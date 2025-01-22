วิธีสร้างแดชบอร์ด KPI ใน Excel (พร้อมเทมเพลตและตัวอย่างฟรี)

บล็อก ClickUp
แดชบอร์ดKPIเป็นหนึ่งในเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่ทรงพลังที่สุดในการแสดงความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจและโอกาสในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ แต่การสร้างแดชบอร์ดในExcelนั้นมาพร้อมกับความท้าทายด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน มันเป็นงานที่ใช้เวลามาก!

ในคู่มือการสร้างแดชบอร์ด Excel แบบทีละขั้นตอนของเรา เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างแดชบอร์ดมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้น ตอนนี้เรากลับมาพร้อมกับขั้นตอนปฏิบัติที่จะยกระดับแดชบอร์ดของคุณไปอีกขั้น! คู่มือนี้จะครอบคลุม:

  • วิธีจัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้นตลอดกระบวนการสร้างแดชบอร์ด Excel
  • ตัวชี้วัดระดับสูงใดที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ด Excel ของคุณสำหรับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
  • เทมเพลตแดชบอร์ด Excel ฟรี สำหรับเริ่มต้นใช้งาน
  • ทางเลือกแทน Excel สำหรับการแสดงข้อมูลบนมือถือ

พร้อมเมื่อไหร่ก็ลุย! 🏁

⏰ สรุป 60 วินาที

  • แดชบอร์ด KPI ใน Excel: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการแสดงข้อมูลเมตริกสำคัญในรูปแบบภาพ แต่การสร้างและบำรุงรักษาอาจใช้เวลานานและซับซ้อน
  • กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย: ชี้แจงเป้าหมายของแดชบอร์ดและกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา
  • รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล: รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและแยกออกเป็นแท็บ (ข้อมูลดิบ, การคำนวณ, และแดชบอร์ดสุดท้าย) เพื่อโครงสร้างและความชัดเจนที่ดีขึ้น
  • ทำความสะอาดข้อมูล: แก้ไขข้อผิดพลาด, ลบข้อมูลซ้ำ, และทำความสะอาดตัวอักษรที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสม่ำเสมอ
  • เลือกประเภทแผนภูมิที่เหมาะสม: เลือกแผนภูมิที่เหมาะสม (เช่น แผนภูมิคอลัมน์, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิเส้น) เพื่อแสดง KPI แต่ละตัวได้ดีที่สุดและทำให้ข้อมูลเข้าใจง่าย
  • ทดสอบพร้อมรับข้อเสนอแนะจากทีม: แชร์แดชบอร์ดกับสมาชิกในทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนและระบุข้อมูลที่ขาดหายหรือข้อมูลที่สับสน
  • ข้อจำกัดของ Excel: แดชบอร์ด Excel ต้องอัปเดตด้วยตนเอง มีข้อมูลคงที่ และขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือการผสานข้อมูลที่แข็งแกร่ง ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับการใช้งานเป็นทีม
4 ขั้นตอนในการสร้างแดชบอร์ด KPI ใน Excel

แดชบอร์ด KPI ใน Excel คือการรวบรวมกราฟและแผนภูมิต่าง ๆที่จัดเรียงไว้ในสเปรดชีต แสดงถึง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เลิกใช้แดชบอร์ด Excel แบบคงที่! เทมเพลต KPI ของ ClickUp ติดตาม แสดงผล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด—รวดเร็วขึ้น! 📊

เทมเพลต KPI ของ ClickUp
เทมเพลต KPI ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และเป้าหมายต่างๆ

ทีมที่ยุ่งอยู่กำลังมองหาแดชบอร์ดโครงการที่ทรงพลังเพื่อวัดโครงการ, แนวโน้ม, และตัวชี้วัดทางการเงินได้อย่างถูกต้องในที่เดียว การมองเห็นในระดับสูงนี้เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการกระทำที่รวดเร็ว

มาใส่หมวกความคิดเชิงกลยุทธ์ของเราและดำดิ่งสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมและสร้างแดชบอร์ด Excel ของคุณให้ถึง 10 เท่า! 📊

ขั้นตอนที่ 1: ถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อกำหนดประเภทของแดชบอร์ด KPI ที่เหมาะสม

คุณจะประหยัดเวลาได้มากในระหว่างกระบวนการด้วยการเตรียมการอย่างถูกต้อง ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานใน Excel ให้ถามคำถามสำคัญเหล่านี้กับผู้ชมแดชบอร์ดของคุณ:

วัตถุประสงค์ของแดชบอร์ด KPI คืออะไร?

สิ่งนี้จะถูกใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกหรือเพื่อกระตุ้นการดำเนินการหรือไม่?

พวกเขาใช้ Excel เวอร์ชันอะไร?

Excel ได้ปรับปรุงอินเทอร์เฟซของมันตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่บางคุณสมบัติไม่ได้ถูกนำมาใช้ต่อ หรืออาจถูกย้ายไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนแถบเมนู ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง และที่สำคัญกว่า คือการทำงานของแดชบอร์ด Excel

ตัวชี้วัดหลักใดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องรวมไว้?

KPIs จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ชมของคุณและหน้าที่ทางธุรกิจของพวกเขา จำไว้ว่าข้อมูลมากเกินไปจะทำให้เกิดความวุ่นวายและความสับสน! สำหรับรายการ KPIs ที่แยกตามทีม โปรดดูคู่มือตัวอย่าง KPI ของ ClickUp!

แดชบอร์ด KPI จะแสดงที่ไหน?

การออกแบบและองค์ประกอบของแดชบอร์ด Excel จะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากตำแหน่งที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น หากนำเสนอผ่านหน้าจอทีวีที่ติดตั้งอยู่ในสำนักงาน คุณจะต้องปรับขนาดแผนภูมิให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถอ่านได้จากระยะไกล

สิ่งนี้จะถูกตรวจสอบทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ทุกไตรมาส/ทุกปีหรือไม่?

หากแดชบอร์ด Excel จำเป็นต้องอัปเดตบ่อยครั้ง คุณอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ความเสี่ยงของข้อผิดพลาดจากมนุษย์จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณต้องย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในแดชบอร์ด Excel ของคุณ

ตัวอย่างแดชบอร์ด KPI สำหรับข้อมูลการขายใน ClickUp
ตั้งค่าการรีเฟรชอัตโนมัติทุกห้านาทีบนแดชบอร์ด ClickUp

ขั้นตอนที่ 2: แยกแยะความคาดหวังสำหรับการเก็บข้อมูล

เรามักจะไม่คิดว่า การรวบรวมข้อมูลนั้นใช้เวลามากเพียงใด จนกระทั่งเราเปิดไฟล์ที่เสียหายขึ้นมา และเพียงแค่นั้น เวลาสองชั่วโมงก็ถูกใช้ไปกับการแก้ไขไฟล์ เพียงไฟล์เดียว นี้ แบ่งปันกับแหล่งข้อมูลของคุณว่าควรจัดรูปแบบและบันทึกข้อมูลอย่างไร เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเดา!

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลดิบ

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลของคุณเข้าสู่ Excel แล้ว! เปิดสมุดงาน Excel ใหม่และสร้างแท็บแยกกันสามแท็บ:

  • แท็บข้อมูลดิบ สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่คุณได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลของคุณ
  • แท็บการคำนวณ เพื่อสร้างและจัดระเบียบแผนภูมิ Pivot ของคุณ
  • แท็บแดชบอร์ด เพื่อแชร์และนำเสนอแดชบอร์ด KPI สุดท้าย

ต่อไป ให้พับแขนเสื้อขึ้นและตรวจสอบข้อมูลดิบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด, ลบข้อมูลซ้ำ, ลบอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้, แก้ไขคอลัมน์ข้อความ, และทำความสะอาดช่องว่างเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงปัญหาทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นโดยการจัดเรียงข้อมูลจากช่วงสูงสุดไปต่ำสุด เพื่อให้คุณสามารถทำงานผ่านกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4: เลือกกราฟที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณได้ดีที่สุด

นี่คือรายละเอียดของแผนภูมิที่ใช้บ่อยที่สุดในแดชบอร์ด KPI:

ประเภทแผนภูมิคำอธิบายแผนภูมิใช้แผนภูมินี้เมื่อ…
แสดงแกนแนวนอน (ประเภท) และค่าต่างๆ ตามแนวแกนตั้ง (แกนค่า)คุณต้องการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของ
แสดงขนาดของรายการในชุดข้อมูลเดียว จุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของวงกลมทั้งหมดมีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวที่มีมากกว่าสองหมวดหมู่ และไม่มีค่าใดเป็นค่าลบ
จัดระเบียบหมวดหมู่ตามแกนแนวตั้งและค่าตามแกนแนวนอนคุณต้องการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลพัฒนาขึ้นอย่างไรในช่วงเวลาสั้น ๆ
แสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการค่าคือระยะเวลา (ประมาณการเทียบกับจริง)
โครงเรื่องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและดึงดูดความสนใจไปยังมูลค่าทั้งหมดตลอดแนวโน้มคุณต้องการแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการพัฒนาขึ้นอย่างไรในช่วงเวลาที่ยาวนาน

หากคุณต้องการดูตัวอย่างข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ ให้ใช้เครื่องมือ แผนภูมิที่แนะนำ จากแท็บ แทรก Excel จะวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงแผนภูมิต่างๆ พร้อมข้อมูลที่แสดงผลของคุณ

ตัวอย่างแดชบอร์ดกราฟ Excel ที่ใช้ Power Pivot
ดูตัวอย่างตารางแผนภูมิที่สร้างใน Excel

คำแนะนำ: ก่อนที่คุณจะเผยแพร่แดชบอร์ด Excel ให้กับทั้งกลุ่ม ให้ขอความคิดเห็นที่สามารถนำไปปรับปรุงได้จากสมาชิกในทีมบางคน เป้าหมายหลักสองประการของขั้นตอนนี้คือเพื่อยืนยันว่าแดชบอร์ด KPI สรุป KPI ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ และมีคำถามติดตามใด ๆ ที่ควรพิจารณาสำหรับการปรับปรุงในครั้งต่อไปหรือไม่

เทมเพลตและตัวอย่างแดชบอร์ด KPI ใน Excel ฟรี

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตแดชบอร์ดเพื่อเริ่มต้นกระบวนการของคุณ ดาวน์โหลดได้จาก Geek Dashboard หรือใช้เป็นแรงบันดาลใจ!

1.แม่แบบแดชบอร์ดการตลาด

เทมเพลตแดชบอร์ด Excel สำหรับการตลาด โดย Geek Dashboard
2.แม่แบบแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหาร

เทมเพลตแดชบอร์ด Excel สำหรับผู้บริหาร โดย Geek Dashboard
3.แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการยอดขาย

เทมเพลตแดชบอร์ดการขายโดย Geek Dashboard
4.แม่แบบ KPI แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล

เทมเพลตแดชบอร์ด KPI ของแผนกทรัพยากรบุคคลใน Excel โดย Geek Dashboard
ข้อจำกัดของการสร้างแดชบอร์ด KPI ใน Excel

ความจริงก็คือ ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ Excel มันเป็นอุปสรรคในกระบวนการทำงานร่วมกัน และการสร้างแผนภูมิ Excel แต่ละชิ้นด้วยตนเองเป็นงานที่น่ากลัวซึ่งควรจะมีผลตรงกันข้าม ข้อมูลจะล้าสมัยอย่างรวดเร็วในสเปรดชีตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการขาดการบูรณาการทำให้ Excel เป็นแอปที่แยกออกมาต่างหาก นี่เป็นสัญญาณใหญ่ที่บ่งบอกว่าแดชบอร์ด Excel ไม่ใช่โซลูชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับธุรกิจ และคนอื่นๆ ก็รู้สึกเช่นเดียวกัน

จากการสำรวจระดับโลกของ McKinsey ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีผลงานดีเยี่ยมมีแนวโน้มที่จะใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่มากกว่าบริษัทอื่นๆ อย่างมาก แล้วบริษัทควรทำอย่างไรเพื่อเอาชนะคู่แข่ง? McKinsey กล่าวว่า:

  • ทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน
  • ปฏิบัติต่อข้อมูลเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริง
  • ใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
คลิกอัพ คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแดชบอร์ด Excel ในการสร้างแผนภูมิแบบไดนามิกสำหรับ KPI
สร้างภาพแสดงข้อมูลสำคัญสำหรับทีมทั้งหมดของคุณใน ClickUp

สร้างมาตรฐานใหม่ของการรายงานด้วย ClickUp

หากคุณลองคิดดู แดชบอร์ด KPI ใน Excel นั้นเกี่ยวข้องกับการแปลงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มากกว่าการดำเนินการจริงจากข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้น นี่คือจุดที่เราต้องระมัดระวัง เพราะงานที่ดูยุ่งอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นประสิทธิภาพในการทำงาน

การเปลี่ยนความสนใจนั้นทำได้ง่าย—ด้วยซอฟต์แวร์ KPI ที่เหมาะสม แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp รวมเครื่องมือและการเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อใช้ข้อมูลและแผนภูมิสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ลองด้วยตัวคุณเอง! นำเข้างานของคุณจากเกือบทุกที่ด้วยฟีเจอร์นำเข้า Excel และ CSV ที่ยืดหยุ่นและทรงพลังของ ClickUp

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

วิธีนำเข้าไฟล์ข้อมูลไปยัง ClickUp

เรามีไฟล์พร้อมให้คุณดาวน์โหลดแล้ว หากคุณต้องการติดตาม! 📁

ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวเลือก Excel & CSV จากตั้งค่า Workspace ของคุณเพื่ออัปโหลดไฟล์หรือป้อนข้อมูลของคุณด้วยตนเอง

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ไปยัง ClickUp เพื่อสร้างแดชบอร์ด KPI
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลของคุณอีกครั้งให้แน่ใจว่าดูเรียบร้อยในหน้าต่างตัวอย่าง และจับคู่ข้อมูลของคุณกับฟิลด์ของ ClickUp

การจับคู่ข้อมูลกับฟิลด์ที่กำหนดเองในคลิกอัพ
ขั้นตอนที่ 3: ส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วเพื่อนำเข้า

ตรวจสอบชุดข้อมูลก่อนนำไฟล์ Excel เข้าสู่ ClickUp
ขั้นตอนที่ 4: เลือกตำแหน่ง Workspace ที่จะนำเข้าและยืนยันรายละเอียดสุดท้าย

ใช้รายการแบบเลื่อนลงเพื่อยืนยันรายละเอียดการนำเข้าในคลิกอัพ
ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งคอลัมน์ของคุณโดยเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของคุณในมุมมองที่ดีที่สุด

อัปเดตค่าจริงลงในฟิลด์ที่กำหนดเองในคลิกอัพ
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบความคืบหน้าของการนำเข้าไฟล์ Excel ของคุณเข้าสู่ ClickUp

คลิกอัพจะอัปเดตพื้นที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติด้วยไฟล์ Excel ที่นำเข้า
ขั้นตอนที่ 7: เปิดตำแหน่งที่คุณเลือกไว้ในระหว่างกระบวนการนำเข้าในแถบนำทาง

เปิดไฟล์ Excel ที่นำเข้าจากพื้นที่ทำงาน Clickup ของคุณ
เรียบร้อยแล้ว! ข้อมูลของคุณสามารถแชร์ได้ ปลอดภัยและมั่นคงด้วย ClickUp 🔒

การสร้างแดชบอร์ด KPI นั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน—โดยไม่มีปัญหาทางเทคนิคให้ปวดหัว! คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตแดชบอร์ดใน ClickUp หรือเริ่มต้นสร้างใหม่เองก็ได้

สร้างเทมเพลตแดชบอร์ด KPI ของคุณเองใน ClickUp
แดชบอร์ดใน ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะ คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรภายนอกได้โดยตรงจากแดชบอร์ดผ่าน วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแดชบอร์ด นอกเหนือจากกราฟและแผนภูมิทั่วไปแล้วClickUp ยังมีวิดเจ็ตเฉพาะทางสำหรับการติดตามเวลาบล็อกข้อความแบบสมบูรณ์ การสนทนา และตัวเลือกการฝังเนื้อหาอีกด้วย

บันทึกเทมเพลตแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp และแชร์กับผู้อื่น
สร้างมุมมองระดับสูงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ

เราหวังว่าคู่มือนี้จะช่วยลดภาระของคุณเกี่ยวกับแดชบอร์ด KPI ได้บ้าง! ยังมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่? เราพร้อมให้บริการคุณตลอด 24/7 ด้วยการสนับสนุนสด, เว็บสัมมนาตามความต้องการ, และการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อช่วยให้คุณควบคุมข้อมูลของคุณได้! 📈

ClickUp Brain สินค้าคงคลัง KPI
ขอให้ ClickUp brain ช่วยคุณสร้าง KPI ที่กำหนดเองซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานและระบบการทำงานของคุณ

กรณีศึกษา: วิธีที่แดชบอร์ด ClickUp ช่วยทีม

แดชบอร์ดของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเมตริกที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ในที่เดียว ดูกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัย Wake Forestเพื่อดูว่าพวกเขาปรับปรุงการรายงานและการประสานงานด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ได้อย่างไร:

กรณีศึกษา ClickUp ของ Wake Forest
Wake Forest ใช้ ClickUp Dashboards เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เหนียวแน่น

ไม่ว่าคุณต้องการวัดอะไรก็ตาม แผงควบคุม ClickUp คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการรับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพทีมของคุณ