บล็อก ClickUp
วิธีการมอบหมายงานในที่ทำงาน: 10 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการมอบหมายงานในที่ทำงาน: 10 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
27 ธันวาคม 2567

หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการบริหารโครงการคือการมอบหมายงาน แม้ว่าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่ความจริงก็คือคุณไม่สามารถทำงานหนักทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง คุณต้องการสมาชิกในทีมมารับผิดชอบงานต่างๆเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ การมอบหมายงานยังช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณมีส่วนร่วมและได้ใช้จุดแข็งของตนเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมเล็กหรือดูแลหลายโครงการ การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมคนอื่นช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายและทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้น แต่การหาวิธีมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นบางครั้งพูดง่ายกว่าทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้นในการบริหารจัดการ

ที่นี่ เราจะเจาะลึกเรื่องการมอบหมายงาน แนะนำแนวทางการมอบหมายงาน และเน้นย้ำถึงประโยชน์มากมายของการมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม จากนั้น เราจะนำเสนอเคล็ดลับในการมอบหมายงานเพื่อให้คุณเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 🤩

การมอบหมายงานคืออะไร?

การมอบหมายงานคือกระบวนการถ่ายโอนงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมของคุณ การทำเช่นนี้เพื่อให้หัวหน้าทีมและผู้จัดการสามารถมุ่งเน้นความพยายามไปที่งานอื่น ๆ ได้ ในขณะที่สมาชิกทีมคนอื่น ๆ จะรับผิดชอบงานที่คุณไม่มีเวลาทำ

การมอบหมายงานยังเข้ามามีบทบาทเมื่อภารกิจหรือกิจกรรมใดเหมาะสมกับทักษะของสมาชิกในทีมมากกว่า

การมอบหมายงานเป็นส่วนสำคัญของการบริหารทีม แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการใหม่

เหตุใดผู้จัดการจึงประสบปัญหาในการมอบหมายงาน

  • การปล่อยวางเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้จัดการที่ชอบควบคุมและเป็นผู้มีส่วนร่วมในทุกงาน
  • การหาภารกิจที่เหมาะสมเพื่อมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • การจัดการงานและการจัดระเบียบอาจวุ่นวายได้บางครั้ง ทำให้ยากที่จะมอบหมายงานแม้ว่าคุณต้องการก็ตาม
  • คุณอาจไม่แน่ใจว่าจะมอบหมายงานเฉพาะนี้ให้กับใคร
  • คุณไม่ต้องการให้ทีมของคุณทำงานหนักเกินไป

การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพยังต้องอาศัยทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการมอบหมายงานที่แข็งแกร่งอีกด้วย เพื่อให้ทำได้ดี คุณจำเป็นต้องสื่อสารอย่างชัดเจน มีความเป็นระเบียบ และให้การสนับสนุน นอกจากนี้ คุณยังต้องสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดควรทำงานด้วยตนเองและเมื่อใดควรมอบหมายงานให้ผู้อื่น 🛠️

เมื่อใดควรมอบหมายงาน

การรู้ว่างานใดควรมอบหมายให้ผู้อื่นไม่ใช่ศาสตร์ที่แน่นอน แต่เป็นศิลปะมากกว่า ไม่มีสถานการณ์เฉพาะที่งานทุกชิ้นต้องถูกมอบหมาย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ ขอบเขตความสามารถของทีม และผลลัพธ์ที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม มีแนวทางบางประการที่คุณสามารถใช้ในการตัดสินใจว่างานใดควรมอบหมายให้ผู้อื่นในกระบวนการมอบหมายงานของคุณ เริ่มต้นด้วยการถามคำถามต่อไปนี้กับตัวเองเพื่อพิจารณาว่าคุณควรมอบหมายงานนั้นหรือไม่:

  • งานนี้ใช้เวลานานมากหรือไม่? หากคุณมีงานมากมายที่ต้องทำซึ่งใช้เวลาและความสนใจของคุณไปมากจนอาจนำไปใช้ในที่อื่นได้ดีกว่า อาจถึงเวลาที่คุณควรมอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับผู้อื่นที่มีเวลาเพียงพอที่จะรับงานนี้แทน
  • งานนี้เป็นงานที่ทำซ้ำหรือไม่? งานที่ต้องทำซ้ำบ่อย ๆ มักจะถูกมอบหมายให้สมาชิกในทีมคนอื่นทำแทน นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ในการมอบหมายงานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมและส่งมอบงานใหม่ตลอดเวลา
  • มีใครในทีมที่มีความพร้อมมากกว่าในการจัดการงานนี้หรือไม่? หากคุณไม่มีทักษะที่จำเป็นในการทำกิจกรรมนี้ให้เสร็จ หรือมีสมาชิกในทีมที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับหัวข้อนี้มากกว่า คุณควรพิจารณาถ่ายโอนงานนี้ให้พวกเขา
  • งานนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมเติบโตและพัฒนาทักษะได้หรือไม่? ผู้นำที่ดีต้องการให้ทีมของตนเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมกับบริษัท การระบุงานที่มอบหมายซึ่งสามารถต่อยอดจากทักษะที่มีอยู่และให้ความรู้ใหม่ ๆ จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้
  • ฉันมีความสามารถเพียงพอที่จะฝึกอบรมพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบผลงานของพวกเขา และให้การสนับสนุนระหว่างกระบวนการมอบหมายงานหรือไม่? การมอบหมายงานไม่ใช่แค่การส่งงานให้คนอื่นแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวอีก คุณจำเป็นต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันในการให้การสนับสนุน คำแนะนำ และการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ต้องการ อย่าลืมว่าคุณมีเวลาเพียงพอสำหรับเรื่องนี้

การตัดสินใจว่าจะมอบหมายงานอย่างไรและงานใดที่เหมาะสมเป็นกระบวนการ นอกเหนือจากการถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองแล้ว ให้พิจารณาด้วยว่าคุณจะมอบหมายงานให้กับใคร พิจารณาว่าพวกเขามีงานในรายการที่ต้องทำมากน้อยเพียงใด พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกับการทำงานเหล่านี้ และคุณคิดว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ 💪

10 เคล็ดลับในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่างานใดควรมอบหมายและเมื่อใด ถึงเวลาที่จะคิดถึงวิธีการนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าคุณจะมอบหมายงานเป็นครั้งแรกหรือกำลังมองหาวิธีพัฒนาทักษะของคุณ นี่คือ 10 เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 🌻

1. ตัดสินใจว่าจะมอบหมายงานอะไร

ก่อนอื่น คุณต้องหาว่าคุณต้องการมอบหมายงานอะไร ในฐานะผู้ประกอบการ คุณอาจมอบหมายงานเพียงไม่กี่อย่างให้กับผู้ช่วยหรือฟรีแลนซ์ คุณอาจต้องการมอบหมายงานหลายสิบอย่างให้กับแผนกต่างๆ ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีม

ไม่ว่าคุณจะเลือกมอบหมายงานในรูปแบบใด สิ่งสำคัญคือต้องคิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้สมาชิกในทีมคนอื่นรับผิดชอบอะไร

วิธีการมอบหมายงาน: การมอบหมายงานให้หลายคนใน ClickUp
เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนและมอบหมายความคิดเห็นจากงานใน ClickUp ของคุณ

โดยทั่วไป งานประเภทต่อไปนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบหมาย:

  • งานที่ทำซ้ำ
  • งานที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของสมาชิกในทีม
  • งานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของบุคคล
  • งานที่ไม่ต้องการทักษะเฉพาะตัวหรือความใส่ใจจากคุณ

2. สร้างกรอบการทำงานสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจน

ในฐานะผู้นำทีม คุณทราบดีว่าการสื่อสารมีความสำคัญเพียงใด การมอบหมายงานก็ไม่แตกต่างกัน คุณจำเป็นต้องวางกรอบการทำงานและกำหนดความคาดหวังในการสื่อสารให้ชัดเจน

นี่หมายความว่า:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สื่อสารสิ่งที่ต้องทำและเหตุผลที่ต้องทำแล้ว
  • การชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบ
  • แจ้งให้สมาชิกในทีมทราบถึงวิธีการและช่องทางในการติดต่อคุณหากจำเป็น
  • การระบุความถี่ของการประชุมอัปเดตและการทบทวน
  • การจัดหาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

3. รู้จุดแข็งของทีมคุณ

เมื่อคุณมอบหมายงาน คุณต้องการให้แน่ใจว่าบุคคลที่คุณมอบหมายงานให้ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ นั่นหมายถึงการรู้ทักษะของพวกเขาและมอบโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวอย่างสม่ำเสมอ ถามพนักงานเกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพของพวกเขา สิ่งที่พวกเขาสนุกกับการทำงาน และหากพวกเขาต้องการลองทำอะไรนอกเหนือจากขอบเขตงานปกติ

พิจารณาจุดแข็งของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ การทำงานจากมุมมองเดียวทำให้ง่ายขึ้นมากในการมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่แสดงออกมาทั่วทั้งทีมของคุณ

พวกเขามีทักษะการจัดการที่สามารถนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการคนในทีมอีกหนึ่งหรือสองคนได้หรือไม่? พวกเขามีทักษะทางเทคนิคที่สามารถช่วยเหลือทีมพัฒนาของคุณได้หรือไม่?

รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนผังทักษะของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนผังทักษะของ ClickUp

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตการจับคู่ทักษะของ ClickUpจึงมีประโยชน์มากสำหรับการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทีมของคุณ สมาชิกภายนอก หรือฟรีแลนซ์ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในอุดมคติของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะมีจุดแข็งอย่างไร อย่าลืมพิจารณาควบคู่กับความสนใจของพนักงานเมื่อมอบหมายงาน 🏋️

โบนัส:แม่แบบเมทริกซ์ทักษะ!

4. สร้างลำดับความสำคัญ

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานและเข้าใจถึงความสำคัญของการแยกแยะว่างานใดจำเป็นต้องทำก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้าของโครงการ สำหรับการมอบหมายงาน การสื่อสารอย่างชัดเจนว่างานใดต้องได้รับการจัดการก่อนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ด้วยวิธีนี้ สมาชิกทีมจะรู้ว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนและมีแผนที่นำทางสำหรับขั้นตอนถัดไป

งานใน ClickUp
กำหนดระดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และสถานะด้วย ClickUp Tasks เพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

5. ให้บริบทและข้อมูลพื้นฐาน

งานของคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจบทบาทของมันในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท. สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับสมาชิกทีมที่คุณมอบหมายงานให้.

ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่างานหรือโครงการที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นสอดคล้องกับภาพรวมและผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่างไร หากพวกเขาเข้าใจว่าตนเองมีส่วนช่วยทีมอย่างไรและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญของภาพรวม พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้น

บริบทยังช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าคุณอาจเชี่ยวชาญในงานเหล่านี้ แต่สำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณแล้วอาจเป็นเรื่องใหม่ เสนอที่จะแนะนำพวกเขาทีละขั้นตอนหรือสร้างวิดีโอแสดงวิธีการทำงานของคุณ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกวิดีโอแชร์หน้าจออย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลและไอเดียของคุณโดยใช้ClickUp Clips

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้สึกมั่นใจในการมอบหมายงานและมั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

หากคุณต้องการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับงานได้ ทั้งคุณและทีมของคุณจะทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวัง การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ทุกคนทราบถึงงานที่ต้องทำ

6. ให้การสนับสนุนเมื่อจำเป็น

ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทีม คุณควรสนับสนุนทีมของคุณตลอดทั้งโครงการ ไม่ใช่แค่ในช่วงเริ่มต้นเมื่อคุณกำลังให้บริบทเท่านั้น ซึ่งอาจหมายถึงการเสนอการฝึกอบรมหากมีทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อความสำเร็จ

นอกจากนี้ยังหมายถึงการให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากร เช่นซอฟต์แวร์จัดการงานการสนับสนุนทางการเงิน หรือการเชื่อมโยงพวกเขาไปยังผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสนับสนุนการทำงานของพวกเขาได้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างช่องทางสำหรับงานหรือโครงการในClickUp Chatเพื่อให้ทีมของคุณสามารถถามคำถาม แก้ไขข้อสงสัย และแชร์การอัปเดตกับคุณได้

7. ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ

เพียงเพราะสมาชิกในทีมทำงานแตกต่างจากวิธีที่คุณทำ ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทำงานไม่ดี

มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการที่พวกเขาไปถึงจุดนั้น เราเรียนรู้และทำงานแตกต่างกัน ดังนั้นให้เปิดใจเมื่อตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละงาน

ผลงานที่ดีและผลลัพธ์คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ 🏆

8. ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระแต่ต้องตรวจสอบเป็นระยะ

วิธีการมอบหมายงาน: งานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ตั้งเวลาให้งานเกิดขึ้นซ้ำตามเวลาหรือเหตุการณ์ใน ClickUp เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคอยจัดการงานย่อยที่คุณมอบหมายให้ผู้อื่น

การไว้วางใจให้คนที่คุณทำงานด้วยทำหน้าที่ของพวกเขาและตรงเวลาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปโดยไม่มีส่วนร่วมเลย ให้พื้นที่และเวลาแก่สมาชิกในทีมของคุณในการทำงานให้เสร็จ แต่กำหนดเวลาในการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

พูดคุยถึงความถี่ที่คุณต้องการติดต่อกับสมาชิกในทีม ควรเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการไม่เข้าไปควบคุมงานมากเกินไปกับการยังคงมีการทบทวนงานอย่างสม่ำเสมอ

ผู้จัดการหลายคนเลือกที่จะประชุมทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือน. ผู้จัดการที่ทำงานในโครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินงานยาวนานขึ้นเลือกที่จะตรวจสอบความคืบหน้าทุกไตรมาส.

ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ ให้การสนับสนุนหากพวกเขามีคำถามหรือข้อกังวล และเสนอแนะแนวทางเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์

9. เฉลิมฉลองชัยชนะ

ในฐานะมนุษย์ เราชอบทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและเห็นคุณค่าของงานที่เราทำได้รับการชื่นชมและยอมรับ เฉลิมฉลองความสำเร็จและชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส

สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน และมอบแรงจูงใจในการทำงานให้ดี 🥳

10. ทบทวนงานและใช้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณ

การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การมอบหมายงานและติดตามให้เสร็จสิ้นเท่านั้น องค์ประกอบสำคัญของการมอบหมายงานคือการทบทวนกระบวนการเพื่อดูว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่สามารถปรับปรุงได้ดียิ่งขึ้น ขอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์จากสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว

จำไว้ว่า ในท้ายที่สุด คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้วางแผนการทบทวนเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ คุณสามารถนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการการทำงานของคุณสำหรับโครงการต่อไป

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งเสริมการใช้แม่แบบบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพื่อจัดโครงสร้างกระบวนการนี้

ประโยชน์ของการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน

ผู้จัดการโครงการที่ดีรู้ดีว่าการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีคุณค่าเพียงใด มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นความพยายามไปที่สิ่งอื่นได้ และทักษะการมอบหมายงานยังช่วยสร้างทีมของคุณให้ทุกคนทำงานได้อย่างดีที่สุดและบรรลุผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ ✨

นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการมอบหมายงาน:

  • มันเป็นการเสริมสร้างพลัง: การมอบหมายงานช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และมีบทบาทในโครงการสำคัญๆ สมาชิกในทีมจะรู้สึกเชื่อมโยงกับบริษัทมากขึ้น และรู้สึกว่าตนเองสร้างความแตกต่างได้ผ่านงานที่ทำ
  • มันช่วยลดความเหนื่อยล้า: เมื่อคุณมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะกระจายภาระงานออกไป ด้วยวิธีนี้ สมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีงานทำแต่จะไม่รู้สึกหนักเกินไปหรือหมดไฟ การมองเห็นภาพรวมของภาระงานของแต่ละคนในทีมจะนำไปสู่การให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีมมากขึ้น และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุข
  • ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม: การให้ทีมของคุณทำงานในภารกิจต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะมอบสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ให้กับพวกเขา ทำให้สามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ และแนวทางใหม่ ๆ ได้
  • สร้างความไว้วางใจและการสื่อสาร: การมอบหมายงานต้องการให้ผู้คนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเสริมสร้างอำนาจเนื่องจากผู้จัดการไว้วางใจให้สมาชิกในทีมรับผิดชอบงานโดยไม่ต้องควบคุมทุกขั้นตอน
  • มันสามารถประหยัดเวลาและช่วยให้คุณบรรลุ เป้าหมายสำคัญ: ด้วยการแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะใช้เวลาในการทำโครงการให้เสร็จและบรรลุเป้าหมายของคุณน้อยลง
  • มันทำให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น: การแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย ๆ สำหรับสมาชิกแต่ละคนทำให้การจัดทำงบประมาณง่ายขึ้น เนื่องจากคุณมีแผนที่ชัดเจนของทรัพยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความท้าทายของการมอบหมายงาน

การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้จัดการทุกคน แต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย. นี่คืออุปสรรคที่ผู้จัดการอาจพบเจอในกระบวนการมอบหมายงาน:

  • การขาดความไว้วางใจ: ผู้จัดการบางคนพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะไว้วางใจผู้อื่นให้ทำงานให้เสร็จตามมาตรฐานของตน ซึ่งนำไปสู่ความลังเลในการมอบหมายความรับผิดชอบ
  • ความกลัวการสูญเสียการควบคุม: การมอบหมายงานหมายถึงการปล่อยวางการควบคุมในระดับหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้จัดการที่ไม่คุ้นเคยกับการดูแลรายละเอียดทุกอย่างรู้สึกไม่สบายใจ
  • การฝึกอบรมไม่เพียงพอ: สมาชิกในทีมอาจขาดทักษะหรือความรู้ที่จำเป็นในการรับผิดชอบงานบางประเภท ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรม
  • ความยากลำบากในการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสม: การจับคู่ภารกิจกับสมาชิกทีมที่เหมาะสมตามทักษะ ความสนใจ และปริมาณงานของพวกเขาอาจมีความซับซ้อน
  • การต่อต้านจากสมาชิกในทีม: ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้สึกว่างานหนักเกินไปหรือหากงานนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตความเชี่ยวชาญของพวกเขา
  • การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ: ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความคาดหวังของงาน, กำหนดเวลา, หรือเป้าหมายสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในกระบวนการมอบหมายงาน
  • ข้อจำกัดด้านเวลา: การมอบหมายงานอย่างเหมาะสมต้องใช้เวลาในการฝึกอบรม การติดตามผล และการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายในสภาพแวดล้อมที่มีการทำงานอย่างรวดเร็ว

วิธีการมอบหมายงาน: แหล่งข้อมูลและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์

หากคุณต้องการเก่งขึ้นในการมอบหมายงาน ลองใช้เครื่องมือและแนวคิดเหล่านี้

เพื่อทราบวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงาน

ใช้เทมเพลต ClickUp Priority Matrix นี้เพื่อระบุงานที่สำคัญโดยจัดเรียงตามความเร่งด่วน ผลกระทบ และความสำคัญ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลต ClickUp Priority Matrix นี้เพื่อระบุงานที่สำคัญโดยเรียงตามความเร่งด่วน ผลกระทบ และความสำคัญ

ทีมใช้เทมเพลต Priority Matrix ของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจัดลำดับความสำคัญของงานในรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างถูกต้อง

เริ่มต้นด้วยการทำรายการงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จ ประเมินความสำคัญของงานแต่ละอย่างและระบุว่างานใดเร่งด่วน

นำสิ่งเหล่านี้ไปใส่ในเมทริกซ์ลำดับความสำคัญเพื่อจัดระเบียบสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างชัดเจนสมาชิกในทีมสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานที่ต้องให้ความสำคัญก่อน และสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีงานอะไรที่ต้องทำต่อไป

เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ

ตัวอย่างเมทริกซ์ RACI ในเอกสาร ClickUp
ตัวอย่างเมทริกซ์ RACI ในเอกสาร ClickUp

ในการมอบหมายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของโครงการ

เครื่องมือเช่นRACI matricesสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่สมาชิกทีมเกี่ยวกับบทบาทในโครงการ,ผลลัพธ์ของโครงการ, และบุคคลที่ควรติดต่อหากมีปัญหาเกิดขึ้น. 📝

ปรับแต่งเทมเพลตเมทริกซ์การมอบอำนาจของ ClickUp เพื่อกำหนดลำดับการบังคับบัญชาสำหรับการตัดสินใจในทุกระดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับแต่งเทมเพลตเมทริกซ์การมอบอำนาจของ ClickUp เพื่อกำหนดลำดับการบังคับบัญชาสำหรับการตัดสินใจในทุกระดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ใช้แม่แบบ Delegation of Authority Matrix ของ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เก้าช่องข้อมูลที่กำหนดเองช่วยให้คุณมอบอำนาจได้ ในขณะที่สามมุมมองช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลข้อมูลเพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร

เครื่องมือติดตามในตัวและคำเตือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโครงการจะแจ้งให้คุณทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความสำเร็จของเป้าหมายสำคัญ

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารสองทางและการให้ข้อเสนอแนะ

ขณะมอบหมายงาน ให้ทีมของคุณมีเครื่องมือหรือวิธีการในการสื่อสารและแบ่งปันข้อเสนอแนะของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยระบุพื้นที่ที่คุณทั้งสองประสบความสำเร็จและค้นหาโอกาสในการปรับปรุง

วิธีหนึ่งในการทำอย่างเป็นระบบคือการใช้แบบฟอร์มข้อเสนอแนะใน ClickUpที่มีตรรกะเงื่อนไขเพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีความละเอียดอ่อนได้

ตัวอย่างการเพิ่มตรรกะเงื่อนไขในแบบฟอร์ม ClickUp
สร้างแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นใน ClickUp ด้วยตรรกะเงื่อนไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ—ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด

เพื่อให้มั่นใจในความชัดเจนและความโปร่งใส

ผู้จัดการมักประสบปัญหาในการมอบหมายงานเพราะกลัวว่าจะสูญเสียการติดต่อกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณสามารถเอาชนะสิ่งนี้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมของคุณได้โดยการนำเครื่องมือการทำงานร่วมกันมาใช้ ซึ่งสนับสนุนความเป็นอิสระในขณะที่ยังคงมีการกำกับดูแลร่วมกัน

เครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรอย่าง ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ เนื่องจากรวมการสื่อสาร การจัดการงาน และการรายงานไว้ในแอปเดียวสำหรับงาน

  • การตั้งเป้าหมายร่วมกันด้วยClickUp Goals
  • ระดมความคิดร่วมกันด้วยClickUp Whiteboards
  • การบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ร่วมกันด้วยClickUp Docs
  • แชทแบบเรียลไทม์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานจริง ทั้งในงานและเอกสาร
  • มุมมองหลายงานที่สร้างการมองเห็นสถานะและความคืบหน้าของงานสำหรับทุกคน
มุมมองปริมาณงานในคลิกอัพ
เข้าใจได้ทันทีว่าใครในทีมของคุณทำงานน้อยหรือมากเกินไป เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ใช้พลังแห่งการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการมอบหมายงานคือการรู้ว่าจะมอบหมายงานใดให้ใคร และทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเคล็ดลับและแหล่งข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับการมอบหมายงาน คุณจะพร้อมก้าวสู่การนำการมอบหมายงานที่ประสบความสำเร็จไปใช้ในทุกระดับขององค์กรของคุณ

ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อจัดการกระบวนการบริหารโครงการทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การจัดระเบียบและมอบหมายงานไปจนถึงการสร้างเมทริกซ์ความสำคัญและการใช้เครื่องมือติดตามเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 👩🏽‍💼