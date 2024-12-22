เป้าหมายระยะสั้น vs. เป้าหมายระยะยาว (ตัวอย่าง, คำถามที่พบบ่อย)

ไม่มีอะไรจะ เสร็จได้ ด้วยตัวเอง
ไม่ว่าคุณต้องการจะบรรลุอะไร คุณจะต้องตั้ง ทั้งสอง เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อที่จะบรรลุสิ่งใด ๆ
และการเข้าใจกระบวนการตั้งเป้าหมายจะ ช่วยคุณตอบคำถามสัมภาษณ์งานเช่น "คุณเห็นตัวเองในอีกห้าปีข้างหน้าอยู่ที่ไหน?"
แต่เดี๋ยวก่อน ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวคืออะไร?
แล้วทำไมคุณควรตั้งค่า ทั้งสอง?
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว พร้อมแบ่งปันตัวอย่างเป้าหมายในอาชีพและเคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายในอาชีพที่สามารถบรรลุได้ นอกจากนี้เรายังตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และแบ่งปันแหล่งข้อมูลและแม่แบบที่มีประโยชน์มากๆ ให้ด้วย!
เป้าหมาย: สั้นหรือยาว เราไปกัน!
⏰ สรุป 60 วินาที
- เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว. พวกมันช่วยในการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการเดินทางทั้งส่วนตัวและอาชีพ
- เป้าหมายระยะสั้น คือเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ในอนาคตอันใกล้ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ หรือปีนี้ เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายระยะยาว
- เป้าหมายระยะยาว ต้องการเวลา การวางแผน และความอดทนมากขึ้น มักใช้เวลาหลายปีในการบรรลุผล เป้าหมายเหล่านี้ให้ทิศทางและประกอบด้วยเป้าหมายย่อยหลายประการ
- ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: กลยุทธ์: เป้าหมายระยะยาวเป็นกลยุทธ์และต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดเวลา ในขณะที่เป้าหมายระยะสั้นมุ่งเน้นที่ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จำนวนเป้าหมาย: คุณสามารถมีเป้าหมายระยะสั้นได้หลายเป้าหมาย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีเป้าหมายระยะยาวเพียงไม่กี่เป้าหมาย ระยะเวลา: เป้าหมายระยะสั้นจะวัดผลเป็นสัปดาห์หรือเดือน ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวจะครอบคลุมหลายปี ความยากและความยืดหยุ่น: เป้าหมายระยะสั้นจะง่ายกว่าและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวจะท้าทายและสามารถปรับเปลี่ยนได้
- เมื่อกำหนดเป้าหมายอาชีพ ควร เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ สมจริง: ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายในความสามารถของคุณ ยืดหยุ่นและเชิงบวก: ปรับเป้าหมายตามความจำเป็นและรักษาทัศนคติเชิงบวก
- เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- สมจริง: กำหนดเป้าหมายที่สามารถทำได้ภายในขีดความสามารถของคุณ
- ยืดหยุ่นและมองโลกในแง่ดี: ปรับเป้าหมายตามความเหมาะสมและรักษาทัศนคติเชิงบวก
- ใช้ClickUp แอปเดียวที่ครบทุกความต้องการ เพื่อจัดการเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ตั้งและติดตามเป้าหมายพร้อมกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและตัวชี้วัดความคืบหน้า ด้วยฟีเจอร์เป้าหมายในตัวและมุมมองแผนภูมิแกนต์
- การตั้งและจัดการเป้าหมายด้วย ClickUp มอบแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ ใช้ ClickUp เพื่อติดตามและมองเห็นความก้าวหน้า เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
เป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวคืออะไร?
เมื่อกำหนดเป้าหมาย คุณต้องพิจารณาเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ก. เป้าหมายระยะสั้นคืออะไร?
เป้าหมายระยะสั้น คือสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในอนาคตอันใกล้
เป้าหมายระยะสั้นมีระยะเวลาเท่าไร?
พวกเขาคือความต้องการระยะสั้นที่คุณสามารถบรรลุได้ในวันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือแม้กระทั่งปีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายอาชีพเช่น การจบหลักสูตรเพิ่มทักษะ หรือเป้าหมายการออมระยะสั้นเช่น การเก็บเงินไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน
เป้าหมายระยะสั้นยังสามารถเป็นก้าวสำคัญหรือขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่อยู่ไกลออกไปในอนาคต
มันเหมือนกับการวิ่งที่ความเร็วระดับสองบนลู่วิ่งเพื่อให้ไปถึงความเร็วระดับหกในที่สุด
เริ่มต้นที่หก และจุดหมายปลายทางของคุณอาจจะเป็นห้องฉุกเฉิน โอ๊ย!
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและเฝ้าดูตัวเองก้าวหน้าเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเหล่านั้นกลายเป็นจริง 💃
ข. อะไรคือเป้าหมายระยะยาว?
เป้าหมายระยะยาว คือสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จในอนาคตไกล และต้องใช้เวลา การวางแผน และความอดทนเป็นอย่างมาก คุณไม่สามารถทำมันให้สำเร็จได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ และแล้วลืมมันไป คุณอาจต้องใช้เวลาถึงสิบปี
โดยปกติแล้ว เป้าหมายเหล่านี้จะประกอบด้วย เป้าหมายย่อย หรือขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้องกำหนดเป้าหมายระยะสั้นควบคู่ไปกับแผนระยะยาวของคุณ
คุณสามารถกล่าวได้ว่าเป้าหมายระยะยาวมักถูกใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะสั้นของคุณ
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายระยะยาวของคุณอาจเป็นการตั้งธุรกิจของคุณเอง, เป้าหมายการออมสำหรับบัญชีเกษียณของคุณ, เป็นต้น
คุณเห็นไหมว่าแต่ละอย่างเปรียบเสมือนเป้าหมายใหญ่หรือวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มอบทิศทางให้กับชีวิตของคุณ?
แน่นอน เป้าหมายระยะยาวอาจดูน่ากลัวหรือเป็นไปไม่ได้ในบางครั้ง แต่เมื่อคุณทำตามเป้าหมายระยะสั้นแต่ละข้อไปเรื่อยๆ ในที่สุดคุณก็จะไปถึงจุดนั้นได้ 💪
แล้วเป้าหมายที่ ไม่สั้นหรือยาวพอ*ล่ะ?
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นสามประเภท: เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เป้าหมายระดับกลาง, ระดับกลาง หรือ เป้าหมายระยะกลาง จะเข้ามาในภาพเมื่อคุณต้องการจุดกึ่งกลางระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
โดยปกติแล้วคุณสามารถบรรลุเป้าหมายระยะกลางได้ระหว่าง หกเดือนถึงน้อยกว่าห้าปี อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปตามบุคคลและเป้าหมาย
โบนัส:เป้าหมาย SMART สำหรับนักเรียน!
เป้าหมายระยะสั้น vs. เป้าหมายระยะยาว
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว?
ความแตกต่างหลักระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวคือ เป้าหมายระยะยาวมักจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ ในขณะที่เป้าหมายระยะสั้นจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและมีแนวโน้มที่จะบรรลุได้ง่ายกว่า แน่นอนว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละอย่าง
มาเปรียบเทียบเป้าหมายระยะยาวกับเป้าหมายระยะสั้นเพื่อสังเกตความแตกต่างที่สำคัญกัน
1. กลยุทธ์
ในแก่นแท้ เป้าหมายระยะยาวคือกลยุทธ์
คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
นั่นคือเหตุผลที่คุณแบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ และทำให้แน่ใจว่าคุณมีตัวเตือนบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
เป้าหมายระยะยาวเป็นการทดสอบแรงจูงใจและความอดทนของคุณ และคุณมักจะเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ระหว่างทาง
ในทางกลับกัน เป้าหมายระยะสั้น ต้องการกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลงานปัจจุบัน ของคุณมากขึ้น คุณจะวางกลยุทธ์โดยพิจารณาจากว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคุณมากเพียงใดเป็นหลัก
2. จำนวนประตู
โดยปกติแล้ว คุณสามารถมี สองหรืออาจจะสามเป้าหมายระยะยาว ในใจ เป้าหมายเหล่านี้มักจะเป็นภาพรวมใหญ่และอาจเป็นเป้าหมายด้านอาชีพ เป้าหมายทางการเงิน หรือเป้าหมายส่วนตัว แต่ ไม่ใช่ หลายเป้าหมาย
มีเป้าหมายระยะยาวมากเกินไป คุณจะรู้สึกท่วมท้นและเหนื่อยล้า 😓
เพื่อนที่ไว้ใจได้ของคุณอย่างกาแฟ ก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นลง คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้นหลายอย่างพร้อมกันได้ และคุณสามารถทำลายพวกมันได้ทั้งหมด ทีละอย่าง!
นี่คือตารางที่สะดวกซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายระยะสั้น
|เป้าหมายระยะสั้น
|เป้าหมายระยะยาว
|กลยุทธ์
|เป้าหมายระยะสั้นมักเชื่อมโยงกับผลงานและสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ
|เป้าหมายระยะยาวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภารกิจและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณสำหรับชีวิตและอาชีพของคุณ
|หมายเลข
|คุณสามารถมีเป้าหมายระยะสั้นหลายเป้าหมายในหลายหมวดหมู่ที่ดำเนินไปพร้อมกันได้
|คุณอาจมีเป้าหมายระยะยาวจำนวนจำกัดในชีวิตของคุณ
|ไทม์ไลน์
|เป้าหมายระยะสั้นมักจะถูกวัดผลเป็นสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส
|เป้าหมายระยะยาวสามารถวัดได้เป็นปี และอาจมีระยะเวลาที่ไม่ชัดเจน
|ความยากลำบาก
|มันง่ายกว่ามากที่จะบรรลุเป้าหมายระยะสั้น เพราะคุณสามารถเห็นความคืบหน้าได้ง่าย
|เป้าหมายระยะยาวเป็นเรื่องยากและต้องใช้ความอดทน เนื่องจากไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนในทันที
|ความยืดหยุ่น
|เนื่องจากเป้าหมายระยะสั้นมีเส้นตายที่ชัดเจนและใกล้กว่า จึงค่อนข้างไม่ยืดหยุ่น
|เนื่องจากเป้าหมายระยะยาวมีระยะเวลาที่กว้างขวางกว่า พวกมันจึงถูกกระทบได้โดยง่ายจากสถานการณ์ในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงของความหลงใหล
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต
หากไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียวในการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
📥 รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงาน ของเราวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมวิธีช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ
ตัวอย่างเป้าหมายอาชีพระยะสั้นและระยะยาว
เป้าหมาย อาชีพ คือวัตถุประสงค์ที่คุณมุ่งมั่นที่จะบรรลุในชีวิตการทำงานของคุณ
มันวาดภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ. คุณจะเข้าใจด้วยว่าจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร.
มาสำรวจตัวอย่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับอาชีพของคุณกัน:
ก. อะไรคือเป้าหมายอาชีพระยะสั้น?
เป้าหมายระยะสั้น สำหรับอาชีพของคุณมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถเริ่มบรรลุได้ภายในสองสามเดือนถึงหนึ่งปี. พวกมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่หรือเป้าหมายที่แยกออกมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพของคุณ. นี่คือเป้าหมายระยะสั้นหลายประการ:
1. เรียนรู้ทักษะใหม่
การเรียนรู้ทักษะใหม่ สามารถเป็นเป้าหมายที่ดำเนินต่อไปได้ คุณจำเป็นต้องติดตามความต้องการของอุตสาหกรรมและเลือกทักษะเฉพาะสำหรับอาชีพของคุณ
หากคุณเป็นนักโภชนาการที่ไม่คุ้นเคยกับการฝึกความแข็งแรง คุณสามารถกลายเป็นผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองได้
ใครที่รู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย?
เรซูเม่ของคุณจะโดดเด่นมาก 🔥
2. สร้างเว็บไซต์มืออาชีพ
การมีรอยเท้าดิจิทัลที่ทรงพลังเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในอาชีพ และการเปิดตัวเว็บไซต์เป็นหนึ่งในเป้าหมายระยะสั้นที่ดีที่สุด
นั่นเป็นเพราะนายจ้างหรือลูกค้าที่มีศักยภาพอาจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณบนเว็บเพื่อทำความรู้จักคุณและผลงานของคุณมากขึ้น เช่นเดียวกับที่เราทุกคนเคยค้นหาตัวเองใน Google กันมาบ้างแล้ว 😛
และคุณต้องการให้ผู้คนค้นหาคุณใช่ไหม?
จากนั้นสร้างเว็บไซต์เพื่อ:
- เน้นทักษะและโครงการที่ผ่านมาของคุณ
- สร้างตัวตนของคุณให้เป็นแบรนด์
- มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าและนายจ้างที่เหมาะสม
หากคุณเป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนส ให้สร้างบล็อกฟิตเนสหรือแชร์วิดีโอของคุณบนช่อง YouTube สิ่งนี้จะทำให้ชื่อของคุณปรากฏต่อหน้าผู้ชมที่เหมาะสม
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
หนึ่งในเป้าหมายอาชีพที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือการปรับปรุง คุณภาพ ปริมาณ และ ประสิทธิภาพ ของงานของคุณ
ตัวชี้วัดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอาชีพและบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา และการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
ทำงานกับตัวชี้วัดเหล่านี้ทุกวันตลอดทั้งวัน และคุณอาจเปลี่ยนเป้าหมายระยะยาวสำหรับการเลื่อนตำแหน่งให้กลายเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้ 🎉
ข. อะไรคือเป้าหมายอาชีพระยะยาว?
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจในการทำเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงผลักดัน—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกสร้างมาแบบนั้น! เราต้องการเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจ 💪และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ติดตามความสำเร็จด้วยClickUp Milestones, รับภาพรวมความคืบหน้าทันทีด้วย rollups, และรักษาสมาธิด้วยReminders อัจฉริยะ; การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะสร้างแรงผลักดันสำหรับการเดินทางระยะยาว
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ
เป้าหมายอาชีพระยะยาว มีความกว้างขวางมากกว่าเป้าหมายระยะสั้น บางเป้าหมายอาจไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และอาจใช้เวลาหลายปีในการบรรลุ
ตัวอย่างต่อไปนี้:
1. สำเร็จการศึกษา
การสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยและได้รับปริญญาตรีอาจเป็นเป้าหมายระยะยาวแรกที่คุณตั้งไว้เพื่อสร้างอาชีพของคุณ มันจะกำหนดเส้นทางอาชีพ ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้น เงินเดือน ฯลฯของคุณ
อย่าลืมเรียนให้จบปริญญาและเตรียมตัวไปให้ไกล!
2. ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
การได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เป็นเป้าหมายระยะยาวที่พบได้บ่อยในอาชีพ
อาจใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง. อย่างไรก็ตาม เราทุกคนต้องการเกียรติยศนี้ซึ่งบ่งบอกถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมและจรรยาบรรณในการทำงานของเรา.
ที่สำคัญที่สุด: เงินเดือนก้อนใหญ่กำลังจะเข้าบัญชี! 💰
3. สร้างเครือข่ายของคุณ
เพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพใด ๆ คุณจำเป็นต้องสร้าง เครือข่าย ของคุณ
คุณสามารถติดต่อผู้ที่มีความคิดเหมือนกันและผู้นำในอุตสาหกรรมผ่านพอร์ทัลเช่น LinkedIn, Twitter เป็นต้น หรือพบปะผู้คนเพิ่มเติมที่มีพื้นหลังเหมือนคุณในงานพบปะสังสรรค์ทางอาชีพ, การประชุม, หรือการพักผ่อน
ฉลาดใช่ไหมล่ะ?
การสร้างเครือข่ายจะช่วยให้คุณ:
- ติดตามเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรม
- รู้สึกถึงจังหวะในตลาดงาน
- พบกับผู้ให้คำปรึกษา, คู่ค้า, และลูกค้าที่มีศักยภาพ
และที่สำคัญที่สุด คนในเครือข่ายของคุณสามารถเป็นผู้สนับสนุนคุณได้เมื่อคุณมองหางาน
หรืออาจจะดีกว่านั้น มันอาจเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจทั้งหมดในอนาคตของคุณก็ได้ 💼
ต้องการแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายอาชีพสำหรับตัวคุณเองหรือไม่?ผู้ช่วย AI ของ ClickUpสามารถเป็นคู่คิดให้กับคุณได้!
ดูตัวอย่างเพิ่มเติม ของเป้าหมายอาชีพเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
วิธีตั้งเป้าหมายอาชีพระยะสั้นและระยะยาว
การตั้งเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสำคัญต่อคุณและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของคุณในฐานะมืออาชีพ
นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งเป้าหมายอาชีพในระยะสั้นและระยะยาว:
1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการมีความสุข
ตอนนี้, นั่นไม่เฉพาะเจาะจง.
ความสุขสำหรับคุณอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่ง 😎
สำหรับคนอื่น อาจหมายถึงการเลิกงานก่อนในวันศุกร์ 🍸
เมื่อคุณกำลังสร้างเป้าหมาย นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมั่นใจว่าทุกวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจง
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการตอบคำถาม "W" สามข้อ:
- ฉันต้องการที่จะบรรลุอะไร?
- ทำไม ฉันถึงต้องการบรรลุเป้าหมายนี้?
- เมื่อไหร่ ฉันต้องการจะบรรลุเป้าหมายนี้?
😎 ทรัพยากรฟรี
ชี้แจง, กำหนด, และติดตามเป้าหมายอาชีพของคุณด้วยแบบแผนเส้นทางอาชีพโดย ClickUp
เป้าหมายควรเป็น เป้าหมายที่สามารถวัดได้
อย่างไร?
ถามตัวเองด้วยคำถามเช่น:
- กรอบเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายคืออะไร?
- ตัวชี้วัดความคืบหน้าคืออะไร?
- ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันบรรลุเป้าหมายแล้ว?
ไม่แน่ใจว่าเป้าหมายต่างจากวัตถุประสงค์อย่างไร?
ดูการเปรียบเทียบ เป้าหมายกับวัตถุประสงค์ของเรา
2. ให้เป็นจริง
เป้าหมายของคุณควรอยู่ใน ขอบเขต ความสามารถของคุณ
คุณไม่สามารถพูดได้ว่า "ฉันต้องการให้แต่ละโพสต์ในบล็อกของฉันได้ความคิดเห็น 500 ความคิดเห็น" โดยเฉพาะเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น มันจะทำให้คุณล้มเหลว
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ที่คุณสามารถทำได้ เช่น "ฉันจะตั้งเป้าให้มี 1-10 ความคิดเห็นทุกสัปดาห์"
เป้าหมายที่เป็นจริงสามารถบรรลุได้มากกว่า และเมื่อคุณ ทำ สำเร็จ คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจ มันจะกระตุ้นให้คุณก้าวไปข้างหน้าต่อไป
3. ยืดหยุ่นและมีทัศนคติเชิงบวก
อุปสรรคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นทำให้คุณหลงทาง
แต่ควร ปรับ เป้าหมายของคุณให้เหมาะสม และรักษาทัศนคติ เชิงบวก ไว้
ความอดทนและความมองโลกในแง่ดีคือสูตรสำเร็จ
⚡️ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและติดตามเป้าหมายสำหรับตัวคุณเองหรือทีมของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตั้งและบรรลุเป้าหมายโดย:
- การจัดระเบียบงานให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
- การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART)
- การมองเห็นความก้าวหน้าของคุณเพื่อรักษาแรงจูงใจของทุกคน
โบนัส: สนใจติดตามเป้าหมายของคุณแบบดิจิทัลหรือไม่? อ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุด!
วิธีจัดการเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ที่ช่วยให้ทุกคนและทุกธุรกิจสามารถกำหนดและบรรลุเป้าหมายระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้:
1. เป้าหมาย
เป้าหมาย ใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณได้ด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน,OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก), และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ.
ใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ระดับสูง จากนั้นแยกย่อยออกเป็น เป้าหมาย ที่สามารถจัดการได้
เป้าหมายย่อย (Target) สามารถมี OKRs ที่คุณสามารถติดตามได้ในรูปแบบของตัวเลข เงิน งาน หรือข้อความจริง/เท็จ
โจมตีเป้าหมายแต่ละจุดและจินตนาการถึงความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมาย!
ต้องการให้ OKR ของคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม?
ลองดูตัวอย่าง OKRและรายการซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด!*
2. มุมมองแผนภูมิแกนต์
ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- กำหนดตารางงานหรือเป้าหมาย
- ย้ายพวกเขาไปรอบ ๆ เพื่อจัดเรียงใหม่ด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- สร้างภาพและจัดการการพึ่งพา
ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีใช้ ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับทีมของคุณ.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
ต้องการคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายหรือไม่?
คำถามที่พบบ่อยเหล่านี้ควรช่วยได้:
1. เป้าหมาย SMART คืออะไร?
สูตร SMART เป็นคำย่อที่น่ารักซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ดีได้การตั้งเป้าหมายแบบ SMART มีประโยชน์เพราะต้องใช้ความคิดในการกำหนดเป้าหมาย
- Specific: กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
- Mีตัวชี้วัด: ควรสามารถวัดผลได้ โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) และเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้สามารถติดตามความสำเร็จได้
- Aสามารถบรรลุได้: สมจริงและอยู่ในขอบเขตความสามารถ
- Relevant: สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณและควรเพิ่มเติมให้กับแผนการใหญ่ของคุณ
- Tามเวลา: มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงวันเริ่มต้นและวันเป้าหมาย
โบนัส: ตรวจสอบเป้าหมาย HR ที่ฉลาดเหล่านี้!
2. ตัวอย่างของเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจมีอะไรบ้าง?
นี่คือเป้าหมายทางธุรกิจระยะสั้นที่พบบ่อย:
- กำหนดOKRs การขายและเป้าหมายการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
- ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
- ดำเนินกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- ปรับปรุงการบริการลูกค้า
- ปรับปรุงการรายงานยอดขาย
- ทดสอบกลยุทธ์การตลาด
นี่คือตัวอย่างของเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาว:
- เปิดสำนักงานใหม่ในเมืองหรือประเทศต่างๆ
- เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทคุณ
- เพิ่มการรับรู้แบรนด์โดยรวม
- รับลูกค้าเพิ่ม
- จ้างพนักงานเพิ่ม
3. คำถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง?
นี่คือความช่วยเหลือเพื่อให้คุณสามารถตอบคำถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายอาชีพได้:
1. คุณมองเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนในอีกห้าปีข้างหน้า?
อย่ามัวแต่ติดกับคำตอบซ้ำซากจำเจสำหรับคำถามนี้
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณโดยการอธิบาย:
- คุณวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทอย่างไร
- ทักษะการเติบโตหรือประกาศนียบัตรที่คุณต้องการได้รับ
- คุณต้องการเติบโตภายในบริษัทอย่างไรและไปถึงตำแหน่งผู้นำได้อย่างไร
2. ทักษะหรือความรู้ใดที่จะทำให้คุณทำงานในตำแหน่งปัจจุบันได้ดีขึ้น?
คำถามนี้ต้องการให้คุณทราบถึงข้อกำหนดของอุตสาหกรรมของคุณ
ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเหมาะสมที่สุดคือ การวิจัย การตลาด หรือทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้อย่างชัดเจนว่าคุณมีทักษะเหล่านี้อยู่ในระดับใด
ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในระดับเริ่มต้นเมื่อพูดถึงการวิจัย ให้กล่าวถึงสิ่งนี้กับนายจ้าง แต่ในขณะเดียวกัน อย่าลืมเน้นทักษะและความแข็งแกร่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน
3. คุณบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของคุณอย่างไร?
นี่คือโอกาสที่จะได้แสดงให้เห็นถึงความมืออาชีพและความขยันหมั่นเพียรของคุณ
ในการตอบกลับ ให้บอกผู้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายทางอาชีพที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับตัวเอง นี่จะบอกพวกเขาเกี่ยวกับแรงจูงใจของคุณ จากนั้น ให้อธิบายว่าคุณจัดสรรเวลาในตารางของคุณอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
ลองดูเทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้!
เริ่มต้นตั้งเป้าหมายด้วย ClickUp
การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวคือแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จของคุณ
แต่เป้าหมายที่คุณไม่เขียนลงหรือสนับสนุนด้วยกลยุทธ์คือความฝันลมๆ แล้งๆ
ทำไมไม่ตั้งเป้าหมายด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่าง ClickUp เพื่อที่คุณจะสามารถติดตามและมองเห็นความคืบหน้าได้ล่ะ?
คุณสามารถจัดการโครงการและ รายการที่ต้องทำ รวมถึงวางแผนเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณได้บนแพลตฟอร์มเดียว
ไปตั้งเป้าหมายที่มั่นคงเหมือนหินกับClickUp ได้ฟรีเพื่อหยุดฝันถึงสิ่งที่คุณต้องการและเริ่มทำงานในทิศทางที่ถูกต้อง 😜