
3. การทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุดผลิตภัณฑ์นี้ จัดทำโดยฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยวิธีการที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างละเอียดสำหรับการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุดแม่แบบสเปรดชีต
วิธีการวงกลมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยในการจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการทางธุรกิจ มันให้เครื่องมือในการระบุ จัดลำดับความสำคัญ แสดงภาพ มีส่วนร่วม และติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการสนทนาเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและผลกระทบของพวกเขา
การจัดลำดับความสำคัญประเมินอำนาจ ความใกล้ชิด และความเร่งด่วนเพื่อสร้างการจัดอันดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้น เครื่องมือจะทำการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุดไว้ในวงกลม โดยแสดงถึงความสำคัญผ่านขนาด สี และตำแหน่ง คุณสามารถพัฒนาและติดตามกลยุทธ์การมีส่วนร่วมได้เมื่อความต้องการและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงไป
แม่แบบ Microsoft Excel ทั้งสามชุดนี้ให้การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับที่แตกต่างกัน โดยอิงตามวิธีการ Stakeholder Circle
คุณลักษณะเด่นของการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แผนผังภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์
- การติดตามการมีส่วนร่วมและประวัติการสื่อสาร
- โปรไฟล์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปรับแต่งได้
- การซื้อครั้งเดียว
ข้อจำกัดในการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การออกแบบที่ใช้ Excel เป็นฐานหมายถึงตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- ข้อมูลจำกัดจากรีวิวของลูกค้า
การกำหนดราคาสำหรับการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แบบฟอร์มงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: $30
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน้าเดียว: $5
- แผนการสื่อสาร: 20 ดอลลาร์
การให้คะแนนและการรีวิวการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ไม่มีรีวิวให้ชม
4. ดาร์ซิน
Darzin's Stakeholder CRM ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถวางแผน, ติดตาม, และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์ไว้. ระบบช่วยระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาหรือการดำเนินการอื่น ๆ. ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนได้ โดยบันทึกข้อมูลเช่น ระดับอิทธิพล, ประวัติการมีส่วนร่วม, และ 우선итет.
ระบบ CRM ใช้คุณสมบัติการแผนที่ความสัมพันธ์เพื่อแสดงภาพการเชื่อมต่อระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. ระบบการทำงานอัตโนมัติจะนำทางการติดต่อสื่อสารและการสื่อสาร เช่น การส่งอีเมลหรือข้อความที่ปรับแต่งตามความต้องการ. ข้อมูลเชิงลึกจากโปรไฟล์และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ภาพรวมแบบ 360 องศาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแสดงระดับการมีส่วนร่วมตลอดเวลา.
การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. เพื่อสร้างข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง ซอฟต์แวร์มีเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่คุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลตอบกลับที่เกี่ยวข้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
คุณสมบัติเด่นของดาร์ซิน
- การวางแผนและการติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์
- รายงานและการวิเคราะห์ที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสำรวจ
ข้อจำกัดของดาร์ซิน
- ไม่มีข้อมูลราคาบนเว็บไซต์
- ผู้ใช้บางรายต้องการฟีเจอร์อัตโนมัติเพิ่มเติม
ราคาของ Darzin
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Darzin
- G2: 4. 8/5 (สี่บทวิจารณ์)
5. InfoFlo
ระบบ CRM สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ InfoFlo ช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสร้างโปรไฟล์ การติดตามการสื่อสาร และการปรับแต่งตามความต้องการ โปรไฟล์จะรวบรวมข้อมูลติดต่อและประวัติการมีส่วนร่วมไว้ในมุมมองที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว ระบบยังติดตามการติดต่อสื่อสาร เช่น อีเมลและการประชุม เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แท็ก, ฟิลด์, และหมวดหมู่ที่มอบหมายให้พวกเขา. งาน, การแจ้งเตือน, และเอกสารจัดการกำหนดเวลาและข้อมูลสำคัญไว้ที่ศูนย์กลาง. ฟังก์ชันการรายงานช่วยให้คุณวัดความสำเร็จของความพยายามของคุณ.
แพ็กเกจพื้นฐานรวมถึงการผสานการทำงานกับ Bing Maps สำหรับการวางแผนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การผสานการทำงานกับเครื่องมือพัฒนาโครงการอื่น ๆสามารถใช้เป็นแพ็กเกจเสริมได้
คุณสมบัติเด่นของ InfoFlo
- การติดต่อและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การติดตามประวัติการสื่อสาร
- การจัดเก็บเอกสารและแฟ้ม
- การผสานรวมกับเครื่องมืออีเมลและปฏิทิน
ข้อจำกัดของ InfoFlo
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถทันสมัยได้มากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ข้อมูลราคา InfoFlo
- InfoFlo Core: $99
- InfoFlo ออฟไลน์: $199
- InfoFLo PBX: $399
การจัดอันดับและรีวิว InfoFlo
- G2: 4. 5/5 (91 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (95 รีวิว)
6. StakeWare
StakeWare เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ช่วยให้คุณระบุ วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณ มันให้เครื่องมือสำหรับการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามอิทธิพล ความสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลติดต่อ ประวัติความสัมพันธ์ ความสนใจ ปัญหา และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อช่วยในการแบ่งกลุ่มและจัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
StakeWare ทำให้การติดตามกิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่น การประชุม อีเมล และการโทรเป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์นี้มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวหรือที่ผสานรวมหลายอย่างทำให้เป็นแอปการสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแผนการมีส่วนร่วมที่มีเป้าหมายชัดเจน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้ทันทีในแดชบอร์ดของซอฟต์แวร์
คุณสมบัติเด่นของ StakeWare
- การระบุและจัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การติดตามปัญหาและการจัดการการแก้ไขปัญหา
- ประวัติการสื่อสารและการแบ่งปันเอกสาร
- แจ้งเตือนเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการความสนใจ
ข้อจำกัดของ StakeWare
- รีวิวจากผู้ใช้จำนวนจำกัด
- ไม่มีข้อมูลราคาบนเว็บไซต์
ราคา StakeWare
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว StakeWare
- ไม่มีรีวิวให้ชม
7. แรงดึงดูด
Tractivity เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับบริษัทที่จัดการกับภูมิทัศน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ซับซ้อน คุณสมบัติหลักรวมถึงการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแบ่งกลุ่มได้ ระบบให้โปรไฟล์ดิจิทัลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย โดยเก็บรายละเอียดการติดต่อ การโต้ตอบในอดีต ความสนใจ และคุณลักษณะอื่น ๆ
Tractivity ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ให้เหมาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่าง ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การดำเนินการตามภารกิจการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการจัดตารางประชุม การแบ่งปันเอกสาร และการทำแบบสำรวจ
การติดตามแบบเรียลไทม์ของตัวชี้วัดหลักและการรายงานอย่างละเอียดช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ความสามารถเพิ่มเติมรวมถึงการบันทึกปัญหา, ฟอรัมสำหรับการหารือ, และปฏิทินกิจกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Tractivity
- การวางแผนและการติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน
- แดชบอร์ดและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสื่อสาร
ข้อจำกัดของแรงยึดเกาะ
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยากสำหรับผู้ใช้บางคน
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาตามแรงดึงดูด
- เริ่มต้นที่ $129 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวความดึงดูด
- G2: 4. 5/5 (สามรีวิว)
8. จัมโบ้
Jambo เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความยืดหยุ่นสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง คุณสมบัติของมันช่วยให้คุณสามารถทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บันทึกโปรไฟล์ของพวกเขา และวางแผนกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ฟังก์ชันหลักประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทรงพลัง และเครื่องมือสำหรับการทำแผนที่ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณสามารถบันทึกการโต้ตอบ ดูประวัติการมีส่วนร่วม และติดแท็กปัญหาหรือโอกาสสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย
ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ช่วยสนับสนุนการจัดการงาน ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบสามารถมอบหมายและอนุมัติงาน รวมถึงวางแผนกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุม และการสื่อสารได้ ซอฟต์แวร์นี้ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือแสดงความคิดเห็นภายในทำให้โครงการมีความโปร่งใสมากขึ้น
ฟังก์ชันการรายงานประกอบด้วยคะแนนสุขภาพความสัมพันธ์และตัวชี้วัดความเสี่ยง คุณสามารถบันทึกแบบรายงานที่สร้างบ่อยเป็นเทมเพลตเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
Jambo เน้นความง่ายในการใช้งานและความคุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัดและมีทีมงานขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติเด่นของ Jambo
- การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แบบสำรวจและระบบรวบรวมความคิดเห็นที่สามารถปรับแต่งได้
- การติดตามการแก้ไขปัญหา
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Jambo
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความสับสน
- ช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้อาจมีความยากลำบาก
ราคาจัมโบ้
- จัมโบ้ โปรเฟสชันแนล: $995/เดือน
คะแนนและรีวิว Jambo
- G2: 4/5 (หนึ่งรีวิว)
9. คาฮูตส์
Kahootz เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลกระทบสูงสุด มันช่วยให้คุณวางแผนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และดูว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรตามปัจจัยต่างๆ เช่น อิทธิพลหรือผลกระทบ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายมีโปรไฟล์ที่คุณสามารถบันทึกคุณลักษณะต่างๆ เพื่อช่วยในการแบ่งกลุ่มได้ จากตรงนั้น แดชบอร์ดและการแสดงผลแบบภาพจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดที่แบ่งปัน และโอกาสต่างๆ ผู้จัดการสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งได้และตรวจสอบความคืบหน้า
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนด้วยคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการประชุม แบบสำรวจ หรือแคมเปญต่างๆ งานต่างๆ ก็สามารถติดตามได้ง่ายตั้งแต่การมอบหมายงานครั้งแรกจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kahootz
- ซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบร่วมมือ
- การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันเอกสาร
- เครื่องมือการจัดการงานและโครงการ
- การผสานรวมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ
ข้อจำกัดของ Kahootz
- ซอฟต์แวร์อาจยากต่อการเรียนรู้
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งไม่เพียงพอ
ราคาของ Kahootz
- เริ่มต้น: £7/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: £11.55/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: £10. 97/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Kahootz
- G2: 4. 4/5 (29 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (13 รีวิว)
10. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเรียบง่าย
Simply Stakeholders เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามปัญหาต่างๆ แผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับข้อมูลเชิงลึกผ่านการวิเคราะห์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถนำเข้าหรือเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ เชิญสมาชิกในทีม และผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น Gmail และ Outlook
คุณสมบัติการแผนที่ของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามอิทธิพล, ความสนใจ, และผลกระทบได้. ไปไกลกว่าการมองเห็น และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว.
Simply Stakeholders ผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย ตัวเชื่อมต่อมาตรฐานสามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce, โซเชียลมีเดีย, Mailchimp และแอปพลิเคชันยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี API ที่เปิดโอกาสให้ทีมพัฒนาสามารถสร้างโซลูชันสำหรับการเชื่อมต่อเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนที่มีอยู่ในระบบ
จุดเด่นของ Simply Stakeholders
- การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การติดตามและประวัติการสื่อสาร
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การผสานรวมกับเครื่องมือสื่อสาร
ข้อจำกัดของผู้มีส่วนได้เสีย
- ผู้ใช้บางรายต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียบง่าย
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- G2: 5/5 (สองรีวิว)
ปรับกรอบธุรกิจของคุณใหม่โดยยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรเป็นเพียงโครงการหรือการริเริ่มใหม่เท่านั้น—แต่ควรเป็นหัวใจสำคัญของทุกการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณรักษาขวัญและกำลังใจของพนักงานให้อยู่ในระดับสูง ป้องกันไม่ให้ข้อกังวลของพันธมิตรทางธุรกิจหลุดรอดสายตา และเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทจากหลากหลายมุมมอง
มุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติตามข้อผูกพันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ClickUp คือหนึ่งในซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน: ช่วยให้คุณสามารถให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ราบรื่นไม่มีสะดุด เครื่องมือของ ClickUp ยังใช้งานได้ฟรี คุณจึงสามารถทดลอง ปรับใช้ และเติบโตได้อย่างเต็มที่สมัครบัญชี ClickUp ของคุณวันนี้และเริ่มต้นได้เลย!