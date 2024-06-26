เทมเพลตและแบบฟอร์ม HR ฟรี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ในปี 2025

แผนกทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงประสบการณ์และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กร
เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้งานไม่กลายเป็นภาระหนักคือการปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การติดตามงานส่วนตัวไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แม่แบบ HR ช่วยทีมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้แบบฟอร์มทรัพยากรบุคคล เราได้รวบรวมรายการแบบฟอร์มทรัพยากรบุคคล 11 แบบที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหน้าที่ของคุณได้ในขณะที่สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและน่าเพลิดเพลินสำหรับพนักงานทุกคน!
HR Template คืออะไร?
เทมเพลต HR คือเอกสารที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น คำอธิบายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน สัญญา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
แม่แบบสามารถช่วยประหยัดเวลา ทำให้การจัดรูปแบบถูกต้อง และให้คำแนะนำเมื่อต้องจัดการกับกิจกรรม HR ที่มาตรฐาน ด้วยแม่แบบคุณภาพ องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ HR ได้สูงสุดในขณะที่ประหยัดเวลาในการทำงานด้านการบริหารจัดการ
11 แม่แบบ HR ฟรีสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
1. แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
SOP (Standard Operating Procedure)คือชุดของคำแนะนำระดับกลางถึงสูงที่บันทึกไว้ว่าองค์กรหรือทีมควรทำภารกิจเฉพาะอย่างไร SOP ช่วยให้คุณสามารถบรรลุประสิทธิภาพ ความสม่ำเสมอ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพที่คงที่ในทุกกระบวนการของ HR
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการสร้างกระบวนการ HR ที่ยั่งยืนสำหรับพนักงานของคุณแม่แบบ SOP HR ของ ClickUpคือคำตอบสำหรับคำถามของคุณ แม่แบบเอกสาร HR นี้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและกำหนดสิ่งที่ต้องทำของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณไม่เพียงแต่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีเท่านั้น แต่ยังมีความกระตือรือร้นตลอดการทำงานอีกด้วย
เพิ่มเทมเพลตไปยัง Workspace ของคุณและเข้าถึงสถานะสองสถานะและมุมมองหกมุมมอง รวมถึงการสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกอบรม การออกจากงานและการเข้าทำงาน เพื่อจัดการงานของคุณ
2. แม่แบบการดำเนินการแก้ไขด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
แผนการดำเนินการแก้ไขจะระบุรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ แต่เมื่อคุณกำลังจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน สิ่งต่างๆ อาจยุ่งเหยิงได้!
เทมเพลตการดำเนินการแก้ไขของ ClickUpได้รับการจัดเตรียมอย่างครบถ้วนเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีคู่มือครอบคลุมเหตุการณ์สำคัญต่างๆ รวมถึง:
- พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง: ระบุสาขาหรือด้านรอบการดำเนินงานของธุรกิจหรือประสิทธิภาพของทีมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและความสนใจ
- ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง: กำหนดความท้าทาย อุปสรรค และแหล่งข้อมูลสนับสนุน
- แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: จดรายการแนวทางแก้ไขทั้งหมดที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
- มาตรวัดความสำเร็จ: กำหนดความสำเร็จของคุณที่สามารถวัดได้ผ่านตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) หรือตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณและกระบวนการทำงานโดยรวม
- เจ้าของงาน: มอบหมายสมาชิกในทีมให้กับทุกงานสำหรับขั้นตอนถัดไปและติดตามผล
- ไทม์ไลน์: วางแผนล่วงหน้าและจัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง
3. คลิกอัปเอกสารกระบวนการบริษัทแม่แบบ HR
สตาร์ทอัพและบริษัทที่กำลังเติบโตหลายแห่งสูญเสียแรงขับเคลื่อนหลังจากทีมขยายตัว เพราะพวกเขาคิดว่าสิ่งต่าง ๆ จะเข้าที่เข้าทางเองและขั้นตอนการทำงานจะจัดการได้เอง เมื่อธุรกิจเติบโตมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ ก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย
จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น ธุรกิจได้รับงานมากขึ้น และมีขั้นตอนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารกระบวนการให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนั้นวิธีใดจะดีไปกว่าการใช้แม่แบบที่ช่วยให้กระบวนการง่ายยิ่งขึ้น?
ด้วยเทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงานของบริษัทใน ClickUp แผนกทรัพยากรบุคคล คุณสามารถจัดการโครงการของคุณ อบรมพนักงานใหม่และบันทึกการประชุมได้ คิดเสียว่ามันเป็นสูตรที่ช่วยให้คุณทำซ้ำกระบวนการที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว
4. แม่แบบฟอร์มทรัพยากรบุคคล ClickUp
การประเมินพนักงานช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบว่าสมาชิกทีมแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายของบริษัทอย่างไร แบบฟอร์ม HR เหล่านี้เป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมและเพื่อให้พวกเขาได้รับการยอมรับว่าได้รับการประเมินแล้ว
สิ่งนี้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญเมื่อถึงเวลาจำเป็นแม่แบบแบบประเมินทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่ต้องการประเมินพนักงานในบริษัท
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 10 ช่องเพื่อจัดระเบียบข้อมูลสำคัญ รวมถึง ตำแหน่งงาน ชื่อตำแหน่ง, ทักษะทางเทคนิค, วันที่ การประเมิน, จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน, และ รางวัลและเหตุการณ์สำคัญ.
นอกจากนี้ แม่แบบฟอร์ม HR นี้ยังช่วยให้คุณสามารถมีศูนย์กลางสำหรับการประเมินทั้งหมดที่คุณได้ทำไว้ ด้วยมุมมองสามแบบ ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มการประเมิน สำหรับพนักงานแต่ละคน และ รายการการประเมินพนักงาน เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับกระบวนการปัจจุบันของคุณ!
5. แม่แบบมาตราส่วนลิเคิร์ตของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะมั่นใจในอัตราการพึงพอใจของพนักงานของคุณมากเพียงใด คุณก็ควรถามแหล่งข้อมูลเสมอ ทุกแผนกทรัพยากรบุคคลมีแบบจำลองที่ใช้เป็นประจำในการทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน แต่มีแนวทางหนึ่งที่ผ่านการทดสอบของกาลเวลา:แบบสอบถามแบบลิเคิร์ท
แบบสำรวจนี้กระตุ้นให้ผู้ตอบเลือกคำตอบจากหนึ่งในห้าคำตอบ ซึ่งมีความหมายตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแบบสอบถามแบบลิเคิร์ตจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวัดความพึงพอใจและความคิดเห็นของพนักงาน แต่การสร้างแบบสอบถามเช่นนี้อาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก
หากคุณต้องการให้แบบสำรวจของคุณมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น คุณไม่ต้องเป็นกังวล เพราะแบบฟอร์มสเกลลิเคิร์ทของ ClickUpสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบ Likert Scaleใน ClickUp เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลจากคำตอบที่ได้รับ รับภาพรวมของระดับของบริษัทโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองหกฟิลด์และสถานะสองสถานะที่มีให้
6. แม่แบบการลาคลอด ClickUp
การเปลี่ยนผ่านก่อน ระหว่าง และหลังการลาคลอดบุตรหรือการลาพ่อของบุคคลนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิง แต่ด้วยความช่วยเหลือจากแม่แบบการลาคลอดบุตรของ ClickUp คุณจะมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับรายการตรวจสอบ นโยบาย และแผนการสนทนาทั้งหมดในที่เดียว!
ปรับแต่งและบันทึกเวอร์ชันส่วนตัวของเทมเพลตนี้สำหรับผู้ต้องการทราบภาพรวมของนโยบายและกระบวนการลาคลอดบุตร/ลาคลอดบุตรขององค์กรของคุณ เมื่อพวกเขาพร้อมที่จะแบ่งปันข่าวดีกับผู้จัดการของตน พวกเขาสามารถร่วมมือกับทีมในการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการแทนที่
เทมเพลตนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับเก็บไว้ใช้ภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ใช้ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะเพื่อครอบคลุม รายละเอียด, งบประมาณ และ รายการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับวันที่สำคัญและสิ่งที่ต้องเตือนความจำ ในพริบตาเดียว สัปดาห์สามารถผ่านไปอย่างรวดเร็ว จดบันทึกขั้นตอนการทำงานของคุณในเทมเพลต ClickUp เพื่อก้าวไปข้างหน้าสามก้าวและต้อนรับพวกเขากลับมาจากการลาโดยปราศจากความเครียด!
7. แม่แบบบันทึกนโยบายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
ธุรกิจมีแบบฟอร์ม HR, คู่มือ, และนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ ได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มนโยบายใหม่ หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือการแจ้งให้ทุกทีมทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนแรกคือการเขียนบันทึกสำหรับนโยบายที่ปรับปรุงใหม่
แม้ว่าคุณจะสามารถเขียนบันทึกนโยบายได้ด้วยตนเอง แต่การใช้แม่แบบเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะช่วยให้การจัดรูปแบบบันทึกเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มเนื้อหาของคุณลงในแม่แบบบันทึกนโยบาย ซึ่งนี่คือสิ่งที่แม่แบบบันทึกนโยบายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ
เทมเพลตบันทึกนโยบายของ ClickUp ประกอบด้วยเอกสารสองฉบับ ได้แก่ บันทึกนโยบาย และคู่มือเริ่มต้นใช้งาน เพียงนำเทมเพลตบันทึกนโยบายของ ClickUp ไปใช้ในพื้นที่ทำงานของคุณ แล้วแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะไม่พลาดการอัปเดตสำคัญ
โบนัส: ดู10 แม่แบบบันทึกข้อความฟรีใน Word และ ClickUp
8. แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากร ClickUp
แผนกทรัพยากรบุคคลใช้แผนการจัดสรรบุคลากรเพื่อระบุการเพิ่ม/ลดจำนวนพนักงานและทักษะที่ต้องการ ขั้นตอนที่ใช้ในการจัดทำแผนการจัดสรรบุคลากรช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถถามคำถามที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่ต้องการของบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลใช้แผนการจัดสรรบุคลากรในระหว่างรอบงบประมาณเพื่อวางแผนและจัดสรรเงินทุน อย่างไรก็ตาม แผนเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหน้าที่นี้เท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้ได้เมื่อมีการปรับเปลี่ยนใหญ่ในกำลังคน
แผนการจัดหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของทักษะและความเชี่ยวชาญที่ควรค้นหาในผู้สมัครใหม่และเทมเพลตแผนการจัดหาบุคลากรของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
9. แม่แบบคำขอลาหยุดงาน ClickUp
เวลาหยุดพักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานและช่วยให้พวกเขายังคงมีแรงจูงใจและพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายของบริษัทต่อไป หลายธุรกิจมีการจัดทำตารางสำหรับการอนุมัติเวลาหยุดพักให้กับพนักงานของตน ซึ่งช่วยรักษาจำนวนบุคลากรที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกช่วงเวลา
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณคงเคยพบเจอคำขอลาหยุดหรือขอลาพักงานจากพนักงานหลายครั้ง กระทู้อีเมลเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก แต่ทำไมต้องยอมรับคำขอลาหยุดผ่านอีเมลทำงานของคุณ ในเมื่อมีทางเลือกที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า?
เทมเพลตคำขอลาหยุดงานของ ClickUpเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมว่ากระบวนการบริหารจัดการสามารถทำได้ง่ายเพียงใด มันช่วยให้คุณเปลี่ยนเส้นทางพนักงานทุกคนที่ต้องการลาหยุดไปยังตำแหน่งที่คุณเลือก ทำให้คุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการประเมิน อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอเหล่านั้นได้
10. แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp
แผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรคือแนวทางที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นกระบวนการสรรหาให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามขณะสรรหาพันธมิตรและพนักงานใหม่ กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพซึ่งสามารถสร้างคุณูปการสำคัญให้กับองค์กรได้
มันยังช่วยให้คุณทราบว่าคุณจะติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเหล่านั้นเมื่อใดและอย่างไร
เทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUpเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมที่จะยกระดับแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของคุณไปอีกขั้น เทมเพลตนี้มีความซับซ้อนมากกว่าเทมเพลตอื่นๆ ในรายการเล็กน้อย แต่มาพร้อมกับทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
สถานะที่กำหนดเองทั้งห้าของเทมเพลตจะแจ้งให้คุณทราบว่าผู้สมัครเหมาะสมหรือไม่และความคืบหน้าในการสรรหาของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่ากระบวนการยังดำเนินอยู่ อยู่ระหว่างพัก หรือเสร็จสิ้นแล้ว
11. แม่แบบแดชบอร์ด KPI ใน Excel โดย Someka
เทมเพลตแดชบอร์ด KPI ใน Excel โดย Someka เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเครื่องมือที่ตรงไปตรงมา ครอบคลุม เพื่อติดตาม แสดงผล และนำเสนอตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของพวกเขา
แดชบอร์ดแบบไดนามิกที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้ให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของข้อมูลสำคัญ เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน เวลาที่ใช้ในการบรรจุตำแหน่งงาน ประสิทธิภาพการฝึกอบรม และอื่นๆ อีกมากมาย ใช้งานง่าย พร้อมคำแนะนำที่เข้าใจง่าย ตัวเลือกในการปรับแต่ง และรองรับการใช้งานกับ Excel เวอร์ชันส่วนใหญ่
ด้วยแผนภูมิและกราฟที่สามารถปรับแต่งได้ แดชบอร์ดนี้ช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูล HR ของคุณ วิเคราะห์แนวโน้มตามช่วงเวลา และนำเสนอข้อมูลเชิงวัดผลด้าน HR ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สิ่งนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ แสดงความก้าวหน้าต่อผู้บริหารระดับสูง และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ HR ของคุณ!
สิ่งที่ควรพิจารณาในแม่แบบงานทรัพยากรบุคคล
แต่ละเทมเพลต HR เหล่านี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมั่นใจได้ว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน เราได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลต ClickUp แต่ละตัวมีคุณสมบัติสำคัญที่ควรมีในเทมเพลต HR:
- ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่
- ความสามารถในการปรับแต่งและออกแบบเทมเพลตให้เหมาะกับเอกสารประเภทต่าง ๆ
- คำแนะนำที่ชัดเจนซึ่งทำให้การกรอกและเข้าใจเนื้อหาของเอกสารเป็นเรื่องง่าย
- ความสามารถในการขยายขนาดเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลหรือส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ
- อัปเดตเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณยังคงทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานหรือข้อกำหนดของอุตสาหกรรม
ลองดูซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานเหล่านี้!
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต HR ที่ใช้งานง่าย
เมื่อธุรกิจปรับกลยุทธ์และนโยบายเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ควรส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ด้วย ClickUp ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกกระบวนการได้อย่างราบรื่นไร้กังวล
ความสำเร็จในการบริหารคนเริ่มต้นจากศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับพนักงานและแผนกต่างๆ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการอย่างเป็นระบบและทำงานเชิงรุกในทุกสถานการณ์ ดาวน์โหลดเทมเพลตที่จำเป็นและเริ่มต้นใช้งานวันนี้