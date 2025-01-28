10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Hubstaff ปี 2025

ด้วยจำนวนเคล็ดลับ เครื่องมือ และเทคนิคที่ช่วยประหยัดเวลาที่มีอยู่ในมือของเรา การเสียเวลา ไม่ใช่ข้อแก้ตัวอีกต่อไปแล้ว 😳
ปฏิทินของคุณอาจถูกจัดสรรเวลาไว้เป็นวินาทีแล้วก็ได้!
อย่างไรก็ตาม มันยากที่จะรู้ว่าเวลาของเราหายไปไหนในแต่ละวัน และบางครั้งการหาหลักฐานการทำงานสำหรับทุกนาทีที่เสียไปก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย! เราเข้าใจค่ะ 🫶🏼
ซอฟต์แวร์การจัดการเวลาเช่น Hubstaff มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้
ด้วยคุณสมบัติในการดูแลพนักงานของคุณ ติดตามเวลาการทำงานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ และทำให้กระบวนการกรอกเวลาเป็นอัตโนมัติ Hubstaff ดูเหมือนจะเป็นความฝันที่เป็นจริงของผู้จัดการทุกคน! แต่จริงๆ แล้ว มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย 🫠
ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญปัญหาการใช้งาน Hubstaff ในตอนนี้ หรือกำลังลังเลว่า Hubstaff เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับคุณหรือไม่ คุณมาถูกที่แล้ว! อ่านต่อเพื่อที่เราจะพาคุณไปสำรวจทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Hubstaff ก่อนตัดสินใจซื้อ และทางเลือกยอดนิยม 10 รายการสำหรับคุณ
Hubstaff คืออะไร?
Hubstaff เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานสำหรับโครงการที่ช่วยให้ทีมจัดการกำลังคนผ่านฟีเจอร์ที่อิงตามเวลา รวมถึงรายงาน การติดตามด้วย GPS บันทึกเวลาทำงาน และการออกใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์ห้าประเภทประกอบเป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนทั้งหมดของ Hubstaff:
- Hubstaff Time สำหรับการติดตามเวลาพื้นฐานและรายงาน
- Hubstaff Desk สำหรับบันทึกเวลาทำงาน, หลักฐานการทำงาน, และการติดตาม URL
- ฮับสตาฟ ฟีลด์ สำหรับการจัดการทีมในสถานที่
- Hubstaff Tasks สำหรับการจัดการโครงการทั่วไป
- Hubstaff Talent สำหรับดึงดูดพนักงานระยะไกล
แต่ละผลิตภัณฑ์มีแผนราคาแยกต่างหาก และแม้ว่ากรณีการใช้งานจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยเสาหลักสี่ประการเดียวกัน: การติดตามเวลา,การตรวจสอบพนักงาน, การจัดการกำลังคน, และ การจัดการโครงการ—แต่สามหมวดแรกคือจุดที่ Hubstaff โดดเด่นจริงๆ มีฟีเจอร์มากมายอยู่ในสี่หมวดนี้ บางส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ:
- การติดตามเวลาข้ามอุปกรณ์
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาออนไลน์อัตโนมัติ
- การรายงานเวลาและข้อมูลเชิงลึก
- URL ของพนักงาน, กิจกรรม, ภาพหน้าจอ และการตรวจสอบแอป
- เครื่องมือจัดตารางงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
- การติดตามด้วยระบบ GPS
- การติดตามเงินเดือนและใบแจ้งหนี้
แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มป้อนบัตรบริษัทของคุณลงในหน้าการเรียกเก็บเงินของ Hubstaff สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัดและความท้าทายต่างๆ
เราชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่แพ้ใคร แต่ต้องแลกมาด้วยอะไร? โปรดตระหนักว่าผลิตภัณฑ์อย่าง Hubstaff—ซึ่งสามารถถ่ายภาพหน้าจอของพนักงานได้ทุก 10 นาที เปิดเผยประวัติการค้นหา และติดตามการใช้งานเมาส์ของคุณ—อาจทำให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจ
ข้อมูลเวลาประเภทนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในการค้นหาช่องว่างในประสิทธิภาพการทำงานและทำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น แต่ยังมีวิธีอื่นในการติดตามเวลาตลอดทั้งวันที่ไม่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ Hubstaff ยังขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่สำคัญหลายประการ รวมถึงมุมมองเวิร์กโฟลว์หลักหลายแบบ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน เครื่องมือระดมความคิด ตัวแก้ไขเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันแพง! หากคุณอยู่ในทีมที่มีมากกว่าสองคน คุณจะถูกบังคับให้ใช้แผน Time Pro ของ Hubstaff ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ $8.33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
โชคดีสำหรับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับสิ่งนี้! คุณสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคของ Hubstaff ได้ด้วยการลงทุนเวลาของคุณไปกับหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดแทน 🙂
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Hubstaff ที่คุณควรลองใช้ตอนนี้
การจัดการเวลาโครงการอย่างถูกต้องนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การติดตามเวลาของพนักงานของคุณเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่คุณทำ กับข้อมูลนั้นต่างหากที่ทำให้เกิดความแตกต่าง แทนที่จะเฝ้าติดตามทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขา คุณควรลงทุนเวลาและพลังงานของคุณไปกับทางเลือกแทน Hubstaff ที่สามารถทำอะไรได้มากกว่ากับเวลาที่คุณติดตาม!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่สร้างขึ้นสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในฐานความรู้แบบไดนามิกเดียว ฟีเจอร์ที่ครบครันและช่วยประหยัดเวลาได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ปรับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ตัวจับเวลาแบบรวมศูนย์ และมุมมองเวิร์กโฟลว์ที่แสดงผลอย่างชัดเจนมากกว่า 15 รูปแบบเพื่อบริหารจัดการประสิทธิภาพจากทุกมุมมอง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันใหม่ ปรับกำหนดเวลาโครงการให้อยู่ในงบประมาณ หรือออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า ClickUp ก็ช่วยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึก, ป้ายกำกับ, และแท็กเพื่อบริบทในทุกการบันทึกเวลา พร้อมการกรองและจัดเรียงขั้นสูง
- มุมมองที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองปริมาณงานเพื่อกระจายงานในทีม
- การติดตามเวลาโครงการที่ยืดหยุ่นสามารถเริ่มและหยุดเวลาได้จากอุปกรณ์ใด ๆ งาน หรือหน้าต่าง
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ
- สูตรอัตโนมัติเพื่อคำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ
- รายงานระดับสูงที่สามารถจัดกลุ่มรายการตามประมาณเวลา วันที่และเวลา บัญชีหรือไม่บัญชี และอื่น ๆ
- เทมเพลต: ใช้เทมเพลตการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาปรับตัวในการเรียนรู้ฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
- บางมุมมองยังไม่ได้ให้บริการในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,510 รายการ)
2. nTask
nTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานและโครงการแบบร่วมมือที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการ งาน ทรัพยากร การสื่อสาร และอื่นๆ ได้ มันมอบความสามารถให้ผู้ใช้สามารถติดตามปริมาณงานของตนได้ด้วยเครื่องมือการจัดระเบียบงานขั้นสูง เช่น รายการที่กำหนดเองและรายการตรวจสอบ
เครื่องมือติดตามเวลาอัตโนมัติของ nTask ทำงานอยู่เบื้องหลัง เมื่อหยุดจับเวลา ระบบจะบันทึกนาที/ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
เจ้าของและผู้ดูแลพื้นที่ทำงานสามารถดูได้ว่าสมาชิกในทีมได้ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการทำงานให้เสร็จสิ้น ชั่วโมงการทำงานของแต่ละบุคคลที่ทำงานในภารกิจนั้นสามารถดูได้โดยคลิกที่ลูกศรข้างชื่อของพวกเขา
หากคุณลืมหยุดตัวจับเวลา ไม่ต้องกังวล! เจ้าของงานและโครงการ ผู้ดูแลพื้นที่ทำงาน และเจ้าของพื้นที่ทำงานสามารถแก้ไขและเพิ่มเวลาได้
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- พื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับจัดการงานได้ดีขึ้น
- การวางแผนทรัพยากรและการจัดสรรงาน
- แผนภูมิแกนต์และการพึ่งพาของงาน
- การตั้งค่าทางการเงินในโครงการ
ข้อจำกัดของ nTask
- การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
- เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 50 คนเท่านั้น
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ nTask เพื่อสอบถามราคา
nTask รีวิวและคะแนน
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
3. Clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการชั่วโมงการทำงานและทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์รายบุคคล ทีมงาน และธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติพิเศษที่ Clockify มอบให้คือการเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นของตัวจับเวลาที่กำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณลืมเริ่มจับเวลาในตอนต้นของวัน คุณสามารถปรับเวลาเริ่มต้นได้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่คุณเริ่มทำงาน คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีนิสัยในการติดตามเวลา ด้วยเหตุนี้ คุณจะไม่คิดค่าบริการเกินจากลูกค้าหรือทำงานเกินเวลาที่คุณควรทำ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- แอป Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS และ Android
- โหมดคีออสก์สำหรับลงเวลาเข้าและออกงานโดยใช้เครื่องเดียวกัน
- แผนภูมิและรายละเอียดกิจกรรมบนแดชบอร์ดแสดงเวลา
- การบล็อกชั่วโมงในปฏิทินด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Clockify
- ทีมอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทั้งหมดของมัน
- ขาดอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ราคาของ Clockify
- พื้นฐาน: $3.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $5. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, ชำระรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Clockify
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Clockify เหล่านี้!
4. Toggl Track
Toggl Trackเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการควบคุมงานของตนอยู่เสมอ ด้วยความสามารถในการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ พวกเขาสามารถวัดและวิเคราะห์กระบวนการทำงานของตนได้อย่างง่ายดาย (ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพิ่มหรือลด!)
ด้วยเหตุนี้ ฟรีแลนซ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนได้โดยการสร้างแบบ템เพลตโครงการที่สามารถทำซ้ำได้และกระบวนการทำงานตามข้อมูลงานของตน
ด้วยการใช้แดชบอร์ดและรายงานที่ใช้งานง่าย Toggl Track มอบวิธีการที่สะดวกในการมองเห็นและเข้าใจเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน ซึ่งช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถจัดการงานได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของธุรกิจ
ติดตามเวลาการทำงานด้วย การผสานการทำงานระหว่าง Toggl Track และ ClickUp!*
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Track
- 100+ การเชื่อมต่อกับส่วนขยายเบราว์เซอร์ Chrome และ Firefox
- รายงานสรุป รายงานละเอียด และรายงานรายสัปดาห์
- อัตราค่าบริการตามประวัติ
- โครงการฟรีที่แก้ไขแล้ว
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- สมาชิกแผนฟรีไม่สามารถปักหมุดรายการเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
- ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือจัดการงานเพียงอย่างเดียว
ราคาของ Toggl Track
- ทีม: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
5. เอเวอร์อาวร์
Everhour เป็นแพลตฟอร์มการติดตามเวลาและการจัดการทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
มันมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการติดตามเวลาด้วยตนเอง การจัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการ การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การจัดทำงบประมาณโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการใช้ชุดเครื่องมือที่หลากหลายของ Everhour คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรของคุณให้ราบรื่นโดยไม่สูญเสียการมองเห็นหรือการควบคุม
อีกกรณีการใช้งานสำหรับฟีเจอร์การติดตามเวลาของ Everhour คือการใช้เพื่อจัดประเภทการลาประเภทมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจจัดการกำลังคนและมั่นใจได้ว่ามีบุคลากรเพียงพอเมื่อพนักงานลาหยุดเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถใช้หมวดหมู่เหล่านี้เพื่อประมาณจำนวนพนักงานที่จะพร้อมทำงานในแต่ละเดือน ช่วยให้วางแผนโครงการและคาดการณ์ปริมาณงานได้ดีขึ้น
ตรวจสอบการผสานการทำงานระหว่าง Everhour และ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Everhour
- การตั้งค่างบประมาณและค่าแรง
- ความคืบหน้าของงานที่วางแผนไว้เทียบกับความคืบหน้าที่รายงาน
- สรุปตาราง
- บันทึกเวลาและการอนุมัติเวลา
ข้อจำกัดของ Everhour
- การขาดการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับการสรุปเวลาเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Hubstaff ในรายการนี้
- ขาดหมวดหมู่เวลาสำหรับการติดตามเวลาของพนักงานที่ละเอียดขึ้น
ราคาของ Everhour
- ฟรี
- ไลท์: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 2 ผู้ใช้
- ทีม: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน เริ่มต้นที่ 5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Everhour
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. DeskTime
DeskTime ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพื่อให้ผู้จัดการ ทีม และพนักงานสามารถวัดผลการปฏิบัติงานและระบุแนวโน้มได้ แพลตฟอร์มนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับงานและแอปพลิเคชันต่างๆ
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานยังมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุพื้นที่ที่พนักงานสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นได้ ระบบคะแนนเป็นแรงจูงใจให้พนักงานรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ ขณะที่การติดตามสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีช่วยส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- การติดตาม URL และแอป
- ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร
- การจัดตารางกะ
- รายงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ DeskTime
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานนอกหน้าจอ
- คุณสมบัติพื้นฐานที่จำกัดในแผนฟรี
ราคา DeskTime
- ไลท์: ฟรีสำหรับผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น
- ข้อดี: $6. 42/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $9. 17/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $18. 33/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. เก็บเกี่ยว
Harvest เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้ธุรกิจและทีมต่างๆ สามารถควบคุมชั่วโมงทำงาน โครงการ และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Harvest ผู้ใช้สามารถติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบเวลาทำงานแบบเรียลไทม์ สร้างใบแจ้งหนี้ได้อย่างสะดวก และจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ใช้สามารถเลือกติดตามเวลาได้จากเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป หรือมือถือ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ แม้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน สิ่งนี้สามารถช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพและพื้นที่ที่เสียเวลาไปเปล่าๆ ทำให้ผู้จัดการสามารถปรับตารางเวลาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- ขาดคุณสมบัติการจัดสรรงานเป็นชุดสำหรับนายจ้างที่ทำงานกับฟรีแลนซ์หลายคน
- แผนฟรีมาพร้อมกับที่นั่งเพียงหนึ่งที่และสองโครงการ (ดูทางเลือกอื่นของ Harvest ได้ที่นี่)
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี: 1 ที่นั่ง, 2 โครงการ
- ข้อดี: $10. 80/ที่นั่งต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
8. ไทม์ ด็อกเตอร์
ธุรกิจ, ทีม, และบุคคลสามารถติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนได้ด้วย Time Doctor, ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ. ผู้ใช้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันของตนได้ โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้เวลาของตน.
ด้วย Time Doctor ผู้ใช้สามารถสร้างการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง แบ่งโครงการออกเป็นงานและงานย่อย จัดหมวดหมู่ของงาน กำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพด้วยรายงานที่ละเอียด และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติขั้นสูงของ Time Doctor ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่า และเพิ่มผลผลิต
ตรวจสอบการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Time Doctor!
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- วิดเจ็ตสมดุลชีวิตการทำงานเพื่อติดตามเวลาการทำงานและปริมาณงานของพนักงาน
- ภาพหน้าจอ, การบันทึกหน้าจอ, และระดับกิจกรรม
- การเข้าสู่ระบบสำหรับลูกค้า
- การติดตามเวลาแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- การตรวจสอบหน้าจออาจบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการถ่ายภาพหน้าจอแบบสุ่ม
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Hubstaff ในรายการนี้
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $70/ผู้ใช้ต่อปี
- มาตรฐาน: $100/ผู้ใช้ต่อปี
- พรีเมียม: $200/ผู้ใช้ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
9. Paymo
Paymoเป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามว่าพนักงานใช้เวลาไปกับงานต่างๆ โครงการ และลูกค้าอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น รายงานอัตโนมัติของ Paymo จะให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของกิจกรรมของพนักงานและชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทำให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณ
โดยการใช้ข้อมูลบันทึกเวลา ลูกค้าสามารถได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือติดตามเวลาของ Paymo ยังสามารถใช้ติดตามเวลาทั้งที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจต้นทุนของตนได้ดีขึ้นและปรับราคาให้เหมาะสม
โดยรวมแล้ว เครื่องมือติดตามเวลาของ Paymo มีคุณสมบัติหลากหลายที่สามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินและออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- วิดเจ็ตเดสก์ท็อปสำหรับ Mac, Windows และ Linux
- การตั้งค่าการปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- บัตรบันทึกเวลาทำงานของสมาชิกทีม
- การประมาณการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของ Paymo
- ไม่มีการจัดการงานขั้นสูงในแผนฟรี
- การผสานการทำงานมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4. 95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $20.79 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Paymo
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
10. ทันเวลา
Timely เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะที่สุดสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลในการระบุแนวโน้มการทำงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งงาน แอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดระเบียบงานและตารางเวลาของผู้ใช้เป็นเรื่องง่าย ด้วย Timely คุณสามารถติดตามเวลาของคุณสำหรับโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
แอปพลิเคชันนี้ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติหลักเพิ่มเติม เช่น เครื่องมือรายงานที่ละเอียด เครื่องมือวางแผนงบประมาณ และการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการหรือภารกิจได้อย่างง่ายดาย และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับบริการยอดนิยม เช่น Google Calendar, Quickbooks, Azure และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงานของพนักงานส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อเฝ้าระวังพนักงานในการใช้งานแอปพลิเคชันและคอมพิวเตอร์ หากคุณมีนโยบายต่อต้านการสอดแนมในการทำงาน ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- ภาพรวมแผนโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้น
- การติดตามขั้นตอนการทำงานเพื่อตรวจสอบงานเฉพาะ
- บันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติเพื่อการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง
- การติดตามกิจกรรมการทำงานในพื้นหลัง
ข้อจำกัดทางเวลา
- ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ AI ทำให้ผู้ใช้ต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
- ความแม่นยำของเวลาอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณกำลังเปลี่ยนเขตเวลา
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- เริ่มต้น: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $16/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ไม่จำกัด: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
สร้างความไว้วางใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
พูดตามตรง รายการนี้เพียงแค่แตะผิวเผินของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Hubstaff เท่านั้น แต่ไม่จำเป็นต้องค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดอีกต่อไป เมื่อเราได้นำเสนอแชมป์ให้คุณแล้ว 🏆
ClickUp คือโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยคุณประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มผลกำไรในทุกด้าน! ด้วยฟีเจอร์ประหยัดเวลาหลายร้อยรายการ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณแทน Hubstaff
เข้าถึงงานได้ไม่จำกัด, มุมมองโครงการหลายแบบ, การติดตามเวลาที่ยืดหยุ่น, และอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูประสิทธิภาพการทำงานของคุณทะยานสู่ระดับใหม่ 🏔