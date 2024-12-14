บล็อก ClickUp
20 เคล็ดลับและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
14 ธันวาคม 2567

ในฐานะผู้จัดการที่มีประสบการณ์ ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าความเร่งรีบของงานที่ไม่มีวันหยุดสามารถทำให้พนักงานหมดแรงและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาลดลงได้ การที่ต้องเผชิญกับกำหนดเวลาที่แน่นขนัด การประชุม และอีเมลอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีการจัดการที่ดีที่สุดรู้สึกถูกกดดันได้

และอย่ามองข้ามแนวโน้มการเติบโตของผลิตภาพที่ลดลงซึ่งได้รับการเน้นย้ำโดยข้อมูลล่าสุดจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

ในปี 2022 การเติบโตของผลิตภาพหลายปัจจัย (MFP) ได้รับผลกระทบในสิบประเทศจากทั้งหมดยี่สิบสี่ประเทศในกลุ่ม OECD สหรัฐอเมริกาประสบกับการลดลงอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ โดย MFP ลดลงจาก1.7% ในปี 2021 เป็นติดลบ 1.6% ในปี 2022

ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการมีกลยุทธ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย และช่วยขับเคลื่อนตัวชี้วัดการผลิต. และ นั่นคือจุดที่เทคนิคการผลิตเข้ามาช่วยได้. วิธีการที่ง่ายและมักไม่ธรรมดาสามารถเปลี่ยนแปลงวันทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง และบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น.

มาดูกันว่าอย่างไร

เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป

เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพช่วยเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง ปรับปรุงสมาธิ และแก้ไขปัญหาการจัดการเวลาและโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ การนำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ในกิจวัตรประจำวันของคุณจะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(และหากคุณกำลังมองหาวิธีนำเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ลองใช้เครื่องมือจัดการงานอย่าง ClickUp ที่รวบรวมงาน การสนทนา และความรู้ของคุณไว้ด้วยกัน พร้อมเสริมประสิทธิภาพด้วย AI)

นี่คือการแยกแยะของเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ:

เทคนิคที่ 1: ฝึกแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ

การบล็อกเวลาหมายถึงการจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานเฉพาะ แทนที่จะทำหลายอย่างพร้อมกัน—ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพถึง 40%—คุณจะมุ่งเน้นไปที่งานเดียวในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น คุณอาจจัดตารางเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่ในช่วงเช้า เพราะเป็นเวลาที่คุณมีพลังงานมากที่สุด และจัดประชุมหรือการโทรในช่วงบ่ายเมื่อคุณได้จัดการงานที่สำคัญที่สุดของวันไปแล้ว

มุมมองปฏิทินของ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดตารางงานเหล่านี้ลงในบล็อกที่ต้องการได้…

…และการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามได้ว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด

มุมมองปฏิทิน ClickUp
มองเห็นภาพงาน ปรับตารางงานใหม่ และจัดการไทม์ไลน์โครงการได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทิน ClickUp ที่ยืดหยุ่น

เมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน ฉันใช้มุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนงานแต่ละอย่างและกำหนดช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้ฉันมองเห็นภาพรวมของภาระงานได้อย่างชัดเจนและช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามเวลาโครงการด้วย ClickUp
สร้างและปรับแต่งแผ่นบันทึกเวลาพร้อมรายงานรายละเอียดการใช้เวลาของคุณด้วย ClickUp Project Time Tracking

แต่เคล็ดลับที่แท้จริงคือการผสมผสานมันเข้ากับการติดตามเวลาของโปรเจ็กต์ เมื่อฉันทำงานในแต่ละงาน ฉันใช้ ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปอย่างถูกต้อง ข้อมูลนี้ช่วยให้ฉันสามารถระบุจุดที่กินเวลาและปรับปรุงการประมาณเวลาในอนาคตได้

เทคนิคที่ 2: ลองใช้เทคนิคโพโมโดโร

เทคนิคโพโมโดโรเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นช่วงสั้นๆ 25 นาที ตามด้วยการพัก 5 นาที เพื่อฟื้นฟูและหลีกเลี่ยงการรับภาระทางความคิดมากเกินไป วิธีนี้สามารถช่วยรักษาสมาธิและป้องกันการหมดไฟได้

นี่คือวิธีที่ฉันใช้เทคนิคโพโมโดโรผ่าน ClickUp:

  • ตั้งเวลา: ฉันใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับระบบติดตามเวลาเพื่อตั้งช่วงเวลาทำงาน 25 นาที และพัก 5 นาที
  • มุ่งเน้นที่งานเดียว: ในแต่ละช่วงเวลา 25 นาทีของ Pomodoro ฉันจะมุ่งความสนใจไปที่งานเฉพาะอย่าง เช่น การร่างอีเมล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการเขียนบทความบล็อก คุณสามารถกำหนด Pomodoro ที่ยาวนานขึ้นเป็น 30 หรือ 45 นาที หรือรวม Pomodoro สองครั้ง ครั้งละ 25 นาที สำหรับงานที่ต้องการความเข้มข้นมากขึ้น
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น: ฉันลดสิ่งรบกวนโดยปิดแท็บที่ไม่จำเป็น ปิดการแจ้งเตือน และหาพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบ เสียงรบกวนสีขาวหรือเพลงที่ช่วยโฟกัส เช่น บีนาural บีตส์ ก็ช่วยได้เช่นกัน
  • พักสั้น ๆ: หลังจากทุกช่วงเวลา 25 นาที ฉันจะพัก 5 นาทีเพื่อผ่อนคลายจิตใจ ฉันอาจจะยืดเส้นยืดสาย ทำสมาธิ หรือเพียงแค่ลุกออกจากโต๊ะทำงาน
  • พักนานขึ้น: ทุก ๆ สี่ Pomodoros ฉันให้รางวัลตัวเองด้วยการพักที่ยาวนานขึ้น 15-30 นาที

โครงสร้างนี้ช่วยให้ฉันอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและทำความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกถูกกดดัน

อ่านเพิ่มเติม:15 แอปจับเวลาแบบโพโมโดโรที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสมาธิ

เคล็ดลับที่ 3: จัดการงานเล็กๆ น้อยๆ ให้เสร็จโดยใช้กฎสองนาที

กฎสองนาทีเป็นเทคนิคที่ง่ายแต่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ฉันมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ หัวใจของมันคืออะไร? หากคุณสามารถทำภารกิจให้เสร็จภายในสองนาทีหรือน้อยกว่า ให้ทำทันที

ตัวอย่างเช่น หากฉันได้รับอีเมลที่ขอข้อมูลเพียงเล็กน้อย ฉันจะไม่ปล่อยให้มันค้างอยู่ในกล่องขาเข้า ฉันจะใช้กฎสองนาทีและตอบกลับทันที การกระทำเล็กๆ นี้ช่วยป้องกันไม่ให้งานค้างคาและกลายเป็นงานที่ใหญ่และใช้เวลามากขึ้น

เพื่อให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนของ ClickUpฉันตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานเล็กๆ ที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งข้อความขอบคุณหรือติดตามผลจากลูกค้าเป้าหมาย วิธีนี้ช่วยให้ฉันจัดการงานเล็กๆ เหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที ทำให้มีพื้นที่ในความคิดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น

ClickUp-การแจ้งเตือน
ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดงานที่ต้องส่งแม้แต่ชิ้นเดียว—ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม!

👀 คุณรู้หรือไม่?

ปรากฏการณ์ไซการ์นิค (Zeigarnik Effect) เป็นหลักการทางจิตวิทยาที่ผู้คนมักจะจดจำงานที่ยังไม่เสร็จหรือถูกขัดจังหวะได้ดีกว่างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปรากฏการณ์นี้อาจนำไปสู่ความตึงเครียดทางจิตใจหรือความกังวลเกี่ยวกับงานที่ยังไม่เสร็จ ส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะทำให้งานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์เพื่อปิดฉากหรือสร้างความรู้สึกสำเร็จ ปรากฏการณ์นี้มักถูกเชื่อมโยงกับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยๆ ที่ยังไม่เสร็จสามารถช่วยรักษาสมาธิและแรงจูงใจในการทำงานได้

เทคนิคที่ 4: จัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ตาราง Eisenhower

เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นสี่ประเภท: 'เร่งด่วนและสำคัญ', 'สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน', 'เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ', และ 'ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ' ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจได้ว่างานใดควรทำก่อนและงานใดสามารถเลื่อนไปทำภายหลัง มอบหมายให้ผู้อื่น หรือแม้กระทั่งลบออกไป

ใช้มุมมองงานของ ClickUpและแม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrixเพื่อจัดระเบียบงานของคุณตามหมวดหมู่เหล่านี้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอและหลีกเลี่ยงการเสียเวลา

เทคนิคที่ 5: ระบุงานที่สำคัญโดยใช้กฎ 80/20 (หลักการพาเรโต)

หลักการ 80/20 ของพาเรโตระบุว่า80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของความพยายามของคุณ ระบุงานที่มีผลกระทบสูงซึ่งสร้างคุณค่ามากที่สุดและมุ่งเน้นพลังงานของคุณไปที่งานเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น รายได้ 80% ของคุณอาจมาจากลูกค้าเพียง 20% ในกรณีนี้ การมุ่งเน้นความพยายามในการดูแลลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่เลือกไว้นี้จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างภาพงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแดชบอร์ด ClickUp

เพื่อประยุกต์ใช้หลักการนี้อย่างมีประสิทธิภาพClickUp Dashboardsให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงาน โครงการ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำเสนอ คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่างานใดกำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์และงานใดที่ใช้เวลาโดยไม่สร้างคุณค่าที่สำคัญ

ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมั่นใจได้ว่างานที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรก

เทคนิคที่ 6: กินกบตัวนั้นซะ!

กินกบตัวเป็นๆ ก่อนสิ่งอื่นใดในตอนเช้า แล้วไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับคุณตลอดทั้งวัน

กินกบตัวเป็นๆ ก่อนสิ่งอื่นใดในตอนเช้า แล้วไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านั้นเกิดขึ้นกับคุณตลอดทั้งวัน

ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน นี่หมายถึงการจัดการกับงานที่ยากที่สุดหรืองานที่คุณกลัวที่สุดก่อน การทำเช่นนี้จะช่วยขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดออกไปตั้งแต่ต้น ทำให้ช่วงเวลาที่เหลือของวันรู้สึกจัดการได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
กำหนดระดับความสำคัญของงานของคุณตามงานที่ต้องทำก่อนด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp

ใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อระบุงานที่ต้องทำก่อน เมื่อวางแผนงานในแต่ละวัน ให้กำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่าง โดยทำเครื่องหมายงานที่ท้าทายหรือสำคัญที่สุดว่า 'เร่งด่วน' หรือ 'สูง' วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นได้ง่ายว่างานใดต้องการความสนใจจากคุณก่อน

เมื่อลูกกบของคุณถูกทำเครื่องหมายไว้แล้ว ให้เริ่มต้นวันของคุณด้วยการมุ่งเน้นไปที่งานนั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างแรงผลักดัน และด้วยตัวบ่งชี้ลำดับความสำคัญแบบภาพของ ClickUp คุณจะไม่มีวันหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด

เทคนิคที่ 7: จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน—และทำให้เสร็จพร้อมกัน

จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน เช่น การสร้างรายงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ หรือการโทรศัพท์ แล้วดำเนินการทีละงาน

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: การจัดกลุ่มงานมีประสิทธิภาพเพราะช่วยลดการสลับบริบท ซึ่งอาจทำให้พลังงานทางจิตใจของคุณลดลงและลดสมาธิ การจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันช่วยให้คุณอยู่ใน "โซน" ทางความคิดเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

งานย่อยของ ClickUpช่วยให้ฉันสามารถแบ่งโครงการใหญ่ (เช่น "ตอบอีเมลทั้งหมด") ออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและเกี่ยวข้องกัน ซึ่งฉันสามารถจัดการได้ในครั้งเดียว แต่ละงานย่อยสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, ลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์กับงานอื่นได้

เทคนิคที่ 8: ลองใช้กฎ 1-3-5

กฎ 1-3-5 เป็นวิธีง่าย ๆ สำหรับการรักษาความผลิตได้โดยไม่รู้สึกถูกกดดัน ตั้งเป้าหมายให้ทำภารกิจใหญ่ 1 อย่าง, ภารกิจกลาง 3 อย่าง, และภารกิจเล็ก 5 อย่างทุกวัน

สำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาด กฎ 1-3-5 อาจมีลักษณะดังนี้:

  • งานใหญ่หนึ่งอย่าง: พัฒนากลยุทธ์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในไตรมาสหน้า
  • งานขนาดกลางสามงาน: ตรวจสอบข้อความโฆษณา, วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ, และอนุมัติโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
  • งานเล็ก ๆ ห้าอย่าง: ตอบอีเมล, นัดหมายการประชุมทีม, ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ, ตรวจทานบทความบล็อก, และสรุปเอกสารสั้น ๆ
งานใน ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksสามารถช่วยคุณกำหนดเส้นตาย, แนบไฟล์, และติดตามความคืบหน้า, ทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น.

นี่คือวิธีที่ฉันใช้ ClickUp Tasks สำหรับการนำไปใช้กฎ 1-3-5:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างงาน

ฉันเพิ่มงานลงในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของฉัน โดยจัดหมวดหมู่ให้เป็นกรอบ 1-3-5

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเส้นตาย

ต่อไป ฉันกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนให้กับแต่ละงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบตามเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มคำอธิบายงาน

ฉันให้คำอธิบายที่ชัดเจนและกระชับสำหรับแต่ละงาน โดยระบุขั้นตอนที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4: แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

หากมีเอกสาร รายงาน หรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ฉันจะแนบไว้โดยตรงกับแต่ละงาน วิธีนี้จะทำให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่าย และบริบทยังคงอยู่ในที่เดียว

ขั้นตอนที่ 5: จัดระเบียบมุมมองใน ClickUp

ฉันใช้มุมมองรายการหรือกระดานของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานของฉันอย่างเป็นภาพ ซึ่งช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมองบอร์ด ClickUp
สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้ของงานของคุณโดยใช้มุมมองบอร์ดของClickUp

เคล็ดลับที่ 9: ใช้แม่แบบสำหรับงานที่ทำซ้ำ

ทำไมต้องประดิษฐ์ล้อใหม่? ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อมาตรฐานงานที่ทำซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และทำให้การติดตามผลผลิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpสามารถช่วยคุณวัดและติดตามความคืบหน้าของคุณในภารกิจหรือโครงการใด ๆ ได้ ใช้เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละภารกิจ ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และสร้างรายงานประสิทธิภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคล ClickUp
ค้นหาว่าคุณมีประสิทธิภาพมากเพียงใดโดยใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการเริ่มต้น เมื่อคุณระบุงานที่ทำซ้ำได้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดในการจัดการกับงานเหล่านั้น

โบนัส: กำจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแบบทดสอบ 5 นาทีนี้

เทคนิคที่ 10: มอบหมายงานอย่างชาญฉลาด

การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ถึง 20% ของวันทำงานของคุณโดยการระบุงานที่ไม่สำคัญและมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน?

แต่ทำอย่างไร?

ClickUp มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ช่วยปรับปรุงการมอบหมายงานได้อย่างมีนัยสำคัญ สองฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เป็นพิเศษคือ ClickUp Chat และ ClickUp Multiple Assignees.

คลิกอัพ แชท
รวมการสนทนาและโครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Chat

ด้วยClickUp Chat คุณสามารถสนทนาได้โดยตรงกับงานหรือโครงการเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารและการจัดการโครงการแยกกันสองตัว ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณกำลังแชทเกี่ยวกับงาน ทุกคนจะรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่ ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

หากใครกล่าวถึงรายการที่ต้องดำเนินการในระหว่างการสนทนา คุณสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นให้กลายเป็นงานได้ในทันทีเพียงแค่คลิกเดียว ผลลัพธ์คือประเด็นสำคัญไม่หลุดหายไปในแชท และคุณสามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบได้ทันทีอย่างง่ายดาย

คลิกอัพ แชท
มอบหมายข้อความให้กับสมาชิกในทีมใน ClickUp Chat เพื่อมอบหมายงานจากภายในข้อความของคุณ

แชทช่วยให้คุณติดตามว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ผ่านการ@เมนชั่นและการติดตามงาน คุณสามารถดูได้ว่าใครว่างและจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่างานถูกมอบหมายให้กับคนที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้ใครต้องรับภาระมากเกินไป

ในทางตรงกันข้าม การมอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานเดียวให้กับบุคคลมากกว่าหนึ่งคนได้ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกในทีมหลายคนสามารถร่วมมือกันในงานเดียวกัน โดยใช้ทักษะที่แตกต่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แฮ็ก 11: อัตโนมัติทุกอย่างที่คุณทำได้!

งานที่ทำซ้ำๆ อาจใช้เวลามากClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถทำงานที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการอัปเดตสถานะ

คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp Brain
รับการสนับสนุนจาก AI ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

ไม่เหมือนกับเครื่องมือ AIอื่น ๆ ที่ต้องการให้คุณป้อนบริบทด้วยตนเอง ClickUp Brain ถูกผสานรวมเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ มันจะสแกนงานและโครงการของคุณเพื่อให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจง

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่ออัจฉริยะระหว่างงาน, กระบวนการทำงาน, และข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

นี่คือวิธีบางอย่างที่ ClickUp Brain ได้ช่วยฉัน:

  • หากฉันกำลังระดมความคิดในเอกสารและจดบันทึกว่า 'เผยแพร่บล็อกในวันอังคารหน้า' ClickUp Brain สามารถสร้างงานสำหรับการติดตามผลได้โดยอัตโนมัติ
  • ClickUp Brain สามารถทำนายขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทำงานของฉันได้โดยอิงจากพฤติกรรมของงานที่ผ่านมา และอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การพึ่งพากันของงานหรือการบรรลุเป้าหมายสำคัญ
  • ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์การพึ่งพาของงานและปริมาณงานเพื่อเสนอการจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่างานที่สำคัญที่สุดจะได้รับการดำเนินการก่อน มันสามารถแนะนำว่างานใดควรให้ความสำคัญตามกำหนดเวลาหรือการพึ่งพา ซึ่งช่วยให้ฉันรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้

โดยการผสาน ClickUp Brain เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถทำให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติได้หลายอย่างเร่งความเร็วในการทำงาน และทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงสุด

เทคนิคที่ 12: ทำการตรวจสอบเวลา

การตรวจสอบเวลาคือการติดตามว่าคุณใช้เวลาทุกนาทีของวันไปอย่างไร นี่คือประโยชน์ที่มันช่วยได้:

  • ระบุตัวการเสียเวลา เช่น การประชุมที่มากเกินไป การเสียสมาธิกับโซเชียลมีเดีย หรือการสลับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงการจัดการเวลา โดยให้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมเฉพาะ
  • เพิ่มสมาธิและการจัดลำดับความสำคัญ, นำไปสู่การทำงานที่มีเจตนาชัดเจนมากขึ้นในภารกิจที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายของคุณ
  • เสริมสร้างความรับผิดชอบ; การรู้ว่าคุณกำลังติดตามทุกนาทีสามารถกระตุ้นให้คุณยึดมั่นในนิสัยที่มีประสิทธิภาพ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp เพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน และปรับตารางเวลาของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

แฮ็กที่ 13: เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของคุณ

บางครั้ง สิ่งที่คุณต้องการคือการเปลี่ยนบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของคุณจะนำสิ่งเร้าใหม่ๆ มาสู่ประสาทสัมผัส ทำให้รูปแบบความคิดที่เป็นนิสัยถูกขัดจังหวะ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "ผลของการบ่มเพาะ" ซึ่งช่วยให้สมองสร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆ และสำรวจวิธีแก้ปัญหาทางเลือก

การปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของคุณยังช่วยเสริมสร้างอารมณ์และลดความเครียดอีกด้วย

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดเตรียมพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาอย่างดี สะอาด และปราศจากความรกรุงรัง ทำงานใกล้กับแสงธรรมชาติ การได้รับแสงแดดมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการและช่วยเพิ่มพลังงานตามธรรมชาติ

เคล็ดลับที่ 14: นำวิธีของไอวี ลีมาใช้

วิธีไอวี ลีบังคับให้คุณจัดลำดับความสำคัญ, จัดลำดับขั้นตอน, และทำสิ่งละอย่าง. นี่คือวิธีการทำงาน:

  • ก่อนสิ้นสุดวันทำงานของคุณ ให้เขียนงานที่สำคัญที่สุดหกอย่างลงในรายการที่ต้องทำสำหรับวันถัดไป
  • จัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหกตามความสำคัญ
  • วันถัดไป ให้มุ่งเน้นไปที่งานเหล่านั้นตามลำดับที่คุณได้ตัดสินใจไว้

ขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ได้

📗 คำแนะนำหนังสือ

สนใจที่จะสำรวจวิธีการของไอวี ลีเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรอ่าน:

  • วิธีไอวี ลี: กิจวัตรประจำวันผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดย ซิกานดาร์ ซามี
  • โฟกัสอย่างเต็มที่ โดย ไมเคิล ไฮแอท
  • สิ่งเดียวที่สำคัญ โดย แกรี่ ดับเบิลยู. เคลเลอร์ และ เจย์ ปาปาซาน

เคล็ดลับที่ 15: ใช้สมุดบันทึกดิจิทัลสำหรับบันทึกความคิด

บางครั้ง คุณแค่ต้องการที่จะนำความคิดออกจากหัวของคุณและทำให้เป็นรูปเป็นร่างบนกระดาษการระบายความคิดสามารถถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับสุขภาพจิต

ลองใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกความคิดของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

ClickUp Notepad: เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
จดบันทึกขณะเดินทางและบันทึกไอเดียได้ทุกเมื่อด้วย ClickUp Notepad

คุณสามารถแปลงบันทึกเหล่านี้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ในภายหลังเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดของคุณได้รับการนำไปใช้ นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้งานบนหลายอุปกรณ์ของแพลตฟอร์มยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับบันทึกทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่

เทคนิคที่ 16: พูดว่า 'ไม่' ให้บ่อยขึ้น

การมีประสิทธิผลไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมกัน

ปฏิเสธงานที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณคุณ!

การปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็นช่วยให้คุณรักษาสมาธิกับโครงการที่มีผลกระทบสูงได้ ในที่สุด ความชัดเจนนี้จะนำไปสู่ประสิทธิภาพและความพึงพอใจที่มากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายของคุณ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: วิธีปฏิเสธอย่างสุภาพ

  • สุภาพแต่หนักแน่น: "ขอบคุณที่นึกถึงฉัน แต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถรับงานนี้ได้"
  • เสนอทางเลือก: "ฉันไม่สามารถช่วยได้ แต่คุณลอง [แหล่งข้อมูล/บุคคลอื่น] ดูไหม?"
  • กำหนดขอบเขต: "ฉันต้องมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญก่อน ดังนั้นฉันต้องขอปฏิเสธค่ะ"

แฮ็ก 17: กำหนดเวลาพัก

การจัดตารางเวลาพักเป็นประจำสามารถป้องกันการหมดไฟและรักษาประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงได้ การพักช่วยให้มีสมาธิ ลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจ และปรับปรุงการตัดสินใจโดยให้สมองได้พักผ่อน นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์โดยเปิดโอกาสให้จิตใต้สำนึกประมวลผลข้อมูลและสร้างไอเดียใหม่ๆ

ทางร่างกาย การหยุดพักช่วยป้องกันการตึงเครียดจากการนั่งนานหรือการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ทำให้คุณมีพลังงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้ฟีเจอร์Time Blocking ของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้จัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนและเติมพลัง

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:

  • เริ่มต้นด้วยการสร้างงานเฉพาะใน ClickUp สำหรับช่วงเวลาพักของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถตั้งชื่อเป็น 'พักเช้า' 'พักกลางวัน' หรือ 'ยืดเส้นหลังเที่ยง'
  • กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานในช่วงพัก เช่น คุณอาจกำหนดเวลา 15 นาทีสำหรับพักสั้น ๆ หรือ 30-60 นาทีสำหรับพักกลางวัน
  • ลากและวางงานพักของคุณลงในช่องเวลาที่เฉพาะเจาะจงในมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถบล็อกเวลาสำหรับพักรอบๆ งานของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าตารางเวลาของคุณสะท้อนถึงสมดุลที่ดีระหว่างการทำงานอย่างตั้งใจและการผ่อนคลาย
  • ตั้งค่างานพักเหล่านี้ให้เป็นงานที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้เป็นกิจวัตรที่สม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลาพัก 10 นาทีทุกสองชั่วโมง หรือพักรับประทานอาหารกลางวัน 30 นาทีทุกวัน
  • ตั้งการแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาพัก การเตือนเหล่านี้สามารถช่วยเตือนคุณเบา ๆ ให้หยุดงาน ลุกขึ้น ยืดเส้นยืดสาย หรือผ่อนคลาย

ฟีเจอร์การบล็อกเวลาช่วยให้คุณจัดระเบียบวันทำงานเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคล นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาว

แฮ็ก 18: กำหนดเป้าหมายแบบ SMART

เป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ พวกมันมอบทิศทางที่ชัดเจน ทำให้คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่นและแรงจูงใจได้ การแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้ จะช่วยป้องกันความเครียดและเพิ่มความรับผิดชอบ

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายรายวันหรือรายสัปดาห์ได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Goals

ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามและจัดการเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่ฉันใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน:

  • สร้างเป้าหมายและเขียนคำอธิบายอย่างละเอียดที่ระบุสิ่งที่ฉันต้องการบรรลุ
  • เพิ่มรายการตรวจสอบเพื่อแยกย่อยเป้าหมายออกเป็นงานเฉพาะ
  • กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ให้กับเป้าหมายของฉัน (เช่น 'โพสต์บล็อกสองบทความภายในสิ้นสัปดาห์') ฉันใช้ส่วน 'เป้าหมาย' เพื่อกำหนดว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร
  • กำหนดวันครบกำหนดให้กับแต่ละเป้าหมาย และใช้จุดสำคัญเพื่อกำหนดจุดตรวจสอบที่สำคัญตลอดระยะเวลาของเป้าหมาย
  • ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUp เพื่อทบทวนเป้าหมายเป็นระยะและประเมินความเกี่ยวข้องของเป้าหมายเหล่านั้น

แฮ็กที่ 19: สะท้อนและปรับ

เมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนความคืบหน้าและดูว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้าง

แดชบอร์ด ClickUpและฟีเจอร์ติดตามความคืบหน้าให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณ ทำให้ง่ายต่อการปรับแนวทางเมื่อจำเป็น

แดชบอร์ด ClickUp: เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างภาพให้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์และแก้ไขแนวทางได้อย่างเหมาะสมเมื่อจำเป็น

แฮ็ก 20: ใช้การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังได้. พวกมันช่วยหลีกเลี่ยงความเครียดจากการรีบเร่งในนาทีสุดท้ายหรือรายละเอียดที่มองข้ามไป.

ClickUp Remindersสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นด้วยการเตือนคุณอย่างนุ่มนวลเมื่อมีสิ่งใดที่ต้องการความสนใจ การเตือนเหล่านี้จะช่วยให้ไม่มีสิ่งใดถูกมองข้ามไปโดยไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆ ในแต่ละวันหรือกำหนดเวลาที่สำคัญ

เครื่องมือดิจิทัลและแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพกำลังทำงานอัตโนมัติในงานประจำ วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น ตั้งแต่ตัวกรองอีเมลง่ายๆ ไปจนถึงผู้ช่วยเสมือนที่ซับซ้อนอย่าง Siri ปัญญาประดิษฐ์ได้ผสานเข้ากับชีวิตประจำวันของเราอย่างราบรื่น

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงาน เอกสาร และการจัดการความรู้ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

คลิกอัพ

พิจารณา ClickUp. นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน พร้อมความสามารถทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นในตัว และได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อให้บุคคลและทีมสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง.

ClickUp Brain
สรุปบันทึกการประชุม, สร้างไอเดียเนื้อหา, และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ClickUp Brain, ClickUp มอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับงานของคุณ

นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว ClickUp Brain ยังช่วยคุณ:

  • รับสรุปและอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเปิดงานแต่ละรายการ เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมผ่าน AI StandUps
ClickUp Brain's AI
ใช้ ClickUp Brain's AI StandUps สำหรับสรุปโครงการทันทีเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจริงๆ
  • รวบรวมคำตอบและข้อมูลเชิงลึกตามบริบท เชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ
  • สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณในClickUp Docs— ตั้งแต่คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียและคำตอบอีเมลสั้น ๆ ไปจนถึงบทความบล็อกเต็มรูปแบบและรายงานโครงการ
ClickUp Brain: เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ปรับปรุงคุณภาพงานเขียนของคุณได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน(เช่นเทมเพลต ClickUp Personal Productivity) ที่ช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบ

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
รับโครงสร้างและการสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของ ClickUp ช่วยให้ฉันจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความสำคัญ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่มองเห็นความคืบหน้าของทุกภารกิจได้ชัดเจน ฉันยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตเพื่อตั้งเป้าหมายแบบ SMART สร้างตารางเวลา เตือนตัวเองให้พักเบรก และแม้แต่เร่งความก้าวหน้าด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันได้อีกด้วย

นี่คือสิ่งที่แม่แบบช่วยให้ฉันทำได้:

  • จัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
  • ติดตามงานและรับภาพรวมที่ชัดเจนว่าฉันอยู่ในสถานะใดในแต่ละวัน
  • จัดลำดับงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และบรรลุผลได้
  • ตั้งการแจ้งเตือนหยุดพักเพื่อป้องกันการหมดไฟและรักษาจังหวะการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
  • แบ่งปันงานและความคืบหน้ากับทีมของฉันเพื่อเร่งกระบวนการทำงานและรักษาความรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึงแอปที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Google Workspace, Slack, HubSpot, Outlook และอื่นๆ อีกมากมาย!

เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณพบวิธีลัดที่ใช้ได้ผล ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำได้อย่างต่อเนื่อง:

1. การสร้างนิสัยที่สร้างสรรค์

การพัฒนา습관ที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว. เริ่มต้นด้วยการนำเทคนิคเหล่านี้ไม่กี่อย่างไปรวมไว้ในกิจวัตรประจำวันของคุณ.

ตัวอย่างเช่น หากการบล็อกเวลาได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ให้จัดสรรเวลาสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณในแต่ละวันฟีเจอร์งานประจำของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการเตือนอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมสำคัญเหล่านี้

2. การจัดการสิ่งรบกวน

สิ่งรบกวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในองค์กรที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานกับ ClickUp Docsโหมดโฟกัสของ ClickUpจะช่วยให้คุณจดจ่อกับการเขียนได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีเสียงรบกวนหรือการขัดจังหวะจากแจ้งเตือนต่าง ๆ เมื่อผสานกับ ClickUp Reminders สำหรับกำหนดเวลาและงานสำคัญ คุณจะพบว่าการรักษาสมาธิเป็นเรื่องง่ายขึ้น

3. การตั้งเป้าหมายที่สมจริง

การตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ เป้าหมายเหล่านั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจโดยรวมของคุณ

4. การติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์

การติดตามประสิทธิภาพของคุณอย่างสม่ำเสมอและวัดผลผลิตของคุณสามารถช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถ มองเห็นผลลัพธ์ของคุณและระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นตามเวลาได้ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นว่ามีประสิทธิภาพการทำงานลดลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คุณสามารถจัดตารางงานที่ง่ายที่สุดและซ้ำซากที่สุดของคุณในช่วงเวลานั้นได้ ในทำนองเดียวกัน ลองย้ายงานที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุดของคุณไปยังช่วงเวลาที่คุณตื่นตัวตามธรรมชาติ

รักษาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต้องการการรบกวนให้น้อยที่สุด การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และการเลือกงานที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายใหญ่ของคุณมากขึ้น การแฮ็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้เป็นเพียงการทำให้งานเสร็จเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างจังหวะที่เหมาะกับคุณและทีมของคุณด้วย

เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ลื่นไหลและน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้น ค้นหาวิธีที่มีความหมายในการคืนเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมอยู่เสมอ

สุดท้ายนี้ เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกหนึ่งข้อ

เมื่อทุกอย่างล้มเหลว การหยอดอารมณ์ขันเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ต้องการ มันช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีม และกระตุ้นให้ผู้คนกล้าเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นคืออะไร?

สมัครใช้ ClickUp วันนี้!