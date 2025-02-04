10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

ลองจินตนาการว่าคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน มีกองเอกสารสูงตระหง่านอยู่ตรงหน้า น่าหงุดหงิดใช่ไหมล่ะ? การจัดการเอกสารด้วยมือไม่เพียงแต่ทำให้รู้สึกท่วมท้น แต่ยังเสียเวลาอีกด้วย แต่ถ้าคุณสามารถนั่งพักผ่อนสบาย ๆ แล้วปล่อยให้เอกสารสำคัญถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติล่ะ? ยินดีต้อนรับสู่โลกของซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับเอกสาร
นี่คือวิธีการทำงาน: เครื่องมืออัตโนมัติเอกสารใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้เอกสารเป็นอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที
ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมืออัตโนมัติเอกสารที่ดีที่สุด 10 รายการที่ควรใช้
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารคืออะไร?
ระบบอัตโนมัติเอกสารใช้การผสมผสานระหว่างเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ล้ำสมัยเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเอกสารด้วยตนเองของคุณ
คิดเสียว่า: คุณป้อนข้อมูลของคุณ และแพลตฟอร์มอัตโนมัติเอกสารจะดำเนินการต่อจากนี้ สร้างเอกสารของคุณเสร็จภายในไม่กี่วินาที คุณกำลังทำให้สิ่งที่อาจกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลานานกลายเป็นอัตโนมัติ มันรวดเร็ว ง่าย และที่ดีที่สุดคือ มันมีประสิทธิภาพ
ฟังดูตรงไปตรงมา แต่ไม่ควรให้ดูเรียบง่ายหลอกคุณ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง นี่คือเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการที่ลด ความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดจากมนุษย์อย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริง ๆ—การเติบโตของธุรกิจของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมืออัตโนมัติเอกสาร?
การเลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับเอกสารที่เหมาะสมอาจดูเป็นเรื่องท้าทาย ตลาดเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมายและคุณภาพก็แตกต่างกัน การรู้ว่าควรมองหาอะไรในเครื่องมือสร้างเอกสารสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสนใจ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ของคุณควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ซับซ้อน
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานรวมกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ความปลอดภัย: เนื่องจากคุณจะต้องทำงานกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซอฟต์แวร์จึงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- ความสามารถของ AI: มองหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาด
- การปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้คุณปรับแต่งเอกสารแม่แบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
เป้าหมายคือการค้นหาการอัตโนมัติกระบวนการเอกสารที่ตรงกับความต้องการของคุณและทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารที่ดีที่สุด
นี่คือเครื่องมือสร้างเอกสารที่เราชื่นชอบในตลาด มาดูกันและค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด
1.คลิกอัพ
ลองนึกภาพ ClickUp เป็นผู้ช่วยคู่ใจของทีมคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือใหญ่ถึง 1,000 คน มันคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเขียนที่ดีที่สุดในตลาด ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและจัดการงานทั้งหมดของคุณภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียว มีเอกสารโครงการที่ต้องอัปเดต จัดรูปแบบ หรือแชร์ใช่ไหม? ClickUp Docs พร้อมช่วยคุณ และมันไม่ได้มีไว้สำหรับคุณคนเดียวเท่านั้น คุณสามารถแชร์เอกสารกับใครก็ได้
ClickUp Docs มีฟีเจอร์หน้าย่อยแบบซ้อนภายในเอกสารเดียว ช่วยให้การจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย คุณกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือไม่? ตั้งค่าระดับการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับงานของคุณ
นี่คือส่วนที่ดีที่สุด:ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารของClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานระยะไกลแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายในบริบทของงานและโครงการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบอกลาการสลับแอปได้เลย สะดวกขนาดนี้คิดว่าเป็นอย่างไร?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ส่งออกเนื้อหาเป็นเอกสาร PDF
- แม่แบบเอกสารฟรีสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย AI, ทำนายอย่างชาญฉลาด,และเพิ่มผลผลิตโดยรวมด้วย ClickUp AI
- เพิ่มตาราง, รูปภาพ, วิดีโอ, และอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์มัลติมีเดียที่หลากหลาย
- ClickUp Docsช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์และทำงานร่วมกันได้
- การควบคุมการเข้าถึงเอกสารทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแก้ไขที่ไม่ต้องการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่มีมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- บางครั้งอาจมีการโหลดช้า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. /7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. PandaDoc
คิดถึง PandaDoc เป็นแชมป์การจัดการเอกสารที่ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ—การอนุมัติ, ความคิดเห็น, การติดตามเวอร์ชัน—คุณต้องการอะไรก็ได้. ต้องการทำงานร่วมกันบนเอกสาร? ต้องการแก้ไขแบบเรียลไทม์? PandaDoc ช่วยเหลือคุณได้. ทุกคนอยู่ในความสอดคล้อง และไม่มีการอัปเดตที่พลาดไป.
แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือ PandaDoc ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือจัดการเอกสารเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนมีผู้ตรวจทานส่วนตัวอยู่ในทีมของคุณ ช่วยกำจัดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอกสารให้เหนือระดับ
ด้วย PandaDoc การสร้างเอกสารที่ไร้ที่ติเป็นเรื่องง่าย กระบวนการทำงานของทีมคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น ข้อผิดพลาดจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย และประสิทธิภาพการทำงานจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การสร้างเอกสารง่าย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม CRM ส่วนใหญ่
- การวิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเอกสารของคุณ
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถทำงานได้ดีขึ้น
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร
ราคาของ PandaDoc
- ฟรี ลงนามอิเล็กทรอนิกส์
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
3. Docupilot
นี่คือซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารขั้นสูงที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมาก Docupilot ช่วยลดภาระงานเอกสารที่ยุ่งยากออกไป อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ข้อเสนอขายไปจนถึงใบแจ้งหนี้ ทุกอย่างเกี่ยวกับการปรับแต่ง ให้คุณปรับเอกสารแต่ละฉบับให้ตรงกับความต้องการของคุณ
เครื่องมือนี้โดดเด่นเมื่อพูดถึงการอัตโนมัติการสร้างเอกสาร ด้วย Docupilot คุณสามารถใช้เอกสารแม่แบบที่มีอยู่หรือออกแบบเอกสารใหม่ จากนั้นกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Google Sheets, ระบบ CRM หรือแบบฟอร์มบนเว็บ ฟีเจอร์นี้สามารถทำให้การสร้างเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น
Docupilot มาช่วยในการทำงานร่วมกันด้วยคุณสมบัติการแชร์และการควบคุมการเข้าถึง ช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสารกับสมาชิกในทีม ลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย และด้วยการควบคุมการเข้าถึง คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือจัดการเอกสารของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Docupilot
- สร้างเอกสารจากแม่แบบโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000+
- ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้แบรนด์ของตนในเอกสารได้
ข้อจำกัดของ Docupilot
- ตัวเลือกการออกแบบที่จำกัดในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร
- อาจไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Docupilot
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
- ข้อดี: $149/เดือน
คะแนนและรีวิว Docupilot
- G2: 4. 9/5 (4+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
4. ExperLogix
เป้าหมายหลักของ ExperLogix คือการขจัดความซ้ำซากจำเจในการสร้างเอกสาร ไม่ว่าคุณจะจัดการกับใบเสนอราคาที่ซับซ้อน คำสั่งซื้อ หรือบิลรายการวัสดุ ExperLogix จะยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของคุณไปอีกขั้น แล้วมันทำงานอย่างไร?
ความมหัศจรรย์อยู่ที่อินเทอร์เฟซการกำหนดค่าที่ใช้งานง่าย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสร้างโมเดลที่ซับซ้อนซึ่งสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างแม่นยำ และด้วยระบบกฎอัจฉริยะ คุณสามารถกำจัดข้อผิดพลาด ปรับกระบวนการขายให้ราบรื่น และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้
เครื่องมือนี้ยังโดดเด่นในการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ สามารถทำงานร่วมกับระบบ CRM และ ERP ของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลและเริ่มต้นกระบวนการสร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนมีซูเปอร์ฮีโร่ด้านการขุดข้อมูลคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลา
ExperLogix นำเสนอโซลูชันการจัดการเอกสารที่ครอบคลุม รวมถึงการควบคุมเวอร์ชันและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอการขายหรือข้อกำหนดทางเทคนิค ExperLogix ก็พร้อมช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ ExperLogix
- ช่วยให้ทีมสามารถเสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์ม CRM และ ERP ชั้นนำ
- ให้การแสดงภาพ 2 มิติและ 3 มิติของผลิตภัณฑ์ระหว่างการกำหนดค่า
ข้อจำกัดของ ExperLogix
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
- อินเตอร์เฟซอาจใช้งานง่ายขึ้น
การกำหนดราคาของ ExperLogix
- ติดต่อเพื่อขอราคา
ExperLogix คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 6+ รายการ)
5. Klippa DocHorizon
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับเอกสารที่ทันสมัยและให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่แล้ว ด้วย Klippa การจัดการเอกสารไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป
ลองจินตนาการถึงกองเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดบนโต๊ะของคุณที่เปลี่ยนเป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถค้นหาได้อย่างมหัศจรรย์ นั่นคือพลังที่ Klippa มี มันใช้เทคโนโลยี OCR ขั้นสูงในการจดจำ, สกัด, และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารทางกายภาพ, เปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิทัลในพริบตา และส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถจัดการเอกสารได้ทุกรูปแบบ
นอกเหนือจากการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลแล้ว Klippa ยังยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการใบแจ้งหนี้ สัญญา หรือใบสั่งซื้อ Klippa ช่วยให้คุณสามารถทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ ตั้งแต่การดึงข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง ไปจนถึงขั้นตอนอนุมัติในกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Klippa DocHorizon
- ดึงข้อมูลจากเอกสารโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี OCR
- ทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่แล้ว
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยในการทำให้วงจรชีวิตของเอกสารทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Klippa DocHorizon
- อินเทอร์เฟซอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- มันอาจจะแข็งแกร่งเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Klippa DocHorizon ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Klippa DocHorizon คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
6. โจต์ฟอร์ม
พบกับ Jotform ชุดเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยเทมเพลตและประเภทคำถามที่หลากหลาย คุณสามารถออกแบบแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ Jotform การสร้างแบบสำรวจที่ซับซ้อนไม่ใช่เรื่องท้าทายอีกต่อไป และแพลตฟอร์มนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปธุรกิจกว่า 150 แอปได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การแตกแขนง การข้ามตรรกะ และตรรกะเงื่อนไข ช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ในตัวให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับผลการสำรวจ ขณะที่คุณสมบัติการส่งออกข้อมูลช่วยให้การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ให้บริการแบบฟอร์มสำเร็จรูปมากกว่า 400 แบบ พร้อมใช้งาน
- รวบรวมและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมผ่านแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Jotform
- การปรับแต่งแบบจำกัดในบางช่องของแบบฟอร์ม
- อาจใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพิ่มเติมได้
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $34/เดือน
- เงิน: $39/เดือน
- ทอง: $99/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
7. คองกา คอมโพสเซอร์
Conga Composer เป็นเครื่องมือสร้างเอกสารบนคลาวด์ที่ช่วยลดความยุ่งยากในงานเอกสารประจำวันของคุณ เปลี่ยนข้อมูลจาก Salesforce ของคุณให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวาและสวยงาม ซึ่งคุณสามารถส่งไปยังที่ใดก็ได้
ความสนุกของ Conga คือการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน Salesforce หลายรายการได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถรวมข้อมูลนี้เข้าด้วยกันเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดและปรับแต่งเฉพาะบุคคลในรูปแบบต่างๆ เช่น Word, Excel, PDF หรือ PowerPoint ซึ่งหมายความว่าจะไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเองอีกต่อไป และไม่มีข้อผิดพลาดอีกต่อไป
Conga ช่วยให้คุณกำหนดเวลาการจัดส่งเอกสารและจัดการได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา เครื่องมือนี้ยังรับประกันว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างดีด้วยกลไกความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Salesforce ดังนั้นคุณจึงสามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได้อย่างมั่นใจว่ารายละเอียดสำคัญของคุณจะปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Conga Composer
- ทำงานโดยตรงภายใน Salesforce
- ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
- ให้บริการตัวเลือกการส่งมอบหลายรูปแบบ เช่น อีเมลและระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Conga Composer
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- อาจต้องใช้เครื่องมือ Conga เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ Conga Composer
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Conga Composer
- G2: 4. ⅘ (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 4 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
8. HotDocs
HotDocs สามารถเปลี่ยนเอกสารและแบบฟอร์มที่คุณใช้บ่อยให้เป็นแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งนำไปสู่ความสม่ำเสมอและลดข้อผิดพลาด เราพูดถึงสัญญา ข้อตกลง แบบฟอร์มต่างๆ – คุณบอกมาได้เลย ตอนนี้ลองคิดดูว่าคุณจะประหยัดเวลาได้มากแค่ไหนโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ HotDocs คืออินเทอร์เฟซการสัมภาษณ์สำหรับการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นเซสชันถาม-ตอบแบบโต้ตอบที่รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่สร้างขึ้นจะมีความเฉพาะเจาะจง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
การผสานรวม? ไม่มีปัญหา. HotDocs สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี. มันสามารถผสานเข้ากับระบบและกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM, ระบบการจัดการคดี, หรือระบบการให้เงินกู้.
การจัดเก็บเอกสารเป็นเรื่องง่ายด้วย HotDocs เอกสารที่สร้างขึ้นทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย ทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้นคุณจะใช้เวลาในการค้นหาไฟล์น้อยลงและมีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ HotDocs
- แปลงเอกสารที่มีอยู่ให้เป็นแม่แบบที่ยืดหยุ่นได้
- ผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้ว
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการเอกสารที่ซับซ้อนและปราศจากข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ HotDocs
- อินเตอร์เฟซอาจทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- การสร้างเทมเพลตที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานาน
ราคาของ HotDocs
- ติดต่อเพื่อขอราคา
HotDocs ระดับคะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. ⅕ (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
9. ดอคูเมท
Documate (ปัจจุบันรู้จักในชื่อ Gavel. io) ให้บริการแบบสอบถามที่ใช้งานง่ายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างเอกสาร ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ได้ไม่เพียงแต่ถูกต้องแม่นยำเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นส่วนตัวสูงอีกด้วย
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนเอกสารมาตรฐานของคุณให้เป็นเทมเพลตอัจฉริยะได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างเอกสารที่กำหนดเองได้ตามต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
มาพูดถึงการผสานระบบกัน Documate สามารถผสานเข้ากับระบบการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ระบบมีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี และทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังรองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้ที่อื่นได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Documate
- ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
- จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
- อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทำงานบนเวิร์กโฟลว์เดียวกันได้
ข้อจำกัดของ Documate
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าคู่แข่งบางราย
- ตัวเลือกการออกแบบอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของ Documate
- ไลท์: 83 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $165/เดือน
- ทีม: $290/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Documate
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. นกหัวขวาน
Woodpecker คือเครื่องมือที่คุณต้องใช้หากคุณต้องการประสบการณ์การทำงานเอกสารอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อภายใน Microsoft Word ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการจัดการเอกสาร Word ได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่ทำให้ Woodpecker โดดเด่นคือความสามารถในการเปลี่ยนเอกสาร Word ทั่วไปของคุณให้กลายเป็นเทมเพลตที่มีชีวิตชีวา คุณรู้จักเอกสารสัญญา ใบแจ้งหนี้ หรือข้อเสนอที่คุณต้องสร้างซ้ำๆ อย่างน่าเบื่อไหม? Woodpecker จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นเทมเพลตที่ยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
กำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารของคุณอยู่หรือไม่? Woodpecker พร้อมให้บริการคุณอีกครั้ง. มันจัดเก็บแบบฟอร์มทั้งหมดของคุณไว้ใน Word อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นคุณสามารถใช้ได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ.
คุณสมบัติเด่นของนกหัวขวาน
- ทำงานภายในอินเทอร์เฟซ Word ที่คุ้นเคย
- แปลงเอกสาร Word ที่มีอยู่ให้เป็นแม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเพื่อใช้ซ้ำในเอกสาร Word
ข้อจำกัดของนกหัวขวาน
- จำกัดเฉพาะ Microsoft Word
- อาจได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของนกหัวขวาน
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ทีม: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของนกหัวขวาน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
สร้างเอกสารและจัดทีมให้สอดคล้องกันใน ClickUp
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารคือพลังที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมหาศาล มันคือไม้กายสิทธิ์ที่เปลี่ยนความปรารถนาของคุณว่า "ฉันอยากทำให้งานง่ายขึ้น" ให้กลายเป็นความจริง
ClickUp ช่วยให้การอัตโนมัติ แก้ไข และแบ่งปันเอกสารเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือจัดการงานฟรีเพื่อให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกันและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน การประสานงาน หรือการทำงานร่วมกัน ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!