ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่ลองจินตนาการถึงความแตกต่างที่ใครก็ตามในองค์กรสามารถทำได้ หากพวกเขาขยันหมั่นเพียรในการเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกินจริงหรือเป็นเป้าหมายที่ไม่สมจริงอยู่บ้าง แต่เมื่อใดก็ตามที่องค์กรมีแผนงานที่เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
เพื่อไปถึงที่นั่น คุณต้องมีแผนที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของทุกคนในทีม
ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องการช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ น้ำขึ้นให้เรือทุกลำลอยสูงขึ้น และเช่นเดียวกับที่ใครก็ตามที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มมาตั้งแต่สมัยเรียนรู้ดีว่า ทีมจะไปได้ไกลเพียงเท่าจุดอ่อนที่สุดของสมาชิกในทีมเท่านั้น
แต่การช่วยให้ทีมของคุณพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและติดตามประสิทธิภาพของพนักงานในขณะที่ต้องจัดการกับงานที่ต้องทำและงานประจำวันของคุณเองนั้นอาจเป็นเรื่องยาก ยิ่งคุณสามารถทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐานได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น และนี่คือจุดที่แม่แบบแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเข้ามามีบทบาท
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 11 แม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIP) ที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการยกระดับผลงานของพนักงาน:
- แม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ ClickUp
- เทมเพลตแผนการดำเนินการแก้ไข ClickUp
- เทมเพลตแผนการดำเนินการของพนักงาน ClickUp
- เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
- เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
- เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
- เทมเพลตการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
- เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
- เทมเพลตเส้นทางอาชีพ ClickUp
- แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ClickUp
- แบบแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Microsoft Word โดย Template.net
แผนแม่บทการปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIP) คืออะไร?
แบบแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นเอกสารมาตรฐานที่ช่วยคุณ—และทุกคนที่คุณกำลังบริหาร—สร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา เนื่องจากเป็นเอกสารมาตรฐานจึงเป็นแบบแผนการจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยมในการบริหารทีมของคุณโดยไม่ต้องใช้เวลาของคุณมากเกินไป
ตัวอย่างเช่น คุณอาจบริหารทีมของคุณตามวิธีการตั้งเป้าหมายขององค์กรแบบ OKRแม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณจัดทำแผนที่คล้ายกันสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณ ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ดี?
ไม่มีแบบแผนแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพียงแบบเดียว เพราะคำว่า 'ดีที่สุด' ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแบบแผนที่ติดตามการประเมินประสิทธิภาพตามกำหนดการเป็นประจำ หรือคุณอาจต้องการแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้น
คุณอาจต้องการปรับปรุงการจัดการปริมาณงานภายในทีมของคุณทั้งหมด แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ควรมีวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้และระบุหรือหารือเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ แบบแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจึงมีลักษณะบางประการที่คุณสามารถสังเกตได้:
- ภาพรวมอย่างง่าย: สิ่งนี้ช่วยให้รายงานที่คุณกำลังจัดทำสามารถอ่านแบบผ่านๆ ได้ ทำให้ผู้ที่พร้อมสามารถนำข้อมูลที่จำเป็นไปประเมินแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพได้ทันที
- การเน้นด้วยภาพ. ไม่มีใครชอบย่อหน้ายาวหรือรายการที่มีหลายประโยค (น่าขันใช่ไหม, เราเข้าใจ) ดังนั้นยิ่งคุณทำให้รายงานความก้าวหน้าของพนักงานดูเป็นภาพมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนได้ดีขึ้นเท่านั้น
- ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน แผนปรับปรุงประสิทธิภาพมีหัวข้อสรุปสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจนหรือไม่? นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะในแผนปรับปรุงประสิทธิภาพจะได้รับการนำไปปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุตามความคาดหวัง
- การเข้ารหัสสีที่เข้าใจง่าย. คุณอาจแปลกใจว่าเพียงการเข้ารหัสสีที่ง่าย ๆ ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากเพียงใด. สีแดงอาจหมายถึงปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่ดี, สีเหลืองอาจหมายถึงการปฏิบัติงานตามความคาดหวัง, และสีเขียวอาจหมายถึงการปฏิบัติงานที่ดีหรือยอมรับได้. สีที่เหมาะสมจะช่วยลดความสับสนและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน.
- ปรับแต่งได้ง่ายตลอดเวลา ไม่มีใครชอบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่เมื่อสร้างแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องการติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานและข้อเสนอแนะที่คุณแนะนำอย่างแท้จริง! ยิ่งเทมเพลตมีความยืดหยุ่นมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น
ไม่สำคัญว่าคุณกำลังมองหาแม่แบบแบบใด ตราบใดที่แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพมีลักษณะเหล่านี้ คุณก็เริ่มต้นได้ดีแล้ว
11 แม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป เราจะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญกันเลย เช่นเดียวกับเทมเพลตขั้นตอนปฏิบัติ เทมเพลตแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเหล่านี้โดดเด่นเพราะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดข้างต้น
มาเริ่มกันที่รายการโปรดของเราเลย
1. แม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (PIP) ของ ClickUp เทมเพลต PIP นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการและพนักงานระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพ และคิดหาวิธีแก้ไขที่นำไปสู่การปรับปรุง
ภายในเทมเพลต คุณจะพบส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการระบุวัตถุประสงค์ของ PIP ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการระบุพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์ที่เสนอเพื่อปรับปรุง กำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ PIP เหล่านี้จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้นการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน และช่วยในการบรรลุมาตรฐานและเป้าหมายของบริษัท องค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการกับผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และช่วยให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
เทมเพลต PIP ของ ClickUp นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประหยัดเวลาและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเทมเพลต PIP นี้วันนี้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
2. แม่แบบแผนการดำเนินการแก้ไข ClickUp
สร้างในรูปแบบไวท์บอร์ด,เทมเพลตการดำเนินการแก้ไขของ ClickUpนี้เป็นที่ชื่นชอบของเราในบรรดา PIPs เนื่องจากลักษณะที่มองเห็นได้และพื้นที่ที่ชัดเจน มีหกส่วนที่จัดเรียงด้วยสีอย่างระมัดระวัง, จัดเรียงในคอลัมน์ที่เข้าใจได้ง่ายเมื่ออ่านจากซ้ายไปขวา:
- พื้นที่สำหรับการปรับปรุง: ระบุหมวดหมู่ทั่วไปที่สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถปรับปรุงได้
- ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง: โอกาสในแต่ละด้านในการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรผิดพลาดหรือปัญหาประสิทธิภาพที่ไม่ดีที่ต้องปรับปรุง และสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น
- แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพที่ระบุไว้โดยตรงด้วยวิธีการที่พนักงานหรืองานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
- มาตรวัดความสำเร็จ: เพิ่มความรับผิดชอบและการประเมินผลเข้าไปในสมการเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าของแนวทางแก้ไขที่ได้ระบุไว้ และสร้างวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้
- เจ้าของงาน: ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภายในโครงการและงานที่มีผู้รับผิดชอบหลายคน
- ไทม์ไลน์: วันที่กำหนดส่งและเป้าหมายสำคัญที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนทำงานตามเป้าหมายในการนำแนวทางแก้ไขที่ได้ระบุไว้ไปปฏิบัติ
รวมคอลัมน์เข้าด้วยกัน และเทมเพลตนี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับแนวทางการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ของ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการและบุคลากร อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างยังคงง่ายพอที่จะสร้างแผนปรับปรุงอย่างรวดเร็วสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดได้
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับพนักงาน ClickUp
เทมเพลตแผนการดำเนินการของพนักงานของ ClickUpใช้แนวทางที่แตกต่างจากเทมเพลตการดำเนินการบนไวท์บอร์ดที่กล่าวถึงข้างต้น แผนการดำเนินการที่มีโครงสร้างนี้มีความเป็นเส้นตรงมากขึ้น รวมถึงภาพรวมที่ชัดเจนและเรียบง่ายซึ่งระบุชื่อพนักงาน บทบาท และผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยช่องวันที่สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
จากนั้นจะเข้าสู่รายงานเหตุการณ์สำหรับรายการเฉพาะที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รายงานเหตุการณ์นี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับสาเหตุเฉพาะที่ทำให้พนักงานต้องได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การไม่บรรลุเป้าหมายยอดขาย หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
ตามมาด้วยส่วนที่เกี่ยวกับผลการค้นพบ ซึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว และมาตรการแก้ไขเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
สุดท้าย รายงานนี้มีส่วนที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการสามารถอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า "สัญญาณความก้าวหน้า" เมื่อพนักงานดำเนินการตามแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ส่วนนี้จะเป็นที่ที่ผู้จัดการและพนักงานสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันได้
4. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
ไม่ใช่ทุกแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่จะต้องถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์เชิงลบ การบริหารจัดการเชิงรุกหมายถึงการช่วยเหลือพนักงานให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในระยะยาว โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบันของพวกเขานี่คือสิ่งที่เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpช่วยติดตาม
ในมุมมองเริ่มต้น สมาชิกแต่ละทีมจะได้รับรายการที่ระบุสถานะของแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา ข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา และโอกาสพัฒนาวิชาชีพที่ได้ระบุไว้สำหรับพวกเขา
สิ่งนี้ช่วยในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเฉพาะเจาะจงและจะช่วยประหยัดเวลาโดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายความก้าวหน้าตามที่คาดหวังไว้
ส่วนจาก "เสร็จแล้ว" ถึง "กำลังดำเนินการ" ช่วยให้ผู้จัดการติดตามได้อย่างแม่นยำว่าทุกคนอยู่ในสถานะใด ณ เวลาที่กำหนดสำหรับพนักงานแต่ละคน แต่เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ แม่แบบยังรวมถึงแผนแผนกที่เจาะลึกในระดับที่สูงขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายการปรับปรุงและการติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นด้วย
ในขณะเดียวกันฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น ความต้องการด้านบุคลากร กำหนดเวลา และทักษะที่ได้รับ จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามสถานะของทีมและสมาชิกที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากที่สุดได้ตลอดเวลา
5. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp
ดูเหมือนจะเป็นเพียงวาระการประชุมธรรมดา แต่แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย ClickUpนี้มีพลังซ่อนอยู่ นอกเหนือจากส่วนที่อ่านง่ายอย่างประเด็นการอภิปรายและข้อเสนอแนะ เอกสารปรับปรุงผลการปฏิบัติงานนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าโครงการริเริ่มใดและลำดับความสำคัญใดที่สำคัญที่สุดสำหรับสมาชิกในทีมของพวกเขา ในขณะที่พวกเขาพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในระยะยาว
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ส่วนการจัดการประสิทธิภาพของเทมเพลตนี้ประกอบด้วยแผนภูมิที่สามารถใช้สำหรับพนักงานและเพื่อนร่วมงานในการประเมินตนเองและกันและกันในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ความเข้าใจในงาน ทักษะการทำงาน และอื่นๆ รหัสการวัดผลตั้งแต่ U สำหรับไม่ผ่านจนถึง E สำหรับยอดเยี่ยมช่วยให้การกรอกส่วนนี้เป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมาสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายนี้ แม่แบบนี้มีส่วนที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน: ความสำเร็จ แม้ว่าทุกคนจะต้องการการปรับปรุงในบางด้าน แต่การมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องปรับปรุงอาจทำให้ง่ายต่อการมองข้ามว่าพนักงานคนนี้อาจได้เฉลิมฉลองความสำเร็จและความสำเร็จครั้งใหญ่ในด้านอื่นๆ
การรวมส่วนเช่นนี้ไว้ในแบบแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นบวกและมุ่งเน้นความสำเร็จมากขึ้นโดยการบาลานซ์สิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดี
6. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
ตามที่ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานโดย ClickUpแสดงให้เห็น ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงแผนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทุกแผนเข้ากับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเสมอไป แต่จะเน้นแนวทางที่มุ่งเน้นโครงการซึ่งช่วยให้ทีมที่คุณกำลังบริหารจัดการสามารถดำเนินงานให้อยู่ในเส้นทางและตรงตามกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เองประกอบด้วยภาพรวมที่ง่ายต่อการเข้าใจของโครงการหลายโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ต้องบันทึกความคืบหน้าของโครงการในระดับต่าง ๆ นอกเหนือจากภาพรวมทั่วไปของความคาดหวังของบริษัทแล้ว ยังประกอบด้วยภาพรวมของแต่ละโครงการที่ต้องรายงาน ซึ่งรวมถึงเปอร์เซ็นต์ของเวลาและงบประมาณที่ใช้ไป และความคืบหน้าที่ทำได้
ลักษณะที่มองเห็นได้ของตัวเลขในเทมเพลตนี้ทำให้เป็นรายงานที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ต้องการสื่อสารภาพรวมของงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ เนื่องจากยังคงเป็นภาพรวมในระดับสูง เทมเพลตนี้จึงทำงานได้ดีเป็นพิเศษเมื่อใช้ร่วมกับรายงานผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ
ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เพื่อรักษาภาพรวมของโครงการแบบอไจล์หลายโครงการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง ในขณะที่รายงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่นการทบทวนสปรินต์สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละโครงการและความคืบหน้าตามที่คาดหวัง
7. แม่แบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
แม้ว่าแม่แบบการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUpจะเน้นไปที่การประเมินผลย้อนหลังของพนักงานเป็นหลัก แต่ก็ยังมีตัวอย่างแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นอนาคตด้วยเช่นกัน
บันทึกผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมของคุณว่าพวกเขาได้ทำงานอย่างไร, ได้บรรลุอะไร, และข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถนำไปสู่แผนการปรับปรุงก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสครั้งต่อไปได้อย่างไร
8. แม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUp
พนักงานใหม่จำเป็นต้องมีแผนการปฐมนิเทศที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาตนเองในช่วงเดือนแรก ๆ ที่เข้าร่วมกับองค์กรของคุณแม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUpช่วยสนับสนุนความพยายามนี้ โดยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกใหม่ในทีมต่อเป้าหมายเหล่านั้นได้
การสร้างแผน 30-60-90 วันและการวัดความก้าวหน้านั้นทำได้ง่าย เช่นเดียวกับการแบ่งปันแผนกับพนักงานใหม่ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาและกำหนดตารางการตรวจสอบเป็นประจำ นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณรักษาทัศนคติเชิงบวกกับพนักงานได้อีกด้วย
9. แม่แบบเส้นทางอาชีพ ClickUp
หากคุณกำลังให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในทีมของคุณ,แม่แบบเส้นทางอาชีพโดย ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่ง. มันเป็นเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ ที่กล่าวถึงในคู่มือนี้, ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้ที่คุณให้คำปรึกษาเพื่อสร้างเป้าหมายอาชีพและเส้นทางที่สามารถวัดได้เพื่อบรรลุเป้าหมายอาชีพเหล่านั้น.
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในแผนภูมิที่เข้าใจง่าย พร้อมการใช้สีเพื่อแยกประเภท ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทอย่างสมบูรณ์แบบ แม้แต่ในครั้งแรกที่เห็น
10. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ClickUp
แบบฟอร์มประเมินพนักงานของ ClickUpถูกออกแบบให้เป็นแบบฟอร์มโต้ตอบที่ใช้งานง่ายและได้ผลดี เนื่องจากความเรียบง่าย คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบรายการที่ใช้งานเป็นเอกสารประเมินโดยอัตโนมัติ
ในขณะเดียวกัน ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น รางวัลและเหตุการณ์สำคัญที่ได้รับ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทักษะทางเทคนิค และฟิลด์ที่กำหนดเองอื่นๆ จะช่วยให้คุณระบุได้อย่างชัดเจนว่าพนักงานประสบความสำเร็จในด้านใด ต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนใด และบริษัทมีความคาดหวังโดยรวมเกี่ยวกับผลงานการทำงานอย่างไร
11. แม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ Microsoft Word โดย Template.net
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน Microsoft Word (PIP) นี้โดย Template.net เป็นเอกสารที่ครอบคลุม สามารถแก้ไขและพิมพ์ได้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับผู้จัดการในการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และกำหนดวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้สำหรับพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
ประโยชน์ของแบบแผนแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับทีม HR
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (PIP) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับรองว่าพนักงานกำลังบรรลุความคาดหวังและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ แผนนี้เป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือที่ทีมทรัพยากรบุคคลทุกทีมต้องมีแม่แบบ PIP ที่จัดทำอย่างดีสามารถช่วยสนับสนุนกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ โดยการจัดเตรียมรูปแบบและโครงสร้างที่สม่ำเสมอให้ทีมได้ทำงานตาม
การใช้แม่แบบ PIP ช่วยทำให้กระบวนการพัฒนา ดำเนินการ และจัดการแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมซึ่งพนักงานสามารถอ้างอิงเมื่อสร้างแผนของตนเองได้ ทำให้ขั้นตอนที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพของ PIP เป็นไปอย่างง่ายดาย การเข้าถึงแม่แบบ PIP ที่ทันสมัยช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานกำลังตอบสนองความคาดหวังและเป้าหมายขององค์กรในขณะที่ยังคงมีความยืดหยุ่น
เมื่อใช้แบบฟอร์ม PIP จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกองค์ประกอบที่จำเป็นได้รับการรวมไว้แล้ว นอกเหนือจากการกำหนดความคาดหวังและระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว ยังควรมีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
วิธีสร้างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
- กำหนดความคาดหวัง: นี่คือขั้นตอนแรกในการสร้าง PIP และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมั่นใจว่าความคาดหวังนั้นชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
- กำหนดวัตถุประสงค์: การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ช่วยให้แผนมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์วัดผลตลอดกระบวนการได้
- กำหนดระยะเวลา: ระบุระยะเวลาที่กระบวนการ PIP จะดำเนินการ รวมถึงกำหนดเวลาและวิธีการในการทบทวนความคืบหน้า
- จัดสรรทรัพยากร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของแผน เช่น การฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือการให้คำปรึกษา
- มอบหมายความรับผิดชอบ: ระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานใดบ้างภายในกระบวนการ PIP
- ติดตามความคืบหน้า: ติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ทบทวนแผน: ตรวจสอบกระบวนการ PIP เป็นประจำเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่
- กำหนดผลลัพธ์: หากเป้าหมายไม่บรรลุตามที่ต้องการ การมีระบบความรับผิดชอบที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับการไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (PIPs) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งทีม HR สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการขาดงาน. แม่แบบ PIP เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นเมื่อคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน. นี่คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่คุณจะได้รับประโยชน์จากการสร้างแม่แบบ PIP ของคุณเอง:
- เมื่อพนักงานได้รับการตักเตือนหลายครั้งเกี่ยวกับผลงานที่ไม่ดี
- เมื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่ำกว่าที่คาดหวัง
- เมื่อพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาหรือเป้าหมายได้
- เมื่อมีช่องว่างระหว่างผลผลิตที่คาดหวังกับผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
- เมื่อมีข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงาน
เมื่อใดที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
แม้ว่าแม่แบบ PIP จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีม HR แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้แม่แบบเหล่านี้:
- เมื่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเกิดจากปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา
- หากรากของปัญหาอยู่ที่การสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการขาดแคลนทรัพยากร
- เมื่อความก้าวหน้าของพนักงานต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม การให้คำปรึกษา หรือการสอนงานก่อนที่พวกเขาจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
- หากหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานได้เปลี่ยนแปลงไป และไม่
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วยเทมเพลต PIP
ผู้จัดการคนไหนบ้างที่ไม่ต้องการทีมที่ทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ลื่นไหล? แน่นอนว่าการไปถึงจุดนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การได้รับความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของแต่ละสมาชิกในทีมของคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในกล่องเครื่องมือของผู้จัดการทุกคน
คุณสามารถใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อผิดพลาดเฉพาะหรือสร้างแผนพัฒนาเส้นทางที่ชัดเจนและทั่วไปมากขึ้นได้ แม่แบบนี้มีประโยชน์ไม่แพ้กันสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการเชื่อมโยงประสิทธิภาพกับโครงการปัจจุบัน
คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าต้องใช้แม่แบบใด และการเลือกนี้สามารถช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้
พูดถึงการบริหารทีมของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างราบรื่น:เครื่องมือการจัดการโครงการและการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมอาจช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้เช่นกัน – ยิ่งโดยเฉพาะหากมันฟรีตลอดไป พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp และเริ่มใช้เทมเพลตข้างต้นแล้วหรือยัง?