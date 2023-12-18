วิธีเขียนเป้าหมาย SMART ที่มีประสิทธิภาพในปี 2025 (พร้อมตัวอย่าง!)

"บางทีฉันอาจจะดูอีกแค่ตอนเดียว""ฉันจะเริ่มทำมันพรุ่งนี้""น่าจะยอมแพ้ดีกว่า ฉันไม่มีทางพัฒนาขึ้นได้"
หากคุณเคยบอกตัวเองว่าสิ่งใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คุณก็คงทราบดีว่าการบรรลุเป้าหมายนั้นยากเพียงใด
คุณอาจเสียสมาธิไปกับ Netflix หรือหมดกำลังใจเพราะเป้าหมายที่จะมีหน้าท้องเป็นซิกแพคด้วยการหัวเราะเป็นชั่วโมงๆ กลายเป็นเรื่องที่ไม่สมจริง 😢
โชคดีที่คุณสามารถใช้กรอบการตั้งเป้าหมายเช่น SMART goals เพื่อตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและรักษาแรงจูงใจไว้ได้
แต่ SMART goal หมายถึงอะไร และคุณจะใช้มันเพื่อ ประสบความสำเร็จ ได้อย่างไร?
อย่ากังวล!
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าเป้าหมาย SMARTคืออะไร วิธีการเขียนตัวอย่างบางส่วน และเครื่องมือที่ดีที่สุดในการตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้เราจะครอบคลุมถึงประโยชน์หลักของเป้าหมาย SMART
พร้อมแล้ว, ตั้งเป้า, ไป!
{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "SMART Goals คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "SMART ย่อมาจากเป้าหมายที่: ระบุชัดเจน, วัดผลได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา" } }, { "@type": "Question", "name": "วิธีเขียนเป้าหมาย SMART?" "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "SMART goal ย่อมาจากเป้าหมายที่ชัดเจน (Specific), สามารถวัดผลได้ (Measurable), สามารถบรรลุได้ (Attainable), มีความเกี่ยวข้อง (Relevant), และมีกรอบเวลา (Time-bound) ในการตั้งเป้าหมายแบบ SMART คุณจำเป็นต้องพิจารณาทั้งห้าองค์ประกอบนี้เพื่อให้ได้เป้าหมายที่สามารถติดตามและชัดเจน " } } ] }
เป้าหมาย SMART คืออะไร?
หากคุณคิดว่าเป้าหมายแบบ SMART เป็นเพียงเป้าหมายที่ชาญฉลาดมากที่ใครบางคนคิดขึ้นมา คุณก็ไม่ได้ ผิดทั้งหมด
เป้าหมาย SMART ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้และผ่านการคิดมาอย่างดี. คำย่อ SMART กำหนดเกณฑ์ที่ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถรักษาความเป็นจริงได้ อย่างแท้จริง.
SMART ย่อมาจากเป้าหมายที่:
หากคุณเคยทำงานเพื่อเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนโดยไม่มีวิธีติดตามความก้าวหน้า คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายแบบ SMART ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพ เกณฑ์ SMART สามารถช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายที่ เป็นจริงได้ กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน และระบุเป้าหมายที่พลาดไปได้
โบนัส:แม่แบบการตั้งเป้าหมาย
วิธีเขียนเป้าหมายแบบ SMART
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมาย SMART ย่อมาจาก specific (เฉพาะเจาะจง), measurable (สามารถวัดได้), attainable (สามารถบรรลุได้), relevant (เกี่ยวข้อง), และ time-bound (มีกรอบเวลา) เป้าหมาย. ในการเขียนเป้าหมาย SMART คุณจะต้องผ่าน ทุก ห้าองค์ประกอบเพื่อสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้.
ตอนนี้เรามาดูแต่ละขั้นตอนในกรอบเป้าหมาย SMART:
1. เฉพาะเจาะจง
เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายทั่วไป คุณจำเป็นต้องสร้าง แผนการกระทำที่เฉพาะเจาะจง
สิ่งที่คุณต้องทำคือตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว 'w' ทั่วไป:
- อะไร: ให้คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุอย่างแท้จริง
- ใคร: ระบุรายชื่อบุคคลที่ต้องมีส่วนร่วมในเป้าหมายของคุณ นี่เป็นสิ่งสำคัญหากคุณกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของทีม
- เมื่อไร: เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้
- ที่ไหน: หากจำเป็น คุณจะต้องเลือกสถานที่สำหรับเป้าหมายของคุณ
- ทำไม: กำหนดเหตุผลที่คุณต้องการบรรลุเป้าหมายเฉพาะนี้ คุณควรได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับจุดที่คุณต้องการไปถึงในอนาคตอย่างไร
- ซึ่ง: กำหนดความท้าทายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าของเป้าหมาย เพื่อทราบว่าคุณได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นหากเป้าหมายของคุณคือการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ แต่คุณไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ คุณอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคบางอย่าง
ตัวอย่างเป้าหมายเฉพาะ: เพิ่ม ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก ขึ้น 10%
2. สามารถวัดได้
ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าคุณจะวัดความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างไร
เมื่อคุณกำหนดตัวชี้วัดเหล่านี้ เป้าหมายของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นมากเพียงใด
นอกจากนี้ หากคุณได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้ คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้โดยการตั้ง เป้าหมายย่อย
อะไรคือเป้าหมายสำคัญ?
เป้าหมายสำคัญ คือ ความสำเร็จที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาของเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการเปิดตัวเว็บไซต์ช้อปปิ้ง การสร้าง UI อาจเป็นเป้าหมายสำคัญได้
การเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณสามารถช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายที่มากขึ้นได้! 🥳
ตัวอย่างเป้าหมายที่สามารถวัดได้: ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลทุกเดือนเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกขึ้น 10% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1.
3. สามารถบรรลุได้
ตอนนี้ คุณจะต้องพิจารณาว่า ความเป็นไปได้ ของวัตถุประสงค์ของคุณเป็นอย่างไร
ในขณะที่การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมาก (เช่นเป้าหมายที่เกินความสามารถ) อาจช่วยให้คุณทำได้ดียิ่งขึ้น แต่มันอาจทำให้คุณหมดกำลังใจหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณควรคิดถึงทักษะใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติซอฟต์แวร์สำหรับการตั้งเป้าหมาย อุปกรณ์ คอร์สเรียน ฯลฯ ที่คุณจะต้องมีเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณได้
หากคุณพบว่าทักษะหรือใบรับรองบางอย่างขาดหายไป คุณจะต้องพิจารณาว่าจะได้รับสิ่งเหล่านั้นมาอย่างไร
แต่โปรดจำไว้ว่าต้องคำนึงถึง ข้อจำกัดทางการเงินและเวลาของคุณด้วย!
ตัวอย่างเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้: เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องจ้างนักพัฒนาเว็บไซต์ แต่คุณก็ต้องตัดสินใจด้วยว่าคุณสามารถจ่ายค่าจ้างให้กับนักพัฒนาเหล่านั้นได้หรือไม่ 💰
4. ที่เกี่ยวข้อง
การตั้ง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มั่นใจว่าคุณตั้งเป้าหมายที่ดีซึ่งมีความหมายจริงสำหรับอนาคตของคุณ
หากคุณตั้งเป้าหมายแบบ SMART ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอาชีพหรือเป้าหมายส่วนตัวระยะยาวของคุณ คุณอาจจะรู้สึกเฉยๆ เมื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณมองเห็นตัวเองกำลังดำเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของตัวเองในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณควรตั้งเป้าหมายในการเรียนคอร์สเกี่ยวกับการขายและการตลาด
แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น หากคุณตั้งเป้าหมายที่จะเรียนคอร์สแสดงตลกแบบสแตนด์อัพเป็นเวลาสามเดือนข้างหน้า...
เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรทั้งหมดแล้ว คุณจะยังไม่รู้สึกใกล้เป้าหมายสูงสุดของคุณเลย
ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเป้าหมาย: จากข้อมูลที่การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากแหล่งออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 8% ในไตรมาสที่ผ่านมา จึงสมเหตุสมผลที่จะตั้งเป้าหมายเพิ่มการเข้าชมจากแหล่งออร์แกนิกขึ้นอีก 10% ในไตรมาสนี้
5. มีกรอบเวลา
เป้าหมายควรมี กำหนดเวลา
หากไม่มีเป้าหมาย ความฝันของคุณจะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมกับการผัดวันประกันพรุ่งของคุณ!
ตัวอย่างเช่น ในการสร้างไทม์ไลน์ที่สมจริงสำหรับธุรกิจออนไลน์ คุณจำเป็นต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น:
- ฉันจำเป็นต้องสรรหาสมาชิกทีมหรือไม่
- ฉันจำเป็นต้องเช่าพื้นที่หรือไม่?
- เอกสารทางการบริหารประเภทใดที่ฉันต้องยื่น?
- จะใช้เวลานานเท่าใดในการจัดหาซัพพลายเออร์?
ตัวอย่างเป้าหมายที่มีกรอบเวลา: เพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกให้เพิ่มขึ้น 10% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1.
เมื่อคุณตอบคำถามเหล่านี้แล้ว คุณจะทราบว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
โบนัส:เป้าหมาย HR แบบ SMART
ประโยชน์ของการเขียนเป้าหมาย SMART
นี่คือสองประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของการใช้เป้าหมาย SMART:
1. เป้าหมาย SMART สามารถพัฒนาตนเองได้
กรอบการตั้งเป้าหมายเช่นเป้าหมาย SMART ช่วยเราทางจิตวิทยา
ก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายแบบ SMART เราจำเป็นต้องเข้าใจค่านิยมหลักของเราและมั่นใจว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้เรามีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากเป้าหมายในระยะยาวมากขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อเราวางแผนการกระทำตามเป้าหมาย SMART เราต้องยอมรับความสามารถของเรา และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงสำหรับตัวเอง
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเป็นผู้จัดการการตลาดอาวุโส คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประกาศนียบัตรที่จำเป็น เพื่อไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้:
แต่เมื่อเราประสบความสำเร็จแล้ว เราจะรู้สึกมั่นใจและมีแรงจูงใจมากขึ้นในการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายที่มากขึ้น!
2. เป้าหมาย SMART ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ
เกณฑ์เป้าหมาย SMART นั้นเข้าใจง่ายมาก และคุณไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมากมายหรือเครื่องมือตั้งเป้าหมายราคาแพงเพื่อนำไปปฏิบัติ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมกระบวนการตั้งเป้าหมายนี้จึงเป็นกระบวนการตั้งเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลและทีมทุกขนาด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ จัดให้สอดคล้อง เป้าหมายส่วนตัวของคุณกับเป้าหมายและ KPI ของการจัดการโครงการของคุณได้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องเสียเงินมากมาย
มาฉลาดกันเถอะ!
กรอบการทำงาน SMART คือการสร้างแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
แม้ว่าระบบการตั้งเป้าหมายแบบ SMART จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพที่เป็นไปได้ แต่การมีเครื่องมือตั้งเป้าหมายอย่าง ClickUp จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมาก
ด้วยคุณสมบัติเช่นPriorities,Goal Folders,และการเชื่อมต่อมากมาย คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกและติดตามเป้าหมายด้วยตนเองอีกต่อไป
ฉลาดขึ้นและเริ่มใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อบรรลุเป้าหมาย SMART ที่ดีพอๆ กับการฝึกฝนร่างกายของคุณ! 🥊