5 แนวโน้มการอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เราจะเผชิญในทศวรรษนี้

ซามานธา คลาร์ก เป็นบัณฑิตจากวิทยาลัยธุรกิจวอร์ริงตัน และเธอทำงานให้กับบริษัทบัญชีมืออาชีพThePayStubs เธอรับผิดชอบดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกระดับกับพันธมิตรชั้นนำ และค้นพบความหลงใหลในการเขียนบทความเกี่ยวกับหัวข้อด้านการเงินและธุรกิจหลากหลายแขนง
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสำหรับพนักงานและธุรกิจ นอกจากนี้ ตั้งแต่การระบาดของโรคระบาดทั่วโลกเริ่มต้นขึ้น นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายภาคส่วนเพื่อให้อยู่รอด เมื่อพูดถึงทรัพยากรบุคคล (HR) การเติบโตทั่วโลกของการทำงานทางไกลและการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
เทคโนโลยีกลับมาเป็นจุดสนใจหลักสำหรับองค์กรและทีมต่างๆ อีกครั้ง ทันใดนั้น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานทุกคนต้องทำงานจากที่บ้านและใช้โซลูชันเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อโอนย้ายงานของพวกเขาไปออนไลน์
น่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและบริษัทหลายแห่งในการตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของเทคโนโลยีใหม่ในการทำงานประจำวันของพวกเขา การทำงานอัตโนมัติเป็นจุดสำคัญของเครื่องมือเหล่านี้ และด้วยเหตุนี้ นี่คือสิ่งที่เราสามารถคาดหวังได้ในอนาคต
5 แนวโน้มการอัตโนมัติด้านทรัพยากรบุคคล: การเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เห็นในทศวรรษนี้
1. แพลตฟอร์ม RPA จะครองความเหนือกว่าเหนือโซลูชันอัตโนมัติอื่น ๆ
เราจะลงลึกถึงพื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าแพลตฟอร์ม RPA (Robotic Process Automation) คืออะไรและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ซอฟต์แวร์ RPA จัดการหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานอัตโนมัติผ่านการโต้ตอบกับระบบดิจิทัลและซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล ฟังก์ชันหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้คือการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ และเป็นไปตามกฎเป็นอัตโนมัติ ซึ่งทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
แพลตฟอร์ม RPA คือสิ่งที่จะมาแรงในวงการ HR! ตามรายงานของ Gartnerตลาด RPA คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2024 แม้จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจก็ตาม
การเติบโตของ RPA มีความสม่ำเสมอในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2019 RPA มีอัตราการเติบโตของรายได้เกือบ 63% และแนวโน้มการเติบโตยังคงดำเนินต่อไปในปี 2020 (11%) ตัวเลขการเติบโตสุดท้ายในปี 2021 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 19%
ผลกระทบที่ RPA จะมีต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นมีสองด้าน ด้านแรกคือ RPA จะช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูล เนื่องจากงานที่ทำซ้ำๆ จะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ ด้านที่สองคือ RPA จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานอัตโนมัติใหม่ และช่วยให้พวกเขาเข้าใจภูมิทัศน์การทำงานรูปแบบใหม่ ที่พนักงานมนุษย์ทำงานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง
ตามการสำรวจระบบทรัพยากรบุคคล Sierra-Cedar ประจำปี 2019-2020 การประยุกต์ใช้ RPA ในงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
แม้ว่าจะมีความกลัวในระดับปานกลางว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำลายงาน แต่มีความเป็นไปได้มากกว่าที่มันจะเปลี่ยนวิธีการที่เราจัดการกับงานทรัพยากรบุคคลแทน เรายังอยู่ไกลมากจากการมีซอฟต์แวร์ที่สามารถประเมินความสามารถและทักษะได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ มันเป็นเพียงเครื่องมือใหม่เท่านั้น ดังนั้นไม่ต้องกังวล
2. การสรรหาบุคลากรคือกระบวนการที่มีศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติมากที่สุด
การสรรหาบุคลากรเป็นหนึ่งในด้านที่สำคัญของการทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล กระบวนการนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากนัก แต่ต้องใช้เวลา และยังมีลักษณะซ้ำๆ เป็นอย่างมาก—เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเสียทีเดียว
ตามข้อมูลจาก Workato ขณะนี้เราได้ทำการอัตโนมัติเพียง 6% ของงานสรรหาทั้งหมด แต่มีการเติบโตของการทำงานอัตโนมัติอย่างมีนัยสำคัญในทุกปี ทีมสรรหาเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดตารางสัมภาษณ์
ใช่ งานนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อคุณพยายามจัดตารางเวลาให้คนเพียงคนเดียว แต่เมื่อมีผู้สมัครหลายคน มันอาจกลายเป็นปัญหาได้ ผ่านการอัตโนมัติ คุณสามารถกำจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น วันที่สัมภาษณ์ซ้อนทับกันและทำให้กระบวนการราบรื่นสำหรับผู้สมัคร
ในปี 2018 มีผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึง 67%ที่ได้รับการสัมภาษณ์โดย LinkedInกล่าวว่า ระบบอัตโนมัติช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาได้. ตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ AI และระบบอัตโนมัติทำให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้น.
3. การระเบิดของระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ในทุกระดับ
งานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัลมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องเผชิญกับแรงกดดันในการปรับองค์กรให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว พวกเขาจำเป็นต้องมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การฝึกอบรมไปจนถึงการปฐมนิเทศเข้าทำงาน
นี่คือบางวิธีที่ AI สามารถช่วยได้:
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์: ด้วยการจับภาพและประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถคาดการณ์คำถามและปัญหาล่วงหน้า เพื่อให้มีคำตอบที่เตรียมไว้พร้อมใช้งาน
- แนวทางที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: พนักงานสมัยใหม่ต้องการการเข้าถึงทรัพยากรด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง พร้อมข้อมูลและตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลตามความต้องการและตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา
- HR ที่ได้รับการเสริมสร้าง: เนื่องจากการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ ๆ แผนก HR สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยจำนวนคนน้อยลง และมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการสัมผัสจากมนุษย์มากขึ้น
- ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: เราสามารถให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องบังคับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดตารางการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมบนคลาวด์ เรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล พวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และสุขภาวะ— ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจ
ตามรายงานของGlobal Human Capital Trends library พบว่า 38% ของบริษัทจาก 140 ประเทศ เชื่อว่า AI และระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในองค์กรของตนภายในห้าปีข้างหน้า นี่คือข้อมูลสำคัญที่คุณควรพิจารณาหากคุณต้องการแข่งขันกับผู้นำในอุตสาหกรรม
4. การเติบโตของการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เราได้กล่าวถึงการตัดสินใจและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในบริบทของ HR ไปแล้ว แต่เรามาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นถึงโอกาสที่สิ่งเหล่านี้เปิดกว้างให้กับแผนกสมัยใหม่
เราสามารถพิจารณาดูบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Google ได้อย่างแน่นอนในฐานะผู้บุกเบิกแนวทางใหม่ๆ หลายประการ รวมถึงแนวทางนี้ด้วย Google ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินตัวชี้วัดหลักที่บ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
พวกเขายังรวบรวมคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพภายในรูปแบบการนำที่แตกต่างกัน พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อกำหนดผลกระทบของวิธีการต่างๆ ต่อประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วม
หากเราพิจารณาว่าเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการเว็บไซต์ การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาทุกประเภท และด้านอื่นๆ อีกมากมายของธุรกิจดิจิทัล เราจะตระหนักได้ว่าข้อมูลกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งเราทำให้ข้อมูลนั้นมีประโยชน์ได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนต่อไป ด้วยการใช้ AI เราสามารถแยกประเภทข้อมูล ระบุความรู้ผ่านการใช้ NLP เชื่อมโยงชุดข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อ AI มีความซับซ้อนมากขึ้น ปริมาณแรงงานที่เราต้องการในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จะลดลง และความแม่นยำก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น
5. บริษัทจำนวนมากขึ้นจะนำระบบอัตโนมัติในการจัดการเงินเดือนมาใช้
การสำรวจการดำเนินงานด้านเงินเดือนประจำปี 2018มอบข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอัตโนมัติเงินเดือนและตัวเลขในสหรัฐอเมริกา เมื่อเราพิจารณาการดำเนินงานด้านเงินเดือนในสหรัฐอเมริกาโดยรวม ในปี 2018 มีประมาณ 6% ของบริษัทที่ใช้การอัตโนมัติเงินเดือนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าประมาณ 16% ของผู้ที่ไม่ได้ใช้การอัตโนมัติเงินเดือนมีแผนที่จะเริ่มใช้ในอนาคต
มีหลายสิ่งที่ระบบอัตโนมัติในการจัดการเงินเดือนสามารถช่วยได้ และนี่คือเหตุผลที่องค์กรจำนวนมากวางแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบดังกล่าว ประโยชน์แรกของการใช้ระบบอัตโนมัติในที่นี้คือการรวบรวมข้อมูลที่ง่ายขึ้น เนื่องจากนี่คือขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดในงานนี้
นอกจากนี้ หากระบบ HRIS (ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล) ของคุณเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนทั่วโลกของคุณ พวกเขาจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่า SSoT (แหล่งข้อมูลเดียว) ภายในฐานข้อมูลเดียวกัน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดการเงินเดือนแบบดั้งเดิมเช่นกัน แผนกทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลในสเปรดชีตของตนซ้ำและตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินอีกครั้ง
ก่อนที่จะชำระเงินให้เสร็จสิ้น ระบบ AI สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการมีความแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเมื่อมีงานที่พร้อมให้ดำเนินการเสร็จสิ้น
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งนี้คือ สลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งเงินเดือน ซึ่งเราสามารถกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติในระบบ HRIS ได้ในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือสร้างสลิปเงินเดือนและกำจัดขั้นตอนที่น่าเบื่อที่เราต้องทำในอดีต
สรุป
เราอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่บริษัทต่างๆ ได้เริ่มลงทุนอย่างจริงจังในเทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมกระบวนการทำงาน รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนทางเทคโนโลยี และด้วยประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน—ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้ในอนาคตอันใกล้นี้
อนาคตของประสิทธิภาพการทำงานและการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถยอดเยี่ยมอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถขับเคลื่อนงานทรัพยากรบุคคลให้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ เราพร้อมแล้วสำหรับพรมแดนใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง การแพร่ระบาดของโรคได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปอีกหลายปีข้างหน้า