คำสั่งสแลช: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

คุณเคยสงสัยไหมว่าเวลาที่คุณใช้ในการทำงานนั้นก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้มากแค่ไหน?
คุณจะต้องแปลกใจเมื่อรู้ว่าเวลาและพลังงานของคุณถูกใช้ไปกับงานเกี่ยวกับงานมากเพียงใด! มากกว่าครึ่งวันของคุณอาจถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานมากกว่างานหลักเอง
หากคุณยังสงสัยอยู่ เรากำลังพูดถึง 'งาน' ที่ไม่มีประสิทธิผล เช่น การตอบอีเมลหรือข้อความ การขอความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม การรอการอนุมัติหรือข้อเสนอแนะ การค้นหาเอกสาร ข้อมูล หรือไฟล์—คุณคงเข้าใจความหมายแล้ว
นี่เป็นความจริงไม่เพียงแต่สำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ใช้แอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย โชคดีที่คำสั่ง slash สามารถทำให้งานง่ายขึ้นและลดจำนวนการกดแป้นพิมพ์หรือคลิกให้เหลือเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ต่อไปนี้คือรายละเอียดของฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาและวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ!
ว่าแต่ คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถใช้คำสั่งแบบสแลชใน ClickUp ได้?
คำสั่งสแลชคืออะไร?
เราทุกคนมีคีย์ลัดที่ใช้เป็นประจำเพื่อประหยัดเวลา เช่น Ctrl/Cmd + S เพื่อบันทึกไฟล์, Ctrl/Cmd + C และ V สำหรับคัดลอกและวางองค์ประกอบ เป็นต้น
คำสั่งสแลชเป็นอะไรประมาณนั้น—แต่ดีกว่า คุณอาจเคยใช้มันมาแล้วในแอปอย่าง Slack
คำสั่งแบบสแลช (Slash commands) คือทางลัดที่เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายทับ ("/") เมื่อตามด้วยคำสำคัญหรือการกระทำ คำสั่งเหล่านี้จะบอกแพลตฟอร์มให้ทำงานฟังก์ชันหนึ่ง (หรือชุดของฟังก์ชัน) เป็นความลับของผู้ใช้ระดับสูงในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น
ประโยชน์ของการเปิดใช้งานการโต้ตอบโดยการรวมคำสั่ง Slash
คำสั่งแบบสแลช (Slash commands) เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในแอปพลิเคชันส่งข้อความ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เราชอบคำสั่งเหล่านี้เพราะช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณควรลองใช้:
การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
คำสั่งแบบสแลชช่วยลดการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ให้เหลือเพียงการแตะหรือคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องขยายและสแกนตัวเลือกเมนูทุกตัวเลือกเพื่อค้นหาและดำเนินการคำสั่งอีกต่อไป สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเพียงแค่ป้อนเครื่องหมายทับ (/) ตามด้วยคำสั่งลงในช่องป้อนข้อมูล และแพลตฟอร์มจะดำเนินการที่เหลือให้เอง
ดังนั้น ไม่ว่าพวกเขาต้องการพิมพ์ข้อความตอบกลับ มอบหมายงานให้ผู้อื่น ตั้งการแจ้งเตือน หรือทำอะไรเพิ่มเติม พวกเขาสามารถทำได้ทันทีและราบรื่นโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย
คีย์ลัด
คำสั่งสแลชเป็นเหมือนเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เน้นการใช้คีย์บอร์ด มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์เกือบทั้งหมดของแพลตฟอร์มและโต้ตอบกับมันได้โดยใช้การป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ให้น้อยที่สุด
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญซึ่งชอบใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบข้อความที่ให้ความรู้สึกสบาย เป็นธรรมชาติ และรวดเร็วกว่าการใช้เมาส์ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคำสั่งเหล่านี้จะเป็นข้อความทั้งหมด—บางคำสั่งเป็นแบบผสมผสานและรองรับการใช้งานเมาส์ด้วย วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบความยืดหยุ่นตามความชอบของผู้ใช้ได้
ลดภาระทางความคิด
คำสั่งแบบสแลชเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด; พวกมันช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจด้วยการลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับงาน
แทนที่จะจำการนำทางบนแพลตฟอร์มหรือคอยติดตามปุ่มหรือไอคอนต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถจำชุดคำสั่งคงที่สำหรับการกระทำที่ซ้ำ ๆ ได้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังช่วยลดความวุ่นวายบนหน้าจอโดยทำให้คำสั่งเหล่านี้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
เนื่องจากคำสั่งเหล่านี้มักเป็นคำสั่งระดับโลก เพียงแค่ป้อนเครื่องหมายทับ (/) จะแสดงรายการการกระทำหรือการตอบสนองต่างๆ วิธีการเริ่มต้นการกระทำที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเช่นนี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในความคิดสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ความสม่ำเสมอระหว่างแพลตฟอร์ม
เช่นเดียวกับ Ctrl + S ที่เป็นคำสั่งสากลสำหรับ 'บันทึก' คุณยังมีคำสั่งระดับโลกที่ใช้ได้ข้ามแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่างๆ เมื่อผู้ใช้คุ้นเคยกับไวยากรณ์ทั่วไปมากขึ้น พวกเขาสามารถใช้คำสั่งที่ใช้เครื่องหมายทับ (/) แบบเดียวกันในหลายแอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งความเร็วในการทำงานของพวกเขา
คำสั่งการใช้งานเหล่านี้ยังช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ในการนำโซลูชันซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มใหม่มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงการใช้งานและการยอมรับได้ดียิ่งขึ้น
การทำงานร่วมกันที่รวดเร็วขึ้น
คำสั่งสแลชเป็นคุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มการสื่อสารส่วนใหญ่ที่รองรับการทำงานร่วมกัน พวกเขาช่วยให้การสื่อสารและการดำเนินการของงานในเวิร์กสเปซที่ใช้ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
พื้นฐานสำหรับการร่วมมือเช่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นการกระทำที่เฉพาะเจาะจงได้สะดวกขึ้น, แบ่งปันข้อมูล, ค้นหาข้อมูล, มอบหมายงาน, เข้าถึงทรัพยากรที่แบ่งปัน, แจ้งเตือน, เป็นต้น
คำสั่งแบบสแลชที่มีลักษณะตรงและมาตรฐานช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม
ในแง่หนึ่ง คำสั่งสแลช (slash command) เป็นกลยุทธ์ในการส่งข้อความหรือการทำงานอัตโนมัติของเอกสารกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนจะถูกย่อให้เหลือเพียงเครื่องหมายทับ (/) และคำสั่ง คำสั่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติอื่นๆ และสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่สนับสนุนเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันที่รองรับคำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ (slash commands) สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่รองรับได้เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานและความสามารถในการนำไปใช้ได้หลากหลาย ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างบริการหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ไวยากรณ์มาตรฐานหรือไวยากรณ์ที่สอดคล้องกันเพื่อดำเนินการหรือทำให้ภารกิจเสร็จสมบูรณ์
การปรับปรุงการเข้าถึง
คำสั่งแบบสแลชช่วยเพิ่มการเข้าถึงได้มากขึ้น เนื่องจากเป็นทางเลือกแทนการใช้หน้าจอแบบกราฟิก การจัดรูปแบบที่เป็นข้อความนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่มีความชำนาญซึ่งชอบใช้คีย์บอร์ดในการโต้ตอบ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้แพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในการใช้งาน เช่น การใช้เมาส์หรือหน้าจอแบบกราฟิก
การมาตรฐานของคำสั่งแบบสแลชยังช่วยให้การใช้งานมีความคาดการณ์ได้มากขึ้นและราบรื่นขึ้น แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับความกว้างขวางและความลึกซึ้งของแอปพลิเคชันนี้ นอกจากนี้ ความง่ายและความสม่ำเสมอของคำสั่งแบบสแลชยังช่วยให้การใช้งานเป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่มีพื้นฐานทางเทคนิคหรือความสามารถอื่น ๆ แตกต่างกัน
พื้นที่สำหรับการปรับแต่ง
การมาตรฐานของฟีเจอร์คำสั่งสแลชทั่วโลกทำให้คำสั่งเหล่านี้มีประโยชน์ในเกือบทุกสภาพแวดล้อม. อย่างไรก็ตาม จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของฟีเจอร์นี้อยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่ง. คุณสามารถสร้างคำสั่งสแลชเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันของคุณ และปรับแต่งกระบวนการทำงานหรือประสบการณ์ดิจิทัลโดยรวม.
สร้างคำสั่งลัดแบบกำหนดเองและนำไปใช้ในแพลตฟอร์มและบริการที่เชื่อมต่อ คำสั่งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในไลบรารีที่สามารถแก้ไขได้ของคำสั่งลัดพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับบทบาทของมัน
คุณยังสามารถสำรวจการสร้างฟังก์ชันคำสั่งสแลชแบบกำหนดเองให้ผู้ใช้บางรายเข้าถึงได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ความสามารถในการปรับเครื่องมือและกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานเฉพาะบุคคลนี้ช่วยเร่งประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้ผู้ใช้ของคุณบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
เคล็ดลับ, กลเม็ด, และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้คำสั่งสแลช
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจแล้วว่าคำสั่งแบบทับศัพท์มีประโยชน์ต่อแอปพลิเคชันของคุณอย่างไร มาดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการสำหรับการนำไปใช้กัน แนวทางเหล่านี้ได้แก่:
- ไวยากรณ์ที่น่าจดจำ: ใช้ไวยากรณ์ที่เรียบง่าย จำง่าย และเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณขณะออกแบบคำสั่งที่ใช้เครื่องหมายทับ (slash commands) การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าในการจดจำและปรับปรุงอัตราการยอมรับใช้งาน
- สร้างแม่แบบแห่งความสำเร็จ: พิจารณาการสร้างแม่แบบสำหรับสิ่งเดียวกันนี้ พร้อมทั้งนำไปเพิ่มในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของคุณ สำหรับฟังก์ชันทั่วไปที่มีคำสั่งแบบ /slash อยู่แล้ว วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยและส่งเสริมการนำคำสั่งแบบ /slash ไปใช้มากขึ้น
- บันทึกทุกอย่าง: จัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจนและครอบคลุมสำหรับรายการคำสั่ง /slash รวมถึงกรณีการใช้งาน คำอธิบาย และคำอธิบายประกอบในไลบรารีนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากคำสั่ง /slash เหล่านี้ได้อย่างไร
- ดำเนินการควบคุมการเข้าถึง: แนะนำระบบควบคุมการเข้าถึงเพื่อจัดการ (หรืออนุญาตให้ผู้ใช้จัดการ) การเข้าถึงคำสั่ง slash ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ ด้วยกลไกนี้ เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดำเนินการฟังก์ชันบางอย่างได้
- มาตรฐาน: ให้คำสั่งแบบสแลชมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแพลตฟอร์ม. นอกจากนี้ ให้ผสานการทำงานของคำสั่งแบบสแลชไว้ทั่วทั้งแอปพลิเคชันเพื่อสร้างความสม่ำเสมอใน UI และ UX
- สนับสนุนการปรับแต่ง: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งคำสั่งสแลชตามความต้องการส่วนตัวของพวกเขา ความยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้พวกเขาดึงคุณค่าจากคำสั่งสแลชได้มากขึ้นในขณะที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา
- ทดสอบกรณีขอบเขต: ทดสอบประสิทธิภาพของคำสั่งสแลชของคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ ขณะทำการทดสอบ ให้ทดสอบกรณีขอบเขตเพื่อระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ประสบการณ์การใช้งานและความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เสียหาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ทดสอบการตอบสนองของคำสั่ง /slash เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว การดำเนินการที่ช้า ช้า หรือมีปัญหาอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดและลดประสิทธิภาพของคำสั่ง /slash
- เสริมสร้างความปลอดภัย: ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการนำคำสั่ง slash ไปใช้ในทางที่ผิด การรับรองการตรวจสอบสิทธิ์และการอนุญาตอย่างถูกต้องยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงคำสั่งที่มีความอ่อนไหว
- ขอความคิดเห็น: จัดตั้งกลไกการให้ข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับคำสั่ง slash คำติชมดังกล่าวจะเป็นการเปิดทางสู่การปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานและความเหมาะสมของคำสั่ง slash อย่างต่อเนื่อง
- การให้ความรู้แก่ผู้ใช้: อำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้และแบ่งปันคู่มือที่เป็นประโยชน์ เคล็ดลับ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้เรียนรู้คำสั่งแบบสแลชได้โดยง่ายและรวดเร็ว
การตอบสนองต่อข้อผิดพลาดและวิธีการส่ง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อคำสั่งที่ใช้เครื่องหมายทับไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม มิฉะนั้น ผู้ใช้จะรู้สึกหงุดหงิดและอาจเลิกใช้งานฟีเจอร์หรือแพลตฟอร์มนั้นไปเลย!
โดยสรุป คุณจำเป็นต้องมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาและดำเนินการต่อไป นี่คือเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้:
- ปฏิบัติตามรูปแบบ: การตอบกลับข้อผิดพลาดควรมีรูปแบบที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ ซึ่งบ่งชี้ว่าเกิดปัญหาขึ้น นอกจากนี้ ควรประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ คำอธิบายสั้น ๆ ของข้อผิดพลาด เหตุผลที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการคำสั่งได้ และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแบบสามส่วนนี้จะให้ข้อมูลมากกว่าการตอบกลับข้อผิดพลาดทั่วไป
- ใช้ภาษาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้: ข้อความควรมีความเรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณต้องการให้แม้แต่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมคำสั่งถึงล้มเหลวและพวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
- บริบทของข้อเสนอ: การแสดงเหตุผลที่คำสั่ง slash ไม่สามารถดำเนินการได้จะช่วยให้ข้อมูลเฉพาะตามบริบทซึ่งอาจมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การแจ้งนี้จะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมคำสั่งถึงไม่ทำงานและผู้ใช้สามารถแก้ไขสาเหตุได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น หากมีคนพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับคำขอนี้ และพวกเขาสามารถยกเลิกหรือขอสิทธิ์ที่เหมาะสม
- การจำกัดอัตราการใช้งาน: หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณไม่สามารถดำเนินการต่อได้หรือขาดข้อมูลที่จำเป็น ผู้ใช้อาจพยายามรันคำสั่งซ้ำหลายครั้ง การจำกัดอัตราการใช้งานสามารถช่วยป้องกันการส่งข้อมูลซ้ำหรือความพยายามรันโค้ดที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าได้เกินอัตราการใช้งานคำสั่งแล้ว และให้ลองใหม่อีกครั้งหลังจากรอเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- ขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติม: แม้ว่าการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดจะต้องครอบคลุม แต่ก็มีข้อจำกัดในการแสดงข้อมูลในพื้นที่จำกัดของกล่องโต้ตอบหรือป๊อปอัป เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ติดขัด ให้เสนอทางเลือกในการสำรวจคลังหัวข้อความช่วยเหลือและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
- รวมเอาองค์ประกอบท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม: หากแอปพลิเคชันรองรับภาษาต่าง ๆ และให้บริการในภูมิภาคต่าง ๆ ให้คำนึงถึงตัวแปรเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้จากสหรัฐอเมริกาจะใช้รูปแบบ MM/DD/YYYY ในขณะที่ผู้ใช้ในเอเชียหรือยุโรปจะใช้รูปแบบ DD/MM/YYYY ปรับค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์การป้อนข้อมูลตามความแตกต่างเหล่านี้เพื่อป้องกันกรณีเกิดข้อผิดพลาด
- การบันทึกและตรวจสอบข้อผิดพลาด: ดำเนินการกลไกการบันทึกและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่ส่วนหลังเพื่อจับรายละเอียดข้อผิดพลาด บันทึกเหล่านี้สามารถช่วยนักพัฒนาในการระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยและทดสอบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในการอัปเกรดในอนาคต
ข้อพิจารณาข้างต้นสามารถปรับปรุงการจัดการข้อผิดพลาดและช่วยเพิ่มคุณค่าโดยรวมของคำสั่ง slash ได้ ตอนนี้เรามาดูวิธีการใช้คำสั่ง slash ใน ClickUp กัน
เพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบของผู้ใช้ด้วยคำสั่งคลิกอัพสแลชคอมมานด์
ในฐานะแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ เราเป็นแฟนตัวยงของคำสั่ง /slash มาตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะคำสั่ง /slash สามารถย่อกระบวนการหลายขั้นตอนให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียวได้บ่อยครั้ง และมักจะทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นในขั้นตอนเดียว
และนั่นคือเหตุผลที่เราได้แนะนำคำสั่ง ClickUp Slashทั่วทั้งแพลตฟอร์ม
คำสั่งสแลชสามารถใช้ได้กับทุกแผนของ ClickUp; แขกสามารถใช้ได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เราได้ทำให้สามารถใช้ได้ทั่ว:
- บัตรงานและบัตรงานย่อย
- คำอธิบายงาน/งานย่อย
- ความคิดเห็น
- ไวท์บอร์ด
- คลิกอัพ ด็อกส์
- แชท
- สมุดบันทึก
- ศูนย์บัญชาการ
เราไม่ได้ต้องการจะโอ้อวด แต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเมื่อพิจารณาว่านี่เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัวและใช้งานได้ตลอดทั้งสภาพแวดล้อมของ ClickUp เนื่องจากเป็นฟีเจอร์ที่แยกออกมาต่างหาก คุณจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแอปของบุคคลที่สามหรือการเชื่อมต่อช่องทางเพิ่มเติมเพื่อใช้งานเลย
แน่นอน คุณสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack และ Discord ที่ให้บริการสิ่งที่คล้ายกันได้เสมอ แต่ด้วย ClickUp คุณต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น!
นี่คือคำสั่งที่ใช้กันทั่วไปบางคำสั่งที่คุณสามารถใช้บน ClickUp:
- /me = มอบหมายงานให้ตัวเอง
- /แนบ = เพิ่มไฟล์แนบไปยังงาน, แชท, หรือตัวแก้ไข
- /bul = สร้างรายการแบบมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
- /ตรวจสอบ = เตรียมรายการตรวจสอบ
- /ai = เปิดเมนู AI ของ ClickUp
- /เขียน = ใช้ AI ของ ClickUp เพื่อสร้างเนื้อหา
- /block = ดำเนินการบล็อกการพึ่งพา
- /doc = สร้างไฟล์ClickUp Docs
- /วันนี้ = ตั้งวันครบกำหนดเป็นวันนี้
- /ย้าย = ย้ายงานไปยังรายการอื่น
- /priority = กำหนดความสำคัญของงาน
- /sd = ระบุวันที่เริ่มต้นของงาน
- /s = เปลี่ยนสถานะงาน
ดูรายการคำสั่ง slash ทั้งหมดที่มีอยู่ใน ClickUp ใช้เพื่อเสนอความช่วยเหลือตามบริบทและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ—ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด
ลดการซ้ำซ้อนด้วยคำสั่งเครื่องหมายทับ (/)
คำสั่งสแลชมีประโยชน์ในทุกที่ที่ความเร็ว ความแม่นยำ และความเรียบง่ายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ ทำให้การใช้งานเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ลดภาระทางความคิด และช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันและสื่อสารได้อย่างราบรื่น
ข้อดีมากมายเช่นนี้ทำให้คำสั่งเหล่านี้เป็นส่วนเสริมที่ทรงพลังสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ ลองใช้ดูได้เลย!
หากคุณกำลังมองหาวิธีอื่น ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาอันมีค่า ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ของคุณ อย่าเชื่อคำพูดของเราลองใช้ฟรีวันนี้