วิธีสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแม่แบบ

คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณทำอะไรไม่เสร็จสักที?
เหมือนคุณมักจะตามหลังอยู่ตลอดเวลาและทำงานไม่พอใช่ไหม?
หากเป็นเช่นนั้น อาจถึงเวลาที่คุณควรสร้างแผนเพิ่มผลผลิตแล้ว แผนเพิ่มผลผลิตสามารถช่วยคุณจัดการกับรายการที่ต้องทำ จัดระเบียบ และรักษาระดับผลผลิตของคุณไว้ได้ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น นี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง โดยไม่ต้องเสียสละสุขภาพของคุณ
แต่แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีลักษณะอย่างไร และจะสร้างแผนดังกล่าวได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวคิดของการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอ 7 ขั้นตอนในการสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเองให้เหมาะกับคุณ คล้ายกับวิธีการที่เทคนิค Pomodoro ถูกคิดค้นขึ้นมาในตอนแรก
เมื่อถึงตอนจบ คุณจะมีแผนที่ที่มั่นคงซึ่งจะนำคุณไปสู่ประสิทธิภาพกระบวนการที่ดีขึ้นและลดความเหนื่อยล้า
แผนเพิ่มผลผลิตคืออะไร?
เมื่อคนส่วนใหญ่รู้สึกหนักใจ พวกเขามักจะจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำโดยไม่คิดหรือวางแผนมากนัก วิธีนี้อาจใช้ได้ผลในช่วงสั้นๆ แต่ในที่สุดจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและหมดไฟ
การวิจัยจากCNBCพบว่า 50% ของพนักงานรู้สึกหมดไฟและเชื่อว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับพนักงาน
นี่คือจุดที่แผนเพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยได้
แผนการผลิตผลเป็นเอกสารที่ระบุขั้นตอนที่คุณจะทำเพื่อทำให้รายการที่ต้องทำของคุณเสร็จสมบูรณ์และรวมการวางแผนกลยุทธ์กับการจัดการเวลาและทักษะการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภารกิจประจำวันและเป้าหมายโดยรวมของคุณบรรลุผลสำเร็จ
คุณจะต้องวางแผนทุกอย่างที่คุณต้องทำ จัดการกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และจากนั้นคิดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขแต่ละอย่าง นอกจากนี้ยังจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ และทำงานร่วมกับจังหวะการผลิตตามธรรมชาติของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้สำเร็จ
ในขณะที่แผนธุรกิจมุ่งเน้นความพยายามของบริษัทคุณ แผนการผลิตภาพรวมขององค์กรจะครอบคลุมทุกด้านที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของคุณรวมถึงการวางแผนเชิงยุทธวิธี การปฏิบัติการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นักเรียน ผู้ปกครองที่ยุ่ง หรือมืออาชีพ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพความตรงต่อเวลา พลังงาน และการมุ่งเน้นของคุณและทำให้คุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยไม่เสียสละความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
มาสำรวจประโยชน์ทั้งหมดที่คุณจะได้รับเมื่อคุณสร้างแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของการวางแผนการผลิต
การวางแผนการผลิตสามารถนำไปสู่การมีสมาธิและความตั้งใจที่ดีขึ้น ลดความเครียด และเพิ่มความตระหนักถึงนิสัยการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ การสร้างแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยังต้องการให้คุณชะลอตัวลงและคิดเกี่ยวกับงานของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่แนวทางที่รอบคอบมากขึ้น และทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น
ผลที่ตามมาคือ คุณจะไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้มากขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังสามารถทำได้ดีขึ้นอีกด้วย
มาดูรายละเอียดของแต่ละประโยชน์เหล่านี้กัน
การมีสมาธิและความตั้งใจที่ดีขึ้น
เมื่อคุณรู้สึกท่วมท้นและไม่เป็นระเบียบ มันยากที่จะมุ่งเน้นไปที่งานใดงานหนึ่ง จิตใจของคุณกำลังวิ่งวุ่น และคุณกระโดดจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งตลอดเวลา สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความผิดพลาด งานที่มีคุณภาพต่ำ และการใช้เวลาอย่างสูญเปล่า
การวางแผนการผลิตช่วยคุณหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้โดยการจัดทำแผนที่นำทางสำหรับงานของคุณผ่านการวางแผนสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่คุณสามารถให้ความสนใจกับสิ่งหนึ่งได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้น ความตั้งใจ และคุณภาพของงานโดยรวมที่ดีขึ้น
ความเครียดน้อยลง
ความวุ่นวายจากรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่ได้จัดระเบียบอาจทำให้เกิดความเครียดและทำให้คุณรู้สึกตามไม่ทันและกังวลว่าจะลืมสิ่งสำคัญบางอย่าง ความเครียดประเภทนี้อาจนำไปสู่ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ และแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพทางกาย
การวางแผนการผลิตช่วยบรรเทาความเครียดโดยให้ระบบที่ชัดเจนในการจัดการงานของคุณ เมื่อคุณมีแผน คุณจะรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นและกังวลน้อยลงเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
คุณยังสามารถหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้ายและความเครียดที่เกี่ยวข้องได้โดยการรวบรวมงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกันและทำให้เสร็จในคราวเดียว
การตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มขึ้น
ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการวางแผนผลิตภาพคือช่วยให้คุณตระหนักถึงนิสัยการทำงานของตนเองมากขึ้นกระบวนการนี้จะต้องให้คุณติดตามเวลา วิเคราะห์รูปแบบการผลิตของคุณ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับนิสัยการทำงานของคุณ
การตระหนักรู้ในตนเองนี้สามารถช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตระหนักว่าคุณใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไป หรือคุณมีประสิทธิภาพมากกว่าในช่วงเช้าเมื่อเทียบกับช่วงเย็น เมื่อคุณระบุรูปแบบเหล่านี้ได้แล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานของคุณให้เหมาะสมตามนั้น
7 ขั้นตอนในการสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ตอนนี้คุณทราบถึงประโยชน์ทั้งหมดของการวางแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณเอง การวางแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตไม่ได้ยาก แต่ต้องใช้เวลาและความพยายามบ้าง ทำตามขั้นตอนทั้งหกนี้เพื่อสร้างแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตที่เหมาะกับคุณ
ขั้นตอนที่ 1: จดรายการงานและภาระหน้าที่ทั้งหมดของคุณ
ขั้นตอนแรกคือการจัดทำรายการกิจกรรมของทุกงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ หลายคนมักทำผิดพลาดด้วยการจดจำรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ในหัวโดยไม่เขียนหรือจัดระเบียบไว้ ส่งผลให้ลืมหรือรู้สึกหนักใจ
ถึงเวลาแล้วที่จะทำงานอย่างชาญฉลาดและสร้างระบบที่ดีขึ้น ใช้เวลาในการนั่งลงและเขียนทุกสิ่งที่คุณต้องทำออกมาให้ครบถ้วน อย่าลืมรวมงานทั้งใหญ่และเล็ก และจดบันทึกกำหนดเวลาหรือสิ่งที่ต้องทำภายในเวลาที่กำหนดไว้ด้วย เมื่อทุกอย่างถูกเขียนลงเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบได้ตามนั้น
การใช้เครื่องมือจัดการงานเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการและติดตามงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวได้. มันมีวิธีการหลายแบบในการจัดรายการและดูงานใน ClickUp ของคุณ เช่น มุมมองแบบรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, และไทม์ไลน์ เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด.
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนและติดตามกิจวัตรดิจิทัลที่เรียบง่าย เพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยและดำเนินแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 2: จดบันทึกอุปสรรคและความท้าทายของคุณ
ตอนนี้คุณมีรายการงานทั้งหมดของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะพิจารณาแต่ละงานอย่างละเอียด สำหรับแต่ละงาน ให้จดบันทึกอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจรวมถึงการขาดทรัพยากร กำหนดเวลาที่ท้าทาย หรือผู้ร่วมงานที่ยากลำบาก แม้แต่การขาดแรงจูงใจก็ควรได้รับการบันทึกไว้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมีนัยสำคัญ
การสละเวลาเพื่อคาดการณ์ความท้าทายเหล่านี้ล่วงหน้า จะช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์ในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบว่าจะต้องเผชิญกับกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน คุณสามารถวางแผนเริ่มทำงานล่วงหน้าได้ หรือหากคุณรู้ว่าตัวเองจะขาดแรงจูงใจ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณจำเป็นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลาของคุณในปัจจุบันอย่างไร ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องติดตามเวลาของคุณอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ติดตามเวลาของทุกงานสำคัญที่คุณทำเสร็จในแต่ละวัน รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและงานส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 3: ติดตามเวลาของคุณ
นอกจากนี้ การติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับกิจกรรมที่เสียเวลา เช่น การใช้โซเชียลมีเดีย ก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการทำงานของคุณได้ดีขึ้น และช่วยให้คุณเห็นแนวทางในการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีวิธีต่าง ๆ ที่คุณสามารถติดตามเวลาของคุณได้ คุณสามารถใช้วิธีง่าย ๆ ด้วยปากกาและกระดาษ โดยเขียนเวลาที่คุณเริ่มต้น หรือใช้ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีตัวจับเวลาเพื่อทำให้ง่ายขึ้น อัตโนมัติ และรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการตลอดเวลา
ClickUp's Global Time Trackerเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพราะใช้งานง่ายและบันทึกการรายงานเวลาที่คุณติดตามไว้
ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ว่าเวลาของคุณไปอยู่ที่ไหน
คุณใช้เวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้มากแค่ไหน? มีวิธีใดบ้างที่คุณสามารถจำกัดหรือตัดกิจกรรมเหล่านี้ออกจากวันของคุณได้?
เมื่อคุณติดตามเวลาของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนี้แล้ว ให้ดูว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด และเวลาเหล่านี้ถูกจัดสรรตลอดทั้งวันอย่างไร ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบการผลิตของคุณในปัจจุบันได้ดี รวมถึงกิจกรรมและพฤติกรรมที่เสียเวลา
คุณควรสังเกตช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงระหว่างวันด้วย คุณมีแนวโน้มที่จะเสียสมาธิในช่วงบ่ายหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถย้ายงานบางส่วนที่ต้องทำในช่วงเวลานี้ไปทำในช่วงเวลาอื่นของวันได้หรือไม่?
ขั้นตอนที่ 5: วางแผนกลยุทธ์
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
สำหรับบางคน กลยุทธ์ของพวกเขาอาจเพียงแค่เน้นทำทีละงานหรือทำงานทั้งหมดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน สำหรับคนอื่น ๆ อาจรวมถึงการนำเทคนิคการจัดการเวลาหรือ เครื่องมือการจัดการโครงการมาใช้
เทคนิคโพโมโดโร
หนึ่งในวิธีการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเทคนิคโพโมโดโร เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานหนึ่งอย่างเป็นเวลา 25 นาที แล้วหยุดพัก 5 นาที หลังจากทำครบ 4 รอบโพโมโดโรแล้ว ให้พักยาวขึ้นประมาณ 20-30 นาที แนวคิดเบื้องหลังเทคนิคนี้คือการหยุดพักเป็นประจำจะช่วยให้คุณมีสมาธิและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าได้
ในการใช้เทคนิคนี้ คุณจะต้องมีตัวจับเวลาเพื่อติดตามเวลาทำงานและช่วงเวลาพัก มีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro มากมายให้ใช้ทางออนไลน์ หรือคุณสามารถใช้ตัวจับเวลาในครัวแบบธรรมดาได้
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์เป็นเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานตามระดับความสำคัญและความเร่งด่วน เทคนิคนี้พัฒนาโดยอดีตประธานาธิบดีดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ และรู้จักกันในชื่อ เมทริกซ์เร่งด่วน-สำคัญ เทคนิคนี้ได้รับความนิยมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ สตีเฟน โควีย์ ในหนังสือของเขา 7 นิสัยของคนที่มีประสิทธิผลสูง และถูกนำไปใช้โดยผู้คนนับล้านนับตั้งแต่นั้นมา
ในการใช้เทคนิคนี้ คุณต้องระบุงานของคุณก่อน เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถจัดประเภทงานเหล่านั้นลงในหนึ่งในสี่ส่วนต่อไปนี้:
🟢 ควอดแรนท์ที่ 1: เร่งด่วนและสำคัญ (ทำ)
งานเหล่านี้จำเป็นต้องทำให้เสร็จโดยทันทีและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างของงานที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ได้แก่ การส่งมอบงานตามกำหนดเวลา การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน เป็นต้น
🔵 ควอดแรนต์ 2: สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน (ตัดสินใจ)
นี่คือภารกิจที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จในทันที นี่คือประเภทของภารกิจที่คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงวิกฤตในอนาคตได้ ตัวอย่างของภารกิจที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ การวางแผน, การวางกลยุทธ์, เป็นต้น
🟡 ควอดแรนท์ 3: เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ (มอบหมาย)
นี่คือภารกิจที่ต้องทำให้เสร็จโดยทันที แต่ไม่มีความสำคัญ. โดยทั่วไปแล้ว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ และสามารถรอได้ และไม่ควรใช้เวลาของคุณมากเกินไป. ตัวอย่างของภารกิจที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ การตรวจสอบอีเมล, การรับโทรศัพท์, เป็นต้น.
🔴 ควอดแรนต์ 4: ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ (ลบ)
นี่คือภารกิจที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ ภารกิจเหล่านี้สามารถถูกตัดออกจากรายการที่ต้องทำของคุณได้โดยสิ้นเชิง ตัวอย่างของภารกิจที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ได้แก่ การท่องเว็บไซต์, การดูโทรทัศน์, เป็นต้น
วิธีไอวี ลี
วิธีไอวี ลีเป็นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่พัฒนาขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพ ไอวี ลี เป็นเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพมาก โดยให้เขียนงานที่สำคัญที่สุด 6 งานสำหรับวันนั้น แล้วมุ่งเน้นไปที่งานละหนึ่งงานจนกว่าจะเสร็จสิ้น
ในการใช้เทคนิคนี้ คุณเพียงแค่ต้องเขียนงานที่สำคัญที่สุดหกอย่างของคุณสำหรับวันนั้นก่อนเข้านอน จากนั้นเมื่อคุณตื่นขึ้นมา ให้เริ่มทำงานแรกและอย่าไปทำงานถัดไปจนกว่างานแรกจะเสร็จสมบูรณ์
นี่อาจดูเหมือนเทคนิคที่ง่าย แต่จริง ๆ แล้วมีประสิทธิภาพมากในการช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานให้สำเร็จ คุณสามารถฝึกฝนวิธีนี้ใน ClickUp ได้โดยใช้เทมเพลต Get Things Done ของ ClickUpเพื่อเป็นกรอบเริ่มต้นและปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์การทำงานและความชอบส่วนตัวของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: ทดลองและปรับปรุงตามความจำเป็น
ไม่ว่าคุณจะลองเทคนิคใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทดลองและปรับปรุงตามความจำเป็นจนกว่าคุณจะพบวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ คุณอาจจะไม่สามารถเลือกกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบได้ทันที ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอดทนและลองสิ่งใหม่ๆ ต่อไปจนกว่าคุณจะพบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะกับคุณที่สุด
อดทน, อดทน, และทดลองต่อไปจนกว่าคุณจะพบกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและนำมาซึ่งความสมดุลในชีวิตของคุณมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 7: ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อให้งานของคุณมองเห็นได้และจัดระเบียบไว้ตลอดเวลา
โชคดีที่ทุกวันนี้เราสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้ หนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือ ClickUp ClickUp สามารถช่วยคุณในทุกขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหก ตั้งแต่การจัดระเบียบรายการที่ต้องทำไปจนถึงการติดตามเวลา
เครื่องมือการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามงานของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ ด้วยการใช้เครื่องมือเช่น ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานของคุณจะมองเห็นได้เสมอและจัดระเบียบไว้อย่างดี ซึ่งจะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน ตอนนี้คุณรู้วิธีที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ถึงเวลาที่จะนำความรู้ของคุณไปปฏิบัติแล้ว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเมทริกซ์ประสิทธิภาพ 2×2 ใน ClickUpเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบงานของคุณได้ ดังนั้นหากคุณกำลังประสบปัญหาในการพัฒนาหรือปฏิบัติตามแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลองพิจารณาใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUp เพื่อช่วยคุณดู
สร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวันนี้
การสร้างแผนเพิ่มประสิทธิภาพเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและทำให้สำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ด้วยการสละเวลาในการพัฒนาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ คุณสามารถเพิ่มสมาธิ ลดระดับความเครียด และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณในฐานะผู้ทำงาน
อาจต้องใช้เวลาและการทดลองบ้างในการหาวิธีการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เหมาะสมกับคุณ แต่เมื่อคุณพบและนำเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำงานได้ดีที่สุดมาใช้แล้ว มันจะช่วยให้คุณรู้สึกพร้อม มีความสมดุล และควบคุมวันของคุณได้มากขึ้น
ด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือจัดการงานและซอฟต์แวร์รายการสิ่งที่ต้องทำที่เหมาะสม เช่นClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตฟรีที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการเพื่อให้คุณกำหนดค่าแพลตฟอร์มในแบบที่สนับสนุนเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ดีที่สุด เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จัดการงานประจำวัน และปรับปรุงการวางแผนการดำเนินงาน—รายการนี้ยังมีอีกมากมาย
ดังนั้นอย่าท้อแท้, ต่อไปให้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ, และในที่สุดคุณจะพบแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณ.
ผู้เขียนรับเชิญ:
เดฟ ลาวินสกี้เป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้งของ Growthink ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาGrowthinkได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการมากกว่า 500,000 คนให้สามารถเริ่มต้น, เติบโต และออกจากกิจการของตนได้ผ่านเทมเพลตแผนธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาของเรา