10 เครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในปี 2025

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการทำงานทางไกลและทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน การติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสามารถกลายเป็นปัญหาที่ปวดหัวได้อย่างรวดเร็ว
การเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต้องใช้แนวทางที่ละเอียดอ่อน ไม่ว่าคุณจะดูแลพนักงานแบบพบหน้าหรือทางไกล ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานควรเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณใช้
คุณจะต้องค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ดีที่สุดควรเพิ่มคุณค่าให้กับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไม่ใช่ลดทอนคุณค่าลง
เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคืออะไร?
เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมของคุณ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามกิจกรรมของพนักงานสำหรับทีมระยะไกล อุปกรณ์มือถือ และอื่นๆ ได้
คุณสมบัติทั่วไปของซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ได้แก่:
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้
- รายงานผลผลิตอย่างละเอียด โดยใช้ตัวชี้วัดผลผลิตและการติดตามเวลาของพนักงาน
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการงานเพื่อติดตามเวลาที่พนักงานใช้ไปกับงานเฉพาะ
- การควบคุมเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อบันทึกข้อมูลเมตริก รวมถึงการบันทึกการกดแป้นพิมพ์และการติดตามแอปพลิเคชัน
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ระบบอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าซอฟต์แวร์ตรวจสอบพนักงานของคุณจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่องและแบบไดนามิกในเบื้องหลัง คุณสามารถสร้างรายงานโดยละเอียดจากข้อมูลนี้เพื่อช่วยคุณจัดการประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถจัดการปริมาณงานของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถระบุและยกย่องพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนดได้อีกด้วย
คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่คุณได้รับเพื่อสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เป็นกลางมากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น
ประโยชน์ของเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามพนักงานไม่ได้มีเพียงแค่ฟังก์ชันการติดตามเวลาพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังช่วยในการติดตามพนักงานทางไกล ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรโดยรวมได้ในที่สุด
หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่ง นี่อาจเป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทีมของคุณรอคอยอยู่
ใช้เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของทีมคุณ ปรับปรุงวิธีการใช้เวลาทำงานของพนักงานทางไกลให้เหมาะสมที่สุด ระบุภัยคุกคามภายในที่อาจกระทบต่อประสิทธิภาพของทีม และตรวจสอบรายงานโครงการอย่างละเอียดเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ด้วยคุณสมบัติการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เหมาะสม เครื่องมือของคุณไม่จำเป็นต้องทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกแปลกแยก คุณสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการแทน เช่นรูปแบบการจัดการการทำงานร่วมกันที่มีความสุกสมบูรณ์ ช่วยทั้งพนักงานที่ทำงานทางไกลและพนักงานที่ทำงานในสถานที่เดียวกัน
10 เครื่องมือสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในปี 204
1.คลิกอัพ
เราเริ่มต้นรายการของเราด้วยเครื่องมือที่ไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานแบบธรรมดา แต่เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงเครื่องมือติดตามและจัดการงานที่ช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ
ใช่, มันรวมถึงการติดตามเวลาพื้นฐาน แต่ ClickUp ไปไกลกว่าคุณสมบัติพื้นฐานนี้มาก. มันมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะกับการวิเคราะห์การผลิต เช่น รายงานละเอียดในระดับงานหรือโครงการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Time Tracking: เครื่องมือสำหรับติดตามกิจกรรมของพนักงานที่สามารถใช้ได้บนทุกอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการทำงานของคุณ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome อีกด้วย
- แดชบอร์ด ClickUp: เครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมและระดับสูงเกี่ยวกับโครงการแต่ละโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ClickUp Goals: คุณสมบัติที่เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่ต้องการกับงานที่กำลังทำอยู่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน และทำให้การทำงานของคุณมีกลยุทธ์มากขึ้น
- มุมมองโครงการ ClickUp: ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย ทีมงานของคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานของพวกเขาในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา
- ClickUp Docs: ฟังก์ชันการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระยะไกลของคุณและสามารถใช้งานได้กับทีมทุกขนาด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการติดตามพนักงานโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าบางคุณสมบัติ (เช่น การติดตามตำแหน่งของพนักงานหรือการใช้งานเมาส์และคีย์บอร์ด) อาจไม่มีให้ใช้
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดกับแอปมือถือ ClickUp อื่นๆ โดยฟีเจอร์ขั้นสูงมักจะมีให้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อปเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. เทรามินด์
Teramind เป็นซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ตรงไปตรงมามากขึ้น มันมีความสามารถในการติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของพนักงานข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยป้องกันการคุกคามจากภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พนักงานที่ทำงานทางไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teramind
- รายงานธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูงที่เปลี่ยนการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- เครื่องมือจัดการความเป็นส่วนตัวของพนักงานที่ปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัทโดยไม่ลดประสิทธิภาพการตรวจสอบ
- การบันทึกวิดีโอระยะไกลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพนักงานและสามารถยืนยันพฤติกรรมที่น่าสงสัยของพนักงานได้
- การบันทึกการกดแป้นพิมพ์และการเข้าถึงเดสก์ท็อประยะไกลที่ป้องกันการกระทำที่เป็นอันตรายก่อนที่จะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบริษัท
ข้อจำกัดของ Teramind
- รองรับ macOS อย่างจำกัด และไม่มีให้สำหรับ Linux ซึ่งหมายความว่าเฉพาะบริษัทที่ใช้งานบน Microsoft Windows และอุปกรณ์มือถือเท่านั้นที่สามารถพิจารณาตัวเลือกนี้ได้อย่างเป็นจริง
- การตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อนอาจลดประโยชน์ในทันทีของเครื่องมือติดตามพนักงานขั้นสูง
ราคาของ Teramind
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- UAM: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- DLP: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Teramind
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
3. ไทม์ ด็อกเตอร์
ตัวเลือกการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในรายการนี้ Time Doctor เป็นมาตรฐานสำหรับการติดตามเวลาและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานมาเป็นเวลานาน
Time Doctor ไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ชื่อเสียงเท่านั้น การติดตั้งใช้เวลาเพียงห้านาที ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทั้งผู้ควบคุมงานและมืออาชีพที่ต้องการติดตามตารางเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- ระบบเริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อพนักงานเปิดคอมพิวเตอร์ ทำให้การติดตามการเข้างานและชั่วโมงการทำงานของพนักงานง่ายขึ้น
- ตัวเลือกการติดตามเวลาอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า Time Doctor สามารถเริ่มการติดตามได้ทันทีที่พนักงานเริ่มทำงาน
- คะแนนประสิทธิผลสำหรับแต่ละไซต์ ช่วยให้สมาชิกในทีมระบุได้ว่าเวลาของพวกเขาควรใช้ไปกับงานใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
- การติดตามการใช้งานแบบเฉื่อย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบันทึกการกดแป้นพิมพ์ จะตรวจจับเมื่อพนักงานไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ และทำเครื่องหมายว่าพวกเขาไม่ใช้งาน
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด ซึ่งอาจสร้างความยากลำบากเมื่อต้องทำงานจากระยะไกล
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้ใช้งานยาก
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $5.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $8. 40/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16.70 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
4. Whatfix
Whatfix เป็นแพลตฟอร์มการนำระบบดิจิทัลมาใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล แม้ว่าจะไม่ได้ให้บริการการติดตามพนักงานในความหมายที่เข้มงวดที่สุด แต่ก็สามารถช่วยให้ทีมใช้เวลาในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ให้น้อยลง และใช้เวลาในการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Whatfix
- การนำชมแบบโต้ตอบและเครื่องมือผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายความว่าพนักงานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับตำแหน่งที่พนักงานใช้เวลาบนแพลตฟอร์ม ช่วยให้สามารถจัดหาโอกาสการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น
- การสร้างเนื้อหาที่ง่ายสำหรับผู้จัดการใหม่ที่ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน
- คลังวิดเจ็ตที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งเครื่องมือตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Whatfix
- ทำงานได้ดีที่สุดกับแอปพลิเคชันที่มีกระบวนการทำงานแบบเส้นเดียว ดังนั้นจึงมีข้อจำกัดในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสำหรับแอปขนาดใหญ่ที่มีหลายเส้นทาง
- การขาดการวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้ยากต่อการได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของพนักงาน
ราคาของ Whatfix
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Whatfix
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 290+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. Hubstaff
นี่คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จนเราต้องจัดทำรายการทางเลือกของ Hubstaff ขึ้นมา แต่ด้วยคลังฟีเจอร์ที่ครอบคลุม รวมถึงการจัดการพนักงานระยะไกลและการติดตามเวลาทำงานอัตโนมัติ ก็ยังคงทำให้โปรแกรมนี้สมควรได้รับการจัดอยู่ในรายชื่อนี้
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติช่วยให้การติดตามเวลาและการจัดตารางงานของพนักงานเป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่จัดการด้วยตนเอง เช่น การติดตามนิสัยและการตรวจสอบประจำวัน สำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนใช้
- การติดตามพนักงานผ่านระบบจีโอเฟนซิ่งเพื่อตรวจสอบเวลาที่สมาชิกในทีมของคุณใช้ในแต่ละสถานที่ทำงาน
- การผสานรวมกับ Hubstaff Talent และ Hubstaff Tasks เพิ่มการจัดการงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับชุดเครื่องมือติดตามพนักงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- การติดตามเวลาทำงานแบบแอคทีฟและแบบเปิดอาจสร้างความเครียดให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน ซึ่งอาจทำให้ตัวชี้วัดการติดตามประสิทธิภาพการทำงานคลาดเคลื่อนได้
- ในรายงานบางฉบับไม่มีทศนิยมสำหรับชั่วโมง ทำให้ยากต่อการติดตามทีมของคุณในระดับรายละเอียดและปรับปรุงการจัดการเวลา
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
6. ActivTrak
ActivTrak โดดเด่นด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แม้ว่าจะมีเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่คล้ายคลึงกับโปรแกรมอื่น ๆ ในรายการนี้ แต่ข้อมูลเชิงลึกและแดชบอร์ดขั้นสูงของ ActivTrak ช่วยให้แตกต่างจากคู่แข่ง และนำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak
- แดชบอร์ดข้อมูลอัจฉริยะด้านกำลังคนแบบครบวงจรช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
- ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกด้านตำแหน่งที่ตั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานแบบกระจาย
- การวิเคราะห์ผลกระทบช่วยให้คุณระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในองค์กรต่อประสิทธิภาพของทีม
- การรายงานขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงานที่ดีที่สุดของคุณในภารกิจที่กำหนด และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้กับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ ActivTrak
- การติดตั้งและการเริ่มต้นใช้งานใช้เวลานานกว่าซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานส่วนใหญ่ในรายการนี้
- การจัดหมวดหมู่เว็บไซต์และกิจกรรมอาจใช้เวลานาน ทำให้ผลลัพธ์เริ่มต้นล่าช้า
ราคาของ ActivTrak
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (540+ รีวิว)
7. ฉันทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว
I Done This เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ติดตามเวลาพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการจัดการงานบางส่วน โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้มีความเรียบง่ายและมีฟีเจอร์น้อยที่สุด เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้มากที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ I Done This
- ฟีเจอร์เช็คอินรายวันที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตความคืบหน้าให้ผู้อื่นทราบได้อย่างรวดเร็วทุกเช้า
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นในรายงานที่อนุญาตให้มีการให้เหตุผลสำหรับงานประเภทต่างๆ
- การซิงค์ทีมช่วยให้หัวหน้างานและทีมงานสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและเรียบง่ายทำให้การนำไปใช้และการใช้งานประจำวันเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของสิ่งที่ฉันได้ทำแล้ว
- การมุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายโดยเจตนาหมายถึงมีฟีเจอร์น้อยกว่าซอฟต์แวร์การตรวจสอบบางตัวในรายการนี้
- ฟังก์ชันการค้นหาที่จำกัด ทำให้ยากต่อการค้นหาและตรวจสอบงานที่ผ่านมา
ราคาของฉันได้ทำสิ่งนี้
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก I Done This
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
8. ProofHub
หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมติดตามประสิทธิภาพที่เน้นการจัดการโครงการ ProofHub คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ โปรแกรมนี้เพิ่มการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายเข้าไปในคุณสมบัติการติดตามพนักงานพื้นฐานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงานได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่แนบโดยตรงกับงานแต่ละรายการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและเวิร์กโฟลว์ช่วยให้โครงการที่ไม่เหมือนใครที่สุดสามารถดำเนินการได้
- การรายงานระดับพนักงานทำให้การติดตามทีมง่ายขึ้น
- การผสานการทำงานระหว่าง Slack และ Microsoft Teams ทำให้การสื่อสารกับพนักงานที่ทำงานระยะไกลเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ระบบแจ้งเตือนแบบจำกัด หมายความว่าสมาชิกในทีมอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนงาน
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการขั้นสูง เนื่องจากขาดคุณสมบัติเช่น บันทึกกลาง, มุมมองโครงการหลายแบบ, และข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. การทำงานเป็นทีม
แม้ว่า Teamwork จะเป็นโปรแกรมการจัดการโครงการเป็นหลัก แต่ก็ยังมีตัวเลือกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ด้วยการติดตามเวลาและการจัดการทรัพยากร คุณสามารถสร้างความผูกพันในขณะที่ทีมของคุณทำงานได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- รายงานขั้นสูงและคุณสมบัติการจัดการช่วยให้สมดุลความสามารถของทีมสำหรับปริมาณงานที่สมจริงและสมดุลมากขึ้น
- คุณสมบัติการจัดการลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บประวัติลูกค้า รวมถึงการสื่อสารและการเงิน ในที่เดียว
- การติดตามเวลา งบประมาณ และค่าใช้จ่ายช่วยให้การจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นประจำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- การผสานรวมกับระบบภายนอกบางอย่าง เช่น ฟังก์ชันแชทและ CRM อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าโซลูชันเฉพาะทาง
- การบันทึกเวลาไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเสมอไป ซึ่งจำกัดความสามารถในการตรวจสอบพนักงาน
ราคาสำหรับการทำงานเป็นทีม
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- จัดส่ง: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
10. สมาร์ททาสก์
SmartTask เป็นโปรแกรมจัดการโครงการเฉพาะทางอีกตัวหนึ่ง ความสามารถในการติดตามเวลาทำให้เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้ทั้งแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ ซึ่งให้บริบทที่ดีขึ้นต่อความต้องการและความสำเร็จของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ SmartTask
- การติดตามเวลาและงบประมาณจะไหลเข้าสู่รายงานโครงการขั้นสูงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายทำให้เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดของธุรกิจ
- การฝึกอบรมและการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นฟรีช่วยให้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นกระบวนการที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ SmartTask
- คุณสมบัติการติดตามเวลาอาจหยุดทำงานเมื่อมีแท็บเปิดอยู่หลายแท็บ ทำให้การใช้งานมีข้อจำกัด
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อน ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลหลักของโครงการและงาน
ราคาของ SmartTask
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว SmartTask
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยเครื่องมือติดตามพนักงานจาก ClickUp
การค้นหาซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องยาก มีตัวเลือกและวิธีการมากมายในการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ จนอาจทำให้คุณตัดสินใจล่าช้าได้
แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น ทำไมต้องมองหาเครื่องมือภายนอกเมื่อบัญชีฟรีกับ ClickUp หมายความว่าคุณไม่ต้องมองหาอีกต่อไป?
สร้างบัญชีฟรีของคุณวันนี้และเริ่มเก็บเกี่ยวประโยชน์ของเครื่องมือจัดการงานที่ครอบคลุมนี้!