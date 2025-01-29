บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

29 มกราคม 2568

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสำคัญทั้งต่อบริษัทและพนักงานเอง การประเมินนี้เปิดโอกาสให้ผู้จัดการได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์แก่พนักงาน ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานเห็นว่าการทำงานของตนมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทอย่างไร และช่วยให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานยังช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดความคาดหวังด้านผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยกย่องความสำเร็จของพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการชื่นชม

ต้องการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทคุณหรือไม่? ลองพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานดูสิ ตรวจสอบรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2024

คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงาน?

เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:

  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับตัวชี้วัดและเป้าหมายเฉพาะขององค์กรของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่องค์กรของคุณใช้ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบการจัดการโครงการหรือระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อลดความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
  • คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: เก็บเกี่ยวข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเปิดเผยแนวโน้ม จุดแข็ง และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภายในองค์กรของคุณ

10 อันดับซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นโซลูชันที่ไม่เหมือนใครเพราะมีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยเฉพาะ แต่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเพียงพอที่จะใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ในบริษัททุกขนาดและทุกประเภท

ClickUp สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ HRที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการ วิเคราะห์ และนำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลายบริษัทใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และในความเป็นจริงแล้วเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่ดาวน์โหลดมากที่สุดภายในแพลตฟอร์ม

ClickUpมีเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานฟรีมากมาย ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นตั้งค่ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติมากมายและความหลากหลายที่ลึกซึ้งซึ่งแพลตฟอร์มนี้มอบให้ อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. PerformYard

แดชบอร์ด PerformYard
ผ่านทางPerformYard

PerformYard เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับความนิยม ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างและจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการเป้าหมาย การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ และการสำรวจความผูกพันในการปฏิบัติงาน

ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน. เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล.

คุณสมบัติเด่นของ PerformYard

  • ง่ายต่อการจัดลำดับชั้นและมอบหมายผู้ตรวจสอบ
  • โมดูลการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังและหลากหลาย
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้สมัยใหม่
  • ปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ PerformYard

  • สามารถเสนอการผสานการทำงานที่ดีขึ้นกับเครื่องมือการจัดการทีมและเครื่องมือ HR ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ราคาของ PerformYard

  • ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของ PerformYard

  • G2: 4. 7/5 (660+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (90 รีวิว)

3. Connecteam

Connecteam-การติดตามเวลา
ผ่านทางConnecteam

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กและทีมที่ทำงานทางไกล Connecteam ครอบคลุมการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แต่จุดเน้นหลักคือการมีส่วนร่วมของพนักงาน

นี่คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงการสื่อสาร ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • ซอฟต์แวร์ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง
  • การสื่อสารของทีมและเอกสารการฝึกอบรมมีมากมายและหาได้ง่าย
  • บริการลูกค้าตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • โมดูลการจัดตารางเวลาของแอปค่อนข้างยากต่อการใช้งานและผสานรวมกับแอปปฏิทินยอดนิยมอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ

ราคาของ Connecteam

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $49/เดือนต่อผู้ใช้
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (39 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (290 รีวิว)

4. BambooHR

BambooHR ภาพรวม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทางBambooHR

BambooHR เป็นหนึ่งในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงและครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งใช้โดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับการจ้างงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอีกมากมาย ระบบนี้มีฟีเจอร์การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังมีฟังก์ชัน HR ที่สำคัญอื่นๆ เช่น ระบบเงินเดือนแบบบูรณาการระบบติดตามผู้สมัคร เครื่องมือการปฐมนิเทศพนักงาน การติดตามวันหยุดพักผ่อน และอื่นๆ อีกมากมาย

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการให้ทีม HR ของตนมีโซลูชัน HR แบบครบวงจร

คุณสมบัติเด่นของ BambooHR

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาและการติดตามวันหยุดที่ยอดเยี่ยม
  • โมดูลการปฐมนิเทศพนักงานที่ทรงพลังและปรับแต่งได้
  • แผนผังองค์กรที่สร้างได้ง่าย
  • คุณสมบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงาน

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เป็นโซลูชัน HR แบบครบวงจร จึงไม่ได้เน้นที่ฟีเจอร์การประเมินผลการปฏิบัติงานมากนัก แม้ว่าจะมีฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ก็ตาม

ราคาของ BambooHR

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 1,440+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)

5. เอลูมี

แดชบอร์ด Eloomi
ผ่านทางEloomi

Eloomi เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะถูกออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะเป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เช่นกัน

มันช่วยผู้จัดการสร้างเส้นทางการพัฒนาอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม 1-1 โดยแนะนำหัวข้อการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ Eloomi

  • แข็งแกร่งและใช้งานง่ายมาก
  • การประเมินแบบ 360 องศา
  • การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะและหลักสูตรที่แนะนำ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและบุคลากรขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Eloomi

  • ตัวเลือกการผสานการทำงานที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการประสิทธิภาพพนักงานอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง

ราคาของ Eloomi

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Eloomi

  • G2: 4. 7/5 (31 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (90 รีวิว)

6. คัลเจอร์ แอมป์

ผ่านทาง Culture Amp
ผ่านทางCulture Amp

Culture Amp เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานที่สดใหม่และแข็งแกร่ง พร้อมแนวทางที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมเป็นอันดับแรก ด้วยคุณสมบัติเช่น การทำนายอัตราการลาออก แบบสำรวจที่พร้อมใช้ ความผูกพันของพนักงาน และการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีน้ำหนักเกี่ยวกับพนักงานของตนได้

การประชุม 1-1 ที่ดีขึ้น, การติดตามเป้าหมาย, และคุณสมบัติการให้คำแนะนำจากหลายแหล่งก็มีให้ใช้เช่นกัน. ด้วยคุณสมบัติการติดตามเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม, การจัดการประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องง่าย, สะดวก, และราบรื่นในทุกทีม.

คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp

  • การสะท้อนตนเองและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การซิงค์อัตโนมัติกับซอฟต์แวร์ HR และระบบบันทึกข้อมูล (BambooHR, Workday, Personio, Namely, เป็นต้น)
  • ไลบรารีเทมเพลตแบบสำรวจที่ครอบคลุมสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Culture Amp

  • การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ไม่มีความเข้ากันได้และตัวเลือกการปรับแต่งเพียงพอ
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี

ราคาของ Culture Amp

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Culture Amp

  • G2: 4. 6/5 (576 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (74 รีวิว)

7. Workhuman

แดชบอร์ด Workhuman
ผ่านทาง Workhuman

Workhuman เป็นบริษัทบริหารทุนมนุษย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในวงการ โซลูชันของพวกเขาเน้นที่การยอมรับทางสังคม ช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบและให้รางวัลแก่กันและกัน เพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งขึ้นและปรับปรุงการรักษาพนักงาน

คุณสมบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของพวกเขามีลักษณะข้ามวัฒนธรรมและสามารถปรับขนาดได้ โดยมีตัวเลือกมากกว่า 30 ภาษา

คุณสมบัติเด่นของ Workhuman

  • โซลูชันการวิเคราะห์ทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระบบการจัดการประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น Microsoft Teams, Slack, Yammer
  • Open API ช่วยให้สามารถผสานรวมกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของมนุษย์

ราคาของ Workhuman

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Workhuman

  • G2: 4. 3/5 (68 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (4 รีวิว)

8. รากฐาน

แดชบอร์ดหลัก
ผ่านทางCornerstone

Cornerstone เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นทักษะเป็นอันดับแรกเพื่อเสริมสร้างวิธีการทำงานใหม่ๆเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพนี้รวมถึงการจัดการประสิทธิภาพการจัดการการเรียนรู้ การสรรหา การปฐมนิเทศ การพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน Cornerstone มาพร้อมกับคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้สูง และเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาเป็นประจำ การสำรวจ และการประเมินผล การกระบวนการประเมินผลสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและผสานรวมกับเป้าหมายและการประเมินสมรรถนะได้

นายจ้างสามารถระบุช่องว่างด้านทักษะได้อย่างง่ายดายโดยใช้การประเมินผลแบบ 180 องศาและ 360 องศา รวมถึงการประเมินตนเอง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือบริหารจัดการผู้สืบทอดตำแหน่งให้เลือกใช้ด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Cornerstone

  • อินเตอร์เฟซการจัดการที่ใช้งานง่าย
  • รายการตรวจสอบที่สะดวก
  • แบบสำรวจการมีส่วนร่วมแบบเป็นช่วง

ข้อจำกัดพื้นฐาน

  • การเริ่มต้นใช้งานมีความซับซ้อน
  • ผู้รีวิวบางคนบ่นเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า

การกำหนดราคาแบบรากฐาน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของคอร์เนอร์สโตน

  • G2: 3. 9/5 (115 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (35 รีวิว)

9. ClearCompany

แดชบอร์ด ClearCompany
ผ่านทางClearCompany

ClearCompany เป็นโซลูชันทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการประเมินผลเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุง และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทำการประเมินที่ดีขึ้น ทำให้รอบการประเมินง่ายขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน และได้รับข้อเสนอแนะที่ดีขึ้น

ClearCompany มาพร้อมกับเทมเพลตการประเมินที่เปลี่ยนจุดสนใจจากการจัดอันดับและการประเมินแบบอนุรักษ์นิยมไปสู่การเติบโตและศักยภาพของพนักงาน กระบวนการทำงานของรอบการประเมิน รูปแบบ และระดับการประเมินสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้กระบวนการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ ClearCompany

  • แม่แบบสำหรับรูปแบบการทบทวนมาตรฐานทั้งหมด
  • ซอฟต์แวร์ประเมินผลการทำงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือและหลายภาษา
  • เครื่องมือวางแผนเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม
  • รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ ClearCompany

  • การรายงานมีข้อจำกัดและต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลบางส่วน
  • การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า
  • การผสานรวมและการเริ่มต้นใช้งานค่อนข้างช้า

ราคาของ ClearCompany

ติดต่อ ClearCompany เพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของ ClearCompany

  • G2: 4. 6/5 (286 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (311 รีวิว)

10. ตาข่าย

แดชบอร์ดแบบตาราง
ผ่านทางLattice

Lattice เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จของบุคลากรที่ช่วยให้ผู้จ้างงานสามารถดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งเป้าหมาย และจัดทำแบบสำรวจได้ คุณสมบัติของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างและเข้าร่วมในรูปแบบการประเมินมาตรฐานทั้งหมดได้ พร้อมด้วยวงจรที่รวดเร็วและราบรื่นตั้งแต่การประเมินตามโครงการไปจนถึงการประเมินแบบ 360 องศา

ซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ช่วยเร่งกระบวนการโดยเน้นบริบทจากการอัปเดตและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน และยังอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนระหว่างรอบการประเมินได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตาราง

  • กฎอัตโนมัติ, หมายเหตุในตัว, และแท็ก, และเทมเพลตที่พร้อมใช้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกว่า 20 รายการ
  • การกำหนดราคาที่โปร่งใส
  • หนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตและทีมทรัพยากรบุคคล

ข้อจำกัดของตารางตาข่าย

  • การนำทางที่ซับซ้อนและประสบการณ์ผู้ใช้ที่อาจปรับปรุงได้

การกำหนดราคาแบบตาราง

  • การจัดการประสิทธิภาพ + OKRs และเป้าหมาย: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การมีส่วนร่วม: +$4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: +$4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ค่าตอบแทน: +$6/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 7/5 (3,701+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (108 รีวิว)

ค้นหาแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

ทุกบริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานให้กับทั้งพนักงานและนายจ้าง

ClickUp เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการแนะนำมากที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และทำให้แน่ใจว่าการทบทวนพนักงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดเวลา

หากคุณยังคงมองหาเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพและโซลูชันการจัดการบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ลองใช้ ClickUp ดูสิ มันฟรีอย่างสมบูรณ์ ง่ายต่อการอัตโนมัติ และมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการประสิทธิภาพของคุณ

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้หากคุณต้องการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานด้วยความง่ายดายและความโปร่งใสอย่างเต็มที่