12 ตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สำหรับพนักงานใหม่ของคุณ

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการที่คุณจัดการกับการรับพนักงานใหม่สามารถสร้างหรือทำลายประสบการณ์ของพวกเขาได้ มันเป็นการวางรากฐานสำหรับทัศนคติของพวกเขาในอนาคต
ลองนึกภาพว่าคุณเป็นพนักงานใหม่สักครู่ 👀
คุณเพิ่งผ่านการค้นหางานอย่างละเอียดและอดทนผ่านการสัมภาษณ์หลายรอบเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเหมาะสมที่สุด หลังจากให้ข้อมูลอ้างอิง ตรวจสอบประวัติ พูดคุยเรื่องค่าตอบแทน และสัมภาษณ์หลายครั้ง ในที่สุดคุณก็ได้งาน! 🎉
ตาเป็นประกายและกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้น คุณมาถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อจะได้พบกับทีมและสำรวจสำนักงานใหม่ แต่สิ่งที่คุณได้รับกลับเป็นกองเอกสาร วิดีโอของบริษัทที่ล้าสมัย และรายการงานธุรการยาวเหยียดโดยไม่มีคำแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือควรไปถามใครหากมีข้อสงสัย
เราทุกคนต่างเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้หรือรู้จักใครบางคนที่เคยประสบมาเช่นกัน ในความเป็นจริงองค์กรถึง 88%ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพนักงานใหม่ได้ในช่วงกระบวนการปรับตัวเข้าทำงาน และสิ่งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความรู้สึกของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และผลผลิต
หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนได้มากกว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์แรก 🙌
เราอยู่ที่นี่เพื่อแสดงตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานและสอนคุณถึงวิธีการใช้เครื่องมือการปฐมนิเทศเพื่อทำให้โปรแกรมของคุณเป็นระบบ, ติดตาม, และนำไปใช้ได้ นี่คือตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานจริง 12 ตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงทีมของเราเองที่ ClickUp!
ทำไมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จึงมีความสำคัญ?
กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานช่วยให้บริษัทสามารถแบ่งปันปรัชญา ค่านิยม พันธกิจ และทิศทางของธุรกิจได้ นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเติบโตและอนาคตของทั้งบริษัทและพนักงานใหม่ เนื่องจากเป็นช่วงที่พนักงานใหม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรและวิธีที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จและมองเห็นอนาคตของตนเองกับบริษัท ซึ่งจะให้แผนที่นำทางแก่พวกเขาตลอดเส้นทางอาชีพ
โปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานที่มีการจัดระเบียบอย่างดี ใช้งานได้จริง และน่าสนใจ สามารถสร้างความสอดคล้องระหว่างองค์กรกับพนักงานใหม่ และส่งผลให้อัตราการรักษาพนักงานเพิ่มขึ้นถึง82% เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 70% และเพิ่มความเต็มใจของสมาชิกทีมในการแนะนำบริษัทให้กับผู้สมัครงานรายอื่นถึง 93%
📌สรุปสั้นๆ—ในโลกปัจจุบันที่พนักงานให้ความสำคัญกับการเข้ากันได้ทางวัฒนธรรมและการสอดคล้องกับองค์กรมากกว่าที่เคย โปรแกรมการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนตัว และน่าสนใจเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ชั้นนำของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดึงดูด รักษา และชนะใจของบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดของคุณ
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อออกแบบโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงาน
กลยุทธ์การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อน—เพียงแค่ต้องมีความตั้งใจ มีระบบระเบียบ และเพิ่มความเป็นส่วนตัวเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว ท้ายที่สุด นี่คือโอกาสของบริษัทคุณในการต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่โลกของคุณ เป็นโอกาสที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสามารถมอบอะไรให้ในฐานะบริษัท และคุณสามารถทำงานและเติบโตไปด้วยกันได้ 🌱
การนำโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบภายใน เริ่มต้นด้วยการประเมินกระบวนการปัจจุบันของคุณ ทำความเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยมของบริษัทของคุณ และปรับเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการสรรหาและทรัพยากรบุคคล 🎯
5 คำถามสำหรับทีม HR ของคุณเมื่อประเมินกระบวนการปัจจุบัน
1. กระบวนการและแนวทางในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในปัจจุบันของคุณสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทเราหรือไม่? กระบวนการเหล่านี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตในสายอาชีพและความพึงพอใจในงานของพนักงานหรือไม่?
📌 ทำไมจึงสำคัญ:กว่า 56% ของผู้มีความสามารถระบุว่าพวกเขาจะไม่พิจารณาทำงานกับบริษัทที่ค่านิยมไม่สอดคล้องกัน และประมาณ 46% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าพวกเขากำลังพิจารณาลาออกจากนายจ้างปัจจุบันเนื่องจากค่านิยมที่ไม่ตรงกัน
2. คุณมีข้อเสนอแนะจากพนักงานเก่าและพนักงานปัจจุบันที่ต้องการให้ตรวจสอบหรือไม่?
📌 ทำไมจึงสำคัญ: ข้อเสนอแนะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฐมนิเทศที่ประสบความสำเร็จ ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาจากพนักงานจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้คุณสามารถยกระดับประสบการณ์ของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง
3. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของโปรแกรมการปฐมนิเทศปัจจุบันของคุณคืออะไร?*
📌 ทำไมจึงสำคัญ:การวิเคราะห์ SWOTจะช่วยให้องค์กรของคุณระบุแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน จากนั้นคุณจะค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสม รวมถึงสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของพนักงานโดยรวม และกำหนดโครงการและเป้าหมายที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT และดูตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ที่นี่.
4. ทีม HR ของคุณมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่หรือไม่?
📌 ทำไมจึงสำคัญ: การมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีมงานของคุณ รวมถึงพนักงานใหม่ จะช่วยสร้างมาตรฐานในกระบวนการทำงาน ลดระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกอบรม ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างพนักงานใหม่กับนายจ้าง
⭐️ เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR SOP) ให้พร้อมใช้งานโดยด่วน!แม่แบบไวท์บอร์ด HR SOPนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดงานที่ต้องทำด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งช่วยให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัทอย่างถูกต้อง
5. เป้าหมาย 30-60-90 ปัจจุบันขององค์กรคุณสำหรับโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานคืออะไร?
📌 ทำไมจึงสำคัญ: เมื่อคุณได้พิจารณาทุกแง่มุมของกระบวนการปฐมนิเทศในปัจจุบันแล้ว ให้เลือกพื้นที่ที่มีโอกาสและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเกี่ยวข้อง ใช้เป้าหมาย SMARTในการกำหนด KPI และตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ การวางแผน 30-60-90 วันสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลและทีมพัฒนาบุคลากรของคุณช่วยให้สามารถวางแผน กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนมีการตรวจสอบเป็นประจำ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าของพนักงานใหม่และเห็นประสิทธิภาพของโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณ
กำลังมองหาตัวอย่าง KPIสำหรับทีม HR ของคุณอยู่หรือไม่? บทความนี้ได้รวบรวม 10 KPI และตัวชี้วัด HR ที่คุณต้องมี พร้อมวิธีการติดตามผล เมื่อคุณพร้อมที่จะจัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการแล้วสามารถใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpที่พร้อมใช้งานได้ทันที เพื่อสร้างระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลใน ClickUp ของคุณ
เมื่อคุณได้ทำการตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นแล้ว ถึงเวลาที่จะวางแผนกลยุทธ์และเริ่มวางแผนวิธีการสร้างการปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุด!
เราได้รวบรวมตัวอย่างและแนวคิดการปฐมนิเทศพนักงานจริง 12 ตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อทำให้โปรแกรมการฝึกอบรมของคุณน่าจดจำและมีผลกระทบมากขึ้น ✨
12 ตัวอย่างจริงของการปฏิบัติในการปฐมนิเทศพนักงาน
เราได้สอบถาม CEO ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้นำองค์กรเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการต้อนรับพนักงานใหม่และสร้างประสบการณ์เริ่มต้นที่ดี ตั้งแต่จดหมายต้อนรับที่เขียนด้วยลายมือไปจนถึงชุดต้อนรับ ตัวอย่างการต้อนรับพนักงานใหม่จากประสบการณ์จริงเหล่านี้ อาจเป็นแรงบันดาลใจให้คุณปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมสำหรับพนักงานใหม่
โบนัส:แม่แบบสัมภาษณ์
ตัวอย่างที่ 1: จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและมอบหมายพี่เลี้ยงก่อนวันเริ่มงาน
ประโยชน์
- ช่วยพนักงานใหม่เตรียมตัวสำหรับวันแรก
- ช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการซึมซับข้อมูลใหม่ก่อนที่ช่วงปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้น
- ให้โอกาสสมาชิกใหม่ในทีมได้ทบทวนเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามในช่วงปฐมนิเทศ
- การมีพี่เลี้ยงที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการช่วยให้พนักงานใหม่มีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำถามต่างๆ และช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุน รวมถึงเรียนรู้ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คนอื่นทำอย่างไร
ตัวอย่างที่ 2: ส่งของขวัญชุดต้อนรับ
ประโยชน์
คนอื่นทำอย่างไร
ชุดต้อนรับเป็นสิ่งจำเป็น! มันช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกพิเศษและสบายใจเมื่อเริ่มบทบาทของพวกเขา
เราอนุญาตให้พวกเขาสั่งกล่องของที่ระลึกของตัวเอง ซึ่งประกอบด้วยเสื้อยืด เสื้อกันหนาว ถุงเท้า สติกเกอร์ และ AirPods ที่มีแบรนด์ของเรา นอกจากนี้ เรายังส่งคู่มือเอาตัวรอดในวันแรกให้พวกเขาทางอีเมล ซึ่งระบุทุกสิ่งที่พวกเขาควรคาดหวังก่อนถึงวันแรกของพวกเขา
ทั้งหมดนี้รวมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อลดความวิตกกังวลในวันแรก ทำให้พวกเขารู้สึกพร้อมและมั่นใจ
ทันทีที่พนักงานใหม่ได้รับการว่าจ้าง พวกเขาจะได้รับชุดต้อนรับซึ่งประกอบด้วยแผ่นพับ, บัตร, แผนผังสำนักงาน, จดหมายต้อนรับ และช็อกโกแลตเพื่อเริ่มต้นการเดินทางด้วยสิ่งหวานๆ
ตัวอย่างที่ 3: สร้างคู่มือพนักงาน ที่ฉลาด สนุกสนาน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ประโยชน์
- แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
- ทำให้การเรียนรู้ข้อมูลใหม่เป็นเรื่องสนุก
- ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นมนุษย์มากขึ้น (คุณจะฟังดูเป็นมนุษย์มากขึ้น—เหมือนกำลังคุยกับมนุษย์)
- ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่
- ให้พนักงานใหม่มีแหล่งข้อมูลสำหรับนโยบายของบริษัท
คนอื่นทำอย่างไร
การเริ่มงานใหม่สามารถสร้างความเครียดได้ ดังนั้นคู่มือตลกจึงช่วยบรรเทาความตื่นเต้นในวันแรกและแสดงวัฒนธรรมองค์กรของเรา เราต้องการให้พนักงานใหม่เข้าใจว่าเราชอบสนุกสนานในขณะที่เรากำหนดความคาดหวังให้กับพวกเขา
เพื่อให้การเรียนรู้สนุกสนานยิ่งขึ้น เราได้จัดทำคู่มือพนักงานที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันสุดฮาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับบทบาทของตนเอง ทำงานร่วมกับทีม และเข้าใจความคาดหวังของฝ่ายบริหารได้อย่างราบรื่น จากผลสำรวจหลังการปฐมนิเทศ คู่มือนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก! พนักงานหลายคนระบุว่าคู่มือนี้เป็นส่วนที่พวกเขาชื่นชอบที่สุดในกระบวนการนี้
📌 เคล็ดลับจากมืออาชีพ
เพื่อให้ขั้นตอนแรกของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีคู่มือพนักงาน และเพื่อทำให้ภารกิจที่ซับซ้อนในการสร้างคู่มือนั้นง่ายขึ้น ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUp!
เทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUp ที่สามารถแก้ไขได้ง่ายและมีรายละเอียดครบถ้วนช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำบริษัท:
- จัดระเบียบ ทุกส่วนที่จำเป็นสำหรับคู่มือพนักงานของคุณ
- ปรับแต่ง แต่ละส่วนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและกระบวนการปฐมนิเทศของคุณ
- ร่วมมือ ในการจัดทำคู่มือพนักงานของคุณด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการแชร์ที่ง่ายดาย
- จัดหา ทรัพยากรมืออาชีพเพื่อแบ่งปันกับพนักงานของคุณ
ตัวอย่างที่ 4: แชร์วิดีโอ 'ต้อนรับ' จากผู้นำบริษัทของคุณ
ประโยชน์
- สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างผู้นำและพนักงาน
- ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการต้อนรับและเชื่อมโยงกับผู้นำของบริษัท
- ให้โอกาสพนักงานใหม่ได้เห็นและได้ยินผู้นำของพวกเขาแทนที่จะอ่านอีเมล (ทำให้ประสบการณ์เป็นมนุษย์มากขึ้น)
- สร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับบริษัทและบทบาทของพวกเขาในองค์กร
คนอื่นทำอย่างไร
เซบ, ซีอีโอและผู้ก่อตั้งของเรา, ได้สร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมสำหรับพนักงานใหม่ของเราให้ชมในวันแรกของพวกเขา วิดีโอนี้เกี่ยวกับการทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับงานที่พวกเขาจะได้ทำและบริษัทที่พวกเขาได้ร่วมงานด้วย เขาให้กำลังใจพวกเขาให้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เติบโต, ได้เรียนรู้, และทำผลงานที่ยอดเยี่ยมในสิ่งที่พวกเขามาทำที่คลิกอัพ!
ไม่ใช่ความลับที่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งและช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เราตระหนักว่าหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดของการปฐมนิเทศที่ยอดเยี่ยมคือพนักงานใหม่ไม่รู้ว่าควรคาดหวังอะไร ซึ่งนำมาซึ่งความกังวลบางอย่างที่อาจรบกวนกระบวนการทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจเพิ่มการดำเนินการเพื่อลดความกดดันในวันแรก
ดังนั้น ที่ Talentify เราขอเชิญผู้นำและทีมงานบันทึกวิดีโอสั้น ๆ แนะนำตัวเอง พูดถึงบริษัทและงาน และส่งให้เพื่อนร่วมงานใหม่ล่วงหน้าสองสามวันก่อนเริ่มงาน
เราพบว่าพนักงานใหม่ของเรามาเข้าร่วมกระบวนการด้วยความมั่นใจมากขึ้น รู้ว่าควรคาดหวังอะไร และมีแรงจูงใจอย่างเหลือเชื่อ
ตัวอย่างที่ 5: แบ่งขั้นตอนการปฐมนิเทศออกเป็นหลายขั้นตอน
ประโยชน์
- ให้การสนับสนุนสมาชิกใหม่ในทีมและป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับข้อมูลมากเกินไป
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมอบความสนใจที่จำเป็นให้กับพนักงานใหม่ในเวลาที่เหมาะสม
- ช่วยให้พนักงานใหม่สามารถมุ่งเน้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฐมนิเทศได้ทีละไม่กี่อย่าง
ClickUp แบ่งการปฐมนิเทศอย่างไร
กระบวนการรับพนักงานใหม่ของ ClickUp แบ่งออกเป็นสามขั้นตอน: ก่อนเริ่มงาน, การปฐมนิเทศ, และการฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่ง
ระยะก่อนการเข้าร่วมงานนำโดยทีม People Operations ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทางกฎหมายได้รับการลงนามครบถ้วน และงานด้านเอกสารทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันปฐมนิเทศ
ระยะการปฐมนิเทศได้รับการจัดการโดยทีมการพัฒนาความสามารถ ซึ่งให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท, กระบวนการ, และนโยบายแก่ผู้มาใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารู้ว่าควรทำอะไรและเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จ
การฝึกอบรมเฉพาะบทบาทเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฐมนิเทศเริ่มต้น นี่คือช่วงเวลาที่สมาชิกใหม่ในทีมได้รับการแนะนำเกี่ยวกับงานและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทและทีมของพวกเขา
มันทำให้เป็นช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่มุ่งเน้นจริงๆ ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับบทบาทของตนได้ แทนที่จะรู้สึกหนักใจกับทุกสิ่งที่ถูกโยนใส่พวกเขา!
มันทำให้เป็นช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่มุ่งเน้นจริงๆ ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับบทบาทของตนได้ แทนที่จะรู้สึกหนักใจกับทุกสิ่งที่ถูกโยนใส่พวกเขา!
คนอื่นทำอย่างไร
กรอบการปฐมนิเทศพนักงานของ Proofhub ก็ถูกแบ่งออกเป็นสามระยะเช่นกัน สามสัปดาห์แรกของการปฐมนิเทศจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้พนักงานและองค์กรทำความรู้จักกันและกัน
พนักงานใหม่จะได้รับวิดีโอแนะนำและสาธิตผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งเพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา ขั้นตอนที่สองของการปฐมนิเทศประกอบด้วยชุดงานพื้นฐานสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมให้ทำเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและความชำนาญทักษะของพวกเขาด้วย
ระยะสุดท้ายเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับงานและในช่วงการประชุมกลยุทธ์รายสัปดาห์
📌 เคล็ดลับจากมืออาชีพ
พนักงานใหม่ของคุณทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสานหรือไม่?
ทำให้โปรแกรมการรับพนักงานใหม่ของคุณเป็นดิจิทัลใน ClickUp และจัดการการรับพนักงานใหม่ได้จากทุกที่! ClickUp ช่วยให้คุณสร้างงานการรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย มอบหมายโครงการให้กับพนักงานใหม่ และแม้กระทั่งสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อแสดงขั้นตอนของพนักงานใหม่แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ใช้เทมเพลตการรับพนักงานทางไกลที่พร้อมใช้งานและแก้ไขได้นี้เพื่อเริ่มต้นตอนนี้!
ตัวอย่างที่ 6: มอบหมายโครงการเบื้องต้นสั้น ๆ เพื่อศึกษาสไตล์การทำงาน
ประโยชน์
- ช่วยให้ผู้จัดการและผู้นำบริษัทเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานและความชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกทีมใหม่แต่ละคน
- ช่วยผู้จัดการระบุจุดแข็ง แรงจูงใจ และระดับทักษะของตนเอง
- เปิดโอกาสให้ผู้จัดการได้สนทนากับสมาชิกทีมใหม่เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการและกระบวนการทำงาน รวมถึงได้รับมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกทีมใหม่ชื่นชอบและในทางกลับกัน
📌 เคล็ดลับจากมืออาชีพ
ทุกคนมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกัน มีความท้าทายที่แตกต่างกันและมีสไตล์การทำงานและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน— ความแตกต่างเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้แต่ละคนเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อองค์กร สร้างการปฐมนิเทศพนักงานที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะกับแต่ละบุคคลโดยสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้และการทำงานของพวกเขาในที่ทำงาน และโดยใช้เครื่องมือ HRที่มีความสามารถในการปรับแต่งเพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานและกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบของตนเองได้มากที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่แต่ละคนสร้างกระบวนการทำงานที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และในทางกลับกัน จะเป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณด้วยเช่นกัน 🧠✨
คนอื่นทำอย่างไร
เราได้จัดตั้งระบบการปฐมนิเทศที่ค่อนข้างมาตรฐานซึ่งเราได้ใช้กับพนักงานทุกคนในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา กระบวนการปฐมนิเทศนี้ช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายและดำเนินไปอย่างราบรื่น
ขั้นตอน:
1. ให้การชี้แจงรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัท
2. มอบหมายโครงการแรกให้พวกเขาเพื่อทำความเข้าใจสไตล์การทำงาน—สิ่งที่ง่าย ๆ เช่น แคมเปญอีเมลหรือการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ที่สามารถทำได้ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับสไตล์การทำงานของพวกเขา
3. ปล่อยให้พวกเขาทำงานในโครงการของตัวเองอย่างอิสระ! พวกเขาได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจว่าทำอะไร ใช้เวลานานแค่ไหน และส่งงานเมื่อใด เราแน่ใจว่าจะแจ้งให้พวกเขาทราบตลอดกระบวนการเพื่อให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆในสิ่งที่ต้องส่งและข้อกำหนดหรือไม่
ด้วยระบบแนะนำการใช้งานนี้ เราได้เห็นอัตราการคงอยู่ประจำปีของเราเพิ่มขึ้นถึง 28% ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการลาออกครั้งใหญ่ได้อย่างมาก
ตัวอย่างที่ 7: ส่งจดหมายต้อนรับที่เขียนด้วยลายมือหรือแบบดิจิทัลอย่างจริงใจ
ประโยชน์
- สร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกในทีมและผู้จัดการ
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นกันเองมากขึ้น
- ช่วยให้พนักงานใหม่รู้สึกได้รับการมองเห็น ได้รับการรับฟัง และได้รับการชื่นชม
- การกระทำที่เรียบง่ายสามารถสร้างความประทับใจที่ยาวนานและปรับปรุงความรู้สึกของพนักงาน
📌 เคล็ดลับจากมืออาชีพ
แม้ว่าการเขียนจดหมายต้อนรับให้กับพนักงานแต่ละคนอาจใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นประเมินค่าไม่ได้จริง ๆ ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีกับพนักงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าและมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่อีกด้วย
นี่คือ30 ข้อความต้อนรับที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานใหม่เพื่อช่วยให้คุณมีไอเดียในการเริ่มต้นจดหมายของคุณ และเมื่อคุณพร้อมที่จะเขียนข้อความส่วนตัวของคุณเอง ใช้ClickUp Docs ซึ่ง คุณสามารถปรับแต่งจดหมายของคุณได้โดยการเปลี่ยนสีตัวอักษร เพิ่มรูปภาพ แทรกวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย! เมื่อคุณพร้อมที่จะแชร์กับพนักงานใหม่ของคุณแล้ว เพียงส่งลิงก์สาธารณะหรือลิงก์ส่วนตัว
คนอื่นทำอย่างไร
เราเชื่อว่าการปฐมนิเทศควรเป็นประสบการณ์ที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่กิจกรรมครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนสำคัญของโปรแกรมปฐมนิเทศของเราคือจดหมายต้อนรับที่เขียนด้วยลายมือ ทุกพนักงานใหม่จะได้รับจดหมายส่วนตัวจากผู้จัดการในวันแรก เพื่อต้อนรับเข้าสู่ทีมและเน้นย้ำบางสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้ในบทบาทใหม่ของพวกเขา
เราพบว่าท่าทางง่ายๆ นี้ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและสนับสนุน และทำให้สมาชิกในทีมรู้ว่าพวกเขาได้รับการยอมรับตั้งแต่แรกเริ่ม นอกจากนี้ยังเป็นสัมผัสที่ดีที่ทำให้ผู้คนรู้สึกพิเศษอีกด้วย!
ตัวอย่างที่ 8: แชร์วิดีโอ Loom หรือคลิปเพื่ออธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อน
ประโยชน์
- พนักงานสามารถรับชมในเวลาของตนเองและสามารถรับชมซ้ำได้หลายครั้งตามที่ต้องการ
- เป็นประโยชน์ต่อทุกคน รวมถึงพนักงานที่เรียนรู้ด้วยภาพ
- วิดีโอที่บันทึกไว้มีประโยชน์เมื่ออธิบายกระบวนการและแนวคิดที่ซับซ้อน
- สมาชิกในทีมสามารถตอบกลับวิดีโอ Loom ได้โดยการเพิ่มปฏิกิริยาอีโมจิหรือพิมพ์ความคิดเห็น
Loom มอบข้อได้เปรียบให้กับบริษัทของเราในการบันทึกหน้าจอร่วมกันเพื่ออธิบายงานง่าย ๆ กระบวนการ และข้อมูลที่จำเป็น พร้อมแสดงใบหน้าของผู้พูดและบันทึกเสียงของพวกเขา ทำให้การสื่อสารมีความเป็นส่วนตัวและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานใหม่
ด้วยวิดีโอ Loom เราสามารถแบ่งข้อมูลสำคัญออกเป็นวิดีโอที่มีความยาวสูงสุด 2 นาที ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละงาน ทำให้ผู้สมัครสามารถกลับมาดูและทบทวนได้ง่ายเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถปรับความเร็วของวิดีโอให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ชมได้อีกด้วย
📌 เคล็ดลับจากมืออาชีพ
บันทึก ส่ง และเล่นวิดีโอคลิปทั้งหมดภายในงาน ClickUp งานเดียว บันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอป และแท็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ทันที พร้อมเพิ่มและบันทึกเสียงของคุณขณะสร้างวิดีโอสาธิต เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว เพียงแชร์วิดีโอคลิปของคุณกับทีมหรือพนักงานใหม่ผ่านลิงก์ที่แชร์ได้ หรือวางลิงก์ภายในงาน ClickUp
ตัวอย่างที่ 9: สร้างคู่มือการใช้งานสำหรับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานทุกคน
ประโยชน์
- สมาชิกในทีมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน การสื่อสาร และรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละเพื่อนร่วมงานได้
- ให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าหาบุคคลและสถานการณ์ในที่ทำงาน
- การเข้าใจความชอบของแต่ละสมาชิกในทีมสามารถช่วยสร้างความสามัคคีในทีม และปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือในทีม
- การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกันและกันและชีวิตนอกเหนือจากการทำงานสามารถช่วยให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้นและทำให้ที่ทำงานเป็นมนุษย์มากขึ้น
📌 เคล็ดลับจากมืออาชีพ
สร้างเอกสาร "การทำงานร่วมกับฉัน" ใน ClickUp และแชร์กับสมาชิกในทีมของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ประเภทบุคลิกภาพ รูปแบบการจัดการและปรัชญา สไตล์การสื่อสาร เป้าหมาย งานอดิเรก และสิ่งที่รำคาญใจ!
เราขอให้พนักงานใหม่ทุกคนสร้าง "คู่มือผู้ใช้" สำหรับตัวเอง ซึ่งเป็นเอกสารสั้น ๆ ที่รวมถึงข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของพวกเขา, เส้นทางอาชีพ, รูปแบบการเรียนรู้, ความชอบในการสื่อสาร, และ 취미ของพวกเขา. พนักงานใหม่เหล่านี้ยังสามารถเข้าถึงคู่มือผู้ใช้ของพนักงานทุกคนในองค์กรได้เช่นกัน.
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบกระจาย และช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมและวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างที่ 10: สร้างโปรแกรมเพื่อนช่วยแนะนำสำหรับพนักงานใหม่
ประโยชน์
- ให้การสนับสนุนในระดับที่สูงขึ้นในที่ทำงาน
- ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- พนักงานใหม่สามารถแบ่งปันประสบการณ์การปฐมนิเทศร่วมกันได้
- พนักงานได้รับคู่หูรับผิดชอบเพื่อช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจ
คนอื่นทำอย่างไร
สิ่งจูงใจในการปฐมนิเทศที่ใช้งานได้จริงในชีวิตจริงคือโปรแกรมเพื่อนช่วยปฐมนิเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้พนักงานที่มีประสบการณ์ดูแลพนักงานใหม่แต่ละคนในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของการทำงานใหม่
เพื่อนร่วมงานผู้ช่วยในการปรับตัวทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อแรก ช่วยและนำทางให้กับพนักงานใหม่ พวกเขาให้การสนับสนุนและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัท และตอบคำถามต่าง ๆ พวกเขาช่วยให้กระบวนการปรับตัวเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ประสบการณ์การเปลี่ยนงานเป็นไปอย่างไม่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ตัวอย่างที่ 11: เสนอโปรแกรมการให้คำปรึกษา การประชุมแบบตัวต่อตัว และเวิร์กช็อปการศึกษา
ประโยชน์
- ช่วยให้พนักงานเติบโต 1% ทุกวัน กำหนดเป้าหมาย SMART และสร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน
- สมาชิกในทีมที่มีแรงจูงใจจากการเติบโตในอาชีพสามารถทำงานในขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อไปถึงจุดนั้นได้
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีและช่วยพัฒนาทักษะทั้งด้านอ่อนและด้านแข็ง
- ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นอนาคตของตนเองกับบริษัทและช่วยเพิ่มการรักษาพนักงาน
คนอื่นทำอย่างไร
เพื่อผสานพนักงานใหม่และเปิดเผยศักยภาพอันทรงพลังของ ClickUp ทีม Product and Systems Enablement ของเราจัดโปรแกรมการเรียนรู้ 4 วัน ผ่านการบรรยาย การทดลองปฏิบัติจริง เรื่องราวจากลูกค้า และการอภิปรายกลุ่ม ในโปรแกรมที่เรียกว่า Product Lab
ในช่วงการประชุมเชิงปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ เราได้สร้างความมีส่วนร่วมกับสมาชิกใหม่ของทีมโดยใช้บุคลิกภาพจำลอง เพื่อให้พวกเขาคิดอย่างมีอารมณ์ร่วมกับลูกค้าของเราและแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านว่าแพลตฟอร์มของเราสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างไร
เราได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าประสบการณ์นี้คือช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ได้ คลิก อย่างแท้จริงสำหรับสมาชิกทีม 💡
เราได้ตระหนักว่าช่วงการให้คำปรึกษาในระยะนี้ช่วยให้พนักงานใหม่ของเราสามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานของเราได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้เราสามารถมอบสภาพแวดล้อม เครื่องมือ และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีตั้งแต่เริ่มต้น
สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานใหม่ของเราได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในเส้นทางการทำงาน พัฒนาความสัมพันธ์กับพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำงานกับเรา และเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ 12: ขอความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและซื่อสัตย์
ประโยชน์
- ให้องค์กรและผู้นำมีความเข้าใจในความสำเร็จของโปรแกรมการปฐมนิเทศ
- ช่วยให้ผู้จัดการสามารถทำงานในด้านการมีโอกาสและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
- ให้ผู้นำได้รับไอเดียสำหรับกิจกรรมทีมที่กำลังจะมาถึง และช่วยให้พวกเขาเข้าใจธุรกิจจากมุมมองของพนักงาน
- ปรับปรุงความพึงพอใจในงานโดยรวม, การมีส่วนร่วมของพนักงาน, และอัตราการคงอยู่ของพนักงาน
- ให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ
- ปฏิบัติต่อพนักงานในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกันในธุรกิจ
คนอื่นทำอย่างไร
การพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทางจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่ง เป็นโครงการสำคัญบางประการที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ ClickUp อย่างมาก
เมื่อพนักงานรู้สึกอย่างแท้จริงว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง สิ่งนี้จะสะท้อนออกมาภายในบริษัท เมื่อพวกเขารู้สึกว่าความคิด ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของตนมีคุณค่า พวกเขาจะมุ่งมั่นนำเสนอแนวทางแก้ไข เมื่อทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด ตระหนักว่าตนเองมีส่วนสร้างความปลอดภัยทางจิตใจให้กับองค์กร ทุกคนจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสิ่งนี้ไว้
นั่นเป็นตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานในรอบนี้! ตอนนี้ถึงเวลาที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและติดตามโปรแกรมและความพยายามในการปฐมนิเทศของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ 🎯
เคล็ดลับด่วนสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามความสำเร็จ
ณ ตอนนี้ ฉันหวังว่าเราได้ช่วยจุดประกายไอเดียดีๆ สำหรับโปรแกรมการปฐมนิเทศของคุณแล้ว! แต่เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายและวัดความก้าวหน้าของคุณ นี่คือเคล็ดลับของเราในการตั้งเป้าหมายและติดตามความสำเร็จ:
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ ที่มีคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายเพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบุอุปสรรค และวัดความสำเร็จของโปรแกรมของคุณ
- กำหนดเป้าหมาย SMART ซึ่งรวมถึงเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวและคุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณก่อนที่โปรแกรมการปฐมนิเทศจะเริ่มต้น
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อติดตามความสำเร็จ. บันทึกและจัดการเป้าหมายของคุณใน ClickUp และเชื่อมโยงกับงานของคุณภายในแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดระเบียบเป้าหมายของคุณด้วยโฟลเดอร์ สร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามวงจรสปรินต์, OKRs, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, และเป้าหมายทีมที่สำคัญมากมาย
- ใช้เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทจาก ClickUp. ช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้ง่ายและมีแนวทางที่เป็นระบบในการติดตามเป้าหมาย
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp รวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและรับภาพรวมระดับสูงของงานของคุณ พร้อมดูรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ ฟีเจอร์แบบฟอร์มของ ClickUp. สร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นที่กำหนดเองสำหรับพนักงานใหม่ของคุณให้กรอกก่อนและหลังการเริ่มงาน เมื่อแบบฟอร์มถูกกรอกและส่งแล้ว ClickUp จะสร้างงานจากคำตอบโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถติดตามความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายของคุณ และสร้างรายการดำเนินการเพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ของคุณประสบความสำเร็จและสร้างประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ยอดเยี่ยม
พนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่บริษัทสามารถมีได้. เป็นประสบการณ์, ความสามารถ, ทักษะ, ความรู้, และมุมมองของพวกเขาที่ช่วยสร้างอนาคตของธุรกิจของคุณ.
เช่นเดียวกับที่พวกเขาลงทุนเวลาและพลังงานของพวกเขาในองค์กรของคุณ คุณก็ควรทำเช่นเดียวกันกับพวกเขา และปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ 🤝
ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้ด้วยการเข้าใจถึงความสำคัญของโปรแกรมการรับเข้าทำงานที่ดี ลองใช้ตัวอย่างการรับเข้าทำงานของพนักงานที่แบ่งปันโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม
สร้างความประทับใจแรกที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มอบเครื่องมือทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของพวกเขา และให้พวกเขาได้พัฒนาในอาชีพของพวกเขาภายในองค์กรของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขารู้จักธุรกิจดีที่สุด
คนเหล่านี้คือเสียงและใบหน้าของบริษัท และเป็นนักคิดเบื้องหลังแคมเปญ โครงการ และความคิดริเริ่มอันยอดเยี่ยมมากมายของคุณ
ถึงเวลาที่จะทำให้การปฐมนิเทศของคุณพร้อมสำหรับอนาคต และใช้เครื่องมือการทำงานที่สร้างขึ้นเพื่อองค์กรของคุณทั้งหมด—จัดระเบียบ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม ระบบกระบวนการของคุณ และทำให้โปรแกรมการปฐมนิเทศและการพัฒนาบุคลากรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUp 🚀