15 ตัวชี้วัด KPI สำหรับการบริหารโครงการสำหรับปี 2025

"ปลอดภัยไว้ก่อน" เป็นคำพูดที่ซ้ำซากจำเจมากเลยใช่ไหม?
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการบางคนละเลยที่จะรวบรวมข้อมูลที่อาจช่วยให้พวกเขาป้องกันไม่ให้โครงการหลุดออกจากเส้นทางได้ แต่ประเด็นคือ: แม้แต่แผนโครงการที่ละเอียดรอบคอบที่สุดก็ยังมีปัญหาได้
และปัญหาเกือบจะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ. ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นการเบี่ยงเบนจากเป้าหมายของโครงการหรือการล้มเหลวของโครงการอย่างสมบูรณ์.
อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นอย่างทันท่วงทีเป็นหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ และเป็นวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการบริหารโครงการ
อ่านต่อเพื่อทำความรู้จักกับ KPI การจัดการโครงการที่เราคัดสรรมา (พร้อมตัวอย่าง) เราต้องการให้คุณเรียนรู้ความหมายของแต่ละตัวชี้วัดและระบุตัวที่เหมาะสมที่สุดกับประสิทธิภาพของโครงการของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ติดตาม KPI ที่ถูกต้องเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ บรรลุกำหนดเวลา และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI): คุณกำลังใช้ประโยชน์จากงบประมาณของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุดหรือไม่?
- ความแปรปรวนของต้นทุน (CV): คุณเกินหรือต่ำกว่างบประมาณเท่าไร?
- มูลค่าตามแผน (PV): งานใดบ้างที่ควรดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว?
- ระยะเวลาการสร้างงบประมาณ: ใช้เวลานานเท่าใดในการสร้างงบประมาณ?
- จำนวนรอบการปรับปรุงงบประมาณ: งบประมาณต้องได้รับการแก้ไขกี่ครั้ง?
- ดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI): คุณอยู่ข้างหน้าหรือตามหลังกำหนดการ?
- ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา (SV): คุณอยู่ห่างจากแผนเวลาที่วางไว้มากน้อยเพียงใด?
- ขีดความสามารถของทรัพยากร (RC): คุณมีบุคลากรเพียงพอที่จะทำงานให้สำเร็จหรือไม่?
- เปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นตรงเวลา: มีงานจำนวนเท่าใดที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา?
- เวลาที่วางแผนไว้เทียบกับเวลาที่ใช้จริง: งานแต่ละอย่างใช้เวลามากหรือน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือไม่?
- อัตราการลาออกของพนักงาน: พนักงานออกจากงานบ่อยแค่ไหนในระหว่างโครงการ?
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณมีความพึงพอใจเพียงใด?
- การใช้งานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ร้อยละของงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จริงคือเท่าไร?
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อชั่วโมง: แต่ละชั่วโมงการทำงานมีค่าใช้จ่ายเท่าไรสำหรับโครงการของคุณ?
การติดตาม KPI เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
ClickUp ทำให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือเช่น:
- แดชบอร์ด สำหรับการติดตาม KPI แบบเรียลไทม์
- เป้าหมาย ที่จะกำหนดและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
- การติดตามเวลา เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่วางแผนไว้กับเวลาที่ใช้จริง
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการบริหารโครงการคืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในการบริหารโครงการ (KPIs) คือตัวแปรที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการหรือเส้นทางสู่การสำเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดเหล่านี้ซึ่งได้จากการวัดและบางครั้งอาจรวมกันของตัวแปรต่าง ๆ จะมีสองวัตถุประสงค์:
- KPI ในการบริหารโครงการเป็นตัวกำหนดความก้าวหน้าของโครงการของคุณ (หรือกำหนดการของโครงการ)
- ตัวชี้วัด KPI ของการจัดการโครงการเผยให้เห็นจุดอ่อนในโครงการของคุณและตัวแปรที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลว
ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณอาจเปิดเผยจุดอ่อนในกระบวนการ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือภารกิจหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้าทีมที่จะดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงจุดเหล่านั้นเพื่อขจัดหรือเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่จะสายเกินไป
การใช้ KPI ในการกำหนดความสำเร็จของโครงการ
KPIs ในด้านการจัดการโครงการไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นส่วนตัว แต่พึ่งพาข้อมูลเชิงปริมาณ—ซึ่งมักเป็นค่าที่สามารถวัดได้ซึ่งคุณสามารถนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการของคุณได้
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรใช้ KPI และตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการแทนกัน เพราะ KPI เป็นตัวชี้วัด—ทั้งสองต่างก็ใช้วัดความสำเร็จของโครงการ แต่ไม่ใช่ทุกตัวชี้วัดจะมีความสำคัญมากพอที่จะกลายเป็น KPI
อ่านบทความของเราเกี่ยวกับตัวชี้วัด KPI เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!
อีกความแตกต่างที่คุณต้องทราบคือความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์เชิงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักตัวอย่าง OKRส่วนใหญ่ที่คุณจะพบมักใช้เป็นกรอบการทำงานสำหรับการตั้งเป้าหมาย ในขณะที่ KPI วัดปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ
ทีมโครงการโดยรวมต้องบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อประเมินสถานะของโครงการและทราบถึงความสำเร็จที่คาดหวัง แต่เป้าหมายของคุณไม่ใช่เพียงแค่คำตอบสำหรับความท้าทายในการบริหารโครงการเท่านั้น พวกมันคือสิ่งที่กำหนดทิศทางและเหตุผลของโครงการเฉพาะนั้น
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแยกแยะทั้งสองอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น กรุณาอ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับ OKRs เทียบกับ KPI!
15 ตัวชี้วัด KPI ที่จำเป็นต้องรู้สำหรับการบริหารโครงการ
มีตัวอย่าง KPI การจัดการโครงการมากมายรอให้คุณค้นหา แต่เราต้องการให้คุณมุ่งเน้นเพียงไม่กี่ตัวอย่างจนกว่าคุณจะเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง KPI ของโครงการกับเป้าหมาย
นอกจากนี้ การเรียนรู้ KPI จำนวนจำกัดในช่วงเริ่มต้นจะช่วยให้คุณมีความเลือกสรรมากขึ้น เพราะความล่อใจที่จะใช้ KPI ทั้งหมดในการบริหารโครงการนั้นมีอยู่ทั่วไป ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อโครงการแต่อย่างใด
คุณต้องกำจัด KPI ที่ไม่ได้บ่งชี้ถึงความสำเร็จในโครงการของคุณออกไป และคุณจะพัฒนาความสามารถในการระบุตัวชี้วัดเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์เท่านั้น
คุณไม่สามารถทำให้ผู้จัดการโครงการและทีมของคุณรู้สึกหนักใจกับข้อมูลมากเกินไป ทุกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักควรมีความหมายและอยู่ในปริมาณที่เข้าใจได้ เพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการตามได้ คุณควรพึ่งพาตัวชี้วัด KPI ในการบริหารโครงการเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของคุณ
เราได้จัดเตรียมรายการ KPI ที่คัดสรรแล้วตามสี่ด้านหลักของความสำเร็จของโครงการ:
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพงบประมาณโครงการ
การจัดการเงินและทรัพยากรที่จ่ายไปของโครงการโดยไม่มีงบประมาณจะเป็นหายนะที่รอเกิดขึ้น และพูดตรงๆ มันจะเป็นการไม่รับผิดชอบทางการเงิน นั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการกำหนดงบประมาณที่แท้จริงทันทีที่โครงการเริ่มต้น และพวกเขาจะติดตามความแตกต่างของค่าใช้จ่ายกับงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดจนโครงการเสร็จสิ้น
คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดงบประมาณของโครงการเนื่องจากค่าใช้จ่ายหรือโครงการที่ถูกยกเลิก นอกจากนี้ คุณอาจต้องการจัดสรรงบประมาณโครงการทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ชุดงาน หรือแม้กระทั่งหลายโครงการ
มาดูตัวชี้วัดโครงการ (KPIs) บางตัวเพื่อบริหารงบประมาณของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
1. ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI)
สูตร: CPI = EV / AC, โดยที่
- EV (หรือมูลค่าที่ได้มา ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่วางแผนไว้สำหรับงานที่เสร็จสิ้นจริง) = % ของงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น * งบประมาณสำหรับงานทั้งหมด 100%
- AC (หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง) = เงินที่ใช้จ่ายไปกับการทำงานที่ดำเนินการ
ผลลัพธ์: หาก CPI < 1 แสดงว่าต้นทุนของโครงการปัจจุบันสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
สร้างงบประมาณโดยใช้แม่แบบข้อเสนอโครงการงบประมาณ!
2. ความแปรปรวนของต้นทุน (CV)
สูตร: CV = EV – AC
ผลลัพธ์: หาก CV < 0 แสดงว่าต้นทุนจริงของโครงการสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน
3. ค่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ (PV)
สูตร: PV = BAC * งานที่กำหนดไว้, โดยที่
- งบประมาณ ณ วันแล้วเสร็จ (BAC) = งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
- งานที่กำหนดไว้ = งานที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น ณ จุดเวลาที่กำหนด
ตัวอย่าง: PV คือ $23,000 หากคาดว่างานทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่าย $100,000 และมีการกำหนดตารางงานแล้ว 77%
การกำหนดงบประมาณที่วางแผนไว้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เปรียบเทียบค่า PV กับค่า AC และปรับงบประมาณของโครงการให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ที่ดีที่สุด ใช้ข้อมูลนี้ในโครงการในอนาคตและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
4. ระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณ
นี่คือเวลาที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณสำหรับโครงการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทั้งหมด โดยเฉพาะการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดและตกลงงบประมาณที่สมเหตุสมผลที่สุด
ค่าที่วางแผนไว้คืออะไรคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เชื่อมโยง KPI นี้กับ KPI อื่น ๆ เพื่อเข้าใจว่าเวลาที่ใช้ไปกับงบประมาณที่วางแผนไว้เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย
5. จำนวนรายการในงบประมาณ
ในงบประมาณแบบรายการเดียว รายการค่าใช้จ่ายจะถูกจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ เช่น ระยะงานหรือชุดงาน หากมีจำนวนรายการในงบประมาณประเภทนี้น้อย จะบ่งชี้ว่าการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจะยากขึ้น
6. จำนวนรอบการปรับปรุงงบประมาณ
นี่คือจำนวนเวอร์ชันที่งบประมาณของโครงการของคุณมีอยู่ก่อนการอนุมัติครั้งสุดท้าย การปรับเปลี่ยนมากเกินไปบ่งชี้ว่าผู้จัดการโครงการของคุณอาจใช้เวลาในการวางแผนงบประมาณมากพอสมควรตามที่คาดไว้
งบประมาณที่ตั้งไว้กำลังนำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เปรียบเทียบ KPI นี้กับตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการวางแผนงบประมาณกับความสำเร็จของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าไปสู่
ความตรงต่อเวลา
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ การบริหารโครงการก็คือการจัดการสองสิ่ง: เงินและเวลา และเป้าหมายคือการบรรลุทุกเป้าหมายตามกำหนดเวลาและงบประมาณ
แต่หากโครงการของคุณมีหลายขั้นตอน, แพ็กเกจงาน, และกิจกรรมมากมาย นั่นคือความท้าทายที่ชัดเจน การประมาณจำนวนงานที่คุณจะมี, ระยะเวลาในการทำงานให้เสร็จ, ทรัพยากรที่มีอยู่, และความแตกต่างของตารางเวลาของคุณกลายเป็นเรื่องซับซ้อน
และผลที่ตามมาคือการดำเนินโครงการอาจล่าช้ากว่ากำหนด และบริษัทอาจสูญเสียเงิน นี่คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพของไทม์ไลน์โครงการ (KPIs)ที่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการพลาดเป้าหมายสำคัญ ทำให้ทีมของคุณทุกคนสามารถทำงานตามกำหนดได้
7. ดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI)
สูตร: SPI = EV / PV
ตัวอย่าง: หาก 53% ของงานที่วางแผนไว้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และงบประมาณสำหรับงานทั้งหมด 100% คือ $100,000 ค่า SPI จะเป็น 0. 53 (หรือ 53%) การคำนวณคือ (53% * $100,000) / $100,000
ผลลัพธ์: หาก SPI < 1 แสดงว่าโครงการกำลังล่าช้ากว่ากำหนด
มูลค่าที่วางแผนไว้นั้นสมเหตุสมผลสำหรับ SPI ของคุณหรือไม่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรของคุณหาก SPI ของโครงการของคุณ < 1
8. ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา (SV)
สูตร: SV = EV – PV
ผลลัพธ์: หาก SV < 0 แสดงว่าโครงการล่าช้ากว่ากำหนด
คำเตือน: SV แสดงในหน่วยเงิน เช่น ดอลลาร์ ไม่ใช่หน่วยเวลา เช่น วัน หรือเดือน
มูลค่าที่วางแผนไว้มีความสมเหตุสมผลสำหรับ SPI ของคุณหรือไม่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรของคุณหากดัชนีประสิทธิภาพของกำหนดการโครงการของคุณ < 1.
9. ความสามารถของทรัพยากร (RC)
สูตร: ความสามารถของทรัพยากร = ชั่วโมงการทำงานที่มีต่อวัน * จำนวนวันทำงานที่จัดสรรให้กับโครงการ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ RCคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับตารางเวลาของโครงการให้สอดคล้องกับความสามารถของทรัพยากรของคุณ หรือเพิ่มสมาชิกในทีมเพื่อเพิ่ม RC ของคุณ ปริมาณเวลาที่สามารถใช้ได้ในแต่ละวัน ต้องไม่รวม เวลาพัก เนื่องจากคุณกำลังคำนวณ RC สำหรับโครงการเฉพาะ คุณ ต้องไม่รวม เวลาที่ใช้ไปกับโครงการอื่น
10. เปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นตรงเวลา
สูตร: (จำนวนโครงการที่เสร็จสิ้นตามกำหนด / จำนวนโครงการทั้งหมด) * 100%
กำหนดระดับประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระดับประสิทธิภาพต่ำ เช่น 90% จากนั้นพิจารณาผู้จัดการโครงการใดก็ตามที่มีอัตราการเสร็จสิ้นตรงเวลาต่ำกว่าระดับดังกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีผลงานต่ำ และแจ้งให้พวกเขาทราบเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
11. เวลาที่วางแผนไว้เทียบกับเวลาที่ใช้จริง
สูตร: ระยะเวลาที่วางแผนไว้ – ระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง, โดยที่ระยะเวลาที่วางแผนไว้คือเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินงาน และเป็นการประมาณการ
ผลลัพธ์: หาก < 0 แสดงว่าคุณประเมินเวลาของโครงการต่ำเกินไป
คุณภาพ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ต่อไปจะประเมินว่าการดำเนินโครงการของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด แต่พวกมันยังช่วยตัดสินว่าผลลัพธ์ที่ส่งมอบนั้นตรงกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ นอกเหนือจากเพียงการเสร็จสิ้นภารกิจเท่านั้น
KPI คุณภาพบางตัวจะบอกคุณว่าคุณภาพของงานที่ดำเนินการภายในโครงการของคุณเป็นบวกหรือไม่ และ KPI คุณภาพอื่นๆ จะบอกคุณว่าสภาพแวดล้อมที่ทีมของคุณดำเนินโครงการนั้นเป็นบวกหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง KPI คุณภาพคือการวัดความสุขของลูกค้าหรือพนักงาน
12. อัตราการลาออกของพนักงาน
สูตร: (จำนวนพนักงานที่ออกจากบริษัทของคุณ / จำนวนพนักงานเฉลี่ย) * 100%
ผลลัพธ์: อัตราการลาออกของพนักงานที่สูงอาจเกิดจากประสิทธิภาพของโครงการที่ไม่ดี เช่น การพลาดเป้าหมายที่ตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด และในระยะยาวอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่ต่ำ
13. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
KPI นี้ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ผ่านการสำรวจเพียงหนึ่งคำถาม NPS เป็นตัวเลขระหว่าง -100 ถึง 100 ซึ่งคุณควรตั้งเป้าหมายให้อยู่ในช่วงที่สูงกว่า
หากคุณเป็นเจ้าของหรือบริหารโครงการสำหรับบริษัทหรือแบรนด์ที่มีสินค้าเพียงอย่างเดียวคำถามสำรวจจะเป็น "คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำสินค้าของเราให้กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณมากน้อยเพียงใด?" และหากคุณเป็นเจ้าของหรือบริหารโครงการสำหรับแบรนด์ที่มีสินค้าหลายอย่าง คุณจะต้องปรับเปลี่ยนคำถามและกล่าวถึง "แบรนด์" แทนที่จะเป็น "สินค้า"
ผู้ตอบแบบสำรวจ NPS ให้คะแนนความน่าจะเป็นในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณบนมาตราส่วน 0–10 โดย 0 หมายถึงไม่น่าจะเป็นไปได้มาก และ 10 หมายถึงเป็นไปได้มากที่สุด จากนั้น ขึ้นอยู่กับคำตอบของพวกเขา ผู้ตอบจะถูกจัดอยู่ในสามประเภท
- ผู้ส่งเสริม ด้วยคะแนนเก้าหรือสิบ ผู้ส่งเสริมคือลูกค้าที่ภักดีและตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณ และมักจะแนะนำข้อเสนอของคุณให้กับผู้อื่น
- ผู้เฉยเมย การให้คะแนนเจ็ดหรือแปด ผู้เฉยเมยพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณ แต่ยังไม่พอใจมากพอที่จะบอกต่อ ซึ่งทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อข้อเสนอจากคู่แข่ง
- ผู้ไม่พอใจ ด้วยคะแนน 0–6 ผู้ไม่พอใจไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณ และไม่น่าจะซื้อจากคุณอีกในอนาคต ที่จริงแล้ว พวกเขาอาจถึงขั้นชักชวนผู้อื่นไม่ให้ซื้อจากคุณด้วย
สูตร: % ของผู้สนับสนุน – % ของผู้คัดค้าน
เปลี่ยนผู้ที่ไม่พอใจให้กลายเป็นผู้ส่งเสริมเพื่อเพิ่มระดับความภักดีของลูกค้าของคุณ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรับข้อเสนอแนะที่สำคัญจากลูกค้าของคุณเพื่อช่วยคุณเพิ่มคะแนน NPS ของคุณ
ประสิทธิผล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้านล่างนี้ใช้วัดความคุ้มค่าด้านต้นทุนของโครงการของคุณ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการที่คุณใช้ทรัพยากรของคุณ
พวกเขาใช้เวลาในการทำงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? และคุณใช้เงินกับทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณกำลังใช้เวลาและเงินไปกับโครงการของคุณมากกว่าเงินที่คุณจะเรียกเก็บจากลูกค้าหรือไม่? ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้คุณสรุปความแตกต่างของต้นทุนระหว่างโครงการต่างๆ ได้
14. การใช้บริการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
นี่คือ KPI ที่คุณควรใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมของคุณขณะดำเนินงานโครงการ มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ทีมของคุณใช้ในการสร้างรายได้และรายได้ที่คุณจะได้รับจริงจากลูกค้าของคุณ
สูตร: (จำนวนชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้/จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการทำงานโครงการ) * 100%
หลีกเลี่ยงการทำให้ทีมของคุณหมดไฟคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายให้ใช้กำลังคนอย่างเต็มที่ที่สุด เพราะแม้ว่าจะเพิ่มรายได้สูงสุด แต่พนักงานของคุณจะเสี่ยงต่อการหมดไฟ ซึ่งส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาว
15. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อชั่วโมง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการมอบเงื่อนไขให้พนักงานของคุณสามารถดำเนินโครงการของคุณให้สำเร็จได้ ซึ่งอาจรวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ไปจนถึงอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อชั่วโมงกับผลลัพธ์ของโครงการของคุณ หากผลลัพธ์มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่าย แสดงว่าพนักงานของคุณใช้เวลาในโครงการหรือชั่วโมงที่วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน!
ใครได้ประโยชน์จากการตั้ง KPI?
ธุรกิจ: ธุรกิจใดก็ตามที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง, ติดตามประสิทธิภาพ, และรับประกันความสำเร็จของโครงการโดยรวม จะได้รับประโยชน์จากการกำหนด KPI. KPI ช่วยเพิ่มการวัดผลที่สามารถนับได้ให้กับเป้าหมาย ทำให้ธุรกิจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน. KPI มอบความสามารถให้กับธุรกิจในการมีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการดำเนินงาน และสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางหากจำเป็น.
ผู้จัดการโครงการ: สำหรับผู้จัดการโครงการ การกำหนด KPI เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานของงานต่าง ๆ อย่างราบรื่น และการบรรลุเป้าหมายของโครงการ KPI มอบแผนที่ชัดเจนของผลลัพธ์ที่คาดหวัง ช่วยแยกโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่สามารถจัดการได้ ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ KPI เป็นเครื่องมือวัดว่าทีมกำลังเดินหน้าในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรือหากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้
วิธีติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
หลังจากเลือก KPI สำหรับการจัดการโครงการแล้ว คุณหรือผู้จัดการโครงการของคุณต้องติดตาม KPI เหล่านั้น
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสร้างแดชบอร์ด KPI ใน Excel ได้ แต่หากโครงการของคุณมีความซับซ้อน มีงบประมาณสูง ต้องอาศัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทรัพยากรหลายฝ่าย รวมถึงมีข้อจำกัดด้านกำหนดเวลาและความสัมพันธ์ของงานจำนวนมาก คุณจำเป็นต้องใช้วิธีการบริหารโครงการที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านี้!
นั่นคือเวลาที่เราเข้ามาช่วยด้วย ClickUpซอฟต์แวร์ KPI ของเรา ให้การรายงาน KPIที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม และชุดเทมเพลตการจัดการโครงการของClickUp จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว มันทำให้การตั้งค่าโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการกำหนดค่าที่รายงาน KPI ของคุณต้องการ
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานจากทีมต่าง ๆ เข้ากับเป้าหมายเดียวที่วัดผลได้ พร้อมกับการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ซอฟต์แวร์ของเราจะช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละเฟส และแม้แต่ OKR ได้อีกด้วย
เชื่อมโยงงานกับเป้าหมาย จากนั้นจัดระเบียบเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไว้ในโฟลเดอร์เพื่อการติดตามความคืบหน้าโดยรวมโดยอัตโนมัติในที่เดียว ลองใช้ClickUp Goalsและค้นพบว่าการติดตาม KPI อย่างเหมาะสมสำหรับการบริหารโครงการเป็นอย่างไร!