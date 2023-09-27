กลยุทธ์การจัดการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีม

เมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ทีมต่าง ๆ มักมองหาความได้เปรียบอยู่เสมอ วิธีการทำงานของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และด้วยเหตุนี้ เครื่องมือที่เราใช้ในการทำงานจึงต้องพัฒนาไปพร้อมกัน
เป้าหมายของซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบร่วมมือคือเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็สมเหตุสมผล
ใครบ้างที่ไม่ชอบทำงานให้เสร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง? เมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างถูกต้อง ทีมจะสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำโครงการไปสู่ความสำเร็จได้
คู่มือฉบับนี้เป็นการเจาะลึกถึงวิธีการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริง ๆ
การจัดการงานแบบร่วมมือคืออะไร?
การจัดการงานแบบร่วมมือ คือกระบวนการวางแผน ติดตาม และดำเนินการงานโดยทีมของบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
โชคดีที่มีเครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือกันเพื่อช่วยให้การวางแผนงานง่ายขึ้น—แม้ว่าไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะมีคุณสมบัติที่ผสมผสานกันเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการทำงานร่วมกันก็ตาม
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีคุณภาพควรมีชุดคุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น:
- การมอบหมายงาน
- การติดตามและรักษาความก้าวหน้า
- การแชร์ไฟล์
- การส่งข้อความ
- การจัดตารางเวลา
- การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
เมื่อถึงที่สุดแล้วซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบร่วมมือที่ดีที่สุดจะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถทำให้กระบวนการต่างๆง่ายขึ้นและผสานรวมชุดเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างครบถ้วน
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือ
มาพูดถึงข้อดีของการทำงานร่วมกับเครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือที่เหมาะสมกันเถอะ
ปรับปรุงการจัดการโครงการ
พิจารณาโครงการที่ต้องการให้ทีมทำงานหลายงานพร้อมกัน หากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบร่วมมือกัน สิ่งต่าง ๆ อาจสูญหายในการสื่อสารหรือสมาชิกในทีมอาจไม่ทราบว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่
เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถอัปเดตความคืบหน้าได้ตามต้องการ ทำให้ผู้จัดการสามารถติดตามสถานะของโครงการได้ง่ายขึ้นและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น
ช่วยให้ไม่ขึ้นกับสถานที่
เครื่องมือและซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาการเปิดใช้งานการทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์นำไปสู่ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับสมาชิกในทีม
ความคืบหน้าถูกติดตามและปัญหาถูกระบุอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว
ปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือ
เครื่องมือเช่น ClickUp Whiteboardช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านคุณสมบัติการแชทสด. มันช่วยให้ทีมสามารถแชร์การอัปเดตในเวลาจริงและรวบรวมประวัติการแชทไว้รอบการตัดสินใจที่สำคัญของโครงการ.
ลดค่าใช้จ่ายของโครงการ
การประหยัดเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก!
เมื่อทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนโครงการลดลง เนื่องจากทรัพยากรได้รับการจัดการที่ดีขึ้น ยิ่งทีมสร้างคุณค่าจากทรัพยากรได้มากเท่าไร ทุกคนก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
เพิ่มผลผลิตโดยการปฏิบัติตามกำหนดเวลา
เมื่อสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตของทีมโดยรวม นอกจากนี้ กำหนดเวลาส่งงานก็ง่ายขึ้นเพราะเครื่องมือจัดการงานแบบรวมศูนย์ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เอกสารสูญหาย ซึ่งมักเป็นสาเหตุให้ทีมทำงานล่าช้า
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
การส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันโดยมีการมองเห็นข้อมูลอย่างชัดเจนในเครื่องมือการจัดการประจำของพวกเขา พวกเขาจะสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
และอย่างที่ทุกคนทราบกันดี การตัดสินใจที่ดีกว่าย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า...ซึ่งส่งผลให้ผลกำไรดียิ่งขึ้น
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ด้วยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทีมงานสามารถใช้การตรวจจับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUpที่เหนือกว่าการทำงานใน Google Docs แบบแยกส่วน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขและเพิ่มความคิดเห็นในผลงานของกันและกันได้แบบเรียลไทม์ และเห็นสิ่งที่สมาชิกในทีมกำลังเพิ่มเข้าไปในขณะที่พวกเขาทำงาน
ClickUp ทำให้คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ง่ายภายใน Workspace ของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเอกสารภายนอก!
ตัวอย่างการจัดการงานแบบร่วมมือ
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงประโยชน์ของการจัดการงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว มาดูตัวอย่างจากโลกจริงกันบ้างว่าทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างไรในการจัดการงานของพวกเขา
ทีมสร้างสรรค์เนื้อหา
สำหรับทีมสร้างเนื้อหา การมีศูนย์กลางที่ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ การใช้เครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือ เช่น ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
ทีมระยะไกลหรือทีมกระจาย
ทีมที่ทำงานทางไกลหรือกระจายตัวต้องการวิธีการเชื่อมต่อและจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน เครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือกันมีฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การติดตามงาน และความสามารถในการแชร์ไฟล์ ซึ่งช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมวางแผนกิจกรรม
การวางแผนงานต้องอาศัยการประสานงานและการร่วมมือจากสมาชิกทีมหลายคน ด้วยเครื่องมือการจัดการงานแบบร่วมมือ ผู้วางแผนงานสามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกทีม และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการสำหรับงาน
ทีมการตลาด
ทีมการตลาดจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเพื่อสร้างและดำเนินแคมเปญต่าง ๆ เครื่องมือบริหารจัดการงานแบบร่วมมือกันมีฟีเจอร์ เช่น ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันไทม์ไลน์ของโครงการและการมอบหมายงาน ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดสามารถจัดระเบียบและดำเนินงานแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
วิธีเลือกเครื่องมือสำหรับการจัดการงานร่วมกัน
การเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นงานที่ท้าทายเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก
แต่การมีเป้าหมายที่สูงไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เสมอไป การเริ่มต้นด้วยการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของทีมคุณเป็นขั้นตอนที่ช่วยได้มาก การใช้ทั้งความต้องการของทีมและเป้าหมายของโครงการเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงข้ามกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นในโซลูชันการจัดการงานแบบร่วมมือกัน ลองพิจารณา:
- ขนาดและกระบวนการทำงานของทีมคุณ: เช่นเดียวกับที่คุณไม่ต้องการจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากมายที่ทีมสองคนของคุณอาจไม่เคยใช้ คุณก็ไม่ต้องการนำเครื่องมือที่จำกัดศักยภาพของทีมที่กำลังเติบโตมาใช้เช่นกัน
- งบประมาณของคุณ: ยิ่งความต้องการในการจัดการโครงการของคุณซับซ้อนมากเท่าใด คุณก็จะต้องจ่ายเงินสำหรับคุณสมบัติพรีเมียมมากขึ้นเท่านั้น
- ความต้องการในอนาคตของคุณ: การเลือกเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการของทีมคุณในตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญ แต่ทีมของคุณกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน และเครื่องมือใดที่พวกเขาจะต้องการเมื่อไปถึงจุดนั้น?
เมื่อคุณดำดิ่งลึกลงไปในกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียด นี่คือคำถามทั่วไปบางข้อที่ควรพิจารณา:
คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือไม่?
หากคุณไม่แน่ใจ ให้ลองดูว่าทีมของคุณทำงานอย่างไรในปัจจุบัน มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่แล้วซึ่งช่วยจัดการงานหนักในการบริหารโครงการที่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนหรือไม่? โซลูชันการจัดการงานร่วมกันของคุณจำเป็นต้องผสานรวมกับซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอโดยเฉพาะหรือไม่?
ดูการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ ClickUp!
มีเส้นทางการเรียนรู้หรือไม่
เครื่องมือการทำงานร่วมกันบางชนิดถูกออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กและใช้งานง่าย ในขณะที่บางชนิดมีความซับซ้อนมากขึ้นและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับทีมของคุณ พิจารณาเส้นทางการเรียนรู้และความมุ่งมั่นด้านเวลาที่จำเป็นเพื่อให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง
การสนับสนุนลูกค้าเป็นอย่างไร?
การสนับสนุนลูกค้าอาจถูกมองข้ามได้ง่าย แต่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการตรวจสอบ คุณต้องการติดต่อใครบางคนได้อย่างง่ายดายหากคุณมีคำถาม, ประสบปัญหา, หรือต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค บางเครื่องมือซอฟต์แวร์อาจไปถึงขั้นให้บริการการฝึกอบรมแบบส่วนตัวสำหรับทีมใหญ่
เครื่องมือจัดการงานร่วมกันที่ดีที่สุดคืออะไร?
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ องค์กรขนาดใหญ่ และทุกขนาดในระหว่างนั้น ด้วยเหตุผลมากมาย นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของเครื่องมือและคุณสมบัติการจัดการงานแบบร่วมมือที่ทรงพลังใน ClickUp:
ดูการทำงานของคุณด้วยมุมมองโครงการมากกว่า 10 แบบ
ผู้ร่วมงานแต่ละคนที่ทำงานในภารกิจเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่สามารถสร้างมุมมองเพื่อเจาะลึกงานที่ได้รับมอบหมายให้พวกเขาได้ มุมมองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่:
- มุมมองรายการ: จัดระเบียบงานของคุณในรูปแบบรายการโดยการเรียงลำดับ, คัดกรอง, จัดกลุ่ม, และปรับแต่งคอลัมน์
- มุมมองบอร์ด: ลากและวางงานระหว่างคอลัมน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย (คล้ายกับกระดานคัมบัง)
- มุมมองปฏิทิน: วางแผน, จัดตาราง, และจัดการงานและทรัพยากรของคุณในรูปแบบปฏิทิน
ทำงานข้ามสายงานด้วยงานและความสัมพันธ์
งานคือหน่วยพื้นฐานของ ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคน ติดตามไฟล์ ตั้งสถานะ และเพิ่มความคิดเห็นเพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้ทุกคนทราบได้ ภายในงาน คุณสามารถดำเนินการเหล่านี้เพื่อการร่วมมือในที่ทำงานอย่างไร้รอยต่อ:
- ดูประวัติกิจกรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ครบกำหนด การอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง และการสนทนาทั้งหมด
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำสั่ง /Slash และคีย์ลัด
- กล่าวถึงงานและเอกสารเพื่ออ้างอิงในพื้นที่ทำงานของคุณ (ไม่มีในเครื่องมือการจัดการทั่วไปหลายตัว)
- เริ่มการประชุม Zoom จากงานใน ClickUp
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp ใช้คุณสมบัติการพึ่งพาของงานเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นงานที่พึ่งพาอาศัยกันและวางแผนตามนั้น สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อพยายามสร้างไทม์ไลน์ของโครงการหรือเมื่อพยายามระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแสดงผลแบบรายวัน
ในกระบวนการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรไม่ควรถูกมองข้าม. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้คน เงิน หรือเวลา และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้กับทีมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง.
รวมทีมเข้าด้วยกันด้วยการจัดการงานแบบร่วมมือ
ด้วยการเริ่มต้นของการทำงานทางไกลและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ทีมต่างๆ จึงต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อ สอดคล้อง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันสามารถทำให้ประสิทธิภาพของทีมช้าลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวเพื่อปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกันลองใช้ ClickUp ฟรีและหยุดการสลับระหว่างแอปและเครื่องมือหลายตัวเพื่อทำงานให้เสร็จ