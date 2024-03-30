บล็อก ClickUp
การใช้พลังแห่งการร่วมมือ: 20 บทบาทสำคัญของโครงการและผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

การใช้พลังแห่งการร่วมมือ: 20 บทบาทสำคัญของโครงการและผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

Sarah Burner
Sarah BurnerClickUp Contributor
30 มีนาคม 2567

เช่นเดียวกับที่ร่างกายของคุณต้องพึ่งพาอวัยวะต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการก็เช่นกันที่ต้องพึ่งพาบทบาทต่างๆ เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 🏁

บทบาทของโครงการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนส่งเสริมความรับผิดชอบ. สมาชิกทีมแต่ละคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งช่วยให้พวกเขามีอำนาจในการรับผิดชอบงานของตน.

เมื่อบทบาทไม่ชัดเจน ความโกลาหลจะเกิดขึ้น สมาชิกในทีมหลายคนอาจพยายามทำภารกิจเดียวกันในเวลาเดียวกันโดยไม่ตั้งใจ และการให้ใครรับผิดชอบต่อผลงานของโครงการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างทีมบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นหรือขยายทีมที่มีอยู่แล้ว เราจะสรุป 20 บทบาทสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ

20 บทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ

โปรดทราบว่าโครงการและองค์กรที่แตกต่างกันจะมีบทบาทในโครงการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณนำบทบาท Scrum มาใช้ คุณอาจไม่มีผู้จัดการโครงการแบบดั้งเดิม เนื่องจากความรับผิดชอบของพวกเขาจะถูกแบ่งให้กับสมาชิกในทีมหลายคน ในทางกลับกัน ความหลากหลายของบทบาทการจัดการโครงการยังขึ้นอยู่กับขนาดและอุตสาหกรรมขององค์กรของคุณด้วย

ในส่วนนี้ เราจะพาคุณไปรู้จัก 20 บทบาททั่วไปของทีมโครงการ และแยกแยะความรับผิดชอบของแต่ละบทบาท มาเริ่มกันเลย!

1. ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการที่ดีคือสถาปนิกแห่งความสำเร็จของโครงการ เนื่องจากพวกเขาดูแลทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น พวกเขาวางแผน จัดระเบียบ และสื่อสารกิจกรรมของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งมอบได้ตรงเวลา

ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบ:

  • การพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุมซึ่งระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต และกำหนดการของโครงการ
  • มอบหมายงานและประสานงานทีมโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างประสบความสำเร็จ
  • ให้การอัปเดตสถานะโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
  • การรับประกันว่าทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนที่พร้อมเพื่อลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
  • นำการประชุมทีมโครงการและปรับเปลี่ยนโครงการเมื่อจำเป็น

2. สมาชิกทีมโครงการ

ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ สมาชิกทีมโครงการจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่างๆ ภายใต้การแนะนำของผู้จัดการโครงการ

พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จโดย:

  • การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการให้เสร็จสมบูรณ์
  • รายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้จัดการโครงการ
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรชีวิตของโครงการ ♻️
  • บันทึกกระบวนการของโครงการที่พวกเขามีส่วนร่วม

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเป็นกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง ทั้งสมาชิกทีมภายในและพันธมิตรภายนอก ที่มีความสนใจซึ่งได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ของโครงการในระดับที่แตกต่างกัน

จากนักลงทุนและผู้จัดหาวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้าและพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ. บางส่วนของความรับผิดชอบเหล่านี้ได้แก่:

  • การจัดหาทรัพยากรสำหรับการดำเนินโครงการ
  • การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของโครงการ
  • การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ
  • การระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ และพัฒนากลยุทธ์การแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง

4. ผู้สนับสนุนโครงการ

ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญผู้สนับสนุนโครงการมักจะ ให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ

ความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่:

  • การรับประกันว่าโครงการมีทรัพยากรบุคคล วัสดุ และเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ
  • การประเมินความก้าวหน้าและสถานะของโครงการ
  • ปรับและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมดในงบประมาณโครงการ
  • ให้การสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

5. เจ้าของโครงการ

โดยทั่วไป เจ้าของโครงการคือผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ

ไม่เหมือนกับผู้จัดการโครงการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เจ้าของโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การปรับผลลัพธ์ทางธุรกิจของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ตัวอย่างเช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงในความชอบของผู้บริโภคที่อาจส่งผลกระทบต่อวิธีการที่โครงการสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบในการระบุและสื่อสารการพัฒนาดังกล่าว

เจ้าของโครงการร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อดูแลการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการปรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามแผนงานเหล่านี้

ความรับผิดชอบบางประการของเจ้าของโครงการ ได้แก่:

  • ร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการบรรลุผลตามกำหนดเวลาและภายในงบประมาณ
  • ร่วมมือกับผู้สนับสนุนโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินโครงการ
  • การได้รับการสนับสนุนและการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร

ต่างจากผู้สนับสนุนโครงการซึ่งมุ่งเน้นไปที่โครงการเฉพาะราย ผู้สนับสนุนระดับบริหารมักจะเป็น ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลโครงการหลายโครงการ หน้าที่หลักของพวกเขาประกอบด้วย:

  • การตัดสินใจขั้นสุดท้ายทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
  • กำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการต่าง ๆ ภายในองค์กร
  • ติดตามกิจกรรมทั้งหมดในวงจรชีวิตของโครงการและให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการโครงการ
  • การทำให้แน่ใจว่าโครงการขององค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจโดยรวม

7. ผู้นำโครงการ

ผู้นำโครงการได้รับความไว้วางใจให้ เป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมโครงการ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร พวกเขาทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

พวกเขารับผิดชอบ:

  • พัฒนากลยุทธ์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทีมโครงการ
  • การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมภายในทีมโครงการ
  • การแก้ไขข้อขัดแย้งและความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
  • ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่สมาชิกทีมโครงการ
  • แจ้งผู้สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับความท้าทายที่ทีมเผชิญซึ่งต้องการคำแนะนำหรือทรัพยากรเพิ่มเติม

8. นักวิเคราะห์ธุรกิจ

ขอบเขตของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือปัจจัยภายนอก นักวิเคราะห์ธุรกิจมีหน้าที่ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ประเมินผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ และพิจารณาความเป็นไปได้ก่อนการนำไปปฏิบัติ

หน้าที่หลักของพวกเขาในองค์กรประกอบด้วย:

  • ช่วยเหลือในการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • การรับรองความสอดคล้องของผลลัพธ์โครงการกับความต้องการทางธุรกิจ
  • ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอทั้งหมด
  • วิเคราะห์และจัดทำเอกสารข้อกำหนดของโครงการ 📄

9. คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทีมข้ามสายงานต่างๆ ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ดูแลวงจรชีวิตของโครงการ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก พวกเขามุ่งมั่นที่จะกำหนดรูปแบบโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และทิศทาง

ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาบางส่วน ได้แก่:

  • ให้คำปรึกษาแก่ทีมโครงการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการที่มีจำกัด
  • การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของโครงการ ซึ่งสามารถใช้ในการวัดความสำเร็จของโครงการได้ 📊
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคต
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่สำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ

10. ผู้ประสานงานโครงการ

แทนที่จะจัดการกับภาพรวมใหญ่เหมือนผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ มุ่งเน้นไปที่งานด้านการบริหารเป็นหลัก เช่น การติดตามกิจกรรมประจำวันของโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการมักต้องการประสบการณ์การวางแผนและการดำเนินโครงการน้อยกว่า และโดยทั่วไปจะเรียนหลักสูตรการจัดการโครงการน้อยกว่าผู้จัดการโครงการ

ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาบางส่วน ได้แก่:

  • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมโครงการทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานที่ต้องส่งมอบของตน
  • การติดตามกรอบเวลาของโครงการ ⏲️
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารโครงการทั้งหมด รวมถึงรายงานการประชุมและรายงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้สะดวกเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

11. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SMEs)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเพื่อตอบสนองความต้องการทางเทคนิคของโครงการ

พวกเขารับผิดชอบ:

  • ให้ข้อมูลความรู้เฉพาะทางและข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมโครงการ
  • ระบุปัญหาทางเทคนิคที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
  • การทำให้โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้โครงการดำเนินการอย่างถูกต้อง

12. ผู้จัดการทรัพยากร

ผู้จัดการทรัพยากรวางแผนอย่างละเอียดและจัดสรรทรัพยากรของโครงการภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ

พวกเขารับผิดชอบ:

  • การประมาณการความต้องการทรัพยากรของโครงการ
  • การวางแผนกลยุทธ์เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดของโครงการ
  • ช่วยในการจัดทำงบประมาณโครงการ
  • ติดตามการใช้จ่ายของโครงการและดำเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการใช้งบประมาณเกิน
  • การประเมินการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

13. ผู้อำนวยการโครงการ

ไม่เหมือนผู้จัดการโครงการที่มุ่งเน้นไปที่โครงการเดียว ผู้อำนวยการโครงการ บริหารจัดการหลายโครงการ ในองค์กรพร้อมกันและตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลักดันให้โครงการเหล่านั้นก้าวหน้า

ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาบางส่วน ได้แก่:

  • การประกันการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมระหว่างโครงการต่าง ๆ
  • พัฒนากลยุทธ์การบริหารโครงการเพื่อให้โครงการของบริษัทดำเนินไปตามแผน
  • การรับประกันว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ 💸
  • ระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขัดขวางการดำเนินโครงการ
  • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของโครงการภายใต้เขตอำนาจของพวกเขา

14. ที่ปรึกษาการจัดการโครงการ

ที่ปรึกษาการจัดการโครงการเป็นทรัพยากรภายนอกที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ให้การสนับสนุนเฉพาะทางแก่หน่วยงานในช่วงเวลาที่กำหนด พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและวางกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ

ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาประกอบด้วย:

  • การระบุความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารโครงการ
  • แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้โครงการดำเนินการเสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
  • ช่วยเหลือองค์กรในการคิดค้นกลยุทธ์โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา

15. ผู้จัดการความเสี่ยง

ผู้จัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างริเริ่มเพื่อ ระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ

พวกเขารับผิดชอบ:

  • การระบุความเสี่ยง, ประเมินผลกระทบ, และจัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรง
  • การพัฒนาแผนและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
  • การติดตามและควบคุมความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
  • ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์จากโอกาส
  • แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และแผนการลดความเสี่ยงที่มีอยู่

16. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการ (PMO)

สำนักงานบริหารโครงการ รับประกันความสอดคล้องในแนวทางการบริหารโครงการ โดยการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารโครงการและฝึกอบรมผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมอื่น ๆ สำนักงานบริหารโครงการ (PMO) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบริหารโครงการขององค์กรโดยดูแลการจัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการต่าง ๆ

ผู้อำนวยการ PMO เป็นผู้บริหารที่รับบทบาทสำคัญด้านการจัดการในองค์กรโดย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ PMO หน้าที่หลักของพวกเขาประกอบด้วย:

  • การติดตามการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดในองค์กร
  • การจัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการโครงการของบริษัท
  • การจัดตั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของโครงการ (KPIs) สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ
  • การทำให้แน่ใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายและ 우선итетขององค์กร
  • การติดตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ PMO

17. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการฝ่ายงาน (Functional Manager) คือ ผู้นำของหน่วยงานหรือแผนกเฉพาะ ที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานทั้งหมดภายในหน่วยงานนั้น พวกเขามุ่งเน้นการบริหารจัดการกิจกรรมประจำวัน จัดสรรทรัพยากร และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในสายงานของตนเอง

พวกเขารับผิดชอบ:

  • การรับรองว่ากิจกรรมของพื้นที่การทำงานของตนสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานขององค์กร
  • การกำหนด KPI สำหรับแต่ละสายงานที่รับผิดชอบ
  • การประกันการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในแผนกของตน
  • ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการในหน้าที่ของตน

18. ผู้จัดการคุณภาพโครงการ

ผู้จัดการคุณภาพโครงการ รักษาการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและมาตรฐานการประกันคุณภาพ ทั่วทั้งโครงการในองค์กร

พวกเขารับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้:

  • พัฒนาแบบแผนการควบคุมคุณภาพ, ตัวชี้วัด, และมาตรฐานสำหรับการดำเนินโครงการ
  • การตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
  • การระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพและการวางกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบ
  • การระบุและแก้ไขปัญหาคุณภาพและความไม่สอดคล้อง
  • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเข้าใจความคาดหวังด้านคุณภาพของพวกเขา

19. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้กลางที่ เชื่อมต่อทีมโครงการกับผู้จัดหาหรือผู้ขายของบริษัท

พวกเขาช่วยเหลือทีมโครงการโดย:

  • ร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของโครงการและระบุวัสดุ บริการ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น
  • การค้นคว้าและระบุผู้จัดหาที่มีศักยภาพ, ประเมินความสามารถ, ชื่อเสียง, และประวัติการดำเนินงานของพวกเขา
  • พัฒนาและดำเนินการกระบวนการคัดเลือกผู้ขายที่โปร่งใส, คัดเลือกผู้จัดหาที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมต่อไป
  • การเจรจาสัญญากับผู้จัดหาที่เลือกไว้เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคา คุณภาพ ตารางการจัดส่ง และเงื่อนไขการชำระเงิน
  • การจัดการสัญญาตลอดโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ 📃

20. คณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (CCB)

คณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ จัดการกับความท้าทายและโอกาสที่ไม่คาดคิด ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

พวกเขารับผิดชอบ:

  • ประเมินและจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เสนอทั้งหมดเพื่อกำหนดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
  • การประเมินความเป็นไปได้ในการนำการเปลี่ยนแปลงที่เสนอไปใช้
  • การอนุมัติหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในโครงการ
  • บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ

วิธีการนำบทบาทโครงการไปใช้ใน 4 ขั้นตอน

ตอนนี้เราได้ระบุบทบาทสำคัญของโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้การดำเนินการของพวกเขามีความสำเร็จในองค์กรของคุณ นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเข้ามาช่วยเหลือ

ClickUpเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการและการดำเนินงานของบทบาทโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์บางประการของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp ได้แก่:

  • บทบาท, สิทธิ์, และระดับการเข้าถึงที่สามารถปรับแต่งได้ตามบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีมโครงการ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในเวลาจริง
  • แม่แบบการจัดการโครงการที่มีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ออกแบบมาเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp คุณสามารถนำไปใช้และจัดการบทบาทของโครงการได้อย่างราบรื่นโดยใช้ขั้นตอนสี่ขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของโครงการ

ขั้นตอนแรกในการนำบทบาทของโครงการไปใช้คือการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน โดยอิงตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ ความชัดเจนนี้ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบ เนื่องจากสมาชิกทุกคนในทีมโครงการจะทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง

เพื่อให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้นลองใช้เทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบที่เตรียมไว้แล้ว ในขณะที่มีตัวเลือกมากมาย เราขอแนะนำเทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp

เทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการ ClickUp
ใช้เทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบทีมของคุณและกำหนดหน้าที่ของพวกเขา

เอกสารที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณสามารถระบุองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมาย บทบาทของโครงการ และความรับผิดชอบ โดยใช้ สี่หัวข้อย่อยหลัก:

  • ชื่อโครงการ: ที่นี่ ผู้ใช้สามารถระบุชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของโครงการได้ ส่วนนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้อำนวยการโครงการ ซึ่งดูแลโครงการหลายโครงการ
  • พบกับทีมงาน: ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถแสดงรายการบทบาทในองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่เจ้าของโครงการไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและงานของแต่ละตำแหน่ง
  • กรอบเวลาของโครงการ: ผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้จัดการโครงการ สามารถใช้ส่วนนี้เพื่อกำหนดกรอบเวลาสำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการคาดการณ์ของโครงการอย่างครบถ้วน
  • งบประมาณและทรัพยากร: ส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุรายละเอียดความต้องการทางการเงินและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินโครงการ

เมื่อคุณปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของโครงการแล้ว คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน และสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สำหรับเอกสารนี้ คุณสามารถส่งลิงก์นี้ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของ ClickUpได้โดยตรง—ClickUp Chat

คลิกอัพ แชท
รวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat

ขั้นตอนที่ 2: มอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกในทีม

ขั้นตอนสำคัญลำดับที่สองในการดำเนินการบทบาทโครงการคือการมอบหมายบทบาทและงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม เพื่อเริ่มต้นกระบวนการนี้สร้าง Workspace ใหม่บน ClickUp และเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วม

คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนได้ โดยมอบสิทธิ์และการอนุญาตเฉพาะตามความรับผิดชอบของพวกเขา บทบาทบางบทบาทที่มีให้ใน ClickUp ได้แก่:

  • เจ้าของ: เจ้าของคือบุคคลที่จัดตั้งและกำหนดค่า Workspace ในกรณีส่วนใหญ่ เจ้าของจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้สนับสนุนโครงการ
  • ผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบคือผู้ใช้ที่ดูแลและจัดการ Workspace ที่สร้างโดยเจ้าของ พวกเขาสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้รายอื่นเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารโครงการและงานต่างๆ ภายใน Workspace โดยทั่วไปแล้ว บทบาทนี้จะมอบหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้นำโครงการหรือผู้จัดการฝ่ายงาน
  • สมาชิก: สมาชิกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร มีสิทธิ์ในการสร้างโฟลเดอร์ รายการ และเอกสารภายใน Workspace สามารถแชร์เอกสารกับผู้ใช้รายอื่นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • ผู้เยี่ยมชม: ผู้เยี่ยมชมมักเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้รับเหมา ซึ่งได้รับสิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัด พวกเขาสามารถดูรายการงานที่แชร์กับพวกเขาโดยเจ้าของ ผู้ดูแลระบบ หรือสมาชิกเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ClickUp 3.0 สิทธิ์การใช้งานที่ง่ายขึ้น
สิทธิ์ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้และไม่สามารถทำได้โดยการกำหนดบทบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดความสัมพันธ์ของบทบาท

การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นความท้าทายที่สำคัญในการบริหารโครงการ ลองพิจารณาสถานการณ์ที่ผู้จัดการฝ่ายงานต้องการทรัพยากรจากผู้จัดการทรัพยากรสำหรับพื้นที่งานของตน หากไม่มีความชัดเจนว่าควรติดต่อใคร (และมีการกำหนดความสัมพันธ์ในบทบาทหน้าที่ไว้แล้ว) จะเกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็นขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ

เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวบริษัทมักใช้แม่แบบแผนผังองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบว่าจะติดต่อใครในสถานการณ์เฉพาะ ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยแม่แบบแผนผังองค์กรของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังองค์กร ClickUp
มองเห็นโครงสร้างและรูปแบบการจัดวางทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังองค์กรที่เรียบง่ายนี้

เพื่อเริ่มต้น ให้เพิ่มเทมเพลตไปยัง Workspace ของคุณ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบทั้งหมดภายในองค์กร

หากคุณได้สร้างและปรับแต่งเทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp เรียบร้อยแล้ว กระบวนการรวบรวมข้อมูลจะง่ายขึ้นมาก เนื่องจากเอกสารมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่แล้ว

ต่อไป คุณจะต้องปรับแต่งแม่แบบแผนผังองค์กร แม่แบบนี้มีClickUp Whiteboardที่คุณสามารถแทรกรูปร่างต่างๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปร่างเหล่านี้รวมถึงชื่อสมาชิกทีมโครงการ ตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อ และความรับผิดชอบเฉพาะ

ใช้เส้นเชื่อมเพื่อเชื่อมโยงรูปร่างและแสดงความสัมพันธ์ในการรายงาน ระหว่างบทบาทเหล่านี้ เมื่อเวลาผ่านไปและมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตแผนภูมิได้โดยเพิ่มหรือลบรูปร่างเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหรือบุคลากร

ขั้นตอนที่ 4: การติดตามบทบาทของโครงการ

การดำเนินบทบาทของโครงการให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการติดตามความรับผิดชอบและงานต่างๆ อย่างขยันขันแข็ง โดยทั่วไป ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้นำในการดำเนินการนี้โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp ตัวอย่างเช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดกรอบเวลาของโครงการและกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานได้ การแสดงผลในรูปแบบกราฟิกนี้ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

มุมมองอื่นๆ ของ ClickUp ได้แก่:

  • มุมมองรายการ: รูปแบบการดูที่ตรงไปตรงมาที่สุดซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม ลบ และจัดลำดับงานใหม่ในรายการได้อย่างง่ายดาย
  • มุมมองบอร์ด: หากคุณต้องการการแสดงผลงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มุมมองนี้เหมาะอย่างยิ่ง เพราะจะแสดงงานแต่ละรายการเป็นบัตรบนกระดานสไตล์คัมบัง
  • มุมมองปฏิทิน: มุมมองแบบไทม์ไลน์ของงานต่าง ๆ แสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมวันที่ครบกำหนด เหมาะสำหรับการจัดการกำหนดส่งงานและการวางแผนเนื้อหา

การเปลี่ยนแปลงการบริหารบทบาทโครงการด้วย ClickUp

ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่ประสานกันของบุคคลที่รับบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน การกำหนดบทบาทที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงของความสับสน ชี้แจงช่องทางการสื่อสาร และส่งเสริมความรับผิดชอบ

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแผนผังองค์กรที่ปรับแต่งได้, แม่แบบการกำหนดบทบาท, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมายสมัครวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการบทบาทของคุณและรับรองการดำเนินโครงการที่ราบรื่น! ⭐