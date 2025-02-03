10 ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการงานในปี 2025

การจัดการงาน กำหนดเวลา และโครงการของทีมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ยิ่งโครงการมีความซับซ้อนมากเท่าใด การจัดตารางเวลาก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น
แต่อย่ากังวลไป! ซอฟต์แวร์จัดตารางงานพร้อมช่วยคุณอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ กำหนดเวลาการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม และทำให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาเลย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางงาน?
ในซอฟต์แวร์จัดตารางงาน ให้ค้นหาฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อไม่ให้จำกัดความสามารถไว้แค่เพียงทีมเดียว เลือกเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ทั้งทีมการตลาด ทีมขาย และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดตารางงาน
นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์สำหรับอัตโนมัติงานและปริมาณงานของคุณ:
- การสร้างและมอบหมายงาน: การจัดตารางงานหลายงานอย่างรวดเร็วและมอบหมายงานเหล่านั้นเป็นเรื่องง่ายหรือไม่? คุณสมบัติการอัตโนมัติมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดตารางงานเพื่อลดงานที่ยุ่งและงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ: ทีมสามารถเข้าใจลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้ทันทีหรือไม่? คุณต้องการซอฟต์แวร์วางแผนงานแบบภาพที่ช่วยให้ทุกคนมองเห็นภาพรวมในมุมกว้าง
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: งานใดที่ต้องดำเนินการก่อน? คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานอัตโนมัติของภาระงานอย่างประสบความสำเร็จ เพื่อป้องกันการทำงานหนักเกินไปหรือน้อยเกินไปของทีมคุณ
- รายงานที่แข็งแกร่ง: คุณจะวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ได้อย่างไร? เครื่องมือจัดตารางงานและงานที่ดีที่สุดจะให้ทุกอย่างในรายงานที่ละเอียดพร้อมการแยกแยะที่ง่าย
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีม: ใครสามารถกำหนดตารางงานได้บ้าง และทุกคนจะได้รับแจ้งเตือนหรือไม่? ซอฟต์แวร์การจัดตารางงานที่ดีที่สุดช่วยให้ทีมสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องจมอยู่กับอีเมลที่สูญหาย
- การจัดตารางงานแบบเรียลไทม์: ระบบจัดตารางงานของคุณมีความสามารถในการลากและวางเพื่อเปลี่ยนแปลงและอัปเดตปริมาณงานได้อย่างรวดเร็วหรือไม่? ระบบจัดตารางงานแบบเรียลไทม์ใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการปริมาณงานเพื่อจัดสรรงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนหรือในนาทีสุดท้ายได้อย่างถูกต้อง พร้อมความสามารถในการจัดการข้อผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงตารางงานที่ไม่สมจริง
นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับความสำคัญของอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่สามารถปรับขนาดได้ และความสามารถในการผสานรวมอย่างราบรื่นในตัวจัดการงานขั้นสูง ท้ายที่สุดแล้ว เครื่องมือควรเหมาะสมกับทีมของคุณอย่างลงตัว ไม่ใช่ในทางกลับกัน
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ด้วย ClickUp, การจัดการงานไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน เพราะมันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตารางงานขั้นสูง
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ClickUp เป็นเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการจัดตารางงานด้วยคุณสมบัติที่น่าประทับใจสำหรับการสร้างงาน การมอบหมายงาน และการจัดลำดับความสำคัญ
แพลตฟอร์มนี้มีตัวจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณควบคุมกำหนดการโครงการของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียเวลาสลับบริบท ด้วย ClickUp การจัดการโครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณ
นอกจากนี้ ClickUpยังมีเทมเพลตการจัดการธุรกิจและการจัดการงานมากมาย ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณแม้จะมีตารางงานที่ซับซ้อนก็ตามและด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นตารางงาน งาน และกำหนดเวลาของคุณได้ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลิกที่งานใน ClickUpในมุมมองรายการ, บอร์ด, กล่อง, ปฏิทิน, และแผนภูมิแกนต์, ขึ้นอยู่กับสไตล์การทำงานของคุณ
- ผู้จัดการโครงการจงยินดี—ClickUp มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นจุดประสานงานกลางของทีมคุณทั้งหมด
- ระบบติดตามเวลาในตัวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและดูว่างานเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ประมาณไว้หรือไม่
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ภารกิจที่ทำซ้ำ ๆ ของคุณ และสร้างภารกิจและงานย่อยเหล่านั้นให้คุณ
- ติดตามการสนทนาหรือข้อเสนอแนะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ความคิดเห็นที่มอบหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญสูญหาย
- แม่แบบงานช่วยให้การจัดตารางกิจกรรมง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์มือถือ
- การปรับแต่งการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละโครงการอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ฮิตาสก์
Hitask นำเสนอคุณสมบัติการจัดตารางงานที่เรียบง่ายในแพ็คเกจที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การจัดตารางงานที่ซับซ้อนและการติดตามความคืบหน้าของทีมเป็นเรื่องง่าย
แอปพลิเคชันมือถือของเครื่องมือนี้มีความแข็งแกร่งและใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก Hitask ก็พร้อมให้บริการคุณด้วยการสนับสนุนหลายภาษา
นอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐานของซอฟต์แวร์การจัดการงานแล้วHitask ยังมีงานที่แยกสีและซิงค์กับ Google Calendar ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและใช้งานได้จริงในการจัดการงาน ฟังก์ชันการแชร์ไฟล์และแชทในแอปช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายกว่าที่เคยในการรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วจากทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Hitask
- การจัดการงานและโครงการร่วมกันทำให้การมอบหมายงานเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้ทุกคนติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
- งานที่แบ่งตามรหัสสีไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่ดูน่าพึงพอใจในเชิงภาพสำหรับการทำงานอัตโนมัติของภาระงาน
- ฟังก์ชันการแชร์ไฟล์ภายในแอปและการแชททีมช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
- Google Calendar Sync ช่วยจัดตารางงานและกำหนดเส้นตายของคุณให้สอดคล้องกับตารางเวลาที่มีอยู่
- การสนับสนุนหลายภาษาช่วยขยายการเข้าถึงสำหรับทีมระหว่างประเทศ
ข้อจำกัดของ Hitask
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดอาจทำให้การทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ไม่ราบรื่น
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย แต่อาจดูล้าสมัยสำหรับบางคน
ราคาของ Hitask:
- ฟรี
- ธุรกิจ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hitask:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
3. ฮับแพลนเนอร์
Hub Planner เชี่ยวชาญด้านการจัดตารางทรัพยากรและการติดตามเวลา
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจะพบว่าการติดตามว่าใครกำลังทำอะไร เมื่อไร และนานแค่ไหนเป็นเรื่องง่าย ด้วยตัวจัดตารางงานขั้นสูงนี้
นอกเหนือจากความสามารถในการจัดตารางโครงการที่น่าประทับใจแล้ว Hub Planner ยังเจาะลึกด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของคุณได้
ด้วยคุณสมบัติการบันทึกเวลาทำงาน ทำให้การติดตามเวลาและการรายงานง่ายขึ้น
เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบ Hub Planner ยังสามารถปรับแต่งได้ หมายความว่าคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของโครงการหรือทีมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner
- จัดสรรและบริหารทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เกิดการใช้เวลาและทักษะของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของคุณ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ทำให้การติดตามเวลาและการรายงานง่ายขึ้น ช่วยให้ตารางโครงการของคุณเป็นไปตามกำหนด
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณปรับเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการที่แน่นอนของโครงการหรือทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Hub Planner
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือยอดนิยมได้มากขึ้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
ราคาของ Hub Planner
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Hub Planner เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner
- G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. nTask
nTask ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานเท่านั้น แต่เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการดูแลโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์
แม้ว่าจะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าประทับใจมากมาย แต่ก็ยังคงใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก เพื่อให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
nTask รวมสมาชิกในทีมเข้าด้วยกันโดยนำเสนอเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมด้วยแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ของโครงการ
การติดตามความเสี่ยงและปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจด้วย ทำให้คุณเตรียมพร้อมเสมอที่จะรับมือกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ก็ใช้งานง่าย ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก
- รวบรวมสมาชิกในทีมและปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
- ใช้การติดตามความเสี่ยงและปัญหาเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมและพร้อมรับมือกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดในโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ nTask
- แม้ว่า nTask จะให้บริการชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม แต่สำหรับผู้ใช้ครั้งแรกอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากมีความซับซ้อนในการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถือของมันมีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงการขาดความสามารถในการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ที่แข็งแกร่งมากขึ้น
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ nTask เพื่อขอรายละเอียด
nTask ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. ควายร์
หากคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่สะอาดและไม่รก Quire พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว มันนำเสนอการดูงานในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ที่ดูสวยงาม ทำให้ง่ายต่อการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยที่จัดการได้
ใน Quire คุณมีแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิ ปราศจากสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวางแผนด้วยภาพ ด้วยกระดาน Kanban สำหรับจัดการงานของคุณอย่างชัดเจน
สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลา แอปมือถือที่ทรงพลังของ Quire ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
และด้วยคุณสมบัติการร่วมมือที่ติดตั้งไว้ในตัว การสื่อสารและการประสานงานของทีมก็กลายเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Quire
- แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานและงานย่อยที่จัดการได้ ด้วยมุมมองแบบโครงสร้างต้นไม้ของ Quire
- กระดานคัมบังเป็นวิธีเชิงภาพในการติดตามงานและจัดการกระบวนการทำงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการงานได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือที่ทรงพลัง
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการประสานงานของทีม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหนียวแน่น
ข้อจำกัดของควายร์
- การออกแบบที่เรียบง่ายของ Quire แม้จะดึงดูดใจบางคน แต่อาจขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับทีมที่ต้องการติดตามระยะเวลาของงานสำหรับงานที่สำคัญ
- ผู้ใช้ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไปมากขึ้น
ราคาแบบเรียงเล่ม
- ฟรี
- มืออาชีพ: $7. 65/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $19.95/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของควายร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. Clockify
สำหรับทีมที่ต้องการเจาะลึกในรายละเอียดของการจัดการงาน Clockify คือเครื่องมือที่เหมาะที่สุด มันมีการติดตามเวลาอย่างละเอียด ทำให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใช้เวลาไปกับงานแต่ละชิ้นมากน้อยเพียงใด
Clockify ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดตารางงานและการติดตามเวลาเท่านั้น แต่ยังให้รายงานโดยละเอียดที่ช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อีกด้วย
คุณยังสามารถเพิ่มประมาณเวลาให้กับงานได้, เปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้จริง, และระบุความคลาดเคลื่อนได้
ด้วย Clockify คุณมีโซลูชันที่รับรองว่าทุกนาทีมีค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ดูได้อย่างชัดเจนว่าใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม เพื่อช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- ระบุความแตกต่างระหว่างเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดของ Clockify
- Clockify มุ่งเน้นอย่างมากในเรื่องการติดตามเวลา และอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการคุณสมบัติการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม
- แม้ว่าจะมีการผสานรวมมากมาย แต่การตั้งค่าและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ผู้ใช้ยังได้กล่าวถึงปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $7.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
7. สิ่งของ
Things ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดตารางงานทั่วไป แต่เป็นเพื่อนคู่ใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
สร้างขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่สวยงามและปราศจากความรกรุงรัง มันเป็นความสุขในการจัดการงาน ไม่ว่าคุณจะจัดระเบียบงานประจำวัน วางแผนโครงการ หรือแม้แต่ร่างเป้าหมายในอนาคต Things มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือนี้มีเสน่ห์อยู่ที่ความเรียบง่าย แต่พลังในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนนั้นน่าประทับใจ ด้วยคุณสมบัติหลักอย่าง Quick Find การติดตามงานจึงเป็นเรื่องง่าย
การผสานรวมกับปฏิทินและตัวเตือนความจำช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาใด ๆ การวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติทำให้การสร้างงานขั้นสูงง่ายเหมือนการเขียนประโยค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ
- ให้ความสำคัญกับการใช้งานและความสวยงาม ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องที่น่ารื่นรมย์
- จัดการงานประจำของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ติดตามกำหนดเวลาและไม่มีวันพลาดงานด้วยระบบปฏิทินและการแจ้งเตือนที่ผสานการทำงาน
- การสร้างงานง่ายเหมือนการเขียนประโยคหนึ่ง ส่งเสริมการใช้งาน
ข้อจำกัดของสิ่งต่าง ๆ
- Things เป็นแอปพลิเคชันที่มีเฉพาะบน macOS และ iOS เท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้จัดการโครงการที่พยายามจะทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ
- ไม่มีมุมมองปฏิทินในตัว
ราคาสินค้า
แอปมีราคา $9.99
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งต่างๆ
- G2: 4. 3/5 (19 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (106 รีวิว)
8. Microsoft To Do
Microsoft To Doคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพ เครื่องมือจัดการงานของ Windows นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและสิ่งที่ต้องทำได้อย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ
"To Do ให้คุณทำรายการงานของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ และทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้นงานนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับระบบ Microsoft System Center ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นเป็นไปได้จริง เครื่องมือจัดตารางเวลาของ Windowsนี้มีระบบวางแผนรายวันที่ชาญฉลาด ซึ่งให้รายการงานประจำวันที่มีความฉลาดและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ"
นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายการที่ใช้ร่วมกันสำหรับงานที่ต้องทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายต่อการประสานงานกับผู้อื่น
และสำหรับผู้ที่ต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่าง ตัวช่วยเตือนความจำและกำหนดเวลาของ Microsoft To-Do จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- ซิงค์งานของคุณข้ามชุดเครื่องมือของ Microsoft สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นระหว่างซอฟต์แวร์กำหนดเวลางานของ Windows กับเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ ของคุณ
- ให้รายการงานประจำวันอย่างชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ประสานงานกับผู้อื่นและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการเชื่อมโยงงานตามลำดับการทำงานเมื่อเทียบกับโปรแกรมจัดตารางงานขั้นสูง
- ไม่เหมือนกับเครื่องมือจัดตารางงานขององค์กรบางตัว เครื่องมือนี้อาจไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรี
Microsoft To Do คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2700+)
9. ไทม์ฮีโร่
TimeHero มีภารกิจในการทำให้การจัดตารางงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยใช้ระบบอัลกอริธึมอัจฉริยะในการวางแผนงานของคุณให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปฏิทินของคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาในแต่ละวันได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
ด้วย TimeHero คุณไม่ต้องกังวลกับการจัดตารางงานด้วยตนเอง เพียงแค่ป้อนสิ่งที่ต้องทำ แล้วให้ซอฟต์แวร์จัดตารางงานจัดการส่วนที่เหลือให้เอง แม่แบบโครงการของมันช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าโครงการที่คล้ายกันใหม่ตั้งแต่ต้น
เทคโนโลยีการคาดการณ์ของมันยังแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่พลาดไป ทำให้คุณสามารถปรับตารางงานของคุณได้ตามความเหมาะสม
การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมทำให้ TimeHero เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณมีอยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของ TimeHero
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวางแผนงานที่ทำซ้ำตามเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
- ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ที่คล้ายกันจากศูนย์
- การแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้และนำไปปฏิบัติได้จะเตือนคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่อาจพลาด ช่วยให้คุณสามารถปรับตารางเวลาของคุณได้อย่างเหมาะสม
ข้อจำกัดของ TimeHero
- ระบบจัดตารางเวลาของระบบปัญญาประดิษฐ์ใน TimeHero แม้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ แต่บางครั้งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- อินเทอร์เฟซของมันอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
- ตามคำติชมของผู้ใช้ มีความต้องการคุณสมบัติการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
ราคา TimeHero
- พื้นฐาน: $4. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ TimeHero
- G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. อินโฟลิโอ
Infolio ยกระดับการจัดตารางงานไปอีกขั้นด้วยการเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ครบวงจร
ด้วย Infolio คุณสามารถจัดการงานที่ซับซ้อน ทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ จัดการประชุม และสร้างการนำเสนอที่น่าทึ่งได้ทั้งหมดในที่เดียว วิธีการจัดการงานแบบองค์รวมนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการของพวกเขา
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดหรือการวางแผนความคิดอย่างเป็นภาพ ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการสร้างการนำเสนอโครงการในรูปแบบภาพทำให้การแบ่งปันความคืบหน้าของโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่าย
Infolio ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดตารางงาน แต่เป็นศูนย์ควบคุมโครงการที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของ Infolio
- การจัดการงานอย่างครอบคลุมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดหมวดหมู่ของงานที่กำหนดไว้
- ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันและการแชทของทีมสนับสนุนการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการทำงานเป็นทีมสำหรับการจัดตารางงานขององค์กร
- พื้นที่โครงการเป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลการกำหนดเวลาของงานทั้งหมด ส่งเสริมการจัดระเบียบ
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการระดมความคิดและวางแผนแนวคิดในรูปแบบภาพ
- ความสามารถในการสร้างการนำเสนอโครงการในรูปแบบภาพสามารถช่วยได้เมื่อต้องแบ่งปันความคืบหน้าหรือผลลัพธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อจำกัดของ Infolio
- จำนวนการเชื่อมต่อที่จำกัดอาจต้องใช้การทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติมเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น
- อาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการกรองงานเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบงานได้ดีขึ้น
- การขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวหมายความว่าคุณจะต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการจัดการเวลา
การกำหนดราคา Infolio
- มาตรฐาน: ฟรี
- มืออาชีพ: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Infolio
- G2: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มเติมในการจัดการยอดขายอยู่หรือไม่? ลองดูคู่มือแอปสำหรับงานขายของเราได้เลย!
ClickUp—ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
การเลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดีที่สุดคือการค้นหาความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างฟีเจอร์และความง่ายในการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทีมคุณ ตั้งแต่ฟีเจอร์การจัดตารางงานที่ครอบคลุมของ ClickUp ไปจนถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Microsoft To-Do การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของคุณขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์อัตโนมัติงานของคุณ
ต้องการสำรวจเพิ่มเติมหรือไม่? ลองดูคุณสมบัติของ ClickUp Taskและดูว่ามุมมองปฏิทินสามารถเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างไร เป้าหมายไม่ใช่แค่การทำให้งานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
ค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถสร้างความแตกต่างในการจัดการโครงการของคุณ