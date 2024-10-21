บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
21 ตุลาคม 2567

การได้มาซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ—แต่การค้นหาและสรรหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยมนั้นใช้เวลามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ เพื่อทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สรรหา และผู้จัดการฝ่ายสรรหาจำนวนมากจึงพึ่งพาซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร (ATS)

ซอฟต์แวร์ HRสามารถช่วยคุณโดยการจัดรูปแบบคำอธิบายงาน, ค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพจากกลุ่มผู้มีความสามารถที่กว้างขึ้น, และจัดการการสมัครงาน ระบบ ATS ที่ดีที่สุดยังใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมเพื่อทำให้การวิเคราะห์ประวัติย่อเป็นอัตโนมัติ, ช่วยให้คุณคัดกรองผู้สมัครเพื่อสร้างรายชื่อผู้ที่ทักษะและประสบการณ์การทำงานโดดเด่นจากผู้สมัครทั่วไป

และระบบติดตามผู้สมัครบางระบบยังช่วยในการนัดหมายสัมภาษณ์ สร้างแบบประเมิน ส่งอีเมลจดหมายเสนองาน และดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของคุณอีกด้วย

มาสำรวจกันว่าเครื่องมือการสรรหาบุคลากรเช่นซอฟต์แวร์ ATS สามารถทำให้กระบวนการสรรหาเป็นระบบอัตโนมัติ ปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีขึ้น และช่วยให้การตัดสินใจในการสรรหาเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร เราจะเน้นคุณสมบัติและฟังก์ชันที่คุณควรพิจารณา และดูตัวเลือกระบบ ATS ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณค้นหาระบบที่เหมาะกับคุณที่สุด ✨

คุณควรค้นหาอะไรในระบบติดตามผู้สมัคร?

ซอฟต์แวร์การสรรหาที่ดีช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสมัครงานตั้งแต่เริ่มต้นแผนการดำเนินการสรรหาของคุณจนถึงสิ้นสุด

นี่คือคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ ATS ที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังมองหาโซลูชันการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ:

  • การสรรหาผู้สมัครที่ง่ายขึ้นผ่านการโพสต์งานอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อาชีพหลายแห่งและกระดานงานออนไลน์
  • ระบบบนคลาวด์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่บนทุกอุปกรณ์
  • ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผู้สมัครที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการ
  • แดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคุณเมื่อเทียบกับเป้าหมายการสรรหาบุคลากร

10 ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดที่ควรใช้

โชคดีที่มีระบบติดตามผู้สมัครชั้นนำมากมายสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เราได้แบ่งผู้ให้บริการออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการจัดการบุคลากรที่คุณต้องการ —หรือการผสมผสานของงานต่างๆ—

เครื่องมือการสรรหาบางอย่างมีให้ใช้ฟรี และหากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก อาจเป็นสิ่งที่เหมาะกับความต้องการของคุณก็ได้ ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครบางตัวคุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าคุ้มค่าสำหรับคุณหรือไม่ ?

มาแยกแยะกันเถอะ

1.คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัครพร้อมการจัดการโครงการ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างทีมในฝัน พัฒนาศักยภาพของพวกเขา และบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานฟรีนี้เพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งงานว่างที่คุณต้องการเติมเต็มในโครงสร้างองค์กรของคุณอย่างชัดเจน จากนั้นวางแผนกระบวนการสรรหาด้วยเครื่องมือแผนผังกระบวนการ คุณสามารถสร้างงานสำหรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานออนไลน์ การนัดหมายสัมภาษณ์วิดีโอแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการส่งจดหมายเสนอตำแหน่งงานและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ระบบช่วยคุณจัดการโปรไฟล์ผู้สมัครและข้อมูลติดต่อของพวกเขา นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ยังช่วยให้ผู้สมัครทุกคนผ่านกระบวนการคัดเลือกของคุณได้ คุณสามารถระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานได้

ด้วยเทมเพลต HR ฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนคุณ—ตั้งแต่แผนการจัดสรรบุคลากร,เทมเพลตแผนการดำเนินการสรรหาบุคลากรของ ClickUp, เอกสารกระบวนการทำงานของบริษัท, นโยบายทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานและเทมเพลตการดำเนินการแก้ไข—ทุกแง่มุมของกระบวนการสรรหาและบริหารจัดการได้รับการครอบคลุมอย่างครบถ้วน ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เทมเพลตที่กำหนดเองช่วยให้คุณดำเนินการผ่านทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการสรรหาบุคลากร
  • สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของแต่ละงาน
  • คลิกอัพ CRMเพื่อติดตามผู้สมัครและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อของพวกเขา
  • มุมมองที่ปรับแต่งได้ทำให้ง่ายต่อการดูความคืบหน้าและตัวชี้วัดของคุณอย่างละเอียดหรือเป็นภาพรวม
  • การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ดังนั้นทีมสรรหาทั้งหมดจึงสามารถทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมได้
  • ระบบบนคลาวด์หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงระบบการติดตามแอปพลิเคชันของคุณได้จากทุกที่

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายมากจนการทำความเข้าใจทั้งหมดอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟังก์ชันทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. บรีซี่ HR

ระบบติดตามผู้สมัครงานที่ดีที่สุดฟรี

บรีซี่ เอชอาร์
ผ่านทางBreezy HR

ระบบติดตามผู้สมัครงานนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีการจ้างงานตลอดทั้งปี เช่น บริษัทจัดหางาน ร้านค้าที่มีหน้าร้าน และแฟรนไชส์

Breezy ช่วยให้คุณสร้างหน้าอาชีพและโพสต์ตำแหน่งงานว่างของคุณบนเว็บไซต์หางานชั้นนำกว่า 50 แห่งทั่วโลก

แต่ละระดับราคาของซอฟต์แวร์ ATS นี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ทุกระดับมีการโพสต์งานอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์หางานและการวิเคราะห์ประวัติย่อ แต่แผนการชำระเงินยังช่วยในการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ จัดการตารางการสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางวิดีโอ และจัดการงานซ้ำๆ อื่นๆ

แผนธุรกิจนำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงยิ่งขึ้น เช่น การเปรียบเทียบผู้สมัคร การอนุมัติงาน และการจัดการข้อเสนอ ?️

คุณสมบัติเด่นของ Breezy HR

  • มันง่ายและสะดวกในการใช้งานและปรับแต่งระบบ
  • แดชบอร์ดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันให้ข้อมูลมากมายแก่คุณ
  • ระบบอนุญาตให้มีการจ้างงานร่วมกันเพื่อให้สมาชิกทีมการจ้างงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่ยุ่งยาก

  • ในเวอร์ชัน Bootstrap ฟรี คุณสามารถเห็นผู้สมัครที่สมัครใน 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับ LinkedIn Recruiter ได้ ดังนั้นคุณต้องเพิ่มโปรไฟล์ด้วยตนเอง

ราคา Breezy HR

  • บูตสแตรป: ฟรี
  • สตาร์ทอัพ: เริ่มต้นที่ $157/เดือน
  • การเติบโต: เริ่มต้นที่ $273/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $439/เดือน

Breezy HR รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,390+ รีวิว)

3. MightyRecruiter

ระบบติดตามผู้สมัครงานที่ดีที่สุดฟรี

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร: MightyRecruiter
ผ่านทางMightyRecruiter

MightyRecruiter เป็นหนึ่งในระบบติดตามการสมัครงานฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรในการค้นหาผู้สมัครงานที่กระตือรือร้นและผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจัง

MightRecruiter โพสต์ตำแหน่งงานว่างบนบอร์ดงานมากกว่า 29 แห่ง รวมถึง LinkedIn, Glassdoor และ CareerBuilder นอกจากนี้ยังค้นหาผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพ ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของคุณได้อย่างเต็มที่

จากนั้นเมื่อใบสมัครเริ่มเข้ามา ระบบจะใช้ AI ในการระบุผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดและนำพวกเขาไปสู่ขั้นตอนการจ้างงาน

คุณสมบัติเด่นของ MightyRecruiter

  • ค้นหาผู้สมัครทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับจากหลากหลายแพลตฟอร์ม
  • ดึงข้อมูลผู้สมัครโดยตรงจากโปรไฟล์โซเชียล
  • ผสานรวม MightyRecruiter กับระบบ ATS ที่คุณใช้อยู่
  • ส่งข้อความอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ให้กับผู้สมัครจากภายในระบบ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว

ข้อจำกัดของ MightyRecruiter

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการดูรายงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น
  • ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งอีเมลสำหรับผู้สมัครมากนัก

ราคาของ MightyRecruiter

  • ฟรี

MightyRecruiter ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. โรงเรือนเพาะปลูก

ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

โรงเรือน
ผ่านทางเรือนกระจก

Greenhouse มอบกระบวนการจ้างงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้คุณคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาช่วยสร้างธุรกิจของคุณ ลดอคติและส่งเสริมความหลากหลายทางความคิด ส่งผลให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบทางธุรกิจ

ระบบติดตามผู้สมัครงานนี้มุ่งเน้นอย่างมากในเรื่องความยุติธรรมและความร่วมมือในกระบวนการจ้างงาน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้สมัครตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การสัมภาษณ์ไปจนถึงการเริ่มงานใหม่ ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโรงเรือนเพาะปลูก

  • ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมาก แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้สรรหาที่มีประสบการณ์ก็ตาม
  • ระบบช่วยให้คุณตั้งค่างานสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการและวัดความสำเร็จของคุณในตอนท้าย
  • คุณสามารถสร้างสกอร์การ์ดตามประสบการณ์ของผู้สมัครงานตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ เช่นทักษะทางสังคม เพื่อให้คุณสามารถระบุบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • รายงานและการวิเคราะห์ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยในระหว่างกระบวนการสรรหา

ข้อจำกัดของโรงเรือน

  • ฟังก์ชันการรายงานสามารถปรับปรุงได้ และคุณอาจจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการในรูปแบบที่คุณต้องการ
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้—โดยเฉพาะแดชบอร์ด—ไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร

ราคาเรือนกระจก

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวโรงเรือน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)

5. BambooHR

ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร: BambooHR ภาพรวม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทางBambooHR

BambooHR เป็นระบบทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจรซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานด้วย โดยทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวที่ปลอดภัยภายในระบบเดียวกัน ระบบนี้รองรับการสรรหาและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงการประเมินผลงาน การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ

ในระหว่างกระบวนการสรรหา ระบบติดตามการสมัครงานนี้จะจัดการข้อมูลของผู้สมัครทั้งหมด รวมถึงข้อมูลติดต่อของพวกเขา นอกจากนี้ยังติดตามรายละเอียดของตำแหน่งงาน เช่น ชื่อตำแหน่งและคำอธิบายงาน

การอัปเดตสถานะจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าผู้สมัครอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ และคะแนนปัจจุบันของพวกเขาในการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานนี้เป็นอย่างไร นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตือนความจำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสมัครของผู้สมัคร คุณสามารถย้อนกลับไปยังการสื่อสารครั้งล่าสุดกับผู้สมัครคนนั้นได้อย่างง่ายดาย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • ระบบอัตโนมัติในการติดตามและจัดการข้อมูลผู้สมัคร ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
  • ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้สมัครในทุกขั้นตอนของกระบวนการ สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเขา
  • เปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการอนุญาตให้กำหนดสิทธิ์ได้ตามต้องการ
  • ผสานการทำงานกับแอป Bamboo อื่น ๆ รวมถึงแอปภายนอกที่เป็นมิตรกับระบบ ATS เช่น Indeed, Greenhouse และ Breezy

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าบริการช่วยเหลือที่ได้รับมีความล่าช้าและไม่ค่อยมีประโยชน์
  • BambooHR ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks Online ได้ ดังนั้นหากระบบบัญชีของคุณคือ QuickBooks คุณจะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือใช้ตัวกลางในการถ่ายโอนข้อมูลพนักงานไปยัง QuickBooks

ราคาของ BambooHR

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (1,450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)

6. การเกิดคลื่น

ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีความสามารถจากหลากหลายแพลตฟอร์ม จากนั้นตั้งค่ากระบวนการจ้างงานและขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดการกระบวนการได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครนี้ทำให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น ตั้งแต่การปรับแต่งขั้นตอนการสัมภาษณ์ตามระดับอาวุโสไปจนถึงการกำหนดเวลาสัมภาษณ์ในปฏิทินเช่น Outlook, Google และ iCal

เมื่อคุณพร้อมที่จะจ้างงาน ระบบจะช่วยให้คุณส่งจดหมายเสนอตำแหน่งงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ตำแหน่งงานและคำอธิบายงาน ให้กับพนักงานใหม่ของคุณ นอกจากนี้ยังลงทะเบียนพนักงานใหม่ในระบบที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ระบบเงินเดือนและประกันสุขภาพ ?

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • มันเพิ่มประกาศงานไปยังแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn และ Indeed โดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถปรับแต่งรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการ—เช่น เวลาที่มีอยู่สำหรับการบรรจุตำแหน่งหรือข้อเสนอแนะจากผู้สมัคร
  • ระบบการติดตามผู้สมัครทำงานเพื่อผสานรวมระบบการจัดการการเรียนรู้ ทำให้คุณสามารถให้พนักงานใหม่ของคุณเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

การส่งผ่านราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (2,700+ รีวิว)

7. JazzHR

ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลาง

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร: JazzHR
ผ่านทางJazzHR

มุ่งเน้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ JazzHR ช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครจากหลายเว็บไซต์ด้วยคลิกเดียว จากนั้นใช้การประเมินและการสัมภาษณ์เพื่อช่วยจัดอันดับผู้สมัครตามเกณฑ์ของคุณเอง

คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อรับข้อมูลจากทุกคนในทีมสรรหาเกี่ยวกับผู้สมัครได้อีกด้วย เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างร่วมมือกันอย่างแท้จริง

คุณสมบัติการจัดการข้อเสนอแบบดิจิทัลช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปโดยอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น ขณะที่การสร้างแบรนด์นายจ้างที่ชัดเจนช่วยให้ประสบการณ์ของผู้สมัครมีความสม่ำเสมอและเป็นบวกในทุกจุดสัมผัส

คุณสมบัติเด่นของ JazzHR

  • ทุกแพ็กเกจราคาอนุญาตให้ผู้ใช้ไม่จำกัด
  • ระบบอนุญาตให้คุณสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการการจ้างงานของคุณ
  • JazzHR สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้หลายระบบ เช่น JobTarget, Criteria และ Recruiting.com

ข้อจำกัดของ JazzHR

  • มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บริการระยะไกลเช่น Fiverr หรือ Upwork ได้ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถหาผู้รับจ้างระยะไกลได้ง่าย
  • การสนับสนุนอาจไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเสมอไปเมื่อคุณรายงานปัญหาทางเทคนิค

ราคาของ JazzHR

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ฮีโร่: $49/เดือน
  • บวก: $239/เดือน
  • ข้อดี: $359/เดือน

คะแนนและรีวิว JazzHR

  • G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (450+ รีวิว)

8. ผู้สมัครงาน

ดีที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัคร

ผู้สมัครงาน
ผ่านทางRecruitee

Recruitee เริ่มต้นด้วยการช่วยคุณสร้างเว็บไซต์อาชีพด้วยแบรนด์นายจ้างของคุณผ่านตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย จากนั้นใช้เครื่องมือการสรรหาหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์หางาน ลิงก์โซเชียลมีเดียที่สามารถแชร์ได้ และการแนะนำจากพนักงาน เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ระบบจัดตารางเวลาช่วยขจัดความยุ่งยากในการนัดหมายสัมภาษณ์ และแม่แบบการสัมภาษณ์พร้อมบันทึกในระบบช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและความโปร่งใส นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในทีมสรรหาบุคลากร

คุณสมบัติเด่นของ Recruitee

  • ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
  • คุณสามารถปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดของคุณเพื่อติดตามกระบวนการและดูได้ง่ายว่าจุดใดที่อาจต้องการการปรับปรุง
  • ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึง Google, Teams, Indeed และ Zapier

ข้อจำกัดของผู้สมัคร

  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์เท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ฟังก์ชันนี้รองรับความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ และไม่สามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกระบวนการจ้างงานในประเทศอื่น ๆ

ราคาสำหรับผู้สมัคร

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เปิดตัว: $224/เดือน
  • ขนาด: $399/เดือน
  • หัวข้อ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของผู้สมัคร

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)

9. บูห์ลฮอร์น

ดีที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัคร

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร: Bullhorn
ผ่านทางBullhorn

Bullhorn มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้สมัครและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยผสานรวมกับโซลูชันอัตโนมัติที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสม

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานนี้ออกแบบมาสำหรับบริษัทจัดหางานโดยเฉพาะ โดยสนับสนุนผู้สรรหาบุคลากรในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณจัดหาผู้สมัครได้มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ด้วยระบบศูนย์กลางที่จัดการงาน ผู้สมัคร และงานต่างๆ คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อทำงานให้เสร็จในเวลาที่กำหนดได้ เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสู่เป้าหมายการสรรหาบุคลากรของคุณเสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Bullhorn

  • ระบบบนคลาวด์มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณอยู่
  • เครื่องมือ CRMแบบบูรณาการช่วยให้คุณติดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีการให้ความสำคัญอย่างมากกับการสนับสนุนลูกค้าและการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ

ข้อจำกัดของ Bullhorn

  • อินเทอร์เฟซไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้เมื่อเทียบกับระบบติดตามผู้สมัครอื่น ๆ ในรายการนี้
  • มีคุณสมบัติมากมายจนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ ATS ใหม่

ราคาของ Bullhorn

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Bullhorn

  • G2: 4/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)

10. ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการสรรหาบุคลากร

ดีที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัคร

ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการสรรหาบุคลากร
ผ่านทางRecruit CRM

ออกแบบมาเพื่อบริษัทจัดหางานและสรรหาบุคลากรเช่นกัน ระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรของเราช่วยให้กระบวนการสรรหาของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานนี้ดึงข้อมูลผู้สมัครที่มีศักยภาพโดยตรงจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Outlook, Gmail และ LinkedIn เมื่อผู้สมัครใหม่เข้าสู่ระบบแล้ว พวกเขาสามารถอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้เพียงคลิกปุ่มเดียว จากนั้น Recruit CRM จะใช้ AI ในการคัดกรองประวัติย่อของพวกเขาเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

แผนราคาแต่ละระดับที่ต่อเนื่องกันจะมอบความสามารถในการติดตามผู้สมัครได้มากขึ้นให้กับคุณ แผนธุรกิจจะให้การเข้าถึง API และรายงานการค้นหาผู้บริหาร ส่วนแผนองค์กรจะอนุญาตให้มีการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการและ SLA การฝึกอบรมสดไม่จำกัด และผู้จัดการบัญชีที่ดูแลเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM สำหรับการสรรหา

  • ระบบติดตามผู้สมัครงานมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก
  • กระดานคัมบังแบบลากและวางช่วยให้มองเห็นกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครได้ง่าย
  • ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับแต่งได้ 100% พร้อมการเชื่อมต่อมากกว่า 5,000 รายการ
  • ทีมสนับสนุนและทีมพัฒนาให้ความช่วยเหลือและตอบสนองเป็นอย่างดี

ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการสรรหา

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นตัวเลือกการอัตโนมัติและการผสานรวมเพิ่มเติม
  • ฟังก์ชันการรายงานอาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกไม่กี่อย่าง

ราคา Recruit CRM

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ข้อดี: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้

การรับสมัคร CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)

ทำให้การจ้างงานเป็นเรื่องง่ายด้วยซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร

เมื่อคุณรับสมัครพนักงานใหม่เป็นประจำ การค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ระบบติดตามผู้สมัครช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้นจนจบ

ระบบนี้จะเก็บข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณคัดกรองประวัติย่อของพวกเขาได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ระบบ ATS ยังช่วยทำงานอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทำงานของคุณ และช่วยให้คุณตัดสินใจจ้างงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ ✨

เมื่อคุณกำลังมองหา ATS ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการจ้างงานของคุณ ไม่มีอะไรดีไปกว่า ClickUp อีกแล้ว ด้วยเทมเพลตและข้อมูลมากมายที่พร้อมใช้งานในปลายนิ้วของคุณ มันช่วยคุณในทุกๆ ด้านของธุรกิจ ตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการอบรมพนักงานใหม่ ?

สมัครใช้ ClickUp วันนี้!