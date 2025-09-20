20 เครื่องมือและซอฟต์แวร์การทำแผนผังกระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการทำงานในปี 2025

แม้จะมีการเน้นย้ำเรื่องความคล่องตัวและประสิทธิภาพในปัจจุบัน แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงดำเนินงานอยู่ในความมืด งานสำเร็จลุล่วง แต่ไม่มีใครเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ กระบวนการ ที่แท้จริง
เวิร์กโฟลว์อยู่ในอีเมล, แชท, และอยู่ในความรู้ที่ไม่ได้บันทึกไว้ และถูกเข้าใจแตกต่างกันโดยทีมต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดความล่าช้าหรือปัญหาเกิดขึ้น ไม่มีใครรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหน
เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
พวกเขาให้การแสดงภาพที่ชัดเจนว่างานไหลเวียนอย่างไรและจุดที่เกิดปัญหา
ที่นี่ เราแบ่งปันเครื่องมือการแผนผังกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ ตรวจจับจุดที่อาจเกิดปัญหา ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ทำให้กระบวนการทำงานเป็นมาตรฐาน และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วิธีเลือกเครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการ
เมื่อประเมินซอฟต์แวร์การทำแผนผังกระบวนการ คุณต้องแน่ใจว่าเครื่องมือนั้นเหมาะสมกับความซับซ้อนและเป้าหมายขององค์กรของคุณ
นี่คือรายละเอียดของฟีเจอร์ขั้นสูงและความสามารถที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์แผนผังกระบวนการที่ดีที่สุด:
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายทำให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถสร้างแผนผังกระบวนการได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค เช่น ผู้จัดการโครงการ
- การรองรับการบันทึกมาตรฐาน: เลือกเครื่องมือที่รองรับเทคนิคการแผนผังกระบวนการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น BPMN (Business Process Model Notation) หรือแผนผังการไหลอย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานข้ามทีมหรือนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: หากทีมของคุณไม่สามารถทำงานบนแผนผังกระบวนการพร้อมกันได้ คุณอาจประสบปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน มองหาซอฟต์แวร์แผนผังกระบวนการที่อนุญาตให้ทุกคนแก้ไข แสดงความคิดเห็น และอัปเดตได้แบบเรียลไทม์
- การส่งออกและการแบ่งปันที่ยืดหยุ่น: เลือกซอฟต์แวร์การทำแผนผังกระบวนการธุรกิจที่อนุญาตให้คุณส่งออกแผนผังเป็น PDF, Word หรือรูปภาพ และหากเป็นไปได้ให้แบ่งปันผ่านลิงก์หรือการเชื่อมต่อกับคลาวด์
- การจำลองและวิเคราะห์กระบวนการ: สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสมบัติการจำลองช่วยให้คุณสามารถทดสอบว่ากระบวนการทำงานอย่างไร ระบุจุดติดขัด และแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
- แม่แบบและตัวอย่าง:แม่แบบการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทั่วไป ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่า
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว: คุณอาจกำลังใช้ระบบ CRM, ERP, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ หรือแพลตฟอร์มการอัตโนมัติกระบวนการบางอย่างอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการวางแผนกระบวนการทำงานของคุณสามารถทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้ เพื่อให้แผนผังกระบวนการที่ละเอียดของคุณเชื่อมต่อกับงานจริง
👀 คุณรู้หรือไม่? แผนผังกระบวนการแรกเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1920Frank และ Lillian Gilbrethได้สร้างแผนผังกระบวนการไหลในปี 1921 เพื่อช่วยในการมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม
⭐ เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตการวางแผนกระบวนการทำงานของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ละเอียดสำหรับการมองเห็นภาพกระบวนการทำงาน, การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ, และการติดตามความคืบหน้า. มันประกอบด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น รายการ, บอร์ด, และแผนภูมิแกนต์, ทำให้การจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องง่าย.
ซอฟต์แวร์การทำแผนผังกระบวนการที่ดีที่สุดในภาพรวม
ก่อนที่เราจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, เอกสาร, ระบบอัตโนมัติ, ผู้ช่วย AI (ClickUp Brain), มุมมองมากกว่า 15 แบบ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ และองค์กรที่ต้องการสร้างภาพ ทำงานอัตโนมัติ และรวมกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว
|มีแผนฟรีให้บริการ, ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Lucidchart
|แม่แบบ, รูปร่างที่เชื่อมโยงกับข้อมูล, ประวัติการแก้ไข, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
|บริษัทขนาดกลางและองค์กรที่กำลังมองหาการสร้างแผนภาพอัจฉริยะ
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|ไมโครซอฟต์ วิสิโอ
|รองรับ BPMN, รูปทรงมากกว่า 250,000 แบบ, การผสานกับ Microsoft 365, กฎการตรวจสอบความถูกต้อง
|องค์กรที่ต้องการบันทึกกระบวนการที่ซับซ้อน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน (คลาวด์)
|ครีเทลลี
|ผู้ช่วย AI, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การแปลงกระบวนการเป็นระบบ Kanban, การผสานรวมกับ GitHub
|ธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทขนาดกลางที่ต้องการกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน, แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|มิโร
|แผนภาพ AI, รูปทรง BPMN + VSM, โหมดโฟกัส, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง หรือองค์กรที่ต้องการการทำแผนผังกระบวนการเสมือนจริง
|มีแผนให้บริการฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|กระบวนการสตรีท
|ตรรกะเงื่อนไข, รายการตรวจสอบกระบวนการ, การทำงานอัตโนมัติด้วยตัวแปร, ประวัติเวอร์ชัน
|ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่สร้างกระบวนการทำงานแบบรายการตรวจสอบ
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน, ราคาตามความต้องการ
|EdrawMax
|รูปร่างอัจฉริยะ, การดำเนินการแบบบูลีน, แผนภาพข้ามหน้า, ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน
|นักเรียน, บุคคลทั่วไป, และบริษัทขนาดกลางที่สร้างแผนภาพทางเทคนิค
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน, แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $35.99
|Diagrams. net
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์, แคนวาสไม่จำกัด, การติดตั้งที่ปลอดภัยหลังไฟร์วอลล์, โหมดมืด
|บุคคลหรือธุรกิจที่ชอบการทำแผนผังกระบวนการแบบออฟไลน์
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $37/เดือน
|Bizagi Modeler
|การตรวจสอบความถูกต้องของ AI, การสร้างแบบจำลองหลายเส้นทาง, การเชื่อมต่อ ERP/CRM, เครื่องมือการจำลอง
|บริษัทขนาดกลางหรือองค์กรที่ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
|มีแผนฟรีให้บริการ, ราคาตามความต้องการสำหรับแผนชำระเงิน
|แทงโก้
|การจับภาพแบบอัตโนมัติทีละขั้นตอน, ภาพหน้าจอตามบริบท, การแก้ไข + การวิเคราะห์
|องค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่สร้างคู่มือกระบวนการสำหรับทีม
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2,000/ผู้ใช้/ปี
|สลิปแพลน
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การผสานกับ Figma, ส่งออกในรูปแบบต่างๆ, พื้นที่ทำงานที่มีแบรนด์
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก หรือบริษัทขนาดกลางที่จัดทำผังพื้นที่และสถาปัตยกรรมข้อมูลเว็บไซต์
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $11.79 ต่อเดือน
|Qntrl
|การเปลี่ยนผ่านแบบขนาน, แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, ตรรกะเงื่อนไข, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
|บริษัทขนาดกลางและองค์กรที่กำลังสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามได้
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.37 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ฟิกแจม
|การสร้างแผนภาพด้วย AI, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, โหมดออฟไลน์, การเชื่อมต่อกับ Slack, Jira, Google Drive
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และบริษัทขนาดกลางที่ต้องการบริการสร้างแผนภาพด้วย AI
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
|คามุนดา
|เวิร์กโฟลว์ BPMN ที่สามารถดำเนินการได้, การผสานรวม DMN, การตรวจสอบแบบเรียลไทม์, การออกแบบแบบโมดูลาร์
|บริษัทขนาดกลางและองค์กรที่สร้างกระบวนการทำงานแบบ BPMN
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
|คาร์ดาไนต์
|การสร้างแบบจำลอง BPMN/DMN, การจัดวางอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะการสร้างแบบจำลองอัจฉริยะ, ภาพที่มีแบรนด์
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และบริษัทขนาดกลางที่สร้างการจำลองกระบวนการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|MindManager
|แผนผังความคิด, แผนภาพเวนน์, ตัวชี้วัดความสำคัญ, การนำเข้าข้อมูล Excel
|บุคคลทั่วไป, ครูผู้สอน, ธุรกิจขนาดเล็ก, และบริษัทขนาดกลางที่สร้างแผนผังความคิดที่รองรับกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office
|ทดลองใช้ฟรี, ราคาเริ่มต้นที่ $99/ปี
|คลิกชาร์ต
|60+ แม่แบบ, 900+ สัญลักษณ์, อินเตอร์เฟซง่าย, ส่งออกได้หลายรูปแบบ
|บุคคลทั่วไป, ครูผู้สอน, และนักเรียนที่กำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภูมิอย่างง่าย
|ฟรี
|พื้นที่ทำงาน Minitab
|แม่แบบซิกซ์ซิกมา, การจำลองแบบมอนติคาร์โล, แผนผังความสัมพันธ์, การตรวจสอบตามจุดควบคุม
|บริษัทขนาดกลางและองค์กรที่ต้องการผสานการทำงานของซอฟต์แวร์ Minitab เข้ากับการสร้างแผนภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|โนชั่น
|เค้าโครงแบบบล็อก, เทมเพลตที่กำหนดเอง, ความช่วยเหลือจาก Ai, แผนผังงานที่สามารถฝังได้
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และบริษัทขนาดกลางที่ต้องการผสานผังงานเข้ากับฟีเจอร์ฐานข้อมูล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
|Monday.com
|เทมเพลตมากกว่า 200 แบบ, AI และระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก, มุมมองหลากหลาย
|เค้าโครงแบบบล็อก, เทมเพลตที่กำหนดเอง, ความช่วยเหลือจาก AI, แผนผังงานที่สามารถฝังได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน
เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? นี่คือเครื่องมือการวางแผนกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นและอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจ)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยให้คุณนำเวิร์กโฟลว์แบบภาพจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้โดยการเชื่อมโยงการวางแผนกระบวนการโดยตรงกับการจัดการงานแบบเรียลไทม์
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบที่สะอาดและโต้ตอบได้ให้คุณเพื่อจัดวางกระบวนการของคุณอย่างชัดเจน ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถระดมความคิดได้อย่างอิสระ สร้างแผนผังหรือแผนผังการทำงานระดับสูงโดยใช้รูปร่าง เส้น โน้ตติด และ อินเตอร์เฟซแบบสัมผัส ที่สะดวกสบาย
เครื่องมือแสดงภาพกระบวนการนี้จะทำแผนที่ทุกอย่างตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึง SOP ภายใน ด้วย การสร้างภาพด้วย AI และการผสานรวมกับ Chat, Docs และ Tasks ใน ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับหน้าจอไปมาอยู่ตลอดเวลา
สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ให้ใช้ClickUp Mind Mapsสำหรับแนวทางที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเน้นภาพเป็นหลัก โดยเริ่มต้นจากโหนดกลางที่แสดงกระบวนการหลัก เช่น "การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า" จากจุดนี้สามารถแตกออกเป็นขั้นตอนหลัก เช่น "การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย" "การคัดกรอง" หรือ "การตั้งค่าบัญชี"
ไม่ว่าคุณจะบันทึกกระบวนการทำงานไว้มากเพียงใด ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง คลังเอกสารที่มีชีวิตชีวา ได้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ พร้อมติดแท็กสมาชิกในทีม เพิ่มรายการตรวจสอบ สื่อต่างๆ ไฟล์ PDF และแม้กระทั่งวิดีโอ
เอกสารสามารถเชื่อมโยงกับงานและไวท์บอร์ดของคุณได้ เพื่อให้ทีมมีบริบททั้งหมดที่จำเป็นในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⚡ เคล็ดลับด่วน: ใช้แม่แบบหน้าเพจเพื่อกำหนดขั้นตอนกระบวนการที่ซ้ำกัน เช่น วงจรการตรวจสอบ การอนุมัติ หรือการส่งต่อปัญหา แทนที่จะต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง ให้เลือกใช้ส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้กระบวนการของคุณมีความสม่ำเสมอและปราศจากข้อผิดพลาด
เพื่อลดภาระงานด้านการบริหาร ใช้ClickUp Automationsสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำ เช่น การติดตามผลทางอีเมล การอนุมัติ การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน ฯลฯ คุณสามารถ มอบหมายงานแบบไดนามิก ตามตัวแปรเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มอบหมายจะปรับเปลี่ยนตามบทบาทของทีมหรือผู้เข้าร่วมที่เปลี่ยนแปลงไป
ระบบอัตโนมัติยัง กระตุ้นการแจ้งเตือน ตามการดำเนินการของงานหรือการส่งแบบฟอร์ม ช่วยให้รักษาการสื่อสารที่ราบรื่นกับสมาชิกในทีม ลูกค้า ผู้ขาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการทำงานของคุณด้วยการติดตามกิจกรรมของระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > บันทึกกิจกรรม เพื่อตรวจสอบว่าอะไรกำลังทำงานอยู่ อะไรล้มเหลว และเพราะเหตุใด ใช้บันทึกนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานที่ขัดข้องและปรับแต่งกฎของระบบอัตโนมัติของคุณให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด
ที่แกนกลางของทุกสิ่งคือClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างหรือแก้ไขงานได้โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนขั้นตอนที่เชื่อมโยงให้เป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้เพียงคลิกเดียว มอบหมายผู้รับผิดชอบ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้จากแผนผังกระบวนการของคุณ
นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานของคุณเพื่อระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำการปรับปรุงหรือขั้นตอนถัดไปโดยอ้างอิงจากรูปแบบของงานและพฤติกรรมของทีม
เทมเพลตการแผนผังกระบวนการของClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแผนผังกระบวนการให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUpช่วยให้คุณแสดงแต่ละส่วนของเวิร์กโฟลว์ของคุณในรูปแบบภาพบนผืนผ้าใบแบบโต้ตอบได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแผนผังกระบวนการที่จัดแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน และ 3 หมวดหมู่ ได้แก่ เป้าหมาย, กิจกรรม, และ รายการดำเนินการ ขั้นตอนซึ่งมีชื่อว่า ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 แสดงถึงลำดับและพัฒนาการของแต่ละกิจกรรม คุณสามารถลากและวางรายการของคุณไปยังหมวดหมู่และขั้นตอนที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายเพื่อการติดตามและจัดระเบียบที่สะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์:สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ให้ภาพรวมแบบสดของประสิทธิภาพกระบวนการ จุดติดขัด และขีดความสามารถของทีม
- ระบุตัวการสูญเสียเวลา: บันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วยClickUp Time Trackingเพื่อระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและปรับเวลาการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- มองเห็นกระบวนการจากหลากหลายมุมมอง: สลับระหว่างมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองรายการ บอร์ด แผนงาน กางเขน และตาราง เพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ: สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 แบบของ ClickUp เชื่อมโยงเครื่องมือการทำงานยอดนิยม เช่น HubSpot, Toggl, Zendesk และอื่น ๆ เข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณ
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ออกแบบกระบวนการทำงานที่สะอาดและมีรายละเอียดด้วยไลบรารีขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับแต่ละทีม (เช่น ทีมการตลาดและทีมพัฒนาเว็บไซต์) การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการเฉพาะ หรือการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ClickUp ช่วยให้ฉันปรับให้เข้ากับความต้องการที่แน่นอนของเราได้ มันช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดการโครงการและการสื่อสารราบรื่นระหว่างทีมต่างๆ นอกจากนี้ การผสานระบบและการทำงานอัตโนมัติยังช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง *
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ไวท์บอร์ดเพื่อการร่วมมือ (เคล็ดลับ + ตัวอย่างการใช้งาน)
2. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังงานและแผนภาพธุรกิจอย่างมืออาชีพ)
Lucid เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับทีมในการระดมความคิด ออกแบบ จัดทำเอกสาร และดำเนินการเวิร์กโฟลว์และระบบต่างๆ
ด้วย Lucid คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารกระบวนการของคุณให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งทีม คุณสามารถ เชื่อมโยง ข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากศูนย์กลาง คุณยังสามารถติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อแจ้งเตือนพวกเขาเกี่ยวกับพื้นที่เฉพาะในกระบวนการที่ต้องการความสนใจ
จุดเด่นสำคัญของ Lucidchart คือการมุ่งเน้นที่ การสร้างแผนภาพอย่างชาญฉลาด โดยผสานเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยจัดวางเลย์เอาต์อัตโนมัติ สร้างแผนภาพจากข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการสร้างงานและเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณค่าภายในภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มยังมี เทมเพลต สำหรับการไหลของกระบวนการทางธุรกิจ แผนผังกระบวนการ IT และแผนภาพสวิมเลน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการสร้างแผนผังการไหลได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบและสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- เชื่อมโยงข้อมูลจากไฟล์ CSV, Google Sheet หรือ Excel เพื่อกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังรูปร่างหรือหน้าในเอกสาร Lucidchart ของคุณ
- เพิ่มลิงก์ไปยังรูปร่างที่นำผู้ใช้ไปยังหน้า Lucidchart อื่น เอกสารอื่น หรือ URL ภายนอกเพื่อบริบทเพิ่มเติมหรือขั้นตอนถัดไป
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Confluence, Jira และ Microsoft 365
- แนบรูปภาพกับวัตถุเพื่อให้เอกสารประกอบภาพหรือคำแนะนำโดยตรงภายในแผนภาพ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- เมื่อผู้ใช้ย้ายจาก PowerPoint ไปยัง Lucid อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับอินเตอร์เฟซ
- ในขณะที่เวอร์ชันฟรีเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล คุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับทีมและการผสานรวมขั้นสูงจะถูกจำกัดไว้เบื้องหลังระดับการสมัครสมาชิก ซึ่งอาจทำให้ทีมขนาดใหญ่ต้องมองหาทางเลือกอื่นแทน Lucidchart
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: 9 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lucidchart อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Lucidchart เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเรา มันทำให้เราสามารถสร้างแผนภาพและแผนภูมิต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพความคิดและแผนการของเราได้ชัดเจนขึ้น และทำให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่น
⚡ แหล่งเก็บแม่แบบ:แม่แบบการปรับปรุงกระบวนการ(หรือที่เรียกว่าแม่แบบประสิทธิภาพกระบวนการ) เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเพิ่มโครงสร้างให้กับแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจและขั้นตอนการทำงานของคุณ
3. Microsoft Visio (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังกระบวนการ BPMN และแผนผังกระบวนการตามมาตรฐานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
Microsoft Visio เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังสำหรับบันทึกกระบวนการที่ซับซ้อนและข้ามสายงาน
เลือกจาก เทมเพลตมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น BPMN, แผนผังกระบวนการข้ามสายงาน, แผนผังกระแสคุณค่า และแผนภูมิหกซิกมา เพื่อบันทึกขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางธุรกิจ
เครื่องมือแผนผังกระบวนการทำงานนี้มีรูปร่างให้เลือกมากกว่า 250,000 แบบ คุณสามารถปรับแต่งแผนผังและกระบวนการออกแบบให้สะท้อนความแตกต่างเฉพาะของงานในแต่ละแผนกได้อย่างละเอียด
เพื่อให้แผนภาพของคุณมีความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานทางธุรกิจ Visio ช่วยให้คุณใช้ กฎการตรวจสอบในตัว ที่แจ้งข้อผิดพลาด เช่น ตรรกะ BPMN ที่ไม่ถูกต้อง ก่อนที่คุณจะแชร์กับผู้อื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- เพิ่มคำอธิบายประกอบที่เขียนด้วยลายมือด้วย Ink Editor เพื่อทำให้การแก้ไขแผนผังมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- สร้างแผนผังองค์กรโดยอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูล เช่น Excel, Exchange หรือ Microsoft Entra ID
- ใช้คุณสมบัติเดสก์ท็อปที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแบบทางเทคนิคที่มีรายละเอียดสูง
- สร้าง แผนภาพที่เข้าถึงได้ พร้อมการสนับสนุนความคมชัดสูงและการบรรยาย
- ฝังและแชร์แผนผังได้อย่างราบรื่นภายในระบบนิเวศของ Microsoft (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint และ SharePoint) เพื่อรักษาการสื่อสารที่สอดคล้องกันในเครื่องมือที่คุณใช้อยู่
ข้อจำกัดของ Microsoft Visio
- ความสามารถในการสร้างแผนภาพอาจช้าในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อหรือแก้ไขรูปร่างหลายอันทีละอัน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกไม่ทันสมัยและไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Visioที่ใหม่กว่าและเน้นการใช้งานบนเว็บเป็นหลัก
ราคาของ Microsoft Visio
- รวมอยู่ในแผนธุรกิจของ Microsoft 365
- แผน Visio 1: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผน Visio 2: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Visio Standard: $309.99 (ซื้อครั้งเดียว)
- Visio Professional: $579.99 (ซื้อครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Visio
- G2: 4. 2/5 (660+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3280+)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Visio อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2ระบุว่า:
Visio เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจาก Microsoft สำหรับการสร้างแผนผังการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แผนผังกระบวนการ แผนผังการทำงาน และแผนผังองค์กร มันมีคุณสมบัติในตัวที่หลากหลายเพื่อสร้างแผนผังภาพของระบบและกระบวนการ และใช้สำหรับการออกแบบระบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
4. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดและการวางแผนโครงการด้วยภาพ)
Creately เป็นเครื่องมือแสดงภาพกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบภาพ การจัดการความรู้ และการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังกระบวนการ แผนผังงาน แผนผังองค์กร และอื่นๆ ได้อย่างละเอียดและร่วมมือกัน
แนวทางที่ใช้ canvas เป็นพื้นฐาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนภาพและเชื่อมโยงไปยังข้อมูล บันทึก และกระบวนการจัดการงานได้โดยตรง โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซแบบภาพเลย นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงแผนผังกระบวนการหลายแผนเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง ศูนย์กลางการค้นพบ ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้มองเห็นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนระหว่างทีมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
Creately AI สามารถสร้างแผนภาพจากข้อความที่ป้อนเข้าไป ทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการระดมความคิด และสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยใช้กรอบการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญ
การผสานรวม GitHub ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมพัฒนาของคุณสามารถจัดแนวโค้ดเบสของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการที่วางแผนไว้ได้อย่างชัดเจน และรักษาการวางแผนและการดำเนินการให้สอดคล้องกันอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัวหรือผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- เลือกจากแผนภาพมาตรฐานกว่า 50 ประเภท และรูปทรงและตัวเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ สำหรับการสร้างแผนภาพอย่างมืออาชีพ
- เปลี่ยนแผนภาพกระบวนการของคุณให้เป็นกระดานคัมบัง ไทม์ไลน์ หรือแผนงาน เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดียิ่งขึ้น
- ทำงานร่วมกันด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวชี้แบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นแบบอินไลน์ และการประชุมทางวิดีโอ
- เชื่อมต่อชุดข้อมูลกับรูปร่างเพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ Creately
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการรวมระบบที่แบบแปลนที่มีอยู่ไม่สามารถโหลดได้เมื่อถูกนำเข้าไปใน Jira หรือ Confluence
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าในบางครั้งบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่และซับซ้อนมากที่มีรายการหลายพันรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซสชันการทำงานร่วมกันที่มีผู้ใช้หลายคน
ราคาของ Creately
- ส่วนตัว: 8 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรหรือติดตั้งภายใน: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1330+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Creately อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ฉันชอบมากที่การสร้างและทำงานร่วมกันบนแผนภาพด้วย Creately นั้นง่ายดาย ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มีประโยชน์อย่างมากสำหรับโปรเจกต์ทีม และคลังแม่แบบและรูปร่างที่หลากหลายช่วยประหยัดเวลาได้มาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์แผนภาพที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
5. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการและการระดมความคิด)
ซอฟต์แวร์การทำแผนที่กระบวนการของ Miro ช่วยให้คุณสามารถทำแผนที่ข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจได้ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการสร้างแผนที่กระบวนการ และจัดระเบียบทั้งหมดโดยใช้พื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้
ด้วย การสร้างแผนภาพด้วย AI คุณสามารถพิมพ์คำสั่งง่ายๆ เช่น 'กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่' หรือ 'กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง' แล้ว Miro จะสร้างแผนผังที่มีโครงสร้างให้โดยอัตโนมัติ
Miro ยังให้คุณเข้าถึง ชุดรูปแบบที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร รวมถึง BPMN สำหรับการสร้างแบบจำลองกระบวนการอย่างเป็นทางการ, Swimlanes สำหรับการกำหนดความรับผิดชอบ, และการทำ Value Stream Mapping สำหรับการปรับปรุงกระบวนการแบบลีน
คุณยังสามารถเพิ่มเลเยอร์ลงในแผนภาพของคุณเพื่อสลับระหว่างภาพรวมระดับสูงและขั้นตอนกระบวนการที่ละเอียดได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้ฟังก์ชัน snap-to-grid และการวัดขนาดวัตถุอัตโนมัติของ Miro เพื่อรักษาเค้าโครงที่เป็นระเบียบและจัดวางอย่างสมบูรณ์แบบ
- ให้ทีมมีส่วนร่วมในเวิร์กช็อปและการประชุมที่มีฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น การโหวตและตัวจับเวลา
- เปิดใช้งาน โหมดโฟกัส เพื่อดื่มด่ำกับสภาพแวดล้อมที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน สำหรับงานวาดแผนผังและออกแบบรายละเอียด
- นำเข้าไฟล์ vsdx จาก Lucidchart, Microsoft Visio และ Draw.io เพื่อตรวจสอบและทำงานร่วมกับทีมของคุณในพื้นที่ทำงานเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายผ่านความคิดเห็น, การตอบกลับ, การ@เมนชั่น, และการติดตามเคอร์เซอร์
ข้อจำกัดของ Miro
- สำหรับผู้เริ่มต้น ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของ Miro อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงบนบอร์ดที่มีรูปภาพ แผนภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ จำนวนมาก
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Miro Prototyping add-on พร้อมให้บริการในราคา $25/เดือน สำหรับทีม
การให้คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (1640+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันมีประโยชน์อย่างมากในการมองเห็นภาพการไหลของงานร่วมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกรของเรา – ทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนชัดเจนขึ้นมาก! หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่มั่นคงเพื่อทำให้แนวคิดของทีมคุณเป็นจริง คุณจะไม่ผิดหวังกับ Miro อย่างแน่นอน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro
👀 คุณทราบหรือไม่? มีเทคนิคการวางแผนกระบวนการธุรกิจขั้นสูงอยู่ห้าวิธี ได้แก่:
- แผนผังกระบวนการทำงาน
- แผนภาพการไหลของข้อมูล
- แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจและการอธิบายประกอบ (BPMN)
- แผนภาพภาษาแบบรวม (UML)
- แผนภาพซัพพลายเออร์, ปัจจัยนำเข้า, กระบวนการ, ผลลัพธ์ และลูกค้า (SIPOC)
6. Process Street (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ใช้รายการตรวจสอบและการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำได้)
Process Street เป็นเครื่องมืออัตโนมัติการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณและทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติ
แม้ว่า Process Street จะไม่ใช่เครื่องมือแผนผังงานแบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถใช้การแยกสาขาแบบไดนามิกด้วยตรรกะเงื่อนไขได้ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนงานตามคำตอบในแบบฟอร์ม บทบาท หรือตัวกระตุ้นอื่นๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ สร้างกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น คล้ายกับจุดตัดสินใจในแผนภาพเชิงภาพ
แต่ละขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ใน Process Street จะกลายเป็น รายการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันของทีม มอบหมายงาน รวบรวมข้อมูลผ่านช่องกรอกแบบฟอร์ม และกระตุ้นการทำงานต่าง ๆ เช่น การส่งข้อความใน Slack หรือการสร้างตั๋วในเครื่องมืออื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- เปลี่ยนแผนที่ให้เป็นแม่แบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสร้างรายการตรวจสอบใหม่สำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน
- อัตโนมัติการทำงานด้วยการผสานรวมกับแอปมากกว่า 1,000 แอปผ่านเว็บฮุคและการผสานรวม
- ให้ Process AI คำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อหรืออัปโหลดเอกสาร แล้วรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- แนะนำการตัดสินใจอัตโนมัติและเส้นทางการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ด้วยการกำหนดเงื่อนไข
- ติดตามกิจกรรมและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
- จัดระเบียบและแบ่งปันความรู้กับสมาชิกในทีมโดยใช้ หน้า
ข้อจำกัดของ Process Street
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดภายในงานอาจทำให้การปรับแต่งและจัดระเบียบข้อมูลสำหรับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันเป็นเรื่องท้าทาย
- มันมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเชิงเส้นและใช้รายการตรวจสอบเป็นหลัก และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างแผนภาพเชิงภาพที่ซับซ้อน เช่น แผนผังงานหรือแผนผังความคิด
ราคาของ Process Street
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- สตาร์ทอัพ: ราคาตามตกลง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (630+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Process Street อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
Process Street เป็นสิ่งจำเป็นต่อวิธีการที่เราส่งมอบคุณค่าที่สามารถทำซ้ำได้ มันช่วยให้เราสามารถมาตรฐาน, ขยาย, และติดตามกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้ เราใช้มันทุกวันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์ไปจนถึงการอัตโนมัติของงานบุคคล
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ (พร้อมเทมเพลต)
7. EdrawMax (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภาพทางเทคนิคและการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด)
ซอฟต์แวร์แสดงภาพกระบวนการ EdrawMax โดย Wondershare นำเสนอประเภทแผนผังมากกว่า 210 แบบ ตั้งแต่แผนผังงานไปจนถึงแผนผังวงจรไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการด้านภาพของคุณ
ด้วยโปรแกรมสร้างแผนผังนี้ คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานออนไลน์เพื่อวางแผนขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่คล้ายกับของ Microsoft และฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างสะดวก เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปกว่า 2,000 แบบและสัญลักษณ์กว่า 26,000 รายการสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ
สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ฟีเจอร์ ความแม่นยำในการค้นหา จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคลังข้อมูลทันทีเมื่อคุณกำลังสร้างแผนผัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- สร้างหรือวิเคราะห์แผนภาพของคุณ รวมถึงแผนผัง, แผนภูมิความคิด, แผนผังองค์กร, และอื่น ๆ โดยใช้ EdrawMax AI
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มบนคลาวด์
- ออกแบบภาพมืออาชีพสำหรับการนำเสนอ รายงาน และสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเครื่องมืออินโฟกราฟิกและการออกแบบ
- รองรับแผนภาพหลายหน้าพร้อมตัวเชื่อมต่อข้ามหน้าเพื่อจัดระเบียบกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- สร้างคลังสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วทั้งทีมและการสร้างมาตรฐานทางภาพ
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะมีฟีเจอร์ครบครัน แต่ก็อาจดูล้าสมัยเล็กน้อยและไม่ลื่นไหลเท่าคู่แข่งที่เน้นการใช้งานบนเว็บเป็นหลักในปัจจุบัน
- ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขแผนผังการทำงานบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา
ราคาของ EdrawMax
- รายบุคคล การสมัครสมาชิกประจำปี: $59. 99
- รายบุคคลตลอดชีพ: $119. 99
- แผนชุดต่อเนื่องตลอดชีพสำหรับบุคคล: $129.99
- ทีม: $9.92 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- นักเรียน แผนหกเดือน: $62
- นักเรียน แผนหนึ่งปี: $85
- นักเรียน แผนสองปี: $139
- นักการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
EdrawMax การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง EdrawMax อย่างไรบ้าง?
EdrawMax เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนผังงาน แผนผังเครือข่าย ภาพวาด แผนผังองค์กร แผนผังคัมบัง การนำเสนอแบบดิจิทัล แบบจำลองการออกแบบ แผนผังฐานข้อมูล แผนผังการออกแบบเว็บไซต์ แผนผังวิศวกรรมไฟฟ้า แผนผังทางเทคนิค แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการเวิร์กโฟลว์คืออะไร?
8. Diagrams.net (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังกระบวนการที่ปลอดภัยและออฟไลน์)
Diagrams.net (หรือ draw.io) เป็นเทคโนโลยีสแต็กสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันการสร้างแผนภาพ นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์การสร้างแผนภาพสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
เครื่องมือ โอเพนซอร์ส นี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยภาพร่างแบบไม่เป็นทางการที่วาดด้วยมือสำหรับการระดมความคิด และเปลี่ยนเป็นแผนภาพที่เป็นทางการและมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภาพจากคำอธิบายข้อความโดยใช้เทมเพลตอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้
วิธีการที่ตรงไปตรงมา ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยในการสร้างแผนผังและ เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ผสานกับการผสานการทำงานที่ทรงพลัง (โดยเฉพาะกับ Confluence และ Jira) ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือนี้ไว้ทั้งหมดอยู่เบื้องหลังไฟร์วอลล์ของคุณได้ ทำให้คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่เหนือความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลขององค์กรของคุณ
Diagrams.net คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแผนภาพทางเทคนิคและธุรกิจหลากหลายประเภทได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ลากและวางไฟล์เพื่อนำเข้าและแก้ไขแผนภาพจากหลากหลายรูปแบบ
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซและไลบรารีรูปทรงให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ใช้โหมดมืดพร้อมสีที่ปรับแต่งได้เพื่อความสบายในการรับชม
- ใช้ประโยชน์จาก ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต พร้อมไม้บรรทัด, ตารางกริด และเส้นนำ เพื่อสร้างแผนผังที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
- ควบคุมข้อมูลของคุณโดยการบันทึกไฟล์โดยตรงไปยังอุปกรณ์ท้องถิ่นของคุณหรือระบบเก็บข้อมูลคลาวด์ส่วนตัวของคุณ
Diagrams. ข้อจำกัดของเน็ต
- ความสามารถในการจัดวางอัตโนมัติและการจัดตำแหน่งอัตโนมัติไม่ทำงานอย่างราบรื่นเสมอไป โดยเฉพาะในแผนผังที่ซับซ้อน
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกไม่เรียบหรูและใช้งานง่ายเท่าทางเลือกที่ทันสมัยกว่าซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากเชิงพาณิชย์
Diagrams.net ราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐานคลาวด์: ฟรี
- คลาวด์ขั้นสูง: $37/เดือน
- ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $6,250 ต่อปี
Diagrams. net การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (760+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Diagrams.net อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ฉันใช้ Draw. io ในการสร้างแผนภาพ EER ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคน เราทั้งสองได้ทำงานร่วมกันในโครงการนี้ และ Draw. io ได้อัปเดตแผนภาพอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้ฉันสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับฉัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:Draw.io กับ Lucidchart: เครื่องมือสร้างแผนภาพตัวไหนดีกว่ากัน?
9. Bizagi Modeler (เหมาะที่สุดสำหรับการจำลองและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ)
Bizagi Modeler เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนและจัดทำเอกสารกระบวนการทำงานทางธุรกิจ โดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม Business Process Model and Notation (BPMN)
แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ สนับสนุนวงจรชีวิตของกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนและการจัดทำเอกสารเบื้องต้น ไปจนถึงการวิเคราะห์ การจำลอง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ใน Bizagi Modeler คุณสามารถจับภาพรูปแบบกระบวนการหลายรูปแบบภายในโมเดลเดียว รวมถึงข้อยกเว้น การไหลตามเงื่อนไข และเส้นทางทางเลือก คุณสามารถกำหนดเจ้าของงานและบทบาทโดยตรงในแผนผังกระบวนการและเชื่อมโยงกับข้อมูลขององค์กรของคุณได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจในการจำลองสถานการณ์ที่แม่นยำและ มุมมองที่ปรับแต่งได้ ตามบทบาท
การตรวจสอบความถูกต้องด้วยระบบ AI ไม่เพียงแต่ตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังระบุปัญหา เสนอคำแนะนำในการปรับปรุง และเน้นย้ำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยให้คุณสร้างโมเดลกระบวนการที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Bizagi Modeler
- ออกแบบแผนภาพกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน BPMN 2.0 อย่างเคร่งครัด
- จำลองแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ปรับใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และระบุจุดคอขวดก่อนการเปิดตัว
- ส่งออกไดอะแกรมเป็น PDF, Word, Excel, รูปภาพ หรือ BPMN XML เพื่อการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
- เชื่อมต่อแผนที่กับระบบ ERP และ CRM เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดและเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการเผยแพร่แบบจำลองไปยังคลังข้อมูลบนคลาวด์ส่วนกลาง
ข้อจำกัดของ Bizagi Modeler
- เครื่องมือนี้ประสบปัญหาในการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ใช้ทรัพยากรมาก และขาดการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่ BPMN เป็นหลัก และไม่ใช่เครื่องมือทั่วไปสำหรับการสร้างแผนภาพประเภทอื่น ๆ เช่น แผนผังความคิด แผนผังองค์กร หรืออินโฟกราฟิก
ราคาของ Bizagi Modeler
- บุคคล: ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Bizagi Modeler การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bizagi Modeler อย่างไรบ้าง?
Aบทวิจารณ์ G2 กล่าวว่า:
Bizagi เป็นโซลูชัน BPM ที่ยอดเยี่ยม ให้ระดับการปรับแต่งผ่านโค้ด JS และปลั๊กอิน ความยืดหยุ่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมัน มีคอมโพเนนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถใช้แบบฟอร์มและกฎที่สร้างไว้ซ้ำได้ ซึ่งช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างและปรับแต่งแผนผังกระบวนการด้วย AI
10. Tango (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคู่มือ SOP แบบภาพและคู่มือขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ)
Tango AI ทำให้การสร้างแผนผังกระบวนการเป็นเรื่องง่ายด้วยการ จับภาพขั้นตอนการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ ในขณะที่คุณทำงาน แทนที่จะต้องสร้างแผนผังกระบวนการด้วยตนเอง คุณเพียงแค่ทำงานตามขั้นตอนที่ Tango จะบันทึกทุกขั้นตอน ถ่ายภาพหน้าจอ และสร้างคำแนะนำที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรให้โดยอัตโนมัติ
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจับภาพขั้นตอนอัตโนมัติ, ภาพหน้าจอแบบบริบท, และเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่าย, Tango ทำให้กระบวนการทำงานของคุณกลายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์แบบ. คุณสามารถปรับปรุงคู่มือของคุณได้โดยการเรียงลำดับขั้นตอนใหม่, เพิ่มบันทึก, หรือทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นภาพเบลอ.
ผลลัพธ์สุดท้ายคือ คู่มือวิธีการที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งสามารถฝังไว้ในฐานความรู้ แชร์ผ่านลิงก์ หรือคัดลอกไปยังเอกสารอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของแทงโก
- คลิกผ่านกระบวนการของคุณ แล้ว Tango จะสร้างคู่มือวิธีการพร้อมภาพหน้าจอและคำอธิบายประกอบที่ปรับแต่งได้
- แนะนำผู้ใช้ไปยังขั้นตอนถัดไปสำหรับการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยกล่องการกระทำแบบโต้ตอบและโอเวอร์เลย์
- วิเคราะห์การนำไปใช้โดยดูว่าใครกำลังใช้ซอฟต์แวร์หรือติดขัดตรงไหนเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเบลอและการลบข้อมูลอัจฉริยะ
- บันทึกขั้นตอนการทำงานได้ทุกที่เพียงแค่คลิกเดียวด้วย ส่วนขยายเบราว์เซอร์ ของ Tango
ข้อจำกัดของแทงโก้
- มันถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกกระบวนการดิจิทัลแบบเส้นตรงที่ใช้หน้าจอ และไม่เหมาะสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานระดับสูงที่เป็นแนวคิดหรือกระบวนการที่มีตรรกะการแยกสาขาและจุดตัดสินใจที่ซับซ้อน
- เมื่อคัดลอกรูปภาพจากคู่มือ ระบบจะดึงรูปภาพเต็มภาพแทนที่จะเป็นเวอร์ชันที่ถูกตัด
การกำหนดราคาแทงโก้
- เริ่มต้นที่ $2000 ต่อผู้ใช้/ปี (ขั้นต่ำที่กำหนด, มีส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนมาก)
การจัดอันดับและรีวิวแทงโก
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Tango อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ตั้งแต่ฉันเริ่มใช้ Tango ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ฉันสามารถสร้างคู่มือขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งชัดเจน สม่ำเสมอ และเข้าใจง่าย
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการใช้งานที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
✨ เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
11. Slickplan (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพสถาปัตยกรรมเว็บไซต์และสร้างแผนผังเว็บไซต์สำหรับทีม UX และทีมเนื้อหา)
Slickplan เป็นเครื่องมือวางแผนบนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักออกแบบ UX นักพัฒนา และนักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาในการจัดโครงสร้าง มองเห็นภาพ และสื่อสารสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตสำเร็จรูปของ Slickplan ช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วและส่งเสริมความสอดคล้องกันในทีม
แกนหลักของแพลตฟอร์มคือ เครื่องมือสร้างแผนผังเว็บไซต์ ซึ่งให้อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์แบบภาพ ทำให้เห็นชัดเจนว่าหน้าและส่วนต่างๆ จะเชื่อมโยงกันอย่างไร
ผู้ใช้สามารถสร้างแผนเนื้อหา, สร้างแผนผังการไหลของผู้ใช้, และออกแบบช่องทางภาพทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวางแผน ให้กำหนดประเภทของหน้า เช่น 'แบบฟอร์ม', 'กล่องโต้ตอบ', หรือ 'ภายนอก' เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และฟังก์ชันของแต่ละองค์ประกอบในแผนภาพของคุณ คุณสามารถส่งออกแผนภาพที่เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF, PNG, CSV, หรือ DOCX และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรหรือรวมไว้ในกระบวนการเอกสารที่ใหญ่ขึ้นได้
คุณสมบัติเด่นของ Slickplan
- นำภาพและแบบจำลองการออกแบบจาก Figma หรือไฟล์ในเครื่องมาใช้ในแผนภาพของคุณ
- สร้างแผนผังเว็บไซต์และปรับโครงสร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมด้วย ผู้ช่วย AI ในตัว
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยโลโก้และโทนสีของบริษัท
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมโดยใช้การแก้ไขหลายผู้ใช้, แชทสด, และการแสดงความคิดเห็นแบบปักหมุด
- ผสานการทำงานกับระบบจัดการเนื้อหาและเครื่องมือออกแบบยอดนิยม
ข้อจำกัดของ Slickplan
- เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีความเชี่ยวชาญสูงสำหรับการวางแผนเว็บไซต์ และไม่มีประโยชน์สำหรับการทำแผนผังกระบวนการธุรกิจทั่วไป แผนผังการทำงาน หรือแผนภาพประเภทอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าความสามารถในการสร้างแผนภาพและแผนผังการไหลนั้นมีความพื้นฐานมากกว่าที่แอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับการสร้างแผนภาพมีให้
ราคาของ Slickplan
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- พื้นฐาน: $11.99/เดือน
- ข้อดี: $34.99/เดือน
- ทีม: 69. 99/เดือน
- หน่วยงาน: 114. 99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Slickplan
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slickplan อย่างไรบ้าง?
การใช้ซอฟต์แวร์นี้เป็นเรื่องง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทำให้เป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อต้องการให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการแก้ไขแผนผังเว็บไซต์สำหรับโครงการต่างๆ สามารถเพิ่มหลายระดับลงในแผนผังเว็บไซต์ได้ในมุมมองที่กระชับ องค์ประกอบด้านการทำงานร่วมกันนั้นยอดเยี่ยมมาก และเวอร์ชันต่างๆ ก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
12. Qntrl (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างพร้อมการเปลี่ยนผ่านแบบขนาน)
แพลตฟอร์มอัตโนมัติ BPM ขั้นสูง Qntrl ผสานกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและการติดตามระหว่างแผนกต่างๆ
แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานในตอนแรก Qntrl ถูกออกแบบมาเพื่อการดำเนินการจริง โดยเปลี่ยนแผนผังกระบวนการเหล่านั้นให้กลายเป็น กระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ที่สามารถติดตามได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแผนผังกระบวนการโดยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน การอนุมัติ และการร่วมมือระหว่างแผนกต่าง ๆ เช่น การจัดการคำขอ การติดตามข้อบกพร่อง หรือกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร
โดยการเปิดใช้งาน การเปลี่ยนผ่านแบบขนาน Qntrl ช่วยให้คุณแสดงงานที่เกิดขึ้นพร้อมกันและให้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ฟิลด์ความสัมพันธ์ยังเชื่อมโยงงานและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกันภายในแผนผังของคุณ ทำให้คุณเห็นกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qntrl
- จัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วยแบบฟอร์มและขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
- ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการด้วยแดชบอร์ดและรายงานเพื่อระบุจุดติดขัด
- จัดการว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขแผนผังกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ได้
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและจัดเส้นทางงานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ผสานรวมกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกัน
ข้อจำกัดการควบคุม
- มันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับสร้างแผนภาพโดยเฉพาะ จึงขาดความสามารถในการสร้างแผนภาพแบบอิสระ
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการตั้งค่าการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีหลายชั้นอาจต้องการการเรียนรู้อย่างมาก
การกำหนดราคา Qntrl
- มาตรฐาน: 14.37 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $28.74 ต่อผู้ใช้/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Qntrl
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qntrl อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
เราสามารถสร้างสคริปต์ที่กำหนดเองได้ตามความต้องการ โดยใช้ javascript เป็นพื้นฐาน มีตัวเลือกหลายอย่าง เช่น มอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะ มอบหมายให้กับบทบาทใดก็ได้ หรือทีมใดก็ได้ หรือทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันที่กำหนดเอง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่งเริ่มสร้างแผนผังกระบวนการใช่ไหม? วิดีโอนี้จะอธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ 👇
13. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การระดมความคิด และการสร้างสรรค์ไอเดีย)
FigJam,ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันจากFigma, มีองค์ประกอบแผนผังงานสำเร็จรูป เช่น การตัดสินใจ, กระบวนการ, และจุดสิ้นสุด สำหรับการสร้างแผนผังกระบวนการ
นอกเหนือจากการวาดแผนผังแล้ว FigJam ยังมีชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย เช่น สติกเกอร์, แสตมป์, ตัวจับเวลา, การโหวต และวิดเจ็ตต่างๆ มันช่วยให้สามารถจัดการ เซสชันการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ และการทบทวนกระบวนการควบคู่ไปกับแผนผังของคุณได้
ความสามารถของ AI ของ FigJam ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติสร้างโครงสร้างการไหล สรุปโน้ตติดผนัง และจัดกลุ่มขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนที่ซับซ้อนหรือไม่เป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- นำทางและจัดระเบียบแผนผังขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยผืนผ้าใบที่กว้างขวาง พร้อมการซูมและเลื่อนที่ราบรื่นเพื่อการดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิด
- สร้างเทมเพลตและสรุปไอเดียโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือจาก FigJam AI
- ทำงานแบบออฟไลน์ได้อย่างราบรื่น โดยการเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Jira และ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและเสริมสร้างการสื่อสารภายในทีม
ข้อจำกัดของ FigJam
- แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการระดมความคิดและการสร้างแผนภาพที่มีความละเอียดต่ำ แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสร้างแผนภาพที่ซับซ้อน เชื่อมโยงข้อมูล หรือแผนภาพทางเทคนิค
- แพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มรูปทรงที่กำหนดเอง, ลวดลาย, หรือไล่ระดับสี
ราคา FigJam
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: จาก $5/เดือน (ที่นั่งสำหรับร่วมงาน) ถึง $20/เดือน (ที่นั่งเต็ม)
- องค์กร: จาก $5/เดือน (ที่นั่งสำหรับร่วมงาน) ถึง $55/เดือน (ที่นั่งเต็ม) คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: จาก $5/เดือน (ที่นั่งสำหรับทำงานร่วมกัน) ถึง $90/เดือน (ที่นั่งเต็มรูปแบบ), คิดค่าบริการรายปี
การให้คะแนนและรีวิว FigJam
- G2: 4. 5/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง FigJam อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้มันเป็นประจำเพื่อสร้างเวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบที่น่าตื่นเต้นมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้จากระยะไกลทั้งหมด และผู้เข้าร่วมได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้อย่างสนุกสนานมาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ FigJam
14. Camunda (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ BPMN)
Camunda เป็นแพลตฟอร์มสำหรับอัตโนมัติและประสานงานกระบวนการที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือทำแผนภาพกระบวนการที่มากกว่าแค่การวาดแผนภาพ Camunda เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง มันรองรับ มาตรฐาน BPMN 2.0 เต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าแผนภาพกระบวนการที่คุณสร้างขึ้นไม่ใช่แค่ภาพที่มองเห็นได้เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้งานได้จริง
คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงาน, ติดตั้ง, และรันได้โดยไม่ต้องแปลแบบจำลองเป็นโค้ดด้วยตนเอง. นี่ช่วยลดช่องว่างระหว่างการออกแบบกระบวนการกับการนำไปใช้จริง.
Camunda ยังมอบ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ ให้กับคุณในเวิร์กโฟลว์ของคุณ เมื่อกระบวนการทำงานดำเนินไป คุณสามารถเห็นขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ เสร็จสมบูรณ์ หรือล้มเหลว พร้อมการแสดงผลด้วยสีที่ต่างกันบนแผนภาพ BPMN ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Camunda
- สร้างแบบจำลอง, ติดตั้ง, และบริหารจัดการ ตัวแทน AI หลายตัวเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนด
- ฝังตารางการตัดสินใจและตรรกะลงในแผนผังกระบวนการของคุณโดยใช้ DMN เพื่อจัดการกฎทางธุรกิจที่ซับซ้อน
- เล่นซ้ำข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นโทเค็นบนแผนภาพ BPMN ด้วย Camunda Optimize
- สร้างกระบวนการทำงานแบบโมดูลาร์และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยกิจกรรมการโทรและกระบวนการย่อย เพื่อให้แผนผังกระบวนการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- เลือกระหว่างการจัดการด้วยตนเองและรูปแบบการใช้งาน SaaS แบบปกติ
- ร่วมมือระหว่างทีมธุรกิจและทีมไอทีโดยใช้ภาษาภาพที่เหมือนกัน
ข้อจำกัดของ Camunda
- อินเทอร์เฟซอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ BPMN
- เป็นเครื่องมือที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการนำไปใช้และจัดการ
- แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการดำเนินการและระบบอัตโนมัติของกระบวนการ และไม่เหมาะสำหรับการวาดแผนภาพหรือการคิดค้นอย่างง่าย
ราคาของ Camunda
- ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Camunda การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Camunda อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
Camunda มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและยืดหยุ่นสำหรับการสร้างแบบจำลองและอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ BPMN สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือความง่ายในการผสานรวมกับระบบที่มีอยู่และความสามารถในการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน
15. Cardanit (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลอง BPMN และ DMN พร้อมแผนผังการจัดวางอัตโนมัติ)
Cardanit เป็นเครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการบนคลาวด์ที่ผสานรวม BPMN และ DMN เข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำแผนผัง จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจและตรรกะการตัดสินใจได้
ฟังก์ชัน การจัดวางอัตโนมัติ จะจัดระเบียบแผนผังของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถสร้างโมเดลที่ดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
คุณสามารถส่งออกโมเดลของคุณในรูปแบบ XML ที่สอดคล้องกับ BPMN และถ่ายโอนไปยังระบบอื่น ๆ ได้ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Cardanit คือความสามารถในการ จำลองกระบวนการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ "สมมติ" เพื่อระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด คำนวณต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรก่อนที่จะนำไปใช้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง
คุณสมบัติเด่นของ Cardanit
- ปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ เช่น สี แบบอักษร และป้ายชื่อ ให้สอดคล้องกับแบรนด์ขององค์กรของคุณ หรือเน้นส่วนสำคัญเพื่อความชัดเจนทางสายตาที่ดียิ่งขึ้น
- ใช้แหวนจำลองเพื่อรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับองค์ประกอบ BPMN ที่สามารถติดตามได้อย่างมีเหตุผลและลดข้อผิดพลาด
- เปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ ของกระบวนการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง
- สร้าง ดิจิทัลทวิน ของรูปแบบธุรกิจของคุณเพื่อประเมินศักยภาพในการปรับปรุงในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง
ข้อจำกัดของคาร์ดาไนต์
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนหรือมากเกินไปในช่วงแรก
- เครื่องมือนี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับการสร้างแบบจำลอง BPMN และไม่เหมาะสำหรับการสร้างแผนภาพประเภทอื่น เช่น แผนผังความคิด แผนผังองค์กร หรือแผนผังเครือข่าย
ราคาของคาร์ดานิต
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน (แปลงจากราคาในสกุลเงินยูโร)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของคาร์ดาไนต์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
16. MindManager (เหมาะที่สุดสำหรับการสลับระหว่างแผนผังความคิดและแผนภูมิกระบวนการ)
MindManager เป็นเครื่องมือการทำแผนที่ความคิดและการคิดเชิงภาพที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจับประเด็น จัดระเบียบ และดำเนินการตามแนวคิดของพวกเขาได้
นอกเหนือจากแผนผังความคิดแบบง่ายแล้ว ยังสามารถใช้สร้างแผนผังการไหล ไทม์ไลน์ แผนภาพเวนน์และหัวหอม แผนภูมิแกนต์ และแผนผังแนวคิด ซึ่งเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการวางแผนโครงการและการคิดเชิงกลยุทธ์
แม้กระทั่งตัวอย่างการแผนผังกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุด MindManager ก็ยังให้คุณแนบรายละเอียด (บันทึก, กำหนดเวลา, เป็นต้น) ได้ตามต้องการในแต่ละขั้นตอน ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปรอบ ๆ แผนผังซ้ำ ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindManager
- นำเข้าข้อมูลแผนที่จากแอปพลิเคชัน Microsoft Office ไปยัง MindManager ได้โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าและจัดระเบียบข้อมูลสำหรับการทำแผนผังกระบวนการ
- กำหนดระดับความสำคัญให้กับหัวข้อโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง และมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
- ใช้ตัวบ่งชี้ที่มีสีแตกต่างกันเพื่อแสดงสถานะของงาน (เช่น เสร็จสมบูรณ์, มีความเสี่ยง, ล่าช้า)
- นำเสนอข้อมูลอย่างมีชีวิตชีวาด้วยการนำเสนอแบบแผนที่เชิงโต้ตอบ
- เก็บลิงก์ เอกสาร รูปภาพ บันทึก ข้อมูลธุรกิจ และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ MindManager
- กราฟิกแผนผังงานไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขหรือปรับเส้นทางด้วยตนเอง ซึ่งจำกัดตัวเลือกการปรับแต่งโดยรวมของแพลตฟอร์ม
- จุดแข็งหลักคือการสร้างแผนผังความคิดและการระดมความคิด สำหรับการสร้างแบบจำลองกระบวนการที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูงหรือใช้ข้อมูลมาก เครื่องมือเฉพาะทางอย่าง BPMN หรือเครื่องมือสร้างแผนผังกระบวนการมักเหมาะสมกว่า
ราคาของ MindManager
- ทดลองใช้ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $99/ปี
- มืออาชีพ: $179/ปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- MindManager สำหรับ Microsoft Teams: เริ่มต้นที่ $105/ปี ต่อผู้ใช้
- MindManager สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน: เริ่มต้นที่ $179 ต่อปี
การให้คะแนนและรีวิว MindManager
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง MindManager อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
MindManager เป็นผู้นำอย่างแท้จริงด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใครในการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง โดยปกติแล้วผู้ที่มีความคิดมักต้องการวิธีในการนำเสนอและทำให้ผู้อื่นเข้าใจ แอปพลิเคชันนี้มอบวิธีในการสร้าง แสดงภาพ และจัดระเบียบความคิดเหล่านั้น เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุด
17. ClickCharts (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังและแผนภาพอย่างง่ายได้อย่างรวดเร็ว)
โปรแกรมสร้างแผนผังการไหลและแผนผังการไหลแบบฟรี ClickCharts เป็นแพลตฟอร์มที่สะดวกในการจัดวางแนวคิดและกระบวนการของคุณ
นี่คือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่าย ไม่มีสิ่งรบกวน สำหรับการวางแผนกระบวนการหรือจัดระเบียบความคิดอย่างรวดเร็ว มี เทมเพลตแผนภูมิ ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากกว่า 60 แบบ เพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
ซอฟต์แวร์นี้มีสัญลักษณ์ให้เลือกหลากหลายเพื่อรองรับแผนภาพประเภทต่างๆ ตั้งแต่แผนภาพ UML ไปจนถึงแผนภาพการไหลของข้อมูล ด้วยฟีเจอร์ เชื่อมต่ออัตโนมัติ การเชื่อมต่อรูปร่างต่างๆ เป็นเรื่องรวดเร็วและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพที่มีโครงสร้างดีได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
คุณยังสามารถส่งออกแผนภาพของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, JPG, GIF หรือ PNG และฝังไว้ในงานนำเสนอได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickCharts
- เปิดและแก้ไขแผนภาพหลายรายการพร้อมกันในเอกสารต่าง ๆ
- ปรับแต่งแบบอักษร สี การเติมสี และเส้นขอบ
- เข้าถึงสัญลักษณ์แผนผังกระบวนการมากกว่า 900 รายการ
- ทำงานแบบออฟไลน์ด้วยแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเฉพาะ
- ส่งออกแผนภาพไปยังรูปแบบภาพที่ใช้กันทั่วไปเพื่อใช้ในเอกสารและการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ ClickCharts
- การควบคุมกราฟิกได้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้การสร้างแผนผังงานที่น่าสนใจทางสายตาใช้เวลามากขึ้น
- มันขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์บนคลาวด์ที่เป็นมาตรฐานในแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่เน้นการใช้งานบนเว็บเป็นหลัก
ราคาของ ClickCharts
- ฟรี
คะแนนและรีวิว ClickCharts
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickCharts อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่ฉันสามารถตื่นขึ้นมาและพร้อมทำงานได้ในเวลาไม่นาน ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลย อินเตอร์เฟซง่ายและสะดวก
📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับประเภทของแผนภูมิต่างๆ
18. Minitab Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ)
Minitab Workspace เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพและแผนผังความคิดสำหรับสร้างแผนผังกระบวนการและแผนผังองค์กร
มันรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่แผนผังกระแสคุณค่าและแผนผังสาเหตุและผลกระทบไปจนถึงแผนที่โครงการและแบบฟอร์มวิเคราะห์ SWOT ทั้งหมดนี้อยู่ในแพ็คเกจที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวของ เครื่องมือภาพมากกว่า 100 ชนิด
แพลตฟอร์มนี้รองรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ทางสถิติของ Minitab ได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากการวางแผนกระบวนการและการระดมความคิดไปสู่การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างเข้มงวดภายใน สภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียว
มันช่วยให้คุณสามารถบันทึกการวิเคราะห์เช่น ANOVA, การถดถอย, และการทดสอบสมมติฐานได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ทำให้งานของคุณมีความสม่ำเสมอและสามารถติดตามได้ง่าย
ด้วย แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้มากกว่า 60 แบบ สำหรับ DFMEA, แผนควบคุม และเอกสารกำหนดโครงการ คุณสามารถทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดระเบียบสำหรับโครงการของคุณเป็นมาตรฐานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Minitab Workspace
- ประเมินความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละขั้นตอนโดยใช้การตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- นำโครงการต่าง ๆ ไปใช้โดยใช้กรอบการทำงานที่ได้รับการยอมรับแล้ว เช่น DMAIC และ Kaizen
- รวมเครื่องมือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียว
- ทดสอบความแปรปรวนของกระบวนการและทำนายผลลัพธ์ด้วยการจำลองแบบมอนติคาร์โลแบบบูรณาการ
- จัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนและสำรวจความสัมพันธ์เชิงลำดับชั้นโดยใช้แผนภาพความเชื่อมโยงและแผนผังต้นไม้
ข้อจำกัดของ Minitab
- ตัวเลือกมากเกินไปในเมนูการสร้างการวิเคราะห์อาจทำให้การใช้งานสับสนได้
- อินเทอร์เฟซและประสบการณ์การใช้งานมีโครงสร้างที่ชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกถูกจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือระดมความคิดที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์มากกว่า
ราคาของ Minitab
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Minitab
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Minitab อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ทุกเทมเพลตที่พบบ่อยที่สุดของ Lean และ Six Sigma พร้อมใช้งานในที่เดียว ในรูปแบบเดียว แทนที่จะต้องค้นหาหรือพัฒนาเทมเพลตของคุณเองในรูปแบบอื่น ๆ เช่น PowerPoint, Visio, Excel, หรือ Word ซึ่งช่วยกำจัดความจำเป็นในการซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบครั้งเดียวหากคุณยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้ว
⚡ คลังแม่แบบ: กระบวนการที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นนี่คือแม่แบบเอกสารกระบวนการที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกขั้นตอนการทำงานของคุณ
19. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแผนผังกระบวนการทำงาน)
แม้ว่า Notion จะไม่ใช่เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการทำแผนผังกระบวนการ แต่ด้วยคุณสมบัติของผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นและระบบฐานข้อมูลของ Notion สามารถปรับใช้เพื่อ สร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ได้ ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารกระบวนการ รายการตรวจสอบ และกระดานคัมบังเพื่อติดตามความคืบหน้า และฝังแผนภาพง่ายๆ หรือเชื่อมโยงกับเครื่องมือสร้างแผนภาพเฉพาะเพื่อแสดงภาพการไหลของงานได้
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น Notion มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนกระบวนการและจัดการเวิร์กโฟลว์ คุณยังสามารถ ฝังผังงาน จากเครื่องมือภายนอก เช่น Lucidchart หรือ Miro และใช้ไวยากรณ์ Mermaid ภายในบล็อกโค้ดได้อีกด้วย
นอกจากนี้ Notion AI สามารถช่วยคุณคิดค้นขั้นตอนกระบวนการ, เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs), สรุปบันทึกโครงการ, และทำให้คุณสมบัติของฐานข้อมูลเป็นอัตโนมัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างแดชบอร์ดโครงการและฐานข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อจัดการกระบวนการทำงาน
- ใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแยกประเภทของงาน เช่น การตัดสินใจ การดำเนินการ และจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด
- เพิ่มไอคอนหรืออีโมจิเพื่อแสดงกิจกรรม สถานะ หรือความสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพได้อย่างรวดเร็ว
- ฝังลิงก์ไปยังหน้า Notion ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่าย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในทุกแง่มุมของโครงการหรือกระบวนการ
ข้อจำกัดของ Notion
- แพลตฟอร์มนี้ขาดเครื่องมือการแสดงภาพในตัว เช่น กราฟและการทำแผนที่ความคิด ผู้ใช้โดยทั่วไปจะฝังแผนภาพจากเครื่องมืออื่น
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,740+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,560 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบหน้าเพจแบบบล็อกและระบบฐานข้อมูลของ Notion มาก—ความสามารถในการเปลี่ยนหน้าใด ๆ ให้เป็นตาราง กระดาน ปฏิทิน หรือแกลเลอรีได้ในทันทีนั้นทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างโดยชุมชนหมายความว่าฉันสามารถเริ่มต้นทำอะไรก็ได้ตั้งแต่บันทึกการประชุมไปจนถึงแผนงานผลิตภัณฑ์ได้ในไม่กี่วินาที
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
20. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบบูรณาการ)
Monday.com นำเสนอ พื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่คุณสามารถรวบรวมทุกส่วนของกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียวและจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือสร้างแผนผังแบบดั้งเดิม แต่ก็สามารถช่วยให้ทีมเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นแดชบอร์ดแบบภาพได้
ทีมสามารถวางแผนขั้นตอนของกระบวนการทำงานใด ๆ ได้ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อหาไปจนถึงกระบวนการขาย โดยใช้คอลัมน์, สถานะ, และไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งให้ มุมมองแบบเรียลไทม์ ว่าใครกำลังทำอะไร และเมื่อไหร่
ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ช่วยทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่ง่าย, สกัดและจัดระเบียบข้อมูล, และแจ้งเตือนความเสี่ยง ผู้ใช้ยังสามารถใช้เทมเพลตการวางแผนกระบวนการเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 200 แบบ เพื่อสร้างและปรับแต่งแผนผังกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรักษาความสม่ำเสมอในกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
- แสดงภาพข้อมูลโครงการโดยใช้มุมมองหลากหลาย เช่น แคนบาน, แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน
- ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรับประกันการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างระบบ
- จัดให้ผู้ใช้หลายคนมีเป้าหมายร่วมกันผ่านการวางแผนแบบรวมศูนย์และกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
- ติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Monday.com
- มันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการทำแผนผังกระบวนการหรือการสร้างแผนภาพในความหมายดั้งเดิม คุณไม่สามารถสร้างแผนผังที่ซับซ้อนหรือแผนภาพ BPMN ในรูปแบบอิสระได้โดยตรงบนแพลตฟอร์มนี้
- ผู้ดูแลระบบและเจ้าของบอร์ดจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่องานไม่มีความคืบหน้าหลังจากระยะเวลาที่กำหนด
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (13610+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5480+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Monday.com ให้บริการแดชบอร์ดแบบภาพที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ฉันสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากผู้จัดการโครงการ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ monday.com
แผนผังกระบวนการและออกแบบขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp
เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการหลายชนิดสามารถช่วยคุณวาดแผนภาพ แผนผังการไหล หรือแผนผังความคิดได้
อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรหยุดอยู่แค่นั้น คุณต้องการเชื่อมโยงแผนผังกระบวนการเหล่านี้กับการดำเนินการแบบเรียลไทม์โดยมีการแทรกแซงด้วยมือให้น้อยที่สุด
นั่นคือจุดที่คุณต้องการ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการวางแผนกระบวนการและการจัดทำเอกสารเข้ากับการจัดการงานอัจฉริยะ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการรายงานแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วย ClickUp คุณสามารถและทีมของคุณสามารถร่วมกันคิดค้นและออกแบบกระบวนการทำงาน, บันทึกทุกรายละเอียด, และเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นกิจกรรมที่สามารถติดตามได้ด้วยความง่ายดาย.
พร้อมที่จะแปลงแผนผังกระบวนการธุรกิจจากแผนภาพแบบคงที่ให้เป็นเวิร์กโฟลว์แบบไดนามิกหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
A. แม้ว่าเครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมองเห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงาน แต่ข้อจำกัดของเครื่องมือเหล่านี้อยู่ที่ลักษณะที่คงที่และอาจทำให้กระบวนการง่ายเกินไป แผนผังกระบวนการอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงและมักวุ่นวายของการดำเนินงานในแต่ละวันได้ โซลูชันอย่าง ClickUp ที่เชื่อมต่อแผนผังกระบวนการกับงานจริงและอัปเดตแบบเรียลไทม์สามารถเอาชนะข้อจำกัดนี้ได้
A. เครื่องมือเช่น ClickUp, Miro, Lucidchart, และ Creately ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการทำแผนผังกระบวนการได้