วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Microsoft Word (ตัวอย่างและเทมเพลต)

คุณต้องการเรียนรู้การปรับแต่งง่ายๆ เพื่อเปลี่ยนไทม์ไลน์พื้นฐานใน Microsoft Word จากน่าเบื่อให้กลายเป็นน่าทึ่งหรือไม่?
ข่าวดีคือ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกหรือใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ไทม์ไลน์มืออาชีพที่คุณต้องการ! ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างไทม์ไลน์ที่ดึงดูดสายตาและปรับแต่งได้ตามต้องการจากศูนย์ ซึ่งจะทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณต้องขอเทมเพลตไทม์ไลน์จากคุณอย่างแน่นอน!
เราจะเดินผ่านไม่เพียงแค่หนึ่ง แต่สองบทแนะนำ: การสร้างไทม์ไลน์พื้นฐานด้วย SmartArt และด้วยตาราง (เพราะเราต้องมีตัวเลือก!)
มาทำกันเถอะ!
เส้นเวลาคืออะไร?
หนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือไทม์ไลน์: แผนภูมิที่ช่วยให้ผู้คนมองเห็นกำหนดเวลา สถิติ เหตุการณ์ หรือเหตุการณ์สำคัญในลำดับเวลาไทม์ไลน์ของโครงการสามารถเรียบง่ายหรือเต็มไปด้วยรายละเอียดเพื่อแสดงช่วงเวลาสำหรับโครงการที่กำหนด
ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามว่าอะไรควรหรือไม่ควรอยู่ในไทม์ไลน์—ทุกบริษัท ทุกอุตสาหกรรมล้วนแตกต่างกัน ดังนั้นแทนที่จะถามคำถามนั้น ให้ถามตัวเองว่า: อะไรคือข้อมูลที่สำคัญที่สุด ที่ผู้ชมของฉันควรได้รับจากไทม์ไลน์นี้?
👉 ตรวจสอบคู่มือนี้เพื่อสำรวจองค์ประกอบของไทม์ไลน์โครงการเพิ่มเติม
แม้ว่าคุณอาจจะเคยสร้างไทม์ไลน์ใน Microsoft Word มาแล้วในช่วงเริ่มต้นอาชีพของคุณ แต่ก็มีโอกาสสูงที่คุณจะต้องฝ่าฟันฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นมากมาย 😮💨
เรารู้สึกแบบนี้ดีเกินไปแล้ว โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่สร้างไทม์ไลน์เท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนให้พุ่งสูงขึ้นอีกด้วย เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง 🤓
วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Word ด้วยกราฟิก SmartArt
กราฟิก SmartArt เป็นชุดของเค้าโครงไทม์ไลน์ (หรือภาพประกอบ) ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้ใช้งานใน Word, Excel, PowerPoint และ Outlook โดยนำเสนอวิธีการแสดงแนวคิดหรือข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากเราต้องการกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นลำดับ เราจะใช้เค้าโครงไทม์ไลน์ กระบวนการ (ขั้นตอนในกระบวนการหรือไทม์ไลน์)
ด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ไทม์ไลน์ของคุณจะ:
จากสิ่งนี้...
...เป็นแบบนี้ 🤩
หมายเหตุ: ในคู่มือนี้ เราใช้ Microsoft Word สำหรับ Mac รุ่น 16. 54 ขั้นตอนและ คุณสมบัติ อาจดูแตกต่างหากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือเวอร์ชันอื่น. *
1️⃣ เปิดเอกสารใหม่เปล่า
- เปิด Microsoft Word
- เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง
- ภายใต้แท็บ เลย์เอาต์ ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน
- เพิ่มชื่อเอกสารของคุณไว้ที่ด้านบนของหน้า จัดให้อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนแบบอักษร (หากต้องการ) และเพิ่มขนาดตัวอักษร ในตัวอย่างนี้ เราใช้ฟอนต์ Franklin Gothic Book และขนาด 48
- เพิ่มข้อความที่จำเป็นด้านล่างชื่อเอกสาร
2️⃣ แทรกเค้าโครงไทม์ไลน์ SmartArt
- วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ใต้กึ่งกลางของหน้าเพื่อเพิ่มเค้าโครงไทม์ไลน์
- ภายใต้แท็บ แทรก ให้เลือก SmartArt > กระบวนการ > กระบวนการลูกศรพื้นฐาน หากในระหว่างการสร้างนี้คุณไม่ชอบกราฟิก SmartArt นี้ คุณสามารถเลือกกราฟิกไทม์ไลน์อื่นจากแกลเลอรีกราฟิก SmartArt ได้
- หากในระหว่างการสร้างนี้คุณรู้สึกว่าไม่ถูกใจกับกราฟิก SmartArt นี้ คุณสามารถเลือกกราฟิกไทม์ไลน์อื่นจากแกลเลอรีกราฟิก SmartArt ได้
- หากในระหว่างการสร้างนี้คุณรู้สึกว่าไม่ถูกใจกับกราฟิก SmartArt นี้ คุณสามารถเลือกกราฟิกไทม์ไลน์อื่นได้จากแกลเลอรีกราฟิก SmartArt
3. ใช้กล่องโต้ตอบ SmartArt Text Pane เพื่อเพิ่มข้อมูลสำคัญของคุณ กดปุ่ม Return เพื่อเพิ่มช่องข้อความสำหรับข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม และกด Shift เพื่อสร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยสำหรับรายละเอียดที่อยู่ใต้ข้อมูลสำคัญ
เคล็ดลับ: หากคุณไม่เห็น หน้าต่างข้อความ SmartArt ให้ไปที่แถบเครื่องมือ และภายใต้แท็บ ออกแบบ SmartArt เลือก หน้าต่างข้อความ
4. เปลี่ยนแบบอักษรโดยเลือกทั้งตาราง จากนั้นไปที่แท็บหน้าแรกและเปลี่ยน ประเภทแบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร ในตัวอย่างนี้ เราใช้แบบอักษร Franklin Gothic Book และขนาด 16
ณ จุดนี้ คุณมีไทม์ไลน์มาตรฐานที่ อาจจะ ถือว่า "เสร็จ" แล้ว แต่กำลังต้องการสีสัน 🎨
3️⃣ ปรับแต่งไทม์ไลน์ของคุณ
นี่คือพาเลตต์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ สำหรับออกแบบแผนภูมิและกราฟที่ดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกัน อย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบกราฟิกก็สามารถสร้างลวดลายที่สวยงามได้... คุณแค่ต้องรู้จัก ใครสักคน ที่รู้จัก ใครสักคน ก็พอ 😉
ด้านล่างนี้คือชุดสีที่ได้รับการอนุมัติจากนักออกแบบจริง ซึ่งคุณสามารถบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปของคุณได้! ⬇️
แล้วเราจะใช้ชุดสีนี้อย่างไร?
- เปิดภาพจานสีที่อยู่ถัดจากแอปพลิเคชัน Word หรือเบราว์เซอร์ของคุณ
- กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่เหตุการณ์คีย์แรกและรายการที่มีเครื่องหมายดอกจันด้านล่าง ภายใต้แท็บ รูปแบบ > การเติมรูปร่าง > สีเติมเพิ่มเติม > ไอคอน หยดสี > คลิกที่สีที่ต้องการใช้
3. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ และรายการแบบมีหัวข้อย่อย
ตัวเลือก: เพื่อให้สอดคล้องกัน ให้เปลี่ยนสีตัวอักษรของรายการแบบมีเครื่องหมายหัวข้อย่อยจาก สีดำ เป็น สีขาว เพื่อให้ตรงกับสีของข้อความเหตุการณ์สำคัญ
ตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้าย: อีโมจิ! 🎉🎉🎉
อีโมจิช่วยเพิ่มบุคลิกที่สนุกสนานให้กับการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด หากคุณไม่มีรูปภาพหรือไอคอนที่จะเพิ่มสีสันให้กับเอกสารไทม์ไลน์ของคุณ ลองใช้อีโมจิดูสิ! วิธีใช้มีดังนี้:
- ไปที่แท็บ แทรก > รูปร่าง > กล่องข้อความ
- สร้าง กล่องข้อความ ไว้เหนือเหตุการณ์สำคัญแรก
- พิมพ์อีโมจิใดก็ได้ที่คุณต้องการและเปลี่ยน ขนาดตัวอักษร เป็น 45
- คัดลอกและวาง กล่องข้อความ ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น และแทนที่อีโมจิสำหรับเหตุการณ์สำคัญถัดไป
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เหลือ
กล่องของคุณไม่ตรงแนวใช่ไหม? นี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่ง: กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องข้อความ จากนั้นไปที่แท็บ รูปแบบ รูปร่าง > จัดเรียง > จัดตำแหน่ง > จัดตำแหน่ง กลาง > ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายกล่องที่จัดตำแหน่งใหม่ทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
เพื่อน คุณทำได้แล้ว! 🎊💃
บันทึกสิ่งนี้ไว้เป็นแม่แบบไทม์ไลน์สำหรับตัวคุณในอนาคต:
- ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็นเทมเพลต จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
- กรอกชื่อเทมเพลตปฏิทินของคุณภายใต้ บันทึกเป็น
- เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องภายใต้ แท็ก (สำหรับผู้ใช้ Mac)
- เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบปฏิทินของคุณ
- เปลี่ยน รูปแบบไฟล์ เป็น เทมเพลต Microsoft Word (.dotx)
วิธีสร้างไทม์ไลน์พื้นฐานใน Microsoft Word ด้วยตาราง
มันคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับโต๊ะ: ทุกอย่างสามารถไปได้ดีจนกระทั่งการสื่อสารที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง
การใช้ตารางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างไทม์ไลน์ใน Word แต่ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือน่าเบื่อ! ด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย ไทม์ไลน์ของคุณจะมีลักษณะดังนี้:
จากสิ่งนี้...
...เป็นแบบนี้ 😍
หมายเหตุ: ในคู่มือนี้ เราใช้ Microsoft Word สำหรับ Mac เวอร์ชัน 16.54 ขั้นตอนและ คุณสมบัติ อาจดูแตกต่างออกไปหากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือเวอร์ชันอื่น. *
1️⃣ เปิดเอกสาร Word ใหม่
- เปิด Microsoft Word
- เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง
- ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน
- เพิ่มชื่อเอกสารของคุณไว้ที่ด้านบนของหน้า จัดให้อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนแบบอักษร (หากต้องการ) และเพิ่มขนาดตัวอักษร ในตัวอย่างนี้ เราใช้ฟอนต์ Franklin Gothic Book และขนาด 48
- เพิ่มข้อความที่จำเป็นด้านล่างชื่อเอกสาร
2️⃣ แทรกและจัดรูปแบบตาราง
ขึ้นอยู่กับจำนวนเหตุการณ์สำคัญ (Key Events) และจำนวนวันของโครงการที่ต้องการ นี่คือคู่มือการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อกำหนดจำนวน คอลัมน์ และ แถว ที่จำเป็นสำหรับไทม์ไลน์:
คอลัมน์: จำนวนวัน + ห้าคอลัมน์ = จำนวนคอลัมน์ทั้งหมด
"ห้า" นี้ใช้ทำอะไร? เราจะรวมเซลล์ห้าเซลล์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับข้อความ
แถว: จำนวนเหตุการณ์สำคัญ = จำนวนแถวทั้งหมด
จากจุดนี้เป็นต้นไป จะไม่มีคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องอีกต่อไป 🤝
- ภายใต้แท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง > แทรกตาราง
- กรุณากรอกจำนวน คอลัมน์ และ แถว
- คลิกและลากแถวด้านล่างไปยังด้านล่างของหน้า
- ไฮไลต์ทุกเซลล์ในตาราง (ยกเว้นแถวแรก)
- ภายใต้แท็บ เค้าโครง คลิก จัดแถว
6. ไฮไลต์แถวแรกและเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็น 9
7. ไฮไลต์คอลัมน์แรกและเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็น 12
โบนัส:ซอฟต์แวร์แผนงานโครงการ!
3️⃣ เพิ่มผลลัพธ์/กิจกรรม
- เริ่มต้นที่แถวแรก ให้เลือกคอลัมน์ห้าคอลัมน์แรก จากนั้นไปที่แท็บ เค้าโครง และเลือก รวมเซลล์
2. เริ่มจากแถวที่สองและเพิ่มข้อความเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดในคอลัมน์แรก
3. เพิ่มวันที่ 1-31 ลงในแถวแรกของตาราง (อย่าลืมเว้นคอลัมน์แรก)
เคล็ดลับ: ลดขนาดตัวอักษรเพื่อให้ตัวเลขอยู่ในบรรทัดเดียวกัน หรือขยายความกว้างของตาราง
4. จัดแนวข้อความเหตุการณ์สำคัญในเซลล์โดยเลือกคอลัมน์แรก จากนั้นไปที่แท็บ เค้าโครง และคลิกไอคอน จัดกึ่งกลาง
5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับวันที่ในแถวแรก
4️⃣ ปรับแต่งตารางไทม์ไลน์ของคุณ
- คลิกและลากเซลล์ในแต่ละแถวของเหตุการณ์สำคัญ จากนั้นภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก รวมเซลล์
- วางเคอร์เซอร์ไว้ภายในเซลล์ที่เพิ่งรวมกันและใต้แท็บ ตาราง ออกแบบ > การแรเงา > เลือกสี
คุณสามารถหยุดที่นี่และถือว่าเสร็จสิ้นสำหรับวันนี้ได้ แต่ มีวิธีปรับแต่งง่ายๆ ที่เราสามารถทำกับตารางเพื่อให้แผนภูมิดูไม่แข็งกระด้างเกินไป: การปรับขอบตาราง
3. ไฮไลต์ตารางทั้งหมด และภายใต้แท็บ ออกแบบตาราง ให้เลือกเส้นประใน รูปแบบเส้นขอบ > เส้นขอบ > เส้นขอบทั้งหมด
4. เพื่อเพิ่มเส้นที่หนาขึ้นสำหรับขอบด้านนอก ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดยกเว้นแถวแรกและคอลัมน์แรก ภายใต้แท็บ ออกแบบตาราง ให้เลือกเส้นทึบใน รูปแบบเส้นขอบ > เส้นขอบ > เส้นขอบด้านนอก
คุณพร้อมแล้ว! 🎉🕺
บันทึกสิ่งนี้ไว้เป็นแม่แบบไทม์ไลน์สำหรับตัวคุณในอนาคต:
- ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็นแม่แบบ จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
- กรอกชื่อเทมเพลตปฏิทินของคุณภายใต้ บันทึกเป็น
- เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องภายใต้ แท็ก (สำหรับผู้ใช้ Mac)
- เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบปฏิทินของคุณ
- เปลี่ยน รูปแบบไฟล์ เป็น เทมเพลต Microsoft Word (.dotx)
👉 บทเรียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:
แม่แบบไทม์ไลน์คำศัพท์ฟรี
คุณทราบหรือไม่ว่า Microsoft มีไลบรารีเทมเพลตออนไลน์? นอกจากการเข้าถึงเทมเพลตโดยตรงจากแอปพลิเคชันของ Microsoft แล้ว คุณยังสามารถเรียกดูร้านค้าออนไลน์เพื่อค้นหาเทมเพลตฟรีและพรีเมียมได้อีกด้วย นี่คือเทมเพลตไทม์ไลน์ฟรีบางส่วนที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันที:
4 ข้อเสียหลักของการใช้ Microsoft Word ในการสร้างไทม์ไลน์
แม้ว่าเราจะสนุกกับการสร้างไทม์ไลน์แบบกำหนดเองด้วย SmartArt Graphics และตาราง แต่รู้สึกไหมว่ามัน... ยืดยาวไปหน่อย?
แม้แต่การดำเนินการขั้นพื้นฐานที่สุดเพื่อสร้างตารางง่ายๆ ก็ต้องใช้การคลิกหลายครั้งและการนำทางอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างไทม์ไลน์ใน Microsoft Word ให้เสร็จสมบูรณ์ Microsoft Word เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในการตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของแรงงานยุคใหม่
นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนลงทุนเวลา, พลังงาน, และทรัพยากรใน Microsoft Word:
- แม้ว่า Word จะเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แต่ก็ใช้เวลาในการได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ⏳
- Microsoft Word ไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการวางแผนและจัดการโครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ 🤖
- ฟังก์ชันของ Microsoft Word บนแถบเครื่องมือ/ริบบอนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเวอร์ชัน 🤯
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของ Microsoft (Word, Powerpoint, Excel และอื่นๆ) มีราคาสูง แอป Word เพียงแอปเดียว เริ่มต้นที่ $159.99 💰
ดูเหมือนว่าคุณอาจต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก Microsoft Word
ภาพรวม: การสร้างไทม์ไลน์ใน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ ClickUp หรือกำลังพิจารณาใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของคุณอยู่ก็ตาม ให้ถือว่านี่คือสัญญาณให้คุณเริ่มต้นวันนี้เลย!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับแอปเพิ่มประสิทธิภาพหรือเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ การปรับแต่งของ ClickUp สามารถขยายได้กับทุกขนาดทีมเพื่อการร่วมมือที่สม่ำเสมอ
ให้ ClickUp ทำงานทั้งหมดในการสร้างไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณมีเวลาตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้า
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในมุมมองไทม์ไลน์:
- ปรับแต่งไทม์ไลน์ของคุณด้วยการกรอง การจัดกลุ่ม และการเรียงลำดับ
- ค้นหาภารกิจด้วยแถบค้นหาที่สะดวก
- สร้างงานใหม่โดยคลิกที่ใดก็ได้ในไทม์ไลน์ของคุณ
- สลับระหว่างมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน
- ซูมเข้าหรือออกได้อย่างง่ายดายเพื่อดูภาพรวมในระดับสูง
- เปิดแถบด้านข้างเพื่อดูงานที่ไม่ได้กำหนดและงานที่เกินกำหนด
- ดูภาพรวมทั้งหมดของปริมาณงานของพนักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย!
- รักษาความสอดคล้องของทีมและช่วยแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชนด้วยเทมเพลตแผนงานของ ClickUp
คุณกำลังทำงานหลายโปรเจกต์พร้อมกันอยู่หรือไม่?มุมมอง Gantt ของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดการหมุดหมายของโปรเจกต์ ความสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆได้เพียงไม่กี่คลิก
สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในมุมมองแคนต์:
- สร้างมุมมองแกนต์จากระดับพื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการ
- เพิ่มโฟลเดอร์ รายการ งาน และงานย่อยได้โดยตรงจากแถบด้านข้างมุมมองแกนต์
- ลากเส้นระหว่างงานเพื่อกำหนดและแสดงการพึ่งพาโดยอัตโนมัติ
- กำหนดจำนวนที่ต้องการเพื่อทำให้โฟลเดอร์หรือรายการเสร็จสมบูรณ์โดยการเลื่อนเมาส์ไปเหนือแถบความคืบหน้า
- ทำเครื่องหมายงานใด ๆ เป็นหมุดหมาย หรือเปลี่ยนกลับเป็นงาน
- แก้ไขงานจำนวนมากได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองแกนต์ของคุณ และอื่น ๆ อีกมากมาย!
คลิกน้อยลง ผลกระทบมากขึ้น
เครื่องมือการมองเห็นของคุณเป็นสินทรัพย์โครงการที่สำคัญซึ่งไม่ควรใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการสร้าง. เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของแผนโครงการที่ผู้จัดการและธุรกิจเผชิญทุกวัน พวกเขาต้องการซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด—ClickUp!
สร้างบัญชีฟรีใน ClickUpวันนี้และบอกลาเอกสาร Word ที่มีข้อจำกัด! 👋