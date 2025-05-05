บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
5 พฤษภาคม 2568

คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าการประชุมกระดานไวท์บอร์ด Miro ของคุณเริ่มจะยุ่งเหยิงเกินไป? โน้ตติดผนังเริ่มกองสูงขึ้น แต่ความคิดและการทำงานร่วมกันกลับรู้สึกยากที่จะเข้าถึง ฉันเข้าใจดี

Miro เป็นตัวเลือกหลักสำหรับหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เหมาะสมเสมอไปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมด้านภาพและการระดมความคิดด้านมัลติมีเดีย

หลังจากหลายเดือนของการทดลองและผิดพลาด ทีมงานของฉันที่ ClickUp และฉันได้ทดสอบทางเลือกของ Miro ที่มีความสามารถในการปรับแต่งที่ดีกว่าและราคาที่คุ้มค่า ในที่สุด เราได้พบกับสิบอันดับคู่แข่งที่มอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาเริ่มกันเลย! 👇

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดของ Miro ที่คุณควรพิจารณา:

  1. ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
  2. Mural (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความคิดสร้างสรรค์)
  3. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการแสดงภาพกระบวนการที่ซับซ้อน)
  4. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายและการวางแผนโครงการ)
  5. แฟนตาซี (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบเบา ๆ ที่เน้นภาพพร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
  6. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบและการระดมความคิดสร้างสรรค์)
  7. Microsoft Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft)
  8. จัมบอร์ด (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างง่ายและมีปฏิสัมพันธ์)
  9. Klaxoon (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบและใช้เกม)
  10. สเก็ตช์ (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบ UI/UX และการสร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบ)

ข้อจำกัดของ Miro

แม้ว่าฉันจะชื่นชมคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Miro แต่ก็ยังมีข้อเสียที่รับไม่ได้ดังต่อไปนี้:

  • ความไม่เป็นระเบียบของคณะกรรมการ: เมื่อคณะกรรมการมีจำนวนเพิ่มขึ้น อาจทำให้การประชุมมีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุมให้อยู่ในประเด็นและเกิดประสิทธิผล
  • ความซับซ้อนสำหรับทีมขนาดใหญ่: การจัดการบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงอาจใช้เวลาเป็นอย่างมากสำหรับทีมขนาดใหญ่ และแพลตฟอร์มอาจไม่สามารถขยายตัวได้ดีตามที่คาดหวังไว้สำหรับความต้องการระดับองค์กร
  • การควบคุมและอินเทอร์เฟซที่ไม่ลื่นไหล: การควบคุมของ Miro ไม่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อใช้เมาส์หรือแทร็คแพด ทำให้เกิดความหงุดหงิดเมื่อต้องนำทางหรือแก้ไข
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพบนบอร์ดขนาดใหญ่: ประสิทธิภาพของ Miro จะลดลงเมื่อบอร์ดเต็มไปด้วยเนื้อหา เช่น รูปภาพ วิดีโอ และโน้ตที่ปักหมุด ทำให้บอร์ดขนาดใหญ่เลื่อนดูได้ช้าและใช้งานได้ยาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
  • ข้อจำกัดของแผนฟรี: เวอร์ชันฟรีของ Miro อนุญาตให้มีบอร์ดที่แก้ไขได้สูงสุดสามบอร์ด ซึ่งจำกัดการใช้งานอย่างมากสำหรับทีมที่ต้องการหลายพื้นที่ทำงาน

ทางเลือกของ Miro ที่คุณควรรู้

นี่คือตารางสรุปคุณสมบัติการร่วมมือและการจัดการโครงการทางสายตาของทางเลือกของ Miro ที่ดีกว่าในด้านการทำงาน:

ทางเลือกแทน Miroกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพการจัดการโครงการที่เชื่อมโยงกัน การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AIทีมที่ทำงานแบบ Agile ที่ต้องการการบูรณาการงานและโครงการ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังการประชุมร่วมกันทางภาพและการระดมความคิดทีมระยะไกลและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคิดเชิงออกแบบ
Lucidchartการสร้างแผนผังและแผนภาพทีมเทคนิคที่ต้องการแผนผังกระบวนการ
Createlyการสร้างแผนภาพพร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการทีมที่มีความต้องการในการวางแผนและเอกสารทางสายตา
แสนจะเพ้อฝันการวาดโครงร่าง, แผนผังความคิด, และแผนภาพอย่างรวดเร็วทีมออกแบบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้
ฟิกแจมการเขียนกระดานไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมการผสานกับ Figmaทีมออกแบบที่ทำงานร่วมกันในโครงการด้านภาพ
ไมโครซอฟต์ ไวท์บอร์ดกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ผสานรวมกับ Microsoft 365องค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
จัมบอร์ดกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่เรียบง่ายการศึกษาและทีมขนาดเล็กสำหรับการประชุมอย่างรวดเร็ว
แคลกซูนเวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบและเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมผู้อำนวยความสะดวกในการจัดเวิร์กช็อปแบบร่วมมือ
ร่างซอฟต์แวร์ออกแบบ UI และ UXนักออกแบบที่สร้างต้นแบบเชิงโต้ตอบ

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Miro

นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของฉันสำหรับซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การระดมความคิด การผสานรวม และอื่น ๆ อีกมากมาย 📋

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่น ฟีเจอร์สำหรับการอำนวยความสะดวก หรือการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในทีม เครื่องมือคู่แข่งของ Miro เหล่านี้พร้อมมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)

ClickUp Whiteboards
https://app. clickup. com/login?product=whiteboards

ทางเลือกที่ฉันชอบแทน Miro คือClickUp, แอป ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ฉันทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น.

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp

ClickUp Whiteboardsผสานการระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินการเข้าไว้ด้วยกันอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียว สร้างประสบการณ์ที่สวยงามและเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากเชื่อมต่อโดยตรงกับงานทั้งหมดของฉัน ฉันจึงสามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน

อินเทอร์เฟซแบบสัมผัสช่วยให้ฉันสามารถร่างภาพและสร้างวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ความสามารถของ AI ที่ติดตั้งมาในตัวยังช่วยให้สามารถสร้างภาพจากข้อความได้ ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น การแบ่งปันก็ง่ายดาย: ฉันสามารถฝังไวท์บอร์ดไว้ใน ClickUp แบ่งปันได้ทันที หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้

ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ เช่นกระดานวางแผนเส้นทาง (Roadmap Whiteboards)กระดานภาพจำลอง (Visualization Whiteboards) และกระดานอัปเดตโครงการ (Project Update Whiteboards) ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น

แผนผังความคิด ClickUp

นอกจากนี้ClickUp Mind Mapsยังช่วยให้ทีมของฉันสามารถมองเห็นแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงภาพรวมของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เราคาดหวังว่าจะออกมาเป็นอย่างไร ทั้งในด้านรูปลักษณ์ การทำงาน และความรู้สึก คุณยังสามารถแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย และปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบหรือรูปแบบของไอเดียต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก

ใช้ ClickUp Mind Maps เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และกระบวนการทำงานอื่นๆ
ใช้ ClickUp Mind Maps เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และกระบวนการทำงานอื่นๆ

นอกจากการปรับแต่งสีสำหรับปุ่มต่าง ๆ แล้ว การเพิ่มรายการยังช่วยให้การตรวจสอบตัวชี้ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่าย

จัดเรียงโหนดใหม่ในแผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อการปรับแต่งที่ดีขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
จัดเรียงโหนดใหม่ในแผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อการปรับแต่งที่ดีขึ้นและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน

เทมเพลต ClickUp

พิจารณาใช้ ลองใช้เทมเพลต ClickUp Simple Mind Mapเพื่อดูข้อเสนอของคุณและตัดสินใจได้ทันทีอย่างรวดเร็ว ฉันประทับใจกับความยืดหยุ่นของเทมเพลตนี้ในการปรับเปลี่ยนแผนผังความคิดของฉันแบบไดนามิกกับสมาชิกคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตแผนภาพก้างปลาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพและติดตามสาเหตุและผลกระทบของปัญหาหรือแนวคิดต่างๆ
เทมเพลตแผนภาพก้างปลาของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพและติดตามสาเหตุและผลกระทบของปัญหาหรือแนวคิดต่างๆ

อีกหนึ่งจุดเด่นคือแม่แบบแผนภาพก้างปลาของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนาและจัดกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ClickUp Docs

สร้างฐานความรู้ร่วมกับทีมของคุณในระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp Docs
สร้างฐานความรู้ร่วมกับทีมของคุณในระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp Docs

ClickUp Docsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการระดมความคิดเชิงภาพและไฟล์แนวทางของคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการแชร์ได้ตามต้องการ และแจกจ่ายสิทธิ์การเข้าถึงตามความต้องการของโครงการ

ยิ่งไปกว่านั้น โหมดโฟกัส คอลัมน์สถิติหน้าโดยละเอียด และเทมเพลตในตัว ทำให้เครื่องมือนี้เป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการของคุณ

โหมดโฟกัสของ ClickUp Docs: ทางเลือกแทน Miro
ใช้ประโยชน์จากโหมดโฟกัสใน ClickUp Docs เพื่อประสบการณ์การพิมพ์ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ClickUp Automationsยังมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานด้วยตนเองกว่า 100 ชั่วโมงต่อเดือน หลังจากระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียแล้ว คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ การกำหนดเส้นตาย หรือการอัปเดตความคืบหน้า

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ตามความต้องการของคุณเพื่อประหยัดเวลาที่ใช้ไปกับงานธุรการประจำวัน
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ตามความต้องการของคุณเพื่อประหยัดเวลาที่ใช้ไปกับงานธุรการประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็นการทำให้การเขียนโค้ด การตลาด หรือการจัดการลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ เครื่องมือที่มีตัวสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ในตัวและทางลัดมากมายจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์: ทีมสามารถคิดค้นและจัดระเบียบความคิดได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงความคิดเหล่านั้นไปยังงานและโครงการได้โดยตรง
  • การวางแผนความคิดอย่างเป็นระบบ: แยกแยะความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และง่ายต่อการติดตามและจัดการ
  • เอกสารที่แชร์: สร้างและแชร์แผนโครงการหรือฐานความรู้ของทีม ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันบนเอกสารเดียวกันได้
  • การอัตโนมัติของงาน: ทำให้การกระทำที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การตั้งกำหนดเวลา และการอัปเดตความคืบหน้าตามตัวกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทันที เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่มีความล่าช้า
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้:ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สร้างสรรค์ให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ และทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp อาจดูซับซ้อนในตอนแรก เนื่องจากมีความชันในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งผสานความง่ายในการใช้งานเข้ากับคุณสมบัติที่ทรงพลัง มันมีความเป็นธรรมชาติสูง ทำให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย

หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของมันคือความหลากหลายของมุมมองที่มันมอบให้ เช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และแผนภูมิแกนต์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับงานของตนได้จากมุมมองต่าง ๆ โดยรวมแล้ว ClickUp ผสมผสานความง่ายกับการมีคุณสมบัติมากมายในราคาที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการร่วมมือกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็ตาม

หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของมันคือความหลากหลายของมุมมองที่มันมอบให้ เช่น รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และแผนภูมิแกนต์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับงานของตนได้จากมุมมองต่าง ๆ โดยรวมแล้ว ClickUp ผสมผสานความง่ายกับการมีคุณสมบัติมากมายในราคาที่คุ้มค่า ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการร่วมมือกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็ตาม

👀 โบนัส: ศึกษาคู่มือนี้เกี่ยวกับ ClickUp Whiteboardsเพื่อรับภาพรวมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับโครงการเชิงภาพที่คุณสามารถดำเนินการได้

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือให้

2. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางสายตาและการจัดเวิร์กช็อปเชิงสร้างสรรค์)

พื้นที่ทำงานดิจิทัลของ Mural: ทางเลือกแทน Miro
ผ่านทาง:ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Mural เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยภาพประกอบ คุณสามารถสร้างกระดานแบบไดนามิกและโต้ตอบได้ เพื่อถ่ายทอดไอเดียให้กลายเป็นจริงแบบเรียลไทม์

ฉันคิดว่าเครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์และผู้อำนวยความสะดวกที่จัดเวิร์กช็อปหรือพัฒนาสตอรี่บอร์ด ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน สภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันของ Mural ช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • ใช้ประโยชน์จากผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขตและไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ มอบความยืดหยุ่นสำหรับโครงการขนาดใหญ่
  • เปิดการเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชมเพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานภายนอกได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์การใช้งานพื้นที่ทำงานเต็มรูปแบบ
  • สำรวจเครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น โน้ตติดหน้าจอ การโหวต และตัวจับเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
  • เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นโครงการด้วยเลย์เอาต์ที่พร้อมใช้งาน

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • เครื่องมือกราฟิกเพียงไม่กี่ตัวสำหรับการสร้างงานนำเสนอ
  • ต้องการนำเข้ารูปทรงจากภายนอก

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: 12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,380 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (130 รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังทำงานกับทีมทั่วโลก ให้ใช้การเขียนบอร์ดแบบไม่พร้อมกัน เครื่องมือเช่นความคิดเห็นหรือการใส่คำอธิบายประกอบช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้แม้หลังจากเซสชันสดสิ้นสุดลงแล้ว ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

3. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการแสดงภาพกระบวนการที่ซับซ้อน)

แพลตฟอร์มเว็บที่ทรงพลังของ Lucidchart เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนภาพทางเทคนิคที่ละเอียด, แผนผังการไหล, และการแสดงภาพกระบวนการทำงาน
ผ่าน:Lucidchart

แพลตฟอร์มออนไลน์ทรงพลังนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนภาพทางเทคนิคที่ละเอียด, แผนผังการไหล, และการแสดงภาพกระบวนการทำงาน ทำให้เหมาะสำหรับการวิศวกรรม, ไอที, และการวิเคราะห์ธุรกิจ ได้รับการยกย่องสำหรับการสร้างแบบลากและวาง, Lucidchart ช่วยให้คุณสร้างและออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว

ผมขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้ในการสร้างแผนผังองค์กร หรือแปลงแนวคิดทางเทคนิคและธุรกิจให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart

  • เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสดเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการผสานรวมที่ราบรื่นในแผนภาพของคุณ
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหลายคนพร้อมกันบนแผนภาพเดียวกัน
  • แชร์การอัปเดตและข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงผ่านโหมดการนำเสนอ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม
  • ส่งออกโปรเจ็กต์ของคุณไปยังแพลตฟอร์มที่คล้ายกันเพื่อการแชร์ที่ง่ายและทำงานต่อได้บนเครื่องมือต่าง ๆ

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • UI ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งของ Miro
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้เอกสารขนาดใหญ่หรือมีแท็บจำนวนมาก

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • บุคคล: $9/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว LucidChart

  • G2: 4. 5/6 (5,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)

4. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพที่หลากหลายและการวางแผนโครงการ)

เครื่องมือสร้างแผนภาพอเนกประสงค์ที่เรียกว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Creately
ผ่านทาง:Creately

ระบบสร้างแบบหลายฟังก์ชันของ Creately ผสานการวาดแผนภาพทางเทคนิค การจัดการโครงการ และการสร้างฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการสร้างแผนภาพหลายแบบในขณะที่จัดการงานภายในโครงการ

คุณยังสามารถใช้แผนผังความคิด แผนภูมิแกนต์ และแผนผัง ER ได้อีกด้วย พร้อมทั้งสลับไปมาระหว่างหน้าที่การวางแผนและการดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทีมมีสมาธิกับงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • สร้างฐานข้อมูลแบบกำหนดเองได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเพื่อจัดระเบียบและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถเห็นได้ทันที เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบเพื่อให้คุณควบคุมงานของคุณได้ตลอดเวลา
  • สร้างแผนภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและละเอียด

ข้อจำกัดของ Creately

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความเร็วในการโหลดช้าและไม่ตอบสนองเมื่อใช้กับแผนภูมิที่มีขนาดใหญ่มาก
  • การซิงค์ล่าช้าเป็นครั้งคราว

ราคาของ Creately

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $8/เดือน
  • ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Creately

  • G2: 4. 4/5 (1,300 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (170 รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังทำงานกับแผนผังหรือกระบวนการที่ซับซ้อน ให้ใช้จุดยึดและตัวเชื่อมต่อเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้สร้างแผนผังที่มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

5. แปลกใหม่ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนที่มีน้ำหนักเบาและเน้นภาพพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)

Whimsical เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบ UX/UI : ทางเลือกของ Miro
ผ่านทาง:Whimsical

Whimsical เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบ UX/UI, ทีมที่ทำงานทางไกล และผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของมันทำให้ใช้งานได้ง่าย คุณสามารถสร้างโครงร่างและกรอบงานภาพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความยุ่งเหยิงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่มีฟีเจอร์หนักกว่า

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนสปรินต์และการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก

  • ใช้โหมดโครงร่างเพื่อจัดระเบียบองค์ประกอบในรูปแบบโครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจน ช่วยให้สามารถวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อนได้
  • เข้าถึงคุณสมบัติ wireframe ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้าง mockup และมองเห็นภาพการออกแบบก่อนการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดโครงสร้างแผนผังความคิดและแผนภาพด้วยองค์ประกอบการออกแบบเสริมเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความคิดสร้างสรรค์

ข้อจำกัดที่แสนจะพิลึกพิลั่น

  • การผสานรวมกับ AI ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพียงพอสำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ชาญฉลาด
  • คุณสมบัติการแก้ไขเอกสารในตัวค่อนข้างจำกัด

ราคาที่แสนจะน่ารัก

  • ฟรี
  • ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
  • องค์กร: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ

การให้คะแนนและรีวิวที่แสนจะขี้เล่น

  • G2: 4. 6/5 (180 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (60 รีวิว)

6. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบและการระดมความคิดสร้างสรรค์)

คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ FigJam ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Miro
ผ่าน: FigJam

สร้างโดย Figma, FigJam เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมด้วยการผสานการทำงานที่ราบรื่นกับชุดเครื่องมือออกแบบของ Figma

การเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อระหว่างการระดมความคิดและการออกแบบรายละเอียดเป็นจุดเด่นของเครื่องมือนี้ มันทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Figma

คุณสมบัติเด่นของ FigJam

  • เพิ่มวิดเจ็ต เช่น ตัวจับเวลา ปุ่มแสดงปฏิกิริยา และแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบ
  • โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงบนกระดานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่ราบรื่น
  • ใช้เครื่องมือชี้และเคอร์เซอร์ผู้ใช้เพื่อแนะนำการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการนำทางที่ราบรื่นและมุ่งเน้น
  • เริ่มต้นการโทรด้วยเสียงได้โดยตรงภายในแอปเพื่อการสนทนาแบบเรียลไทม์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารภายนอก

ข้อจำกัดของ FigJam

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบสแตนด์อโลนที่จำกัดโดยไม่มี Figma
  • ข้อจำกัดในการปรับแต่งแม่แบบและองค์ประกอบของบอร์ด

ราคา FigJam

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม
  • องค์กร: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่งเต็ม
  • องค์กร: $5/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม

คะแนนและรีวิว FigJam

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

7. Microsoft Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft)

แพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง, Microsoft Whiteboard
ผ่าน:Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ Microsoft Teams, OneDrive และ Outlook ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบ

รองรับองค์ประกอบภาพหลายประเภท เช่น การวาดและการจดจำรูปร่าง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านการสัมผัส ปากกา หรือเมาส์ ฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น การเขียนด้วยลายมือดิจิทัล ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบเทคนิคการระดมความคิดได้อย่างราบรื่น เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Whiteboard

  • จดจำรูปทรงและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเพื่อปรับปรุงความจำของโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ
  • ทำให้การแปลงเนื้อหาหยาบเป็นองค์ประกอบที่สะอาดและมีรูปแบบที่ดีเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อการจัดการโครงการที่รวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
  • เข้าถึงเทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับสถานการณ์ทั่วไป เช่น การวางแผนและการติดตามโครงการ ทำให้เริ่มต้นได้ง่าย
  • ใช้การเขียนด้วยปากกาและระบบสัมผัสแบบดิจิทัลเพื่อวิธีการสร้างและแก้ไขเนื้อหาที่ตรงตามธรรมชาติและใช้งานได้จริงมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Microsoft Whiteboard

  • ไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงที่เครือข่ายขัดข้องหรือในสภาพแวดล้อมออฟไลน์
  • ใช้งานได้ไม่ลื่นไหลบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์

ราคาของ Microsoft Whiteboard

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Whiteboard

  • G2: 4. 1/5 (45+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

🧠 คุณรู้หรือไม่? โทนี่ บูซาน เป็นผู้เผยแพร่แนวคิดการทำแผนผังความคิด (Mind Mapping) อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษ 1960 แต่ผู้คนได้ใช้แผนภาพเชิงภาพมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว เพื่อเป็นวิธีจัดระเบียบความคิดและไอเดีย

8. จัมบอร์ด (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือที่ง่ายและมีปฏิสัมพันธ์)

Google Jamboard เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานการทำงานกับ Google Workspace
ผ่าน:Jamboard

Google Jamboard เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับทีมและนักการศึกษาที่ต้องการแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและมีการโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน

เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงไฟล์จาก Google Drive ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเนื้อหาจาก Docs, Sheets หรือ Slides ได้อย่างง่ายดาย และแชร์บอร์ดผ่าน Google Meet ได้โดยไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard

  • ใช้เครื่องมือวาดเพื่อใส่คำอธิบายและทำเครื่องหมายบนบอร์ด ทำให้แนวคิดของคุณชัดเจนและเป็นภาพมากขึ้น
  • ร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อข้ามแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
  • ผสานการแชร์หน้าจอสำหรับการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อทำให้การนำเสนอและการอภิปรายง่ายขึ้น
  • เพลิดเพลินกับการใช้งานที่ราบรื่นบนอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสเพื่อประสบการณ์ที่โต้ตอบและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Jamboard

  • ฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไม่ได้รับการนำเสนอ
  • ไม่มีการควบคุมเวอร์ชัน

ราคา Jamboard

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิว Jamboard

  • G2: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

🧠 คุณรู้หรือไม่? แผนภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอาจเป็นแผนภาพเวนน์ ซึ่งคิดค้นโดยจอห์น เวนน์ ในปี 1880 แผนภาพนี้ถูกใช้ครั้งแรกเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางตรรกะระหว่างกลุ่มต่างๆ

9. Klaxoon (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบและใช้เกม)

Klaxoon เป็นเครื่องมือคุณภาพสูงและหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กช็อปที่มีส่วนร่วม Miro alternative
ผ่าน:Klaxoon

Klaxoon เป็นเครื่องมือคุณภาพสูงและหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการเวิร์กช็อปที่มีส่วนร่วม กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบของมันผสานรวมแบบทดสอบ, แบบสำรวจ, และประสบการณ์ที่คล้ายเกมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

องค์ประกอบแบบเกมของแพลตฟอร์ม เช่น การท้าทายแบบสดและกลุ่มคำ เปลี่ยนการประชุมปกติให้กลายเป็นเซสชั่นการระดมสมองที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ Klaxoon ยังมี ฟีเจอร์ 'แคปซูล' สำหรับการสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบที่ผสมผสานมัลติมีเดีย ทำให้เหมาะสำหรับการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม

คุณสมบัติเด่นของ Klaxoon

  • รวบรวมความคิดเห็นเป็นเมฆคำในระหว่างการประชุม เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายของประเด็นสำคัญ
  • เข้าถึงคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการและกระบวนการทำงานแบบアジล
  • สร้างแบบสำรวจและรวบรวมรีวิวทันทีเพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากผู้เข้าร่วม
  • บันทึกเซสชันและเล่นกลับการสนทนาเพื่อทบทวนช่วงเวลาสำคัญและให้แน่ใจว่าประเด็นสำคัญไม่ตกหล่น

ข้อจำกัดของ Klaxoon

  • ไม่มีโหมดออฟไลน์สำหรับการเขียนกระดาน
  • ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัด

ราคา Klaxoon

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 27 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Klaxoon

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🧠 คุณรู้หรือไม่? แผนผังงานถูกใช้ครั้งแรกในปี 1920 โดยแฟรงค์ กิลเบรธ ผู้บุกเบิกการศึกษาการเคลื่อนไหว แนวคิดของเขาคือการปรับปรุงประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบัน แผนผังงานถูกใช้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์ไปจนถึงการแก้ปัญหา

10. Sketch (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบ UI/UX และการสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบ)

Sketch เหมาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว Miro alternative
ผ่าน:Sketch

Sketch เป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งของการออกแบบแบบเวกเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องการสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว มันรองรับการทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือจัดวางที่ทรงพลัง เส้นนำที่ชาญฉลาด และระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย ซึ่งขยายฟังก์ชันหลักให้ครอบคลุมถึงแอนิเมชันและการสร้างต้นแบบขั้นสูง

สิ่งที่น่าสนใจคือคลังส่วนประกอบและสัญลักษณ์ที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ทีมรักษาความสอดคล้องในการออกแบบและอัปเดตต้นแบบได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ

ร่างคุณสมบัติเด่น

  • ปรับแต่งส่วนประกอบและองค์ประกอบในการออกแบบโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการจัดวางแบบตอบสนอง
  • ปรับแต่งแผ่นงานศิลปะเพื่อสร้างหน้าจอและลำดับการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ
  • ใช้คุณสมบัติการจัดการเลเยอร์ขั้นสูงเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงการออกแบบที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ
  • ใช้เส้นกริดและไม้บรรทัดอัจฉริยะเพื่อรักษาความแม่นยำของเลย์เอาต์และรับรองความสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของภาพร่าง

  • แพลตฟอร์มสำหรับ Mac เท่านั้น
  • ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง

ราคาประเมินคร่าวๆ

  • มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: 120 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: 22 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ

คะแนนและรีวิวสเก็ตช์

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อการจัดการโครงการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

การค้นหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่กระดานไวท์บอร์ดแบบออนไลน์เท่านั้น—คุณต้องการแพลตฟอร์มที่เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน

ในขณะที่ Miro ยังคงเป็นตัวเลือกที่ทรงพลัง เครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง ClickUp มอบคลังฟีเจอร์ที่สามารถยกระดับแนวทางการบริหารโครงการของคุณได้

ในที่สุด เครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดทีมของคุณ, ความต้องการทางเทคนิค, และงบประมาณของคุณ. คุณอาจพิจารณาใช้ ClickUp สำหรับประสิทธิภาพความเร็วสูง, หน้าจอที่สวยงาม, และการสร้างภาพด้วยระบบ AI ซึ่งช่วยให้ความคิดของคุณไหลเวียนได้รวดเร็วเช่นเดียวกับจินตนาการของคุณ และทำให้การทำงานของทีมคุณง่ายขึ้น.ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้!