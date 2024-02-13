การระบุความเสี่ยงในการบริหารโครงการ: กลยุทธ์และตัวอย่างที่เป็นประโยชน์

การดำเนินธุรกิจหรือโครงการอาจเป็นการผจญภัยอย่างเต็มรูปแบบ แม้ว่าจะไม่เหมือนการดำน้ำลึกหรือการร่อนร่มบิน แต่คุณมักจะพบว่าตัวเองถูกกดดันให้ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ แล้วคุณจะทำอย่างไร—ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นหรือเสี่ยงอย่างมีการคำนวณ? 😅
ทุกวันนี้ ผู้จัดการโครงการทุกคนจะบอกคุณได้ว่าการตัดสินใจที่อิงจากการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ดีนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้มากเพียงใด คุณอาจต้องเผชิญกับการดำเนินงานที่ล้มเหลว กำไรที่ลดลง ชื่อเสียงที่เสียหาย หรือแม้แต่ความล้มเหลวของโครงการโดยสิ้นเชิง
โชคดีที่การติดตามภัยคุกคามและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจใด ๆ ก็ตามนั้นสามารถทำได้ง่ายผ่านกระบวนการ การระบุความเสี่ยงของโครงการ ที่ได้รับการจัดตั้งไว้เป็นอย่างดี นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งจึงรวมการระบุความเสี่ยงอย่างละเอียดไว้ในกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงของตน ไม่ว่าขนาด ระดับ หรืออุตสาหกรรมของธุรกิจนั้น ๆ จะเป็นอย่างไร
ในบล็อกนี้ เราจะ เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการระบุความเสี่ยงที่ทีมโครงการต้องดำเนินการ โดยจะสำรวจ:
- แนวคิดพื้นฐานภายในวงจรชีวิตของการระบุความเสี่ยง
- ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการระบุความเสี่ยง
- กลยุทธ์และตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ในการระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงและบทบาทในการบริหารความเสี่ยง
พวกเราส่วนใหญ่พยายามระบุความเสี่ยงใหม่ ๆ ทั้งในธุรกิจและชีวิตประจำวันโดยสัญชาตญาณ ตัวอย่างเช่น นักร่อนร่มจะประเมินปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศและสภาพของอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อวางแผนให้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ คำว่า การระบุความเสี่ยง มีจุดประสงค์เพียงเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นระบบมากขึ้นในการบริหารโครงการ
การระบุความเสี่ยงช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผนสำหรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด และ เหตุการณ์นกฟลามิงโก้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบได้ ผลกระทบอาจเกิดขึ้นในแง่ของความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน, ความสามารถในการทำกำไร, และชื่อเสียง ดังนั้นการดำเนินการจึงครอบคลุมถึงการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากทุกมุมมองเหล่านี้อย่างละเอียด
การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการมาตรฐานที่เริ่มต้นการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจหรือโครงการ นี่คือสี่ขั้นตอนภายในแผนการจัดการความเสี่ยงทั่วไป:
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพสำหรับความเสี่ยงที่ระบุ
- จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรง—ยอมรับ, ลดผลกระทบ, โอนความเสี่ยง, หรือหลีกเลี่ยง
- ติดตามและรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การรักษา
วงจรการระบุความเสี่ยงมาตรฐานเป็นอย่างไร?
ตามสถาบันการจัดการโครงการ วงจรชีวิตของการระบุความเสี่ยงควรประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- การระบุ แม่แบบ หรือ คำชี้แจงความเสี่ยง เพื่อกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ครอบคลุมคำว่า "ความเสี่ยง"
- การระบุความเสี่ยงเบื้องต้นตามแบบฟอร์ม
- การระบุรายละเอียดของแต่ละความเสี่ยงในแง่ของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- การตรวจสอบความเสี่ยงตามขอบเขตของโครงการและปัจจัยภายนอก
- การนำเสนอสรุปความเสี่ยงโดยรวมผ่านแผนผังขั้นตอน, ตารางความเสี่ยง, หรือแผนภาพอื่น ๆ
จากผลการวิจัยขั้นสุดท้ายกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเช่นการวางแผนสำรองและการป้องกันความเสี่ยงจะถูกนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่สำคัญ
แม้ว่าผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคำแถลงความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยงของพวกเขาควรมีลักษณะอย่างไร แต่ก็มีแม่แบบการประเมินความเสี่ยงหลายแบบที่สามารถช่วยเร่งกระบวนการ ได้
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตไวท์บอร์ดวิเคราะห์ความเสี่ยงของ ClickUpสามารถมอบความชัดเจนที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับวงจรการระบุความเสี่ยงทั้งหมดของคุณ มาพร้อมกับแผนที่ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมรหัสสี ซึ่งคุณสามารถและทีมโครงการของคุณสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและบันทึกความน่าจะเป็นและความรุนแรงของความเสี่ยงได้ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถใช้ร่วมกับเครื่องคำนวณการประเมินความเสี่ยงฟรีของ ClickUpเพื่อกำหนดคะแนนที่สอดคล้องกันตามความน่าจะเป็นและผลกระทบก่อนที่จะสรุปทะเบียนความเสี่ยงของคุณ
โปรดทราบว่าข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณควรครอบคลุมอย่างกว้างขวาง โดยในอุดมคติควรนำเสนอภาพรวมแบบ 360 องศาของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เช่น:
- การดำเนินงานภายใน, กระบวนการทำงาน, และขั้นตอน
- แนวโน้มตลาด
- นวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคู่แข่ง
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ระบุได้คือ ความเสี่ยงเชิงลบ คือ ความเสี่ยง (เช่น การขาดแคลนทรัพยากร) ที่สามารถสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการบางคนยังใช้คำว่า ความเสี่ยงเชิงบวก เพื่อระบุโอกาส คือ ความเสี่ยง (เช่น การส่งมอบโครงการก่อนกำหนด) ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์เพื่อผลดีของคุณได้
เหตุใดการระบุความเสี่ยงของโครงการจึงมีความสำคัญ ข้อดีหลัก
นอกเหนือจากการระบุจุดอ่อนทางธุรกิจอย่างทันท่วงทีแล้ว การระบุความเสี่ยงยังมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญดังต่อไปนี้:
- การตัดสินใจที่เฉียบคมยิ่งขึ้น: การกระทำเกิดจากการรับรู้ข้อมูล การตระหนักถึงความเสี่ยงของโครงการช่วยให้คุณมีอำนาจต่อรองที่ดีขึ้นในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- การจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคาม: เนื่องจากการระบุความเสี่ยงของโครงการช่วยวัดเหตุการณ์ความเสี่ยงแต่ละอย่าง จึงทำให้การจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นง่ายขึ้นตามลำดับความน่าจะเป็นหรือความรุนแรง
- การจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น: ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างมีกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น คุณไม่ทุ่มเททรัพยากรให้กับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: ในอุตสาหกรรมเช่นการเงินและการดูแลสุขภาพ การระบุความเสี่ยงมักเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
9 กลยุทธ์การระบุความเสี่ยงเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจและโครงการ
มีกลยุทธ์และเทคนิคหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ เราจะสำรวจวิธีการระบุความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพเก้าวิธีในส่วนต่อไปนี้
โบนัส: การระบุและจัดการความเสี่ยงจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราจะแนะนำเทมเพลตและฟังก์ชันบางอย่างภายในClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด เพื่อช่วยให้คุณนำกลยุทธ์การตรวจจับความเสี่ยงไปใช้ด้วยความแม่นยำเพิ่มเติม
1. การทบทวนเอกสารอย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงของโครงการมักเกิดขึ้นเนื่องจากเอกสารที่ไม่สอดคล้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้ทีมของคุณติดขัดในขั้นตอนต่อไปได้ แนวทางที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบเอกสารของคุณอย่างละเอียดเพื่อค้นหาการอ้างอิงที่ไม่ตรงกัน แผนผังกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ ข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจนหรือล้าสมัย ข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา และการประมาณการที่ไม่ถูกต้อง
เอกสารที่คุณอาจต้องการตรวจสอบประกอบด้วย:
- แผนโครงการ
- เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
- วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขต และข้อความแสดงคุณค่า
- ประมาณการค่าใช้จ่าย
- โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
คุณสามารถเก็บข้อมูลโครงการและคำชี้แจงความเสี่ยงของคุณไว้ในที่เดียวได้แล้ว—ClickUp Docs สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของเอกสารโครงการ, กำหนดเวลา, และ SOPs เชื่อมต่อรายการทรัพยากรของคุณหรือสร้างแท็กเพื่อให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่าย คุณยังสามารถใช้ClickUp AIเพื่อสร้างเอกสารโครงการที่ปราศจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้อีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp Docs เป็นมิตรกับการทำงานร่วมกันใช้เครื่องมือแชท,ความคิดเห็น,การกล่าวถึง,และการตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ในตัวระหว่างการตรวจสอบความเสี่ยงเพื่อระบุความไม่สอดคล้องให้กับผู้จัดการโครงการหรือเจ้าของความเสี่ยงได้โดยตรง
2. การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOTเป็นเทคนิคการระบุและแผนที่ความเสี่ยงที่ธุรกิจทั่วโลกนิยมใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และ ภัยคุกคาม ในธุรกิจของคุณ.
จุดอ่อน และ ภัยคุกคาม ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงเชิงลบที่ทำให้ธุรกิจของคุณเปราะบาง; โอกาส หมายถึงความเสี่ยงเชิงบวก ในขณะที่ จุดแข็ง หมายถึงศักยภาพที่ธุรกิจของคุณสามารถใช้เพื่อต่อสู้กับความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสได้
คุณสามารถทำแบบฝึกหัดนี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้แม่แบบการวิเคราะห์ SWOTต่างๆ บน ClickUp ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ โครงการส่วนบุคคล และกรณีการใช้งานอื่นๆ ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเราได้แก่:
หากคุณเป็นผู้ชื่นชอบการสร้างภาพข้อมูลคุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของคุณ
กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทีมต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เพียงแค่ให้ทีมบริหารความเสี่ยงของคุณเข้าร่วม ก็สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น สติ๊กเกอร์โน้ต, ตัวเชื่อมต่อ, ปากกาเน้นข้อความ, และรูปร่างต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงการในบริบทที่เหมาะสมได้ 🧐
3. การระดมความคิด
อีกวิธีหนึ่งในการระบุความเสี่ยงในความพยายามใด ๆ คือการระดมความคิดกับทีมของคุณ มันช่วยให้เพื่อนร่วมงานจากแผนกต่าง ๆ มารวมตัวกัน ทบทวนโครงการจากมุมมองเฉพาะของพวกเขา และค้นพบความเสี่ยงที่ไม่เคยทราบมาก่อน 🧠
มีเทคนิคการระดมความคิดหลายวิธีที่สามารถช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การคิดแบบแผนผัง เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์นี้ เนื่องจากไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่พบบ่อยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเหล่านั้นได้อีกด้วย
คุณสามารถเริ่มสร้างแผนผังความคิดด้วยClickUp ได้ภายในไม่กี่วินาที เพียงไปที่Mind Maps เชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วม และใช้ความรู้ร่วมกันเพื่อวางแผนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจุดเชื่อมโยงสำหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปรับแต่งแผนผังด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย
เครือข่ายภาพช่วยให้คุณคาดการณ์ได้ว่าปัจจัยเสี่ยงหนึ่งสามารถขยายตัวกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ได้หรือไม่เมื่อการระดมความคิดเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกแผนผังความคิดไว้ใน Workspace ของโครงการและนำกลับมาใช้สำหรับการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
หากคุณต้องการตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากหลายมุมมอง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในโครงการ เช่น ลูกค้า ผู้ใช้งานปลายทาง พนักงานปฏิบัติการ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์ จะให้ผลลัพธ์ที่ดี สิ่งนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ในอุดมคติ คุณสามารถตรวจพบความเสี่ยงของโครงการผ่านการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีโครงสร้างดี—ควรเลือกการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นมากขึ้น หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อติดต่อพวกเขาผ่านแบบสอบถามที่ละเอียดซึ่งเฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์หรือโครงการของคุณ
5. การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว คุณยังสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงในโครงการของคุณได้อีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ตรงมาหลายปี ซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ พวกเขาสามารถตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งมักเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพและเจ้าของธุรกิจใหม่มักมองข้าม
วิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการใด ๆ คือการใช้ เทคนิคเดลฟี ซึ่งเป็นวิธีการที่ประกอบด้วยหลายรอบของการทำแบบสอบถามกับคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการบรรลุฉันทามติที่ปราศจากอคติส่วนบุคคล
6. การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ในขณะที่วิธีการตรวจจับความเสี่ยงส่วนใหญ่เชื่อมโยงความเสี่ยงกับผลกระทบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงจะทำในทางตรงกันข้าม ที่นี่ คุณ ต้องระบุผลกระทบ (ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์) ก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปยังปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดผลกระทบนั้น
ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างละเอียด — เช่น ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์คือโครงการล่าช้า ในกรณีนี้ คุณจะแสดงตารางเวลาของโครงการเพื่อค้นหาปัญหา เช่น การพึ่งพาที่ไม่ได้จัดการหรือการสั่งซื้อวัสดุที่พลาดไปซึ่งทำให้กำหนดเวลาล่าช้า
เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ ClickUpเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเปิดเผยและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ ช่วยในการจัดหมวดหมู่ปัญหาเป็น ทำไม จนกว่าจะถึง วิธีแก้ไขที่ประสบความสำเร็จ ทั้งหมดถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อยในฟิลด์ที่กำหนดเอง
แต่หากคุณยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนตารางเวลาโครงการของคุณ คุณจะมีเวลาที่กระตือรือร้นมากขึ้นในการระบุความเสี่ยงด้วยClickUp DependenciesและGantt Charts คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างงานที่เชื่อมโยงกันได้ในไม่กี่คลิก และมองเห็นทั้งหมดได้ในมุมมอง Gantt Chart
ผลลัพธ์ที่ได้คือไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามจุดติดขัดในกระบวนการหรือปัญหาการส่งมอบจากภายนอกได้อย่างง่ายดาย คุณจำเป็นต้องรองรับความเสี่ยงใหม่หรือไม่? คุณสามารถสร้างการพึ่งพาใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง และตารางเวลาที่เหลือจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
7. การวิเคราะห์สมมติฐาน
แต่ละโครงการถูกสร้างขึ้นบนสมมติฐานบางประการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ ระยะเวลาที่ประมาณการไว้ของโครงการ ความพร้อมของสมาชิกในทีม และระยะเวลาการจัดส่งวัตถุดิบ ความเป็นไปได้ที่สมมติฐานเหล่านี้จะผิดพลาดคือความเสี่ยง 🫠
สำหรับการวิเคราะห์สมมติฐาน ให้พยายามระบุสมมติฐานทั้งหมดในแผนโครงการของคุณและขอบเขตของการเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น คุณสมมติว่าการจัดหาวัตถุดิบจะมาถึงในวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่หากไม่มีการจัดส่งตรงเวลา สินค้าคงคลังสำรองของคุณจะเพียงพอเพียงสามวันเท่านั้น หากการจัดส่งล่าช้ากว่าสามวัน กระบวนการผลิตของคุณจะถูกขัดขวาง ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการทางเลือกอื่น
คำถามคือ คุณจะติดตามสมมติฐานทั้งหมดในธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
โชคดีที่ด้วยClickUp Automations คุณสามารถติดตั้งระบบติดตามสำหรับสมมติฐานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายใช้เพื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด เพียงแค่กำหนดเหตุการณ์ทริกเกอร์และการดำเนินการที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น เพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการติดตามสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของทีม คุณสามารถทำได้ดังนี้:
- กำหนดจำนวนการไม่พร้อมใช้งานเป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้น สมมติว่าคุณตั้งค่าการกระตุ้นเมื่อสมาชิกในทีมของคุณสามคนไม่พร้อมใช้งานในเวลาเดียวกัน
- ระบุการดำเนินการ ซึ่งในกรณีนี้อาจเป็นการแสดงการแจ้งเตือนใน ClickUp Workspace ของคุณ—การแจ้งเตือนนี้จะช่วยให้คุณดำเนินการได้ทันเวลาเพื่อป้องกันการล่าช้า
8. การวิเคราะห์แบบมอนติคาร์โล
การวิเคราะห์แบบมอนติคาร์โลเป็นการวัดความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ความเสี่ยงผ่านการจำลองสถานการณ์ คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาบนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์— โปรแกรมนี้จะทำการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ตามตัวแปรนำเข้าและตัวแปรผลลัพธ์เพื่อทำนายความเป็นไปได้ของแต่ละความเสี่ยง
วิธีที่ง่ายที่สุดในการดำเนินการวิเคราะห์นี้คือการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์หรือเครื่องมือระบุความเสี่ยงที่คล้ายกัน เมื่อคุณพบความเสี่ยงที่ตรวจพบแล้ว คุณสามารถนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp และแสดงผลรายงานบนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ผ่านตัวเลือกต่างๆ เช่น การ์ดและกราฟ
9. ระบุความเสี่ยงด้วยทะเบียนความเสี่ยง
ทะเบียนความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มันช่วยให้คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ผลกระทบ ความเป็นไปได้ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น เจ้าของความเสี่ยง แหล่งที่มา และการจัดอันดับ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการวางแผนความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับการดำเนินการในอนาคต
ClickUpมีเทมเพลตรายงานความเสี่ยงตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อน เพื่อรองรับโครงการทุกประเภท หากคุณต้องการบันทึกความเสี่ยงในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเทมเพลตรายงานความเสี่ยงของ ClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
หากคุณต้องการเทมเพลตที่ครอบคลุมแผนการจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างละเอียดมากขึ้น คุณจะชื่นชอบเทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับการจัดการโครงการของ ClickUp ส่วนของทะเบียนความเสี่ยงมีเซลล์ที่แสดงด้วยสีเพื่อบันทึกผลกระทบ ความเป็นไปได้ และการจัดอันดับของแต่ละความเสี่ยง รวมถึงคอลัมน์ที่กำหนดไว้เพื่อบันทึกผลกระทบทางการเงินที่คาดการณ์ไว้
ตัวอย่างของการระบุความเสี่ยง
เสริมสร้างความรู้ของคุณด้วยการสำรวจตัวอย่างสถานการณ์จำลองที่แข็งแกร่งสามตัวอย่างเกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงด้านล่างนี้
1. ตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจได้รับโครงการแรกในการสร้างแอปพลิเคชันเกมสำหรับผู้บริโภค โครงการที่มีแนวโน้มดีนี้สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก แต่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นตลาดเฉพาะทางใหม่สำหรับบริษัท
ที่นี่ ผู้จัดการโครงการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับสมาชิกในทีม และจัดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากการประเมินอย่างเพียงพอแล้ว พวกเขาจะระบุความเสี่ยงหลักดังต่อไปนี้:
- การประมาณการระยะเวลาของโครงการอย่างไม่ชัดเจน
- การขาดพนักงานหลักในช่วงเวลาสำคัญนำไปสู่การไม่แก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ
- ขอบเขตโครงการที่ขยายตัว(การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวัตถุประสงค์ของโครงการและข้อกำหนดในการส่งมอบ)
- ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของผู้ใช้ปลายทาง
ทีมโครงการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงเพื่อระบุแนวทางแก้ไขสำหรับแต่ละความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการ:
- สรุปขอบเขตและกำหนดเวลาของโครงการ
- ออกแบบกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวบนClickUp เพื่อรองรับความไม่พร้อมของทีม
- เริ่มต้นใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpพร้อมระบบอัตโนมัติในตัวและแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กำหนดเอง ช่วยให้ทีมโครงการสามารถทำงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
2. ตัวอย่างกระบวนการผลิตสินค้า
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเพิ่งสรุปหนึ่งในไตรมาสที่มีกำไรมากที่สุดของบริษัท แม้ว่าธุรกิจจะดำเนินไปได้ดี แต่บริษัทก็ประสบกับความปั่นป่วนในกระบวนการผลิตเช่นกัน ดังนั้นผู้จัดการความเสี่ยงจึงต้องเริ่มทำงาน
ผู้จัดการทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาการจัดการเพื่อระบุความเสี่ยงทางธุรกิจต่อไปนี้ที่อาจกระทบต่อผลกำไรของบริษัท:
- ความล่าช้าในการจัดหาวัตถุดิบ
- การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาส่วนประกอบสำคัญ
- เครื่องจักรที่เสื่อมค่าแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
- การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้น
ผู้จัดการความเสี่ยงติดต่อผู้จัดการการปฏิบัติการเพื่อระบุแหล่งความเสี่ยงที่แท้จริง การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่นี่อาจรวมถึง:
- การเจรจาต่อรองกับผู้จัดหา
- การเปลี่ยนเครื่องจักร
- มาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์และมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ที่แข็งแกร่งขึ้น
3. ตัวอย่างโครงการก่อสร้าง
บริษัทได้รับสัญญาในการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยอพาร์ตเมนต์มากกว่า 100 ยูนิต เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ผู้จัดการจึงใช้วิธีการระบุความเสี่ยงที่หลากหลายเพื่อระบุความเสี่ยงทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนเริ่มงานก่อสร้างในสถานที่ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:
- ความล่าช้าในการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
- งบประมาณเกินเนื่องจากแรงงานหยุดงาน
- ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงผิดสัญญา
- อันตรายจากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานผิดปกติของเครื่องขุดร่อง
ผู้จัดการโครงการวางแผนทางเลือกเพื่อลดระดับความเสี่ยงสำหรับแต่ละรายการ ทีมงานสามารถกำจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ในระหว่างการทำงาน และยึดตามงบประมาณไว้ได้เมื่อโครงการดำเนินไป เนื่องจากแผนทางเลือกที่ได้รับการปรับปรุงและมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ปัญหาที่พบบ่อยในการระบุความเสี่ยงและวิธีแก้ไข
เพื่อให้กระบวนการระบุความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คุณต้องระวังประเด็นต่อไปนี้:
การพึ่งพาความเสี่ยงที่ล้าสมัย
โครงการจำนวนมากล้มเหลวเนื่องจากผู้จัดการพึ่งพาเพียงการประเมินความเสี่ยงโดยรวมที่ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเท่านั้น ในความเป็นจริง พารามิเตอร์ความเสี่ยงมักจะเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของตลาดและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงระดับโลก เช่นISO 31000 คุณต้องทบทวนความเสี่ยงที่ระบุไว้อย่างสม่ำเสมอและปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม
การติดตามความรุนแรงของความเสี่ยงไม่ดี
ผลการระบุความเสี่ยงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ความเสี่ยงแต่ละรายการในแง่ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนั่นคือจุดที่ผู้จัดการโครงการหลายคนหลงทาง พวกเขาไม่สามารถประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่บกพร่อง
วิธีแก้ไขที่นี่คือ ระบุปัจจัยเสี่ยงแต่ละอย่างด้วยตัวชี้วัดที่สามารถตรวจจับและวัดได้อย่างน้อยหนึ่งตัว ซึ่งสามารถใช้เพื่อประเมินความรุนแรงของมันได้ ตัวอย่างเช่น:
- สำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้อาจเป็นส่วนแบ่งตลาดหรืออัตราการยอมรับของเทคโนโลยี
- สำหรับความเสี่ยงในกระบวนการภายในที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ ตัวชี้วัดอาจเป็นระดับประสิทธิภาพการทำงานที่ติดตามผ่านใบลงเวลาของทีมโครงการ
ข้อผิดพลาดของมนุษย์ในระหว่างกระบวนการระบุความเสี่ยงของโครงการ
สุดท้ายนี้ ความผิดพลาดของมนุษย์อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการวิเคราะห์ภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก สมาชิกในทีมอาจมองข้ามปัจจัยเสี่ยง บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง ประเมินความเสี่ยงสูงหรือต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากำลังยุ่งกับงานอื่นอยู่ด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือมอบหมายทีมเฉพาะ เพื่อดูแลกระบวนการระบุความเสี่ยงด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคุณด้วย ClickUp
การระบุความเสี่ยงเป็นรากฐานของกระบวนการบริหารความเสี่ยงใด ๆ และอย่างที่คุณเห็นแล้วว่า มันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวางแผนอย่างรอบคอบและระดมความคิด รวมถึงเครื่องมือและแม่แบบที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด
โชคดีที่ ClickUp นำเครื่องมือและเทมเพลตที่จำเป็นมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถระบุความเสี่ยงและจัดการอย่างเป็นระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการขาดแคลนทรัพยากรหรือการวางแผนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบภาพ มันสามารถสนับสนุนคุณได้อย่างไม่มีเครื่องมือใดเทียบได้
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มการฝึกประเมินความเสี่ยงของโครงการของคุณได้ทันที! 💗