10 ซอฟต์แวร์ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ที่ดีที่สุดในปี 2025

การได้มาซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณ—แต่การค้นหาและสรรหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยมนั้นใช้เวลามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ เพื่อทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สรรหา และผู้จัดการฝ่ายสรรหาจำนวนมากจึงพึ่งพาซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร (ATS)
ซอฟต์แวร์ HRสามารถช่วยคุณโดยการจัดรูปแบบคำอธิบายงาน, ค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพจากกลุ่มผู้มีความสามารถที่กว้างขึ้น, และจัดการการสมัครงาน ระบบ ATS ที่ดีที่สุดยังใช้ปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมเพื่อทำให้การวิเคราะห์ประวัติย่อเป็นอัตโนมัติ, ช่วยให้คุณคัดกรองผู้สมัครเพื่อสร้างรายชื่อผู้ที่ทักษะและประสบการณ์การทำงานโดดเด่นจากผู้สมัครทั่วไป
และระบบติดตามผู้สมัครบางระบบยังช่วยในการนัดหมายสัมภาษณ์ สร้างแบบประเมิน ส่งอีเมลจดหมายเสนองาน และดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของคุณอีกด้วย
มาสำรวจกันว่าเครื่องมือการสรรหาบุคลากรเช่นซอฟต์แวร์ ATS สามารถทำให้กระบวนการสรรหาเป็นระบบอัตโนมัติ ปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีขึ้น และช่วยให้การตัดสินใจในการสรรหาเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร เราจะเน้นคุณสมบัติและฟังก์ชันที่คุณควรพิจารณา และดูตัวเลือกระบบ ATS ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณค้นหาระบบที่เหมาะกับคุณที่สุด ✨
คุณควรค้นหาอะไรในระบบติดตามผู้สมัคร?
ซอฟต์แวร์การสรรหาที่ดีช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสมัครงานตั้งแต่เริ่มต้นแผนการดำเนินการสรรหาของคุณจนถึงสิ้นสุด
นี่คือคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานหลักของระบบ ATS ที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังมองหาโซลูชันการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ:
- การสรรหาผู้สมัครที่ง่ายขึ้นผ่านการโพสต์งานอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์อาชีพหลายแห่งและกระดานงานออนไลน์
- ระบบบนคลาวด์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่บนทุกอุปกรณ์
- ฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อให้คุณสามารถค้นหาผู้สมัครที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
- ตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการ
- แดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคุณเมื่อเทียบกับเป้าหมายการสรรหาบุคลากร
10 ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดที่ควรใช้
โชคดีที่มีระบบติดตามผู้สมัครชั้นนำมากมายสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เราได้แบ่งผู้ให้บริการออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการจัดการบุคลากรที่คุณต้องการ —หรือการผสมผสานของงานต่างๆ—
เครื่องมือการสรรหาบางอย่างมีให้ใช้ฟรี และหากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก อาจเป็นสิ่งที่เหมาะกับความต้องการของคุณก็ได้ ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครบางตัวคุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าคุ้มค่าสำหรับคุณหรือไม่ ?
มาแยกแยะกันเถอะ
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการติดตามผู้สมัครพร้อมการจัดการโครงการ
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างทีมในฝัน พัฒนาศักยภาพของพวกเขา และบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานฟรีนี้เพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งงานว่างที่คุณต้องการเติมเต็มในโครงสร้างองค์กรของคุณอย่างชัดเจน จากนั้นวางแผนกระบวนการสรรหาด้วยเครื่องมือแผนผังกระบวนการ คุณสามารถสร้างงานสำหรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานออนไลน์ การนัดหมายสัมภาษณ์วิดีโอแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงการส่งจดหมายเสนอตำแหน่งงานและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ระบบช่วยคุณจัดการโปรไฟล์ผู้สมัครและข้อมูลติดต่อของพวกเขา นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ยังช่วยให้ผู้สมัครทุกคนผ่านกระบวนการคัดเลือกของคุณได้ คุณสามารถระบุผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานได้
ด้วยเทมเพลต HR ฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนคุณ—ตั้งแต่แผนการจัดสรรบุคลากร,เทมเพลตแผนการดำเนินการสรรหาบุคลากรของ ClickUp, เอกสารกระบวนการทำงานของบริษัท, นโยบายทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานและเทมเพลตการดำเนินการแก้ไข—ทุกแง่มุมของกระบวนการสรรหาและบริหารจัดการได้รับการครอบคลุมอย่างครบถ้วน ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตที่กำหนดเองช่วยให้คุณดำเนินการผ่านทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการสรรหาบุคลากร
- สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของแต่ละงาน
- คลิกอัพ CRMเพื่อติดตามผู้สมัครและจัดระเบียบข้อมูลติดต่อของพวกเขา
- มุมมองที่ปรับแต่งได้ทำให้ง่ายต่อการดูความคืบหน้าและตัวชี้วัดของคุณอย่างละเอียดหรือเป็นภาพรวม
- การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ดังนั้นทีมสรรหาทั้งหมดจึงสามารถทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมได้
- ระบบบนคลาวด์หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงระบบการติดตามแอปพลิเคชันของคุณได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายมากจนการทำความเข้าใจทั้งหมดอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟังก์ชันทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. บรีซี่ HR
ระบบติดตามผู้สมัครงานที่ดีที่สุดฟรี
ระบบติดตามผู้สมัครงานนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีการจ้างงานตลอดทั้งปี เช่น บริษัทจัดหางาน ร้านค้าที่มีหน้าร้าน และแฟรนไชส์
Breezy ช่วยให้คุณสร้างหน้าอาชีพและโพสต์ตำแหน่งงานว่างของคุณบนเว็บไซต์หางานชั้นนำกว่า 50 แห่งทั่วโลก
แต่ละระดับราคาของซอฟต์แวร์ ATS นี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ทุกระดับมีการโพสต์งานอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์หางานและการวิเคราะห์ประวัติย่อ แต่แผนการชำระเงินยังช่วยในการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ จัดการตารางการสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางวิดีโอ และจัดการงานซ้ำๆ อื่นๆ
แผนธุรกิจนำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงยิ่งขึ้น เช่น การเปรียบเทียบผู้สมัคร การอนุมัติงาน และการจัดการข้อเสนอ ?️
คุณสมบัติเด่นของ Breezy HR
- มันง่ายและสะดวกในการใช้งานและปรับแต่งระบบ
- แดชบอร์ดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันให้ข้อมูลมากมายแก่คุณ
- ระบบอนุญาตให้มีการจ้างงานร่วมกันเพื่อให้สมาชิกทีมการจ้างงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่ยุ่งยาก
- ในเวอร์ชัน Bootstrap ฟรี คุณสามารถเห็นผู้สมัครที่สมัครใน 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับ LinkedIn Recruiter ได้ ดังนั้นคุณต้องเพิ่มโปรไฟล์ด้วยตนเอง
ราคา Breezy HR
- บูตสแตรป: ฟรี
- สตาร์ทอัพ: เริ่มต้นที่ $157/เดือน
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $273/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $439/เดือน
Breezy HR รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,390+ รีวิว)
3. MightyRecruiter
ระบบติดตามผู้สมัครงานที่ดีที่สุดฟรี
MightyRecruiter เป็นหนึ่งในระบบติดตามการสมัครงานฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรในการค้นหาผู้สมัครงานที่กระตือรือร้นและผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจัง
MightRecruiter โพสต์ตำแหน่งงานว่างบนบอร์ดงานมากกว่า 29 แห่ง รวมถึง LinkedIn, Glassdoor และ CareerBuilder นอกจากนี้ยังค้นหาผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพ ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของคุณได้อย่างเต็มที่
จากนั้นเมื่อใบสมัครเริ่มเข้ามา ระบบจะใช้ AI ในการระบุผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดและนำพวกเขาไปสู่ขั้นตอนการจ้างงาน
คุณสมบัติเด่นของ MightyRecruiter
- ค้นหาผู้สมัครทั้งแบบเชิงรุกและเชิงรับจากหลากหลายแพลตฟอร์ม
- ดึงข้อมูลผู้สมัครโดยตรงจากโปรไฟล์โซเชียล
- ผสานรวม MightyRecruiter กับระบบ ATS ที่คุณใช้อยู่
- ส่งข้อความอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ให้กับผู้สมัครจากภายในระบบ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ MightyRecruiter
- ผู้ใช้บางท่านต้องการดูรายงานที่มีรายละเอียดมากขึ้น
- ไม่มีตัวเลือกในการปรับแต่งอีเมลสำหรับผู้สมัครมากนัก
ราคาของ MightyRecruiter
- ฟรี
MightyRecruiter ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. โรงเรือนเพาะปลูก
ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
Greenhouse มอบกระบวนการจ้างงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้คุณคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาช่วยสร้างธุรกิจของคุณ ลดอคติและส่งเสริมความหลากหลายทางความคิด ส่งผลให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในแง่ความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบทางธุรกิจ
ระบบติดตามผู้สมัครงานนี้มุ่งเน้นอย่างมากในเรื่องความยุติธรรมและความร่วมมือในกระบวนการจ้างงาน นอกจากนี้ยังคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้สมัครตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การสัมภาษณ์ไปจนถึงการเริ่มงานใหม่ ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโรงเรือนเพาะปลูก
- ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมาก แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้สรรหาที่มีประสบการณ์ก็ตาม
- ระบบช่วยให้คุณตั้งค่างานสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการและวัดความสำเร็จของคุณในตอนท้าย
- คุณสามารถสร้างสกอร์การ์ดตามประสบการณ์ของผู้สมัครงานตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ เช่นทักษะทางสังคม เพื่อให้คุณสามารถระบุบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- รายงานและการวิเคราะห์ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยในระหว่างกระบวนการสรรหา
ข้อจำกัดของโรงเรือน
- ฟังก์ชันการรายงานสามารถปรับปรุงได้ และคุณอาจจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการในรูปแบบที่คุณต้องการ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้—โดยเฉพาะแดชบอร์ด—ไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร
ราคาเรือนกระจก
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวโรงเรือน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
5. BambooHR
ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
BambooHR เป็นระบบทรัพยากรบุคคลที่ครบวงจรซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานด้วย โดยทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวที่ปลอดภัยภายในระบบเดียวกัน ระบบนี้รองรับการสรรหาและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงการประเมินผลงาน การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ
ในระหว่างกระบวนการสรรหา ระบบติดตามการสมัครงานนี้จะจัดการข้อมูลของผู้สมัครทั้งหมด รวมถึงข้อมูลติดต่อของพวกเขา นอกจากนี้ยังติดตามรายละเอียดของตำแหน่งงาน เช่น ชื่อตำแหน่งและคำอธิบายงาน
การอัปเดตสถานะจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าผู้สมัครอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ และคะแนนปัจจุบันของพวกเขาในการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานนี้เป็นอย่างไร นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตือนความจำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสมัครของผู้สมัคร คุณสามารถย้อนกลับไปยังการสื่อสารครั้งล่าสุดกับผู้สมัครคนนั้นได้อย่างง่ายดาย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- ระบบอัตโนมัติในการติดตามและจัดการข้อมูลผู้สมัคร ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
- ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้สมัครในทุกขั้นตอนของกระบวนการ สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเขา
- เปิดโอกาสให้มีการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการอนุญาตให้กำหนดสิทธิ์ได้ตามต้องการ
- ผสานการทำงานกับแอป Bamboo อื่น ๆ รวมถึงแอปภายนอกที่เป็นมิตรกับระบบ ATS เช่น Indeed, Greenhouse และ Breezy
ข้อจำกัดของ BambooHR
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าบริการช่วยเหลือที่ได้รับมีความล่าช้าและไม่ค่อยมีประโยชน์
- BambooHR ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ QuickBooks Online ได้ ดังนั้นหากระบบบัญชีของคุณคือ QuickBooks คุณจะต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือใช้ตัวกลางในการถ่ายโอนข้อมูลพนักงานไปยัง QuickBooks
ราคาของ BambooHR
- ติดต่อเพื่อขอราคา
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
6. การเกิดคลื่น
ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ
Rippling ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีความสามารถจากหลากหลายแพลตฟอร์ม จากนั้นตั้งค่ากระบวนการจ้างงานและขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดการกระบวนการได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครนี้ทำให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น ตั้งแต่การปรับแต่งขั้นตอนการสัมภาษณ์ตามระดับอาวุโสไปจนถึงการกำหนดเวลาสัมภาษณ์ในปฏิทินเช่น Outlook, Google และ iCal
เมื่อคุณพร้อมที่จะจ้างงาน ระบบจะช่วยให้คุณส่งจดหมายเสนอตำแหน่งงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ตำแหน่งงานและคำอธิบายงาน ให้กับพนักงานใหม่ของคุณ นอกจากนี้ยังลงทะเบียนพนักงานใหม่ในระบบที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ระบบเงินเดือนและประกันสุขภาพ ?
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- มันเพิ่มประกาศงานไปยังแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn และ Indeed โดยอัตโนมัติ
- คุณสามารถปรับแต่งรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการ—เช่น เวลาที่มีอยู่สำหรับการบรรจุตำแหน่งหรือข้อเสนอแนะจากผู้สมัคร
- ระบบการติดตามผู้สมัครทำงานเพื่อผสานรวมระบบการจัดการการเรียนรู้ ทำให้คุณสามารถให้พนักงานใหม่ของคุณเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ลูกค้าบางรายได้ร้องเรียนว่าการสนับสนุนในระหว่างการนำไปใช้งานสามารถปรับปรุงได้
- คุณจะต้องใช้แอปของบุคคลที่สามสำหรับการจัดการประสิทธิภาพ
การส่งผ่านราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (2,700+ รีวิว)
7. JazzHR
ระบบติดตามผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
มุ่งเน้นสำหรับธุรกิจขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ JazzHR ช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครจากหลายเว็บไซต์ด้วยคลิกเดียว จากนั้นใช้การประเมินและการสัมภาษณ์เพื่อช่วยจัดอันดับผู้สมัครตามเกณฑ์ของคุณเอง
คุณยังสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อรับข้อมูลจากทุกคนในทีมสรรหาเกี่ยวกับผู้สมัครได้อีกด้วย เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างร่วมมือกันอย่างแท้จริง
คุณสมบัติการจัดการข้อเสนอแบบดิจิทัลช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นไปโดยอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น ขณะที่การสร้างแบรนด์นายจ้างที่ชัดเจนช่วยให้ประสบการณ์ของผู้สมัครมีความสม่ำเสมอและเป็นบวกในทุกจุดสัมผัส
คุณสมบัติเด่นของ JazzHR
ข้อจำกัดของ JazzHR
- มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บริการระยะไกลเช่น Fiverr หรือ Upwork ได้ ดังนั้นคุณจะไม่สามารถหาผู้รับจ้างระยะไกลได้ง่าย
- การสนับสนุนอาจไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเสมอไปเมื่อคุณรายงานปัญหาทางเทคนิค
ราคาของ JazzHR
- ทดลองใช้ฟรี
- ฮีโร่: $49/เดือน
- บวก: $239/เดือน
- ข้อดี: $359/เดือน
คะแนนและรีวิว JazzHR
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
8. ผู้สมัครงาน
ดีที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัคร
Recruitee เริ่มต้นด้วยการช่วยคุณสร้างเว็บไซต์อาชีพด้วยแบรนด์นายจ้างของคุณผ่านตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย จากนั้นใช้เครื่องมือการสรรหาหลายช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์หางาน ลิงก์โซเชียลมีเดียที่สามารถแชร์ได้ และการแนะนำจากพนักงาน เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ระบบจัดตารางเวลาช่วยขจัดความยุ่งยากในการนัดหมายสัมภาษณ์ และแม่แบบการสัมภาษณ์พร้อมบันทึกในระบบช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและความโปร่งใส นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในทีมสรรหาบุคลากร
คุณสมบัติเด่นของ Recruitee
- ระบบอัตโนมัติและเทมเพลตช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
- คุณสามารถปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดของคุณเพื่อติดตามกระบวนการและดูได้ง่ายว่าจุดใดที่อาจต้องการการปรับปรุง
- ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานนี้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึง Google, Teams, Indeed และ Zapier
ข้อจำกัดของผู้สมัคร
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์เท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ฟังก์ชันนี้รองรับความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ และไม่สามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกระบวนการจ้างงานในประเทศอื่น ๆ
ราคาสำหรับผู้สมัคร
- ทดลองใช้ฟรี
- เปิดตัว: $224/เดือน
- ขนาด: $399/เดือน
- หัวข้อ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของผู้สมัคร
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
9. บูห์ลฮอร์น
ดีที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัคร
Bullhorn มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้สมัครและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยผสานรวมกับโซลูชันอัตโนมัติที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานนี้ออกแบบมาสำหรับบริษัทจัดหางานโดยเฉพาะ โดยสนับสนุนผู้สรรหาบุคลากรในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณจัดหาผู้สมัครได้มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
ด้วยระบบศูนย์กลางที่จัดการงาน ผู้สมัคร และงานต่างๆ คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อทำงานให้เสร็จในเวลาที่กำหนดได้ เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสู่เป้าหมายการสรรหาบุคลากรของคุณเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Bullhorn
- ระบบบนคลาวด์มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณอยู่
- เครื่องมือ CRMแบบบูรณาการช่วยให้คุณติดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการให้ความสำคัญอย่างมากกับการสนับสนุนลูกค้าและการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ
ข้อจำกัดของ Bullhorn
- อินเทอร์เฟซไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้เมื่อเทียบกับระบบติดตามผู้สมัครอื่น ๆ ในรายการนี้
- มีคุณสมบัติมากมายจนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ ATS ใหม่
ราคาของ Bullhorn
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Bullhorn
- G2: 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
10. ระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการสรรหาบุคลากร
ดีที่สุดสำหรับการสรรหาผู้สมัคร
ออกแบบมาเพื่อบริษัทจัดหางานและสรรหาบุคลากรเช่นกัน ระบบ CRM สำหรับการสรรหาบุคลากรของเราช่วยให้กระบวนการสรรหาของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครงานนี้ดึงข้อมูลผู้สมัครที่มีศักยภาพโดยตรงจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Outlook, Gmail และ LinkedIn เมื่อผู้สมัครใหม่เข้าสู่ระบบแล้ว พวกเขาสามารถอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองได้เพียงคลิกปุ่มเดียว จากนั้น Recruit CRM จะใช้ AI ในการคัดกรองประวัติย่อของพวกเขาเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด
แผนราคาแต่ละระดับที่ต่อเนื่องกันจะมอบความสามารถในการติดตามผู้สมัครได้มากขึ้นให้กับคุณ แผนธุรกิจจะให้การเข้าถึง API และรายงานการค้นหาผู้บริหาร ส่วนแผนองค์กรจะอนุญาตให้มีการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการและ SLA การฝึกอบรมสดไม่จำกัด และผู้จัดการบัญชีที่ดูแลเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ CRM สำหรับการสรรหา
- ระบบติดตามผู้สมัครงานมีความเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก
- กระดานคัมบังแบบลากและวางช่วยให้มองเห็นกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครได้ง่าย
- ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับแต่งได้ 100% พร้อมการเชื่อมต่อมากกว่า 5,000 รายการ
- ทีมสนับสนุนและทีมพัฒนาให้ความช่วยเหลือและตอบสนองเป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับการสรรหา
- ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นตัวเลือกการอัตโนมัติและการผสานรวมเพิ่มเติม
- ฟังก์ชันการรายงานอาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกไม่กี่อย่าง
ราคา Recruit CRM
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $125/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
การรับสมัคร CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
ทำให้การจ้างงานเป็นเรื่องง่ายด้วยซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัคร
เมื่อคุณรับสมัครพนักงานใหม่เป็นประจำ การค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ระบบติดตามผู้สมัครช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสรรหาตั้งแต่ต้นจนจบ
ระบบนี้จะเก็บข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณคัดกรองประวัติย่อของพวกเขาได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ระบบ ATS ยังช่วยทำงานอัตโนมัติ ลดขั้นตอนการทำงานของคุณ และช่วยให้คุณตัดสินใจจ้างงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ ✨
เมื่อคุณกำลังมองหา ATS ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการจ้างงานของคุณ ไม่มีอะไรดีไปกว่า ClickUp อีกแล้ว ด้วยเทมเพลตและข้อมูลมากมายที่พร้อมใช้งานในปลายนิ้วของคุณ มันช่วยคุณในทุกๆ ด้านของธุรกิจ ตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการอบรมพนักงานใหม่ ?