การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร? ตัวอย่างและคำแนะนำสำหรับผู้จัดการ

ทุกโครงการมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—บุคคลที่มีความสนใจหรือมีอิทธิพลต่อผลงาน การรู้ว่าใครได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเพื่อความสำเร็จของโครงการ วิธีหนึ่งที่ผู้จัดการโครงการสามารถดำเนินการขั้นตอนสำคัญนี้ได้คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใหญ่กว่า การวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณทราบว่าบุคคลเหล่านี้คือใคร นอกจากนี้ยังแสดงให้คุณเห็นว่าโครงการมีผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร และพวกเขามีบทบาทอย่างไรในการทำให้เป้าหมายบรรลุผล
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไรและทำไมจึงมีความสำคัญ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพบตัวอย่างจากโลกจริงเพื่อใช้เป็นแนวทางเมื่อสร้างการวิเคราะห์ของคุณเอง 🛠️
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร?
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือกระบวนการระบุบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและความต้องการของพวกเขา การวิเคราะห์นี้รวมถึงขั้นตอนในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่างๆ
กระบวนการนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามระดับการมีส่วนร่วม ความสนใจ และระดับอิทธิพลของพวกเขา นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับวิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละประเภท
เป้าหมายของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือการระบุกลุ่มภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการในแง่ของอำนาจหรือผลประโยชน์ เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นองค์ประกอบสำคัญเมื่อต้องการการสนับสนุนสำหรับโครงการ ✨
ทำไมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความสำคัญ?
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการอย่างประสบความสำเร็จ มันช่วยให้เกิดความสอดคล้องตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และสร้างแผนที่การสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญอย่างยิ่ง 👀
มันสร้างวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
ระยะเริ่มต้นของโครงการมักเต็มไปด้วยความวุ่นวาย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและวางกลยุทธ์ในการดึงบุคคลสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะทำให้การประชุมเปิดตัวและประชุมในระยะเริ่มต้นเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้การติดตามโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจะทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับจากวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ คุณยังมีแผนที่กระบวนการเพื่อเป็นแนวทางตลอดเส้นทางเมื่อคุณต้องให้ข้อมูลอัปเดตแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้นต่างๆ
มันช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุน
เมื่อคุณอยู่ในโหมดวางแผนโครงการ การรู้ว่าใครจะได้รับผลกระทบจากงานของคุณและการได้รับการสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครจะให้ความช่วยเหลือและใครอาจต้องการการกระตุ้นเล็กน้อยเพื่อให้สนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคุณ
การทำงานร่วมกับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อโครงการของคุณ จะช่วยให้คุณนำความรู้และความเชี่ยวชาญของพวกเขามาใช้ในการสร้างผลงานได้ บุคคลเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในเบื้องหลังโครงการของคุณ และมีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ให้เข้าร่วมโครงการด้วย
มันหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการเริ่มโครงการไปได้ไม่กี่สัปดาห์แล้วพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักไม่สนับสนุนแนวทางของคุณและต้องการจัดสรรทรัพยากรไปที่อื่น การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้
ด้วยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประสบความสำเร็จ คุณจะระบุผู้ที่มีแนวโน้มจะคัดค้านและความกังวลของพวกเขาได้ จากนั้นถึงเวลาที่จะวางแผนที่ตอบสนองต่อข้อคัดค้านของพวกเขาและแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร หากพวกเขายังคงตัดสินใจไม่เข้าร่วม คุณก็ไม่ได้เสียเวลาของทีมโครงการไปโดยเปล่าประโยชน์ และสามารถค้นหาแนวทางใหม่ได้
วิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่คุณอยู่หรือประเภทของโครงการที่คุณกำลังดำเนินการ โดยทั่วไป ขั้นตอนพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม แม้ว่ากระบวนการโดยรวมอาจแตกต่างกันไป นี่คือภาพรวมของวิธีที่องค์กรส่วนใหญ่ดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ✍️
1. ระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ขั้นตอนแรกคือการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลประโยชน์ทางการเงินหรืออารมณ์ในโครงการนี้ การทำรายการนี้ให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นความคิดที่ดี คุณสามารถจำกัดรายการนี้ให้แคบลงได้ในภายหลังหากจำเป็น แต่คุณไม่ควรละเลยผู้เล่นที่สำคัญใด ๆ
ในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดร่วมกับสมาชิกในทีม คุณต้องการกำหนดขอบเขตของโครงการอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันเพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
อาจรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ เช่น:
- ผู้บริหาร
- ทีมพัฒนา
- ที่ปรึกษา
- ทีมการเงิน
- พนักงานฝ่ายการตลาด
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ผู้สนับสนุนโครงการ
ให้ละเอียดถี่ถ้วนในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอย่าลืมบันทึกกระบวนการบริหารโครงการของคุณด้วยซอฟต์แวร์บริหารโครงการ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดเพื่อช่วยให้กระบวนการระดมความคิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามการสนทนาของทีมได้
โปรดคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่างๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกด้วย ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยย่อของประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสามประเภท:
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก: บุคคลที่มีผลกระทบโดยตรงต่อโครงการของคุณ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก: บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง: บุคคลที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากโครงการ
2. จัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อคุณได้กำหนดผู้เล่นหลักและสร้างรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดหมวดหมู่พวกเขา เป้าหมายคือการแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มตามความสนใจหรือแรงจูงใจที่เหมือนกัน
มีวิธีการหลายแบบในการทำสิ่งนี้ แต่เราจะเน้นที่สองวิธีที่พบมากที่สุด: ตารางพลัง/ความสนใจ และแบบจำลองความโดดเด่น (Salience Model) คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเช่นแบบแผนการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder mapping templates)เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นได้ 🙌
ตารางอำนาจ/ผลประโยชน์
วิธีการนี้ ซึ่งรู้จักกันในชื่อเมทริกซ์ความสนใจ แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับความสนใจและอำนาจของพวกเขา การวิเคราะห์จะแบ่งพวกเขาออกเป็นสี่ส่วนและให้แนวทางที่ชัดเจนในเชิงภาพต่อระดับอิทธิพลและระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
เมื่อคุณทำงานลงตามรายการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คุณระบุไว้ ให้แบ่งพวกเขาออกเป็นสี่หมวดหมู่ดังนี้:
- อำนาจสูง, ความสนใจสูง: นี่คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทรงพลังที่สุด—และด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด เวลาส่วนใหญ่ของคุณควรใช้ไปกับการทำให้แน่ใจว่าพวกเขาพอใจกับความคืบหน้าของโครงการ
- ผู้มีอำนาจสูง ความสนใจต่ำ: บุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลสูงในบริษัท แต่อาจไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการสื่อสารประจำวันของโครงการของคุณ
- พลังงานต่ำ, ความสนใจสูง: คนกลุ่มนี้ไม่มีอำนาจมากนัก แต่พวกเขาให้ความสำคัญกับโครงการของคุณมาก พยายามรักษาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสนใจสูงให้อยู่ในวงรับรู้เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ประสบปัญหาในระหว่างทาง
- พลังงานต่ำ ความสนใจต่ำ: นี่คือสมาชิกในทีมที่ไม่มีความสนใจหรืออำนาจมากนักในงานของคุณ คุณต้องการให้พวกเขารับทราบข้อมูล แต่พวกเขาจะเป็นลำดับความสำคัญต่ำสุดของคุณ
แบบจำลองความเด่นชัด
วิธีการที่สองเรียกว่าแบบจำลองความโดดเด่น (Salience Model) ซึ่งใช้พารามิเตอร์สามตัวและการจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแปดประเภท เหมาะอย่างยิ่งหากบริษัทของคุณมีขนาดใหญ่หรือคุณกำลังทำงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
แบบจำลอง Salience แบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกโดยใช้สามคุณลักษณะ:
- อำนาจ: ผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลต่อโครงการเองตลอดจนบริษัทใหญ่
- ความชอบธรรม: บุคคลที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ (เช่น: ผู้ที่มีภาระหน้าที่ทางศีลธรรมหรือทางกฎหมาย)
- ความเร่งด่วน: สมาชิกทีมที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความไวต่อเวลา
คุณลักษณะทั้งสามนี้สร้างพื้นฐานของแผนภาพเวนน์ที่มีวงกลมขนาดใหญ่สามวง จากนั้นจะมีพื้นที่แปดส่วนที่คุณจัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามคุณลักษณะของพวกเขา
3. จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือการจัดลำดับความสำคัญ คุณทราบแล้วว่าใครได้รับผลกระทบจากโครงการ คุณได้แบ่งพวกเขาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ แล้ว และตอนนี้ถึงเวลาที่จะกำหนดความสำคัญที่สูงขึ้นให้กับผู้ที่มีอิทธิพลและความสนใจมากที่สุด ✅
การจัดลำดับความสำคัญนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ ในตอนเริ่มต้น คุณอาจจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเงินก่อน
ต่อมา คุณอาจจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการพัฒนา การรู้ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณและพวกเขาต้องการอะไร จะเป็นพื้นฐานของกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณ
เมื่อคุณได้จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ให้ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน บางคนอาจต้องการการอัปเดตเป็นประจำในระดับสูง ในขณะที่บางคนอาจต้องการเพียงการสรุปสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กำลังมองหาตัวอย่างการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำของคุณเองอยู่ใช่ไหม? เราพร้อมช่วยคุณแล้ว ที่นี่เราจะพาคุณผ่านกระบวนการสร้างการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้แม่แบบ ClickUp Stakeholder Analysis Matrix
สมมติว่าคุณทำงานในบริษัทการตลาด และคุณกำลังดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะโฆษณาบนแพลตฟอร์มหลัก โครงการนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในบริษัทรวมถึงสมาชิกทีมอื่นๆ ในแผนกการตลาดด้วย
คุณจะเริ่มต้นด้วยการค้นหาว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ รวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดและเน้นย้ำถึงบุคคลใดก็ตามที่อาจมีความสนใจหรือมีอิทธิพลต่อโครงการที่คุณระบุไว้ ใช้แผนผังความคิดเพื่อบันทึกกระบวนการ หรือเพียงแค่จดชื่อและบทบาทลงในรายการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายที่คุณอาจต้องการพิจารณา ได้แก่:
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือผู้ควบคุม
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- นักการตลาดในทีมของคุณที่จะเขียนและเผยแพร่โฆษณา
- ผู้จัดการโครงการที่จะดูแลงานประจำวัน
เมื่อคุณมีรายการแล้ว ให้บันทึกทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่ง่ายต่อการเข้าถึง ใช้เมทริกซ์เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละบุคคล แม่แบบจะจัดวางตารางสีสันสดใสที่เน้นความสนใจและระดับอำนาจต่างๆ ทางด้านขวา คุณจะกรอกรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวางตำแหน่งของพวกเขาลงในเมทริกซ์แม่แบบโดยตรง
วาดแผนภูมิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ตามระดับความสนใจและความอำนาจของพวกเขา แต่ละช่องในตารางจะถูกกำหนดสีไว้เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่ายว่าสมาชิกทีมใดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก และสมาชิกทีมใดที่ควรติดตามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างทาง
สำหรับตัวอย่างบริษัทการตลาดนี้ คุณจะวางตำแหน่งผู้จัดการการตลาดและผู้ควบคุมในตำแหน่งที่มีอำนาจสูง อย่างไรก็ตาม ระดับความสนใจของผู้ควบคุมจะต่ำกว่าผู้จัดการการตลาดของคุณ
เช่นเดียวกันกับผู้เล่นทุกคนในรายการของคุณ ผู้จัดการโครงการน่าจะมีความสนใจสูงแต่มีอำนาจน้อยกว่า นักเขียนที่สร้างโฆษณาของคุณยังคงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งอำนาจและความสนใจน้อยกว่า
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpเพื่อสร้างรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้อีกด้วย ในการเริ่มต้น ให้ดาวน์โหลดเทมเพลตและคลิก "เพิ่มงาน" กรอกชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาท อีเมล ระดับการสนับสนุน อิทธิพล และการดำเนินการ
เข้าสู่มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการดำเนินการเพื่อดูว่าบุคคลใดมีส่วนร่วมในด้านใดของโครงการ ใช้ตัวกรองเพื่อดูเฉพาะบุคคลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการทางการเงิน เช่น ผู้ควบคุม หรือบุคคลที่มีบทบาทในการจัดการควบคุมและวางแผนโครงการเช่น ผู้จัดการโครงการ
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการสนับสนุนจะแสดงให้คุณเห็นว่าใครกำลังสนับสนุนโครงการของคุณและใครมีมุมมองเชิงลบต่องานนี้ โดยใช้ข้อมูลนี้ ให้จัดลำดับความสำคัญในการสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม อย่าลืมแก้ไขข้อกังวลเพื่อให้พวกเขาสนับสนุนโครงการ
นอกจากนี้ ให้ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อเป็นกำลังสำรองและช่วยให้บุคคลอื่นเข้าร่วมด้วย บุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงานมากกว่า จึงให้การสนับสนุนที่มีคุณค่าเมื่อคุณต้องการมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดของคุณคิดว่าโครงการโฆษณานี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มรายได้และสร้างแบรนด์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมการเงินกลับคิดว่าคุณกำลังโยนเงินทิ้งไปเปล่าประโยชน์ การให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดช่วยอธิบายผลกระทบทางการเงินของโครงการนี้ให้กับผู้ควบคุมการเงินฟัง จะช่วยสร้างการสนับสนุนได้
มุมมองผู้มีส่วนได้เสียตามอิทธิพลช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือใคร ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นการสื่อสารของคุณไปที่บุคคลเหล่านี้ได้ ซึ่งรวมถึงการเริ่มต้นในระยะแรก ๆ ตลอดจนการอัปเดตเป็นประจำตลอดโครงการ
ตอนนี้ที่คุณทราบสถานะของแต่ละคนแล้ว ถึงเวลาที่จะร่างแผนการสื่อสารสำหรับแต่ละคน เพิ่มงานใน ClickUp เพื่อการติดตามและการสื่อสารเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด
คุณควรใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าคอนโทรลเลอร์ของคุณได้รับการอัปเดตแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขามีความสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้ สำหรับบุคคลที่มีความสนใจน้อย คุณสามารถวางแผนการอัปเดตให้ไม่บ่อยนักได้ สำหรับผู้ที่มีความสนใจสูงและมีอำนาจสูง ควรได้รับการอัปเดตบ่อยที่สุด
ทำให้การประชุมและรายงานความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณติดตามความสำเร็จและผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างใกล้ชิด คุณสามารถวางแผนการประชุมล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์หรือรายสองสัปดาห์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โปรดคำนึงว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันอาจต้องการความถี่ในการรายงานที่แตกต่างกัน
ดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
การเป็นผู้จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าโครงการของคุณมีผลกระทบต่อบุคคลในทีมของคุณและในบริษัทอย่างไร ด้วยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่นสำคัญในองค์กรของคุณ
ลองใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มต้นสร้างการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีข้อมูลสำหรับโครงการสำคัญทั้งหมดของคุณ ด้วยเครื่องมือของ ClickUp คุณจะประหยัดเวลาในการร่างรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคน!