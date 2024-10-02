วิธีการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงสำหรับประสิทธิภาพของพนักงาน

ความแตกต่างระหว่างธรรมดาและพิเศษคือสิ่งพิเศษเล็กๆ น้อยๆ นั้น
มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็น ความสามารถในการปรับตัว และความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและทำสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ
หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้นำ คุณย่อมทราบดีว่าพนักงานของคุณมองคุณเป็นแบบอย่างและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
จากการวิจัยพบว่า80% ของพนักงานที่ทำงานในองค์กรกล่าวว่าการเรียนรู้เพิ่มเป้าหมายให้กับงานของพวกเขา อย่างไม่ต้องสงสัย การช่วยเหลือพนักงานให้เติบโตในที่ทำงานมีบทบาทสำคัญในการทำให้พวกเขามีความสุขและมีส่วนร่วม
ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องเรียนรู้ที่จะระบุพื้นที่ที่พนักงานสามารถปรับปรุงได้ พนักงานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองจะเพิ่มศักยภาพของตนเอง และยังมีประโยชน์เพิ่มเติมอีก: เมื่อพนักงานทำงานในจุดที่ต้องปรับปรุง ทีมงานคนอื่น ๆ ก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน—เพื่อนร่วมทีมรู้สึกมีแรงบันดาลใจ และโครงการที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจพื้นที่ทั่วไปที่ควรปรับปรุงในที่ทำงาน กลยุทธ์และเคล็ดลับที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงเครื่องมืออย่างClickUpที่จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
อะไรคือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในที่ทำงาน?
พื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคือทักษะเฉพาะตัวและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่พนักงานต้องปรับปรุง การระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในการทำงานเป็นขั้นตอนแรกในการแก้ไขจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ
ทักษะทางวิชาชีพบางอย่างที่พนักงานอาจต้องพัฒนา ได้แก่:
- การจัดการเวลา
- การสื่อสารระหว่างบุคคล
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
- ความฉลาดทางอารมณ์
- ทักษะการจัดการ
- ทักษะทางเทคนิค
พื้นที่เหล่านี้สามารถระบุได้ระหว่างการฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินตนเองหรือการให้ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคือการวิเคราะห์ SWOT มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคเชิงกลยุทธ์สำหรับการระบุ จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และ อุปสรรค ของพนักงาน เมื่อระบุแล้ว สามารถชี้ให้เห็นถึงพื้นที่เฉพาะที่ต้องปรับปรุงในการทำงานได้
ตัวอย่าง:
- จุดแข็ง vs. จุดอ่อน: การเปรียบเทียบจุดแข็งของพนักงานกับจุดอ่อนของพวกเขาอาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจมีทักษะด้านนวัตกรรมที่แข็งแกร่งแต่ไม่สามารถถ่ายทอดแนวคิดเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จุดแข็ง vs. โอกาส: ระบุวิธีที่พนักงานสามารถใช้จุดแข็งของตนเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสได้ ตัวอย่างเช่น การจับคู่พนักงานที่มีจุดแข็งที่เสริมกันสามารถส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และพัฒนาทักษะได้ ซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- จุดอ่อนเมื่อเทียบกับภัยคุกคาม: กำหนดว่าจุดอ่อนสามารถทำให้พนักงานมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามมากขึ้นได้อย่างไร และวางแผนกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะการสื่อสารไม่ดีอาจไม่สามารถเข้าร่วมการระดมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ซึ่งในความเป็นจริง ความคิดเห็นของพวกเขาจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง
ตอนนี้ที่เราเข้าใจวิธีการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงแล้ว มาเจาะลึกลงไปอีกสักหน่อย
การเข้าใจแนวคิดของพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
พื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคือช่องว่างระหว่างผลงานปัจจุบันของพนักงานกับศักยภาพสูงสุดของพวกเขา โปรดจำไว้ว่า: สิ่งเหล่านี้คือโอกาสในการเติบโต ไม่ใช่ข้อบกพร่อง
การทำงานในพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงช่วยพนักงานและองค์กรอย่างไร?
การปรับปรุงบางแง่มุมของทักษะหรือประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา และเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขาก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ในที่สุด สิ่งนี้สามารถสร้างผลกระทบแบบลูกโซ่โดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและมุ่งเน้นความสำเร็จมากขึ้นสำหรับทุกคน
พนักงานได้รับประโยชน์โดย:
- การสร้างความมั่นใจ
- รู้สึกมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น
- เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับเพื่อนร่วมทีม
พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะลาออกน้อยลงหากรู้สึกว่าตนเองได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง—บริษัทที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เข้มแข็งพบว่าอัตราการคงอยู่ของพนักงานสูงถึง 57%
องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการมี วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อัตราการลาออกที่ลดลง และโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งภายในที่เพิ่มมากขึ้น
สิ่งนี้มีโอกาสที่จะกลายเป็นระบบที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง: บริษัทเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตและพัฒนาของพนักงาน และในทางกลับกัน
การละเลยการพัฒนาในด้านที่ควรปรับปรุงส่งผลเสียต่อพนักงานและองค์กรอย่างไร?
บริษัทที่ไม่สามารถค้นหาพื้นที่ใหม่ ๆ สำหรับการปรับปรุงให้กับพนักงานของตนอาจเผชิญกับการหยุดชะงักและการผลิตที่ลดลงได้ พนักงานอาจรู้สึกไม่พอใจจากการขาดความพึงพอใจในงานและโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สิ่งนี้อาจมีผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อการทำงาน: พนักงานที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการประเมินค่าหรือไม่มีแรงจูงใจอาจมีการลาหยุดงานเพิ่มขึ้น
เป็นที่ชัดเจนว่าการระบุพื้นที่ที่พนักงานสามารถเติบโตและพัฒนาได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
มาดูรายการด้านที่พนักงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องพัฒนา
พื้นที่ทั่วไปที่ควรปรับปรุงสำหรับพนักงาน
เกือบทุกคนสามารถหาวิธีปรับปรุงด้านใดด้านหนึ่งของนิสัยการทำงานและพฤติกรรมของตนเองได้ มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทักษะเฉพาะบางประการที่บริษัทต่างๆ ต้องการให้พนักงานพัฒนา
1. ทักษะการสื่อสาร
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับว่าผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ดีเพียงใด ทักษะการสื่อสารที่ดีรวมถึงความสามารถในการพูด เขียน และแสดงความคิดของคุณได้อย่างชัดเจน แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คนที่มีทักษะการฟังอย่างตั้งใจ เช่น ยังพบว่าการเชื่อมต่อและเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมเป็นเรื่องง่าย
การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด เช่น ภาษากาย มีบทบาทสำคัญมากเช่นกัน ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางไปจนถึงท่าทางและการสบตา
ดังที่ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ที่ปรึกษาด้านการจัดการและนักการศึกษาชาวออสเตรีย-อเมริกันได้กล่าวไว้ว่า
สิ่งสำคัญที่สุดในการสื่อสารคือการได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา
พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ของทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี:
- สมมติว่าคุณกำลังให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ แต่คุณกอดอกและใช้โทนเสียงเรียบ ผู้ฟังอาจเข้าใจว่าคุณไม่จริงใจ
- การหลีกเลี่ยงการสบตาขณะสนทนาอาจทำให้คุณดูเหมือนไม่สนใจหรือไม่ไว้วางใจ แม้คำพูดของคุณจะสื่อเป็นอย่างอื่นก็ตาม
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ไม่ดีอาจมีผลกระทบที่ไม่คาดคิด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการปรับปรุงทักษะเหล่านี้จึงมีความสำคัญมาก ให้แน่ใจว่าคุณเปิดใจ เป็นมิตร และตั้งใจฟังในระหว่างการสนทนา
คำแนะนำที่เป็นมิตร: พยายามอย่าเป็นผู้ฟังแบบเสแสร้ง คือคนที่ดูเหมือนตั้งใจฟังแต่กลับไม่สนใจการสนทนา คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมักจะรู้สึกได้ถึงสิ่งนี้ และพวกเขาอาจไม่สนใจคุณในครั้งต่อไป ที่สำคัญกว่านั้น คุณจะพลาดเนื้อหาของการสนทนาไป
2. การจัดการเวลา
พนักงานมักต้องจัดการกับกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกัน ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานไปจนถึงการจัดสรรเวลาสำหรับการประชุม หากพนักงานของคุณประสบปัญหาในการบริหารเวลาและจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน คุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงด้านนี้เป็นลำดับแรก
ตัวอย่าง:
- พนักงานที่ทำงานได้ดีแต่ไม่สามารถส่งงานตามกำหนดเวลาได้ตลอดเวลา แม้จะบอกว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเวลาที่ไม่ดี
- การมาสายในการประชุมทีมก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้อื่น และอาจนำไปสู่ความรำคาญหรือความไม่พอใจในหมู่สมาชิกทีม
พนักงานดังกล่าวอาจจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารเวลาที่ดี
3. การสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม
พนักงานที่ทำงานเป็นทีมต้องสามารถสื่อสารและร่วมมือกันได้ การมีทักษะระหว่างบุคคลที่ไม่ดีอาจส่งผลร้ายแรงได้
พนักงานที่รีบรับเครดิตสำหรับความสำเร็จส่วนบุคคลแต่ไม่ยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้อื่นอาจทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกแปลกแยกและบั่นทอนความสามัคคีในทีม
ในทางกลับกัน ทุกทีมต่างชื่นชมสมาชิกทีมที่
- ให้การสนับสนุนและกำลังใจแก่ผู้อื่น
- ช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้อื่นเมื่อจำเป็น
- ให้คุณค่ากับเวลาและความพยายามของเพื่อนร่วมงาน
บุคคลเช่นนี้เป็นผู้เล่นทีมที่แข็งแกร่ง—บุคคลที่ทีมใด ๆ ก็ยินดีที่จะมีอยู่ในทีม
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทุกองค์กรต้องการพนักงานที่สามารถคิดนอกกรอบได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกคน มันช่วยในการทำงานหลากหลายประเภท เช่น การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อน การคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ๆ หรือการปรับตัวกับสิ่งที่ไม่คาดคิด
เปรียบเทียบพนักงานสองประเภทนี้:
- พนักงานคนหนึ่งพบปัญหาทางเทคนิคและรีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียด ชัดเจนว่าพวกเขาชอบทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้มากกว่าที่จะคิดสร้างสรรค์
- พนักงานอีกคนหนึ่งได้สำรวจแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างริเริ่มและนำเสนอในรูปแบบที่เป็นระบบ พร้อมกับการวิเคราะห์ว่าแนวทางใดดีที่สุดตามความเห็นของพวกเขา
คุณคิดว่าใครสมควรได้รับโอกาสในการแสดงทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งของพวกเขาในโครงการอื่น ๆ? บางทีพวกเขาอาจพร้อมสำหรับบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นแล้ว
5. ทักษะการเป็นผู้นำและการมอบหมายงาน
บริษัทมีอนาคตที่สดใสเมื่อมีผู้นำที่มีความสามารถ การส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสามารถปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบและความสำเร็จได้
พนักงานที่มีภาวะผู้นำและความสามารถในการมอบหมายงานที่แข็งแกร่ง:
- รู้วิธีการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ
- เสนอตัวโดยสมัครใจที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อนร่วมทีมที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
การเรียนรู้พฤติกรรมผู้นำเตรียมความพร้อมให้พนักงานของคุณสำหรับขั้นตอนต่อไปของการเติบโต พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ด้วยตัวเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้เมื่อจำเป็น
6. การตั้งเป้าหมายและการบรรลุผล
การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานให้เสร็จตรงเวลาและลดความเหนื่อยล้าและการผัดวันประกันพรุ่ง มันให้ทิศทางที่ชัดเจนถึงจุดที่คุณต้องการไปถึงและจุดที่คุณต้องมุ่งเน้นพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
พนักงานที่ตั้งเป้าหมายสูงแต่ขาดแผนที่ชัดเจนและไม่สามารถติดตามความคืบหน้าได้อาจพลาดกำหนดเวลาได้ ในทางกลับกัน หากเป้าหมายของพวกเขามีความเป็นจริงและสามารถวัดผลได้ และพวกเขาตรวจสอบและปรับกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ พวกเขามีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
7. ความฉลาดทางอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจ
ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งต้องอาศัยการตระหนักรู้ในตนเอง การตระหนักรู้ทางสังคม และการจัดการความสัมพันธ์
ลองพิจารณาดูว่า: สิ่งใดในนี้ที่เพื่อนร่วมงานต้องการมีในทีมของพวกเขา?
- พนักงาน A ไม่สนใจความกังวลของเพื่อนร่วมงานโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกหรือมุมมองของพวกเขา
- พนักงาน B มีระดับความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่า พวกเขาตั้งใจฟังและให้การสนับสนุนแก่พนักงานอีกคนที่อาจกำลังประสบปัญหา
มันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหม?
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของผู้เล่นทีมที่ดี—และในความเป็นจริงแล้ว ยังเป็นคุณสมบัติของคนที่ดีอีกด้วย เป็นทักษะที่จำเป็นที่ทุกคนควรเรียนรู้
8. ทักษะการแก้ไขปัญหาและความสามารถในการเจรจาต่อรอง
ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่ม การแก้ไขความขัดแย้งเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดแต่สุภาพด้วยการหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เป็นทักษะที่น่าอิจฉา ในทำนองเดียวกัน พนักงานจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเจรจาต่อรองกับทีมอื่นและแม้แต่กับผู้จัดการของตนเอง พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกับผู้บังคับบัญชา
เมื่อพนักงานหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาหรือบังคับใช้การแก้ไขปัญหาโดยไม่คำนึงถึงมุมมองของผู้อื่น ปัญหาที่ไม่ได้แก้ไขและความตึงเครียดจะตามมา
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีที่จะ:
- การแก้ไขความขัดแย้งด้วยทัศนคติแบบร่วมมือ
- ฟังมุมมองที่แตกต่าง
- ทำงานเพื่อหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
9. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีอิทธิพลโดยตรงต่อการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการประเมินข้อมูลของพนักงาน
พนักงานที่รีบสรุปโดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดหรือไม่ได้พิจารณาผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด มักมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่อ่อนแอ พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีประเมินข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างรอบคอบ และชั่งน้ำหนักปัจจัยต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ
10. ความคิดสร้างสรรค์
เช่นเดียวกับการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการคิดนอกกรอบและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ บริษัทที่ให้คุณค่ากับการนวัตกรรมต้องลงทุนในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานพึ่งพาวิธีแก้ปัญหาแบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและต่อต้านการสำรวจแนวคิดใหม่ๆ อาจบ่งบอกถึงการขาดความคิดสร้างสรรค์ ในอุดมคติแล้ว พวกเขาควรสามารถคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ และคิดนอกกรอบได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การล่าสมบัติ การประกวดเขียน และการจำลองการสร้างแบรนด์ใหม่สำหรับพนักงาน เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น ซึ่งจะไหลเข้าสู่การทำงานประจำวันของพวกเขาโดยอัตโนมัติ
11. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
ความยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการฟื้นตัวจากอุปสรรคและความท้าทาย ซึ่งรวมถึงการรักษาทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหาในการทำงาน ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง การปรับตัวอย่างยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ใหม่และไม่คุ้นเคย พร้อมทั้งเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ
พนักงานที่มีความยืดหยุ่นรู้วิธีที่จะ:
- เอาชนะความล้มเหลว รับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น และเรียนรู้จากความผิดพลาด
- ตอบรับข้อเสนอแนะในเชิงบวก
- ปกป้องสุขภาพจิตของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานของคุณประสบปัญหาในการรับมือกับอุปสรรคและปรับกลยุทธ์ได้ยาก อาจบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวที่ต่ำ พนักงานเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนผ่านความท้าทายในการทำงาน การช่วยให้พวกเขามีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
บางประเด็นที่ควรปรับปรุงที่กล่าวไว้ข้างต้นมีความเชื่อมโยงกัน—เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อันที่จริงแล้ว เมื่อพนักงานเริ่มพัฒนาบางด้าน อาจส่งผลให้ด้านอื่นๆ ดีขึ้นตามไปด้วย
ก่อนอื่น พนักงานต้องได้รับคำแนะนำให้มุ่งสู่กลยุทธ์ที่ถูกต้องเพื่อปรับปรุงแต่ละด้านเหล่านี้ มาเรียนรู้วิธีการกัน:
กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับการระบุให้ปรับปรุง
เมื่อคุณได้ระบุแล้วว่าพนักงานต้องปรับปรุงในด้านใด ให้ตัดสินใจว่าวิธีใดดีที่สุดในการบรรลุการปรับปรุงนี้
สามารถใช้กลยุทธ์ร่วมกันได้:
- การให้คำปรึกษา: การให้คำปรึกษาเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพราะให้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ผู้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ, ทิศทาง, ทรัพยากร, คำแนะนำ, โอกาส, และการสนับสนุน. ในทางกลับกัน ผู้รับคำปรึกษาจะนำมุมมองใหม่ ๆ มาสู่ผู้ให้คำปรึกษา
- ข้อเสนอแนะและการประเมินผลการปฏิบัติงาน: ข้อเสนอแนะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปรียบเสมือนจุดตรวจเช็ค พวกเขาช่วยให้พนักงานเห็นว่าได้เดินทางมาไกลแค่ไหนแล้ว อยู่ที่จุดใด และควรมุ่งหน้าไปทางใด ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพนักงานควรให้ความสำคัญกับด้านใดเพื่อเร่งรัดการพัฒนาทางอาชีพของตนเอง
- โปรแกรมการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมพนักงาน: โปรแกรมการพัฒนาทักษะสำหรับทักษะทางเทคนิค (hard skills) และทักษะทางอารมณ์ (soft skills) มอบแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อเติมเต็มช่องว่างในโปรไฟล์ของพนักงาน
โครงการเช่นนี้ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานในด้านการปรับปรุงของตนเองได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม บทบาทที่เกิดจากทัศนคติของพนักงานไม่สามารถละเลยได้
พนักงานต้องปลูกฝังทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโตซึ่งทำให้พวกเขามีความสนใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอกก็สามารถกระตุ้นให้พวกเขาทำได้เช่นกัน เช่น ความปรารถนาที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือรับบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างออกไป
พนักงานที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าและมีความทะเยอทะยานมักจะสามารถระบุโอกาสในการปรับปรุงได้ด้วยตัวเอง (หรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมหรือผู้ให้คำปรึกษา) และทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น พนักงานที่มีความริเริ่มอาจมองหาเครื่องมือ เช่น แอปจัดการเวลา ที่จะช่วยปรับปรุงทักษะปัจจุบันของพวกเขาได้เช่นกัน มาสำรวจเพิ่มเติมกันเถอะ
เครื่องมือสำหรับการพัฒนาพนักงาน
คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและทัศนคติของพนักงานได้หรือไม่? ใช่ คุณสามารถทำได้
คุณควรใช้เครื่องมือหรือไม่? คุณต้องใช้
เพื่อให้ความพยายามใด ๆ ประสบความสำเร็จ จะต้องเป็นไปตามหลัก SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา) เครื่องมือจะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ และ ClickUp ก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยม
ในขณะที่ ClickUp ทำทุกงานที่ต้องทำสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการ คุณยังสามารถใช้ ClickUp สำหรับ:
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้าง มอบหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงาน จากนั้นให้ภาพรวมที่ชัดเจนของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) แก่พนักงานผ่านClickUp Dashboards ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถติดตามประสิทธิภาพและผลผลิตของตนเองได้แบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: เชื่อมโยงงานของพนักงานกับ เป้าหมายระยะยาวโดยใช้ClickUp Goals. คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์. มันช่วยในการตั้งเป้าหมาย, ติดตามอัตราการสำเร็จ, และแสดงผลงานของพนักงานและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับความปรารถนาของพนักงานและผลลัพธ์ขององค์กร
- ปรับปรุงการจัดการเวลา: คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpสามารถช่วยคุณระบุแนวโน้มการผลิตของพนักงานได้ ใช้ตัวจับเวลาในตัวเพื่อวัดเวลาที่ใช้ไปกับงาน และใช้รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรเวลาในระหว่างงาน
- ปรับปรุงการจัดการโครงการ: ใช้มุมมองต่างๆ ของClickUp เช่นแผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพนักงานของคุณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมและจัดระเบียบไว้ จากนั้นนำเสนอรายงานเหล่านี้ผ่านClickUp Docsและแชร์กับพนักงานและที่ปรึกษาของพวกเขา
สำหรับแต่ละการกระทำข้างต้น ClickUp มีเทมเพลตฟรีที่สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน และจัดการการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
เทมเพลตการประเมินผลการทำงาน ClickUp
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpทำงานเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การตั้งเป้าหมาย และการจัดระเบียบการประเมินแบบ 360 องศา
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อระบุและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานตลอดเวลา และทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้คำแนะนำและคำติชมเกี่ยวกับจุดที่ต้องปรับปรุง และส่งเสริมวัฒนธรรมการยกย่องและชื่นชมพนักงานที่ทำผลงานเกินความคาดหมาย
คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเอง สำหรับการจัดประเภทงาน เช่น 'กำลังดำเนินการ,' 'ประเด็นสำหรับการอภิปราย,' และ 'ข้อเสนอแนะ' เพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อความถูกต้องและเพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพมีความแม่นยำและเรียบง่าย
- มุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ, แผนงานกานท์, ปริมาณงาน, ปฏิทิน และอื่นๆ
เทมเพลตการประเมินผลการทำงานของ ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานหลายคนในทีมของคุณโดยใช้เกณฑ์การวัดเดียวกัน
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยได้:
- มุมมองที่กำหนดเอง: มุมมองคณะกรรมการให้ภาพรวมสถานะที่ครอบคลุมของกระบวนการตรวจสอบ ในขณะที่มุมมองรายการให้ข้อมูลพนักงานโดยละเอียดสำหรับพนักงานหลายคน
- สถานะที่กำหนดเอง: ส่วนที่เปิดอยู่แสดงถึงการตรวจสอบที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในขณะที่ส่วนที่เสร็จสมบูรณ์แสดงถึงการตรวจสอบที่ได้สรุปแล้วและไม่มีการใช้งานอีกต่อไป
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ส่วนนี้ของเทมเพลตช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งสิ่งต่อไปนี้ได้: ไตรมาส: ติดตามไตรมาสที่กำลังดำเนินการทบทวน แผนก: แสดงแผนกของพนักงานที่กำลังได้รับการทบทวน ความคืบหน้า: บ่งชี้ความคืบหน้าในการทบทวน (การประเมินตนเองหรือการประเมินโดยผู้จัดการ) ผู้จัดการ: ระบุผู้จัดการของพนักงาน (รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ)
ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมาก และจำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์เพื่อสกัดเอาข้อมูลเชิงลึก
เทมเพลตอื่น ๆ ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน ต้องการทราบความคิดเห็นที่แท้จริงของทีมคุณหรือไม่
ใช้เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานจาก ClickUpเพื่อสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่รวบรวมความคิดเห็นจากทุกคนและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้จัดการได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลย้อนกลับนี้สามารถวิเคราะห์และใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการขององค์กรของคุณผ่านวงจรความคิดเห็น
สุดท้ายนี้แม่แบบแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpช่วยให้พนักงานวางแผนวิธีพัฒนาทักษะ สนับสนุนการเติบโตในอาชีพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้ แม่แบบนี้สามารถช่วยคุณพัฒนาแผนปฏิบัติการที่แข็งแกร่งเพื่อทำงานในพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงอย่างครอบคลุม
ข้อได้เปรียบและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาพนักงาน
ในขณะที่การพัฒนาของพนักงานสามารถส่งเสริมการเติบโตในอาชีพได้ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอุปสรรค มาสำรวจข้อดีและความท้าทายในระหว่างกระบวนการนี้กัน
ข้อดี
นี่คือวิธีการลงทุนในพนักงานของคุณที่สามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี:
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิต: แผนการปรับปรุงของพนักงานกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา เพิ่มความมั่นใจ และปรับปรุงการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ในระยะยาว ผลผลิตของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- การเสริมสร้างทีมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร: การริเริ่มการพัฒนาพนักงานส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน วัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความพยายามของพนักงานสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนมากขึ้น นำไปสู่ความพึงพอใจ ความภักดี และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
มาทำความรู้จักกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาพนักงานกันเถอะ
- ความยากลำบากในการรักษาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและทัศนคติที่มุ่งเติบโต: การรักษาความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงในขณะที่ต้องรับมือกับหลายความสำคัญพร้อมกันนั้นเป็นเรื่องท้าทาย บางครั้งพนักงานอาจเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ทำอยู่ ทำให้พวกเขาไม่สนใจในโครงการปรับปรุง
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: พนักงานอาจมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในงานหรือสถานะของตน ซึ่งนำไปสู่การต่อต้าน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันอาจรบกวนตารางเวลาและความคุ้นเคยของพนักงาน ส่งผลให้เกิดการต่อต้าน
- การขาดทักษะทางสังคมในหมู่สมาชิกทีม: พนักงานที่มีทักษะทางสังคมจำกัดอาจรู้สึกไม่พอใจต่อคำติชมที่ซื่อสัตย์ และรู้สึกถูกคุกคามเมื่อมีคำแนะนำว่าพวกเขาจำเป็นต้องปรับปรุง
อ่านเพิ่มเติม:10 ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสำหรับทีม HR
ClickUp สามารถลดข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอนนี้ที่เราได้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียแล้ว มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาหลักที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไร
- ก่อนอื่น ต้องทำให้พนักงานเห็นความจำเป็นของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สำคัญที่จะต้องค้นหาสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถก้าวหน้าได้ สร้างแบบสอบถามที่เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานต่อการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านClickUp Forms
- กรอกข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจเหล่านี้โดยอัตโนมัติด้วยClickUp Brain
- วิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อระบุจุดคอขวดที่อาจขัดขวางแผนการปรับปรุง เช่น การขาดเวลาที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมการพัฒนาและฝึกอบรม คุณสามารถผสานการทำงานของ ClickUp กับแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
- พูดคุยสั้น ๆ กับพนักงานแต่ละคนเพื่อแก้ไขปัญหาเล็กน้อยที่ขัดขวางการทำงานของพวกเขา ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย ดังนั้นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับพวกเขาอาจต้องปรับให้เหมาะสมเป็นพิเศษ ใช้ClickUp Chat Viewเพื่อโน้มน้าวใจโดยไม่เผชิญหน้ากันในระหว่างการสนทนาส่วนตัว
- พนักงานที่ต้องการแนวทางที่ต่อเนื่องและมีโครงสร้างมากขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ อาจได้รับประโยชน์จากแผนปรับปรุงสมรรถนะ (Performance Improvement Planหรือ PIP)
- ตั้งเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ สมจริง และมีกรอบเวลา) โดยใช้ClickUp Goals
จัดการพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp!
การละเลยพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงก็เหมือนกับการขับรถที่มียางแบน คุณอาจจะขับไปได้สักพัก แต่คุณจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะบรรลุความเป็นเลิศ แผนการปรับปรุงที่มุ่งเน้นสามารถทำให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้
ไม่เหมือนกับเครื่องมือ HR และการจัดการโครงการอื่น ๆ ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการเป้าหมายแบบครบวงจรเพื่อสร้าง ติดตาม และปรับปรุงแผนการพัฒนาอาชีพได้ ใช้เพื่อให้การเติบโตของทีมคุณไม่มีวันหยุดนิ่ง
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpฟรีวันนี้!