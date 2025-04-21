10 แบบฟอร์มเงินเดือนฟรีใน Excel & ClickUp

เมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานของคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกเขา การมีกระบวนการที่เป็นระบบในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณจ่ายเงินให้พวกเขาตามจำนวนชั่วโมงที่ถูกต้อง และคุณยังติดตามประวัติการจ่ายเงินขององค์กรได้
แม้ว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องคิดเลข แต่ก็มีวิธีที่รวดเร็วและดีกว่าในการทำงานนี้ให้เสร็จ การนับชั่วโมงทำงานของพนักงานแต่ละคนในธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ใช่การใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือจุดที่แม่แบบเงินเดือนเข้ามามีบทบาท
การใช้แบบฟอร์มเงินเดือนช่วยให้การคำนวณถูกต้อง ให้ประวัติการชำระเงินที่มีคุณค่า และทำให้การจัดการงบประมาณของคุณง่ายขึ้น ที่ดีที่สุดคือ เวลาที่คุณประหยัดได้จากการทำภารกิจการจ่ายเงินเดือนด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้นในการบรรลุเป้าหมายและสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มเงินเดือนคืออะไร และวิธีเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เราจะแบ่งปันแบบฟอร์มเงินเดือนฟรี 10 แบบจาก ClickUp และ Excel ให้คุณได้ลองใช้ในวันนี้ เพื่อจัดการเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อะไรคือแบบฟอร์มเงินเดือน?
แบบฟอร์มเงินเดือนเป็นเครื่องมือที่ติดตามและบันทึกอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงและอัตราภาษีในแต่ละรัฐและประเทศของพนักงาน นอกจากนี้ยังคำนวณการหักเงินต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถจ่ายเงินให้พนักงานได้อย่างถูกต้อง มีแบบฟอร์มเงินเดือนให้เลือกทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ทำให้ง่ายต่อการส่งเงินเดือนสำหรับสัญญาจ้างประเภทต่างๆ
แบบฟอร์มเงินเดือนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน เช่น ชื่อ, ชั่วโมงที่ทำงาน, ค่าจ้างที่ต้องจ่าย, และรายละเอียดที่อยู่สำหรับภาษี ข้อมูลที่จำเป็นนี้จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติจากสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือเดือนต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถสร้างตารางการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องได้
แม่แบบส่วนใหญ่ยังมีส่วนสำหรับวันลาพักร้อน (PTO) การลาป่วย และชั่วโมงทำงานล่วงเวลา หมวดหมู่เพิ่มเติมเหล่านี้ช่วยในการติดตามพนักงานของคุณและทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนเป็นระเบียบ
โดยพื้นฐานแล้ว แม่แบบเงินเดือนเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่ต้องการจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อจ้างบุคคลภายนอกในการจัดการโครงการหรืองานบัญชีแม่แบบการจัดการเงินเดือนช่วยให้คุณควบคุมงบประมาณ หลีกเลี่ยงการคำนวณผิดพลาด และมั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินจะถูกส่งออกไปตรงเวลา ทั้งหมดนี้ในขณะที่ประหยัดเงิน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มเงินเดือนที่ดี?
พร้อมที่จะค้นหาแบบฟอร์มเงินเดือนที่เหมาะกับบริษัทของคุณหรือไม่ ก่อนที่เราจะไปดูแบบฟอร์มที่เราใช้เป็นประจำ คุณควรทราบก่อนว่าควรค้นหาอะไรเมื่อเลือกแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเงินเดือนที่ดีควรมี:
- รายงานรูปแบบและแนวโน้ม: แม่แบบที่ดีจะให้การติดตามสำหรับรายงานการเข้าร่วม การเบิกจ่าย และทะเบียนเงินเดือน คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อระบุรูปแบบและพฤติกรรมของพนักงานทั่วทั้งธุรกิจ
- เงินเดือนสุทธิ และ เงินเดือนรวม: แม่แบบเงินเดือนที่ดีควรมีรายละเอียดเงินเดือนทั้งแบบรวมและสุทธิ รวมถึงสวัสดิการจากเบี้ยประกันสุขภาพ โบนัส และค่าที่พักและค่าเดินทาง
- ระบบอัตโนมัติ: แม่แบบเงินเดือนถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เลือกแบบที่สามารถทำงานเงินเดือนที่เกิดซ้ำได้โดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่ถูกต้อง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: จัดการเงินเดือนได้อย่างราบรื่นระหว่างแผนกบัญชีและแผนกทรัพยากรบุคคล (HR) ด้วยเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และบางธุรกิจอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ให้เลือกเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างเอกสารและระบบที่คุณต้องการสำหรับการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานอย่างถูกต้อง
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในแบบฟอร์มเงินเดือน ก็ถึงเวลาที่คุณจะพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ และเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
10 แบบฟอร์มเงินเดือนฟรี
เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตเงินเดือนฟรี 10 แบบเพื่อช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนก ก็มีตัวเลือกที่จะทำให้การประมวลผลเงินเดือนของคุณง่ายขึ้น✨
1. แม่แบบรายงานเงินเดือน ClickUp
หลีกเลี่ยงการคำนวณผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการชำระเงินของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทมเพลตรายงานเงินเดือนของ ClickUp เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดาย รวมถึงชื่อพนักงาน หมายเลขประจำตัว บทบาท และข้อมูลติดต่อพื้นฐาน
แบบฟอร์มเงินเดือนยังมีส่วนสำหรับแผนกของพนักงาน, เครดิต PTO, และการหักภาษี.
ปรับแต่งเทมเพลตให้รวมช่วงเวลาการจ่ายเงินที่ต้องการ ไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน หรือรายปี ระบุเงินเดือนรายชั่วโมง รายเดือน หรือรายปี พร้อมอัตราค่าล่วงเวลา
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเทมเพลต ClickUp นี้คือการติดตามเวลาในตัว ให้พนักงานของคุณติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ในระหว่างชั่วโมงทำงาน ข้อมูลนี้จะถูกกรอกลงในรายงานเงินเดือนโดยอัตโนมัติเพื่อเร่งการจ่ายเงิน
2. เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการ ClickUp
การติดตามการจ่ายเงินเดือนและการพัฒนากระบวนการชำระเงินอาจซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานตามบริการที่พวกเขาให้บริการ นี่คือจุดที่แม่แบบใบเวลาทำงานบริการของ ClickUpเข้ามาช่วย
ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานและบริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของพนักงาน ซึ่งช่วยให้การสร้างตารางการจ่ายเงินง่ายขึ้นและเก็บข้อมูลการชำระเงินที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานแต่ละอย่างได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ ได้เลย!
เริ่มต้นด้วยการสร้างสเปรดชีต โดยให้แน่ใจว่ามีคอลัมน์สำหรับวันที่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ประเภทของบริการที่ดำเนินการ ชื่อพนักงาน และจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน ใส่ข้อมูลเมื่อพนักงานให้บริการ และคำนวณจำนวนชั่วโมงทั้งหมดเพื่อกำหนดค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน
เทมเพลตนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายในแต่ละโครงการ ใช้เพื่อกำหนดการจัดสรรทรัพยากรและจัดการความคาดหวังด้านงบประมาณ เข้าสู่มุมมองบอร์ดเพื่อดูภาพรวมของบริการทั้งหมดที่ให้และการชำระเงินที่ทำ โดยสามารถกรองตามประเภทโครงการหรือพนักงาน
3. แม่แบบแผนโครงการเงินเดือน ClickUp
กำจัดข้อผิดพลาด ลดเวลาที่ใช้ในงานธุรการ และเร่งกระบวนการจ่ายเงินเดือนด้วยแม่แบบแผนโครงการเงินเดือนจาก ClickUp แม่แบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการด้านการจ่ายเงินเดือนที่ซับซ้อนมากขึ้น
เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นแผนโครงการสำหรับกระบวนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดของคุณ ขั้นแรก ใช้เทมเพลตงบประมาณเงินเดือนเพื่อสร้างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการและบันทึกผลลัพธ์ที่ต้องการและทรัพยากรที่คุณจะต้องใช้ในการจัดการการจ่ายเงินให้พนักงาน
ต่อไป ให้ระบุสมาชิกทีมที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการจ่ายเงินเดือน และสร้างงานให้พวกเขาโดยอัตโนมัติ งานเหล่านี้อาจเป็นงานที่ทำครั้งเดียว เช่น การสร้างขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนและเอกสารสำหรับฟรีแลนซ์
ยังมีตัวเลือกสำหรับงานที่ทำซ้ำและตัวเตือนสำหรับขั้นตอนการชำระเงินมาตรฐาน เช่น การจ่ายเงินเดือนรายเดือน
4. แม่แบบแผนการดำเนินการระบบเงินเดือน ClickUp Payroll
หากคุณยังไม่มีระบบเงินเดือน คุณจำเป็นต้องมีแม่แบบแผนการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเงินเดือนจาก ClickUpจะช่วยเปลี่ยนงานที่ซับซ้อนและใช้เวลามากให้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย มันสร้างแผนที่นำทางสำหรับกระบวนการเงินเดือนทั้งหมดของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความปลอดภัย
ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าระบบการจ่ายเงินเดือนของคุณ,ทำให้การรับพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น, และตรวจสอบการป้อนข้อมูลสำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน. เริ่มต้นด้วยการทำการค้นคว้าเกี่ยวกับประเภทของระบบการจ่ายเงินเดือนหรือซอฟต์แวร์ HRที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับการจ่ายเงินของพนักงาน.
ต่อไป ให้ใช้แบบฟอร์มเพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนกบัญชี, แผนกบุคคล, และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของคุณที่จะมีบทบาทในกระบวนการชำระเงิน จากนั้นเลือกบริการเงินเดือนหรือซอฟต์แวร์เงินเดือน กำหนดระยะเวลาและประมาณการงบประมาณสำหรับการติดตั้งระบบให้สามารถใช้งานได้
สุดท้าย เตรียมเอกสารสำหรับแต่ละขั้นตอน รวมถึงแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน สลิปเงินเดือน และแม่แบบทะเบียนเงินเดือน ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ และสร้างงานสำหรับพนักงานในการกรอกบัตรเวลาทำงาน และสำหรับสมาชิกทีมบัญชีในการดำเนินการชำระเงิน
5. แม่แบบรายงานสรุปเงินเดือน ClickUp Payroll
เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือนของ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในที่เดียวที่สะดวก ดูการชำระเงินตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบเครดิตวันหยุดที่ได้รับ และเพิ่มหมายเหตุสำหรับสถานการณ์พิเศษหรือเพื่อบันทึกปัญหาการชำระเงินก่อนหน้านี้
ใช้แบบฟอร์ม HRเพื่อบันทึกข้อมูลเงินเดือน รวมถึงข้อมูลติดต่อของพนักงานและเงินเดือนของพนักงาน บันทึกความถี่ในการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานรายชั่วโมง หรือรายปักษ์สำหรับพนักงานเงินเดือน กรอกข้อมูลสำหรับการหักเงินเดือน เช่น การหักประกันสังคมและภาษีเงินได้
ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมงบประมาณเงินเดือนของคุณให้อยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ แม่แบบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่าไร และติดตามการจ่ายเงินสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น วันหยุดพักผ่อนประจำปี (PTO) และวันลาป่วย เพื่อให้คุณมีอำนาจควบคุมการจัดการเงินเดือนอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งหากเกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานหรือค่าจ้าง
6. แม่แบบประวัติการชำระเงินของ ClickUp
หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือต้องการติดตามค่าใช้จ่ายในบริษัทขนาดใหญ่คลิกอัป พายเมนต์ ฮิสตอรี เทมเพลตจะช่วยให้การจัดการเงินเดือนของคุณง่ายขึ้น ใช้เพื่อติดตามการชำระเงินทั้งหมดที่บริษัทของคุณทำ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานประจำหรือการจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์สำหรับงานในโครงการเฉพาะ
ใช้มุมมองตารางลูกค้าเพื่อแสดงรายการพนักงานทั้งหมดและยอดการชำระเงินรวม คุณสามารถกรอกวิธีการชำระเงินและอัปโหลดสำเนาใบแจ้งหนี้การชำระเงินได้
สลับไปที่มุมมองรายการทั้งหมดเพื่อดูรายการการชำระเงินทั้งหมดที่คุณได้ทำไว้ กรองตามพนักงานเพื่อดูประวัติการชำระเงินของพวกเขาได้ทันที หรือจำกัดให้แคบลงตามแผนกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
สร้างสูตรเพื่อคำนวณภาษีเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างได้อย่างรวดเร็วตามพารามิเตอร์รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายชั่วโมง ใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินเพื่อเพิ่มบันทึกการชำระเงินใหม่ลงในรายการได้ทันที แบ่งปันแบบฟอร์มกับผู้รับเหมาและฟรีแลนซ์เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มคำขอการชำระเงินของตนลงในคิวได้โดยอัตโนมัติ
7. แม่แบบข้อตกลงการชำระเงินแบบง่ายของ ClickUp
แบบฟอร์มข้อตกลงการชำระเงินอย่างง่ายจาก ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายในการกำหนดเงื่อนไขและความคาดหวังสำหรับการจ่ายเงินเดือนของบริษัท นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการบันทึกเงื่อนไขเงินกู้เมื่อทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการผู้รับเหมา
เทมเพลตนี้มีรูปแบบที่เรียบง่ายพร้อมภาษาข้อตกลงการชำระเงินมาตรฐาน กรอกข้อมูลพื้นฐานรวมถึงวันที่ ชื่อ และจำนวนเงินที่ต้องชำระ ระบุตารางการชำระเงินและรายการเงื่อนไขสำหรับการไม่ชำระเงิน
8. เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUpช่วยให้การติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่ทำกับพนักงานหรือลูกค้าเป็นเรื่องง่าย หากต้องการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ่ายเงินเดือนของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการสร้างแบบฟอร์มการชำระเงินโดยใช้เทมเพลตนี้ กรอกข้อมูลชื่อพนักงาน ข้อมูลติดต่อ และวิธีการชำระเงิน
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วกระตุ้นให้เกิดงานใหม่เพื่อดำเนินการชำระเงิน ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และมอบหมายงานให้กับแผนกที่ถูกต้อง
ถัดไป ให้เข้าสู่มุมมองตัวติดตามการชำระเงินเพื่อดูรายการแบบฟอร์มการชำระเงินทั้งหมดในปัจจุบันและที่ผ่านมา ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดการดูตามวิธีการชำระเงิน พนักงาน หรือราคา อัปโหลดใบเสร็จเพื่อติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก
ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อดูภาพรวมกว้างของการชำระเงินที่กำลังดำเนินการ คำสั่งซื้อใหม่ และการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดการ์ดงานเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินเฉพาะที่กำลังดำเนินการอยู่
คุณรู้หรือไม่ว่า ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามเวลาได้โดยการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานแบบกำหนดเองสำหรับทีมของคุณ? ค้นพบวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันในวิดีโอสั้นนี้!
9. แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับเงินเดือนใน Excel
แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามปริมาณเวลาที่พนักงานใช้ไปในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับงานนั้น ๆ แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับเงินเดือนใน Excel จาก Microsoft 365 เป็นเอกสารเวิร์กชีตที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อใช้ใน Microsoft Excel
กำหนดแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานให้กับพนักงานแต่ละคน และให้พวกเขาบันทึกเวลาเข้าและออกในแต่ละวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาบันทึกเวลาพักกลางวันด้วย ป้อนสูตรในเครื่องคำนวณเงินเดือนขนาดเล็กเพื่อให้ระบบคำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดต่อสัปดาห์โดยอัตโนมัติ
รวมส่วนสำหรับราคาและค่าหัก ณ ที่จ่ายในเทมเพลตเงินเดือน Excel ใช้เทมเพลตแผ่นเงินเดือนเพื่อสร้างการจ่ายเงินรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือนให้กับพนักงานแต่ละคน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทที่ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาและผู้รับจ้างอิสระ เนื่องจากเป็นเพียงแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานและไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องมือบริหารโครงการขนาดใหญ่ จึงอาจเรียบง่ายเกินไปสำหรับองค์กรที่มีหลายแผนกและพนักงานประจำจำนวนมาก
10. แม่แบบเงินเดือนพนักงานรายเดือน Excel โดย Vertex42
หากคุณมีนักบัญชีหรือบริการเงินเดือนออนไลน์แต่ยังต้องการเอกสารภายในเช่นทะเบียนเงินเดือนพนักงาน คุณสามารถใช้แบบฟอร์มเงินเดือนพนักงาน Excel จาก Vertex42 ได้ แบบฟอร์มเงินเดือนรายเดือน Excel นี้ออกแบบมาสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการเพียงติดตามข้อมูลเงินเดือนและไม่จำเป็นต้องทำการจ่ายเงินจริง ๆ
ใช้แท็บข้อมูลพนักงานเพื่อบันทึกชื่อพนักงาน ข้อมูลติดต่อ วันจ้าง ข้อมูลเงินเดือน และค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ ในแท็บงานทะเบียนเงินเดือน ให้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำงาน วันที่จ่ายเงิน และข้อมูลภาษี
กรุณากรอกแบบฟอร์มงบประมาณเงินเดือนให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้การแยกแยะงบประมาณของคุณที่สามารถจัดเรียงได้มากขึ้น
โบนัส:แม่แบบงบประมาณ Google Docs!
ทำให้การจ่ายเงินเดือนง่ายขึ้นและสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะบริหารบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายสิบคน หรือดูแลธุรกิจขนาดเล็กที่มีทั้งผู้รับเหมา ฟรีแลนซ์ และพนักงานประจำ คุณก็ต้องการกระบวนการจ่ายเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น ใช้เทมเพลตเงินเดือนเหล่านี้เพื่อสร้างระบบจ่ายเงินเดือนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
ดาวน์โหลด ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มต้นกับกระบวนการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่แบบฟอร์มการชำระเงินง่ายๆ สำหรับฟรีแลนซ์ไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกการจ่ายเงินเดือนทั้งหมด มีบางสิ่งที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า