วิธีวัดประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน

คุณทราบหรือไม่ว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสูญเสียถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีจากผลผลิตที่ลดลง?
พนักงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับทุกบริษัท พวกเขาทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ช่วยเพิ่มรายได้ทางธุรกิจโดยไม่ต้องขยายกำลังคน
องค์กรต่างๆ ลงทุนเวลา เครื่องมือ และทรัพยากรอย่างมากในการวัดผลผลิตของพนักงาน ความพยายามนี้ไม่ได้ช่วยเพียงแค่ระบุพนักงานที่มีผลงานดีเด่นและวางแผนโบนัสและสิ่งจูงใจเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถระบุจุดคอขวดและกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตโดยรวมของพนักงานได้อีกด้วย
แต่ก่อนอื่น ประสิทธิภาพการทำงานคืออะไร? มันคือจำนวนงานที่เสร็จสิ้น ชั่วโมงที่ทำงาน หรือเป้าหมายที่บรรลุหรือไม่? สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ มันคือการผสมผสานขององค์ประกอบเหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมาย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลายซึ่งธุรกิจสามารถนำมาใช้เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มของพนักงาน
การเข้าใจประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิภาพการทำงานคือการได้รับผลลัพธ์ที่มีคุณค่าสูงสุดจากทรัพยากรที่คุณลงทุน ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน วงจรธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจนำไปสู่การเลิกจ้าง ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของแรงงาน
ในทำนองเดียวกัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคงจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน บุคลากรของคุณมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นกับงานของตนด้วยความทุ่มเทและมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจาก 'สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคง' มักหมายถึง 'สภาพธุรกิจที่มั่นคง' บริษัทจึงสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงมาตรการลดต้นทุน
กรอบการวิเคราะห์หนึ่งที่วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจต่อผลผลิตของแรงงานคือ Solow Residual หรือที่เรียกว่า ผลผลิตปัจจัยรวม (Total Factor Productivity - TFP)
ในกรอบแนวคิด Solow Residual, 'ผลผลิต' หมายถึงปัจจัยที่ไม่อธิบายได้ในการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับปัจจัยนำเข้า การเติบโตของผลผลิตที่ไม่อธิบายได้นี้เกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพจากการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลผลิตของพนักงาน
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือปัจจัยทั่วไปบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน:
- พลวัตของทีม: ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างเพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งและขวัญกำลังใจที่ลดลง ซึ่งในที่สุดจะส่งผลเสียต่อระดับประสิทธิภาพการทำงานภายในทีม
- กระบวนการขององค์กร: การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและกระบวนการที่ซับซ้อนอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดและความล่าช้า ทำให้พนักงานรู้สึกหงุดหงิดและลดประสิทธิภาพในการทำงาน
- การสื่อสาร: อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจขัดขวางระดับประสิทธิภาพการทำงานคือแนวปฏิบัติด้านการสื่อสารที่ไม่ดี เช่น คำสั่งที่ไม่ชัดเจน การควบคุมงานมากเกินไป หรือการประชุมบ่อยครั้งซึ่งกินเวลาการทำงานในแต่ละวัน
- โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี: การไม่มีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้ คอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัย อินเทอร์เน็ตช้า หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เพียงพอสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในทางลบ
- ปริมาณงาน: กำหนดเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพโดยรวมของพวกเขาด้วย
ประสิทธิภาพการทำงานเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันมากมาย ดังนั้น การวัดระดับประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนอย่างจริงจัง และรักษาให้บุคลากรของตนมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข
วิธีการวัดผลผลิต
มีวิธีการและกรอบการทำงานหลากหลายในการวัดผลผลิตivity. การวัดผลผลิตเหล่านี้คำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ ตัวชี้วัด และสูตรพื้นฐานเพื่อคำนวณออกมาเป็นตัวชี้วัดว่าพนักงานแต่ละคน แผนก และหน้าที่ในองค์กรมีผลผลิตมากน้อยเพียงใด (และหากมีขอบเขตสำหรับการปรับปรุงในตัวเลข).
ระดับต่าง ๆ ของการวัดผลผลิต
ในการวัดผลผลิตในบริษัท คุณต้องพิจารณาหลายระดับ ตั้งแต่พนักงานแต่ละคนไปจนถึงทั้งองค์กร แต่ละระดับจะให้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ผลผลิตของบุคคล ผลลัพธ์ของทีม หรือประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัท
บุคคล
รายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล โชคดีที่เครื่องมือจัดการโครงการหรือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่มีรายงานที่สร้างขึ้นในตัวเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลผลิตของแต่ละบุคคล
ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยให้พนักงานสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ รายสัปดาห์และรายเดือนได้
แม่แบบแสดงข้อมูลเช่น:
- พนักงานใช้เวลาเท่าไรกับงานที่มีระดับความสำคัญต่างกัน
- พวกเขาสามารถปรับปรุงระดับประสิทธิภาพการทำงานและทำงานได้เร็วขึ้นได้อย่างไร
- ความก้าวหน้าโดยรวมที่พวกเขาทำไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของพวกเขา
บุคคลยังสามารถใช้คุณลักษณะที่กำหนดเอง เช่น การเรียกเก็บเงิน, ประเภทงาน, ความคืบหน้า, และ ระยะเวลาดำเนินการ เพื่อจัดเก็บรายละเอียดงานที่สำคัญและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างละเอียดมากขึ้น
ทีม
การวัดผลผลิตสำหรับทีมเริ่มต้นด้วยการปรับความพยายามของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับทีม และการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน และช่วยให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
สิ่งนี้สามารถแปลงเป็นเป้าหมาย เช่น จำนวนลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับทีมการตลาด และรายได้ต่อผู้ใช้สำหรับทีมขาย ในที่นี้ คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้เช่นกัน
ด้วยClickUp Goals ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายประเภทต่างๆ เพื่อวัดความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการทำงาน เช่น:
- เป้าหมายจำนวน: เพื่อติดตามจำนวนผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ถูกสร้างขึ้นในเดือน
- เป้าหมายใช่/ไม่ใช่: เพื่อตรวจสอบว่าฟีเจอร์หรือการแก้ไขบั๊กได้ถูกนำไปใช้งานตามที่วางแผนไว้หรือไม่
- เป้าหมายงาน: นับจำนวนตั๋วสนับสนุนที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าปิดในแต่ละสัปดาห์
โดยการตั้งเป้าหมายแบบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถวัดผลผลิตโดยรวมของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และทุกไตรมาส
องค์กร
องค์กรส่วนใหญ่กำหนดดัชนีประสิทธิผลของตนโดยการตรวจสอบตัวเลข เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ อัตรากำไร และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
ในกรณีนี้ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า จะทำงานร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไม่กี่ประการ เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การมีส่วนร่วมของลูกค้า และรายได้ประจำปี (ARR)
นี่คือสองวิธีในการวัดอัตราการผลิตภาพขององค์กรของคุณ:
- รายได้ต่อพนักงาน: เพียงนำรายได้รวมทั้งหมดของคุณมาหารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมด ก็จะได้รายได้ต่อพนักงานหนึ่งคน ดังนั้นหากคุณมีพนักงาน 20 คน และรายได้ของคุณคือ $100,000 ต่อสัปดาห์ พนักงานแต่ละคนจะมีรายได้เฉลี่ย $5,000
- อัตราส่วนประสิทธิภาพของทีม: ขั้นแรก คำนวณกำไรขั้นต้นของคุณ (รายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด) จากนั้นนำกำไรที่ได้มาหารด้วยค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานทั้งหมดของคุณ หากกำไรขั้นต้นของคุณคือ $50,000 และเงินลงทุนทั้งหมดในพนักงานของคุณคือ $5,000 อัตราส่วนประสิทธิภาพของทีมคุณคือ 10:1
ข้อดีของอัตราส่วนประสิทธิภาพของทีมคือคุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรายได้หรือกำไรเพียงอย่างเดียว คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่นๆ เช่น คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) และอัตราการเสร็จสิ้นสปรินต์
สูตรสามประการในการวัดผลผลิต
นี่คือสูตรทั่วไปบางสูตรที่สามารถวัดดัชนีผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
1. ผลผลิตของแรงงาน
นี่คือสูตรที่ง่ายที่สุด—สิ่งที่คุณต้องทำคือ หารผลลัพธ์ของคุณด้วยข้อมูลนำเข้าของคุณ
หากบริษัทผู้ผลิตผลิตสินค้า 1,000 หน่วยในหนึ่งสัปดาห์ จะต้องใช้เวลาแรงงาน 100 ชั่วโมงในการผลิตสินค้าเหล่านี้ ดังนั้นผลผลิตจะเท่ากับ 1,000/100 ซึ่งเท่ากับ 10 หน่วยต่อชั่วโมง
2. การคำนวณตามเป้าหมาย
แนวทางนี้มุ่งเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายแต่ละข้อได้รับการบรรลุแล้ว เกินเป้าหมาย หรือยังไม่บรรลุ จากนั้นคุณสามารถประเมินกลยุทธ์ของคุณใหม่และวางแผนเพื่อความสำเร็จในอนาคต
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มรายได้รายเดือนขึ้น 20% อัตราการผลิตของคุณจะถูกวัดโดยว่าคุณ:
- บรรลุเป้าหมายนั้นและเพิ่มรายได้ของคุณขึ้น 20% (อัตราผลผลิต 100%)
- เกินเป้าหมายและเพิ่มรายได้ของคุณขึ้น 25% (อัตราผลผลิต 125%)
- ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายและเพิ่มรายได้ของคุณขึ้น 15% (อัตราผลผลิต 75%)
3. การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา
ในวิธีนี้ คุณรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า และพนักงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือทีมอย่างครอบคลุม
คุณสามารถรวบรวมข้อมูลย้อนกลับผ่านการสำรวจและการสัมภาษณ์ หรือโดยการให้คะแนนบุคคลหรือทีมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ต่างจากสองวิธีอื่นการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศาเป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ และสามารถให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบุคคลหรือทีมได้มากกว่า
การคำนวณผลผลิตและประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพมักถูกใช้แทนกันกับประสิทธิผล แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันเมื่อใช้ในบริบทเฉพาะ
- การวิเคราะห์ผลผลิตจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยนำเข้า—ปริมาณหรือคุณภาพของผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยของปัจจัยนำเข้า ดังนั้น สูตรจึงเป็นการวัด ผลผลิต / ปัจจัยนำเข้า
- ประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน เป็นการประเมินว่าทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้นสูตรจะเป็นการวัด (ผลลัพธ์ / ปัจจัยนำเข้า) x 100%
แม้ว่าทั้งสองตัวชี้วัดจะมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กร แต่พวกมันให้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน
การวัดผลผลิต: ตัวอย่างจากโลกจริง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถวัดผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้:
- การผลิต: การติดตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ต่อชั่วโมงบนสายการประกอบ
- บริการ: นับจำนวนการโทรของลูกค้าที่เจ้าหน้าที่รับต่อคนต่อวันในศูนย์บริการลูกค้า
- ค้าปลีก: การคำนวณรายได้จากการขายต่อพนักงานในร้านค้าปลีก
- เทคโนโลยี: การวัดคุณสมบัติใหม่ที่ส่งมอบในทุกๆ รอบสปรินต์
- การบริการ: การวัดอัตราการเข้าพักของห้องพักหรือรายได้ต่อห้องว่างในโรงแรม
นี่คือ KPI บางส่วนที่คุณสามารถใช้สำหรับทีมหรือบทบาทงานที่แตกต่างกัน:
- การตลาด: ลูกค้าที่เข้ามาเอง, การเข้าชมเว็บไซต์, การเปลี่ยนแปลงจากการโฆษณา
- การขาย: บัญชีใหม่, รายได้ที่เกิดขึ้น, อัตราการแปลง
- ผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม: ฟีเจอร์ใหม่, การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน, เวลาในการออกสู่ตลาด
- ความสำเร็จของลูกค้า: คะแนน NPS, จำนวนการตอบกลับ, รีวิวของลูกค้า
สุดท้ายนี้ เมื่อวัดผลผลิต อย่าเน้นย้ำปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคลมากกว่าทีม หรือปริมาณมากกว่าคุณภาพ ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น คุณต้องคำนึงถึงคุณภาพ บริบท และความละเอียดอ่อนอื่นๆ ด้วย
การวัดผลผลิตเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง และการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การวัดผลผลิตสำหรับทีมระยะไกลของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
การวัดผลผลิตในการทำงานทางไกล
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี—ปัญญาประดิษฐ์ (AI), บล็อกเชน, ความจริงเสมือน (VR), และการอัตโนมัติ—ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราอย่างพื้นฐาน
ไม่เพียงแต่บริษัทต่างๆ กำลังกระโดดขึ้นรถไฟขบวนการทำงานแบบไฮบริดและระยะไกลเท่านั้น แต่พวกเขายังร่วมมือกับผู้รับเหมา, เอเจนซี่, และฟรีแลนซ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย แรงงานที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกนี้ทำให้การวัดประสิทธิภาพการทำงานอย่างถูกต้องกลายเป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆ
นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการพื้นที่ทำงานและติดตามประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp เข้ามามีบทบาท ด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม—การจัดการโครงการ การสื่อสารภายใน เอกสาร และแม้กระทั่งระบบอัตโนมัติ—ClickUp สามารถช่วยให้องค์กรติดตามประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและระดับทีมได้
นอกจากนี้ เครื่องมือการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ ยังสามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและลดงานที่ไม่จำเป็นได้ นี่คือวิธีการ:
ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ClickUp คุณสามารถตั้งค่าโครงการแยกต่างหาก (พร้อมงาน, งานย่อย, และรายการที่ต้องทำ) มอบหมายให้กับสมาชิกทีม และหารือเกี่ยวกับการอัปเดตสถานะในที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบ (และลาก-วางงาน) เพื่ออัปเดตสถานะได้อย่างรวดเร็ว
วัดผลผลิตโดยการกำหนดคะแนนสปรินต์ และระดับความสำคัญให้กับแต่ละ งานหรือรายการที่ต้องดำเนินการใน ClickUp วิธีนี้ช่วยให้คุณประเมินปริมาณงานที่พนักงานแต่ละคน (และทีม) ดำเนินการเสร็จในแต่ละรอบสปรินต์ได้
เป็นประโยชน์เพิ่มเติม, คะแนนสปรินต์ยังสามารถช่วยคุณประมาณเวลาและความพยายามที่ต้องการเพื่อทำให้แต่ละงานเสร็จสมบูรณ์, ทำให้คุณจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ทีมของคุณต้องรับภาระมากเกินไป.
วัดแผนภูมิประสิทธิภาพการก้าวหน้า
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของคุณคือการตั้งเป้าหมายสำหรับแต่ละสปรินต์หรือโครงการ ClickUp ให้คุณเข้าถึงรายงานประสิทธิภาพมากมายที่สามารถวิเคราะห์ความก้าวหน้าของทีมคุณ ระบุจุดติดขัดและปรับเปลี่ยนแผนการทำงานของคุณได้ บางแผนภูมิประกอบด้วย:
- กราฟการเผาไหม้และการเผาไหม้ลดลง: แสดงปริมาณงานที่เสร็จสิ้นแล้วและงานที่เหลืออยู่
- การไหลสะสม: แผนภาพเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่างานของคุณดำเนินไปในแต่ละขั้นตอนอย่างไร เช่น งานที่ค้าง งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ เพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่างานแต่ละชิ้นใช้เวลานานเท่าใดในแต่ละขั้นตอน
- ความเร็ว: แสดงให้เห็นว่าพนักงานใช้เวลาเฉลี่ยเท่าใดในการทำงานให้เสร็จ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการทำงานในอนาคตได้ดีขึ้น
คำนวณผลผลิตด้วยการติดตามเวลา
เราได้เห็นว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามผลผลิตคือ อินพุต เทียบกับ เอาต์พุต สำหรับผู้ทำงานด้านความรู้ นี่คือเวลาที่ใช้ไปกับงาน เทียบกับงานที่เสร็จสมบูรณ์
หากคุณมีฟรีแลนซ์หรือพนักงานพาร์ทไทม์ที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพื่อประเมินชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น ClickUp มีฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัวที่ช่วยให้พนักงานแต่ละคนสามารถเพิ่มรายการเวลาสำหรับแต่ละงาน พร้อมบันทึกอธิบายสิ่งที่พวกเขาได้ทำ
ผู้จัดการสามารถเข้าถึงเอกสารบันทึกเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ และประเมินระดับการผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้ พวกเขายังสามารถใช้การติดตามเวลาสะสมเพื่อเข้าใจว่าสมาชิกทีมแต่ละคนใช้เวลาไปกับกลุ่มงานต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
อ่านเพิ่มเติม: 8 เป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2024
วัดประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp
การเพิ่มระดับประสิทธิภาพของทีมคุณเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและเพิ่มรายได้และอัตราผลกำไรของบริษัท การให้ความสำคัญกับการวัดประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนการเติบโต นวัตกรรม และความสำเร็จ
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามระดับประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มในองค์กรของคุณเท่านั้น แต่ยังมีชุดเครื่องมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอีกด้วย
ไม่เชื่อเราหรือ? นี่คือสิ่งที่ลูกค้า ClickUp พูดถึง:
หน่วยงานของคุณกำลังสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานไปมากหากคุณยังไม่ได้ใช้ ClickUp! หากไม่มี ClickUp ฉันคงต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีก 3 คนเพื่อให้ได้งานเท่าเดิม
หน่วยงานของคุณกำลังสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานไปมากหากคุณไม่ได้ใช้ ClickUp! หากไม่มี ClickUp ฉันคงต้องจ้างพนักงานเพิ่มอีก 3 คนเพื่อให้ได้งานเท่าเดิม
ทีมของคุณสามารถลดงานซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ใน ClickUp ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Brain(ผู้ช่วย AI เชิงสร้างสรรค์) และปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยคลิปวิดีโอ การแชท และไวท์บอร์ด
พูดง่ายๆ คือ คุณจะได้รับเครื่องมือครบทุกฟังก์ชันที่ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและวัดผลได้ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสำรวจว่ามันสามารถช่วยคุณติดตามแนวโน้มการผลิตของบริษัทได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. อะไรคือตัววัดผลผลิตที่ดีที่สุด?
แม้ว่าจะไม่มีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการวัดผลผลิต แต่ KPI ที่เฉพาะเจาะจงกับโครงการสามารถเป็นประโยชน์ได้ พวกมันให้ข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้ พวกมันยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับแผนกต่าง ๆ ได้ เช่น แผนกพัฒนา แผนกการตลาด และแผนกขาย
2. คุณคำนวณประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร?
วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณผลผลิตคือ การนำผลผลิตที่ได้มาหารด้วยปริมาณปัจจัยนำเข้าทั้งหมดที่ใช้
ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนขายทำการโทรหาลูกค้า 20 ครั้งใน 5 ชั่วโมง ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาคือ:
20 สาย / 5 ชั่วโมง = 2 สายต่อชั่วโมง
3. อะไรคือสามมาตรการของผลผลิต?
สามมาตรการทั่วไปของผลผลิตคือ:
- ผลผลิตต่อหน่วยปัจจัยนำเข้า: คำนวณผลผลิตรวม (สินค้าหรือบริการที่ผลิตได้) หารด้วยปัจจัยนำเข้าทั้งหมด (ทรัพยากรที่ใช้ เช่น ชั่วโมงแรงงานหรือทุนที่ลงทุน)
- เป้าหมาย: ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานที่เฉพาะเจาะจง เพื่อดูว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- เวลา: วัดระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่าง (เช่น ระยะเวลาในการวนรอบ) เพื่อระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงาน