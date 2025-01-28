บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

28 มกราคม 2568

วันเวลาที่ต้องเขียนบันทึกเวลาทำงานอย่างเร่งรีบในบ่ายวันศุกร์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ทรงพลังในปัจจุบันไม่เพียงแต่ติดตามเวลาเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายงานผลผลิตที่ละเอียด ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการมีข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

จากการติดตามกิจกรรมและติดตามโครงการไปจนถึงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม โซลูชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

เราจะเจาะลึกถึงข้อพิจารณาที่สำคัญ รวมถึงการปรับแต่งความสามารถในการรายงาน ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และความสามารถในการจ่าย เพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ

เข้าร่วมกับเราในการปลดล็อกระดับใหม่ของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จ เตรียมพร้อมที่จะยกระดับพนักงานของคุณและปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ มาเริ่มกันเลย

ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานเป็นประเภทของซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้นายจ้างติดตามและตรวจสอบกิจกรรมของพนักงานในขณะที่พวกเขากำลังทำงาน ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท, และป้องกันการสูญหายหรือการโจรกรรมข้อมูล

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ดีที่สุด?

เมื่อคุณประเมินโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามพนักงาน คุณต้องพิจารณาหลายแง่มุมและคุณสมบัติเพื่อให้เลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมใช้งานของการทดลองใช้ฟรี บัญชีแบบรวมหรือแบบรายผู้ใช้ หรือคุณสมบัติที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล เครื่องมือติดตามพนักงานของคุณจำเป็นต้องสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับคุณได้

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา:

  • ความสามารถในการตรวจสอบอย่างครอบคลุม:ซอฟต์แวร์ HRของคุณควรมีคุณสมบัติการตรวจสอบที่หลากหลาย เช่น การติดตามกิจกรรม, เว็บไซต์, การใช้เมาส์และคีย์บอร์ด, การใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน, การตรวจสอบอีเมล, การจัดการงาน, หรือการบันทึกการกดคีย์บอร์ด คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงสำหรับพนักงานในสำนักงานหรือพนักงานทางไกล
  • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: ความเป็นส่วนตัวของพนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ควรมีคุณสมบัติและมาตรการด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพียงพอเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว มองหาคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ และตัวเลือกการทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตน
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: องค์กรแต่ละแห่งมีคุณสมบัติและข้อกำหนดในการติดตามพนักงานที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์ควรมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์และพารามิเตอร์การติดตามพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัฒนธรรมของบริษัทได้ ความยืดหยุ่นในการปรับการตั้งค่าการติดตามพนักงานตามบทบาทหรือแผนกก็เป็นประโยชน์เช่นกัน
  • การรายงานและการวิเคราะห์: ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างการวิเคราะห์และภาพข้อมูลที่มีประโยชน์ คุณควรสามารถเข้าถึงรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การใช้เวลา การใช้งานแอปพลิเคชัน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลนี้สามารถช่วยระบุแนวโน้ม วัดประสิทธิภาพ ดูแนวโน้มการผลิตภาพ ติดตามกิจกรรมของพนักงาน และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก คุณควรสามารถนำทางระบบได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสร้างรายงานโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือการสนับสนุนที่มากนัก
  • การผสานรวมกับระบบ HR:การผสานรวมอย่างราบรื่นกับระบบและเครื่องมือ HR ที่มีอยู่ เช่น ระบบเงินเดือน, ระบบการจัดการการเข้าออก,และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การเชื่อมต่อที่ดีกับแอปพลิเคชัน HR ที่ใช้กันทั่วไปช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างระบบบริหารจัดการ HRที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม: คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ตรวจสอบพนักงานนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ติดตามและตรวจสอบพนักงานนั้นปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหรือความไม่พอใจของพนักงาน
  • ชื่อเสียงและการสนับสนุนจากผู้จำหน่าย: ศึกษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ อ่านรีวิว คำรับรอง และกรณีศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพการสนับสนุน ผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือควรมีการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง อัปเดตเป็นประจำ และบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ดีที่สุดได้โดยการเลือกระบบการติดตามพนักงานหรือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และค่านิยมขององค์กรของคุณ

10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุด

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าต้องมองหาอะไร มาเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ดีที่สุดในตลาดเพื่อดูว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับบริษัทของคุณมากที่สุด

1.คลิกอัพ

การบันทึกเวลาทำงานด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งมีมากกว่าเครื่องมือติดตามพนักงาน ด้วยมุมมองและฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ เช่น การจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร การแชท การตั้งเป้าหมาย และกระดานไวท์บอร์ด ClickUpมอบแดชบอร์ดโครงการที่ช่วยให้ทีมวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันการติดตามพนักงานนี้มอบมุมมองแบบคณะกรรมการที่คล้ายกับความเรียบง่ายของ Trello พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง ฟังก์ชันการลากและวางของ ClickUp ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามความเร็วของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp อาจใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างถ่องแท้
  • ไม่ทุกเทมเพลตวิวพร้อมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของคุณ (ยัง!)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้
  • บิซิเนส พลัส: $19/ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. BambooHR

BambooHR ภาพรวม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทางBambooHR

BambooHR เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่มีฟังก์ชันการติดตามพนักงาน มีคุณสมบัติเช่น การติดตามเวลาหยุดงานของพนักงาน การจัดการการเข้างาน และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

BambooHR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้การจัดการข้อมูลพนักงานการรับพนักงานใหม่ การบริหารสวัสดิการพนักงาน และอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เข้าใจง่ายช่วยให้คุณนำทางและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • คุณสมบัติการรายงานเชิงลึกติดตามการรักษาพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, จำนวนพนักงาน, และอื่น ๆ
  • ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานได้อย่างรวดเร็วด้วยปฏิทินการลา
  • ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานด้วยการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โมดูลให้ข้อเสนอแนะที่สม่ำเสมอ เครื่องมือฝึกอบรม และฟีเจอร์การตั้งเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้เริ่มดูเก่าแล้ว
  • การปรับแต่งมีจำกัด
  • ฟีเจอร์การประเมินพนักงานไม่มีพื้นที่มากพอสำหรับการกรอกข้อมูล
  • BambooHR มีศูนย์กลางอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้มีประโยชน์น้อยลงสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ

ราคาของ BambooHR

  • ติดต่อ BambooHR เพื่อขอราคา

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (1,210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,920+ รีวิว)

3. Veriato

ภาพผลิตภัณฑ์ Veriato
ผ่านทางVeriato

Veriato เป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมอบการมองเห็นที่ครอบคลุมในกิจกรรมของพนักงาน ซอฟต์แวร์นี้มีการบันทึกกิจกรรม การติดตามการกดแป้นพิมพ์ การตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ Veriato ช่วยให้องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการประสิทธิภาพของพนักงาน และรับรองการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

คุณสมบัติเด่นของ Veriato

  • การแจ้งเตือนตามพฤติกรรมช่วยให้ผู้จัดการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนได้ง่ายขึ้นด้วยบริบทที่ดีขึ้น
  • การถ่ายภาพหน้าจอของพนักงานเป็นวิธีที่ง่ายในการติดตามกิจกรรมการทำงาน
  • การตรวจสอบ URL ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานไม่เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • การบันทึกการกดแป้นพิมพ์จับรายละเอียดทุกขั้นตอนของกิจกรรมของพนักงาน
  • ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์สเปรดชีต, ข้อความ, HTML, และ XML เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Veriato

  • การขาดความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดจำนวนมากแม้หลังจากที่มีการระบุว่าปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงแล้ว
  • การอัปเดตเบราว์เซอร์มักจะทำให้ฟีเจอร์การบันทึกไม่ทำงานจนกว่าจะมีการอัปเดตแอปครั้งถัดไป
  • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสมักจะบล็อกการอัปเดตแอป ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยตนเองจากทีมไอที

ราคาของ Veriato

  • วิสัยทัศน์: $179/ผู้ใช้
  • ซีรีเบรล: ติดต่อ Veriato สำหรับราคา

Veriato คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

4. ActivTrak

ภาพผลิตภัณฑ์ ActivTrak
ผ่านทางActivTrak

ActivTrak เป็นซอฟต์แวร์ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมของพนักงานบนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบคลาวด์ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยติดตามและวิเคราะห์การใช้งานคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมของพนักงาน ซอฟต์แวร์ติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงานช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ รายงานและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานของ ActivTrak ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

คุณสมบัติเด่นของ ActivTrak

  • รายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  • แดชบอร์ดบ้านที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามเมตริกที่สำคัญที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดายในพริบตา
  • บริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมให้บริการผ่านแชท
  • ซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำการสอนสำหรับพนักงานตามพฤติกรรม
  • เห็นทีมของคุณทั้งหมดแบบเรียลไทม์ด้วยทีมพัลส์

ข้อจำกัดของ ActivTrak

  • ชุดคุณสมบัติที่ลึกของ ActivTrak มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • ซอฟต์แวร์ขาดแอปพลิเคชันมือถือที่มั่นคง
  • ลูกค้าควรเตรียมตัวสำหรับกระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน

ราคาของ ActivTrak

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $10/ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $17/ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ ActivTrak เพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ ActivTrak

  • G2: 4. 4/5 (210+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (540+ รีวิว)

5. เทรามินด์

รูปภาพผลิตภัณฑ์ Teramind
ผ่านทางTeramind

Teramind เป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบพนักงานขั้นสูงที่รวมการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ การวิเคราะห์พฤติกรรม และการตรวจจับภัยคุกคามจากภายใน ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการบันทึกการกดแป้นพิมพ์ การติดตามไฟล์ และโซลูชันการตรวจสอบพนักงานแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของ Teramind มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน ช่วยให้สามารถจัดการเชิงรุกและลดความเสี่ยงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Teramind

  • ความสามารถในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่เป็นปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ตรงตามความต้องการของคุณตามอุตสาหกรรมของคุณ
  • การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยช่วยให้ทั้งพนักงานและนายจ้างมีความสบายใจ
  • การดูหลายหน้าจอพร้อมกันเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในยุคที่การใช้หน้าจอคู่เป็นเรื่องปกติ

ข้อจำกัดของ Teramind

  • มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์
  • Teramind มีความซับซ้อนในการตั้งค่า
  • ซอฟต์แวร์มีราคาแพง
  • ไม่มีการรองรับระบบปฏิบัติการ Linux

ราคาของ Teramind

  • เริ่มต้น: $10/ผู้ใช้
  • UAM: 21 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • DLP: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Teramind เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Teramind

  • G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (80+ รีวิว)

6. อินเตอร์การ์ด

ภาพผลิตภัณฑ์ Interguard
ผ่านทางอินเตอร์การ์ด

Interguard เป็นเครื่องมือการติดตามพนักงานแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการติดตามกิจกรรม การกรองเว็บไซต์ และการติดตามเวลาบนอุปกรณ์มือถือ ช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ป้องกันการสูญเสียข้อมูล ติดตามกิจกรรมของพนักงาน และป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย รวมถึงรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรม ความสามารถในการรายงานของ Interguard ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับพฤติกรรมและการใช้งานของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Interguard

  • ติดตามเวลาทำงาน/เวลาว่าง
  • บันทึกกิจกรรมของพนักงานทั้งในและนอกเครือข่าย
  • การแจ้งเตือนตามคำสำคัญให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ข้อจำกัดของอินเตอร์การ์ด

  • ไม่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังขาดอยู่เล็กน้อย
  • คุณสมบัติหลายอย่างยังคงถูกล็อกไว้จนกว่าจะถึงระดับการชำระเงินที่สูงขึ้น

ราคาของอินเตอร์การ์ด

  • มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Interguard เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของอินเตอร์การ์ด

  • G2: 3. 3/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Hubstaff

แดชบอร์ดใน Hubstaff
แดชบอร์ดในHubstaff

Hubstaff เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและตรวจสอบพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลและทีมที่ทำงานแบบผสมผสาน มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบกิจกรรม การติดตามด้วย GPS และแบบฟอร์มบันทึกเวลาออนไลน์ Hubstaff ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน จัดการโครงการ ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และรับรองการรายงานเวลาที่แม่นยำสำหรับวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินเดือน

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • การตรวจสอบเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันของพนักงานช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
  • การติดตามเมาส์ช่วยตรวจสอบเวลาว่างของพนักงาน
  • ภาพหน้าจอเป็นประจำของกิจกรรมการบันทึกหน้าจอของพนักงานเพื่อตรวจสอบภายหลัง
  • การติดตามด้วย GPS มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่พนักงานไม่ได้รายงานตัวที่สถานที่ทำงานเพียงแห่งเดียว
  • ระบบบันทึกเวลาออนไลน์อัตโนมัติช่วยให้การติดตามเวลา การจ่ายเงินเดือน และการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
  • การติดตามเวลาข้ามอุปกรณ์ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
  • เครื่องมือจัดตารางงานพนักงานช่วยให้ปรับปริมาณงานได้อย่างยืดหยุ่นทันที
  • การติดตามเงินเดือนและใบแจ้งหนี้ช่วยเชื่อมโยงการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงินเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • ขาดมุมมองการทำงานที่เป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีจำกัดทำให้การสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปได้ยาก
  • ไม่มีโปรแกรมแก้ไขเอกสารใดที่จำกัดความหลากหลายของเครื่องมือ
  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกบางประเภท

ราคาของ Hubstaff

  • เวลาฟรี
  • ราคาเริ่มต้น: $5.83 ต่อผู้ใช้
  • Time Pro: $8. 33/ผู้ใช้
  • โต๊ะว่าง
  • ชุดเริ่มต้นบนโต๊ะทำงาน: $5.83/ผู้ใช้
  • เดสก์โปร: 8.33 ดอลลาร์/ผู้ใช้
  • Field Pro: $10/ผู้ใช้
  • เดสก์ฟิลด์: $12.50/ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Hubstaff เพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Hubstaff

  • G2: 4. 3/5 (410+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 (91,390+ รีวิว)

8. ต่อชั่วโมง

Hourly.io รูปภาพผลิตภัณฑ์
ผ่านรายชั่วโมง

Hourly เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานที่ใช้งานง่ายสำหรับพนักงาน โดยเน้นการติดตามเวลาและการทำงานอย่างมีประสิทธิผล แอปนี้มีการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติ การติดตามโครงการ และการจัดการงาน Hourly ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ความคืบหน้าของโครงการ และการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นรายชั่วโมง

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ติดตามเวลาของพนักงานตามโครงการและงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน
  • ระบบลงเวลาเข้า/ออกทำงานทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบเงินเดือน
  • เครื่องมือตรวจสอบการประกันสังคมของลูกจ้างช่วยให้แน่ใจว่าสวัสดิการถูกใช้อย่างเหมาะสม
  • การเรียกเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดรายชั่วโมง

  • ข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานมีน้อย
  • พนักงานสามารถตั้งค่าได้เพียงสถานะเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานเท่านั้น ไม่สามารถลบได้

การคิดราคาเป็นรายชั่วโมง

  • ทองคำ: $6/ผู้ใช้ + $40 ขั้นต่ำ
  • แพลทินัม: $10/ผู้ใช้ + $60 ขั้นต่ำ

คะแนนและรีวิวรายชั่วโมง

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

9. เวอริคล๊อก

ภาพผลิตภัณฑ์ VeriClock
ผ่านทางVeriClock

VeriClock เป็นโซลูชันการติดตามพนักงานบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและทีมเคลื่อนที่ เมื่อคุณซื้อ VeriClock คุณจะได้รับบริการติดตามด้วย GPS การจัดการเวลาและการเข้าออกงาน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ VeriClock ช่วยให้คุณติดตามตำแหน่งของพนักงาน รายงานเวลาได้อย่างแม่นยำ และปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ VeriClock

  • การติดตามเวลาบนระบบคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการต่าง ๆ ได้ง่ายจากทุกที่
  • การผสานรวมที่ยอดเยี่ยมกับ Quickbooks และ Sage50
  • รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบติดตาม GPS ตรวจสอบตำแหน่งของพนักงานขณะปฏิบัติงาน
  • จัดการตารางเวลาของพนักงานได้โดยตรงจากแอป
  • จัดหมวดหมู่พนักงานตามบทบาทหรือแผนกได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ VeriClock

  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้มีน้อย

ราคาของ VeriClock

  • มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ + ค่าธรรมเนียมบัญชี $10

VeriClock ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิว 3+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. iMonitorSoft

ภาพผลิตภัณฑ์ iMonitorSoft
ผ่านทางiMonitorSoft

iMonitorSoft เป็นซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบพนักงานที่มอบโซลูชันการตรวจสอบพนักงานแบบเรียลไทม์และการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้อย่างครบถ้วน มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามการกดแป้นพิมพ์ การบล็อกเว็บไซต์ และการตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน iMonitorSoft ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับภัยคุกคามจากภายใน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และรับรองการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iMonitorSoft

  • ตรวจสอบและติดตามการกดแป้นพิมพ์และกิจกรรมออนไลน์
  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนผู้จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจไม่ได้รับอนุญาต
  • ภาพหน้าจอและการเล่นวิดีโอจากอุปกรณ์ของพนักงาน
  • กรองและบล็อกเว็บไซต์
  • ตรวจสอบและควบคุมเดสก์ท็อปจากระยะไกล

ข้อจำกัดของ iMonitorSoft

  • สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่

ราคา iMonitorSoft

  • ใบอนุญาตตัวแทน: $5. 27/ผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ 15 คนแรก, พร้อมส่วนลดสำหรับปริมาณการใช้งานที่สูงขึ้น
  • ใบอนุญาตผู้จัดการ: $125/ผู้ใช้

iMonitorSoft คะแนนและรีวิว

  • G2: 2. 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้Mac!

ส่งเสริมความโปร่งใสด้วยซอฟต์แวร์ติดตามพนักงาน

การนำไปใช้ซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ รวมถึงพนักงาน ในการตัดสินใจ. โดยการสื่อสารอย่างเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ และเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและการมอบอำนาจ คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมของความไว้วางใจและความรับผิดชอบได้.

นอกจากนี้ การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงสิทธิของตนและข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลและส่งเสริมการพัฒนาของพวกเขา

ขั้นตอนเชิงรุกเหล่านี้จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ความโปร่งใสและการผลิตผลงานไปด้วยกัน. ยอมรับศักยภาพของซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน และเริ่มต้นการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร.

ด้วยการสื่อสารที่เปิดกว้างและการมุ่งเน้นการสนับสนุนพนักงาน คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่บุคคลรู้สึกมีส่วนร่วม มีแรงจูงใจ และได้รับพลังในการบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา เริ่มต้นการเดินทางนี้วันนี้และสัมผัสผลกระทบเชิงบวกต่อความสำเร็จขององค์กรของคุณด้วยClickUp!