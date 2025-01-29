10 ซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสำคัญทั้งต่อบริษัทและพนักงานเอง การประเมินนี้เปิดโอกาสให้ผู้จัดการได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์แก่พนักงาน ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานเห็นว่าการทำงานของตนมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทอย่างไร และช่วยให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานยังช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดความคาดหวังด้านผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยกย่องความสำเร็จของพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการชื่นชม
ต้องการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทคุณหรือไม่? ลองพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานดูสิ ตรวจสอบรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2024
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงาน?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับตัวชี้วัดและเป้าหมายเฉพาะขององค์กรของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่องค์กรของคุณใช้ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบการจัดการโครงการหรือระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อลดความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: เก็บเกี่ยวข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเปิดเผยแนวโน้ม จุดแข็ง และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภายในองค์กรของคุณ
10 อันดับซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันที่ไม่เหมือนใครเพราะมีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยเฉพาะ แต่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเพียงพอที่จะใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ในบริษัททุกขนาดและทุกประเภท
ClickUp สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ HRที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการ วิเคราะห์ และนำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายบริษัทใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และในความเป็นจริงแล้วเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่ดาวน์โหลดมากที่สุดภายในแพลตฟอร์ม
ClickUpมีเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานฟรีมากมาย ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นตั้งค่ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เป้าหมาย ClickUp ช่วยให้พนักงานเชื่อมโยงกับงานของตน และนายจ้างสามารถติดตามความคืบหน้าได้ คุณสามารถกำหนดระยะเวลาและเป้าหมาย รวมถึงอัตโนมัติการติดตามความคืบหน้าได้ สร้างโฟลเดอร์เพื่อติดตามเป้าหมายของทีมและบุคคลได้ในที่เดียว ClickUp ยังผสานการทำงานได้ดีกับซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายหลากหลายชนิด
- แม่แบบแผนผังองค์กรช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างทีมทั้งหมดได้อย่างชัดเจน รู้เสมอว่าใครคือหัวหน้าทีมและสมาชิกทีมคนใดรับผิดชอบงานหรือโครงการใด เมื่อความรับผิดชอบและลำดับชั้นในทีมมีความชัดเจน การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมีความหมายก็จะง่ายขึ้น
- เครื่องมือติดตามพนักงานไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามเวลาทำงานเท่านั้น แต่ยังให้รายงานผลผลิตที่ละเอียดอีกด้วย ผู้จัดการจะได้รับข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ (อย่าลืมตรวจสอบคู่มือของเราเกี่ยวกับเครื่องมือติดตามพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac!)
- เครื่องมือและเทมเพลตสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานส่งเสริมความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้การยอมรับและให้รางวัลแก่ความสำเร็จของพนักงาน ClickUpมีเทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวหลายสิบแบบเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับ HR แบบสำรวจการมีส่วนร่วม แผนปฏิบัติการ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้พนักงานของคุณได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติมากมายและความหลากหลายที่ลึกซึ้งซึ่งแพลตฟอร์มนี้มอบให้ อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. PerformYard
PerformYard เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับความนิยม ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างและจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ และการสำรวจความผูกพันในการปฏิบัติงาน
ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน. เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล.
คุณสมบัติเด่นของ PerformYard
- ง่ายต่อการจัดลำดับชั้นและมอบหมายผู้ตรวจสอบ
- โมดูลการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังและหลากหลาย
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้สมัยใหม่
- ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ PerformYard
- สามารถเสนอการผสานการทำงานที่ดีขึ้นกับเครื่องมือการจัดการทีมและเครื่องมือ HR ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
ราคาของ PerformYard
- ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ PerformYard
- G2: 4. 7/5 (660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (90 รีวิว)
3. Connecteam
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กและทีมที่ทำงานทางไกล Connecteam ครอบคลุมการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แต่จุดเน้นหลักคือการมีส่วนร่วมของพนักงาน
นี่คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงการสื่อสาร ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง
- การสื่อสารของทีมและเอกสารการฝึกอบรมมีมากมายและหาได้ง่าย
- บริการลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Connecteam
- โมดูลการจัดตารางเวลาของแอปค่อนข้างยากต่อการใช้งานและผสานรวมกับแอปปฏิทินยอดนิยมอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $49/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (39 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (290 รีวิว)
4. BambooHR
BambooHR เป็นหนึ่งในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงและครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งใช้โดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับการจ้างงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอีกมากมาย ระบบนี้มีฟีเจอร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังมีฟังก์ชัน HR ที่สำคัญอื่นๆ เช่น ระบบเงินเดือนแบบบูรณาการระบบติดตามผู้สมัคร เครื่องมือการปฐมนิเทศพนักงาน การติดตามวันหยุดพักผ่อน และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการให้ทีม HR ของตนมีโซลูชัน HR แบบครบวงจร
คุณสมบัติเด่นของ BambooHR
- คุณสมบัติการติดตามเวลาและการติดตามวันหยุดที่ยอดเยี่ยม
- โมดูลการปฐมนิเทศพนักงานที่ทรงพลังและปรับแต่งได้
- แผนผังองค์กรที่สร้างได้ง่าย
- คุณสมบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน
ข้อจำกัดของ BambooHR
- เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เป็นโซลูชัน HR แบบครบวงจร จึงไม่ได้เน้นที่ฟีเจอร์การประเมินผลการปฏิบัติงานมากนัก แม้ว่าจะมีฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ก็ตาม
ราคาของ BambooHR
- ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 1,440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
5. เอลูมี
Eloomi เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะเป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เช่นกัน
มันช่วยผู้จัดการสร้างเส้นทางการพัฒนาอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม 1-1 โดยแนะนำหัวข้อการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Eloomi
- แข็งแกร่งและใช้งานง่ายมาก
- การประเมินแบบ 360 องศา
- การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะและหลักสูตรที่แนะนำ
- การวิเคราะห์ข้อมูลและบุคลากรขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Eloomi
- ตัวเลือกการผสานการทำงานที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการประสิทธิภาพพนักงานอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
ราคาของ Eloomi
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Eloomi
- G2: 4. 7/5 (31 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (90 รีวิว)
6. คัลเจอร์ แอมป์
Culture Amp เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานที่สดใหม่และแข็งแกร่ง พร้อมแนวทางที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมเป็นอันดับแรก ด้วยคุณสมบัติเช่น การทำนายอัตราการลาออก แบบสำรวจที่พร้อมใช้ ความผูกพันของพนักงาน และการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีน้ำหนักเกี่ยวกับพนักงานของตนได้
การประชุม 1-1 ที่ดีขึ้น, การติดตามเป้าหมาย, และคุณสมบัติการให้คำแนะนำจากหลายแหล่งก็มีให้ใช้เช่นกัน. ด้วยคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม, การจัดการประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องง่าย, สะดวก, และราบรื่นในทุกทีม.
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- การสะท้อนตนเองและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การซิงค์อัตโนมัติกับซอฟต์แวร์ HR และระบบบันทึกข้อมูล (BambooHR, Workday, Personio, Namely, เป็นต้น)
- ไลบรารีเทมเพลตแบบสำรวจที่ครอบคลุมสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพอื่น ๆ ในรายการนี้
- ไม่มีความเข้ากันได้และตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอ
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
ราคาของ Culture Amp
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 6/5 (576 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (74 รีวิว)
7. Workhuman
Workhuman เป็นบริษัทบริหารทุนมนุษย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในวงการ โซลูชันของพวกเขาเน้นที่การยอมรับทางสังคม ช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบและให้รางวัลแก่กันและกัน เพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งขึ้นและปรับปรุงการรักษาพนักงาน
คุณสมบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพวกเขามีลักษณะข้ามวัฒนธรรมและสามารถปรับขนาดได้ โดยมีตัวเลือกมากกว่า 30 ภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Workhuman
- โซลูชันการวิเคราะห์ทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระบบการจัดการประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น Microsoft Teams, Slack, Yammer
- Open API ช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของมนุษย์
- ไม่มีการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์HR หรือระบบเงินเดือน
- ราคาแพงสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
ราคาของ Workhuman
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Workhuman
- G2: 4. 3/5 (68 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (4 รีวิว)
8. รากฐาน
Cornerstone เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นทักษะเป็นอันดับแรกเพื่อเสริมสร้างวิธีการทำงานใหม่ๆเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพนี้รวมถึงการจัดการประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ การสรรหา การปฐมนิเทศ การพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Cornerstone มาพร้อมกับคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้สูง และเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาเป็นประจำ การสำรวจ และการประเมินผล การกระบวนการประเมินผลสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและผสานรวมกับเป้าหมายและการประเมินสมรรถนะได้
นายจ้างสามารถระบุช่องว่างด้านทักษะได้อย่างง่ายดายโดยใช้การประเมินผลแบบ 180 องศาและ 360 องศา รวมถึงการประเมินตนเอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือบริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่งให้เลือกใช้ด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Cornerstone
- อินเตอร์เฟซการจัดการที่ใช้งานง่าย
- รายการตรวจสอบที่สะดวก
- แบบสำรวจการมีส่วนร่วมแบบเป็นช่วง
ข้อจำกัดพื้นฐาน
- การเริ่มต้นใช้งานมีความซับซ้อน
- ผู้รีวิวบางคนบ่นเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
การกำหนดราคาแบบรากฐาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของคอร์เนอร์สโตน
- G2: 3. 9/5 (115 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (35 รีวิว)
9. ClearCompany
ClearCompany เป็นโซลูชันทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการประเมินผลเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุง และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทำการประเมินที่ดีขึ้น ทำให้รอบการประเมินง่ายขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน และได้รับข้อเสนอแนะที่ดีขึ้น
ClearCompany มาพร้อมกับเทมเพลตการประเมินที่เปลี่ยนจุดสนใจจากการจัดอันดับและการประเมินแบบอนุรักษ์นิยมไปสู่การเติบโตและศักยภาพของพนักงาน กระบวนการทำงานของรอบการประเมิน รูปแบบ และระดับการประเมินสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้กระบวนการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ClearCompany
- แม่แบบสำหรับรูปแบบการทบทวนมาตรฐานทั้งหมด
- ซอฟต์แวร์ประเมินผลการทำงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือและหลายภาษา
- เครื่องมือวางแผนเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม
- รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ ClearCompany
- การรายงานมีข้อจำกัดและต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลบางส่วน
- การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
- การผสานรวมและการเริ่มต้นใช้งานค่อนข้างช้า
ราคาของ ClearCompany
ติดต่อ ClearCompany เพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ ClearCompany
- G2: 4. 6/5 (286 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (311 รีวิว)
10. ตาข่าย
Lattice เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จของบุคลากรที่ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งเป้าหมาย และจัดทำแบบสำรวจได้ คุณสมบัติของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างและเข้าร่วมในรูปแบบการประเมินมาตรฐานทั้งหมดได้ พร้อมด้วยวงจรที่รวดเร็วและราบรื่นตั้งแต่การประเมินตามโครงการไปจนถึงการประเมินแบบ 360 องศา
ซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ช่วยเร่งกระบวนการโดยเน้นบริบทจากการอัปเดตและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน และยังอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนระหว่างรอบการประเมินได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง
- กฎอัตโนมัติ, หมายเหตุในตัว, และแท็ก, และเทมเพลตที่พร้อมใช้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกว่า 20 รายการ
- การกำหนดราคาที่โปร่งใส
- หนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตและทีมทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของตารางตาข่าย
- การนำทางที่ซับซ้อนและประสบการณ์ผู้ใช้ที่อาจปรับปรุงได้
การกำหนดราคาแบบตาราง
- การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs และเป้าหมาย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- การมีส่วนร่วม: +$4/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: +$4/เดือนต่อผู้ใช้
- ค่าตอบแทน: +$6/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 7/5 (3,701+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (108 รีวิว)
ค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ทุกบริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้กับทั้งพนักงานและนายจ้าง
ClickUp เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการแนะนำมากที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และทำให้แน่ใจว่าการทบทวนพนักงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดเวลา
หากคุณยังคงมองหาเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพและโซลูชันการจัดการบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ลองใช้ ClickUp ดูสิ มันฟรีอย่างสมบูรณ์ ง่ายต่อการอัตโนมัติ และมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการประสิทธิภาพของคุณ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้หากคุณต้องการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานด้วยความง่ายดายและความโปร่งใสอย่างเต็มที่