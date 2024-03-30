การใช้พลังแห่งการร่วมมือ: 20 บทบาทสำคัญของโครงการและผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

เช่นเดียวกับที่ร่างกายของคุณต้องพึ่งพาอวัยวะต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการก็เช่นกันที่ต้องพึ่งพาบทบาทต่างๆ เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 🏁
บทบาทของโครงการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนส่งเสริมความรับผิดชอบ. สมาชิกทีมแต่ละคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งช่วยให้พวกเขามีอำนาจในการรับผิดชอบงานของตน.
เมื่อบทบาทไม่ชัดเจน ความโกลาหลจะเกิดขึ้น สมาชิกในทีมหลายคนอาจพยายามทำภารกิจเดียวกันในเวลาเดียวกันโดยไม่ตั้งใจ และการให้ใครรับผิดชอบต่อผลงานของโครงการอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างทีมบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นหรือขยายทีมที่มีอยู่แล้ว เราจะสรุป 20 บทบาทสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ
20 บทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ
โปรดทราบว่าโครงการและองค์กรที่แตกต่างกันจะมีบทบาทในโครงการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากคุณนำบทบาท Scrum มาใช้ คุณอาจไม่มีผู้จัดการโครงการแบบดั้งเดิม เนื่องจากความรับผิดชอบของพวกเขาจะถูกแบ่งให้กับสมาชิกในทีมหลายคน ในทางกลับกัน ความหลากหลายของบทบาทการจัดการโครงการยังขึ้นอยู่กับขนาดและอุตสาหกรรมขององค์กรของคุณด้วย
ในส่วนนี้ เราจะพาคุณไปรู้จัก 20 บทบาททั่วไปของทีมโครงการ และแยกแยะความรับผิดชอบของแต่ละบทบาท มาเริ่มกันเลย!
1. ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการที่ดีคือสถาปนิกแห่งความสำเร็จของโครงการ เนื่องจากพวกเขาดูแลทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น พวกเขาวางแผน จัดระเบียบ และสื่อสารกิจกรรมของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งมอบได้ตรงเวลา
ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบ:
- การพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุมซึ่งระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขต และกำหนดการของโครงการ
- มอบหมายงานและประสานงานทีมโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างประสบความสำเร็จ
- ให้การอัปเดตสถานะโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
- การรับประกันว่าทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนที่พร้อมเพื่อลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
- นำการประชุมทีมโครงการและปรับเปลี่ยนโครงการเมื่อจำเป็น
2. สมาชิกทีมโครงการ
ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ สมาชิกทีมโครงการจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่างๆ ภายใต้การแนะนำของผู้จัดการโครงการ
พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จโดย:
- การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการให้เสร็จสมบูรณ์
- รายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้จัดการโครงการ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรชีวิตของโครงการ ♻️
- บันทึกกระบวนการของโครงการที่พวกเขามีส่วนร่วม
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเป็นกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง ทั้งสมาชิกทีมภายในและพันธมิตรภายนอก ที่มีความสนใจซึ่งได้รับผลกระทบจากผลลัพธ์ของโครงการในระดับที่แตกต่างกัน
จากนักลงทุนและผู้จัดหาวัตถุดิบไปจนถึงลูกค้าและพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ. บางส่วนของความรับผิดชอบเหล่านี้ได้แก่:
- การจัดหาทรัพยากรสำหรับการดำเนินโครงการ
- การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของโครงการ
- การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ
- การระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ และพัฒนากลยุทธ์การแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง
4. ผู้สนับสนุนโครงการ
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญผู้สนับสนุนโครงการมักจะ ให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
ความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่:
- การรับประกันว่าโครงการมีทรัพยากรบุคคล วัสดุ และเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ
- การประเมินความก้าวหน้าและสถานะของโครงการ
- ปรับและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมดในงบประมาณโครงการ
- ให้การสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
5. เจ้าของโครงการ
โดยทั่วไป เจ้าของโครงการคือผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
ไม่เหมือนกับผู้จัดการโครงการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เจ้าของโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การปรับผลลัพธ์ทางธุรกิจของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ตัวอย่างเช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงในความชอบของผู้บริโภคที่อาจส่งผลกระทบต่อวิธีการที่โครงการสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบในการระบุและสื่อสารการพัฒนาดังกล่าว
เจ้าของโครงการร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อดูแลการดำเนินการต่าง ๆ เช่นการปรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนโครงการเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามแผนงานเหล่านี้
ความรับผิดชอบบางประการของเจ้าของโครงการ ได้แก่:
- ร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการบรรลุผลตามกำหนดเวลาและภายในงบประมาณ
- ร่วมมือกับผู้สนับสนุนโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินโครงการ
- การได้รับการสนับสนุนและการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร
ต่างจากผู้สนับสนุนโครงการซึ่งมุ่งเน้นไปที่โครงการเฉพาะราย ผู้สนับสนุนระดับบริหารมักจะเป็น ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลโครงการหลายโครงการ หน้าที่หลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- การตัดสินใจขั้นสุดท้ายทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
- กำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการต่าง ๆ ภายในองค์กร
- ติดตามกิจกรรมทั้งหมดในวงจรชีวิตของโครงการและให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการโครงการ
- การทำให้แน่ใจว่าโครงการขององค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจโดยรวม
7. ผู้นำโครงการ
ผู้นำโครงการได้รับความไว้วางใจให้ เป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมโครงการ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร พวกเขาทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
พวกเขารับผิดชอบ:
- พัฒนากลยุทธ์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของทีมโครงการ
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมภายในทีมโครงการ
- การแก้ไขข้อขัดแย้งและความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่สมาชิกทีมโครงการ
- แจ้งผู้สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับความท้าทายที่ทีมเผชิญซึ่งต้องการคำแนะนำหรือทรัพยากรเพิ่มเติม
8. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
ขอบเขตของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือปัจจัยภายนอก นักวิเคราะห์ธุรกิจมีหน้าที่ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ประเมินผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ และพิจารณาความเป็นไปได้ก่อนการนำไปปฏิบัติ
หน้าที่หลักของพวกเขาในองค์กรประกอบด้วย:
- ช่วยเหลือในการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- การรับรองความสอดคล้องของผลลัพธ์โครงการกับความต้องการทางธุรกิจ
- ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอทั้งหมด
- วิเคราะห์และจัดทำเอกสารข้อกำหนดของโครงการ 📄
9. คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทีมข้ามสายงานต่างๆ ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ดูแลวงจรชีวิตของโครงการ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก พวกเขามุ่งมั่นที่จะกำหนดรูปแบบโครงการให้ประสบความสำเร็จโดยให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และทิศทาง
ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาบางส่วน ได้แก่:
- ให้คำปรึกษาแก่ทีมโครงการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรโครงการที่มีจำกัด
- การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของโครงการ ซึ่งสามารถใช้ในการวัดความสำเร็จของโครงการได้ 📊
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคต
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่สำคัญระหว่างการดำเนินโครงการ
10. ผู้ประสานงานโครงการ
แทนที่จะจัดการกับภาพรวมใหญ่เหมือนผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ มุ่งเน้นไปที่งานด้านการบริหารเป็นหลัก เช่น การติดตามกิจกรรมประจำวันของโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการมักต้องการประสบการณ์การวางแผนและการดำเนินโครงการน้อยกว่า และโดยทั่วไปจะเรียนหลักสูตรการจัดการโครงการน้อยกว่าผู้จัดการโครงการ
ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาบางส่วน ได้แก่:
- การตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมโครงการทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลงานที่ต้องส่งมอบของตน
- การติดตามกรอบเวลาของโครงการ ⏲️
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารโครงการทั้งหมด รวมถึงรายงานการประชุมและรายงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้สะดวกเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
11. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SMEs)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้หรือทักษะเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเพื่อตอบสนองความต้องการทางเทคนิคของโครงการ
พวกเขารับผิดชอบ:
- ให้ข้อมูลความรู้เฉพาะทางและข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมโครงการ
- ระบุปัญหาทางเทคนิคที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
- การทำให้โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้โครงการดำเนินการอย่างถูกต้อง
12. ผู้จัดการทรัพยากร
ผู้จัดการทรัพยากรวางแผนอย่างละเอียดและจัดสรรทรัพยากรของโครงการภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ
พวกเขารับผิดชอบ:
- การประมาณการความต้องการทรัพยากรของโครงการ
- การวางแผนกลยุทธ์เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดของโครงการ
- ช่วยในการจัดทำงบประมาณโครงการ
- ติดตามการใช้จ่ายของโครงการและดำเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการใช้งบประมาณเกิน
- การประเมินการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
13. ผู้อำนวยการโครงการ
ไม่เหมือนผู้จัดการโครงการที่มุ่งเน้นไปที่โครงการเดียว ผู้อำนวยการโครงการ บริหารจัดการหลายโครงการ ในองค์กรพร้อมกันและตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลักดันให้โครงการเหล่านั้นก้าวหน้า
ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาบางส่วน ได้แก่:
- การประกันการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมระหว่างโครงการต่าง ๆ
- พัฒนากลยุทธ์การบริหารโครงการเพื่อให้โครงการของบริษัทดำเนินไปตามแผน
- การรับประกันว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ 💸
- ระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการขัดขวางการดำเนินโครงการ
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของโครงการภายใต้เขตอำนาจของพวกเขา
14. ที่ปรึกษาการจัดการโครงการ
ที่ปรึกษาการจัดการโครงการเป็นทรัพยากรภายนอกที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ให้การสนับสนุนเฉพาะทางแก่หน่วยงานในช่วงเวลาที่กำหนด พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและวางกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ
ความรับผิดชอบหลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- การระบุความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารโครงการ
- แนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้โครงการดำเนินการเสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
- ช่วยเหลือองค์กรในการคิดค้นกลยุทธ์โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเขา
15. ผู้จัดการความเสี่ยง
ผู้จัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างริเริ่มเพื่อ ระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ
พวกเขารับผิดชอบ:
- การระบุความเสี่ยง, ประเมินผลกระทบ, และจัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรง
- การพัฒนาแผนและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
- การติดตามและควบคุมความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
- ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อลดภัยคุกคามและใช้ประโยชน์จากโอกาส
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ และแผนการลดความเสี่ยงที่มีอยู่
16. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการ (PMO)
สำนักงานบริหารโครงการ รับประกันความสอดคล้องในแนวทางการบริหารโครงการ โดยการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการบริหารโครงการและฝึกอบรมผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมอื่น ๆ สำนักงานบริหารโครงการ (PMO) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบริหารโครงการขององค์กรโดยดูแลการจัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการต่าง ๆ
ผู้อำนวยการ PMO เป็นผู้บริหารที่รับบทบาทสำคัญด้านการจัดการในองค์กรโดย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ PMO หน้าที่หลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- การติดตามการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดในองค์กร
- การจัดสรรทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการโครงการของบริษัท
- การจัดตั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของโครงการ (KPIs) สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ
- การทำให้แน่ใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายและ 우선итетขององค์กร
- การติดตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ PMO
17. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายงาน (Functional Manager) คือ ผู้นำของหน่วยงานหรือแผนกเฉพาะ ที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานทั้งหมดภายในหน่วยงานนั้น พวกเขามุ่งเน้นการบริหารจัดการกิจกรรมประจำวัน จัดสรรทรัพยากร และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในสายงานของตนเอง
พวกเขารับผิดชอบ:
- การรับรองว่ากิจกรรมของพื้นที่การทำงานของตนสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานขององค์กร
- การกำหนด KPI สำหรับแต่ละสายงานที่รับผิดชอบ
- การประกันการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในแผนกของตน
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการในหน้าที่ของตน
18. ผู้จัดการคุณภาพโครงการ
ผู้จัดการคุณภาพโครงการ รักษาการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและมาตรฐานการประกันคุณภาพ ทั่วทั้งโครงการในองค์กร
พวกเขารับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้:
- พัฒนาแบบแผนการควบคุมคุณภาพ, ตัวชี้วัด, และมาตรฐานสำหรับการดำเนินโครงการ
- การตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดให้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
- การระบุความเสี่ยงด้านคุณภาพและการวางกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบ
- การระบุและแก้ไขปัญหาคุณภาพและความไม่สอดคล้อง
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเข้าใจความคาดหวังด้านคุณภาพของพวกเขา
19. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้กลางที่ เชื่อมต่อทีมโครงการกับผู้จัดหาหรือผู้ขายของบริษัท
พวกเขาช่วยเหลือทีมโครงการโดย:
- ร่วมมือกับผู้จัดการโครงการเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของโครงการและระบุวัสดุ บริการ และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น
- การค้นคว้าและระบุผู้จัดหาที่มีศักยภาพ, ประเมินความสามารถ, ชื่อเสียง, และประวัติการดำเนินงานของพวกเขา
- พัฒนาและดำเนินการกระบวนการคัดเลือกผู้ขายที่โปร่งใส, คัดเลือกผู้จัดหาที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมต่อไป
- การเจรจาสัญญากับผู้จัดหาที่เลือกไว้เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเกี่ยวกับราคา คุณภาพ ตารางการจัดส่ง และเงื่อนไขการชำระเงิน
- การจัดการสัญญาตลอดโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ 📃
20. คณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (CCB)
คณะกรรมการควบคุมการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ จัดการกับความท้าทายและโอกาสที่ไม่คาดคิด ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
พวกเขารับผิดชอบ:
- ประเมินและจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เสนอทั้งหมดเพื่อกำหนดผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
- การประเมินความเป็นไปได้ในการนำการเปลี่ยนแปลงที่เสนอไปใช้
- การอนุมัติหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในโครงการ
- บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง การประเมินผล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
วิธีการนำบทบาทโครงการไปใช้ใน 4 ขั้นตอน
ตอนนี้เราได้ระบุบทบาทสำคัญของโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้การดำเนินการของพวกเขามีความสำเร็จในองค์กรของคุณ นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเข้ามาช่วยเหลือ
ClickUpเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการและการดำเนินงานของบทบาทโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์บางประการของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp ได้แก่:
- บทบาท, สิทธิ์, และระดับการเข้าถึงที่สามารถปรับแต่งได้ตามบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีมโครงการ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในเวลาจริง
- แม่แบบการจัดการโครงการที่มีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ออกแบบมาเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp คุณสามารถนำไปใช้และจัดการบทบาทของโครงการได้อย่างราบรื่นโดยใช้ขั้นตอนสี่ขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของโครงการ
ขั้นตอนแรกในการนำบทบาทของโครงการไปใช้คือการกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน โดยอิงตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ ความชัดเจนนี้ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบ เนื่องจากสมาชิกทุกคนในทีมโครงการจะทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง
เพื่อให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้นลองใช้เทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบที่เตรียมไว้แล้ว ในขณะที่มีตัวเลือกมากมาย เราขอแนะนำเทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp
เอกสารที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณสามารถระบุองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์และเป้าหมาย บทบาทของโครงการ และความรับผิดชอบ โดยใช้ สี่หัวข้อย่อยหลัก:
- ชื่อโครงการ: ที่นี่ ผู้ใช้สามารถระบุชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของโครงการได้ ส่วนนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้อำนวยการโครงการ ซึ่งดูแลโครงการหลายโครงการ
- พบกับทีมงาน: ในส่วนนี้ ผู้ใช้สามารถแสดงรายการบทบาทในองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่เจ้าของโครงการไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและงานของแต่ละตำแหน่ง
- กรอบเวลาของโครงการ: ผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้จัดการโครงการ สามารถใช้ส่วนนี้เพื่อกำหนดกรอบเวลาสำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการคาดการณ์ของโครงการอย่างครบถ้วน
- งบประมาณและทรัพยากร: ส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุรายละเอียดความต้องการทางการเงินและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินโครงการ
เมื่อคุณปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของโครงการแล้ว คุณสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน และสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สำหรับเอกสารนี้ คุณสามารถส่งลิงก์นี้ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของ ClickUpได้โดยตรง—ClickUp Chat
ขั้นตอนที่ 2: มอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกในทีม
ขั้นตอนสำคัญลำดับที่สองในการดำเนินการบทบาทโครงการคือการมอบหมายบทบาทและงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม เพื่อเริ่มต้นกระบวนการนี้สร้าง Workspace ใหม่บน ClickUp และเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วม
คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนได้ โดยมอบสิทธิ์และการอนุญาตเฉพาะตามความรับผิดชอบของพวกเขา บทบาทบางบทบาทที่มีให้ใน ClickUp ได้แก่:
- เจ้าของ: เจ้าของคือบุคคลที่จัดตั้งและกำหนดค่า Workspace ในกรณีส่วนใหญ่ เจ้าของจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้สนับสนุนโครงการ
- ผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบคือผู้ใช้ที่ดูแลและจัดการ Workspace ที่สร้างโดยเจ้าของ พวกเขาสามารถมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้รายอื่นเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารโครงการและงานต่างๆ ภายใน Workspace โดยทั่วไปแล้ว บทบาทนี้จะมอบหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้นำโครงการหรือผู้จัดการฝ่ายงาน
- สมาชิก: สมาชิกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร มีสิทธิ์ในการสร้างโฟลเดอร์ รายการ และเอกสารภายใน Workspace สามารถแชร์เอกสารกับผู้ใช้รายอื่นเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- ผู้เยี่ยมชม: ผู้เยี่ยมชมมักเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ผู้รับเหมา ซึ่งได้รับสิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัด พวกเขาสามารถดูรายการงานที่แชร์กับพวกเขาโดยเจ้าของ ผู้ดูแลระบบ หรือสมาชิกเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดความสัมพันธ์ของบทบาท
การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นความท้าทายที่สำคัญในการบริหารโครงการ ลองพิจารณาสถานการณ์ที่ผู้จัดการฝ่ายงานต้องการทรัพยากรจากผู้จัดการทรัพยากรสำหรับพื้นที่งานของตน หากไม่มีความชัดเจนว่าควรติดต่อใคร (และมีการกำหนดความสัมพันธ์ในบทบาทหน้าที่ไว้แล้ว) จะเกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็นขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ
เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวบริษัทมักใช้แม่แบบแผนผังองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบว่าจะติดต่อใครในสถานการณ์เฉพาะ ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยแม่แบบแผนผังองค์กรของ ClickUp
เพื่อเริ่มต้น ให้เพิ่มเทมเพลตไปยัง Workspace ของคุณ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบทั้งหมดภายในองค์กร
หากคุณได้สร้างและปรับแต่งเทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp เรียบร้อยแล้ว กระบวนการรวบรวมข้อมูลจะง่ายขึ้นมาก เนื่องจากเอกสารมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่แล้ว
ต่อไป คุณจะต้องปรับแต่งแม่แบบแผนผังองค์กร แม่แบบนี้มีClickUp Whiteboardที่คุณสามารถแทรกรูปร่างต่างๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปร่างเหล่านี้รวมถึงชื่อสมาชิกทีมโครงการ ตำแหน่งงาน ข้อมูลติดต่อ และความรับผิดชอบเฉพาะ
ใช้เส้นเชื่อมเพื่อเชื่อมโยงรูปร่างและแสดงความสัมพันธ์ในการรายงาน ระหว่างบทบาทเหล่านี้ เมื่อเวลาผ่านไปและมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตแผนภูมิได้โดยเพิ่มหรือลบรูปร่างเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหรือบุคลากร
ขั้นตอนที่ 4: การติดตามบทบาทของโครงการ
การดำเนินบทบาทของโครงการให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการติดตามความรับผิดชอบและงานต่างๆ อย่างขยันขันแข็ง โดยทั่วไป ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้นำในการดำเนินการนี้โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp ตัวอย่างเช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดกรอบเวลาของโครงการและกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานได้ การแสดงผลในรูปแบบกราฟิกนี้ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
มุมมองอื่นๆ ของ ClickUp ได้แก่:
- มุมมองรายการ: รูปแบบการดูที่ตรงไปตรงมาที่สุดซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม ลบ และจัดลำดับงานใหม่ในรายการได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองบอร์ด: หากคุณต้องการการแสดงผลงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มุมมองนี้เหมาะอย่างยิ่ง เพราะจะแสดงงานแต่ละรายการเป็นบัตรบนกระดานสไตล์คัมบัง
- มุมมองปฏิทิน: มุมมองแบบไทม์ไลน์ของงานต่าง ๆ แสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมวันที่ครบกำหนด เหมาะสำหรับการจัดการกำหนดส่งงานและการวางแผนเนื้อหา
การเปลี่ยนแปลงการบริหารบทบาทโครงการด้วย ClickUp
ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่ประสานกันของบุคคลที่รับบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน การกำหนดบทบาทที่ชัดเจนช่วยลดความเสี่ยงของความสับสน ชี้แจงช่องทางการสื่อสาร และส่งเสริมความรับผิดชอบ
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแผนผังองค์กรที่ปรับแต่งได้, แม่แบบการกำหนดบทบาท, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมายสมัครวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการบทบาทของคุณและรับรองการดำเนินโครงการที่ราบรื่น! ⭐