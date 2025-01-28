10 ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

วันเวลาที่ต้องเขียนบันทึกเวลาทำงานอย่างเร่งรีบในบ่ายวันศุกร์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ทรงพลังในปัจจุบันไม่เพียงแต่ติดตามเวลาเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายงานผลผลิตที่ละเอียด ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการมีข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
จากการติดตามกิจกรรมและติดตามโครงการไปจนถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม โซลูชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
เราจะเจาะลึกถึงข้อพิจารณาที่สำคัญ รวมถึงการปรับแต่งความสามารถในการรายงาน ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และความสามารถในการจ่าย เพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ
เข้าร่วมกับเราในการปลดล็อกระดับใหม่ของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จ เตรียมพร้อมที่จะยกระดับพนักงานของคุณและปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ มาเริ่มกันเลย
ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานเป็นประเภทของซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้นายจ้างติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานในขณะที่พวกเขากำลังทำงาน ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท, และป้องกันการสูญหายหรือการโจรกรรมข้อมูล
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ดีที่สุด?
เมื่อคุณประเมินโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามพนักงาน คุณต้องพิจารณาหลายแง่มุมและคุณสมบัติเพื่อให้เลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมใช้งานของการทดลองใช้ฟรี บัญชีแบบรวมหรือแบบรายผู้ใช้ หรือคุณสมบัติที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล เครื่องมือติดตามพนักงานของคุณจำเป็นต้องสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับคุณได้
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา:
- ความสามารถในการตรวจสอบอย่างครอบคลุม:ซอฟต์แวร์ HRของคุณควรมีคุณสมบัติการตรวจสอบที่หลากหลาย เช่น การติดตามกิจกรรม, เว็บไซต์, การใช้เมาส์และคีย์บอร์ด, การใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน, การตรวจสอบอีเมล, การจัดการงาน, หรือการบันทึกการกดคีย์บอร์ด คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงสำหรับพนักงานในสำนักงานหรือพนักงานทางไกล
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: ความเป็นส่วนตัวของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ควรมีคุณสมบัติและมาตรการด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว มองหาคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ และตัวเลือกการทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตน
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: องค์กรแต่ละแห่งมีคุณสมบัติและข้อกำหนดในการติดตามพนักงานที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ควรมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์และพารามิเตอร์การติดตามพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัฒนธรรมของบริษัทได้ ความยืดหยุ่นในการปรับการตั้งค่าการติดตามพนักงานตามบทบาทหรือแผนกก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
- การรายงานและการวิเคราะห์: ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างการวิเคราะห์และภาพข้อมูลที่มีประโยชน์ คุณควรสามารถเข้าถึงรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การใช้เวลา การใช้งานแอปพลิเคชัน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลนี้สามารถช่วยระบุแนวโน้ม วัดประสิทธิภาพ ดูแนวโน้มการผลิตภาพ ติดตามกิจกรรมของพนักงาน และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก คุณควรสามารถนำทางระบบได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสร้างรายงานโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือการสนับสนุนที่มากนัก
- การผสานรวมกับระบบ HR:การผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบและเครื่องมือ HR ที่มีอยู่ เช่น ระบบเงินเดือน, ระบบการจัดการการเข้าออก,และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การเชื่อมต่อที่ดีกับแอปพลิเคชัน HR ที่ใช้กันทั่วไปช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างระบบบริหารจัดการ HRที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
- การปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม: คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ตรวจสอบพนักงานนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ติดตามและตรวจสอบพนักงานนั้นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม่พอใจของพนักงาน
- ชื่อเสียงและการสนับสนุนจากผู้จำหน่าย: ศึกษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ อ่านรีวิว คำรับรอง และกรณีศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพการสนับสนุน ผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือควรมีการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง อัปเดตเป็นประจำ และบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ดีที่สุดได้โดยการเลือกระบบการติดตามพนักงานหรือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และค่านิยมขององค์กรของคุณ
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าต้องมองหาอะไร มาเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ดีที่สุดในตลาดเพื่อดูว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับบริษัทของคุณมากที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งมีมากกว่าเครื่องมือติดตามพนักงาน ด้วยมุมมองและฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ เช่น การจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร การแชท การตั้งเป้าหมาย และกระดานไวท์บอร์ด ClickUpมอบแดชบอร์ดโครงการที่ช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันการติดตามพนักงานนี้มอบมุมมองแบบคณะกรรมการที่คล้ายกับความเรียบง่ายของ Trello พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง ฟังก์ชันการลากและวางของ ClickUp ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามความเร็วของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปริมาณงานจะแสดงให้คุณเห็นว่าพนักงานแต่ละคนมีงานมากน้อยเพียงใด เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการกระจายงาน คุณสามารถใช้ เทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อกระจายภาระงานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
- มุมมองกิจกรรมรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดไว้ด้วยกันจากนั้นให้คุณสามารถจัดเรียงตามพนักงาน กิจกรรม แผนก และอื่นๆ ได้
- เทมเพลตการติดตามเวลาโครงการพร้อมฟังก์ชันเริ่มต้น/หยุดอัตโนมัติที่ใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ของคุณ
- ระบบบันทึกเวลาทำงานและเครื่องมือรายงานที่เทียบชั้นกับซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุดในตลาด ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและปัจจัยที่ขัดขวางโครงการ
- คำนวณชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินและชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp อาจใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างถ่องแท้
- ไม่ทุกเทมเพลตวิวพร้อมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของคุณ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $19/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. BambooHR
BambooHR เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่มีฟังก์ชันการติดตามพนักงาน มีคุณสมบัติเช่น การติดตามเวลาหยุดงานของพนักงาน การจัดการการเข้างาน และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
BambooHR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้การจัดการข้อมูลพนักงานการรับพนักงานใหม่ การบริหารสวัสดิการพนักงาน และอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เข้าใจง่ายช่วยให้คุณนำทางและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- คุณสมบัติการรายงานเชิงลึกติดตามการรักษาพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, จำนวนพนักงาน, และอื่น ๆ
- ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานได้อย่างรวดเร็วด้วยปฏิทินการลา
- ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานด้วยการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โมดูลให้ข้อเสนอแนะที่สม่ำเสมอ เครื่องมือฝึกอบรม และฟีเจอร์การตั้งเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ส่วนติดต่อผู้ใช้เริ่มดูเก่าแล้ว
- การปรับแต่งมีจำกัด
- ฟีเจอร์การประเมินพนักงานไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับการกรอกข้อมูล
- BambooHR มีศูนย์กลางอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้มีประโยชน์น้อยลงสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ
ราคาของ BambooHR
- ติดต่อ BambooHR เพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,920+ รีวิว)
3. Veriato
Veriato เป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมอบการมองเห็นที่ครอบคลุมในกิจกรรมของพนักงาน ซอฟต์แวร์นี้มีการบันทึกกิจกรรม การติดตามการกดแป้นพิมพ์ การตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ Veriato ช่วยให้องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการประสิทธิภาพของพนักงาน และรับรองการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ Veriato
- การแจ้งเตือนตามพฤติกรรมช่วยให้ผู้จัดการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนได้ง่ายขึ้นด้วยบริบทที่ดีขึ้น
- การถ่ายภาพหน้าจอของพนักงานเป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามกิจกรรมการทำงาน
- การตรวจสอบ URL ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานไม่เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การบันทึกการกดแป้นพิมพ์จับรายละเอียดทุกขั้นตอนของกิจกรรมของพนักงาน
- ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์สเปรดชีต, ข้อความ, HTML, และ XML เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Veriato
- การขาดความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดจำนวนมากแม้หลังจากที่มีการระบุว่าปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงแล้ว
- การอัปเดตเบราว์เซอร์มักจะทำให้ฟีเจอร์การบันทึกไม่ทำงานจนกว่าจะมีการอัปเดตแอปครั้งถัดไป
- ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสมักจะบล็อกการอัปเดตแอป ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยตนเองจากทีมไอที
ราคาของ Veriato
- วิสัยทัศน์: $179/ผู้ใช้
- ซีรีเบรล: ติดต่อ Veriato สำหรับราคา
Veriato คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
4. ActivTrak
ActivTrak เป็นซอฟต์แวร์ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมของพนักงานบนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยติดตามและวิเคราะห์การใช้งานคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมของพนักงาน ซอฟต์แวร์ติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงานช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ รายงานและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานของ ActivTrak ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak
- รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดบ้านที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามเมตริกที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดายในพริบตา
- บริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมให้บริการผ่านแชท
- ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำการสอนสำหรับพนักงานตามพฤติกรรม
- เห็นทีมของคุณทั้งหมดแบบเรียลไทม์ด้วยทีมพัลส์
ข้อจำกัดของ ActivTrak
- ชุดคุณสมบัติที่ลึกของ ActivTrak มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ซอฟต์แวร์ขาดแอปพลิเคชันมือถือที่มั่นคง
- ลูกค้าควรเตรียมตัวสำหรับกระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน
ราคาของ ActivTrak
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $10/ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ ActivTrak เพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (540+ รีวิว)
5. เทรามินด์
Teramind เป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบพนักงานขั้นสูงที่รวมการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ การวิเคราะห์พฤติกรรม และการตรวจจับภัยคุกคามจากภายใน ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการบันทึกการกดแป้นพิมพ์ การติดตามไฟล์ และโซลูชันการตรวจสอบพนักงานแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของ Teramind มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน ช่วยให้สามารถจัดการเชิงรุกและลดความเสี่ยงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teramind
- ความสามารถในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่เป็นปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ตรงตามความต้องการของคุณตามอุตสาหกรรมของคุณ
- การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยช่วยให้ทั้งพนักงานและนายจ้างมีความสบายใจ
- การดูหลายหน้าจอพร้อมกันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในยุคที่การใช้หน้าจอคู่เป็นเรื่องปกติ
ข้อจำกัดของ Teramind
- มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์
- Teramind มีความซับซ้อนในการตั้งค่า
- ซอฟต์แวร์มีราคาแพง
- ไม่มีการรองรับระบบปฏิบัติการ Linux
ราคาของ Teramind
- เริ่มต้น: $10/ผู้ใช้
- UAM: 21 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- DLP: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Teramind เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Teramind
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)
6. อินเตอร์การ์ด
Interguard เป็นเครื่องมือการติดตามพนักงานแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการติดตามกิจกรรม การกรองเว็บไซต์ และการติดตามเวลาบนอุปกรณ์มือถือ ช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ป้องกันการสูญเสียข้อมูล ติดตามกิจกรรมของพนักงาน และป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย รวมถึงรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรม ความสามารถในการรายงานของ Interguard ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับพฤติกรรมและการใช้งานของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Interguard
- ติดตามเวลาทำงาน/เวลาว่าง
- บันทึกกิจกรรมของพนักงานทั้งในและนอกเครือข่าย
- การแจ้งเตือนตามคำสำคัญให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของอินเตอร์การ์ด
- ไม่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังขาดอยู่เล็กน้อย
- คุณสมบัติหลายอย่างยังคงถูกล็อกไว้จนกว่าจะถึงระดับการชำระเงินที่สูงขึ้น
ราคาของอินเตอร์การ์ด
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Interguard เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอินเตอร์การ์ด
- G2: 3. 3/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Hubstaff
Hubstaff เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและตรวจสอบพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลและทีมที่ทำงานแบบผสมผสาน มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบกิจกรรม การติดตามด้วย GPS และแบบฟอร์มบันทึกเวลาออนไลน์ Hubstaff ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน จัดการโครงการ ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และรับรองการรายงานเวลาที่แม่นยำสำหรับวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินเดือน
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- การตรวจสอบเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันของพนักงานช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
- การติดตามเมาส์ช่วยตรวจสอบเวลาว่างของพนักงาน
- ภาพหน้าจอเป็นประจำของกิจกรรมการบันทึกหน้าจอของพนักงานเพื่อตรวจสอบภายหลัง
- การติดตามด้วย GPS มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่พนักงานไม่ได้รายงานตัวที่สถานที่ทำงานเพียงแห่งเดียว
- ระบบบันทึกเวลาออนไลน์อัตโนมัติช่วยให้การติดตามเวลา การจ่ายเงินเดือน และการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
- การติดตามเวลาข้ามอุปกรณ์ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือจัดตารางงานพนักงานช่วยให้ปรับปริมาณงานได้อย่างยืดหยุ่นทันที
- การติดตามเงินเดือนและใบแจ้งหนี้ช่วยเชื่อมโยงการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงินเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ขาดมุมมองการทำงานที่เป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีจำกัดทำให้การสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปได้ยาก
- ไม่มีโปรแกรมแก้ไขเอกสารใดที่จำกัดความหลากหลายของเครื่องมือ
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกบางประเภท
ราคาของ Hubstaff
- เวลาฟรี
- ราคาเริ่มต้น: $5.83 ต่อผู้ใช้
- Time Pro: $8. 33/ผู้ใช้
- โต๊ะว่าง
- ชุดเริ่มต้นบนโต๊ะทำงาน: $5.83/ผู้ใช้
- เดสก์โปร: 8.33 ดอลลาร์/ผู้ใช้
- Field Pro: $10/ผู้ใช้
- เดสก์ฟิลด์: $12.50/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Hubstaff เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (91,390+ รีวิว)
8. ต่อชั่วโมง
Hourly เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้งานง่ายสำหรับพนักงาน โดยเน้นการติดตามเวลาและการทำงานอย่างมีประสิทธิผล แอปนี้มีการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติ การติดตามโครงการ และการจัดการงาน Hourly ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ความคืบหน้าของโครงการ และการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นรายชั่วโมง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ติดตามเวลาของพนักงานตามโครงการและงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน
- ระบบลงเวลาเข้า/ออกทำงานทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบเงินเดือน
- เครื่องมือตรวจสอบการประกันสังคมของลูกจ้างช่วยให้แน่ใจว่าสวัสดิการถูกใช้อย่างเหมาะสม
- การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดรายชั่วโมง
- ข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานมีน้อย
- พนักงานสามารถตั้งค่าได้เพียงสถานะเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานเท่านั้น ไม่สามารถลบได้
การคิดราคาเป็นรายชั่วโมง
- ทองคำ: $6/ผู้ใช้ + $40 ขั้นต่ำ
- แพลทินัม: $10/ผู้ใช้ + $60 ขั้นต่ำ
คะแนนและรีวิวรายชั่วโมง
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. เวอริคล๊อก
VeriClock เป็นโซลูชันการติดตามพนักงานบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและทีมเคลื่อนที่ เมื่อคุณซื้อ VeriClock คุณจะได้รับบริการติดตามด้วย GPS การจัดการเวลาและการเข้าออกงาน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ VeriClock ช่วยให้คุณติดตามตำแหน่งของพนักงาน รายงานเวลาได้อย่างแม่นยำ และปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ VeriClock
- การติดตามเวลาบนระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ได้ง่ายจากทุกที่
- การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมกับ Quickbooks และ Sage50
- รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบติดตาม GPS ตรวจสอบตำแหน่งของพนักงานขณะปฏิบัติงาน
- จัดการตารางเวลาของพนักงานได้โดยตรงจากแอป
- จัดหมวดหมู่พนักงานตามบทบาทหรือแผนกได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ VeriClock
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีน้อย
ราคาของ VeriClock
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมบัญชี $10
VeriClock ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. iMonitorSoft
iMonitorSoft เป็นซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบพนักงานที่มอบโซลูชันการตรวจสอบพนักงานแบบเรียลไทม์และการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้อย่างครบถ้วน มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามการกดแป้นพิมพ์ การบล็อกเว็บไซต์ และการตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน iMonitorSoft ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับภัยคุกคามจากภายใน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และรับรองการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iMonitorSoft
- ตรวจสอบและติดตามการกดแป้นพิมพ์และกิจกรรมออนไลน์
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนผู้จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจไม่ได้รับอนุญาต
- ภาพหน้าจอและการเล่นวิดีโอจากอุปกรณ์ของพนักงาน
- กรองและบล็อกเว็บไซต์
- ตรวจสอบและควบคุมเดสก์ท็อปจากระยะไกล
ข้อจำกัดของ iMonitorSoft
- สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่
ราคา iMonitorSoft
- ใบอนุญาตตัวแทน: $5. 27/ผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ 15 คนแรก, พร้อมส่วนลดสำหรับปริมาณการใช้งานที่สูงขึ้น
- ใบอนุญาตผู้จัดการ: $125/ผู้ใช้
iMonitorSoft คะแนนและรีวิว
- G2: 2. 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้Mac!
ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยซอฟต์แวร์ติดตามพนักงาน
การนำไปใช้ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ รวมถึงพนักงาน ในการตัดสินใจ. โดยการสื่อสารอย่างเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ และเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและการมอบอำนาจ คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมของความไว้วางใจและความรับผิดชอบได้.
นอกจากนี้ การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงสิทธิของตนและข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลและส่งเสริมการพัฒนาของพวกเขา
ขั้นตอนเชิงรุกเหล่านี้จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ความโปร่งใสและการผลิตผลงานไปด้วยกัน. ยอมรับศักยภาพของซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน และเริ่มต้นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร.
ด้วยการสื่อสารที่เปิดกว้างและการมุ่งเน้นการสนับสนุนพนักงาน คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่บุคคลรู้สึกมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และได้รับพลังในการบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา เริ่มต้นการเดินทางนี้วันนี้และสัมผัสผลกระทบเชิงบวกต่อความสำเร็จขององค์กรของคุณด้วยClickUp!