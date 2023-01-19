บล็อก ClickUp

แผนภูมิแกนต์ vs. ไทม์ไลน์: คืออะไรและวิธีใช้

Erica ChappellManaging Editor
19 มกราคม 2566

อยากรู้ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์กับไทม์ไลน์ไหม?

หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ มีความเป็นไปได้สูงที่คุณอาจคุ้นเคยกับเครื่องมือทั้งสองนี้

ท้ายที่สุดแล้ว ทั้งสองแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ช่วยให้คุณได้รับภาพรวมโครงการอย่างละเอียด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขาค่อนข้างคล้ายกัน จึงมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน

เหมือนกับที่ผู้คนมักสับสนระหว่างเต่าบกกับเต่าทะเล เต่าบกอาศัยอยู่บนบก ส่วนเต่าทะเลชอบน้ำ แต่เราไม่ได้มาพูดถึงสัตว์เลื้อยคลาน...

แล้วอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างแผนภูมิแกนต์กับไทม์ไลน์?

ความแตกต่างหลักระหว่างไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์คือ ไทม์ไลน์จะแสดงเหตุการณ์ต่าง ๆ บนเส้นเดียว ในขณะที่แผนภูมิแกนต์เป็นแผนภูมิสองมิติที่แสดงลำดับของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น

ไทม์ไลน์ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพรวมในระดับสูงของการเริ่มต้น การสิ้นสุด และเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของโครงการ

แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถควบคุมความคืบหน้าของโครงการและมอบหมายความรับผิดชอบของงานแต่ละชิ้นได้

ในบทความเปรียบเทียบระหว่าง Gantt กับไทม์ไลน์นี้ เราจะอธิบายว่าแผนภูมิ Gantt และไทม์ไลน์คืออะไร และเหตุใดคุณจึงจำเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่าง นอกจากนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Gantt กับไทม์ไลน์ รวมถึงความแตกต่างจากปฏิทินโครงการด้วย

สุดท้ายนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการของบริษัทคุณ

มาเริ่มกันเลย

แผนภูมิแกนต์คืออะไร?

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) คือการแสดงความก้าวหน้าของโครงการของคุณในรูปแบบกราฟิกตลอดช่วงเวลา

ไม่เพียงแต่แผนภูมิแกนต์จะแสดงความคืบหน้าของโครงการของคุณเท่านั้น แต่ยังให้ภาพรวมที่ชัดเจนของ:

พวกมันยังคล้ายกับแผนภูมิแท่งแนวนอนหากคุณลองคิดดู:

ตอนนี้เรามาดูประโยชน์ของการใช้แผนภูมิประเภทนี้อย่างละเอียดกัน:

ทำไมแผนภูมิแกนต์จึงมีความสำคัญ?

แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งให้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการทั้งหมดของคุณ

นี่คือเหตุผลบางประการที่ผู้จัดการโครงการชื่นชอบแผนภูมิแกนต์:

ตอนนี้ มาดูรายละเอียดกัน:

1. แสดงความคืบหน้าของโครงการของคุณ

จำได้ไหมตอนที่นีโอสามารถ 'มองเห็นความจริงเบื้องหลังเมทริกซ์' ได้?

แผนภูมิแกนต์มอบพลังเช่นนี้ให้กับโครงการของคุณ

แม้ว่าคุณอาจจะไม่สามารถหลบกระสุนได้เหมือนนีโอ แต่คุณสามารถมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดได้

เพียงแค่แวบเดียว คุณก็สามารถดูความคืบหน้าของแต่ละงาน อัตราความสำเร็จของโครงการ ตารางเวลา เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมายได้

2. ช่วยในการทำความเข้าใจตารางเวลาโครงการของคุณ

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) คือเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นของไทม์ไลน์โครงการและปฏิทินโครงการ สามารถทำทุกอย่างที่ไทม์ไลน์และปฏิทินโครงการทำได้ และยังมีอีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น ด้วยไทม์ไลน์ของแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถค้นหาช่องว่างในตารางเวลาของโครงการเพื่อเพิ่มงานเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย

แผนภูมิแกนต์ยังให้ประมาณเวลาสำหรับงานหลายงานแก่คุณ

นี่เป็นเรื่อง สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการของคุณ

อย่างไร?

สมมติว่าคุณกำลังล่าช้าในกำหนดการโครงการของคุณ

เพื่อให้ทันกำหนดเวลาของคุณ คุณจำเป็นต้องปรับตารางงานของคุณใหม่ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว

แผนภูมิแกนต์สมัยใหม่ช่วยให้ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติปรับตารางเวลาของงานของคุณเมื่อคุณทำการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของโครงการของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่มีวันลืมกำหนดเวลาของโครงการของคุณ

3. แผนผังความเชื่อมโยงของงานอย่างชัดเจน

งานที่ขึ้นกับผู้อื่นคือรายการที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ เฉพาะเมื่อ งานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น การแก้ไขบทความบล็อกเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับงานเขียน คุณไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะเขียนเสร็จ เช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถสวมทักซิโด้ก่อนเสื้อเชิ้ตได้ ใช่ไหม?

ฉันหมายถึง คุณก็ทำได้แหละ แต่คุณคงไม่ได้ไปอยู่ในรายชื่อ "แต่งตัวดีที่สุด" หรอก!

ในทำนองเดียวกัน ในการบริหารโครงการ ทีมงานทั้งหมดของคุณต้องมองเห็นความเชื่อมโยงของงานในโครงการอย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน a̶r̶d̶o̶b̶r̶e̶ ความล้มเหลวของโครงการ

แผนภูมิแกนต์สมัยใหม่จะแสดงรายละเอียดงานแต่ละชิ้นและความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่างานของแต่ละคนส่งผลต่อสมาชิกในทีมคนอื่นอย่างไร

นี่ช่วยป้องกันไม่ให้ทีมของคุณเผชิญกับ ความผิดพลาดร้ายแรงในโครงการ ในอนาคต!

อะไรคือเส้นเวลาการจัดการโครงการ?

แผนภูมิไทม์ไลน์คือแผนภูมิภาพที่ง่ายมากซึ่งช่วยให้คุณแสดงเหตุการณ์ของโครงการตามลำดับเวลาได้ด้วยการใช้ไทม์ไลน์ของโครงการ คุณสามารถมองเห็นแผนที่เส้นทางของโครงการได้รวดเร็วกว่าที่คุณสามารถพูดคำว่า 'ความคืบหน้า!' ได้

ไทม์ไลน์ใน ClickUp

แต่มันทำงานอย่างไร?

มาวิเคราะห์ไทม์ไลน์ของโครงการและค้นหาว่า:

องค์ประกอบของไทม์ไลน์มีอะไรบ้าง?

แผนงานโครงการประกอบด้วยสามส่วนที่ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น งานทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลา โดยอิงจากวันที่เริ่มต้นและวันที่กำหนดส่ง

นี่คือรายการสำคัญของไทม์ไลน์:

  • งานโครงการทั้งหมดของคุณ
  • วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของงาน
  • ระยะเวลาของงาน

ตอนนี้ มาดูกันว่า ทำไม ผู้จัดการจึงใช้ไทม์ไลน์ของโครงการ

ทำไมระยะเวลาของโครงการจึงมีความสำคัญ?

บางคนกลัวผี ในขณะที่บางคนกลัวความสูง แต่ผู้จัดการโครงการกลัวอะไร?

(คำตอบไม่ใช่ซอมบี้ แม้ว่าพวกมันจะมาเป็นอันดับสองก็ตาม)

ตามการสำรวจ,46% ของผู้นำทีมกลัวว่าการบรรลุกำหนดเวลาของโครงการเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขา.

โชคดีที่ไทม์ไลน์ของโครงการคืออัศวินในชุดเกราะแวววาวของพวกเขา

ไทม์ไลน์ของโครงการไม่เพียงแต่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามวันที่สำคัญและกำหนดเส้นตายที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

ตอนนี้ มาดูประโยชน์ของไทม์ไลน์โครงการกัน:

1. เปิดเผยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

การจัดการโครงการและภาพยนตร์ระทึกขวัญมีอะไรเหมือนกัน?

ทุกคนกำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

เปียโนตกลงบันไดไปกระแทกกับตัวร้ายที่น่ากลัว

ไทม์ไลน์ของโครงการประกอบด้วยรายการงานของทุกงานที่กำลังจะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่สำคัญ. ด้วยวิธีนี้ ทีมโครงการของคุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงได้.

โชคดีที่ไม่เหมือนกับภาพยนตร์ระทึกขวัญ การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญในโครงการไม่ได้เป็นเรื่องที่ใครไม่ชอบ ในความเป็นจริง การรู้ว่าจะจบลงอย่างไรนั้นเป็นสิ่งจำเป็น

คุณคงไม่อยากให้โครงการนี้ยืดเยื้อไปตลอดกาลใช่ไหม?

2. แผนที่โครงการตามเป้าหมาย

ไทม์ไลน์ของโครงการช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการวางแผนจุดสำคัญต่าง ๆ ของโครงการ

นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป้าหมายช่วยให้คุณ:

ติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดเพื่อประเมินความก้าวหน้าและผลักดันให้ถึงเส้นชัย

3. ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการ

นักแข่งรถไม่ใช่คนเดียวที่ต้องการความเร็ว; ผู้จัดการโครงการก็ต้องการเช่นกัน!

ผู้จัดการโครงการไม่ต้องการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูแผนภูมิเพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานการณ์โครงการ

บางครั้ง พวกเขาแค่ต้องการอัปเดตหรือแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว

ด้วยไทม์ไลน์ที่แท้จริง พวกเขาจะได้เห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดโดยไม่ต้องลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจง

แผนภูมิแกนต์ เทียบกับ ไทม์ไลน์ เทียบกับ ปฏิทิน

มาจบการถกเถียงนี้กันให้จบไปที

ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์กับไทม์ไลน์คืออะไร?

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นแผนภูมิสองมิติที่แสดงลำดับของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน ในขณะที่ไทม์ไลน์ (timeline) เป็นการแสดงเหตุการณ์ในรูปแบบที่เรียบง่ายกว่าบนเส้นเดียว

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) มอบมุมมอง เชิงลึก ของทุกรายละเอียดในโครงการของคุณ เช่น ความคืบหน้าของงานปัจจุบันลำดับความสำคัญของงาน จุดสำคัญ ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ ฯลฯ ใช้เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดอย่างละเอียดว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร และคุณจำเป็นต้องปรับตารางเวลาใหม่หรือไม่

แผนภูมิไทม์ไลน์ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ชื่องาน ผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลาของงาน และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป ไทม์ไลน์ถูกใช้เพื่อแสดงแผนงานของโครงการ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว และเหตุการณ์ในอนาคต

พวกเขาต่างจากปฏิทินอย่างไร?

ปฏิทินให้ภาพรวมที่เรียบง่ายของงานโครงการของคุณที่จัดตารางไว้ตามวันที่ต่างๆ มัน ไม่ได้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงานแผนงานผลิตภัณฑ์ ลำดับความสำคัญของงาน ฯลฯ

หากคุณต้องการดูวันที่สำคัญของโครงการอย่างรวดเร็ว ปฏิทินคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ทั้งหมดนี้สำหรับโปรเจกต์ของคุณคืออะไร?

แม้ว่าแผนภูมิแกนต์อาจมีฟังก์ชันการทำงานมากมาย แต่คุณไม่สามารถจัดการโครงการได้อย่าง สมบูรณ์ ด้วยมันเพียงอย่างเดียว ไทม์ไลน์และปฏิทินของโครงการก็มีประโยชน์ในแบบของตัวเองเช่นกัน

นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้ แต่ละ อันเป็นครั้งคราว

เดี๋ยวนะ คุณต้องใช้ทั้งหมดสามอย่างเลยเหรอ?

ฟังดูเหมือนงานเยอะเลย!

ไม่, ไม่สามารถทำได้กับ ClickUp.

ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่เพียงคลิกเดียว และคุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองปฏิทิน มุมมองไทม์ไลน์ หรือมุมมองแกนต์ได้อย่างรวดเร็ว

สะดวกสบายสุดๆ เลยใช่ไหมล่ะ?

1. คุณควรใช้ไทม์ไลน์ของโครงการเมื่อใดและอย่างไร?

ไทม์ไลน์ของโครงการเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

วิธีสร้างไทม์ไลน์โครงการ?

มีวิธีการสร้างแผนงานโครงการอยู่หลายวิธี เช่น การวาดลงบนกระดาษ การสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือการใช้เทมเพลตในMicrosoft Excel หรือ PowerPoint อย่างไรก็ตาม วิธีเหล่านี้ล้วนไม่ประหยัดเวลา

ผมหมายถึง ทำไมต้องลำบากและเสียเวลาไปสร้างและอัปเดตไทม์ไลน์ด้วยตนเอง ในเมื่อเครื่องมือจัดการโครงการสามารถทำสิ่งนั้นให้คุณได้โดยอัตโนมัติ?!

การใช้ไทม์ไลน์บนเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp ไม่เพียงแต่สะดวกมากเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยพลังมากมายขนาดนี้:

ซูเปอร์แมนต่อยเหล่าร้ายจนกระเด็นออกจากฉาก

โอ๊ย

นี่คือวิธีง่ายๆ ในการมองเห็นแผนงานโครงการของคุณด้วยมุมมอง Timeline ของ ClickUp:

  • แสดงภาพจำนวนงาน (ปริมาณงาน) ของสมาชิกทีมโครงการทุกคนโดยการจัดกลุ่มงานแต่ละรายการตามผู้รับผิดชอบ
  • ระบุงานที่ทับซ้อนกันซึ่งจำเป็นต้องเลื่อนโดยการจัดกลุ่มชื่องานตามลำดับความสำคัญ
  • ซูมเข้าเพื่อดูวันแต่ละวัน หรือซูมออกเพื่อดูเป็นสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือนบนไทม์ไลน์การจัดการโครงการ
ไทม์ไลน์ใน ClickUp

นั่นเป็นแผนภูมิ Timeline ที่ทันสมัยมากเลยใช่ไหม?

2. คุณควรใช้แผนภูมิแกนต์เมื่อใดและอย่างไร?

ต้องการจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือไม่? แผนภูมิแกนต์พร้อมช่วยคุณแล้ว

แผนภูมิแกนต์ไทม์ไลน์คือเครื่องมือที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการสร้างแผนโครงการ

และรายการการใช้งานของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและจัดการทุกงานที่ขึ้นอยู่กับมันได้อีกด้วย

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนซึ่งต้องการให้ภารกิจถูกแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน

วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์

แม้ว่าคุณสามารถใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์เพื่อสร้างแผนภูมิได้ แต่พวกมันดูไม่สวยงามเลย

เกือบทุกเทมเพลตแผนงานกานท์ใน Excel ดูเหมือนวัตถุโบราณจากยานอวกาศต่างดาว นอกจากนี้ยังใช้งานยากพอๆ กัน

โชคดีที่มุมมองแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบของ ClickUp นั้นเหนือกว่าเทมเพลตหรือเครื่องมือแผนภูมิแกนต์อื่น ๆ อย่างเทียบไม่ติด

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp มีความยืดหยุ่น สวยงาม และสนุกมากในการใช้งาน

อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด; นี่คือตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp:

การปรับตารางงานในแผนภูมิแกนต์

ส่วนที่ดีที่สุดคือพวกเขาทั้งหล่อ และ ทรงพลัง เหมือนซูเปอร์แมนเลย!

(ดูเหมือนว่าโลอิส เลนจะเขียนบทความนี้บางส่วน)

นี่คือสิ่งที่มุมมองแผนภูมิแกนต์สามารถทำได้:

  • คำนวณเปอร์เซ็นต์ความเสร็จสิ้นของโครงการโดยอัตโนมัติ
  • ปรับงานแต่ละรายการโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงกำหนดการของโครงการ
  • คำนวณเส้นทางวิกฤต เมื่อคุณ ต้องการให้เสร็จตามกำหนดเวลาโครงการที่เข้มงวด

แต่เดี๋ยวก่อน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ แค่ การแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิแกนต์เท่านั้น

แล้วถ้าคุณต้องการตัวชี้วัดความคืบหน้าของโครงการที่ละเอียดยิ่งขึ้นล่ะ?

ClickUp พร้อมให้บริการคุณด้วย แดชบอร์ดแบบ Agile

แดชบอร์ดของ ClickUp ให้ภาพรวมการวิเคราะห์ระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณในพื้นที่ที่เรียบร้อยเพียงแห่งเดียว

โดยใช้วิดเจ็ตสปรินต์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิหลายรายการในแดชบอร์ดของคุณได้ เช่น:

แผนภูมิการไหลสะสม

3. คุณควรใช้ปฏิทินโครงการเมื่อใดและอย่างไร?

ใช้ปฏิทินโครงการเมื่อคุณต้องการภาพรวมที่เรียบง่ายมากของงานและกำหนดเวลาของโครงการที่คุณได้กำหนดไว้ (และไม่มีอย่างอื่น)

วิธีสร้างปฏิทิน?

โอเค...แต่มีวิธีที่ดีที่สุดในการ ใช้ ปฏิทินอย่างไร?

ปฏิทินกระดาษเป็นเหมือนไดโนเสาร์ พวกมันเกือบจะสูญพันธุ์และกำลังถูกละเลย

ปัจจุบัน โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง เช่น ClickUp ได้เข้ามาแทนที่แล้ว

สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่มุมมองปฏิทิน และวันที่ของงานสำคัญและกำหนดส่งทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น คุณสามารถปรับกรอบเวลาของปฏิทินตามความต้องการของคุณได้

นี่คือตัวเลือกของคุณ:

  • วัน: ดูงานที่กำหนดไว้สำหรับวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ
  • 4 วัน: แสดงงานแต่ละรายการทั้งหมดในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
  • สัปดาห์: มองเห็นภาพรวมของทั้งสัปดาห์และย้ายงานเฉพาะไปยังวันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น
  • เดือน: ดูภาพรวมของทั้งเดือน

เราเคยบอกคุณหรือยังว่าคุณสามารถลากงานโปรเจกต์ไปวางบนวันที่ในมุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย?

มุมมองปฏิทินภายใน ClickUp

ใช่ เราเพิ่งทำ นั่น

เรายังไม่เสร็จ

ตามที่เราได้กล่าวไว้ ClickUp ไม่ใช่ แค่โปรแกรมแสดงไทม์ไลน์หรือแผนภูมิแกนต์ออนไลน์เท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบวงจร

นี่คือเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมืออาชีพ:

สรุป

มาเริ่มกันเลย:

เมื่อพูดถึง Gantt กับ Timeline อันไหนดีกว่ากัน?

เอาล่ะ พวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ชนะในแบบพิเศษของตัวเอง

(และเราไม่ได้หมายถึงในแบบที่ว่า 'ทุกคนเป็นผู้ชนะและสมควรได้รับเหรียญรางวัลการเข้าร่วม' แบบนั้นนะ!)

คุณควรใช้พวกมันตามสถานการณ์และความต้องการของโครงการของคุณ

ต้องการภาพรวมของตารางเวลาอย่างรวดเร็วหรือไม่? ใช้ปฏิทิน

ต้องการดูภาพรวมของสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่? ใช้มุมมองไทม์ไลน์

ต้องการดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการอย่างครบถ้วนหรือไม่? ใช้แผนภูมิแกนต์

และด้วย ClickUp, ทุก เครื่องมือเหล่านี้อยู่แค่เอื้อม. ClickUp ผสานรวมกับทุกเครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการใช้สิ่งที่คุณต้องการเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ.

ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม การจัดการโครงการด้วย ClickUp นั้นง่ายดาย

ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp วันนี้ฟรีและเริ่มจัดการโปรเจ็กต์ของคุณเหมือนมืออาชีพ