15 ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดปี 2025 | เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง

มาเริ่มต้นกันด้วย เคล็ดลับจากมืออาชีพ – ซอฟต์แวร์บริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน
ฟังเราให้จบ:
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณรู้ผลลัพธ์ระยะยาวของการตัดสินใจทุกอย่าง ก่อน ที่คุณจะตัดสินใจ? หรือทุกครั้งที่คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าจะตอบรับอย่างไร?
สถานการณ์เหล่านี้ขจัดความเสี่ยงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ และ TBH สถานการณ์เหล่านี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในความเป็นจริง62% ขององค์กรได้เผชิญกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 😳🤯
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีอยู่บ้าง—ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่ปกติของธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ที่สำคัญกว่านั้น ยังมีวิธีเตรียมตัวและจัดการกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์ทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับภารกิจนี้โดยเฉพาะ!
โชคดีที่มีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงหลายอย่างให้คุณเลือกใช้ แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์เท่ากัน
ก่อนที่คุณจะไว้วางใจอนาคตของบริษัทของคุณกับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยง แค่เพียง ตัวใดตัวหนึ่ง โปรดแน่ใจว่าคุณได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมคุณโดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องกังวลกับงานนั้น เพราะเรามีอยู่ที่นี่เพื่อคุณ 🙂💜
อ่านไปพร้อมกับเราขณะที่เราดำดิ่งสู่ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยง—ว่ามันคืออะไร, คุณสมบัติที่ต้องมี, และแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง 15 ตัวสำหรับงานนี้
ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงหรือเครื่องมือระบุความเสี่ยงจะติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมากมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรขององค์กรของคุณ และเสนอวิธีแก้ไขเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์เหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความเสี่ยงที่ทำให้งานล้มเหลวเสมอไป อาจมีระดับความรุนแรงตั้งแต่ยอดขายลดลงเล็กน้อยไปจนถึงการละเมิดข้อมูลความปลอดภัย หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เครื่องมือเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ "ต้องการ" มากกว่า "จำเป็น" เมื่อพูดถึงค่าใช้จ่าย—คุณอาจคิดว่าคุณได้ครอบคลุมเรื่องนี้แล้วด้วยการฝึกฝนทีมและระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ในความเป็นจริง การลงทุนในเครื่องมือระบุความเสี่ยงที่ดีเป็นหนึ่งในวิธีที่แนะนำมากที่สุดในการลดต้นทุนทั่วทั้งบริษัท
ลองคิดดู—หากมันช่วยทำนายหรือป้องกันแม้แต่การลดลงเล็กน้อยของยอดขายได้ แสดงว่าแพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงของคุณได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว เหมือนกับประกันสำหรับบ้าน รถยนต์ หรือชีวิตของคุณ เครื่องมือนี้อาจไม่ได้ถูกใช้งานทุกวัน แต่คุณจะรู้สึกดีใจมากที่มีมันอยู่เมื่อคุณต้องการ
แล้วซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยง ทำงานทั้งหมดนี้อย่างไรกันแน่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว ⬇️
เกณฑ์สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยง
เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าซอฟต์แวร์ใดจะเกินความคาดหวังของคุณ? ก่อนอื่น พิจารณาปัจจัยเหล่านี้:
ความต้องการขององค์กร
ความต้องการเฉพาะของคุณจะเป็นตัวกำหนดในที่สุดว่าเครื่องมือใดจะเหมาะสมกับคุณ
คุณกำลังมองหาวิธีป้องกันไม่ให้การเงินหลุดรอดไปโดยไม่ทันสังเกตอยู่หรือไม่? ในกรณีนี้ การเลือกใช้เครื่องมือที่เน้นเฉพาะความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น HIPAA อาจไม่ตอบโจทย์นักควรพิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และเป้าหมายขององค์กรที่คุณต้องการมุ่งเน้น จากนั้นจึงคัดกรองซอฟต์แวร์บริหารความเสี่ยงให้ตรงกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น ✅
สัญญาและงบประมาณ
ข่าวดี: คุณไม่จำเป็นต้องปล้นธนาคารเพื่อจะได้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ทันสมัย!
มีตัวเลือกเพียงพอสำหรับบริษัทและงบประมาณทุกขนาด แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะให้บริการทีมแต่ละทีมในลักษณะเดียวกัน หากคุณกำลังจัดการกับบริษัทขนาดใหญ่ งบประมาณและวัตถุประสงค์ของคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงจะแตกต่างกันอย่างมากเมื่อเทียบกับเอเจนซีขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการรายบุคคล
การผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันของคุณเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ คุณอาจรู้สึกว่าคุณได้พบกับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงในฝันของคุณแล้ว—แต่หากมันไม่สอดคล้องกับเครื่องมือที่คุณได้ลงทุนไปแล้ว นั่นอาจเป็นปัญหาสำคัญที่ตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ 😕
ตั้งแต่โมดูล ฟีเจอร์ ไปจนถึงปลั๊กอิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ใหม่ที่คุณกำลังพิจารณานั้นสามารถทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ปลายทาง และระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของคุณได้อย่างราบรื่น คุณไม่ต้องการให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ทั้งหมด
15 โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงสำหรับทีมบริหารความเสี่ยงของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดที่สุดในการค้นหาซอฟต์แวร์บริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด โปรดดูตัวเลือกยอดนิยม 15 อันดับแรกของเราด้านล่างนี้:
1.คลิกอัพ
พิจารณา ClickUp เป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยฟีเจอร์ที่โปร่งใส ปรับแต่งได้และใช้งานได้จริงนับร้อยรายการ ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับทีมทุกขนาดในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการความเสี่ยง และทำงานร่วมกัน—ทั้งหมดในที่เดียว
ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของ ClickUp ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย และให้ประโยชน์แก่ทีมในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่การระดมความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ ClickUpไปจนถึงการสร้างวิกิที่มีรายละเอียดในเอกสารแบบร่วมมือกันของคุณ พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณมอบมากกว่าซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงทั่วไปที่คุณอาจคุ้นเคย
ความคิดเห็นที่มอบหมาย,ฟีเจอร์แชทในแอป, ระบบอัตโนมัติ และการรายงานแบบเรียลไทม์ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระเบียบและรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอ โดยป้องกันการจัดตารางงานซ้ำซ้อนและลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นปัญหาสำหรับองค์กรของคุณ นี่คือวิธีการใช้งาน ⬇️
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบใน ClickUp สำหรับการจัดการความเสี่ยง
เหมือนการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของซอฟต์แวร์ความเสี่ยง,โครงการ, และการร่วมมือทั้งหมดรวมอยู่ในแพ็กเกจที่มีชีวิตชีวาเพียงหนึ่งเดียว, ClickUpช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้และทีมรู้สึกถึงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของในงานของพวกเขา
แดชบอร์ด
แดชบอร์ดใน ClickUpให้ภาพรวมระดับสูงของทุกแง่มุมของสถานะโครงการและโครงการของคุณในที่เดียวที่สามารถปรับแต่งได้และให้ข้อมูลครบถ้วน คิดถึงมันเหมือนศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับโครงการใด ๆ ของคุณ 🛸
อำนาจอยู่ในมือคุณที่จะสร้างแดชบอร์ดของคุณจากศูนย์ เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเห็นและวิธีที่คุณจะแสดงผลในแดชบอร์ดของคุณจากกว่า 50 วิดเจ็ตที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ วิดเจ็ตที่มีประโยชน์บางอย่างรวมถึงตาราง, การฝังแอปภายนอก,การติดตามปริมาณงานของสมาชิกในทีม,แผนงาน, แผนภูมิที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ อีกมากมาย 🤯
หากคุณต้องการทราบรายละเอียดของทุกโครงการและทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น—เริ่มต้นด้วยแดชบอร์ด
การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
เราทุกคนต่างรู้ดี—และแอบชอบ—ความรู้สึกที่จมอยู่กับงานอย่างไม่รู้ตัว เมื่อคุณทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่กับสิ่งหนึ่งนานจนกระทั่งรู้ตัวอีกทีก็ห้าโมงเย็นแล้ว 😳
แต่พูดตามตรง มันก็เป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญเช่นกัน
ทางออกคืออะไร? การติดตามเวลา! สิ่งที่ ClickUp ทำได้อย่างเป็นระบบ 💪🏼
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาประมาณการ การติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานใด ๆ ใน ClickUp การบันทึกเวลาที่ใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ใด ๆ หรือการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ClickUp's time tracking featuresไปไกลเกินกว่านาฬิกาจับเวลาพื้นฐานของคุณ
ดูภาพรวมรวมของเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับงานและงานย่อยทั้งหมดของคุณเพื่อเจาะลึกถึงรายละเอียดว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไร และหากคุณสงสัยว่าการติดตามเวลาเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างไร—เกือบทุก KPI เริ่มต้นจากที่นี่ รู้ว่าตัวคุณและทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรเพื่อที่คุณจะสามารถมอบหมายงานสำคัญให้กับคนที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
หนึ่งในประโยชน์หลักของซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงคือการรู้ลึกถึงรายละเอียดของทีม ผลิตภัณฑ์ หรือประสิทธิภาพของคุณ—โดยไม่ต้องเข้าไปควบคุมทุกขั้นตอนหรือใช้พลังงานแบบแม่ที่คอยดูแลมากเกินไป 🚁
ซอฟต์แวร์ประเภทนี้สามารถช่วยลดเวลาที่ไม่จำเป็นในการทำงานซ้ำๆ หรืองานพื้นฐานที่วุ่นวายในแต่ละวันของคุณ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้
นั่นคือจุดที่การทำงานอัตโนมัติใน ClickUpเข้ามามีบทบาท 🙂
มีวิธีมากกว่า 100 วิธีในการทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติใน ClickUp เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ วันที่ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีแอคชันมากกว่า 50 แบบที่กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองตามที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
โดยพื้นฐานแล้ว ไม่มีอะไรที่เกินขีดจำกัดเมื่อพูดถึงการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp—ดังนั้นจงคิดนอกกรอบ 📦
แม่แบบที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบ
ถูกต้องแล้ว! หลายร้อย 😍
ClickUp ได้สร้างเทมเพลตสำหรับทุกสิ่งที่ให้บริการรวมถึงเทมเพลตการจัดการความเสี่ยงด้วย ดังนั้นในขณะที่มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้มากมาย ClickUp ยังเสนอวิธีการมากมาย—แม้กระทั่งนอกเหนือจากการสนับสนุนลูกค้า—เพื่อช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายและลดความเสี่ยงในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จากกระดานคัมบังไปจนถึงกระดานไวท์บอร์ด เอกสารวิธีใช้งานแผนผังความคิด แผนภูมิแกนต์แบบไดนามิก และอื่นๆอีกมากมาย—ศูนย์เทมเพลตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ ClickUpมีเทมเพลตฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ
ยังไม่เห็นเทมเพลตที่คุณต้องการใช่ไหม? หรือคุณปรับแต่งเทมเพลตสำเร็จรูปไว้แล้วและต้องการใช้งานอีกครั้ง? ไม่มีปัญหา เพียงบันทึกกระบวนการ งาน หรือมุมมองใด ๆ เป็นเทมเพลตใน Workspace ของคุณได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่คลิก ✅
ราคาของ ClickUp
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากความเสี่ยงตลอดทั้งปีด้วยแผนราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์การจัดการความเสี่ยงและโครงการที่ทรงพลังมากมาย, งานและสมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บ 100MB, และอื่นๆ อีกมากมาย
- ไม่จำกัด ($7/สมาชิก/เดือน): แดชบอร์ดไม่จำกัด, พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, รายงานแบบยืดหยุ่น, และอื่น ๆ
- ธุรกิจ ($12/สมาชิก/เดือน): ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการแชร์สาธารณะ, ทีมไม่จำกัด, Google SSO, การส่งออกแบบกำหนดเอง
- องค์กร (ติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคา): ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะทาง, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, การปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร
รีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,970+ รีวิว)
2. เมฆความเสี่ยง
แพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยง Risk Cloud ของ LogicGate ขจัดปัญหาอีเมลและสเปรดชีตที่กระจัดกระจายออกไป เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมกลางที่เรียบง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับกิจกรรมด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณ
ฐานข้อมูลกราฟิกช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นเมื่อโครงการของคุณพัฒนา คุณสามารถกำหนดค่าเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่อภารกิจ เช่น การจัดการความเสี่ยงด้านไอทีและบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์โปรดของเราใน Risk Cloud
- 30+ แอปพลิเคชันสำหรับกรณีการใช้งาน GRC ที่พบบ่อย
- การผสานระบบแบบกำหนดเอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยง
- การบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนและโครงสร้างการกำกับดูแล
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ความเสี่ยงของกลุ่มเมฆ
- ฟังก์ชันการรายงานที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบความเสี่ยงแบบเมฆ
รายละเอียดราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
การทบทวนความเสี่ยง
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 20+ รายการ)
3. Vendor360
Vendor360 โดย CENTRL เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยคุณจัดการความเสี่ยงจากผู้ขายและบุคคลที่สามทุกรูปแบบ มาพร้อมกับแบบสอบถามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ผู้ขายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละรายปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการมอบหมายและอนุมัติเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น!
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ Vendor360
- ตัวเชื่อมต่อในตัวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจ
- เทมเพลตรายชื่อผู้ขายเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร
ข้อดีของ Vendor360
- นี่คือเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการเอกสารและรายละเอียดของบุคคลที่สามทั้งหมด
- การจัดหมวดหมู่ผู้ขายตามระดับความเสี่ยงที่มีอยู่และความสำคัญ
ข้อเสียของ Vendor360
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปพลิเคชันหลักในที่ทำงาน
- ไม่มีรีวิวบน G2 หรือ Capterra เพื่อทราบความคิดเห็นของลูกค้าจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา
ราคาของ Vendor360
- ติดต่อ Vendor360 สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
รีวิว Vendor360
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. เลนด์โฟลว์
Lendflow เป็นแพลตฟอร์มสินเชื่อที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถฝังและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครดิตได้ แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้น และจัดการงานหนักบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นผลิตภัณฑ์สินเชื่อของคุณ
ในแนวทางการบริหารความเสี่ยง—และด้วยความช่วยเหลือจากโค้ดที่ใช้งานง่าย—Lendflow ช่วยให้คุณจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, กระบวนการทำงานตามกฎเกณฑ์, และการประเมินความเสี่ยง
ฟีเจอร์โปรดของเราใน Lendflow
- วิดเจ็ตแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- แจ้งเตือนเงื่อนไขและข้อเสนอแบบเรียลไทม์ให้กับลูกค้าของคุณ
- ความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง
- ส่วนประกอบแชร์ซ้ำที่สามารถช่วยให้คุณได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม!
ข้อดีของ Lendflow
- ปรับแต่ง UI ให้เข้ากับเสียงของแบรนด์คุณ
- ความปลอดภัยระดับธนาคาร
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามหลากหลาย
ข้อเสียของ Lendflow
- คู่มือและแหล่งข้อมูลออนไลน์มีจำกัด
ราคาของ Lendflow
- ติดต่อ Lendflow สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
รีวิว Lendflow
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
5. ผู้แก้ไขปัญหา
การวางแผนและการเตรียมการเป็นหนึ่งในจุดแข็งของ Resolver
แม้ว่าไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงใดที่สามารถทำนายอนาคตได้ แต่ Resolver เชื่อว่าพื้นฐานการวางแผนที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ
ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่การระบุความเสี่ยงในระยะแรกและการวางแผนก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น โดยการประเมินความต้องการและวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ Resolver
- การตรวจสอบที่อิงตามความเสี่ยงและยืดหยุ่น
- การรายงานเหตุการณ์เพื่อเสริมสร้างอำนาจให้สมาชิกในทีมกล้าแสดงความคิดเห็น
- การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (CAPA) เพื่อรักษาเรือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ข้อดีของตัวแก้ไข
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
- สมาชิกหลายคนสามารถทำงานบนไฟล์เดียวกันได้พร้อมกัน
- การสร้างรายงานที่ง่ายดาย
ข้อเสียของตัวแก้ไข
- การติดตั้งด้วยตนเองอาจมีความท้าทายและอาจต้องขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของพวกเขา
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าการอัปเกรดอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก
- จำกัดการถ่ายโอนไฟล์เข้าสู่ซอฟต์แวร์
ราคาของตัวแก้ไข
กรุณาติดต่อ Resolver เพื่อขอข้อมูลราคาทั้งหมด
บทวิจารณ์ของผู้ใช้
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
6. วันทรัสต์
OneTrust เป็นโซลูชันที่สร้างหมวดหมู่ใหม่ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซอฟต์แวร์นี้รวมศูนย์เวิร์กโฟลว์ที่คล่องตัวในด้านการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม การกำกับดูแลข้อมูล ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ OneTrust
- การผสานระบบเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- รายงานแบบเรียลไทม์
ข้อดีของ OneTrust
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เครื่องมือวัดความเสี่ยงและการแก้ไข
ข้อเสียของ OneTrust
- การนำไปใช้ที่ซับซ้อน
ราคาของ OneTrust
ติดต่อ OneTrust สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
รีวิว OneTrust
- G2: 4. 3/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
7. ผู้จัดการความเสี่ยงโครงการ
แม้ว่า Project Risk Manager จะเป็นเพียงโซลูชันการจัดการความเสี่ยงของโครงการที่ติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งานได้ง่าย แต่ฟังก์ชันการทำงานของส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ยังคงมีความลึกซึ้ง เครื่องมือนี้ใช้หมวดหมู่ผลกระทบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและคำอธิบายการจัดอันดับเพื่อจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของผู้จัดการความเสี่ยงโครงการที่เราชื่นชอบ
- หลายชุดการติดตั้งพร้อมฐานข้อมูลที่ปลอดภัย
- การแจ้งเตือนความเสี่ยงอัตโนมัติ
- พารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้
ข้อดีของผู้จัดการความเสี่ยงโครงการ
- แอปพลิเคชันการจัดการความเสี่ยงที่ทรงพลังและคุณสมบัติการวิเคราะห์
- การจัดกลุ่มความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ผู้จัดการความเสี่ยงโครงการ ข้อเสีย
- แอปสำหรับเดสก์ท็อปเท่านั้น
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อ, ได้รับอนุญาต, และฝึกอบรมสมาชิก
- การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องสำหรับทีมของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ผู้จัดการความเสี่ยงโครงการ
- ฟรี (สูงสุด 5 สมาชิก): พารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้, โครงการและความเสี่ยงไม่จำกัด, การจัดอันดับความเสี่ยงอัตโนมัติ
- โปร (โฮสติ้ง $19/เดือน + $1 ต่อสมาชิก/วัน): ส่งออกข้อมูล, โฮสติ้งบนคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง
ผู้จัดการความเสี่ยงโครงการตรวจสอบ
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5 รีวิว)
8. LogicManager
เทคโนโลยีการจัดหมวดหมู่ที่ทันสมัยของ LogicManager มอบตัวเลือกแพ็กเกจให้คุณประมาณ 100 รูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมคุณ แพลตฟอร์มนี้ภาคภูมิใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในฐานะเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ LogicManager
- รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อติดตามงานด้านการบริหารความเสี่ยง
- ห้องสมุดความเสี่ยงที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับภัยคุกคาม
- เทคโนโลยีการจัดหมวดหมู่เพื่อแสดงการพึ่งพา
ข้อดีของ LogicManager
- การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากนักวิเคราะห์บัญชี
- แพลตฟอร์มเดียวสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้จริง
- องค์กรสามารถพัฒนาไปพร้อมกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์
ข้อเสียของ LogicManager
- องค์กรขนาดใหญ่อาจไม่ได้รับประโยชน์มากนักจากชุดคุณสมบัติของมัน
- เวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการและการรายงานที่พร้อมใช้งานอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
ราคาของ LogicManager
ติดต่อ LogicManager สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
การตรวจสอบของ LogicManager
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
9. nTask
คุณรู้สึกเหนื่อยกับซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนและใช้งานยากหรือไม่?
nTask เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและมีโทนสีที่เป็นกลางอย่างน่าพอใจบนแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมอบหมายให้สมาชิกในทีมต่าง ๆ ติดตามได้
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบใน nTask
- เมทริกซ์ความเสี่ยงที่กำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ค้นหาและตัวกรองเพื่อค้นหาสินทรัพย์และงาน
- การจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเองเพื่อการจัดการที่รวดเร็วขึ้น
ข้อดีของ nTask
- คุณสมบัติการประเมินความเสี่ยงช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- การติดตามเวลาและกระดานคัมบัง
- ราคาไม่แพง
ข้อเสียของ nTask
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับแอปยอดนิยม เช่น Zoom
- การปรับตัวกับกระบวนการทำงานและคุณสมบัติของมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
- การสร้างรายงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคา nTask
nTask ให้บริการทดลองใช้ฟรี และมีแผนชำระเงินหลายแบบตามจำนวนผู้ใช้
- พรีเมียม (3 ดอลลาร์/เดือน): สำหรับทีมหรือบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้น
- ธุรกิจ ($8/เดือน): สำหรับทีมที่ต้องการสร้างโครงการและแผนงานอย่างมืออาชีพ
- องค์กร (ติดต่อ nTask เพื่อขอราคา): สำหรับทีมที่ต้องการความปลอดภัยระดับองค์กร การปรับแต่ง และคุณสมบัติขั้นสูง
บทวิจารณ์ nTask
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
10. CURA
ภัยคุกคามบางอย่างสามารถคาดการณ์ได้ บางอย่างเกิดขึ้นซ้ำ และบางอย่างแอบแฝง นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลับมาปรากฏอีกครั้ง
CURA มุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นอย่างแท้จริงด้วยโซลูชันการติดตามความเสี่ยงของตน ซอฟต์แวร์รายงานความเสี่ยงสามารถค้นหาความน่าจะเป็นของผลกระทบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงบริษัทสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ CURA
- รายงานความเสี่ยงที่ปรับแต่งได้พร้อมแดชบอร์ดที่ยืดหยุ่น
- วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเสี่ยงและประสิทธิภาพของสมาชิกทีมทุกคน
- รายงานแบบโต้ตอบทางสายตาในรูปแบบของกราฟ ตาราง และรายการ
ข้อดีของ CURA
- การประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ
- รองรับการส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, สเปรดชีต Excel, เอกสาร Word และอีเมล
- การแก้ไขความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง
ข้อเสียของ CURA
- เส้นโค้งการเรียนรู้ของ UI ค่อนข้างชัน
ราคาของ CURA
ติดต่อ CURA สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
การทบทวนของ CURA
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
11. ไทม์แคมป์
เวลาเคยหลุดลอยไปจากมือคุณหรือไม่? TimeCamp คือแอปจับเวลาออนไลน์ที่มาพร้อมฟีเจอร์มากมายในตัว สำหรับประเมินความเสี่ยงที่ดูเรียบง่ายหรืออาจไม่ร้ายแรง
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ TimeCamp
- รายงานที่ง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของโครงการและติดตามงบประมาณ
- การอนุมัติแบบคลิกเดียวสำหรับแบบฟอร์มบันทึกเวลา
ข้อดีของ TimeCamp
- การจัดเรียงและควบคุมค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลนั้นง่าย
- เพิ่มที่นั่งได้สูงสุด 5 ที่
ข้อเสียของ TimeCamp
- อาจทำงานช้าลงเล็กน้อยเมื่อโหลดเนื้อหา
- แอปพลิเคชันมือถืออาจต้องการการปรับปรุง
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี: ผู้ใช้ไม่จำกัด, โครงการไม่จำกัด, งานไม่จำกัด, แอปมือถือและเดสก์ท็อป
- พื้นฐาน (6 ดอลลาร์ 3/ผู้ใช้/เดือน): รายงานที่กำหนดเอง, บทบาทการจัดการ, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, ส่งออกรายงานเป็น XLS
- โปร (9 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน): บทบาทผู้ใช้ที่กำหนดเอง, การออกใบแจ้งหนี้, การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน, ภาพหน้าจอ
- องค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อหารือเรื่องราคา): การฝึกอบรมแบบเฉพาะบุคคล, เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เอง, การติดตั้งระบบคลาวด์ส่วนตัว
รีวิว TimeCamp
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ TimeCamp เหล่านี้!
12. A1 Tracker
A1 Tracker เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่ใช้งานง่าย มีคุณสมบัติเช่น การประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยง การแจ้งเตือน ประวัติบันทึก การตรวจสอบความเสี่ยง พอร์ทัลเว็บ การจัดอันดับความเสี่ยง และอื่นๆ
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ A1 Tracker
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล
- การแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการโฮสต์บนเว็บ, โฮสติ้งบนคลาวด์, และโฮสติ้งภายในองค์กร
ข้อดีของ A1 Tracker
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่เหนือชั้น
- รายงานอย่างละเอียด
- ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนและย้ายระบบจากโซลูชันเดิมได้อย่างราบรื่น
ข้อเสียของ A1 Tracker
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการสร้างมุมมองที่กำหนดเอง
ราคาของ A1 Tracker
ติดต่อ A1 Tracker สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
รีวิว A1 Tracker
- G2: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
13. Qualys
Qualys เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือจัดการความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมนี้สามารถตรวจจับความเสี่ยงที่เล็กที่สุดได้ ระบบเฉพาะทางของมันทำงานโดยการค้นหาช่องโหว่ในกระบวนการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ Qualys
- การค้นพบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดของคุณบนระบบนิเวศ IT แบบไฮบริดระดับโลก
- เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาสินทรัพย์
- การติดแท็กที่กำหนดเองสำหรับสินทรัพย์ขององค์กรที่ยอดเยี่ยม
ข้อดีของ Qualys
- ความสามารถในการปรับแต่งบางอย่าง
- แอปพลิเคชันทั้งหมดที่เข้าถึงได้จากหน้าเดียว
- ใช้งานง่าย
ข้อเสียของ Qualys
- UI อาจแตกต่างกันเนื่องจากการอัปเกรดที่เป็นอิสระ
- กระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน
ราคาของ Qualys
ติดต่อ Qualys สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
การรีวิวของ Qualys
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 3. 6/5 (10+ รีวิว)
14. ServiceNow
ServiceNow เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรที่รวมกระบวนการของคุณเข้าไว้ในโปรแกรมการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) เป้าหมายคือการบรรลุกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมและรวมศูนย์ เพื่อรักษาความถูกต้องของรายงานและการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบใน ServiceNow
- แอปพลิเคชันความเสี่ยงบนมือถือเพื่อติดตามกิจกรรมความเสี่ยงได้ทุกที่ทุกเวลา
- ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักที่สามารถระบุการควบคุมที่ไม่สอดคล้องได้โดยอัตโนมัติ
- รายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ServiceNow
- ทะเบียนความเสี่ยงแบบครบวงจรสำหรับการจัดการข้อมูลสำคัญอย่างรอบด้าน
- ความสามารถในการขยายขนาด
ข้อเสียของ ServiceNow
- อาจมีความล่าช้าเล็กน้อย
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาบริการ Now
ติดต่อ ServiceNow สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
รีวิว ServiceNow
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
15. ริสคอนเน็กต์
Riskonnect เป็นเครื่องมือระดับองค์กรที่ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าใจ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยจัดประเภท ความเสี่ยง เป็นทุกสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของคุณ
คุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ Riskonnect
- เครื่องมือการจัดการที่ผสานระบบ, บุคลากร, และการเรียกร้อง
- การตรวจสอบภายในเพื่อการจัดการกระบวนการที่ซับซ้อน
- คำแนะนำง่าย ๆ ในโมดูลรายงานอุบัติเหตุ
ข้อดีของ Riskonnect
- ความสะดวกในการใช้งาน
- คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้สูง
- รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
ข้อเสียของ Riskonnect
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ขาดคุณสมบัติหลายอย่างในแอปมือถือ
ราคาของ Riskonnect
ติดต่อ Riskconnect สำหรับข้อมูลราคาทั้งหมด
รีวิว Riskonnect
- G2: 4/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ลดความเสี่ยงด้วย ClickUp – แพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
แม้ว่าจะมีเครื่องมือมากมายที่สัญญาว่าจะให้รายงานแบบเรียลไทม์ การติดตามเวลาและงบประมาณ หรือการตรวจสอบ แต่ในที่สุดแล้ว ธุรกิจของคุณจะได้รับประโยชน์มากกว่าจากแพลตฟอร์มที่สามารถทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องรบกวนระบบเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณหรือเพิ่มหน้าต่างอีกบานให้กับเบราว์เซอร์ที่แออัดอยู่แล้วของคุณ
ClickUp คือโซลูชันที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกสำหรับการจัดการความเสี่ยง ปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์และโครงการของคุณให้เหมาะสมที่สุด พร้อมตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะไกล ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลายร้อยอย่าง รวมถึงแดชบอร์ด, เป้าหมาย, วิธีการแชทหลากหลายรูปแบบ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการเริ่มต้นลดความเสี่ยงด้วยแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp
หยุดความเสี่ยงทันทีและสมัครใช้ ClickUp วันนี้ 💯