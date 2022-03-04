บล็อก ClickUp
วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Microsoft Word (ตัวอย่างและเทมเพลต)

วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Microsoft Word (ตัวอย่างและเทมเพลต)

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
4 มีนาคม 2565

คุณต้องการเรียนรู้การปรับแต่งง่ายๆ เพื่อเปลี่ยนไทม์ไลน์พื้นฐานใน Microsoft Word จากน่าเบื่อให้กลายเป็นน่าทึ่งหรือไม่?

ข่าวดีคือ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกหรือใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ไทม์ไลน์มืออาชีพที่คุณต้องการ! ด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างไทม์ไลน์ที่ดึงดูดสายตาและปรับแต่งได้ตามต้องการจากศูนย์ ซึ่งจะทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณต้องขอเทมเพลตไทม์ไลน์จากคุณอย่างแน่นอน!

เราจะเดินผ่านไม่เพียงแค่หนึ่ง แต่สองบทแนะนำ: การสร้างไทม์ไลน์พื้นฐานด้วย SmartArt และด้วยตาราง (เพราะเราต้องมีตัวเลือก!)

มาทำกันเถอะ!

เส้นเวลาคืออะไร?

หนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือไทม์ไลน์: แผนภูมิที่ช่วยให้ผู้คนมองเห็นกำหนดเวลา สถิติ เหตุการณ์ หรือเหตุการณ์สำคัญในลำดับเวลาไทม์ไลน์ของโครงการสามารถเรียบง่ายหรือเต็มไปด้วยรายละเอียดเพื่อแสดงช่วงเวลาสำหรับโครงการที่กำหนด

ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามว่าอะไรควรหรือไม่ควรอยู่ในไทม์ไลน์—ทุกบริษัท ทุกอุตสาหกรรมล้วนแตกต่างกัน ดังนั้นแทนที่จะถามคำถามนั้น ให้ถามตัวเองว่า: อะไรคือข้อมูลที่สำคัญที่สุด ที่ผู้ชมของฉันควรได้รับจากไทม์ไลน์นี้?

👉 ตรวจสอบคู่มือนี้เพื่อสำรวจองค์ประกอบของไทม์ไลน์โครงการเพิ่มเติม

แม้ว่าคุณอาจจะเคยสร้างไทม์ไลน์ใน Microsoft Word มาแล้วในช่วงเริ่มต้นอาชีพของคุณ แต่ก็มีโอกาสสูงที่คุณจะต้องฝ่าฟันฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นมากมาย 😮‍💨

เรารู้สึกแบบนี้ดีเกินไปแล้ว โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่สร้างไทม์ไลน์เท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและการวางแผนให้พุ่งสูงขึ้นอีกด้วย เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง 🤓

วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Word ด้วยกราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt เป็นชุดของเค้าโครงไทม์ไลน์ (หรือภาพประกอบ) ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้ใช้งานใน Word, Excel, PowerPoint และ Outlook โดยนำเสนอวิธีการแสดงแนวคิดหรือข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากเราต้องการกราฟิก SmartArt เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นลำดับ เราจะใช้เค้าโครงไทม์ไลน์ กระบวนการ (ขั้นตอนในกระบวนการหรือไทม์ไลน์)

ด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ไทม์ไลน์ของคุณจะ:

จากสิ่งนี้...

...เป็นแบบนี้ 🤩

สร้างไทม์ไลน์ง่ายๆ ใน Word ด้วยกราฟิก SmartArt
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
สร้างไทม์ไลน์มืออาชีพใน Word พร้อมกราฟิก SmartArt
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

หมายเหตุ: ในคู่มือนี้ เราใช้ Microsoft Word สำหรับ Mac รุ่น 16. 54 ขั้นตอนและ คุณสมบัติ อาจดูแตกต่างหากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือเวอร์ชันอื่น. *

1️⃣ เปิดเอกสารใหม่เปล่า

  1. เปิด Microsoft Word
  2. เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง
  3. ภายใต้แท็บ เลย์เอาต์ ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน
  4. เพิ่มชื่อเอกสารของคุณไว้ที่ด้านบนของหน้า จัดให้อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนแบบอักษร (หากต้องการ) และเพิ่มขนาดตัวอักษร ในตัวอย่างนี้ เราใช้ฟอนต์ Franklin Gothic Book และขนาด 48
  5. เพิ่มข้อความที่จำเป็นด้านล่างชื่อเอกสาร

2️⃣ แทรกเค้าโครงไทม์ไลน์ SmartArt

  1. วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ใต้กึ่งกลางของหน้าเพื่อเพิ่มเค้าโครงไทม์ไลน์
  2. ภายใต้แท็บ แทรก ให้เลือก SmartArt > กระบวนการ > กระบวนการลูกศรพื้นฐาน หากในระหว่างการสร้างนี้คุณไม่ชอบกราฟิก SmartArt นี้ คุณสามารถเลือกกราฟิกไทม์ไลน์อื่นจากแกลเลอรีกราฟิก SmartArt ได้
ในส่วนรูปแบบ SmartArt ให้ใช้แท็บเครื่องมือรูปแบบ SmartArt เพื่อเลือกปุ่มรูปร่าง
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

3. ใช้กล่องโต้ตอบ SmartArt Text Pane เพื่อเพิ่มข้อมูลสำคัญของคุณ กดปุ่ม Return เพื่อเพิ่มช่องข้อความสำหรับข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม และกด Shift เพื่อสร้างสัญลักษณ์หัวข้อย่อยสำหรับรายละเอียดที่อยู่ใต้ข้อมูลสำคัญ

เคล็ดลับ: หากคุณไม่เห็น หน้าต่างข้อความ SmartArt ให้ไปที่แถบเครื่องมือ และภายใต้แท็บ ออกแบบ SmartArt เลือก หน้าต่างข้อความ

ใช้แถบเมนูเพื่อเพิ่มรายการไทม์ไลน์และเหตุการณ์อื่น ๆ
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

4. เปลี่ยนแบบอักษรโดยเลือกทั้งตาราง จากนั้นไปที่แท็บหน้าแรกและเปลี่ยน ประเภทแบบอักษร และ ขนาดแบบอักษร ในตัวอย่างนี้ เราใช้แบบอักษร Franklin Gothic Book และขนาด 16

ณ จุดนี้ คุณมีไทม์ไลน์มาตรฐานที่ อาจจะ ถือว่า "เสร็จ" แล้ว แต่กำลังต้องการสีสัน 🎨

สร้างไทม์ไลน์ใน Word สำหรับโครงการและกิจกรรมของคุณ
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

3️⃣ ปรับแต่งไทม์ไลน์ของคุณ

นี่คือพาเลตต์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ สำหรับออกแบบแผนภูมิและกราฟที่ดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกัน อย่าลืมว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักออกแบบกราฟิกก็สามารถสร้างลวดลายที่สวยงามได้... คุณแค่ต้องรู้จัก ใครสักคน ที่รู้จัก ใครสักคน ก็พอ 😉

ด้านล่างนี้คือชุดสีที่ได้รับการอนุมัติจากนักออกแบบจริง ซึ่งคุณสามารถบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปของคุณได้! ⬇️

ชุดสีคลิกอัพสำหรับการออกแบบโครงการ
ชุดสี ClickUp

แล้วเราจะใช้ชุดสีนี้อย่างไร?

  1. เปิดภาพจานสีที่อยู่ถัดจากแอปพลิเคชัน Word หรือเบราว์เซอร์ของคุณ
  2. กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่เหตุการณ์คีย์แรกและรายการที่มีเครื่องหมายดอกจันด้านล่าง ภายใต้แท็บ รูปแบบ > การเติมรูปร่าง > สีเติมเพิ่มเติม > ไอคอน หยดสี > คลิกที่สีที่ต้องการใช้
สร้างไทม์ไลน์ของคุณเองพร้อมธีมสีและกราฟิกสมาร์ทอาร์ต
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

3. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ และรายการแบบมีหัวข้อย่อย

ตัวเลือก: เพื่อให้สอดคล้องกัน ให้เปลี่ยนสีตัวอักษรของรายการแบบมีเครื่องหมายหัวข้อย่อยจาก สีดำ เป็น สีขาว เพื่อให้ตรงกับสีของข้อความเหตุการณ์สำคัญ

ตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้าย: อีโมจิ! 🎉🎉🎉

อีโมจิช่วยเพิ่มบุคลิกที่สนุกสนานให้กับการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด หากคุณไม่มีรูปภาพหรือไอคอนที่จะเพิ่มสีสันให้กับเอกสารไทม์ไลน์ของคุณ ลองใช้อีโมจิดูสิ! วิธีใช้มีดังนี้:

  1. ไปที่แท็บ แทรก > รูปร่าง > กล่องข้อความ
  2. สร้าง กล่องข้อความ ไว้เหนือเหตุการณ์สำคัญแรก
  3. พิมพ์อีโมจิใดก็ได้ที่คุณต้องการและเปลี่ยน ขนาดตัวอักษร เป็น 45
  4. คัดลอกและวาง กล่องข้อความ ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น และแทนที่อีโมจิสำหรับเหตุการณ์สำคัญถัดไป
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เหลือ

กล่องของคุณไม่ตรงแนวใช่ไหม? นี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่ง: กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเลือกกล่องข้อความ จากนั้นไปที่แท็บ รูปแบบ รูปร่าง > จัดเรียง > จัดตำแหน่ง > จัดตำแหน่ง กลาง > ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายกล่องที่จัดตำแหน่งใหม่ทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

จัดรูปแบบและบันทึกไทม์ไลน์ใน Word สำหรับโครงการหรือกิจกรรมถัดไปของคุณ
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

เพื่อน คุณทำได้แล้ว! 🎊💃

บันทึกสิ่งนี้ไว้เป็นแม่แบบไทม์ไลน์สำหรับตัวคุณในอนาคต:

  1. ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็นเทมเพลต จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  2. กรอกชื่อเทมเพลตปฏิทินของคุณภายใต้ บันทึกเป็น
  3. เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องภายใต้ แท็ก (สำหรับผู้ใช้ Mac)
  4. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบปฏิทินของคุณ
  5. เปลี่ยน รูปแบบไฟล์ เป็น เทมเพลต Microsoft Word (.dotx)
บันทึกแม่แบบไทม์ไลน์ใน Word สำหรับโครงการและกิจกรรมในอนาคต
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

วิธีสร้างไทม์ไลน์พื้นฐานใน Microsoft Word ด้วยตาราง

มันคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับโต๊ะ: ทุกอย่างสามารถไปได้ดีจนกระทั่งการสื่อสารที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง

การใช้ตารางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างไทม์ไลน์ใน Word แต่ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือน่าเบื่อ! ด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย ไทม์ไลน์ของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

จากสิ่งนี้...

...เป็นแบบนี้ 😍

สร้างไทม์ไลน์คำศัพท์อย่างง่ายโดยใช้ตาราง
สร้างขึ้นใน Microsoft Word
สร้างไทม์ไลน์แบบมืออาชีพใน Word พร้อมตาราง
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

หมายเหตุ: ในคู่มือนี้ เราใช้ Microsoft Word สำหรับ Mac เวอร์ชัน 16.54 ขั้นตอนและ คุณสมบัติ อาจดูแตกต่างออกไปหากคุณใช้แพลตฟอร์มหรือเวอร์ชันอื่น. *

1️⃣ เปิดเอกสาร Word ใหม่

  1. เปิด Microsoft Word
  2. เลือก เอกสารเปล่า > สร้าง
  3. ภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก ทิศทาง > แนวนอน
  4. เพิ่มชื่อเอกสารของคุณไว้ที่ด้านบนของหน้า จัดให้อยู่ตรงกลาง เปลี่ยนแบบอักษร (หากต้องการ) และเพิ่มขนาดตัวอักษร ในตัวอย่างนี้ เราใช้ฟอนต์ Franklin Gothic Book และขนาด 48
  5. เพิ่มข้อความที่จำเป็นด้านล่างชื่อเอกสาร

2️⃣ แทรกและจัดรูปแบบตาราง

ขึ้นอยู่กับจำนวนเหตุการณ์สำคัญ (Key Events) และจำนวนวันของโครงการที่ต้องการ นี่คือคู่มือการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อกำหนดจำนวน คอลัมน์ และ แถว ที่จำเป็นสำหรับไทม์ไลน์:

คอลัมน์: จำนวนวัน + ห้าคอลัมน์ = จำนวนคอลัมน์ทั้งหมด

"ห้า" นี้ใช้ทำอะไร? เราจะรวมเซลล์ห้าเซลล์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับข้อความ

แถว: จำนวนเหตุการณ์สำคัญ = จำนวนแถวทั้งหมด

จากจุดนี้เป็นต้นไป จะไม่มีคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องอีกต่อไป 🤝

  1. ภายใต้แท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง > แทรกตาราง
  2. กรุณากรอกจำนวน คอลัมน์ และ แถว
  3. คลิกและลากแถวด้านล่างไปยังด้านล่างของหน้า
  4. ไฮไลต์ทุกเซลล์ในตาราง (ยกเว้นแถวแรก)
  5. ภายใต้แท็บ เค้าโครง คลิก จัดแถว
ใช้การจัดรูปแบบหน้ากระดาษเพื่อจัดรูปแบบเซลล์ตารางในเอกสาร Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

6. ไฮไลต์แถวแรกและเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็น 9

7. ไฮไลต์คอลัมน์แรกและเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็น 12

โบนัส:ซอฟต์แวร์แผนงานโครงการ!

3️⃣ เพิ่มผลลัพธ์/กิจกรรม

  1. เริ่มต้นที่แถวแรก ให้เลือกคอลัมน์ห้าคอลัมน์แรก จากนั้นไปที่แท็บ เค้าโครง และเลือก รวมเซลล์
ใช้แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษเพื่อปรับเซลล์ตารางในไทม์ไลน์ของ Microsoft Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

2. เริ่มจากแถวที่สองและเพิ่มข้อความเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดในคอลัมน์แรก

3. เพิ่มวันที่ 1-31 ลงในแถวแรกของตาราง (อย่าลืมเว้นคอลัมน์แรก)

เคล็ดลับ: ลดขนาดตัวอักษรเพื่อให้ตัวเลขอยู่ในบรรทัดเดียวกัน หรือขยายความกว้างของตาราง

4. จัดแนวข้อความเหตุการณ์สำคัญในเซลล์โดยเลือกคอลัมน์แรก จากนั้นไปที่แท็บ เค้าโครง และคลิกไอคอน จัดกึ่งกลาง

5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับวันที่ในแถวแรก

ใช้การจัดรูปแบบหน้าเพื่อจัดรูปแบบไทม์ไลน์ของคุณใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

4️⃣ ปรับแต่งตารางไทม์ไลน์ของคุณ

  1. คลิกและลากเซลล์ในแต่ละแถวของเหตุการณ์สำคัญ จากนั้นภายใต้แท็บ เค้าโครง ให้เลือก รวมเซลล์
  2. วางเคอร์เซอร์ไว้ภายในเซลล์ที่เพิ่งรวมกันและใต้แท็บ ตาราง ออกแบบ > การแรเงา > เลือกสี
ใช้ธีมสีเพื่อจัดระเบียบเหตุการณ์บนไทม์ไลน์ใน Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

คุณสามารถหยุดที่นี่และถือว่าเสร็จสิ้นสำหรับวันนี้ได้ แต่ มีวิธีปรับแต่งง่ายๆ ที่เราสามารถทำกับตารางเพื่อให้แผนภูมิดูไม่แข็งกระด้างเกินไป: การปรับขอบตาราง

3. ไฮไลต์ตารางทั้งหมด และภายใต้แท็บ ออกแบบตาราง ให้เลือกเส้นประใน รูปแบบเส้นขอบ > เส้นขอบ > เส้นขอบทั้งหมด

เพิ่มเส้นขอบประเพื่อจัดรูปแบบไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันในเอกสาร Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

4. เพื่อเพิ่มเส้นที่หนาขึ้นสำหรับขอบด้านนอก ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดยกเว้นแถวแรกและคอลัมน์แรก ภายใต้แท็บ ออกแบบตาราง ให้เลือกเส้นทึบใน รูปแบบเส้นขอบ > เส้นขอบ > เส้นขอบด้านนอก

เพิ่มเส้นหนาขึ้นสำหรับขอบนอกเพื่อจัดรูปแบบไทม์ไลน์ที่แตกต่างในเอกสาร Word
สร้างขึ้นใน Microsoft Word

คุณพร้อมแล้ว! 🎉🕺

บันทึกสิ่งนี้ไว้เป็นแม่แบบไทม์ไลน์สำหรับตัวคุณในอนาคต:

  1. ไปที่ ไฟล์ > บันทึกเป็นแม่แบบ จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  2. กรอกชื่อเทมเพลตปฏิทินของคุณภายใต้ บันทึกเป็น
  3. เพิ่มแท็กที่เกี่ยวข้องภายใต้ แท็ก (สำหรับผู้ใช้ Mac)
  4. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแม่แบบปฏิทินของคุณ
  5. เปลี่ยน รูปแบบไฟล์ เป็น เทมเพลต Microsoft Word (.dotx)

แม่แบบไทม์ไลน์คำศัพท์ฟรี

คุณทราบหรือไม่ว่า Microsoft มีไลบรารีเทมเพลตออนไลน์? นอกจากการเข้าถึงเทมเพลตโดยตรงจากแอปพลิเคชันของ Microsoft แล้ว คุณยังสามารถเรียกดูร้านค้าออนไลน์เพื่อค้นหาเทมเพลตฟรีและพรีเมียมได้อีกด้วย นี่คือเทมเพลตไทม์ไลน์ฟรีบางส่วนที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันที:

แม่แบบไทม์ไลน์เอกสาร Word
สำนักงานวางแผนโครงการ กำหนดเวลาผ่านไมโครซอฟต์
แม่แบบไทม์ไลน์เอกสาร Word
แผนงานสำนักงาน 12 เดือน ผ่าน Microsoft

4 ข้อเสียหลักของการใช้ Microsoft Word ในการสร้างไทม์ไลน์

แม้ว่าเราจะสนุกกับการสร้างไทม์ไลน์แบบกำหนดเองด้วย SmartArt Graphics และตาราง แต่รู้สึกไหมว่ามัน... ยืดยาวไปหน่อย?

แม้แต่การดำเนินการขั้นพื้นฐานที่สุดเพื่อสร้างตารางง่ายๆ ก็ต้องใช้การคลิกหลายครั้งและการนำทางอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างไทม์ไลน์ใน Microsoft Word ให้เสร็จสมบูรณ์ Microsoft Word เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในการตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของแรงงานยุคใหม่

นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนลงทุนเวลา, พลังงาน, และทรัพยากรใน Microsoft Word:

  1. แม้ว่า Word จะเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แต่ก็ใช้เวลาในการได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ⏳
  2. Microsoft Word ไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการวางแผนและจัดการโครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ 🤖
  3. ฟังก์ชันของ Microsoft Word บนแถบเครื่องมือ/ริบบอนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเวอร์ชัน 🤯
  4. แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของ Microsoft (Word, Powerpoint, Excel และอื่นๆ) มีราคาสูง แอป Word เพียงแอปเดียว เริ่มต้นที่ $159.99 💰

ดูเหมือนว่าคุณอาจต้องการทางเลือกอื่นนอกจาก Microsoft Word

ภาพรวม: การสร้างไทม์ไลน์ใน ClickUp

ไม่ว่าคุณจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ ClickUp หรือกำลังพิจารณาใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการของคุณอยู่ก็ตาม ให้ถือว่านี่คือสัญญาณให้คุณเริ่มต้นวันนี้เลย!

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่กับแอปเพิ่มประสิทธิภาพหรือเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ การปรับแต่งของ ClickUp สามารถขยายได้กับทุกขนาดทีมเพื่อการร่วมมือที่สม่ำเสมอ

ให้ ClickUp ทำงานทั้งหมดในการสร้างไทม์ไลน์ เพื่อให้คุณมีเวลาตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้า

สร้างไทม์ไลน์มืออาชีพได้อย่างง่ายดายใน ClickUp และแสดงเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง
มองเห็นตารางเวลาของคุณด้วยมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในมุมมองไทม์ไลน์:

  • ปรับแต่งไทม์ไลน์ของคุณด้วยการกรอง การจัดกลุ่ม และการเรียงลำดับ
  • ค้นหาภารกิจด้วยแถบค้นหาที่สะดวก
  • สร้างงานใหม่โดยคลิกที่ใดก็ได้ในไทม์ไลน์ของคุณ
  • สลับระหว่างมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน
  • ซูมเข้าหรือออกได้อย่างง่ายดายเพื่อดูภาพรวมในระดับสูง
  • เปิดแถบด้านข้างเพื่อดูงานที่ไม่ได้กำหนดและงานที่เกินกำหนด
  • ดูภาพรวมทั้งหมดของปริมาณงานของพนักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย!
  • รักษาความสอดคล้องของทีมและช่วยแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชนด้วยเทมเพลตแผนงานของ ClickUp

คุณกำลังทำงานหลายโปรเจกต์พร้อมกันอยู่หรือไม่?มุมมอง Gantt ของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดการหมุดหมายของโปรเจกต์ ความสำคัญและความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆได้เพียงไม่กี่คลิก

ประหยัดเวลาด้วยมุมมองกังต์ของคลิกอัพและแชร์กับสมาชิกในทีม
วางแผนเวลา จัดการทรัพยากร แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมายด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUp

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในมุมมองแคนต์:

  • สร้างมุมมองแกนต์จากระดับพื้นที่, โฟลเดอร์, และรายการ
  • เพิ่มโฟลเดอร์ รายการ งาน และงานย่อยได้โดยตรงจากแถบด้านข้างมุมมองแกนต์
  • ลากเส้นระหว่างงานเพื่อกำหนดและแสดงการพึ่งพาโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดจำนวนที่ต้องการเพื่อทำให้โฟลเดอร์หรือรายการเสร็จสมบูรณ์โดยการเลื่อนเมาส์ไปเหนือแถบความคืบหน้า
  • ทำเครื่องหมายงานใด ๆ เป็นหมุดหมาย หรือเปลี่ยนกลับเป็นงาน
  • แก้ไขงานจำนวนมากได้โดยไม่ต้องออกจากมุมมองแกนต์ของคุณ และอื่น ๆ อีกมากมาย!

คลิกน้อยลง ผลกระทบมากขึ้น

เครื่องมือการมองเห็นของคุณเป็นสินทรัพย์โครงการที่สำคัญซึ่งไม่ควรใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการสร้าง. เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของแผนโครงการที่ผู้จัดการและธุรกิจเผชิญทุกวัน พวกเขาต้องการซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด—ClickUp!

สร้างบัญชีฟรีใน ClickUpวันนี้และบอกลาเอกสาร Word ที่มีข้อจำกัด! 👋