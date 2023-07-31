วิธีเพิ่มประสิทธิภาพแดชบอร์ดการจัดการโครงการเพื่อเป็นผู้นำทีมและบริหารงาน

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"อะไรคือแดชบอร์ดโครงการ?\n","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"แดชบอร์ดโครงการเน้นข้อมูลโครงการที่สำคัญซึ่งอธิบายความคืบหน้าโดยรวมของโครงการเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของโครงการหรือผลการดำเนินงานของโครงการในค่าที่วัดได้ "}},{"@type":"Question","name":"ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดโครงการคืออะไร?\n","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดการจัดการโครงการสามารถช่วยคุณสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมดของคุณ "}},{"@type":"Question","name":"อะไรที่ควรแสดงบนแดชบอร์ดการจัดการโครงการ?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"แดชบอร์ดการจัดการโครงการควรสามารถรายงานเกี่ยวกับ:\n\nกิจกรรมและงานของโครงการ\nการใช้เวลา\nเป้าหมาย\nการจัดสรรทรัพยากร"}}]}
แดชบอร์ดการจัดการโครงการเพิ่มคุณค่าให้กับทีมด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกและการอัปเดตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 🕐
ทีมที่กระจายตัวอยู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากทีมมีเวลาในการโต้ตอบแบบพร้อมกันจำกัดหรือข้อมูลโครงการเพิ่มขึ้น
ด้วยการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และการรายงานอัตโนมัติ แดชบอร์ดการจัดการโครงการรับประกันว่าข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทุกที่
การสร้างแดชบอร์ดโครงการอาจดูน่ากลัวเพราะเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการออกแบบบางอย่าง หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่อาจได้รับจากเวลาและความพยายามที่ใช้ในการสร้างแดชบอร์ด คุณอาจกลัวที่จะทำให้มันซับซ้อนเกินไป
ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดโครงการสมัยใหม่ได้ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ดังนั้นเราจึงแบ่งปันตัวอย่างที่ดีที่สุด, เทมเพลต, และคำแนะนำเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่มีชีวิตชีวา! 📊
อะไรคือแดชบอร์ดการจัดการโครงการ?
แดชบอร์ดการจัดการโครงการเป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถดูประสิทธิภาพของโครงการได้ในที่เดียว มันนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่านแผนภูมิและตัวชี้วัด ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจสถานะ ความคืบหน้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
โครงการจำนวนมากในตลาดสมัยปัจจุบันมักมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์และความสำเร็จของโครงการเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด การเชื่อมโยงนี้อาจเกิดขึ้นภายในองค์กรเดียว ที่โครงการหลายโครงการต้องพึ่งพาทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันผลงานที่ต้องส่งมอบ หรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ 🌐
การประสานงานข้ามเขตเวลาต่างๆ อาจทำให้เกิดความล่าช้าและชะลอการตัดสินใจได้บ้าง ความท้าทายเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด กำหนดเวลาที่พลาดไป และประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
และด้วยซอฟต์แวร์แดชบอร์ดอย่างClickUp,Google Sheets หรือExcel คุณจะมีตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการเฉพาะ!
นี่คือประโยชน์ของแดชบอร์ดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ:
- การมองเห็นที่ดีขึ้น: แดชบอร์ดการจัดการโครงการมอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในสถานะโดยรวมของโครงการ คุณสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้าของงาน และตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะลุกลาม
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: แดชบอร์ดช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น การอัปเดตสามารถเข้าถึงได้ทันที ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม
- การติดตามประสิทธิภาพ: ผ่านเครื่องมือการมองเห็นข้อมูล, แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ. คุณสามารถวัดผลผลิตของทีม, งบประมาณของโครงการ, การจัดการเวลา, และอื่น ๆ ได้
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ด้วยการให้มุมมองที่ครอบคลุมของข้อมูลโครงการ แดชบอร์ดมอบบริบทที่เหมาะสมให้กับผู้จัดการโครงการในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยในการวางแผนโครงการและการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ความสามารถในการมองเห็นงาน, กำหนดเวลา, และการพึ่งพาในสถานที่เดียวช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น. แผงควบคุมการจัดการโครงการช่วยให้การจัดสรรงานง่ายขึ้นและป้องกันการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น, ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
ในฐานะที่เป็นมนุษย์ก่อนและเป็นผู้จัดการโครงการเป็นอันดับสอง ความเป็นเอกลักษณ์ของคุณคือทรัพย์สินที่สามารถนำไปสู่การจัดการโครงการที่มีนวัตกรรมและประสบความสำเร็จได้ รู้สึกมั่นใจที่จะสำรวจซอฟต์แวร์แดชบอร์ดการจัดการโครงการต่างๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ทีมของคุณ และโครงการของคุณ! ⚡️
วิธีสร้างแดชบอร์ดโครงการพร้อมตัวอย่าง
แดชบอร์ด ClickUpทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถโต้ตอบกับข้อมูลจากงาน โครงการ และอื่นๆ ได้ในที่เดียว แดชบอร์ดนี้ช่วยให้การจัดการทรัพยากร (เช่น แผนกต่างๆ งบประมาณ และอุปกรณ์) ที่จัดสรรให้กับงานต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
นี่คือวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของแดชบอร์ดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)
จุดเจ็บปวดหรือความท้าทายเฉพาะที่ทีมกำลังเผชิญคืออะไร? คุณต้องการวัดและติดตามอะไร? เมื่อวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเภทของแดชบอร์ดที่ควรใช้
เลือกตัวชี้วัดที่สามารถติดตามได้ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว นอกจากนี้ การเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกคนในทีมให้ความสำคัญและเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ การใช้เทมเพลตจะช่วยให้คุณสร้างองค์ประกอบภาพของแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว (แต่จะพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมในภายหลัง!)
ขั้นตอนที่ 2: เลือกซอฟต์แวร์แดชบอร์ด
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีให้เลือกหลากหลาย อาจจำเป็นต้องทดลองใช้ตัวเลือกบางตัวเพื่อดูว่าเหมาะสมหรือไม่ ให้พิจารณาความง่ายในการใช้งานของเครื่องมือ ความสามารถในการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ ความสามารถในการขยายตัว และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ⚙️
คุณไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการนี้เพียงลำพัง! ขอให้สมาชิกทีมโครงการหลักช่วยแบ่งปันมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับวิธีที่แดชบอร์ดจะเพิ่มคุณค่าให้กับงานของพวกเขา คุณจะได้แนวคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของแดชบอร์ดที่ควรให้ความสำคัญ
ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบเลย์เอาต์ของแดชบอร์ด
วาดผังการจัดวางของแดชบอร์ดของคุณ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้แดชบอร์ด (ทีม,ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หรือลูกค้า) ใช้แผนภูมิ, กราฟ, และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพอื่น ๆ เพื่อแสดงข้อมูลในวิธีที่ดีที่สุด 🎨
พยายามจำกัดจำนวนองค์ประกอบบนแดชบอร์ดของคุณ โดยเน้นที่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเท่านั้น สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPI) ได้อย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในขั้นตอนนี้ การตัดสินใจว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดการจัดการโครงการและระดับที่พวกเขาสามารถโต้ตอบกับข้อมูลได้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุญาตให้สมาชิกในทีมดูแดชบอร์ดได้ แต่จำกัดไม่ให้พวกเขาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ตรวจสอบความคาดหวังด้านการออกแบบและการทำงานของคุณ!
ขั้นตอนที่ 4: สร้างส่วนประกอบของแดชบอร์ด
เริ่มสร้างส่วนประกอบของแดชบอร์ดตาม KPI และโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดไว้ ใช้คุณสมบัติการลากและวางของซอฟต์แวร์แดชบอร์ดเพื่อจัดเรียงแดชบอร์ดและทำการปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ
เมื่อส่วนประกอบต่าง ๆ ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะสม ใช้สีและสัญลักษณ์ทางสายตาอื่น ๆ เพื่อเน้นองค์ประกอบสำคัญหรือแนวโน้มในข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมและเป้าหมายของโครงการของคุณ 🏆
คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น ปุ่มและเมนูดรอปดาวน์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรองและแบ่งกลุ่มข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้พวกเขาค้นพบข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มเพิ่มเติมได้อีกด้วย
โบนัส:แดชบอร์ด KPI ใน Excel!
ขั้นตอนที่ 5: แบ่งปันและรวบรวมข้อเสนอแนะ
ก่อนที่จะนำแดชบอร์ดไปใช้กับทีมทั้งหมด ควรขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและสมาชิกในทีมเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมที่อาจช่วยเพิ่มประโยชน์ของแดชบอร์ด คุณควรทราบว่าข้อมูลโครงการที่ขาดหายไป ข้อมูลที่รกหรือส่วนประกอบที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจน
เมื่อคุณได้รับและนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้แล้ว ให้แชร์แดชบอร์ดกับทีมทั้งหมดเพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนทราบวิธีการอ่านและตีความแดชบอร์ดอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถระบุแนวโน้มได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการตามความเหมาะสม ✍️
สุดท้าย วางแผนการตรวจสอบแดชบอร์ดของโครงการอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ หรือปรับแดชบอร์ดตามความจำเป็นได้อีกด้วย
3 แม่แบบแดชบอร์ดโครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของคุณ
หนึ่งในข้อได้เปรียบของการใช้เทมเพลตแดชบอร์ดโครงการคือความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับให้เข้ากับความต้องการและกรณีการใช้งานที่หลากหลายของโครงการ
เทมเพลตแดชบอร์ดที่ออกแบบมาอย่างดีทำหน้าที่เป็นพื้นฐานที่ผู้จัดการโครงการสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของแคมเปญหรือพอร์ตโฟลิโอโครงการของพวกเขา 👩💻
1. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพในทุกโครงการของคุณ
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเริ่มต้นแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ มันมีประเภทมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้คุณจัดการโครงการได้อย่างเป็นระเบียบตลอดทั้งโครงการ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย การติดตามงาน และตัวเลือกการปรับแต่ง มันช่วยปรับปรุงการจัดการโครงการและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้จัดการโครงการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า และปรับแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับประเภทโครงการที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม แม่แบบนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลโครงการ ช่วยส่งเสริมการจัดระเบียบและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ! 🤝
2. แม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงของ ClickUp
เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผลงานที่ส่งมอบได้ทั่วทั้งทีม
แผนระดับสูงมีความจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นโครงการ, ช่วยให้การกำหนดขอบเขตโครงการ, การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ, และการได้รับการสนับสนุน. แผนเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้, จัดลำดับความสำคัญของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้, โดยไม่ถูกทำให้ล้นหลามด้วยรายละเอียดที่ซับซ้อน. 📃
แม่แบบแผนโครงการระดับสูงโดย ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่สมบูรณ์แบบในการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดสรรทรัพยากร และจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนสำหรับทีม มุมมองรายการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างรายการงานและผลลัพธ์ที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ!
3. แม่แบบรายงานสถานะโครงการระดับผู้บริหารของ ClickUp
เหมาะที่สุดสำหรับการแบ่งปันความคืบหน้าของงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้นำ
ผู้บริหารต้องการแดชบอร์ดโครงการเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการในองค์กรได้แบบเรียลไทม์ ด้วยภาพรวมที่รวมศูนย์และเข้าถึงได้ง่ายของความคืบหน้าของโครงการ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและ ทันเวลา ⏳
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารโดย ClickUpแทนที่อีเมลสถานะรายสัปดาห์ที่สะสมเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ ช่วยให้ผู้รับสามารถมองเห็นภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ ตัวชี้วัดสำคัญ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าและมุมมองงานที่หลากหลาย เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตามและบริหารโครงการหลายโครงการในพอร์ตโฟลิโอพร้อมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ดูเพิ่มเติม ตัวอย่างสรุปผู้บริหาร!
7 ประเภทของแดชบอร์ดสำหรับโครงการที่ประสบความสำเร็จ
ด้วยประเภทของแดชบอร์ดที่หลากหลายซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ ความท้าทายมักอยู่ที่การเลือกประเภทที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ
แดชบอร์ดการจัดการโครงการที่ดีที่สุดมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การพยายามครอบคลุมหลายสิ่งมากเกินไปอาจขัดขวางประสิทธิภาพ การตัดสินใจ และความสำเร็จของโครงการ
นี่คืออีกเจ็ดประเภทของแดชบอร์ดที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในชุดเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!
1. แดชบอร์ดความคืบหน้าของงาน
แดชบอร์ดความคืบหน้าของงานเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการติดตามสถานะปัจจุบันของโครงการ แดชบอร์ดนี้มักจะมีแผนภูมิแสดงงานต่างๆ และความคืบหน้าของแต่ละงาน ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบได้ว่างานใดเสร็จสิ้นไปแล้วบ้าง และควรดำเนินการขั้นตอนต่อไปที่ใด นอกจากนี้ อาจมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างวันที่ประมาณการเสร็จสิ้นกับวันที่เสร็จสิ้นจริง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการประเมินประสิทธิภาพของทีม
2. แดชบอร์ดติดตามงบประมาณ
แดชบอร์ดติดตามงบประมาณเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมการใช้จ่ายของโครงการให้อยู่ในกรอบงบประมาณ แดชบอร์ดประเภทนี้มักจะมีข้อมูลสำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ และเงินทุนที่มีอยู่ นอกจากนี้ ยังอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนต่องานหรือทรัพยากร เพื่อช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่าย 💰
3. แดชบอร์ดการจัดการความเสี่ยง
แดชบอร์ดการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ แดชบอร์ดประเภทนี้จะแสดงภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุไว้พร้อมแผนการรับมือที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วหากมีภัยคุกคามใหม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมงานมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุดซึ่งส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของโครงการ
4. แดชบอร์ดประสิทธิภาพของทีม
แดชบอร์ดประสิทธิภาพของทีมตรวจสอบความคืบหน้าของสมาชิกทีมแต่ละคน ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ แดชบอร์ดประเภทนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาในการทำงานให้เสร็จ ความถูกต้องของงาน และตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของทีม
5. แดชบอร์ดการสื่อสารกับลูกค้า
แดชบอร์ดการสื่อสารกับลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามคำถามหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณ การรวบรวมข้อมูลนี้ช่วยให้กระบวนการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และแม้แต่ข้อความทางโซเชียลมีเดีย! 👥
6. แดชบอร์ดการจัดสรรทรัพยากร
ต่างจากแดชบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติงานของทีม แดชบอร์ดการจัดสรรทรัพยากรมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินการกระจายทรัพยากรไปยังโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของโครงการและเป้าหมายขององค์กร แดชบอร์ดประเภทนี้ให้ภาพรวมในระดับสูงเกี่ยวกับ ที่ใด ที่ทรัพยากรถูกนำไปใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว
7. แดชบอร์ดการติดตามปัญหาและบั๊ก
แดชบอร์ดการติดตามปัญหาและบั๊กเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการระบุ ติดตาม และแก้ไขปัญหาหรือบั๊กใด ๆ ที่พบในระหว่างโครงการ แดชบอร์ดประเภทนี้มอบมุมมองที่รวมศูนย์ของปัญหาปัจจุบัน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้น 📈
ที่สำคัญกว่านั้น มันสามารถช่วยป้องกันการล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยการแจ้งเตือนผู้จัดการโครงการเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา และงานยังไม่เริ่มดำเนินการ
ขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการลากและวางที่เข้าใจง่าย คุณสามารถควบคุมการจัดตั้งแดชบอร์ดโครงการของคุณใน ClickUp ได้ตามความต้องการของคุณอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่ซับซ้อนหรือการตั้งค่าที่ยุ่งยาก! ClickUp มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและขั้นตอนการปรับแต่งที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
สร้างบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และเชิญผู้ร่วมงานของคุณมาสำรวจแพลตฟอร์ม! 🔍