12 แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีใน Excel & ClickUp

การมีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นท้าทายมากกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกลก็ตาม ด้วยสิ่งรบกวนรอบตัวมากมาย การรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานจึงเป็นเรื่องยาก 😵💫
วิธีหนึ่งที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้นคือการมีแผนเพิ่มผลผลิต ก่อนที่คุณจะเพิ่ม "เรียนรู้วิธีสร้างแผนเพิ่มผลผลิต" ลงในรายการที่ต้องทำซึ่งยาวขึ้นเรื่อยๆ ลองใช้เทมเพลตฟรีดูสิ ไม่ว่าจะใช้สำหรับงานหรือชีวิตส่วนตัว นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดการงานของคุณ
การจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนตัวและทีมไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม ชุดเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ และเทมเพลตฟรีใน Excel และ ClickUp 📋
อะไรคือเทมเพลตเพื่อเพิ่มผลผลิต?
แม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นวิธีการวางแผนโครงสร้างสำหรับสิ่งที่ต้องทำ ใครรับผิดชอบอะไร กรอบเวลาของโครงการ และวิธีที่งานของบุคคลหนึ่งส่งผลต่อกระบวนการทำงานโดยรวม
เอกสารนี้ควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อบรรลุเป้าหมายและงานที่ต้องทำของคุณ ทุกคนต่างค้นหาเคล็ดลับและ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ — แต่แอปสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทรัพยากรฟรีใน Excel และ ClickUp จึงมีประโยชน์อย่างมากในการจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ พวกมันมอบกรอบการทำงานที่เหมาะสมให้คุณเพื่อผสานรวมกับผู้วางแผนการผลิตของคุณ,งานประจำวันของคุณ, รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อการจัดการเวลา, และแนวทางส่วนตัวของคุณในการทำงาน
ด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ คุณสามารถนำไปใช้กับโครงการเฉพาะ ทีม หรือทั้งองค์กรของคุณได้ สมาชิกในทีมแต่ละคนยังสามารถใช้เทมเพลตวางแผนส่วนตัวเพื่อมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได้อีกด้วย
การใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อระบุวิธีที่พวกเขาตามหลัง, งานที่พวกเขาสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและกำจัด, และวิธีที่จะทำให้การจัดการงานประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัลด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามประสิทธิภาพการทำงานดี?
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่เริ่มต้นจากแนวคิดบนกระดาษ ผู้นำธุรกิจหรือผู้นำด้านการดำเนินงานจะกำหนดเป้าหมายให้กับตนเอง บริษัท หรือทีม เช่นแผนงานผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงเริ่มวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
แต่นั่นยังไม่เพียงพอสำหรับการบริหารโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ จากจุดนี้เป็นต้นไป คุณจำเป็นต้องมีแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อดูแลทุกขั้นตอนของแผนงานและติดตามความคืบหน้า แม่แบบที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย:
- วิธีง่าย ๆ และยืดหยุ่นในการจัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- คุณสมบัติการแก้ไข, การเขียน, และการจัดระเบียบร่วมกันเพื่อทำงานบนเอกสารร่วมกัน
- รูปแบบเพื่อปรับแต่งช่องข้อมูลการป้อนข้อมูลให้เหมาะกับเทมเพลตตามกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ
- พื้นที่สำหรับเขียนบันทึก ติดตามการประชุมหรืองานต่างๆ ในปฏิทิน และจัดระเบียบกระบวนการของคุณ
- กรอบการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ (เช่น งบประมาณ ขนาดทีม โครงการ ฯลฯ)
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่ทีมของคุณใช้งานจริง เช่น ระบบCRMหรือแผนภูมิแกนต์สำหรับกำหนดเวลาโครงการ
- เครื่องมือการจัดการโครงการ AIเพื่อสรุป แก้ไข และช่วยคุณในการเขียนเนื้อหาภายในบทบาทเฉพาะของคุณ
12 แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรี (รายงาน, แผนภูมิ, และตารางคำนวณ)
การรักษาประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงเป็นความท้าทายในทุกธุรกิจและทุกภาคส่วน นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำธุรกิจและการดำเนินงานจำนวนมากลงทุนในแอปพลิเคชันและเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งเดียวกัน
โชคดีที่เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว ด้วยการนำเสนอเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรี 12 แบบที่เราชื่นชอบ พร้อมคำอธิบายว่าแต่ละแบบมีอะไรบ้างและวิธีนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวคุณเอง ทีมของคุณ และองค์กรของคุณ
มาเริ่มทำงานกันเถอะ! ✅
1. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลโดย ClickUp
ในทุกงาน ประสิทธิภาพส่วนบุคคลสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อวิธีการทำงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่ง การได้รับเงินเดือน และความสุขส่วนตัวและในอาชีพของเรา
ในขณะเดียวกัน หากคุณต้องการทำงานให้เสร็จอย่างสม่ำเสมอและรักษาความสมดุลในชีวิตการมีวินัยในตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนั่นคือเหตุผลที่แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลโดย ClickUpนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
ดาวน์โหลดเทมเพลตการวางแผนฟรีนี้เพื่อติดตามเป้าหมายส่วนตัวหรือธุรกิจได้อย่างง่ายดาย มันจะช่วยให้คุณมุ่งพลังงานไปที่การทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จแทนที่จะเสียเวลาในการติดตามทุกอย่าง
สร้างและบรรลุเป้าหมาย หรือเพิ่มบันทึกที่ละเอียดให้กับงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้แต่การติดตามพฤติกรรมประจำวัน คิดถึงมันเหมือนกับสมุดบันทึกส่วนตัวที่คุณสามารถผสานการทำงานกับ ClickUp ได้
2. แม่แบบสเปรดชีตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลโดย ClickUp
รักษาความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลจาก ClickUpเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของงานทั้งหมดของคุณ
ประสิทธิภาพการทำงานคือเกมของการกระทำและผลลัพธ์ หากคุณสามารถบริหารเวลาได้ดีขึ้น คุณก็จะสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
การวัดผลกระทบของงานของคุณต่อทีมหรือลูกค้าของคุณจะง่ายขึ้นเมื่อคุณสามารถแยกองค์ประกอบออกเป็นเมตริกที่สามารถติดตามได้ คล้ายกับแผนที่ความร้อนของประสิทธิภาพสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการของคุณ
ตอนนี้คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพการทำงานนี้ที่ผสานการทำงานกับ ClickUp อยู่แล้ว มอบความรับผิดชอบต่อการกระทำ ผลลัพธ์ และงานที่เสร็จสิ้นเมื่อเทียบกับรายการที่ต้องทำของคุณ
3. การใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แบบเทมเพลตโดย ClickUp
ClickUp พร้อมรองรับการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหลากหลายกรณีการใช้งาน ภาคธุรกิจ ประเภทโครงการ และบทบาทหน้าที่ การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้คุณจัดการความรับผิดชอบหลายอย่างได้อย่างสมดุล แต่คุณต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นไป
ด้วยเทมเพลตการใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถติดตามและจัดการปริมาณงาน งานต่างๆ รายการสิ่งที่ต้องทำ และเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของคุณได้
มาพูดกันตามตรง—มีแอปและเทมเพลตสำหรับวางแผนงานมากมาย—แต่การปรับให้เหมาะสมกับวิธีที่คุณจะใช้จริง ๆ ไม่ช่วยให้งานง่ายขึ้นหรือ? นั่นคือสิ่งที่ทำให้ทรัพยากร ClickUp นี้ยอดเยี่ยม เพราะมันสอนวิธีสร้างพื้นที่ภายในแพลตฟอร์มและวิธีใช้งานจริงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับสิ่งนี้เพียงลำพัง!
4. เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพ Kwik โดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต ClickUp Kwik Productivityเพื่อผสานการทำงานของ "Kwik Productivity" ของ Jim Kwik เข้ากับ ClickUp
จิม ควิก เป็นผู้เขียนหนังสือขายดีระดับโลกของ Limitless เขายังเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญและโค้ชด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชั้นนำของโลกตลอด 30 ปีที่ผ่านมา
กลยุทธ์การสอนของควิกได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดบางแห่ง เช่น Google, Nike, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และกองทัพอากาศสหรัฐฯ เขาได้ฝึกอบรมนักกีฬาชั้นนำ, ซีอีโอ, และคนดัง
โบนัส: ผู้ที่ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้จะได้รับรหัสพิเศษเพื่อรับส่วนลด 20% สำหรับคอร์สเรียนเร่งรัดชั้นนำใดก็ได้ของเขา
5. เทมเพลตติดตามประสิทธิภาพการทำงานของ Marc Andreessen โดย ClickUp
ปลดล็อกความลับบางประการสู่ประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพของ Marc Andreessen โดย ClickUp
ClickUp ได้เปลี่ยนระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ Marc Andreessen ให้เป็นระบบที่คุณสามารถนำไปใช้ในงานของคุณได้ และสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือและคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp ได้ทันทีเมื่อคุณเพิ่มระบบนี้เข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณ
มาร์ค อังเดรส์เซน เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Andreessen Horowitz (a16z) บริษัททุนผู้ลงทุนในกิจการใหม่ ๆ ที่รับผิดชอบการลงทุนในสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเราส่วนใหญ่ใช้ทางออนไลน์ทุกวัน เช่น Facebook, Twitter, GitHub และอื่น ๆ
หากคุณเป็นผู้จัดการ คุณอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการดูแลการมอบหมายงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ เช่นเดียวกับ Andreessenการใช้แม่แบบแผนโครงการ เช่น แม่แบบนี้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการมอบหมายงานและแนะนำระบบการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะช่วยให้การจัดการสมาชิกในทีมและฟรีแลนซ์ง่ายขึ้น
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการโดย ClickUp
การมีแผนปฏิบัติการเป็นวิธีหนึ่งในการมองเห็นอนาคต
วางแผนงานที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการจาก ClickUp สร้างเส้นทางที่ปรับแต่งได้สู่เป้าหมายสุดท้ายของคุณและติดตามความคืบหน้าขณะที่คุณทำงานไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น
สำหรับทีม ให้ใช้เทมเพลตกับClickUp Whiteboardsเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่เริ่มวางแผนทุกอย่าง คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อติดตามทุกอย่างผ่านโครงการ หรือทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณมีชีวิตชีวาด้วยกระดานที่มีสีสันและโต้ตอบได้ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มงานจากรายการหรือโฟลเดอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
การวางแผนสิ่งใหญ่ครั้งต่อไปง่ายขึ้นแล้ว
7. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญโดย ClickUp
การจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณจะยึดมั่นในสิ่งที่คุณได้กำหนดไว้ได้อย่างไร? มันง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้นกับจำนวนรายการในรายการของคุณและเริ่มจัดการงานแบบสุ่ม
โชคดีที่เรามีทางออกสำหรับปัญหานี้:แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญโดย ClickUp ใช้สิ่งนี้เพื่อระบุ จัดระเบียบ และแสดงภาพงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะมุ่งเน้นเฉพาะงานที่สำคัญที่สุดก่อน เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มเทมเพลตนี้ลงใน ClickUp Workspace ของคุณและเริ่มจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้รายการสิ่งที่ต้องทำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. แบบฟอร์มความคืบหน้าประจำสัปดาห์โดย ClickUp
ด้วยเทมเพลตความคืบหน้าประจำสัปดาห์จาก ClickUp นี้ คุณสามารถดูสถานะโดยรวมของทีม รวมถึงความคืบหน้าแยกตามสัปดาห์ได้อย่างง่ายดาย ต้องการดูแบบปฏิทินมากกว่าหรือไม่? คุณสามารถดูงานเหล่านี้ในปฏิทินของ ClickUp และมุมมองอื่น ๆ อีกมากมายภายในแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
เมื่อผู้จัดการสามารถมองเห็นความก้าวหน้าของทุกคนได้ โครงการก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทุกคนมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
สมาชิกในทีมสามารถระบุจุดติดขัดในสัปดาห์ได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงรายละเอียดสำคัญเพื่อทราบว่าควรดำเนินการอย่างไร ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคเหล่านั้นหรือจัดหาทรัพยากรและเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ทีมของคุณรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้
9. แม่แบบแผนงานรายวัน Excel โดย Vertex42
การสามารถมองเห็นสิ่งที่คุณกำลังทำจากวันหนึ่งไปสู่อีกวันหนึ่งช่วยลดภาระทางจิตใจในการจดจำทุกงานที่ต้องทำ
เทมเพลตฟรีรายวันนี้เป็นเทมเพลตพิมพ์ง่ายเพื่อให้คุณมีรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณวางแผนไว้และดูง่ายและอ้างอิงได้ สำหรับพวกเราที่ต้องการพักจากหน้าจอเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความมุ่งมั่น การมีคู่มือที่เป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์วางแผนงานนั้นมีประโยชน์
10. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันใน Excel โดย Spreadsheet123
Spreadsheet123 เป็นผู้ให้บริการคู่มือและเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Excel อีกแห่งหนึ่ง หากแกลเลอรีเทมเพลตของ Microsoft ตรงกับกลยุทธ์ของคุณมากกว่า การดาวน์โหลดฟรีนี้จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน
ดาวน์โหลดและพิมพ์เทมเพลตวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้ได้ฟรี หากคุณต้องการมองเห็นงานของคุณในแต่ละวันและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานเหล่านั้นแยกออกจากงานประจำและรายการที่ต้องดำเนินการ
11. แบบติดตามคะแนนประสิทธิภาพการทำงานของ Excel โดย Template.net
การติดตามประสิทธิภาพการทำงานกลายเป็นเรื่องง่ายด้วย Excel Productivity Scorecard Tracker Template จาก Template.net. เทมเพลตคุณภาพสูงนี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดการงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ระบบสกอร์การ์ดให้การแสดงผลแบบภาพของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยเน้นให้เห็นงานที่มีความสำคัญและกำหนดเวลา. เทมเพลตที่ทรงพลังและใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ทำให้กระบวนการจัดการโครงการทั้งหมดโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
12. เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน Excel โดย Template.net
ปลดล็อกศักยภาพของแผ่นงาน Excel ของคุณด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพ Excel จาก Template.net เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังของ Excelในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเป้าหมาย วัดผลลัพธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดการงานประจำวันและเป้าหมายระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึก ใช้ศักยภาพของ Excel อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นความท้าทายที่ทุกคนต้องเผชิญ ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานขายใหม่หรือซีอีโอของบริษัทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน และต้องจัดการกับงานที่แข่งขันกันหลายอย่าง รายการต่างๆ และเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ 🤹
เครื่องมือและเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้การจัดการงานและรายการที่ต้องดำเนินการเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เราได้สร้างและรวบรวมเทมเพลตเหล่านี้เพื่อช่วยคุณรับมือกับความท้าทายด้านประสิทธิภาพทั้งในชีวิตส่วนตัว การทำงาน และในทีมของคุณ
สำหรับผู้ที่ใช้งาน ClickUp อยู่แล้ว ส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ทันทีภายในแพลตฟอร์ม พร้อมด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ ClickUp อีกมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณพร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ผสานเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพเข้ากับแอปเดียวครบเครื่องที่ทรงพลัง:สมัครใช้ ClickUp วันนี้ 🏆