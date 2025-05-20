บล็อก ClickUp

25 เคล็ดลับ Microsoft Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

Engineering Team
Engineering Team
20 พฤษภาคม 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังทำรายงาน, นักธุรกิจที่กำลังจัดทำเอกสาร, หรือเพียงแค่ใครบางคนที่กำลังจัดระเบียบเอกสารส่วนตัว, คุณอาจเคยใช้ Microsoft Word มาแล้ว

เครื่องมือของ Microsoft เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่หลากหลาย และความเข้ากันได้กับทุกระบบ อินเทอร์เฟซทั้งหมดของ Microsoft Office ใช้งานง่าย ทำให้การทำงานง่ายขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น

แต่การที่จะทำให้เวอร์ชันปัจจุบันสมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลาหลายสิบปี Microsoft Word เปิดตัวครั้งแรกในปี 1983 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โปรแกรมนี้ได้รับการอัปเดตและปรับปรุงหลายครั้ง จนทำให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นี้มีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 750 ล้านคนต่อเดือน!

ความสำเร็จนี้สามารถยกเครดิตให้กับความใช้งานง่ายของแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง

แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับเทคนิคและเคล็ดลับของMicrosoft Word ต่อไปนี้ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณได้มาก!

25 เคล็ดลับการใช้ Microsoft Word ให้เป็นระดับซูเปอร์ยูสเซอร์

เราทราบดีว่า Microsoft Word ช่วยคุณทำงานได้มากมาย และเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่คุณประหยัดได้ เคล็ดลับ Microsoft Word เหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับการใช้บนคอมพิวเตอร์ Windows

1. การใช้คีย์ลัดสำหรับการจัดตำแหน่งย่อหน้าและการเว้นวรรค

หากคุณเป็นคนที่ชอบพิมพ์อย่างรวดเร็วและต้องการทำให้การเขียนของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น คุณจะชื่นชอบคีย์ลัดเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณจัดตำแหน่งและจัดรูปแบบเอกสารทั้งหมดของคุณได้ตามต้องการ

นี่คือหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานที่สุดของ Word

นอกเหนือจากฟังก์ชันคัดลอก/วาง, ยกเลิก/ทำซ้ำ, และตัวหนา/ตัวเอียงที่พบได้ทั่วไปแล้ว คีย์ลัดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเขียนสรุปโครงการ(หรือหนังสือที่ล่าช้ามานาน) ได้เร็วขึ้นมาก

ทางลัดวัตถุประสงค์
จัดชิดซ้ายCtrl + L
จัดให้ตรงกลางCtrl + E
จัดให้ตรงขวาCtrl + R
จัดข้อความให้ชิดขอบCtrl + J
เพิ่มขนาดตัวอักษรCtrl + ]
ลดขนาดตัวอักษรCtrl + [
สร้างรายการแบบมีสัญลักษณ์หรือเลขลำดับCtrl + Shift + L

2. การเพิ่มรหัสผ่านให้กับไฟล์ Word ของคุณ

ไม่ต้องการให้ข้อมูลลับของคุณรั่วไหลออกไปใช่ไหม? ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงไฟล์ได้ยกเว้นคุณหรือผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น. นี่คือวิธีการ:

  1. คลิก 'ไฟล์' แล้วไปที่ 'ข้อมูล'
  2. เลือก 'ป้องกันเอกสาร' และคลิก 'เข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน'
  3. ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งรหัสผ่าน Word จะขอรหัสผ่านนี้ทุกครั้งที่คุณเปิดเอกสาร

3. การเปลี่ยนสิทธิ์การอ่าน/แก้ไขไฟล์ของคุณ

หากการตั้งรหัสผ่านไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด แต่คุณยังต้องการปกป้องเอกสารของคุณจากการถูกแก้ไข คุณสามารถลบสิทธิ์การแก้ไขออกจากไฟล์ได้ วิธีนี้จะทำให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้ใช้คนอื่น คุณสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ในเมนู 'ปกป้องเอกสาร' ให้เลือก 'จำกัดการแก้ไข'
  2. จำกัดรูปแบบการจัดรูปแบบและตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การติดตาม การแสดงความคิดเห็น หรือการตั้งค่าให้อ่านอย่างเดียว
  3. หากคุณต้องการให้บุคคลเฉพาะสามารถแก้ไขเอกสารได้ ให้เลือกข้อความที่ต้องการ เพิ่มชื่อของพวกเขาในช่องข้อยกเว้น แล้วคลิก 'ใช่ เริ่มบังคับใช้การป้องกัน'

4. การเพิ่มหรือลบลายน้ำ

หากคุณต้องการปรับแต่งเอกสารของคุณ ระบุวัตถุประสงค์ หรือปกป้องความลับของเอกสาร โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดเอกสารของคุณใน Microsoft Word
  2. ไปที่แท็บ 'ออกแบบ'
  3. คลิก 'ลายน้ำ'
  4. เลือกจากตัวเลือกที่มีให้ เช่น 'ร่าง', 'ด่วน', 'ลับ', หรือ 'ลับมาก', หรือใช้ข้อความหรือรูปภาพของคุณเอง
  5. หากใช้รูปภาพ เราแนะนำให้ทำให้ภาพนั้นจางลงโดยใช้เอฟเฟกต์ล้างสี สำหรับข้อความ ควรทำให้เป็นแบบโปร่งใส
การเพิ่มหรือลบลายน้ำ ใน Microsoft Word
หากต้องการลบลายน้ำ ให้กลับไปที่แท็บ 'ออกแบบ' เลือก 'ลายน้ำ' จากนั้นเลือก 'ไม่มีลายน้ำ'

5. การใช้เครื่องมือประวัติคลิปบอร์ดของ Word

เมื่อคุณกำลังทำงานกับเอกสารของคุณอยู่ คุณอาจต้องการคัดลอกและวางข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง Word รองรับการใช้คีย์ลัดที่ใช้บ่อย เช่น Ctrl+X, Ctrl+C และ Ctrl+V แต่เครื่องมือที่แสนสะดวกนี้ชื่อว่า Office Clipboard สามารถเก็บรายการได้ถึง 24 รายการ (ทั้งข้อความและรูปภาพ) พร้อมกัน

การเข้าถึงคลิปบอร์ดของสำนักงานทำได้ง่าย:

  1. คลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ข้างป้าย 'คลิปบอร์ด' ภายใต้แท็บ 'หน้าแรก' หรือกด Ctrl+C สองครั้งหากคุณเปิดใช้งานทางลัดนี้ในเมนู 'ตัวเลือก'
  2. แถบคลิปบอร์ดจะแสดงรายการล่าสุด 24 รายการที่คุณคัดลอกจากโปรแกรมต่างๆ เช่น ลิงก์เบราว์เซอร์ ข้อความอีเมล หรือข้อมูลในสเปรดชีต
  3. ดับเบิลคลิกที่รายการเพื่อวาง หรือคลิก 'วางทั้งหมด' เพื่อแทรกทุกรายการลงในเอกสารของคุณในครั้งเดียว

เมื่อคุณทำโปรเจ็กต์เสร็จแล้ว คุณสามารถคลิกที่ 'ล้างทั้งหมด' เพื่อล้างคลิปบอร์ดให้ว่างเปล่าได้ ไม่เพียงแต่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของงานคุณไว้เท่านั้น แต่ยังให้คุณมีพื้นที่ว่างใหม่สำหรับงานต่อไปของคุณอีกด้วย

6. ส่งออกไฟล์ Word เป็น PDF

ไฟล์ PDF เป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับการแชร์ไฟล์ในขณะที่รักษาการจัดรูปแบบและเลย์เอาต์ให้เหมือนกับที่ผู้ใช้ต้นฉบับต้องการอย่างแม่นยำ แต่คุณจะแปลงไฟล์ Word ของคุณเป็น PDF ได้อย่างไร? ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

  1. เปิดเอกสาร Word ของคุณ
  2. ไปที่ 'ไฟล์' และเลือก 'ส่งออก'
  3. คลิก 'สร้าง PDF/XPS'
  4. เลือก 'ตัวเลือก' เพื่อปรับแต่งการตั้งค่า
  5. สำหรับการจัดเก็บระยะยาว ให้เลือก 'รองรับ PDF/A'
  • สำหรับคุณภาพภาพที่ยอดเยี่ยม ให้เลือก 'ปรับให้เหมาะสมกับคุณภาพของภาพ'
  • สำหรับฟอนต์ที่สมบูรณ์แบบ ให้เลือก 'ข้อความแบบบิตแมป'
  • สำหรับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ทำเครื่องหมายที่ 'เข้ารหัสเอกสารด้วยรหัสผ่าน' และตั้งรหัสผ่าน
  1. บันทึกไฟล์ PDF ของคุณ และ voilà! เอกสารของคุณปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

7. การนำเข้าไฟล์ PDF ไปยังไฟล์ Word

การส่งออกไฟล์ Word เป็น PDF นั้นง่ายมาก แต่จะทำอย่างไรหากคุณต้องการแก้ไขงานของคุณภายในไฟล์ PDF? แม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารมากมายแต่คุณสามารถแก้ไข PDF ของคุณโดยการนำเข้าไฟล์ไปยัง Word ได้

นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำเข้าไฟล์ PDF เข้าไปใน Word:

  1. เปิด Word และไปที่ 'ไฟล์'
  2. เลือก 'เปิด' และเรียกดูไปยังเอกสาร PDF ของคุณ
  3. เลือก 'PDF' เป็นประเภทเอกสาร

หรือคุณสามารถคลิกขวาที่ไฟล์ PDF ของคุณแล้วเปิดมันด้วย Word

ไม่ต้องกังวลหาก Word แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นผ่านกล่องโต้ตอบ เพียงแค่แก้ไขเอกสารของคุณใน Word บันทึกไฟล์ และส่งออกกลับเป็น PDF หากจำเป็น

8. การจัดระเบียบเอกสารยาวใหม่

ฟีเจอร์มุมมองเค้าโครงสามารถเป็นประโยชน์เมื่อจัดการกับเอกสารยาวใน Word มันจะแสดงรายการเนื้อหาของเอกสารในรูปแบบหัวข้อย่อยที่สวยงามโดยไม่มีรูปภาพทั้งหมด แสดงระดับหัวข้อที่แตกต่างกันและข้อความย่อย

มันสมบูรณ์แบบที่จะเข้าใจเนื้อหาของเอกสารโดยไม่ต้องเลื่อนดูหลายหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งาน:

  1. เปลี่ยนเป็น 'มุมมองเค้าโครง' จากแท็บ 'มุมมอง' ในริบบอนหรือแถบเครื่องมือของ Word
  2. คุณยังสามารถลากและวางสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดระเบียบให้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

9. การกู้คืนเวอร์ชันเก่าของไฟล์ที่ยังไม่ได้บันทึก

มันน่าหงุดหงิดมากเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเกิดขัดข้องขณะที่คุณกำลังทำงานใน Word และคุณสูญเสียข้อมูลสำคัญทั้งหมดเพราะลืมกดบันทึก!

แต่อย่ากังวลไป Microsoft Word มีตัวเลือกการกู้คืนไฟล์ที่สะดวกสำหรับเรา นี่คือวิธีการใช้งาน:

  1. ไปที่ 'ไฟล์' และคลิก 'ข้อมูล'
  2. เลือก 'จัดการเอกสาร' และคลิก 'กู้คืนเอกสารที่ไม่ได้บันทึก'
  3. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมรายการไฟล์ที่ยังไม่ได้บันทึก เลือกไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน

10. เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติใน Word

มีวิธีอื่นในการป้องกันไม่ให้สูญเสียผลงานชีวิตของคุณใน Word คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Word ของคุณกับคลาวด์และเปิดใช้งานฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติได้แล้ว

ตอนนี้ หากคอมพิวเตอร์ของคุณตัดสินใจที่จะหยุดทำงาน สิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อมต่อ OneDrive ของคุณกับ MS Word เพื่อกู้คืนข้อมูล

หรือคุณสามารถทำได้โดยการปรับการตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติ:

  1. คลิก 'ไฟล์' แล้วไปที่ 'ตัวเลือก'
  2. ในเมนูป๊อปอัพ ให้เลือก 'บันทึก'
  3. ที่นี่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกู้คืนอัตโนมัติได้
  4. ระบุความถี่ของการบันทึกอัตโนมัติโดยระบุจำนวนนาที
  5. เลือกตำแหน่งที่ต่างกันสำหรับการจัดเก็บไฟล์กู้คืนอัตโนมัติ

11. การบีบอัดรูปภาพใน Word

คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดขณะรอให้ไฟล์ Word ของคุณโหลดไหม? ทำไมมันถึงช้าขนาดนี้ คุณสงสัย ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะรูปภาพในเอกสารมีขนาดใหญ่!

หากคุณต้องการให้ไฟล์ของคุณเปิดได้เร็วขึ้น คุณจำเป็นต้องย่อขนาดไฟล์โดยการลดขนาดรูปภาพของคุณ ทำได้ง่ายๆ ในสองขั้นตอน:

  1. เลือกภาพแล้วไปที่แท็บ 'รูปแบบ'
  2. คลิก 'บีบอัดรูปภาพ' และเลือกความละเอียดที่ต่ำกว่าสำหรับรูปภาพ

โปรดทราบว่า การปรับขนาดรูปภาพของคุณอาจส่งผลต่อคุณภาพของรูปภาพด้วย ดังนั้นการหาจุดสมดุลจึงเป็นสิ่งสำคัญ!

12. การจัดระเบียบแถบเครื่องมือที่เข้าถึงอย่างรวดเร็วใหม่

ตอนนี้ มาพูดถึงแถบเครื่องมือที่ใช้บ่อย (Quick Access Toolbar) ที่อยู่ใต้แถบชื่อเอกสารใน Word กันเถอะ นี่คือหนึ่งในริบบอนที่ถูกใช้บ่อยที่สุด ซึ่งรวบรวมฟังก์ชันหลักทั้งหมดของคุณไว้ เช่น บันทึก ยกเลิก ทำซ้ำ และแม้กระทั่งการบันทึกอัตโนมัติในเวอร์ชัน Word ที่ใหม่กว่า

การจัดระเบียบแถบเครื่องมือที่เข้าถึงอย่างรวดเร็วใน Microsoft Word
ส่วนที่สนุกคือคุณสามารถปรับแต่งริบบอนนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อทำให้ฟังก์ชันและคำสั่งที่คุณชื่นชอบเข้าถึงได้ง่ายขึ้น—เพียงแค่คลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ที่มุมขวาของแถบเครื่องมือ

คุณยังสามารถลากและวางแถบเครื่องมือนี้ไปที่ใดก็ได้บนหน้าต่าง เช่น ใต้ริบบอนเล็กน้อย เพื่อเพลิดเพลินกับพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้น

13. การปรับแต่งแถบสถานะ

คุณเคยสังเกตเห็นแถบที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง Word ของคุณหรือไม่? มันเรียกว่าแถบสถานะ และทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเอกสารของคุณ—คอยแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเอกสารและโหมดการอ่านต่างๆ พร้อมทั้งมีแถบเลื่อนสำหรับซูมที่สะดวกใช้งานอีกด้วย

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับแถบสถานะของคุณ:

  1. คลิกขวาที่ใดก็ได้บนแถบเพื่อปรับแต่งให้ตรงตามความชอบและความต้องการของคุณ
  2. เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น หมายเลขหน้าและจำนวนคำ เพื่อให้ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น

14. เปิดโหมดมืด

หากคุณเป็นแฟนของโหมดมืดเพราะมันสบายตา Microsoft มีสิ่งที่คุณต้องการแล้ว คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนพื้นหลังสีขาวสว่าง (ซึ่งอาจทำให้ตาพร่า) ของ Word เป็นสีเทาเข้มที่ผ่อนคลายได้

นี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน:

  1. เปิดไฟล์ Word ของคุณ
  2. ไปที่ 'ไฟล์' และเลือก 'บัญชี'
  3. ภายใต้ 'ธีมสำนักงาน' ให้เลือก 'สีดำ' จากธีมที่มีให้เลือก
  4. โปรแกรม MS Word ของคุณ รวมถึงพื้นที่ทำงาน จะเปลี่ยนเป็นโหมดมืดที่ผ่อนคลาย

15. การสลับระหว่างโหมดมืดและโหมดสว่าง

และถ้าคุณรู้สึกอยากเปลี่ยน คุณสามารถกลับไปที่โหมดสว่างได้เสมอ การสลับโหมดนั้นง่ายมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือ:

  1. คลิกที่แท็บ 'มุมมอง' ในริบบอน
  2. เลือก 'สลับโหมด' ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อธีมของ Office ถูกตั้งค่าเป็น 'สีดำ'
  3. เลือก 'โหมดสว่าง'

16. การได้คะแนนความสามารถในการอ่าน

ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่? ตรวจสอบคะแนนความสามารถในการอ่านของเอกสารของคุณ คะแนนที่สูงกว่าจะดีกว่าและช่วยให้แน่ใจว่าข้อความของคุณเรียบง่ายและชัดเจน

นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบคะแนนความสามารถในการอ่านของข้อความของคุณ:

  1. คลิก 'ไฟล์' จากนั้นเลือก 'ตัวเลือก'
  2. จากเมนู ให้คลิก 'การตรวจพิสูจน์'
  3. ภายใต้หัวข้อ 'เมื่อแก้ไขการสะกดคำและไวยากรณ์ใน Word' ให้แน่ใจว่าได้เลือก ตรวจไวยากรณ์พร้อมกับการสะกดคำ
  4. เลือก 'แสดงสถิติการอ่าน'
  5. กลับไปยังเอกสารของคุณ
  6. เลือก 'การสะกดคำและไวยากรณ์'
  7. แก้ไขหรือเพิกเฉยต่อการแก้ไขการสะกดหรือไวยากรณ์ จากนั้น Word จะเปิดหน้าต่างสถิติการอ่านซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระดับการอ่านของเอกสาร

สำหรับ Microsoft 365 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เปิดเอกสาร Word ของคุณ
  • เลือกแท็บหน้าแรก
  • เลือก 'Editor' จากนั้นไปที่ 'Document stats'
  • กล่องโต้ตอบจะแจ้งให้คุณทราบว่า Word กำลังคำนวณสถิติของเอกสารของคุณ เลือก "ตกลง" กล่องโต้ตอบจะอธิบายว่ากำลังคำนวณสถิติการอ่าน และอาจใช้เวลาสักครู่ เลือก "ตกลง" หรือ "ยกเลิก"
  • Word จะเปิดหน้าต่างที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถิติและระดับการอ่านของเอกสารของคุณ

คะแนนนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าข้อความของคุณอ่านง่ายเพียงใด

มีคะแนนความสามารถในการอ่านสองประเภทใน MS Word:

  • ความง่ายในการอ่านของ Flesch: คะแนนมีตั้งแต่ 0-100 โดยคะแนนที่สูงกว่าแสดงถึงความง่ายในการอ่านมากขึ้น ควรตั้งเป้าที่ 60-70 สำหรับเอกสารส่วนใหญ่
  • ระดับชั้นตามคะแนน Flesch-Kincaid: คะแนนนี้แสดงถึงระดับชั้นการศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่จำเป็นในการเข้าใจข้อความได้อย่างง่ายดาย เป้าหมายอยู่ที่ 7.0-8.0 สำหรับผู้อ่านทั่วไป

17. ลบช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างข้อความ

จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมา โปรแกรมประมวลผลคำเคยเพิ่มช่องว่างสองครั้งเพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายของเอกสารที่พิมพ์ออกมา แต่ในปัจจุบันที่ทุกอย่างย้ายไปออนไลน์แล้ว การกระทำเช่นนี้กลายเป็นล้าสมัยไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บางคนยังคงยึดติดกับวิธีเก่า ๆ อยู่

ไม่ต้องกังวลไป! เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำตามสี่ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กด Ctrl + H เพื่อเปิดเครื่องมือ 'ค้นหา/แทนที่' ใน Word
  2. ในช่อง 'ค้นหา' ให้พิมพ์ '( ){2,}' ในช่อง 'ค้นหาอะไร'
  3. ในช่อง 'แทนที่ด้วย' ให้พิมพ์ '\1'
  4. คลิก 'แทนที่ทั้งหมด' เพื่อลบช่องว่างที่เกินออกไป

18. ลบช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า

หากคุณกำลังประสบปัญหากับช่องว่างเพิ่มเติมหลังจากย่อหน้าของคุณและต้องการลดช่องว่างให้เป็นเพียงช่องว่างหนึ่งบรรทัด มีวิธีง่ายๆ ในการจัดการกับปัญหานี้

กำจัดช่องว่างระหว่างย่อหน้าโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. กด Ctrl+H เพื่อเปิดเครื่องมือ 'ค้นหา/แทนที่' ใน Word
  2. ใช้เครื่องมือเพื่อค้นหา '^p^p' (สัญลักษณ์สำหรับการแยกย่อหน้า)
  3. แทนที่ด้วย '^p'
  4. คลิก 'แทนที่ทั้งหมด' เพื่อลบช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า

คุณสามารถทำเช่นนี้ได้หลายครั้งเพื่อลบช่องว่างสองบรรทัดทั้งหมดจนกว่าจะเหลือเพียงช่องว่างบรรทัดเดียวระหว่างย่อหน้า

19. การควบคุมตัวเลือกการวางข้อความ

หากคุณต้องการวางข้อความจากไฟล์อื่นแต่ระบบไม่ยอมจัดรูปแบบตามเดิม คุณควรทำอย่างไร? นี่คือวิธีแก้ไข:

  1. ขณะวางข้อความของคุณ ให้ใช้ปุ่ม 'ตัวเลือกการวาง'
การควบคุมตัวเลือกการวางใน Microsoft Word
  1. ใช้เพื่อเก็บรักษา, รวมเอกสาร, หรือทิ้งการจัดรูปแบบ
  2. วางข้อความของคุณโดยการคลิกขวาแล้วเลือกวาง หรือใช้ตัวเลือก Ctrl+V
  3. จากนั้น คุณสามารถเข้าถึง 'ตัวเลือกการวาง' ได้โดยใช้เคอร์เซอร์หรือโดยการคลิกที่ 'Tab'

20. การขยายฟังก์ชันการตัด-คัดลอก-วาง โดยใช้ Spike

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ Ctrl+C และ Ctrl+V คือปุ่มลัดที่เราชื่นชอบ! แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักฟีเจอร์ของ Word ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนี้ นั่นคือ Spike

นี่คือพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อความสั้น ๆ หลาย ๆ ข้อความที่สามารถคัดลอกและวางลงในไฟล์ของคุณได้หนึ่งครั้งหรือมากกว่า นี่เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการย้ายส่วนต่าง ๆ ของข้อความในขณะที่จัดระเบียบไฟล์ขนาดใหญ่ใหม่

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ Spike ใน Word:

  1. แทนที่จะตัดและวางข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย
  2. กด Ctrl+F3. จะบันทึกข้อความที่เลือกไว้ใน Spike
  3. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับข้อความอื่น ๆ ที่คุณต้องการย้าย ทุกครั้งที่คุณกด Ctrl + F3 จะเพิ่มข้อความเข้าไปใน Spike
  4. ตอนนี้ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ
  5. กด Ctrl+Shift+F3 เพื่อวางข้อความที่บันทึกไว้จาก Spike ลงในเอกสารของคุณ การทำเช่นนี้สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว
  6. หากคุณต้องการวางข้อความที่บันทึกไว้หลายครั้ง
  • พิมพ์ 'Spike' ตรงที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ
  • กด F3. จะแทรกข้อความจาก Spike
  • คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้หลายครั้งตามที่คุณต้องการ
การขยายฟังก์ชันการตัด-คัดลอก-วาง โดยใช้ Spike
หากคุณต้องการดูสแนปช็อตของคุณใน Spike ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่แท็บ 'แทรก'
  2. คลิกปุ่ม 'ส่วนที่ใช้งานบ่อย'
  3. เลือก 'ตัวจัดระเบียบบล็อกก่อสร้าง'
  4. เลือก Spike ทางด้านซ้ายเพื่อดูเนื้อหา
  5. แทรกเนื้อหาโดยตรงลงในเอกสารของคุณจากหน้าจอโดยคลิกที่ปุ่ม 'แทรก'

21. การท่องอินเทอร์เน็ตใน Word

ขณะที่คุณกำลังทำงานกับเอกสารของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเบราว์เซอร์เพื่อค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้คุณสมบัติ Smart Lookup ใน Word

นี่คือวิธีการ:

  1. ไฮไลต์คำหรือวลีที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
  2. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือกเพื่อแสดงเมนู
  3. เลือก 'ค้นหาอัจฉริยะ' จากตัวเลือกเมนู

หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นทางด้านข้าง แสดงผลการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่คุณเลือก คุณจะพบทุกอย่างตั้งแต่คำจำกัดความและคำอธิบายไปจนถึงรูปภาพ และส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถคลิกที่ผลการค้นหาเหล่านั้นเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้

22. การแสดงอักขระที่ซ่อนอยู่ใน Word

ทุกครั้งที่ไฟล์ Word ของคุณเริ่มมีปัญหาและการจัดตำแหน่งข้อความไม่เป็นระเบียบ มีความเป็นไปได้สูงว่ามีอักขระที่ซ่อนอยู่มากมายกำลังทำงานอยู่ เพื่อเปิดเผยช่องว่าง แท็บ และเครื่องหมายย่อหน้าเหล่านั้นใน Microsoft Word ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกที่แท็บ 'หน้าแรก'
  2. มองหาสัญลักษณ์ '¶' ในกลุ่ม 'ย่อหน้า' แล้วคลิกเพื่อแสดงอักขระที่ซ่อนอยู่
  3. เมื่อคลิกแล้ว ตัวอักษรที่ซ่อนอยู่จะปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณ
  4. หากคุณต้องการซ่อนตัวอักษรอีกครั้ง ให้คลิกที่สัญลักษณ์ '¶' อีกครั้ง

23. การลบอักขระที่มองไม่เห็นใน Word

นอกจากนี้ยังสามารถลบอักขระที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ได้พร้อมกันอีกด้วย! คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ 'ค้นหาและแทนที่' เพื่อค้นหาและแทนที่อักขระที่ซ่อนอยู่ได้ วิธีมีดังนี้:

  1. คลิกที่แท็บ 'หน้าแรก'
  2. ค้นหาปุ่ม 'ค้นหา' ในกลุ่ม 'แก้ไข' แล้วคลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ข้าง ๆ มันเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือก 'ค้นหาขั้นสูง'
  3. ในกล่องโต้ตอบ 'ค้นหาและแทนที่' ให้คลิกปุ่ม 'เพิ่มเติม >>' เพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
  4. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก 'พิเศษ' และเลือกประเภทของอักขระที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการค้นหาจากรายการ ตัวอย่างเช่น:
  • หากต้องการค้นหาเครื่องหมายย่อหน้า ให้เลือก 'เครื่องหมายย่อหน้า (^p)'
  • หากต้องการค้นหาตัวอักขระแท็บ ให้เลือก 'Tab Character (^t)'
  • หากต้องการค้นหาอักขระช่องว่าง ให้เลือก 'Space (^s)'
  1. หรือหากต้องการแทนที่อักขระที่ซ่อนอยู่ด้วยสิ่งอื่น ให้ป้อนข้อความที่ต้องการแทนที่ในช่อง 'แทนที่ด้วย'
  2. เพื่อแทนที่ตัวอย่างที่พบ ให้คลิก 'แทนที่' หรือ 'แทนที่ทั้งหมด' ตามความต้องการของคุณ

24. การเพิ่มทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่งที่คุณชื่นชอบ

หากมีคำสั่งที่คุณชอบใช้เป็นครั้งคราว สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างทางลัดบนแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่งนั้น!

ในการกำหนดปุ่มลัดที่คุณต้องการใช้กับคำสั่งโปรดใน Microsoft Word ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. คลิก 'ไฟล์' ที่มุมบนซ้าย จากนั้นเลือก 'ตัวเลือก'
  2. ในกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือกคำ' ให้เลือก 'ปรับแต่งริบบอน' จากแถบด้านซ้าย
  3. คลิก 'คีย์บอร์ดลัด: ปรับแต่ง' ที่ด้านล่าง
เพิ่มคีย์ลัดสำหรับคำสั่งโปรดของคุณใน Word
  1. ในกล่องโต้ตอบ 'ปรับแต่งแป้นพิมพ์' ให้เลือกหมวดหมู่ที่มีคำสั่งของคุณและเลือกคำสั่งของคุณจากรายการทางด้านขวา
  2. คลิกที่ช่อง 'กดปุ่มลัดใหม่' แล้วกดปุ่มที่ต้องการใช้เป็นปุ่มลัดพร้อมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มนั้นยังไม่ได้ถูกใช้งานอยู่ คุณสามารถตรวจสอบความขัดแย้งได้ในช่อง 'ปุ่มปัจจุบัน'
  3. เมื่อคุณพบทางลัดที่ไม่เหมือนใครแล้ว ให้คลิก 'กำหนด'
  4. ยืนยันและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิก 'ตกลง' ในกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือกของ Word'

25. การใช้แป้นพิมพ์เพื่อนำทางหน้าจอ

หนึ่งในเทคนิคที่ง่ายที่สุดในการใช้ MS Word คือการใช้ปุ่ม Alt ซึ่งช่วยให้สามารถนำทางและเข้าถึงคำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างแน่นอน เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใน Word ด้วยการเข้าถึงคำสั่งและตัวเลือกการนำทางได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

  1. กดปุ่ม Alt หนึ่งครั้งเพื่อแสดงเคล็ดลับการใช้คีย์เหนือคำสั่งริบบอน
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อนำทางหน้าจอใน Microsoft Word
  1. แป้นพิมพ์ลัดด้วย Alt ช่วยทำให้การกระทำต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น Alt+F สำหรับเมนูไฟล์
  2. การกดปุ่ม Alt คู่กับตัวเลขจะเป็นการเข้าถึงคำสั่งของแถบเครื่องมือที่เข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  3. Alt ช่วยให้สามารถนำทางเมนูและเปิดใช้งานตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ข้อจำกัดของการใช้ Microsoft Word

แม้ว่า Microsoft Wordอาจเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประมวลผลคำที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งได้แก่:

  1. ราคาแพง: MS Office Suite เป็นบริการสมัครสมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากคุณยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมาก คุณสามารถใช้ทางเลือกฟรีของ Microsoft Word ที่มีอยู่มากมายได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกใช้ระหว่าง Microsoft Word และ Google Docsได้อีกด้วย
  2. ความซับซ้อนของฟีเจอร์: Word มีฟีเจอร์มากมายจนคุณแทบจะไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหมด ความซับซ้อนนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
  3. การกระทำที่ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณ: การจัดข้อความหรือปรับรูปภาพใน Word ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด และการเว้นวรรคย่อหน้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คุณสมบัติหลายอย่างของโปรแกรมนี้ไม่ได้ใช้งานง่ายอย่างที่ควรจะเป็น
  4. ฟีเจอร์ที่มากเกินไป: การรวมจดหมาย, Spikeและการทำงานอัตโนมัติของเอกสารเป็นเครื่องมือที่คุณอาจใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ให้เชี่ยวชาญในโปรแกรมประมวลผลคำนี้ต้องใช้ความอดทนและการฝึกฝนอย่างมาก

อนาคตของการประมวลผลคำ

แม้ว่าโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิมอย่าง Microsoft Word ยังคงได้รับความนิยม แต่ในอนาคตการสร้างข้อความจะอยู่ในเครื่องมือการเขียนที่ผสานรวมการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์

และหนึ่งในนั้นก็คือ ClickUp!

ClickUp Docsมอบความสามารถในการสร้างและแก้ไขเอกสารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งคุณสามารถใช้งานได้โดยตรงภายใน ClickUp โดยไม่จำกัดอยู่แค่ประสบการณ์แบบแยกส่วนเหมือนโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิม แต่ยังมีฟีเจอร์การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ การแชร์เอกสาร และการสื่อสารที่ราบรื่นภายในทีมอีกด้วย

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานบนเอกสารร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของคุณพร้อมกันโดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Docs ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้อความเท่านั้น คุณสามารถฝังรูปภาพ วิดีโอ และองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น สร้างเอกสารที่มีเนื้อหาหลากหลายและน่าสนใจมากกว่าหน้าเอกสารแบบคงที่ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ ClickUp Docs เหมาะสำหรับความต้องการในการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย ตั้งแต่รายงานและข้อเสนอ ไปจนถึงการนำเสนอและสื่อการตลาด

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเตรียมข้อเสนอโครงการ คุณสามารถใช้หน้าเอกสารแบบซ้อนเพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มการมอบหมายงานภายในเอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และแม้กระทั่งแนบไฟล์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

คลิกอัพ ด็อกส์
จัดการเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs

เมื่อคุณจับคู่ Docs กับClickUp Brain คุณจะได้รับพลังพิเศษในการประมวลผลคำและการระดมความคิด! ลองนึกภาพคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับการเลือกใช้คำ ไวยากรณ์ และแม้แต่แนวคิดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์การเขียนและกลุ่มเป้าหมายของคุณ ClickUp Brain อาจกลายเป็นผู้ช่วยที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มความชัดเจน ความลื่นไหล และคุณภาพโดยรวมของงานเขียนของคุณ

ใช้ AI Writer สำหรับการทำงานของ ClickUp Brain's Brain สำหรับ:

  • ​ความสามารถในการสร้างเนื้อหา: ข้อเสนอแนะการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเริ่มต้นการสร้างเอกสาร เทมเพลตเนื้อหาอัตโนมัติสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ (เช่น บันทึกการประชุม แผนโครงการ) การสร้างแนวคิดตามบริบทสำหรับบล็อก รายงาน และอื่นๆ ภายใน ClickUp Docs
เป็นเครื่องมือการเขียนเชิงเทคนิคที่สะดวก ช่วยประหยัดเวลาและให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่คุณสนใจ

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหาภายในไม่กี่วินาที

เห็นได้ชัดว่า ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างและแก้ไขข้อความเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย

รู้จักวิธีใช้งาน Word

เราทราบดีว่า Word มักเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเขียนง่าย ๆ และความต้องการในการประมวลผลคำที่ซับซ้อน และการเข้าใจเทคนิคเหล่านี้สามารถทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้น เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Word!

แต่ทำไมต้องจำกัดตัวเองแค่ Word ในเมื่อคุณสามารถผสานการสร้างเอกสารเข้ากับการจัดการงานได้ในเครื่องมือเดียว? ด้วยเครื่องมือแบบครบวงจรอย่าง ClickUp คุณไม่ได้แค่พิมพ์ข้อความบนหน้าเอกสารเท่านั้น แต่กำลังสร้างรายการงานที่สามารถติดตามและจัดการได้ภายในกระบวนการทำงานของทีมคุณ

ด้วยการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้ช่วยเขียนด้วย AI การแก้ไขแบบร่วมมือกันแม่แบบสำหรับการระดมความคิด ฯลฯ งานเขียนของคุณจะพัฒนาจากดีไปสู่ยอดเยี่ยมได้ในเวลาอันรวดเร็ว

และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถปลดล็อกความสามารถทั้งหมดนี้ได้ฟรี!

ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้!

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะทำให้ Microsoft Word ดูน่าสนใจมากขึ้นได้อย่างไร?

ปรับปรุงลักษณะของ Word ด้วยการเลือกใช้แบบอักษรที่ทันสมัย โทนสีที่เข้ากัน และรูปภาพหรือแผนภูมิที่น่าสนใจ รักษาการจัดวางที่เรียบร้อยและสม่ำเสมอเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

2. ฉันจะพัฒนาทักษะการพิมพ์เอกสารของฉันได้อย่างไร?

ยกระดับความสามารถของคุณด้วยการตรวจทานอย่างละเอียดเพื่อหาข้อผิดพลาด จัดระเบียบเนื้อหาด้วยหัวข้อที่ชัดเจนและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และเรียนรู้ทางลัดบนแป้นพิมพ์ที่มีประโยชน์เพื่อทำงานได้เร็วขึ้น

3. ฉันจะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับเอกสาร Word ของฉันได้อย่างไร?

เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสำรวจรูปแบบตัวอักษรที่ไม่เหมือนใคร ผสมผสานรูปทรงต่าง ๆ, SmartArt หรือภาพประกอบ และทดลองใช้เส้นขอบหน้า ลองใช้แม่แบบ Wordเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเอกลักษณ์ให้กับเอกสารของคุณ