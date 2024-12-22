บล็อก ClickUp
Goals

เป้าหมายระยะสั้น vs. เป้าหมายระยะยาว (ตัวอย่าง, คำถามที่พบบ่อย)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
22 ธันวาคม 2567

ไม่มีอะไรจะ เสร็จได้ ด้วยตัวเอง

ไม่ว่าคุณต้องการจะบรรลุอะไร คุณจะต้องตั้ง ทั้งสอง เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อที่จะบรรลุสิ่งใด ๆ

และการเข้าใจกระบวนการตั้งเป้าหมายจะ ช่วยคุณตอบคำถามสัมภาษณ์งานเช่น "คุณเห็นตัวเองในอีกห้าปีข้างหน้าอยู่ที่ไหน?"

แต่เดี๋ยวก่อน ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวคืออะไร?

แล้วทำไมคุณควรตั้งค่า ทั้งสอง?

ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบเป้าหมายระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว พร้อมแบ่งปันตัวอย่างเป้าหมายในอาชีพและเคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายในอาชีพที่สามารถบรรลุได้ นอกจากนี้เรายังตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และแบ่งปันแหล่งข้อมูลและแม่แบบที่มีประโยชน์มากๆ ให้ด้วย!

เป้าหมาย: สั้นหรือยาว เราไปกัน!

⏰ สรุป 60 วินาที

  • เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว. พวกมันช่วยในการกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการเดินทางทั้งส่วนตัวและอาชีพ
  • เป้าหมายระยะสั้น คือเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ในอนาคตอันใกล้ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ หรือปีนี้ เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายระยะยาว
  • เป้าหมายระยะยาว ต้องการเวลา การวางแผน และความอดทนมากขึ้น มักใช้เวลาหลายปีในการบรรลุผล เป้าหมายเหล่านี้ให้ทิศทางและประกอบด้วยเป้าหมายย่อยหลายประการ
  • ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: กลยุทธ์: เป้าหมายระยะยาวเป็นกลยุทธ์และต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดเวลา ในขณะที่เป้าหมายระยะสั้นมุ่งเน้นที่ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จำนวนเป้าหมาย: คุณสามารถมีเป้าหมายระยะสั้นได้หลายเป้าหมาย แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีเป้าหมายระยะยาวเพียงไม่กี่เป้าหมาย ระยะเวลา: เป้าหมายระยะสั้นจะวัดผลเป็นสัปดาห์หรือเดือน ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวจะครอบคลุมหลายปี ความยากและความยืดหยุ่น: เป้าหมายระยะสั้นจะง่ายกว่าและมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวจะท้าทายและสามารถปรับเปลี่ยนได้
  • กลยุทธ์: เป้าหมายระยะยาวเป็นกลยุทธ์และต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตลอดเวลา ในขณะที่เป้าหมายระยะสั้นมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพปัจจุบัน
  • จำนวนเป้าหมาย: คุณสามารถมีเป้าหมายระยะสั้นได้หลายเป้าหมาย แต่โดยปกติแล้วจะมีเป้าหมายระยะยาวเพียงไม่กี่เป้าหมาย
  • ไทม์ไลน์: เป้าหมายระยะสั้นวัดผลในหน่วยสัปดาห์หรือเดือน ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวครอบคลุมหลายปี
  • ความยากและความยืดหยุ่น: เป้าหมายระยะสั้นนั้นง่ายกว่าและยืดหยุ่นน้อยกว่า ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวนั้นท้าทายและสามารถปรับเปลี่ยนได้
  • เมื่อกำหนดเป้าหมายอาชีพ ควร เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ สมจริง: ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายในความสามารถของคุณ ยืดหยุ่นและเชิงบวก: ปรับเป้าหมายตามความจำเป็นและรักษาทัศนคติเชิงบวก
  • เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
  • สมจริง: กำหนดเป้าหมายที่สามารถทำได้ภายในขีดความสามารถของคุณ
  • ยืดหยุ่นและมองโลกในแง่ดี: ปรับเป้าหมายตามความเหมาะสมและรักษาทัศนคติเชิงบวก
  • ใช้ClickUp แอปเดียวที่ครบทุกความต้องการ เพื่อจัดการเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ตั้งและติดตามเป้าหมายพร้อมกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและตัวชี้วัดความคืบหน้า ด้วยฟีเจอร์เป้าหมายในตัวและมุมมองแผนภูมิแกนต์
  • การตั้งและจัดการเป้าหมายด้วย ClickUp มอบแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ ใช้ ClickUp เพื่อติดตามและมองเห็นความก้าวหน้า เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
เป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวคืออะไร?

เมื่อกำหนดเป้าหมาย คุณต้องพิจารณาเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ก. เป้าหมายระยะสั้นคืออะไร?

เป้าหมายระยะสั้น คือสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในอนาคตอันใกล้

เป้าหมายระยะสั้นมีระยะเวลาเท่าไร?

พวกเขาคือความต้องการระยะสั้นที่คุณสามารถบรรลุได้ในวันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือแม้กระทั่งปีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายอาชีพเช่น การจบหลักสูตรเพิ่มทักษะ หรือเป้าหมายการออมระยะสั้นเช่น การเก็บเงินไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉิน

เป้าหมายระยะสั้นยังสามารถเป็นก้าวสำคัญหรือขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่อยู่ไกลออกไปในอนาคต

มันเหมือนกับการวิ่งที่ความเร็วระดับสองบนลู่วิ่งเพื่อให้ไปถึงความเร็วระดับหกในที่สุด

เริ่มต้นที่หก และจุดหมายปลายทางของคุณอาจจะเป็นห้องฉุกเฉิน โอ๊ย!

ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและเฝ้าดูตัวเองก้าวหน้าเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเหล่านั้นกลายเป็นจริง 💃

ข. อะไรคือเป้าหมายระยะยาว?

เป้าหมายระยะยาว คือสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จในอนาคตไกล และต้องใช้เวลา การวางแผน และความอดทนเป็นอย่างมาก คุณไม่สามารถทำมันให้สำเร็จได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ และแล้วลืมมันไป คุณอาจต้องใช้เวลาถึงสิบปี

โดยปกติแล้ว เป้าหมายเหล่านี้จะประกอบด้วย เป้าหมายย่อย หรือขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้องกำหนดเป้าหมายระยะสั้นควบคู่ไปกับแผนระยะยาวของคุณ

คุณสามารถกล่าวได้ว่าเป้าหมายระยะยาวมักถูกใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะสั้นของคุณ

ตัวอย่างเช่น เป้าหมายระยะยาวของคุณอาจเป็นการตั้งธุรกิจของคุณเอง, เป้าหมายการออมสำหรับบัญชีเกษียณของคุณ, เป็นต้น

คุณเห็นไหมว่าแต่ละอย่างเปรียบเสมือนเป้าหมายใหญ่หรือวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มอบทิศทางให้กับชีวิตของคุณ?

แน่นอน เป้าหมายระยะยาวอาจดูน่ากลัวหรือเป็นไปไม่ได้ในบางครั้ง แต่เมื่อคุณทำตามเป้าหมายระยะสั้นแต่ละข้อไปเรื่อยๆ ในที่สุดคุณก็จะไปถึงจุดนั้นได้ 💪

แล้วเป้าหมายที่ ไม่สั้นหรือยาวพอ*ล่ะ?

คุณสามารถแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นสามประเภท: เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

เป้าหมายระดับกลาง, ระดับกลาง หรือ เป้าหมายระยะกลาง จะเข้ามาในภาพเมื่อคุณต้องการจุดกึ่งกลางระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

โดยปกติแล้วคุณสามารถบรรลุเป้าหมายระยะกลางได้ระหว่าง หกเดือนถึงน้อยกว่าห้าปี อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันไปตามบุคคลและเป้าหมาย

โบนัส:เป้าหมาย SMART สำหรับนักเรียน!

เป้าหมายระยะสั้น vs. เป้าหมายระยะยาว

อะไรคือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว?

ความแตกต่างหลักระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวคือ เป้าหมายระยะยาวมักจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ ในขณะที่เป้าหมายระยะสั้นจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและมีแนวโน้มที่จะบรรลุได้ง่ายกว่า แน่นอนว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละอย่าง

มาเปรียบเทียบเป้าหมายระยะยาวกับเป้าหมายระยะสั้นเพื่อสังเกตความแตกต่างที่สำคัญกัน

1. กลยุทธ์

ในแก่นแท้ เป้าหมายระยะยาวคือกลยุทธ์

คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ในชีวิตประจำวันของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

นั่นคือเหตุผลที่คุณแบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ และทำให้แน่ใจว่าคุณมีตัวเตือนบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

เป้าหมายระยะยาวเป็นการทดสอบแรงจูงใจและความอดทนของคุณ และคุณมักจะเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ระหว่างทาง

ในทางกลับกัน เป้าหมายระยะสั้น ต้องการกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลงานปัจจุบัน ของคุณมากขึ้น คุณจะวางกลยุทธ์โดยพิจารณาจากว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคุณมากเพียงใดเป็นหลัก

2. จำนวนประตู

โดยปกติแล้ว คุณสามารถมี สองหรืออาจจะสามเป้าหมายระยะยาว ในใจ เป้าหมายเหล่านี้มักจะเป็นภาพรวมใหญ่และอาจเป็นเป้าหมายด้านอาชีพ เป้าหมายทางการเงิน หรือเป้าหมายส่วนตัว แต่ ไม่ใช่ หลายเป้าหมาย

มีเป้าหมายระยะยาวมากเกินไป คุณจะรู้สึกท่วมท้นและเหนื่อยล้า 😓

เพื่อนที่ไว้ใจได้ของคุณอย่างกาแฟ ก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นลง คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้นหลายอย่างพร้อมกันได้ และคุณสามารถทำลายพวกมันได้ทั้งหมด ทีละอย่าง!

นี่คือตารางที่สะดวกซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นความแตกต่างระหว่างเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายระยะสั้น

เป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาว
กลยุทธ์เป้าหมายระยะสั้นมักเชื่อมโยงกับผลงานและสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป้าหมายระยะยาวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภารกิจและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณสำหรับชีวิตและอาชีพของคุณ
หมายเลขคุณสามารถมีเป้าหมายระยะสั้นหลายเป้าหมายในหลายหมวดหมู่ที่ดำเนินไปพร้อมกันได้คุณอาจมีเป้าหมายระยะยาวจำนวนจำกัดในชีวิตของคุณ
ไทม์ไลน์เป้าหมายระยะสั้นมักจะถูกวัดผลเป็นสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาสเป้าหมายระยะยาวสามารถวัดได้เป็นปี และอาจมีระยะเวลาที่ไม่ชัดเจน
ความยากลำบากมันง่ายกว่ามากที่จะบรรลุเป้าหมายระยะสั้น เพราะคุณสามารถเห็นความคืบหน้าได้ง่ายเป้าหมายระยะยาวเป็นเรื่องยากและต้องใช้ความอดทน เนื่องจากไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนในทันที
ความยืดหยุ่นเนื่องจากเป้าหมายระยะสั้นมีเส้นตายที่ชัดเจนและใกล้กว่า จึงค่อนข้างไม่ยืดหยุ่นเนื่องจากเป้าหมายระยะยาวมีระยะเวลาที่กว้างขวางกว่า พวกมันจึงถูกกระทบได้โดยง่ายจากสถานการณ์ในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงของความหลงใหล

ตัวอย่างเป้าหมายอาชีพระยะสั้นและระยะยาว

เป้าหมาย อาชีพ คือวัตถุประสงค์ที่คุณมุ่งมั่นที่จะบรรลุในชีวิตการทำงานของคุณ

มันวาดภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ. คุณจะเข้าใจด้วยว่าจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร.

มาสำรวจตัวอย่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับอาชีพของคุณกัน:

ก. อะไรคือเป้าหมายอาชีพระยะสั้น?

เป้าหมายระยะสั้น สำหรับอาชีพของคุณมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถเริ่มบรรลุได้ภายในสองสามเดือนถึงหนึ่งปี. พวกมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่หรือเป้าหมายที่แยกออกมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพของคุณ. นี่คือเป้าหมายระยะสั้นหลายประการ:

1. เรียนรู้ทักษะใหม่

การเรียนรู้ทักษะใหม่ สามารถเป็นเป้าหมายที่ดำเนินต่อไปได้ คุณจำเป็นต้องติดตามความต้องการของอุตสาหกรรมและเลือกทักษะเฉพาะสำหรับอาชีพของคุณ

หากคุณเป็นนักโภชนาการที่ไม่คุ้นเคยกับการฝึกความแข็งแรง คุณสามารถกลายเป็นผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองได้

ใครที่รู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย?

เรซูเม่ของคุณจะโดดเด่นมาก 🔥

2. สร้างเว็บไซต์มืออาชีพ

การมีรอยเท้าดิจิทัลที่ทรงพลังเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในอาชีพ และการเปิดตัวเว็บไซต์เป็นหนึ่งในเป้าหมายระยะสั้นที่ดีที่สุด

นั่นเป็นเพราะนายจ้างหรือลูกค้าที่มีศักยภาพอาจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณบนเว็บเพื่อทำความรู้จักคุณและผลงานของคุณมากขึ้น เช่นเดียวกับที่เราทุกคนเคยค้นหาตัวเองใน Google กันมาบ้างแล้ว 😛

และคุณต้องการให้ผู้คนค้นหาคุณใช่ไหม?

จากนั้นสร้างเว็บไซต์เพื่อ:

  • เน้นทักษะและโครงการที่ผ่านมาของคุณ
  • สร้างตัวตนของคุณให้เป็นแบรนด์
  • มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าและนายจ้างที่เหมาะสม

หากคุณเป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนส ให้สร้างบล็อกฟิตเนสหรือแชร์วิดีโอของคุณบนช่อง YouTube สิ่งนี้จะทำให้ชื่อของคุณปรากฏต่อหน้าผู้ชมที่เหมาะสม

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

หนึ่งในเป้าหมายอาชีพที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือการปรับปรุง คุณภาพ ปริมาณ และ ประสิทธิภาพ ของงานของคุณ

ตัวชี้วัดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอาชีพและบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา และการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

ทำงานกับตัวชี้วัดเหล่านี้ทุกวันตลอดทั้งวัน และคุณอาจเปลี่ยนเป้าหมายระยะยาวสำหรับการเลื่อนตำแหน่งให้กลายเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้ 🎉

ข. อะไรคือเป้าหมายอาชีพระยะยาว?

📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจในการทำเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงผลักดัน—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกสร้างมาแบบนั้น! เราต้องการเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจ 💪และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้

ติดตามความสำเร็จด้วยClickUp Milestones, รับภาพรวมความคืบหน้าทันทีด้วย rollups, และรักษาสมาธิด้วยReminders อัจฉริยะ; การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะสร้างแรงผลักดันสำหรับการเดินทางระยะยาว

💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ

เป้าหมายอาชีพระยะยาว มีความกว้างขวางมากกว่าเป้าหมายระยะสั้น บางเป้าหมายอาจไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และอาจใช้เวลาหลายปีในการบรรลุ

ตัวอย่างต่อไปนี้:

1. สำเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยและได้รับปริญญาตรีอาจเป็นเป้าหมายระยะยาวแรกที่คุณตั้งไว้เพื่อสร้างอาชีพของคุณ มันจะกำหนดเส้นทางอาชีพ ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้น เงินเดือน ฯลฯของคุณ

อย่าลืมเรียนให้จบปริญญาและเตรียมตัวไปให้ไกล!

2. ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

การได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เป็นเป้าหมายระยะยาวที่พบได้บ่อยในอาชีพ

อาจใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง. อย่างไรก็ตาม เราทุกคนต้องการเกียรติยศนี้ซึ่งบ่งบอกถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมและจรรยาบรรณในการทำงานของเรา.

ที่สำคัญที่สุด: เงินเดือนก้อนใหญ่กำลังจะเข้าบัญชี! 💰

3. สร้างเครือข่ายของคุณ

เพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพใด ๆ คุณจำเป็นต้องสร้าง เครือข่าย ของคุณ

คุณสามารถติดต่อผู้ที่มีความคิดเหมือนกันและผู้นำในอุตสาหกรรมผ่านพอร์ทัลเช่น LinkedIn, Twitter เป็นต้น หรือพบปะผู้คนเพิ่มเติมที่มีพื้นหลังเหมือนคุณในงานพบปะสังสรรค์ทางอาชีพ, การประชุม, หรือการพักผ่อน

ฉลาดใช่ไหมล่ะ?

การสร้างเครือข่ายจะช่วยให้คุณ:

  • ติดตามเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรม
  • รู้สึกถึงจังหวะในตลาดงาน
  • พบกับผู้ให้คำปรึกษา, คู่ค้า, และลูกค้าที่มีศักยภาพ

และที่สำคัญที่สุด คนในเครือข่ายของคุณสามารถเป็นผู้สนับสนุนคุณได้เมื่อคุณมองหางาน

หรืออาจจะดีกว่านั้น มันอาจเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจทั้งหมดในอนาคตของคุณก็ได้ 💼

ต้องการแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายอาชีพสำหรับตัวคุณเองหรือไม่?ผู้ช่วย AI ของ ClickUpสามารถเป็นคู่คิดให้กับคุณได้!

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม ของเป้าหมายอาชีพเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

วิธีตั้งเป้าหมายอาชีพระยะสั้นและระยะยาว

การตั้งเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสำคัญต่อคุณและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของคุณในฐานะมืออาชีพ

นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งเป้าหมายอาชีพในระยะสั้นและระยะยาว:

1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการมีความสุข

ตอนนี้, นั่นไม่เฉพาะเจาะจง.

ความสุขสำหรับคุณอาจเป็นการเลื่อนตำแหน่ง 😎

สำหรับคนอื่น อาจหมายถึงการเลิกงานก่อนในวันศุกร์ 🍸

เมื่อคุณกำลังสร้างเป้าหมาย นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมั่นใจว่าทุกวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจง

วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการตอบคำถาม "W" สามข้อ:

  • ฉันต้องการที่จะบรรลุอะไร?
  • ทำไม ฉันถึงต้องการบรรลุเป้าหมายนี้?
  • เมื่อไหร่ ฉันต้องการจะบรรลุเป้าหมายนี้?

😎 ทรัพยากรฟรี

ชี้แจง, กำหนด, และติดตามเป้าหมายอาชีพของคุณด้วยแบบแผนเส้นทางอาชีพโดย ClickUp

ใช้เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp เพื่อสร้างแผนและเส้นทางอาชีพที่ผสานความมุ่งมั่นในสายงานของคุณเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
รับแม่แบบฟรี
ใช้เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp เพื่อสร้างแผนและเส้นทางอาชีพที่ผสานความใฝ่ฝันในอาชีพของคุณเข้ากับเป้าหมายของบริษัท

เป้าหมายควรเป็น เป้าหมายที่สามารถวัดได้

อย่างไร?

ถามตัวเองด้วยคำถามเช่น:

  • กรอบเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายคืออะไร?
  • ตัวชี้วัดความคืบหน้าคืออะไร?
  • ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันบรรลุเป้าหมายแล้ว?

ไม่แน่ใจว่าเป้าหมายต่างจากวัตถุประสงค์อย่างไร?

ดูการเปรียบเทียบ เป้าหมายกับวัตถุประสงค์ของเรา

2. ให้เป็นจริง

เป้าหมายของคุณควรอยู่ใน ขอบเขต ความสามารถของคุณ

คุณไม่สามารถพูดได้ว่า "ฉันต้องการให้แต่ละโพสต์ในบล็อกของฉันได้ความคิดเห็น 500 ความคิดเห็น" โดยเฉพาะเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น มันจะทำให้คุณล้มเหลว

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ที่คุณสามารถทำได้ เช่น "ฉันจะตั้งเป้าให้มี 1-10 ความคิดเห็นทุกสัปดาห์"

เป้าหมายที่เป็นจริงสามารถบรรลุได้มากกว่า และเมื่อคุณ ทำ สำเร็จ คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจ มันจะกระตุ้นให้คุณก้าวไปข้างหน้าต่อไป

3. ยืดหยุ่นและมีทัศนคติเชิงบวก

อุปสรรคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นทำให้คุณหลงทาง

แต่ควร ปรับ เป้าหมายของคุณให้เหมาะสม และรักษาทัศนคติ เชิงบวก ไว้

ความอดทนและความมองโลกในแง่ดีคือสูตรสำเร็จ

⚡️ แม่แบบแนะนำ

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
กำหนดและติดตามเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและติดตามเป้าหมายสำหรับตัวคุณเองหรือทีมของคุณ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณตั้งและบรรลุเป้าหมายโดย:

  • การจัดระเบียบงานให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ เพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART)
  • การมองเห็นความก้าวหน้าของคุณเพื่อรักษาแรงจูงใจของทุกคน

โบนัส: สนใจติดตามเป้าหมายของคุณแบบดิจิทัลหรือไม่? อ่านคู่มือของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุด!

วิธีจัดการเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ที่ช่วยให้ทุกคนและทุกธุรกิจสามารถกำหนดและบรรลุเป้าหมายระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นได้

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้:

1. เป้าหมาย

เป้าหมาย ใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณได้ด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน,OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก), และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ.

ใช้เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ระดับสูง จากนั้นแยกย่อยออกเป็น เป้าหมาย ที่สามารถจัดการได้

เป้าหมายย่อย (Target) สามารถมี OKRs ที่คุณสามารถติดตามได้ในรูปแบบของตัวเลข เงิน งาน หรือข้อความจริง/เท็จ

โจมตีเป้าหมายแต่ละจุดและจินตนาการถึงความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมาย!

ประเภทของเป้าหมายใน ClickUp
การตั้งประเภทเป้าหมายในฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp
โฟลเดอร์เป้าหมายใน ClickUp
การแสดงความคืบหน้าในโฟลเดอร์เป้าหมายของ ClickUp

ต้องการให้ OKR ของคุณประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม?

ลองดูตัวอย่าง OKRและรายการซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด!*

2. มุมมองแผนภูมิแกนต์

ฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณ

คุณสามารถใช้มันเพื่อ:

  • กำหนดตารางงานหรือเป้าหมาย
  • ย้ายพวกเขาไปรอบ ๆ เพื่อจัดเรียงใหม่ด้วยฟังก์ชันลากและวาง
  • สร้างภาพและจัดการการพึ่งพา
การจัดการการพึ่งพาในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
การจัดการการพึ่งพาในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีใช้ ClickUp เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับทีมของคุณ.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

ต้องการคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายหรือไม่?

คำถามที่พบบ่อยเหล่านี้ควรช่วยได้:

1. เป้าหมาย SMART คืออะไร?

สูตร SMART เป็นคำย่อที่น่ารักซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ดีได้การตั้งเป้าหมายแบบ SMART มีประโยชน์เพราะต้องใช้ความคิดในการกำหนดเป้าหมาย

เป้าหมาย SMART ต้องเป็น

  • Specific: กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
  • Mีตัวชี้วัด: ควรสามารถวัดผลได้ โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) และเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้สามารถติดตามความสำเร็จได้
  • Aสามารถบรรลุได้: สมจริงและอยู่ในขอบเขตความสามารถ
  • Relevant: สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณและควรเพิ่มเติมให้กับแผนการใหญ่ของคุณ
  • Tามเวลา: มีกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงวันเริ่มต้นและวันเป้าหมาย

โบนัส: ตรวจสอบเป้าหมาย HR ที่ฉลาดเหล่านี้!

2. ตัวอย่างของเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจมีอะไรบ้าง?

นี่คือเป้าหมายทางธุรกิจระยะสั้นที่พบบ่อย:

นี่คือตัวอย่างของเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาว:

  • เปิดสำนักงานใหม่ในเมืองหรือประเทศต่างๆ
  • เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทคุณ
  • เพิ่มการรับรู้แบรนด์โดยรวม
  • รับลูกค้าเพิ่ม
  • จ้างพนักงานเพิ่ม

3. คำถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง?

นี่คือความช่วยเหลือเพื่อให้คุณสามารถตอบคำถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายอาชีพได้:

1. คุณมองเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนในอีกห้าปีข้างหน้า?

อย่ามัวแต่ติดกับคำตอบซ้ำซากจำเจสำหรับคำถามนี้

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณโดยการอธิบาย:

  • คุณวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทอย่างไร
  • ทักษะการเติบโตหรือประกาศนียบัตรที่คุณต้องการได้รับ
  • คุณต้องการเติบโตภายในบริษัทอย่างไรและไปถึงตำแหน่งผู้นำได้อย่างไร

2. ทักษะหรือความรู้ใดที่จะทำให้คุณทำงานในตำแหน่งปัจจุบันได้ดีขึ้น?

คำถามนี้ต้องการให้คุณทราบถึงข้อกำหนดของอุตสาหกรรมของคุณ

ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเหมาะสมที่สุดคือ การวิจัย การตลาด หรือทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้อย่างชัดเจนว่าคุณมีทักษะเหล่านี้อยู่ในระดับใด

ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในระดับเริ่มต้นเมื่อพูดถึงการวิจัย ให้กล่าวถึงสิ่งนี้กับนายจ้าง แต่ในขณะเดียวกัน อย่าลืมเน้นทักษะและความแข็งแกร่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน

3. คุณบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของคุณอย่างไร?

นี่คือโอกาสที่จะได้แสดงให้เห็นถึงความมืออาชีพและความขยันหมั่นเพียรของคุณ

ในการตอบกลับ ให้บอกผู้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายทางอาชีพที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับตัวเอง นี่จะบอกพวกเขาเกี่ยวกับแรงจูงใจของคุณ จากนั้น ให้อธิบายว่าคุณจัดสรรเวลาในตารางของคุณอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

ลองดูเทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้!

เริ่มต้นตั้งเป้าหมายด้วย ClickUp

การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวคือแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จของคุณ

แต่เป้าหมายที่คุณไม่เขียนลงหรือสนับสนุนด้วยกลยุทธ์คือความฝันลมๆ แล้งๆ

ทำไมไม่ตั้งเป้าหมายด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่าง ClickUp เพื่อที่คุณจะสามารถติดตามและมองเห็นความคืบหน้าได้ล่ะ?

คุณสามารถจัดการโครงการและ รายการที่ต้องทำ รวมถึงวางแผนเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณได้บนแพลตฟอร์มเดียว

ไปตั้งเป้าหมายที่มั่นคงเหมือนหินกับClickUp ได้ฟรีเพื่อหยุดฝันถึงสิ่งที่คุณต้องการและเริ่มทำงานในทิศทางที่ถูกต้อง 😜