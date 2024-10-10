วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน: เทคนิคและเครื่องมือ

ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเป็นตัวกำหนดว่าทีมของคุณสามารถทำงานให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีกำลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงคำนิยามนี้—ด้วยการเข้ามาทำงานที่ยุ่งยากและช่วยให้พนักงานสามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้น
การศึกษาในปี 2023 โดย Salesforceพบว่า 89% ของผู้นำด้านไอทีรู้สึกว่าเครื่องมืออัตโนมัติและ AIได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
อ่านต่อเพื่อค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการทดสอบแล้ว,เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทันสมัยที่สุดซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ทำงานจนดึกดื่นหรือเป็นผู้จัดการองค์กรที่ต้องดูแลหลายทีม เรามีข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้เต็มที่กันเถอะ!
การเข้าใจแนวคิดของผลผลิตของแรงงาน
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานหนักขึ้นหรือเร็วขึ้น—แต่เป็นการบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยลง
คำถามคือ คุณจะวัดสิ่งนี้ได้อย่างไร? ด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพ!
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพคือแดชบอร์ดแสดงผลผลิตของธุรกิจคุณ พวกมันแสดงให้คุณเห็นว่าทีมของคุณทำงานได้ดีเพียงใด จุดที่โดดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุง
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยปรับกระบวนการของคุณให้ละเอียดขึ้น ให้การสนับสนุนที่ตรงจุด และรักษาแรงจูงใจของทีมคุณไว้ได้ ตัวชี้วัดสำคัญได้แก่:
- อัตราการใช้งาน, ซึ่งคือร้อยละของเวลาที่พนักงานใช้ไปกับงานที่มีประสิทธิผลเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ไม่มีประสิทธิผล
- อัตราการเสร็จสิ้นงาน ซึ่งติดตามร้อยละของงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
- คุณภาพของงาน ซึ่งสามารถประเมินได้จากตัวชี้วัด เช่น อัตราความผิดพลาดหรือความคิดเห็นจากลูกค้า
การตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและปรับกลยุทธ์ของคุณสามารถช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ และตอนนี้เรามาพูดถึงประเด็นสำคัญกัน: ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การขีดฆ่างานออกจากรายการเท่านั้น—แต่หมายถึงการทำสิ่งเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต
ในคำง่ายๆ:
ผลผลิตที่สูงขึ้น = การสร้างคุณค่าที่มากขึ้น = กำไรที่สูงขึ้น
ในทางกลับกัน:
ผลผลิตที่ลดลง = ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น = กำไรที่ลดลง
ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถสังเกตได้ชัดเจนที่สุดในภาคการผลิต
สมมติว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 30% โดยไม่เพิ่มต้นทุนแรงงานในสัดส่วนที่เท่ากัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนงานจำนวนเท่าเดิมสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โดยอัตโนมัติ ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตจะลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดราคาสินค้าได้ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น
ผลกระทบแบบโดมิโนของการเพิ่มผลผลิตในที่สุดจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ (ซึ่งเกิดจากการผลิตที่สูงขึ้นและราคาที่ต่ำลง) และอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างสำหรับแรงงานด้วยเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกคนในห่วงโซ่—ผู้บริโภค พนักงาน และบริษัท—ล้วนได้รับประโยชน์
อ่านเพิ่มเติม: 15 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของทีมคุณ
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตามการศึกษาของ McKinsey, "การเพิ่มผลิตภาพของสหรัฐฯ หมายถึง โอกาสมูลค่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ . " ศักยภาพนี้สามารถบรรลุได้เพียงผ่านความพยายามร่วมกันของผู้นำธุรกิจในการสร้างแรงงานที่มีแรงจูงใจ มีพลัง และมีความสามารถในการผลิตสูง
การนำเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมหรือกำลังจัดการงานของตัวเอง
เริ่มต้นด้วยการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง โชคดีที่มีกลยุทธ์ที่สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาของคุณและเครื่องมือที่สามารถช่วยนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ได้ มาอ่านเกี่ยวกับบางกลยุทธ์เหล่านี้กัน
1. พลังของการจัดตารางเวลา
การจัดตารางเวลาคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณอย่างมีกลยุทธ์ นั่นคือเวลา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- จัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน
- กระจายปริมาณงานให้สมาชิกในทีม
แต่ละกิจกรรมการจัดตารางเวลาเหล่านี้สามารถทำได้ง่ายที่สุดโดยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ เช่นClickUp ซึ่งมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้คุณจัดตารางกิจกรรมในแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด มาดูฟีเจอร์บางส่วนกัน
มุมมองปฏิทินของ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการจัดตารางงาน คุณสามารถ จัดตารางงานของคุณโดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง, จัดตารางใหม่, ดูปริมาณงานของคุณสำหรับวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี และสร้างงานที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลาของคุณในมุมมองปฏิทินของ ClickUp:
- จัดลำดับความสำคัญของงาน: ClickUp ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงาน (ด่วน, สูง, ปานกลาง, ต่ำ) เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถจัดเรียงและกรองงานตามลำดับความสำคัญ และดูงานที่มีความสำคัญสูงได้อย่างรวดเร็ว
- จัดสรรเวลาต่อภารกิจ: ตั้งค่าเวลาประมาณการสำหรับภารกิจ และลากและวางลงในมุมมองปฏิทิน หากคุณต้องการปรับระยะเวลา คุณสามารถลากขอบของบล็อกภารกิจได้ (คุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาในภายหลังเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้จริง)
- กระจายปริมาณงานในทีมของคุณ: คุณสามารถติดตามระดับความพยายามของงานในแง่ของเวลา งาน หรือตามฟิลด์ที่กำหนดเองได้ จากนั้นกำหนดความสามารถของสมาชิกในทีมของคุณ ด้วยข้อมูลนี้ การกระจายปริมาณงานในทีมของคุณอย่างเท่าเทียมกันจะกลายเป็นเรื่องง่าย
เมื่อคุณได้กำหนดตารางเวลาแล้ว วันทำงานของคุณและของทีมคุณควรจะลงตัว
2. แผนภูมิควบคุมสำหรับการจัดการเวลาด้วยสายตา
แผนภูมิควบคุม ซึ่งเดิมทีพัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ได้ถูกนำมาใช้ในด้านการบริหารโครงการและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้คุณ มองเห็นความก้าวหน้าของโครงการตามช่วงเวลา ระบุแนวโน้มและรูปแบบของประสิทธิภาพการทำงาน และตรวจพบจุดคอขวด คุณสามารถใช้แผนภูมิเหล่านี้เพื่อทำนายความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์
สร้างแผนภูมิควบคุมใน ClickUpโดยใช้แผนภูมิ Gantt ของ ClickUp แม้ว่าแผนภูมิ Gantt เหล่านี้จะมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็สามารถปรับใช้เพื่อสร้างแผนภูมิควบคุมพื้นฐานได้ โดยการแทนข้อมูลจุดเป็นงานแต่ละรายการที่มีวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาสอดคล้องกับเวลาและค่าของข้อมูลจุด คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มและระบุความผิดปกติได้
นอกจากนี้ คุณสมบัติการพึ่งพาของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดข้อมูลได้หากพวกมันมีความต่อเนื่องหรือมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
การใช้ ClickUp สำหรับการติดตามเวลาอย่างราบรื่น
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการประมาณเวลาและความคลาดเคลื่อน, ระบบอัตโนมัติสำหรับการปรับกำหนดเวลา, และแดชบอร์ดสำหรับการดูภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน, ClickUp มอบวิธีการจัดการเวลาแบบองค์รวม. คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpไปไกลกว่าการบันทึกเวลาพื้นฐาน, ช่วยให้คุณ:
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ติดตามเวลาโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของงาน
- เปรียบเทียบประมาณการเวลา กับเวลาที่ใช้จริง
- สร้างรายงานเวลาอย่างละเอียด
อ่านเพิ่มเติม: วิธีวัดผลผลิตในที่ทำงาน?
ต่อไป ลองดูเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคล กันบ้าง เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล
ใช้เพื่อ:
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่เสร็จสิ้นและเวลาที่ใช้
- ระบุรูปแบบการผลิต
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ปรับสมดุลปริมาณงานให้ดีขึ้น
โดยใช้เทมเพลตนี้ สมาชิกทีมสามารถเข้าใจรูปแบบการผลิตผลงานส่วนตัวของตนเองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตั้งเป้าหมายที่มีความหมาย ผู้จัดการสามารถใช้รายงานเหล่านี้เพื่อเข้าใจจุดแข็งและความท้าทายของแต่ละบุคคล นำไปสู่การบริหารทีมและการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เทคนิคการเปลี่ยนแม่พิมพ์ในหนึ่งนาที (Single-Minute Exchange of Die - SMED)
เทคนิคการเปลี่ยนแม่พิมพ์ในหนึ่งนาที หรือ SMED เป็นเทคนิคการผลิตแบบลีนที่มุ่งลดเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิต เทคนิค SMED พยายามลดเวลาในการตั้งค่าให้เหลือต่ำกว่า 10 นาที (จึงเรียกว่า "หนึ่งนาที" ซึ่งหมายถึงนาทีที่มีเลขหลักเดียว)
ในความหมายที่กว้างขึ้น SMED คือ การเปลี่ยนผ่านระหว่างงานอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวม
ในการนำหลักการ SMED พื้นฐานไปใช้ในทุกด้านลองใช้ฟีเจอร์การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือโปรดทั้งหมดของคุณ
สิ่งนี้สามารถรับประกัน การทำงานที่ราบรื่นซึ่งลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุดในขณะที่ช่วยให้คุณสลับงานระหว่างเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย การลดเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนงานจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากและช่วยปรับปรุงผลผลิต
4. การทำหลายอย่างพร้อมกัน (แต่ทำอย่างถูกต้อง)
การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เมื่อทำอย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้หลายเท่า กุญแจสำคัญคือการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สามารถทำพร้อมกันได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
ClickUp Tasksช่วยให้คุณ จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องส่งตามความเร่งด่วนและความสำคัญ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกันหรือพยายามมุ่งเน้นกับงานเดียว ClickUp ช่วยให้คุณบริหารเวลาและทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจ
ลองใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ ติดตามงาน และช่วยให้คุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างชาญฉลาด
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ของเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตั้งเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้)
- จัดลำดับความสำคัญของงานและเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าใน ClickUp เพื่อติดตามความก้าวหน้าโดยรวมของคุณ
- หยุดพักบ้าง!สร้างเวลาว่างให้ตัวเอง: นั่นก็สำคัญเช่นกัน และช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5. กลยุทธ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การส่งเสริมให้ทีมของคุณคิดนอกกรอบสามารถนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจได้ ด้วยการจัดให้มีการระดมสมองเป็นประจำ คุณสามารถ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อมุมมองที่หลากหลายและความคิดสร้างสรรค์
ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อระดมความคิดอย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมของคุณยังคงมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เมื่อความคิดเหล่านี้ถูกทำให้เป็นภาพแล้ว การค้นหาแบบแผน (เช่น งานที่คล้ายกันซึ่งไม่จำเป็นต้องทำซ้ำ) และโอกาส (เช่น งานสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ) จะง่ายขึ้นมาก
6. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย
เป้าหมายคือแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ ประสิทธิภาพการทำงานอาจหลุดออกจากเส้นทางได้ง่าย การตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะมอบทิศทางและแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ
ClickUp ทำให้การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติอย่างClickUp Goals คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และเฉลิมฉลองความสำเร็จไปพร้อมกัน
ในระดับส่วนตัว คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้ เป็นพื้นที่ทำงานที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานที่สำคัญที่สุดและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
7. การจัดการความรู้และการแก้ปัญหา
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเพิ่มปริมาณงานกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน? การรู้ว่าควรทำอะไร
ขณะนี้ ฐานความรู้ที่จัดระเบียบอย่างดีสามารถช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างชาญฉลาดแทนที่จะทำงานหนักเกินไป การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพยังสามารถปรับปรุงการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อ สร้างและจัดระเบียบวิกิสำหรับเก็บและแบ่งปันความรู้ภายในทีมของคุณ ทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดโครงการ บันทึกการประชุม หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้เพียงคลิกเดียว
9. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
การตัดสินใจที่ดีเป็นรากฐานของประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเครื่องมือบริหารโครงการที่เหมาะสมหรือการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างหรือทำลายระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
แดชบอร์ดของ ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการของคุณ ช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีข้อมูลและรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การ์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถ ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ
10. เทคนิคการจัดการโครงการ
กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารโครงการถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิผลได้อย่างมากโดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่างเช่นวิธีการแบบ Agileเช่น Scrum และ Kanban ส่งเสริมความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกัน พวกเขาอนุญาตให้ทีมทำงานในวงจรซ้ำๆ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความตอบสนองต่อความต้องการของโครงการ วิธีการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องการข้อเสนอแนะและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
เทคนิคการจัดการโครงการอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่แง่มุมอื่น ๆ วิธีการเส้นทางวิกฤต ช่วยระบุงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำให้เสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดการของโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนด
ในขณะเดียวกัน เทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (PERT)
ClickUp สามารถช่วยคุณตั้งค่าและจัดการแต่ละเทคนิคเหล่านี้ (และอีกมากมาย) ได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของวิธีการแบบ Agile
เมื่อคุณใช้เทมเพลตนี้ คุณจะได้รับ:
- แดชบอร์ดแบบ Agile และการรายงานแบบสปรินต์
- มุมมองที่ปรับแต่งได้
- เวิร์กโฟลว์สำหรับ Scrum, Kanban และอื่นๆ
ลองดูคลังเทมเพลตขนาดใหญ่ของ ClickUpเพื่อค้นหาเพิ่มเติม คุณอาจพบเทมเพลตการจัดการโครงการที่เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทีมของคุณ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณยังสามารถเลือกปรับแต่งพื้นที่ทำงานตามความต้องการของคุณและปรับแต่งโดยใช้เฉพาะองค์ประกอบที่คุณต้องการได้อีกด้วย
มาดูกันว่าPontica Solutions ผู้ให้บริการ BPO และ ITO ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญได้อย่างไร โดยการใช้ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการใช้ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpPontica สามารถรวมศูนย์งาน จัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือในทีม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมดีขึ้น แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ช่วยให้พวกเขาปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการ ทำให้ทุกโครงการได้รับการจัดการอย่างแม่นยำและชัดเจน
ตามที่ Dayana Mileva ผู้อำนวยการบัญชีจาก Pontica Solutions ได้แบ่งปันไว้ว่า:
ทีมของเราสามารถทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันได้พร้อมกันและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ทันที ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ClickUp เป็นที่เก็บโปรเจ็กต์ทั้งหมดของเรา—ทั้งที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคต
ทีมของเราสามารถทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันได้พร้อมกันและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ทันที ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน.ClickUp เป็นที่เก็บโปรเจ็กต์ทั้งหมดของเรา—ทั้งที่ผ่านมา, ปัจจุบัน, และอนาคต.
เทคนิคอื่น ๆ: การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีพลังในการเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน แพลตฟอร์ม EdTech ช่วยให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นไปได้ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขนาดสั้นตามความต้องการสำหรับการฝึกอบรมพนักงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้ ทีมต่างๆ ได้รับการอัปเดตทักษะและความรู้ล่าสุด ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของพวกเขา และช่วยเพิ่มผลผลิต
ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ผสานรวมองค์ประกอบทั้งสองนี้เข้าไว้ในระบบนิเวศแห่งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: โดยการผสานClickUp Docsกับ ClickUp Goals คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งหรือระบบการจัดการการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยเอกสารการสอนของคุณได้ ขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองและเป้าหมายสามารถติดตามความคืบหน้าการเรียนรู้ของพนักงานของคุณได้
การใช้ประโยชน์จากพลังของปัญญาประดิษฐ์
มาคุยกันสักนิดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เครื่องมือ AI มีความสามารถโดดเด่นในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่น่าเบื่อ เช่น การจัดเรียงอีเมล การนัดหมายการประชุม และการป้อนข้อมูล ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งยกระดับทั้งการเรียนรู้และการทำงานอัตโนมัติ ถือเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการอย่างแท้จริง สามารถ สร้างสรุปของเอกสารที่ซับซ้อน สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ตรงเป้าหมาย และแม้กระทั่งสร้างงานอัตโนมัติ โดยอิงจากการวิเคราะห์เนื้อหา
ในด้านระบบอัตโนมัติ ClickUp มีระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ, ระบบการจัดการงานด้วยปัญญาประดิษฐ์, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงการสร้างรายงาน, คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยลดการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองและรับประกันความสม่ำเสมอ
อีกแง่มุมหนึ่งที่ ClickUp Brain โดดเด่นคือการจัดการข้อมูล มันช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามได้อย่างรวดเร็วโดย ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงาน เอกสาร และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาผ่านไฟล์ นอกจากนี้ยังช่วยจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอนุญาตให้คุณติดแท็กเนื้อหาและทำเครื่องหมายเอกสารเป็นวิกิ
สุดท้าย ใช้ ClickUp Brain สำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้หากคุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ สร้างงานใน ClickUp ทุกครั้งที่มีอีเมลใหม่มาถึงซึ่งมีคำสำคัญเฉพาะในหัวข้อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ช่วย AI ของ ClickUp พร้อมที่จะกวาดล้างอุปสรรคทั้งหมดที่ขวางทางคุณ—งานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก ความยากลำบากในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในทันทีที่คุณต้องการ การสร้างรายงานยาวจากชุดข้อมูลที่ยาวขึ้น—และปล่อยให้คุณมีพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้น
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำแบบทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน 5 นาทีนี้เพื่อค้นหาว่าองค์กรของคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังคนก็เหมือนกับการทำอาหารมื้ออร่อย—คุณต้องมีวัตถุดิบที่เหมาะสมและรู้วิธีผสมผสานให้ลงตัวปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพสามารถสร้างหรือทำลายระดับประสิทธิภาพของทีมคุณได้ มาสำรวจปัจจัยเหล่านั้นกันที่นี่
การร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
อันดับแรก การร่วมมือและการทำงานเป็นทีม เมื่อสมาชิกในทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดี สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น ความคิดไหลลื่นมากขึ้น ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น คิดถึงมันเหมือนกับซิมโฟนี—เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเล่นบทบาทของตัวเอง และเมื่อรวมกัน พวกมันสร้างเสียงเพลง
ผลกระทบของการทำงานทางไกล
การทำงานทางไกลมอบความยืดหยุ่น แต่ก็มาพร้อมกับปัญหาของตัวเองเช่นกัน เช่น อุปสรรคทางการสื่อสารและความรู้สึกโดดเดี่ยวที่พนักงานทางไกลต้องเผชิญ แต่อย่าเป็นกังวลไป—ปัญหาเหล่านี้สามารถจัดการได้! การสร้างวัฒนธรรมทีมเสมือนที่แข็งแกร่งสามารถช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ได้ ทำให้ทุกคนรู้สึกเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
สุขภาพ, สุขภาพจิต, และการหมดไฟในการทำงาน
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนั้นเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของพวกเขา หากทีมของคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิต ประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมไม่เพียงแต่สุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตที่ดีด้วย
การส่งเสริมให้หยุดพักเป็นประจำ, การเสนอทรัพยากรด้านสุขภาพจิต, และการใส่ใจในปริมาณงานสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้
บทบาทของสิ่งจูงใจในการเพิ่มผลผลิต
สิ่งจูงใจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอีกอย่างหนึ่ง เมื่อผู้คนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของพวกเขา พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะเดินหน้าต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นโบนัสพิเศษ การกล่าวชื่นชมในที่ประชุม หรือแค่ข้อความขอบคุณเล็กๆ น้อยๆ การแสดงความขอบคุณสามารถส่งผลดีอย่างมากต่อการสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ผลกระทบของการผัดวันประกันพรุ่งและวิธีลดผลกระทบ
อา การผัดวันประกันพรุ่ง—โจรขโมยเวลาที่แอบแฝง เราทุกคนเคยเป็นกันทั้งนั้น เลื่อนงานในรายการสิ่งที่ต้องทำไปจนถึงนาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เพียงแค่ทำให้โครงการล่าช้าเท่านั้น แต่ยังสร้างความเครียดที่ไม่จำเป็นและลดคุณภาพของงานอีกด้วย
ต่อสู้กับสิ่งนี้ โดยใช้วิธีการเช่นการกำหนดเวลา เพื่อ แบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน และใช้ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้า
ความสำคัญของวินัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สุดท้ายนี้ มาพูดถึงเรื่องวินัย—ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประสิทธิภาพการทำงาน หากปราศจากวินัย แม้แต่แผนงานที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวได้
การส่งเสริม แนวทางที่มีวินัยในการทำงาน— ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในตารางเวลา การรักษาสมาธิ หรือการส่งงานตามกำหนด—สามารถช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
เตรียมพร้อมอนาคตให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วย ClickUp
ขอเวลาสักครู่เพื่อทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมา เราได้สำรวจเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้วย ClickUp ไปจนถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารจัดการ
แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณไม่ว่าจะเป็นการบริหารเวลาที่ดีขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หรือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน
เราสามารถคาดหวังได้เช่นกันว่า AI และระบบอัตโนมัติจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะเข้ามาทำหน้าที่แทนงานที่เป็นกิจวัตร และช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนกลยุทธ์
ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและแนวทางที่มองไปข้างหน้า คุณไม่ได้เพียงแค่เตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จเท่านั้น—คุณกำลังสร้างรากฐานสำหรับอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีนวัตกรรม และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ลองใช้ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้!