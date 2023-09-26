การควบคุมโครงการ: วิธีการนำการควบคุมโครงการไปใช้ (พร้อมเทมเพลต)

การเกินงบประมาณเป็นปัญหาที่แพร่หลาย และมักมาพร้อมกับการส่งมอบโครงการล่าช้า เมื่อรวมกันแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของโครงการที่ล้มเหลว
น่าเศร้าที่มีเพียง43% ของโครงการเท่านั้นที่ปลอดภัยจากปัญหานี้ สงสัยไหมว่าทำไม? นั่นเป็นเพราะโครงการส่วนใหญ่ขาดการควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการจัดตั้งอย่างดี
โชคดีที่การควบคุมโครงการไม่ใช่เรื่องยากเย็นนัก ดังนั้นโปรดอ่านต่อไป เพราะบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง!
การควบคุมโครงการคืออะไร?
การควบคุมโครงการคือระบบและกระบวนการที่ใช้ในการจัดการขอบเขต, ค่าใช้จ่าย, ระยะเวลา, คุณภาพ, ทรัพยากร, และความเสี่ยงของโครงการ. เครื่องมือเหล่านี้ให้ฐานรากสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการตัดสินใจตลอดวงจรชีวิตของโครงการ.
การใช้กระบวนการควบคุมโครงการสามารถช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนได้โดยการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการแก้ไขตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถวัดผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
การควบคุมโครงการกับการบริหารโครงการ: ต่างกันอย่างไร?
การควบคุมโครงการและการบริหารโครงการมักถูกเข้าใจว่ามีความหมายเหมือนกันและกำหนดองค์ประกอบของโครงการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่เป็นความจริง ก่อนอื่นใด ขอให้เราทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อน
การจัดการโครงการคือการรวบรวมความรู้ ทักษะ และเทคนิคเพื่อส่งมอบโครงการให้สำเร็จลุล่วง การจัดการโครงการจะควบคุมข้อจำกัดหลักของโครงการ 6 ประการ ดังแสดงด้านล่าง
ในทางกลับกัน การควบคุมโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการที่ดูแลข้อจำกัดสองประการ ได้แก่ ต้นทุนโครงการและระยะเวลา ในสาระสำคัญ การควบคุมโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการที่ช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ผู้ควบคุมโครงการให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวลาและตารางเวลา จากนั้นผู้จัดการจะตัดสินใจว่าจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้หรือไม่
คิดถึงผู้จัดการโครงการเหมือนกัปตันของเรือ และผู้ควบคุมโครงการเหมือนนายทหารนำทางที่บอกให้เรือทราบว่าอยู่ห่างหรือใกล้จุดหมายปลายทางมากน้อยเพียงใด บทบาทนี้ยังแนะนำเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดไปยังจุดหมายปลายทาง และให้กัปตันตัดสินใจว่าจะทำตามคำแนะนำหรือละเลยคำแนะนำนั้น
ความสำคัญของการควบคุมโครงการในด้านการจัดการโครงการ
การควบคุมโครงการช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนและอยู่ในขอบเขตของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการเบื้องต้นไปจนถึงการปิดโครงการ
ในฐานะที่เป็นกระดูกสันหลังของการบริหารโครงการ การควบคุมโครงการช่วยสร้างแผนโครงการ ในแผนโครงการ การควบคุมมีหน้าที่เสนอแนะตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุด การวางแผนค่าใช้จ่ายการจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ
เมื่อโครงการเข้าสู่ระยะการดำเนินการ การควบคุมโครงการจะ แจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบถึงสถานะของโครงการในแง่ของการใช้งบประมาณและการส่งมอบตรงเวลา ซึ่งช่วยในการสร้างและติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและกำหนดการ
การควบคุมโครงการยัง คาดการณ์ทิศทางของโครงการในแง่ของงบประมาณและเวลา และหากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ก็จะวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้และเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ด้วยการควบคุมโครงการ คุณมีโอกาสที่ดีขึ้นในการกำจัดค่าใช้จ่ายที่เกินจากวงจรชีวิตของโครงการของคุณ รายงานจากPWCพบว่าการขาดการควบคุมโครงการที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเกิน
เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว ขอให้เราพิจารณาปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมโครงการอย่างรวดเร็ว
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมโครงการ
นี่คือสี่ปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อการควบคุมโครงการของคุณ
1. ขอบเขตของโครงการ
ขอบเขตของโครงการคือเอกสารที่ระบุทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการ เอกสารนี้กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการการจัดสรรทรัพยากร กำหนดเวลาผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นี่คือตัวอย่าง
ตัวอย่างเช่น หากโครงการของคุณคือการสร้างนามบัตรดิจิทัล คุณต้องระบุซอฟต์แวร์ ทักษะระยะเวลา และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้จะประกอบเป็นขอบเขตของโครงการ
การขาดขอบเขตโครงการที่ชัดเจนทำให้ยากต่อการจัดให้สอดคล้องกับตารางเวลาหรือประมาณการค่าใช้จ่าย. แต่เมื่อคุณทำงานกับขอบเขตที่กำหนดไว้แล้ว จะทำให้การติดตามสถานะโครงการของคุณง่ายขึ้น. ดังนั้น คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณหรือไม่.
ดูเทมเพลตข้อเสนอด้านงบประมาณเหล่านี้!
2. ความเสี่ยงและความท้าทาย
การควบคุมโครงการมีความเสี่ยงและความท้าทายมากมาย โดยทั่วไป เรามักจะจัดประเภทความเสี่ยงเหล่านี้ภายใต้สองหัวข้อหลัก
ประการแรกคือความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุที่ไม่คาดคิด ความต้องการแรงงานที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการติดตามโครงการอย่างแม่นยำหรือการคาดการณ์ทางการเงิน
ความเสี่ยงของโครงการอื่น ๆ คือความเสี่ยงที่อาจทำให้การส่งมอบโครงการล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ความเสี่ยงบางประการ ได้แก่ การขโมยวัสดุ การไม่ติดตามข้อบกพร่อง หรือจำนวนแรงงานที่ลดลงอย่างกะทันหัน
โดยสรุป ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดจากความเสี่ยงเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของโครงการ และในบางกรณีอาจทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาและงบประมาณของโครงการได้
เมื่อคุณดำเนินการเชิงรุกเพื่อกำหนดความเสี่ยงเหล่านี้ในการควบคุมโครงการและจัดตั้งกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมั่นคงในทุกด้าน
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบขอบเขตโครงการ
3. ค่าใช้จ่ายของโครงการ
การเข้าใจต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นรากฐานของการควบคุมโครงการ. โดยทั่วไปแล้ว ต้นทุนของโครงการสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: ต้นทุนโดยตรง และต้นทุนทางอ้อม.
- ต้นทุนโดยตรง เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัสดุ ค่าแรงงานคงที่ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการในภาพรวม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพและค่าสาธารณูปโภค
หากไม่เข้าใจค่าใช้จ่ายเหล่านี้ การกำหนดงบประมาณของโครงการเป็นไปไม่ได้
นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถติดตามความเป็นจริงทางการเงินของโครงการหรือทำการคาดการณ์ที่แม่นยำได้ ดังนั้น โครงการจะมีแนวโน้มที่จะเกินงบประมาณ ซึ่งบ่งชี้ถึงความล้มเหลวในกระบวนการควบคุมโครงการของคุณ
4. กำหนดเวลาของโครงการ
กำหนดเวลาของโครงการคือเวลาและวันที่สิ้นสุดโครงการที่ได้ตกลงกันไว้ตามวารสารวิจัยผู้บริโภค กำหนดเวลานี้เป็นตัวกำหนดความเกี่ยวข้องและความเร่งด่วนที่รับรู้ได้ของโครงการ
การไม่มีกำหนดเส้นตายหมายความว่าจะไม่มีเกณฑ์การเสร็จสิ้นสำหรับโครงการ ดังนั้นคุณจะพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเวลาที่เกี่ยวข้องกับสถานะของโครงการเป็นเรื่องท้าทาย
หากไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน คุณจะไม่สามารถกำหนดตารางงานเฉพาะในโครงการได้ นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานหรือควบคุมข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาในกระบวนการทำงานของคุณได้
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจปัจจัยหลักสี่ประการที่ส่งผลต่อการควบคุมโครงการแล้ว มาตอบคำถามนี้กัน—คุณจะจัดการปัจจัยเหล่านี้ให้ถูกต้องและนำไปใช้ในแผนการจัดการโครงการของคุณได้อย่างไร?
ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง
วิธีการนำการควบคุมโครงการไปใช้ทั่วทั้งทีมของคุณ
มีวิธีการควบคุมโครงการอยู่ห้าวิธี ด้วยวิธีเหล่านี้ คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้ดีขึ้น และทำให้ผลงานของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง โดยไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
1. ทรัพยากร
ทรัพยากรคือปัจจัยขับเคลื่อนที่นำพาทุกโครงการไปสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วยเงินทุน เวลา สมาชิกในทีม และเครื่องมือบริหารโครงการเช่นClickUpและTara AI
ในการควบคุมโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ของคุณดีเพียงใด จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย วัสดุ และเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
ในระยะเริ่มต้นของโครงการ การประมาณค่าใช้จ่ายและการวางแผนทรัพยากรอย่างครอบคลุมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้โดยไม่เกินงบประมาณ กระบวนการเหล่านี้จะบอกคุณว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างและวิธีการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ เมื่อโครงการดำเนินไป คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ วิธีการติดตามทรัพยากรเหล่านี้ดำเนินการประมาณการความคลาดเคลื่อนของต้นทุนเพื่อตรวจสอบว่าคุณใช้ทรัพยากรทางการเงินได้ดีเพียงใด การประมาณการนี้ช่วยให้คุณทราบถึงผลการดำเนินงานทางการเงินปัจจุบันของโครงการ
แน่นอน คุณต้องการให้ทีมโครงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง จัดการปริมาณงานของพวกเขา และทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกหนักเกินไป
ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือการจัดการทีมเช่น ClickUp คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของทีมคุณและระบุสมาชิกที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจทำงานหนักเกินไปหรือไม่ทำงานเต็มศักยภาพของพวกเขา
ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ คุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าจะมอบหมายงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
2. กำหนดการโครงการ
การติดตามและวิเคราะห์ตารางเวลาโครงการของคุณอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังดำเนินไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ คุณสามารถรับข้อมูลนี้ได้จากเครื่องมือการจัดการโครงการหรือการวางแผนสปรินต์หากคุณกำลังดำเนินโครงการผ่านการสปรินต์แบบวนซ้ำ
นี่คือตัวอย่างของปฏิทินโครงการการปล่อยในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ดังที่แสดงข้างต้น คุณจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลา งาน และพื้นที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังช่วยให้การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเป้าหมายเพื่อประเมินความก้าวหน้าของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
อย่าลืม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณอยู่ในความสอดคล้อง กับความคืบหน้าของโครงการของคุณ หากโครงการอาจเบี่ยงเบนจากแผนเดิม คุณสามารถระบุสาเหตุได้อย่างง่ายดายและนำเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าคุณสามารถติดตามตารางเวลาของโครงการได้อย่างไร แต่คุณจะสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร? นั่นคือจุดที่แผนภูมิแกนต์เข้ามาช่วย แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดตารางเวลา ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงานและจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ดังที่แสดงด้านล่าง
เมื่อคุณผสานข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถเริ่มเขียนจดหมายลาจากตารางเวลาที่พลาดไปได้
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อระบุจุดติดขัดและความเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการของคุณล่าช้าและเกินงบประมาณ
เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้อง ระบุความเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดซึ่งอาจเกิดขึ้นกับโครงการของคุณ ซึ่งคุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์ SWOT ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่แล้ว ความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะอยู่ในด้านการเงินและประสิทธิภาพของโครงการ ตัวอย่างเช่น ความล่าช้าในตารางเวลา ความล่าช้าในการสื่อสาร การรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น
หลังจากระบุสิ่งเหล่านี้แล้วให้ใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงเช่น ClickUp เพื่อ จัดลำดับและให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเหล่านี้
ClickUp มีฟีเจอร์มากมายหลายร้อยรายการที่ช่วยให้คุณสร้างทะเบียนความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย และใช้มาตรการป้องกันได้แม้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง
นี่คือตัวอย่างสำหรับคุณ:
และหากคุณต้องการดูว่ารายการความเสี่ยงที่ดีมีลักษณะอย่างไร ให้ใช้แม่แบบโฟลเดอร์รายการความเสี่ยงโดย ClickUpเพื่อช่วยคุณตั้งค่า!
เมื่อคุณได้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยทะเบียนความเสี่ยงแล้ว การจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นก็จะง่ายขึ้นตามลำดับ
4. เปลี่ยนกระบวนการควบคุม
บางครั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักจะเพิ่มงานที่ต้องส่งมอบเพิ่มเติมในโครงการหรือเลื่อนกำหนดส่งงานออกไป นี่คือการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ การขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ
แต่โชคดีที่มีวิธีป้องกันไม่ให้ขอบเขตงานขยายตัวเกินขอบเขตที่กำหนดไว้—นั่นคือกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรการเชิงรุกที่เตรียมความพร้อมให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยกระบวนการนี้ คุณสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่
หากจำเป็น คุณสามารถเจาะลึกลงไปอีกโดยระบุสิ่งที่คุณสามารถอนุญาตได้โดยไม่กระทบต่อขอบเขตของโครงการหรือกำหนดการส่งมอบ
นอกจากนี้ หากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่กระทบต่อระยะเวลาหรือขอบเขตคุณสามารถผนวกแบบแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถวางแผน ติดตาม และนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถทำให้สมาชิกในทีมของคุณสอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งได้ ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การติดตามผลการดำเนินงานคือสิ่งที่ช่วยให้คุณบริหารจัดการความสำเร็จของโครงการ ในการติดตามผลการดำเนินงาน คุณจำเป็นต้องมี KPI ที่ SMART KPI เหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่ ROI และชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินแล้ว ไปจนถึงการส่งมอบงานตรงเวลาและการติดตามค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลอ้างอิง
SMART KPIs ตรงตามเกณฑ์ด้านล่างนี้
คุณไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าโครงการจะสิ้นสุดเพื่อที่จะตัดสินว่ามันประสบความสำเร็จหรือไม่ ตัวชี้วัดโครงการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าและดูว่าคุณยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่
จัดการการควบคุมโครงการด้วยโครงสร้างการแบ่งงาน?
เพื่อใช้ WBS อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้อง ป้อนเป้าหมายใหญ่ที่คุณต้องการให้บรรลุ สมมติว่าคุณต้องการสร้างคอร์ส นี่คือเป้าหมายใหญ่ จากนั้น แบ่งโครงการนี้ออกเป็นส่วนย่อยและขั้นตอนที่สามารถจัดการได้ เช่น การคิดค้นไอเดีย การเขียน การตรวจทาน การเผยแพร่ เป็นต้น
ทุกสิ่งที่แสดงในแผนงานย่อย (WBS)ของคุณต้องมีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องมีงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็น
จากนั้นนำงานเหล่านี้ไปใส่ในแผนผัง WBS ในระดับต่างๆ ตั้งแต่บัญชีควบคุมไปจนถึงชุดงานย่อย ตามที่แสดงด้านล่าง
คุณสามารถสร้างโครงสร้างการแบ่งงานของคุณเองใน ClickUp ได้จากศูนย์ หรือใช้เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานของ ClickUpด้านล่างเพื่อสร้างสิ่งที่คล้ายกัน
ด้วยโครงสร้างนี้ คุณสามารถติดตามงานของคุณได้อย่างง่ายดาย และเห็นได้ว่าคุณมีความสอดคล้องกับการส่งมอบตรงเวลาและการใช้เงินงบประมาณอย่างเหมาะสมเพียงใด
จัดการการควบคุมโครงการด้วย ClickUp!
การควบคุมโครงการเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการโครงการของคุณและรับประกันการส่งมอบงานตรงเวลา นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ เช่น การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด การป้องกันการใช้งบประมาณเกิน การส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง และการวางแผนงานที่เหมาะสมที่สุด
อย่างไรก็ตาม คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น กำหนดเวลาของโครงการ ค่าใช้จ่าย ขอบเขต และความเสี่ยง เพื่อไม่ให้การควบคุมโครงการของคุณล้มเหลว
การควบคุมโครงการที่ดีประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรของคุณ การติดตามและวิเคราะห์ตารางเวลาของโครงการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรติดตามผลการดำเนินงานของคุณด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และให้ความสนใจกับกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ สุดท้าย ให้บูรณาการโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ทำตามคู่มือสุดยอดสำหรับการควบคุมโครงการนี้ และใช้เครื่องมือเช่นClickUpและTara AI เพื่อช่วยคุณส่งมอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ ตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณ
ผู้เขียนรับเชิญ:
ทาม ฟามเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจที่ Tara AI Tara เป็นแพลตฟอร์มการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวิศวกรรมได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดการณ์ได้