วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

เมื่อไม่นานมานี้ กรีซได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการประกาศใช้ระบบการทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ. นโยบายนี้มอบสิทธิ์ให้กับนายจ้างในอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงสามารถบังคับให้พนักงานทำงานเพิ่มอีกหนึ่งวันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าพนักงานจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 40% ต่อวัน.
ในขณะเดียวกัน เยอรมนีและเบลเยียมตัดสินใจเลือกเส้นทางตรงกันข้าม โดยนำระบบการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์มาใช้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงาน
อย่างไรก็ตาม เนเธอร์แลนด์ได้รับเหรียญทองในด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามข้อมูลของรัฐบาล คนทำงานในเนเธอร์แลนด์ทำงานเฉลี่ยเพียง 29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสัปดาห์การทำงานที่สั้นที่สุดในโลก (เราจะย้ายไปที่นั่นได้หรือยัง?)
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การถกเถียงระดับโลกเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยประเทศต่างๆ ได้ทดลองใช้มาตรการที่หลากหลาย
แต่ถ้าการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมไม่จำเป็นต้องใช้ตารางเวลาที่เข้มงวดล่ะ? ความลับอาจอยู่ที่กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมแทน
⏰ สรุป 60 วินาที
- เคารพสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ส่งเสริมการหยุดพักและตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ทีมของคุณรู้สึกสดชื่น มีแรงจูงใจ และมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม: การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การร่วมมือกัน การสื่อสาร และการจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล
- เฉลิมฉลองผลงานที่มีคุณภาพ: ให้การยอมรับในผลงานของพนักงานเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการชื่นชม
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ: ป้องกันการหมดไฟด้วยปริมาณงานที่เหมาะสม ความสัมพันธ์ที่ดีในทีม และความไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกทีม ซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมและช่วยปรับปรุงผลงานของทีม
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี: ใช้ ClickUp เพื่อทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- กำหนดเป้าหมายและความรับผิดชอบให้ชัดเจน: กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายงานอย่างยุติธรรม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาระงานมีความสมดุลทั่วทั้งทีม
- ใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้ฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ของ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า การมีส่วนร่วมของพนักงาน และประสิทธิภาพของทีม
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างผ่านการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และวัฒนธรรมทีมที่เปิดรับทุกคน ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- ลงทุนในการฝึกอบรม: มอบโอกาสในการพัฒนาทักษะโดยใช้ ClickUp Clips และเทมเพลต เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: ให้ข้อเสนอแนะที่สมดุลพร้อมเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและรักษาขวัญกำลังใจในระหว่างการประชุมทีม
การเข้าใจประสิทธิภาพของทีม
มาเริ่มกันที่คำถามใหญ่: ผลิตภาพของทีมหมายถึงอะไร?
ในแง่ที่ง่ายที่สุด ผลผลิตของทีมคือประสิทธิภาพที่กลุ่มบุคคลทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้มีแต่แสงแดดและแผนภูมิแกนต์เท่านั้น ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับการผสมผสานที่ละเอียดอ่อนของการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร การจัดสรรงาน และการจัดการเวลา (หากไม่ทำเช่นนั้นจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ต่ำ)
โดยพื้นฐานแล้ว ผลผลิตจะถูกวัดโดยการเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากร (เช่น เวลาและความพยายาม) ที่ใช้ไป
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดได้รับมอบหมายให้เปิดตัวแคมเปญผลิตภัณฑ์ หากพวกเขาสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และยังสามารถสร้างแคมเปญที่สร้างสรรค์และน่าจะเป็นไวรัลได้ นั่นคือประสิทธิภาพการทำงานของทีม แต่ถ้าครึ่งหนึ่งของทีมกำลังวุ่นวายกับการอัปเดตข้อมูลในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจมอยู่กับอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้อง... ก็คงไม่มากนัก
อ่านเพิ่มเติม: 10 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ไม่ใช่ความลับที่การทำงานร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน70% ของนายจ้างทั่วโลกจัดให้ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะอันดับแรกที่พวกเขาต้องการในผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ
หากทีมของคุณมีปัญหาในการสื่อสาร เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่โปร่งใสเช่นClickUp อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
ด้วยคุณสมบัติเช่น การมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUp คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมได้โดยตรงในภารกิจ เอกสาร และอื่น ๆ ของโปรเจ็กต์คุณ ซึ่งช่วยลดการสลับบริบทและทำให้การสนทนาเกี่ยวข้องกับภารกิจอยู่เสมอ
ปัญหาอีกอย่างที่ทีมต้องเผชิญคือเอกสารที่เชื่อมต่อไม่กัน, แพลตฟอร์มที่กระจัดกระจาย, และระบบเทคโนโลยีที่ไม่สอดคล้องกัน. หนึ่งในทางแก้ไขคือให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว.
นี่คือเหตุผลที่ClickUp Chatรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—งาน เอกสาร ไอเดีย และการสนทนา—ในที่เดียว ไม่มีอีกแล้วการกระจายของเธรด Slack หรือหลุมดำอีเมล
💡 เคล็ดลับระดับโปรขั้นสุดยอด: สร้างความอบอุ่นในทีม!
อย่าลืมองค์ประกอบของมนุษย์. พลวัตทีมเชิงบวกสามารถเปลี่ยนทีมที่ดีให้กลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมได้. นี่คือวิธี:
- ความไว้วางใจ: เมื่อสมาชิกในทีมไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความร่วมมือในทีมจะเจริญงอกงาม ไม่มีการสงสัยในกันและกัน ไม่มีการเก็บงำความคิดไว้
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง: ความไม่เห็นด้วยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์สามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่แข็งแกร่งขึ้น
- เป้าหมายร่วมกัน: วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพจะรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้ทุกคนมีสมาธิ
- ความปลอดภัยทางจิตใจ: การรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่กลัวการถูกตัดสินนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีขึ้นและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำลายกำแพงด้วยการทำกิจกรรมสร้างทีม หรือเพียงแค่หาเวลาเพื่อชื่นชมความสำเร็จของกันและกัน
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การทำงานให้เสร็จ—แต่คือวิธีที่คุณทำงานร่วมกัน
🌻 จำไว้ว่า: ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น = พนักงานที่มีความสุขมากขึ้น = ลูกค้าที่พึงพอใจมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ยากที่สุดคือการหาวิธีที่จะไปถึงที่นั่น เพื่อให้ง่ายขึ้น ลองใช้กลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้
กลยุทธ์ที่ 1: เฉลิมฉลองผลงานที่มีคุณภาพ
การยอมรับไม่ใช่แค่เรื่องดี—มันจำเป็นจริงๆ ตามการสำรวจพบว่า46% ของพนักงานลาออกจากงานเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับการชื่นชม
การชื่นชมพนักงานสำหรับความพยายามของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยกย่อง. จำไว้ว่า: คำชมเชยเชิงบวกมีความสำคัญไม่แพ้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์.
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนClickUpสามารถแนะนำแนวทางได้
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน, แสดงให้เห็นถึงเส้นเวลา, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ. มันมอบโอกาสในการเฉลิมฉลองเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ.
พูดถึงเรื่องนี้แล้วClickUp Milestonesช่วยให้ติดตามการเสร็จสิ้นงานและการมีส่วนร่วมของแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย การคอยดูว่าใครกำลังทำผลงานได้ดี จะช่วยให้คุณมอบคำชื่นชมและให้รางวัลได้อย่างทันท่วงที
กลยุทธ์ที่ 2: สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
ไม่มีสูตรวิเศษสำหรับวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม. กุญแจคือให้ปฏิบัติต่อพนักงานของคุณเหมือนที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ.
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะของทีมคุณและการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง
นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีสำนักงานที่ทันสมัยพร้อมเก้าอี้บีนแบ็กและคอมบูชาให้ดื่มตลอดเวลา แต่ให้คิดแบบเรียบง่ายขึ้น เช่น การตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของทีม
อ่านเพิ่มเติม: 10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน
ความปลอดภัยทางจิตใจมักเป็นรากฐานสำคัญของการผลิตผลงานของทีม. เมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดออกมา, เสนอแนะความคิด, หรือแม้กระทั่งยอมรับข้อผิดพลาดโดยไม่กลัวการตัดสิน, สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น.
ในการศึกษาเกี่ยวกับทีมที่มีประสิทธิภาพสูงความปลอดภัยทางจิตวิทยาถูกจัดอันดับเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ทีมที่ส่งเสริมความไว้วางใจและความเปิดเผยจะเห็นการสื่อสารที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น และใช่แล้ว ข้อผิดพลาดก็น้อยลงมาก
แต่คุณจะสร้างสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้อย่างไร? เริ่มต้นด้วยการทำให้ความอ่อนแอเป็นเรื่องปกติ ยอมรับข้อผิดพลาดของคุณเองในฐานะผู้นำเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกถึงโครงการที่เส้นตายกำลังล่าช้า แทนที่จะโทษกัน ให้ส่งเสริมให้ทีมพูดคุยถึงอุปสรรคอย่างเปิดเผย บางทีเพื่อนร่วมทีมอาจต้องการความช่วยเหลือ หรือขอบเขตงานอาจประเมินต่ำเกินไป การแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเมื่อทุกคนมีความไว้วางใจกัน
สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล ให้ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อให้พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตนหากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะทำเช่นนั้นโดยตรง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ถามทีมของคุณเป็นประจำว่า "เราสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง?" คุณจะประหลาดใจกับข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมที่คำถามง่ายๆ นี้นำมาให้
กลยุทธ์ที่ 4: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิภาพการทำงานเป็นจุด T ที่การป้อนข้อมูล, ข้อเสนอแนะ, และผลลัพธ์มาบรรจบกัน เพื่อรักษาการไหลเวียนของงานให้ราบรื่น จำเป็นต้องติดตามทุกสิ่งทุกอย่างอย่างใกล้ชิด ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่โดยการอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยตนเองมากมาย
ฟีเจอร์Automations ของ ClickUpช่วยให้คุณปรับแต่งการทำงานที่น่าเบื่อ ซ้ำซาก (และมักไม่มีมูลค่าสูง) ได้ตามใจต้องการ
ต้องการให้ลำดับความสำคัญของงานอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการมอบหมายหรือไม่? หรือให้สถานะเปลี่ยนเมื่อมีการติดแท็ก? ระบบการทำงานอัตโนมัติจะดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปตามต้องการ
หากคุณรู้สึกสับสนในขั้นตอนใดก็ตาม ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณด้วย ClickUp AI และเทมเพลตสำเร็จรูปนับพันรายการ
- ClickUp Brainคาดการณ์งานและปรับแต่งกระบวนการทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และความต้องการของโครงการ มันมีความสามารถในการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยลดเวลาในการวางแผนอย่างมากและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
- แม่แบบเช่น "แม่แบบการใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว—ซึ่งเป็นความท้าทายที่หลายคนคุ้นเคยดี
อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพพนักงานในปี 2024
กลยุทธ์ที่ 5: การจัดการเป้าหมายและความรับผิดชอบของทีม
นี่คือความจริงที่น่าตกใจ: เกือบ43% ของพนักงานในสหรัฐฯ รายงานว่ารู้สึกตึงเครียดหรือกดดันระหว่างวันทำงานสำหรับผู้ที่มีความปลอดภัยทางจิตใจในระดับต่ำ ตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้นถึง 61% โอ้โห!
แต่ความเครียดไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนร่วมทางตลอดเวลา การจัดการเชิงรุกเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งเป้าหมายและการมอบหมายความรับผิดชอบ สามารถลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้
แล้วเราจะทำได้อย่างไร? ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ ซึ่งทุกคนเข้าใจและสามารถร่วมมือกันได้
ก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงวิธีที่ ClickUp สามารถก้าวขึ้นมาในสถานการณ์เช่นนี้ แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ลองมาดูตัวอย่างกัน
📌 ตัวอย่าง:
- เป้าหมาย: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับร้านค้าปลีกออนไลน์
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับร้านค้าปลีกออนไลน์
- เป้าหมาย: ลดเวลาการตอบสนองเฉลี่ยจากสี่ชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงภายในห้าเดือน เพิ่มคะแนน Net Promoter Score (NPS) จาก 25 เป็น 50 ภายในเจ็ดเดือน
- ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยจากสี่ชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงภายในห้าเดือน
- เพิ่มคะแนน Net Promoter Score (NPS) จาก 25 เป็น 50 ภายในเจ็ดเดือน
- เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับร้านค้าปลีกออนไลน์
- ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยจากสี่ชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงภายในห้าเดือน
- เพิ่มคะแนน Net Promoter Score (NPS) จาก 25 เป็น 50 ภายในเจ็ดเดือน
เมื่อเป้าหมายถูกกำหนดไว้แล้ว ให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอน และจัดกลุ่มงานไว้ภายใต้แต่ละขั้นตอนเพื่อให้ได้แผนที่ชัดเจน จากนั้น ให้แบ่งปันและมอบหมายงาน
ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการจัดการปริมาณงาน
มันคือการทำให้มั่นใจว่าภาระงานมีความสมดุล
นี่คือจุดที่มุมมอง Workload ของ ClickUpโดดเด่น มันจะสแกนเพื่อดูความสามารถของทีมคุณ:
- ดูว่าสมาชิกแต่ละคนมีเวลาว่างเท่าไร
- แสดงภาพภาระงานตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือน
- ปรับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องรับภาระมากเกินไป
ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าไม่มีใครรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระทั้งโลกไว้เพียงลำพัง ในขณะที่คนอื่นลอยตัวไปอย่างสบาย
อ่านเพิ่มเติม: วิธีวางแผนและดำเนินการสปรินท์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6: แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การใช้วิธีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าทีมของคุณกำลังทำได้ดีในด้านใด มีจุดที่ควรปรับปรุงตรงไหน และจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในทุกด้านได้อย่างไร
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบกับทีมของคุณเป็นประจำ—สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจว่าพวกเขากำลังบรรลุ เกิน หรือต่ำกว่าเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างเช่น ทีมสนับสนุนลูกค้าอาจมุ่งเน้นที่:
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT): ลูกค้าของคุณพอใจกับบริการมากน้อยเพียงใด?
- เวลาตอบกลับครั้งแรก (FRT): ความรวดเร็วในการตอบข้อสงสัยเป็นอย่างไร?
- คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES): ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ง่ายเพียงใด?
เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน ใช้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่เป็นตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ, หรือตามงาน
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpมีประโยชน์สำหรับการติดตามความคืบหน้าและดึงข้อมูลเชิงลึก
คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับบรรยากาศขององค์กรของคุณได้—สีแบรนด์, โลโก้, เป็นต้น นอกจากนี้,มุมมองที่กำหนดเองของ ClickUpยังมอบความยืดหยุ่น: สามารถสลับระหว่างรายการ, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, หรืออะไรก็ตามที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ
📌 ตัวอย่าง: พิจารณาแดชบอร์ดการดำเนินงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดของคุณ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงความเร็วในการพัฒนา (sprint velocity) อัตราการเผาไหม้ (burn-up และ burn-down rates) ระยะเวลาเตรียมงาน (lead time) ระยะเวลาวงจร (cycle time) และแผนภูมิการไหลสะสม (cumulative flow charts) การมองเห็นข้อมูลในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้นำทีมและสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วย ClickUp เราได้สร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าสามารถติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างลูกค้าที่อยู่คนละทวีป ทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของตน
ถัดไป,เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับการติดตามผลงานของทีม มันถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพและติดตามแนวโน้มตลอดเวลา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกคนยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง—แม้ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนในปัจจุบัน
สำหรับมุมมองโดยละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทีมคุณฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้การบันทึกชั่วโมงการทำงานเป็นเรื่องง่าย
ด้วยระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติ ทีมงานสามารถติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำ ลดข้อผิดพลาด และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและปริมาณงานแบบเรียลไทม์
อ่านเพิ่มเติม: 12 แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีใน Excel & ClickUp
กลยุทธ์ที่ 7: การมอบโอกาสในการเป็นพี่เลี้ยงภายในทีม
โปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตของทีมได้ ผู้ให้คำปรึกษาช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายได้ ในขณะที่ผู้ให้คำปรึกษาเองก็พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของตน—เป็นโอกาสในการเติบโตร่วมกัน
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับกระบวนการให้คำปรึกษา เช่น การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านหรือการทำความเข้าใจบทบาทใหม่
ในขณะที่การประชุมอย่างเป็นทางการมีประโยชน์ การพบปะแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยสั้นๆ ระหว่างดื่มกาแฟ หรือการสนทนาสบายๆ ในช่วงพัก อาจมีผลกระทบมากกว่าในบางครั้ง เช่น การเชื่อมต่ออย่างไม่เป็นทางการระหว่างนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้บริหารฝ่ายขายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและการปรับปรุงความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งเสริมการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับ! จับคู่พนักงานอาวุโสกับพนักงานใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานอาวุโสได้อัปเดตเครื่องมือและแนวโน้มใหม่ๆ ในขณะที่พนักงานใหม่ได้พัฒนาความมั่นใจและทักษะความเป็นผู้นำ เป็นถนนสองทางสู่การเติบโต!
กลยุทธ์ที่ 8: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
สภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งปันความรู้และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้
แต่พูดตามตรง มันต้องใช้มากกว่าเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้คนเริ่มพูดคุย วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสารอย่างเปิดเผยและการทำงานเป็นทีม
ยกตัวอย่างเช่นClickUp Docs
นี่ไม่ใช่แค่หน้าเว็บที่หยุดนิ่ง; แต่เป็นเอกสารที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสมาชิกทีมสามารถแก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์. ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าคุณกำลังทำงานกับเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่—ทุกอย่างจะอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกัน ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร).
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับทีมที่ชอบการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน ความคิดเห็นแบบมีลำดับภายในงานของ ClickUp จะทำให้การให้ข้อเสนอแนะและการอัปเดตเป็นเรื่องง่าย
เมื่อถึงเวลาประชุม คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการประชุมใด ๆ ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถจัดการงานควบคู่ไปกับตารางการประชุมของคุณ และซิงค์กับ Google Calendar ได้ ทำให้คุณอยู่ในระบบตลอดเวลา
กลยุทธ์ที่ 9: การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความหลากหลายในการวางแผนทีม
ทีมที่เปิดกว้างไม่เพียงแต่ทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างนวัตกรรมได้ดีขึ้นอีกด้วย
รายงานของ McKinsey เปิดเผยว่า บริษัทที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีกว่าคู่แข่งที่ไม่ให้ความสำคัญกับความครอบคลุมถึง36%
แต่การมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้ครบเท่านั้น; มันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกเสียงมีความสำคัญ เริ่มต้นด้วยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของสมาชิกทีมที่ยังไม่ได้รับการเป็นตัวแทนในการตัดสินใจและการวางแผน
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าลืมให้ทีมการตลาด ทีมออกแบบ และทีมวิศวกรรมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย คุณจะได้ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่อาจมองข้ามไป เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน
กลยุทธ์ที่ 10: โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา
การรักษาให้ทีมมีความท้าทายและพึงพอใจคือสูตรสำเร็จ
หากคุณอยู่ในโลกธุรกิจมาสักพัก คุณจะรู้ว่าพนักงานไม่ได้ต้องการแค่เข้างานและออกงานเท่านั้น—พวกเขาต้องการเติบโต เรียนรู้ และก้าวหน้าในอาชีพของตน
นอกจากนี้ การจ้างงานและฝึกอบรมพนักงานใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรักษาและพัฒนาทักษะของพนักงานปัจจุบันอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์
ปัญหาเดียวคือความยุ่งยากของการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ClickUp Clipsแก้ไขปัญหานั้นได้! ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มเสียงบรรยาย และแชร์กับทีมของคุณได้ทันที ต้องการอธิบายขั้นตอนหรือให้ข้อเสนอแนะใช่ไหม? ไม่ต้องเสียเวลาประชุม 20 นาที แค่ส่งวิดีโอสั้น ๆ ที่กระชับแทน
อ่านเพิ่มเติม: 15 เทคนิคการจัดการเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
กลยุทธ์ที่ 11: การให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะคือหัวใจสำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จ เป็นวิธีที่คุณช่วยให้แต่ละคนเติบโต ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน
เคล็ดลับคืออะไร? สร้างสมดุลระหว่างคำชมเชยเชิงบวกและคำติชมที่สร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ควรมาพร้อมกับเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้—สิ่งที่จับต้องได้ซึ่งทีมของคุณสามารถทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ไม่ว่าข้อเสนอแนะจะยากเพียงใด ควรจบลงด้วยโน้ตที่ดีเพื่อรักษาขวัญกำลังใจให้คงอยู่
เข้าสู่เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp เครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบการประเมินตนเอง การตรวจสอบจากผู้จัดการ และการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพแบบร่วมมือกัน
🧠 คุณรู้หรือไม่: พนักงานต้องการคำติชมเกี่ยวกับผลงานเพื่อพัฒนาทักษะและปลดล็อกศักยภาพของตนเอง? ที่จริงแล้วงานวิจัยพบว่า 80% ของพนักงานที่ได้รับคำติชมที่มีความหมายเป็นประจำทุกสัปดาห์ รายงานว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่
กลยุทธ์ที่ 12: การจัดการปริมาณงานที่สมจริง
เมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน การมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าเสมอไป
การสื่อสารกับทีมของคุณเกี่ยวกับปริมาณงานของพวกเขาและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นอาจดูเหมือนขัดแย้งกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่จริงๆ แล้วเป็นวิธีที่ดีกว่า
ปริมาณงานที่สมเหตุสมผลช่วยลดข้อผิดพลาดและให้เพื่อนร่วมทีมช่วยเหลือกันได้เมื่อจำเป็น
เทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUpช่วยในการติดตามปริมาณงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้น นี่คือแนวคิด:
จินตนาการว่าคุณกำลังบริหารการเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่มีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน—การออกแบบ, การสร้างเนื้อหา, และการจัดตารางโฆษณา.
ด้วยมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่านักออกแบบกราฟิกจะไม่ถูกงานที่มีกำหนดส่งในวันเดียวกันมากเกินไป
อ่านเพิ่มเติม: 15 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลการทำงานของทีมคุณ
ในขณะเดียวกัน หากคุณกำลังดูแลโครงการก่อสร้างที่มีกำหนดเวลาที่เข้มงวดมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามการพึ่งพาของงานต่างๆ ได้ เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่างานฐานรากเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มงานโครงสร้าง แผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกจะคำนวณตารางเวลาและเส้นทางวิกฤตใหม่หากเกิดความล่าช้า
อ่านเพิ่มเติม: เปิดประตูสู่อนาคตแห่งประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
กลยุทธ์ที่ 13: สร้างความไว้วางใจและความเป็นอิสระ
ความไว้วางใจคือกาวที่ยึดทีมให้อยู่ด้วยกัน
จากการวิจัยพบว่า พนักงานไว้วางใจผู้นำที่แสดงออกถึงการสื่อสารที่ชัดเจน มีความมั่นใจในอนาคต และมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
เพื่อสร้างความไว้วางใจ ให้เริ่มต้นจากผู้นำระดับสูง ฝึกอบรมผู้จัดการให้สื่อสารอย่างโปร่งใส ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และเป็นแบบอย่างที่ดี ความไว้วางใจสามารถแพร่กระจายได้—เมื่อพนักงานเห็นผู้นำของตนมีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็จะส่งต่อไปยังสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ
ในขณะเดียวกันคุณสมบัติของ ClickUp เช่น การมอบหมายงานพร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจนและความคาดหวังที่ชัดเจน ช่วยให้พนักงานจัดการความรับผิดชอบของตนได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 14: การกำหนดมาตรฐานการสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับทีมระยะไกล
ทีมระยะไกลเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีความชัดเจน—หรือพังทลายหากขาดสิ่งนี้ การกำหนดมาตรฐานการสื่อสารช่วยจัดการความคาดหวังภายในทีมที่มีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
คุณสามารถเริ่มปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้โดยการสร้าง:
- ช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ (เช่น ClickUp Chat สำหรับคำถามด่วน, อีเมลสำหรับการอัปเดตโดยละเอียด)
- ระยะเวลาการตอบกลับที่คาดหวัง (เช่น ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับงานที่ไม่เร่งด่วน)
- มารยาทในการประชุม (เช่น เปิดหรือปิดกล้อง, อ่านเอกสารล่วงหน้า)
กลยุทธ์ที่ 15: จัดการประชุมแบบยืน
ไม่มีใครอยากทำงานกับคนที่ชอบจู้จี้จุกจิก แต่พูดตามตรง—ผู้จัดการที่ไม่สนใจงานก็ไม่ได้ดีกว่ามากนัก
การประชุมแบบประจำสร้างสมดุลที่ลงตัว มอบพื้นที่ที่สม่ำเสมอให้พนักงานได้แบ่งปันความคืบหน้าของโครงการ ฉลองความสำเร็จ หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานร่วมกับผู้จัดการของพวกเขา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งวาระการประชุมล่วงหน้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำงานหรือทบทวนเป้าหมายของทีม การแจ้งให้ทีมทราบถึงสิ่งที่ต้องหารือล่วงหน้าจะทำให้ทุกคนเตรียมตัวมาพร้อมและทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 16: เคารพเวลาทำงานและเวลาหยุดพัก
หากทีมของคุณติดอยู่กับอีเมลหรือข้อความตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ พวกเขาไม่ได้ผ่อนคลาย แต่กำลังทำงานล่วงเวลาฟรีๆ และนั่นคือตั๋วเที่ยวเดียวสู่เมืองแห่งความเหนื่อยล้า
การสนับสนุนให้ทีมของคุณหยุดพักจากงานในช่วงวันหยุดหรือเวลาส่วนตัวไม่ใช่การใจดี—แต่เป็นการใช้ความฉลาด ทีมที่พักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเสร็จเร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง
🧠 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาล่าสุดเปิดเผยว่าการไม่สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวส่งผลกระทบมากกว่าแค่การทำงาน—มันยังกระทบต่อชีวิตส่วนตัวด้วย โดย 48.8% รายงานว่ามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เสียหาย และ 37.8% เผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
โรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว แต่ ClickUp ช่วยคุณได้ในข้ามคืน
นักเขียนชาวละตินชื่อ พับบิลิอุส ซีรัส เคยกล่าวไว้ว่า "การทำสองสิ่งพร้อมกัน คือการทำไม่ได้ทั้งสองสิ่ง"
คำพูดที่ชาญฉลาด โดยเฉพาะในโลกที่หมกมุ่นกับการทำหลายอย่างพร้อมกันในปัจจุบัน นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp จัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้ทีมของคุณมีอิสระในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญจริงๆ
รับฟังจากธุรกิจอย่าง Yoga International และทีมซอฟต์แวร์ของ Pressed Juices ซึ่งได้เห็นการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานของทีมถึง 50% และ 30% ตามลำดับ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องขยายขนาดทีมเลย
ด้วยคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อรวมข้อมูลและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาไปกับงานที่มีผลกระทบอย่างแท้จริง
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณหรือไม่?สร้างบัญชีฟรีบน ClickUp วันนี้!