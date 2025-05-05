10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro ในปี 2025

คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าการประชุมกระดานไวท์บอร์ด Miro ของคุณเริ่มจะยุ่งเหยิงเกินไป? โน้ตติดผนังเริ่มกองสูงขึ้น แต่ความคิดและการทำงานร่วมกันกลับรู้สึกยากที่จะเข้าถึง ฉันเข้าใจดี
Miro เป็นตัวเลือกหลักสำหรับหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เหมาะสมเสมอไปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมด้านภาพและการระดมความคิดด้านมัลติมีเดีย
หลังจากหลายเดือนของการทดลองและผิดพลาด ทีมงานของฉันที่ ClickUp และฉันได้ทดสอบทางเลือกของ Miro ที่มีความสามารถในการปรับแต่งที่ดีกว่าและราคาที่คุ้มค่า ในที่สุด เราได้พบกับสิบอันดับคู่แข่งที่มอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาเริ่มกันเลย! 👇
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
- Mural (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความคิดสร้างสรรค์)
- Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการแสดงภาพกระบวนการที่ซับซ้อน)
- Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายและการวางแผนโครงการ)
- แฟนตาซี (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบเบา ๆ ที่เน้นภาพพร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
- FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบและการระดมความคิดสร้างสรรค์)
- Microsoft Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft)
- จัมบอร์ด (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างง่ายและมีปฏิสัมพันธ์)
- Klaxoon (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบและใช้เกม)
- สเก็ตช์ (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบ UI/UX และการสร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบ)
ข้อจำกัดของ Miro
แม้ว่าฉันจะชื่นชมคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Miro แต่ก็ยังมีข้อเสียที่รับไม่ได้ดังต่อไปนี้:
- ความไม่เป็นระเบียบของคณะกรรมการ: เมื่อคณะกรรมการมีจำนวนเพิ่มขึ้น อาจทำให้การประชุมมีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุมให้อยู่ในประเด็นและเกิดประสิทธิผล
- ความซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่: การจัดการบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงอาจใช้เวลาเป็นอย่างมากสำหรับทีมขนาดใหญ่ และแพลตฟอร์มอาจไม่สามารถขยายตัวได้ดีตามที่คาดหวังไว้สำหรับความต้องการระดับองค์กร
- การควบคุมและอินเทอร์เฟซที่ไม่ลื่นไหล: การควบคุมของ Miro ไม่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อใช้เมาส์หรือแทร็คแพด ทำให้เกิดความหงุดหงิดเมื่อต้องนำทางหรือแก้ไข
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพบนบอร์ดขนาดใหญ่: ประสิทธิภาพของ Miro จะลดลงเมื่อบอร์ดเต็มไปด้วยเนื้อหา เช่น รูปภาพ วิดีโอ และโน้ตที่ปักหมุด ทำให้บอร์ดขนาดใหญ่เลื่อนดูได้ช้าและใช้งานได้ยาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
- ข้อจำกัดของแผนฟรี: เวอร์ชันฟรีของ Miro อนุญาตให้มีบอร์ดที่แก้ไขได้สูงสุดสามบอร์ด ซึ่งจำกัดการใช้งานอย่างมากสำหรับทีมที่ต้องการหลายพื้นที่ทำงาน
ทางเลือกของ Miro ที่คุณควรรู้
นี่คือตารางสรุปคุณสมบัติการร่วมมือและการจัดการโครงการทางสายตาของทางเลือกของ Miro ที่ดีกว่าในด้านการทำงาน:
|ทางเลือกแทน Miro
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการที่เชื่อมโยงกัน การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
|ทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องการการบูรณาการงานและโครงการ
|ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
|การประชุมร่วมกันทางภาพและการระดมความคิด
|ทีมระยะไกลและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคิดเชิงออกแบบ
|Lucidchart
|การสร้างแผนผังและแผนภาพ
|ทีมเทคนิคที่ต้องการแผนผังกระบวนการ
|Creately
|การสร้างแผนภาพพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการ
|ทีมที่มีความต้องการในการวางแผนและเอกสารทางสายตา
|แสนจะเพ้อฝัน
|การวาดโครงร่าง, แผนผังความคิด, และแผนภาพอย่างรวดเร็ว
|ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้
|ฟิกแจม
|การเขียนกระดานไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมการผสานกับ Figma
|ทีมออกแบบที่ทำงานร่วมกันในโครงการด้านภาพ
|ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ด
|กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ผสานรวมกับ Microsoft 365
|องค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
|จัมบอร์ด
|กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่เรียบง่าย
|การศึกษาและทีมขนาดเล็กสำหรับการประชุมอย่างรวดเร็ว
|แคลกซูน
|เวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบและเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม
|ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดเวิร์กช็อปแบบร่วมมือ
|ร่าง
|ซอฟต์แวร์ออกแบบ UI และ UX
|นักออกแบบที่สร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบ
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro
นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของฉันสำหรับซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การระดมความคิด การผสานรวม และอื่น ๆ อีกมากมาย 📋
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่น ฟีเจอร์สำหรับการอำนวยความสะดวก หรือการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในทีม เครื่องมือคู่แข่งของ Miro เหล่านี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
ทางเลือกที่ฉันชอบแทน Miro คือClickUp, แอป ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ฉันทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น.
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsผสานการระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินการเข้าไว้ด้วยกันอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว สร้างประสบการณ์ที่สวยงามและเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากเชื่อมต่อโดยตรงกับงานทั้งหมดของฉัน ฉันจึงสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน
อินเทอร์เฟซแบบสัมผัสช่วยให้ฉันสามารถร่างภาพและสร้างวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ความสามารถของ AI ที่ติดตั้งมาในตัวยังช่วยให้สามารถสร้างภาพจากข้อความได้ ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น การแบ่งปันก็ง่ายดาย: ฉันสามารถฝังไวท์บอร์ดไว้ใน ClickUp แบ่งปันได้ทันที หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ เช่นกระดานวางแผนเส้นทาง (Roadmap Whiteboards)กระดานภาพจำลอง (Visualization Whiteboards) และกระดานอัปเดตโครงการ (Project Update Whiteboards) ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น
แผนผังความคิด ClickUp
นอกจากนี้ClickUp Mind Mapsยังช่วยให้ทีมของฉันสามารถมองเห็นแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงภาพรวมของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราคาดหวังว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ทั้งในด้านรูปลักษณ์ การทำงาน และความรู้สึก คุณยังสามารถแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย และปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบหรือรูปแบบของไอเดียต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก
นอกจากการปรับแต่งสีสำหรับปุ่มต่าง ๆ แล้ว การเพิ่มรายการยังช่วยให้การตรวจสอบตัวชี้ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลต ClickUp
พิจารณาใช้ ลองใช้เทมเพลต ClickUp Simple Mind Mapเพื่อดูข้อเสนอของคุณและตัดสินใจได้ทันทีอย่างรวดเร็ว ฉันประทับใจกับความยืดหยุ่นของเทมเพลตนี้ในการปรับเปลี่ยนแผนผังความคิดของฉันแบบไดนามิกกับสมาชิกคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกหนึ่งจุดเด่นคือแม่แบบแผนภาพก้างปลาของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนาและจัดกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการระดมความคิดเชิงภาพและไฟล์แนวทางของคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการแชร์ได้ตามต้องการ และแจกจ่ายสิทธิ์การเข้าถึงตามความต้องการของโครงการ
ยิ่งไปกว่านั้น โหมดโฟกัส คอลัมน์สถิติหน้าโดยละเอียด และเทมเพลตในตัว ทำให้เครื่องมือนี้เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการของคุณ
นอกจากนี้ClickUp Automationsยังมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานด้วยตนเองกว่า 100 ชั่วโมงต่อเดือน หลังจากระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียแล้ว คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ การกำหนดเส้นตาย หรือการอัปเดตความคืบหน้า
ไม่ว่าจะเป็นการทำให้การเขียนโค้ด การตลาด หรือการจัดการลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ เครื่องมือที่มีตัวสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ในตัวและทางลัดมากมายจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์: ทีมสามารถคิดค้นและจัดระเบียบความคิดได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นไปยังงานและโครงการได้โดยตรง
- การวางแผนความคิดอย่างเป็นระบบ: แยกแยะความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และง่ายต่อการติดตามและจัดการ
- เอกสารที่แชร์: สร้างและแชร์แผนโครงการหรือฐานความรู้ของทีม ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกันได้
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้การกระทำที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การตั้งกำหนดเวลา และการอัปเดตความคืบหน้าตามตัวกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทันที เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่มีความล่าช้า
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้:ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สร้างสรรค์ให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ และทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp อาจดูซับซ้อนในตอนแรก เนื่องจากมีความชันในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
2. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสายตาและการจัดเวิร์กช็อปเชิงสร้างสรรค์)
Mural เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยภาพประกอบ คุณสามารถสร้างกระดานแบบไดนามิกและโต้ตอบได้ เพื่อถ่ายทอดไอเดียให้กลายเป็นจริงแบบเรียลไทม์
ฉันคิดว่าเครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์และผู้อำนวยความสะดวกที่จัดเวิร์กช็อปหรือพัฒนาสตอรี่บอร์ด ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน สภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันของ Mural ช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ใช้ประโยชน์จากผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตและไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ มอบความยืดหยุ่นสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- เปิดการเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชมเพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานภายนอกได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์การใช้งานพื้นที่ทำงานเต็มรูปแบบ
- สำรวจเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น โน้ตติดหน้าจอ การโหวต และตัวจับเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
- เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นโครงการด้วยเลย์เอาต์ที่พร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- เครื่องมือกราฟิกเพียงไม่กี่ตัวสำหรับการสร้างงานนำเสนอ
- ต้องการนำเข้ารูปทรงจากภายนอก
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: 12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,380 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังทำงานกับทีมทั่วโลก ให้ใช้การเขียนบอร์ดแบบไม่พร้อมกัน เครื่องมือเช่นความคิดเห็นหรือการใส่คำอธิบายประกอบช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้แม้หลังจากเซสชันสดสิ้นสุดลงแล้ว ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการแสดงภาพกระบวนการที่ซับซ้อน)
แพลตฟอร์มออนไลน์ทรงพลังนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนภาพทางเทคนิคที่ละเอียด, แผนผังการไหล, และการแสดงภาพกระบวนการทำงาน ทำให้เหมาะสำหรับการวิศวกรรม, ไอที, และการวิเคราะห์ธุรกิจ ได้รับการยกย่องสำหรับการสร้างแบบลากและวาง, Lucidchart ช่วยให้คุณสร้างและออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว
ผมขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างแผนผังองค์กร หรือแปลงแนวคิดทางเทคนิคและธุรกิจให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart
- เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสดเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการผสานรวมที่ราบรื่นในแผนภาพของคุณ
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนพร้อมกันบนแผนภาพเดียวกัน
- แชร์การอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงผ่านโหมดการนำเสนอ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม
- ส่งออกโปรเจ็กต์ของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่คล้ายกันเพื่อการแชร์ที่ง่ายและทำงานต่อได้บนเครื่องมือต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- UI ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Miro
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้เอกสารขนาดใหญ่หรือมีแท็บจำนวนมาก
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว LucidChart
- G2: 4. 5/6 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
4. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายและการวางแผนโครงการ)
ระบบสร้างแบบหลายฟังก์ชันของ Creately ผสานการวาดแผนภาพทางเทคนิค การจัดการโครงการ และการสร้างฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการสร้างแผนภาพหลายแบบในขณะที่จัดการงานภายในโครงการ
คุณยังสามารถใช้แผนผังความคิด แผนภูมิแกนต์ และแผนผัง ER ได้อีกด้วย พร้อมทั้งสลับไปมาระหว่างหน้าที่การวางแผนและการดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทีมมีสมาธิกับงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- สร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเองได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเห็นได้ทันที เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบเพื่อให้คุณควบคุมงานของคุณได้ตลอดเวลา
- สร้างแผนภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและละเอียด
ข้อจำกัดของ Creately
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความเร็วในการโหลดช้าและไม่ตอบสนองเมื่อใช้กับแผนภูมิที่มีขนาดใหญ่มาก
- การซิงค์ล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ Creately
- ฟรี
- ส่วนตัว: $8/เดือน
- ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1,300 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (170 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังทำงานกับแผนผังหรือกระบวนการที่ซับซ้อน ให้ใช้จุดยึดและตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้สร้างแผนผังที่มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. แปลกใหม่ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่มีน้ำหนักเบาและเน้นภาพพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
Whimsical เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบ UX/UI, ทีมที่ทำงานทางไกล และผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของมันทำให้ใช้งานได้ง่าย คุณสามารถสร้างโครงร่างและกรอบงานภาพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความยุ่งเหยิงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่มีฟีเจอร์หนักกว่า
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนสปรินต์และการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- ใช้โหมดโครงร่างเพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบในรูปแบบโครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจน ช่วยให้สามารถวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อนได้
- เข้าถึงคุณสมบัติ wireframe ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้าง mockup และมองเห็นภาพการออกแบบก่อนการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
- จัดโครงสร้างแผนผังความคิดและแผนภาพด้วยองค์ประกอบการออกแบบเสริมเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความคิดสร้างสรรค์
ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น
- การผสานรวมกับ AI ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพียงพอสำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ชาญฉลาด
- คุณสมบัติการแก้ไขเอกสารในตัวค่อนข้างจำกัด
ราคาที่แสนจะน่ารัก
- ฟรี
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
การให้คะแนนและรีวิวที่แสนจะขี้เล่น
- G2: 4. 6/5 (180 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (60 รีวิว)
6. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบและการระดมความคิดสร้างสรรค์)
สร้างโดย Figma, FigJam เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมด้วยการผสานการทำงานที่ราบรื่นกับชุดเครื่องมือออกแบบของ Figma
การเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อระหว่างการระดมความคิดและการออกแบบรายละเอียดเป็นจุดเด่นของเครื่องมือนี้ มันทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Figma
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- เพิ่มวิดเจ็ต เช่น ตัวจับเวลา ปุ่มแสดงปฏิกิริยา และแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบ
- โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงบนกระดานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่ราบรื่น
- ใช้เครื่องมือชี้และเคอร์เซอร์ผู้ใช้เพื่อแนะนำการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการนำทางที่ราบรื่นและมุ่งเน้น
- เริ่มต้นการโทรด้วยเสียงได้โดยตรงภายในแอปเพื่อการสนทนาแบบเรียลไทม์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารภายนอก
ข้อจำกัดของ FigJam
- ฟังก์ชันการทำงานแบบสแตนด์อโลนที่จำกัดโดยไม่มี Figma
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งแม่แบบและองค์ประกอบของบอร์ด
ราคา FigJam
- ฟรี
- มืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม
- องค์กร: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่งเต็ม
- องค์กร: $5/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม
คะแนนและรีวิว FigJam
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Microsoft Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft)
Microsoft Whiteboard เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ Microsoft Teams, OneDrive และ Outlook ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบ
รองรับองค์ประกอบภาพหลายประเภท เช่น การวาดและการจดจำรูปร่าง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านการสัมผัส ปากกา หรือเมาส์ ฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น การเขียนด้วยลายมือดิจิทัล ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบเทคนิคการระดมความคิดได้อย่างราบรื่น เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard
- จดจำรูปทรงและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเพื่อปรับปรุงความจำของโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ
- ทำให้การแปลงเนื้อหาหยาบเป็นองค์ประกอบที่สะอาดและมีรูปแบบที่ดีเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อการจัดการโครงการที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
- เข้าถึงเทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับสถานการณ์ทั่วไป เช่น การวางแผนและการติดตามโครงการ ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย
- ใช้การเขียนด้วยปากกาและระบบสัมผัสแบบดิจิทัลเพื่อวิธีการสร้างและแก้ไขเนื้อหาที่ตรงตามธรรมชาติและใช้งานได้จริงมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard
- ไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงที่เครือข่ายขัดข้องหรือในสภาพแวดล้อมออฟไลน์
- ใช้งานได้ไม่ลื่นไหลบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
ราคาของ Microsoft Whiteboard
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard
- G2: 4. 1/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
🧠 คุณรู้หรือไม่? โทนี่ บูซาน เป็นผู้เผยแพร่แนวคิดการทำแผนผังความคิด (Mind Mapping) อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1960 แต่ผู้คนได้ใช้แผนภาพเชิงภาพมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว เพื่อเป็นวิธีจัดระเบียบความคิดและไอเดีย
8. จัมบอร์ด (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือที่ง่ายและมีปฏิสัมพันธ์)
Google Jamboard เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับทีมและนักการศึกษาที่ต้องการแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและมีการโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงไฟล์จาก Google Drive ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเนื้อหาจาก Docs, Sheets หรือ Slides ได้อย่างง่ายดาย และแชร์บอร์ดผ่าน Google Meet ได้โดยไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard
- ใช้เครื่องมือวาดเพื่อใส่คำอธิบายและทำเครื่องหมายบนบอร์ด ทำให้แนวคิดของคุณชัดเจนและเป็นภาพมากขึ้น
- ร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อข้ามแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
- ผสานการแชร์หน้าจอสำหรับการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อทำให้การนำเสนอและการอภิปรายง่ายขึ้น
- เพลิดเพลินกับการใช้งานที่ราบรื่นบนอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสเพื่อประสบการณ์ที่โต้ตอบและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Jamboard
- ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไม่ได้รับการนำเสนอ
- ไม่มีการควบคุมเวอร์ชัน
ราคา Jamboard
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Jamboard
- G2: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
🧠 คุณรู้หรือไม่? แผนภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอาจเป็นแผนภาพเวนน์ ซึ่งคิดค้นโดยจอห์น เวนน์ ในปี 1880 แผนภาพนี้ถูกใช้ครั้งแรกเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางตรรกะระหว่างกลุ่มต่างๆ
9. Klaxoon (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบและใช้เกม)
Klaxoon เป็นเครื่องมือคุณภาพสูงและหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กช็อปที่มีส่วนร่วม กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบของมันผสานรวมแบบทดสอบ, แบบสำรวจ, และประสบการณ์ที่คล้ายเกมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
องค์ประกอบแบบเกมของแพลตฟอร์ม เช่น การท้าทายแบบสดและกลุ่มคำ เปลี่ยนการประชุมปกติให้กลายเป็นเซสชั่นการระดมสมองที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ Klaxoon ยังมี ฟีเจอร์ 'แคปซูล' สำหรับการสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบที่ผสมผสานมัลติมีเดีย ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม
คุณสมบัติเด่นของ Klaxoon
- รวบรวมความคิดเห็นเป็นเมฆคำในระหว่างการประชุม เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายของประเด็นสำคัญ
- เข้าถึงคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการและกระบวนการทำงานแบบアジล
- สร้างแบบสำรวจและรวบรวมรีวิวทันทีเพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากผู้เข้าร่วม
- บันทึกเซสชันและเล่นกลับการสนทนาเพื่อทบทวนช่วงเวลาสำคัญและให้แน่ใจว่าประเด็นสำคัญไม่ตกหล่น
ข้อจำกัดของ Klaxoon
- ไม่มีโหมดออฟไลน์สำหรับการเขียนกระดาน
- ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัด
ราคา Klaxoon
- ฟรี
- เริ่มต้น: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Klaxoon
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? แผนผังงานถูกใช้ครั้งแรกในปี 1920 โดยแฟรงค์ กิลเบรธ ผู้บุกเบิกการศึกษาการเคลื่อนไหว แนวคิดของเขาคือการปรับปรุงประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบัน แผนผังงานถูกใช้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์ไปจนถึงการแก้ปัญหา
10. Sketch (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบ UI/UX และการสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบ)
Sketch เป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งของการออกแบบแบบเวกเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว มันรองรับการทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือจัดวางที่ทรงพลัง เส้นนำที่ชาญฉลาด และระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย ซึ่งขยายฟังก์ชันหลักให้ครอบคลุมถึงแอนิเมชันและการสร้างต้นแบบขั้นสูง
สิ่งที่น่าสนใจคือคลังส่วนประกอบและสัญลักษณ์ที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ทีมรักษาความสอดคล้องในการออกแบบและอัปเดตต้นแบบได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ
ร่างคุณสมบัติเด่น
- ปรับแต่งส่วนประกอบและองค์ประกอบในการออกแบบโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการจัดวางแบบตอบสนอง
- ปรับแต่งแผ่นงานศิลปะเพื่อสร้างหน้าจอและลำดับการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ
- ใช้คุณสมบัติการจัดการเลเยอร์ขั้นสูงเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงการออกแบบที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ
- ใช้เส้นกริดและไม้บรรทัดอัจฉริยะเพื่อรักษาความแม่นยำของเลย์เอาต์และรับรองความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของภาพร่าง
- แพลตฟอร์มสำหรับ Mac เท่านั้น
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
ราคาประเมินคร่าวๆ
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: 120 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 22 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
คะแนนและรีวิวสเก็ตช์
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
